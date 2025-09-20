Modèles gratuits d'agenda de réunion Asana pour organiser des réunions efficaces

Les réunions semblent être un mal nécessaire pour toutes les équipes, qu'elles soient à distance ou hybrides. Mais que se passerait-il si elles n'étaient pas nécessairement des trous noirs énergétiques dans votre calendrier ?

Découvrez les modèles d'ordre du jour de réunion d'Asana. Que vous organisiez une réunion hebdomadaire pour synchroniser votre équipe, le lancement d'un projet ou un entretien individuel, ces modèles vous aident à planifier à l'avance, à attribuer des propriétaires et à suivre les éléments à mener.

Fini les silences gênants, les suivis oubliés ou les moments où l'on se demande « De quoi s'agissait-il déjà, cette réunion ? ».

Dans cet article, nous allons découvrir les modèles d'ordre du jour de réunion gratuits d'Asana qui vous permettront d'être efficace (et peut-être même d'impressionner votre patron). Rendons les réunions à nouveau productives, un modèle à la fois. 🤩 💪

Qu'est-ce qu'un modèle d'ordre du jour de réunion Asana ?

Un modèle d'ordre du jour de réunion Asana est un cadre structuré qui aide les équipes à organiser, planifier et mener efficacement leurs réunions. Ces modèles comprennent des sections prédéfinies pour la date de la réunion, les objets, les sujets de discussion, la répartition du temps et les mesures à prendre afin de vous aider à préparer une réunion.

Idéales lorsque vous ne souhaitez pas partir de zéro, ces agendas préétablis vous offrent une feuille de route claire qui vous aide à planifier à l'avance, à partager les points à l'ordre du jour, à animer la réunion en temps réel et à convertir les décisions en tâches.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'ordre du jour de réunion Asana ?

Un bon modèle d'ordre du jour Asana prépare l'étape pour des réunions ciblées, en définissant les objectifs, en hiérarchisant les sujets et en attribuant les responsabilités.

Voici ce qu'il faut rechercher. 💁

Définit l'objectif et les résultats : Indique ce que la réunion vise à accomplir, y compris les décisions à prendre, les éléments à mettre en œuvre et les problèmes à résoudre

recueillez les contributions à l'avance : *invitez les participants à suggérer des éléments à inscrire à l'agenda et à justifier leur pertinence, puis classez les agendas par ordre d'importance afin de traiter les éléments cruciaux en premier

*définit les thèmes et attribue la propriété : attribue des créneaux horaires réalistes pour respecter le calendrier et libellé chaque thème avec un animateur

utilise un langage clair et orienté vers l'action : *Permet de concentrer les discussions sur la prise de décision et les prochaines étapes

permet de laisser de l'espace pour des discussions ouvertes ou des questions : *Encourage l'espace pour des questions ouvertes ou des commentaires sans perdre de vue l'objectif ou le flux de la réunion

Modèles gratuits d'agenda de réunion Asana

Vous trouverez ci-dessous une sélection de modèles d'ordre du jour de réunion Asana gratuits, conçus pour s'adapter à différents styles et besoins de réunion.

Chaque modèle offre une base solide pour différents types d'ordres du jour, aidant votre équipe à rester alignée et à organiser des réunions productives.

1. Modèle d'agenda de réunion Asana

via Asana

Le modèle d'ordre du jour de réunion Asana fournit une structure réutilisable pour planifier et organiser des réunions clients ciblées, limitées dans le temps et faciles à suivre. La vue du projet sous forme de feuille de calcul présente tout sous forme de liste, ce qui facilite le mapping des points de discussion, l'attribution des propriétaires et la répartition du temps pour chaque sujet.

Ce modèle aide les équipes à organiser des réunions ciblées avec des points de discussion et des créneaux horaires clairement définis. Il est particulièrement utile pour les synchronisations récurrentes qui nécessitent cohérence et gestion du temps.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Standardisez les objectifs, les rôles et les éléments de l'agenda afin que tout le monde soit bien préparé

Hiérarchisez et filtrez facilement les points de discussion à l'aide de la liste

Permettez aux participants d'ajouter des éléments à l'ordre du jour à l'avance pour favoriser la propriété partagée

Associez directement les enregistrements ou transcriptions Zoom aux tâches de l'ordre du jour pour faciliter la consultation

📌 Idéal pour : Les chefs d'équipe et les chefs de projet qui souhaitent que les réunions récurrentes restent ciblées, respectent le calendrier et soient gratuites, sans s'égarer inutilement.

💡 Conseil de pro : Attribuez des rôles à chaque réunion : une personne pour diriger (animateur), une pour surveiller l'heure (chronométreur) et une pour prendre des notes.

2. Modèle de réunion de lancement Asana

via Asana

La structure de ce modèle de réunion de lancement permet d'aligner votre équipe dès le premier jour, en organisant les éléments de l'agenda, en définissant les rôles de chacun et en attribuant les tâches d'administrateur.

Utilisez la vue Liste pour organiser et attribuer vos points de discussion aux participants dans une checklist de préparation de réunion. Ensuite, attribuez des délais à chaque sujet pour garantir la clarté. Grâce aux intégrations et applications intégrées telles que Zoom et Google Drive, vous pouvez joindre des présentations, prendre des notes en direct et synchroniser des enregistrements directement dans Asana. C'est l'outil idéal pour lancer des projets avec clarté et des attentes partagées.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Définissez des attentes claires en effectuant le suivi des décisions, des questions en suspens et des prochaines étapes

Intégrez les fichiers et présentations du projet pertinents pour y accéder facilement pendant la réunion

Attribuez à l'avance les rôles de présentateur ou de preneur de notes via des tâches, afin que chacun arrive en connaissant ses responsabilités

idéal pour : *Les responsables marketing produit, les chefs de programme et les équipes de lancement interfonctionnelles qui se préparent à s'aligner rapidement et à se mettre immédiatement au travail.

💡 Bonus : rendez chaque réunion fluide et plus productive grâce à la puissance de ClickUp Brain Max. Voici comment : *planification sans effort : grâce à Talk to Text , vous pouvez instantanément organiser des réunions dans vos calendriers et applications connectés à l'aide de simples commandes vocales, sans avoir à taper quoi que ce soit

*prise de note automatisée : capturez les points clés de la discussion, les éléments à prendre et les décisions en temps réel, afin de ne rien oublier.

*suivi simplifié : utilisez Talk to Text pour attribuer des tâches, envoyer des rappels et partager des résumés de réunion, afin que tout le monde reste aligné et responsable

Remplacez des dizaines d'outils d'IA disparates tels que ChatGPT, Claude et Gemini par une solution unique, contextuelle et prête à l'emploi pour les entreprises ClickUp Brain MAX est la super application d'IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Abandonnez la multitude d'outils d'IA, utilisez votre voix pour accomplir votre travail, créer des documents, attribuer des tâches aux membres de votre équipe, et bien plus encore. Utilisez ClickUp Brain MAX pour faire ressortir les éléments d'action des réunions

3. Modèle de réunion individuelle Asana

via Asana

Les réunions individuelles non structurées entraînent souvent des mises à jour manquées, des commentaires vagues et une perte de temps. Ce modèle Asana 1:1 offre aux deux parties un espace de travail partagé pour se préparer à l'avance, aligner les priorités et suivre les éléments à mener. De plus, vous pouvez même intégrer des vidéos via Loom ou Vimeo pour clarifier le contexte.

Utilisez ce modèle pour mener des discussions individuelles constructives avec les membres de votre équipe. Il facilite la préparation partagée, le suivi des priorités et le suivi du développement à long terme.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Maintenance d'un historique des réunions individuelles passées pour faciliter la compréhension du contexte et assurer la continuité

Définissez la fréquence des réunions récurrentes directement dans le modèle pour plus de cohérence

Personnalisé facilement en fonction des différents subordonnés ou rôles tout en conservant une mise en forme cohérente

📌 Idéal pour : Les responsables qui cherchent à renforcer la responsabilité, à documenter la croissance et à favoriser des discussions constructives avec leurs subordonnés directs.

⚙️ Bonus : le modèle d'ordre du jour de réunion Asana ne répond pas à vos besoins ? Regardez cette vidéo pour découvrir comment rédiger un ordre du jour de réunion qui permet de rester organisé et concentré sur les actions à mener avec ClickUp.

4. Modèle d'ordre du jour de réunion QBR Asana

via Asana

Le modèle d'ordre du jour de réunion QBR Asana vous offre une structure prête à l'emploi pour recueillir des commentaires à l'avance à l'aide de formulaires ou de sondages connectés. Vous pouvez ensuite façonner votre ordre du jour en fonction des priorités de votre public.

Avant le début de la réunion de projet, tout est accessible : l'ordre du jour, les documents d'assistance et les créneaux horaires clairement définis pour chaque intervenant. Pendant la session, vous pouvez utiliser le suivi des tâches intégré pour saisir les actions à mener et les questions ouvertes en temps réel. Ce modèle QBR est idéal pour les évaluations de performances et l'alignement de la réussite client.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Fixez une durée pour chaque sujet afin de clarifier le rythme et de respecter le planning des intervenants

Réagissez aux questions émergentes ou aux opportunités de croissance pendant la réunion

Créez un plan de projet que vous pouvez adapter à chaque session à mesure que vos indicateurs évoluent

idéal pour : *les équipes de réussite client et les dirigeants qui ont besoin d'examiner les performances, de partager des informations et de réajuster la stratégie.

5. Modèle de brainstorming pour équipe Asana

via Asana

Ce modèle de brainstorming pour équipe Asana vous aide à saisir chaque idée dans son contexte, à les organiser par thème et à les préparer pour les étapes suivantes. Vous pouvez créer un tableau de partage où les collaborateurs peuvent ajouter leurs idées de manière asynchrone ou en temps réel pendant les réunions. Utilisez des étiquettes pour classer les idées, ce qui permet de repérer facilement les tendances ou les doublons en un coup d'œil.

Grâce à ce modèle, rassembler et organiser des idées devient un jeu d'enfant, que ce soit en direct ou de manière asynchrone. Pour avancer efficacement, essayez de regrouper les idées similaires et de hiérarchiser les éléments d'action.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Activez les contributions asynchrones et en temps réel afin que tout le monde puisse participer, quel que soit son emploi du temps

Organisez vos idées à l'aide d'étiquettes et de thèmes afin d'identifier rapidement les tendances et d'éviter les doublons

Joignez des liens, des notes ou des fichiers à chaque idée afin de conserver tout le contexte nécessaire au suivi

📌 Idéal pour : les équipes créatives, les spécialistes du marketing et les responsables produit qui souhaitent organiser des sessions de brainstorming structurées en groupe.

6. Modèle d'ordre du jour de réunion du tableau d'Asana

via Asana

Les réunions du tableau traitent souvent de sujets complexes impliquant plusieurs parties prenantes. Le modèle d'ordre du jour de réunion du tableau Asana vous aide à structurer et à clarifier les discussions importantes en vous permettant d'envoyer l'ordre du jour aux membres de l'équipe à l'avance.

Pendant la réunion, les animateurs peuvent prendre des notes directement dans le modèle, en organisant tout sous chaque section de l'agenda.

Conçu pour les réunions de direction ou avec les investisseurs, ce modèle garantit que les sujets clés sont abordés et que les résultats sont consignés. Il facilite la distribution de l'ordre du jour, la prise de note et le suivi structuré.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Joignez des présentations, des rapports financiers ou des documents juridiques directement à chaque sujet de l'ordre du jour pour y accéder facilement

Suivez les résultats des votes ou les décisions clés pour chaque élément afin de conserver une piste d'audit claire

Dupliquez et adaptez le modèle pour les réunions trimestrielles, les réunions avec les investisseurs ou les réunions consultatives sans avoir à le recréer

📌 Idéal pour : les fondateurs, PDG et assistants de direction qui se préparent à des réunions du conseil d'administration à enjeux élevés où la clarté et l'exhaustivité sont tout.

💡 Conseil de pro : Vous ne connaissez pas tous les raccourcis Asana utiles ? Appuyez sur Ctrl + / pour y accéder instantanément.

7. Modèle d'agenda de conférence Asana

via Asana

Le modèle d'ordre du jour de conférence Asana vous permet de mapper chaque session, d'attribuer des tâches avec des dates de début et d'échéance, d'utiliser des dépendances pour signaler les sessions interconnectées et de tout suivre grâce au suivi du temps intégré.

Grâce aux vues Liste et Tableau intégrées, vous pouvez passer d'une disposition de type tableur à un tableau Kanban, selon la façon dont vous préférez gérer les échéanciers et la logistique. Configurez des champs personnalisés pour les informations sur les intervenants, l'attribution des salles et les besoins audiovisuels.

Ce modèle vous permet de planifier et de gérer facilement des conférences ou des réunions hors site. Il mappe les sessions, la logistique et la coordination des intervenants du début à la fin.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Suivez la disponibilité des intervenants, le statut de préparation et les documents de session de manière cohérente

Créez un calendrier général qui inclut des temps tampons, des transitions et des pauses repas

Affectez des points de contact internes aux sessions afin de clarifier qui gère quoi en coulisses

📌 Idéal pour : les coordinateurs d'évènements, les équipes opérationnelles ou les responsables marketing qui planifient des évènements à plusieurs volets ou des sommets internes avec des éléments mobiles.

8. Modèle de compte rendu de réunion Asana

via Asana

Ce modèle de compte rendu de réunion Asana couvre tous les détails essentiels, notamment le titre de la réunion, son objectif, sa date, les participants et la logistique. Il vous permet de suivre les éléments de l'agenda au fur et à mesure qu'ils sont abordés et de consigner les discussions, les décisions et les actions à mener avec leurs délais.

De plus, il fournit un espace pour noter les dates des prochaines réunions afin de planifier efficacement. Ce modèle garantit des comptes rendus clairs et organisés afin de fournir l'assistance et la responsabilisation après chaque réunion.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Associez directement à chaque entrée de réunion des documents d'assistance, tels que des présentations PowerPoint ou des notes de synthèse

Regroupez les comptes rendus de réunion par équipe, projet ou type de réunion à l'aide de balises ou de sections

Conservez des archives consultables des décisions et des discussions entre les équipes ou les services

📌 Idéal pour : Les coordinateurs de projet et les membres de l'équipe opérationnelle qui recherchent un moyen simple d'enregistrer les mises à jour, les décisions et les prochaines étapes.

Limites de la gestion de projet Asana

Bien qu'Asana soit un outil de gestion de projet très populaire, il présente certaines limites qui pourraient vous inciter à envisager des alternatives à Asana.

En voici quelques-unes. 👇

complexité des projets de grande envergure : *La gestion de projets très volumineux ou complexes comportant des milliers de tâches peut ralentir Asana et rendre la navigation difficile

*fonctionnalités de rapports avancées limitées : les fonctionnalités de rapports de base ne suffisent pas pour les équipes qui ont besoin d'analyses détaillées ou d'une visualisation personnalisable des données

contraintes liées à la gestion des dépendances : *Il manque des outils de planification avancés tels que la reprogrammation automatique et l'analyse du chemin critique pour les échéanciers complexes

tarifs des fonctionnalités premium : *Les fonctionnalités clés telles que l'afficher chronologique, l'automatisation personnalisée et les intégrations avancées nécessitent des forfaits payants, ce qui limite l'accès aux petites équipes

*surcharge de notifications : les notifications fréquentes peuvent submerger les utilisateurs et encombrer les boîtes de réception si elles ne sont pas gérées avec soin

⚙️ Bonus : Ces lacunes vous frustrent ? Comparez ClickUp et Asana et découvrez pourquoi de plus en plus d'équipes font le choix de la flexibilité et du contrôle.

Modèles Asana alternatifs

Si vous trouvez les modèles Asana trop restrictifs ou si vous souhaitez bénéficier d'une plus grande flexibilité et de fonctionnalités avancées, ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, offre une alternative puissante.

Voici ce qu'un utilisateur réel avait à dire :

J'ai des réunions bihebdomadaires avec ma superviseure et nous utilisons ClickUp pour notre agenda. Je me sens plus à l'aise dans mon travail, car toutes mes demandes d'évènements et de présentations se trouvent ici, ainsi qu'un indicateur de statut à jour qu'elle peut consulter.

J'ai des réunions bihebdomadaires avec ma superviseure et nous utilisons ClickUp pour notre ordre du jour. Je me sens plus à l'aise dans mon travail, car toutes mes demandes d'évènements et de présentations sont regroupées ici, avec un indicateur de statut à jour qu'elle peut consulter.

Découvrons quelques modèles d'ordre du jour gratuits proposés par ce logiciel de gestion de réunions. 🎯

1. Modèle d'agenda ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Structurez clairement les points de discussion grâce au modèle d'agenda ClickUp

Le modèle d'ordre du jour ClickUp vous offre une disposition ClickUp Doc prête à l'emploi qui organise tous les éléments d'une réunion. Le tableau Détails de la réunion vous permet de mapper rapidement votre structure : définissez le type de réunion, déterminez son champ d'application et indiquez la date, l'heure et l'emplacement.

Il y a ensuite la section Participants, qui fait également office de suivi de présence simplifié. Associée au nouveau Calendrier ClickUp, elle est encore plus performante.

Vous pouvez synchroniser instantanément tous vos calendriers, rejoindre des appels Zoom, Google Meet ou Teams, et afficher votre journée sous forme de calendrier quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Il utilise l'IA pour les notes de réunion et les intègre directement dans Docs à titre de référence.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Créez des agendas structurés et limités dans le temps grâce à des étiquettes de priorité intégrées et à l'attribution du propriétaire

Divisez les sujets en tâches pour clarifier la portée et réduire les dérives lors des réunions

Joignez des documents ou des présentations directement aux éléments de discussion pour pouvoir les consulter rapidement

Utilisez les checklist de tâches ClickUp pour cocher les sujets achevés pendant la réunion

idéal pour : *Les chefs d'équipe et les coordinateurs de projet qui ont besoin d'un cadre de réunion clair et défini par rôle dans un document agenda personnalisable.

📮 ClickUp Insight : Selon notre sondage sur l'efficacité des réunions, près de 40 % des personnes interrogées participent à 4 à 8 réunions ou plus par semaine, chacune pouvant durer jusqu'à une heure. Cela représente un temps collectif considérable consacré aux réunions dans votre organisation. Et si vous pouviez récupérer ce temps ? Le preneur de notes IA intégré de ClickUp peut vous aider à augmenter votre productivité jusqu'à 30 % grâce à des résumés instantanés des réunions, tandis que ClickUp Brain facilite la création automatisée de tâches et la rationalisation des flux de travail, transformant ainsi des heures de réunion en informations exploitables.

2. Modèle de réunion générale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez des réunions d'entreprise percutantes à l'aide du modèle de réunion générale ClickUp

Le modèle de réunion générale ClickUp fonctionne comme un véritable plan de projet, où chaque élément de l'ordre du jour est une tâche et chaque mise à jour est traçable. Ainsi, la préparation de la réunion générale est collaborative et traçable.

Il s'agit d'un modèle de liste structuré en phases claires telles que Planification, Logistique et Promotion, chacune avec son propre échéancier, son propriétaire et ses champs personnalisés tels que Étape de l'évènement et Service.

Le plus grand avantage ? La vue Étape d'événement groupé transforme la préparation de votre réunion en un mini-projet avec des échéances. Vous voulez savoir quelle équipe est responsable de quelle partie ? Il suffit de jeter un coup d'œil au champ personnalisé Département. Grâce aux alertes visuelles de date d'échéance, vous saurez si les RH, le design ou le marketing sont à la traîne et qui est en retard.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Mettez en avant les objectifs de l'entreprise, les indicateurs de performance de l'équipe et les récompenses dans une vue centralisée pour afficher

Affectez des présentateurs et des créneaux horaires pour que les sessions restent ciblées et inclusives

Réutilisez la disposition pour les réunions hebdomadaires, mensuelles ou trimestrielles avec l'ensemble du personnel

idéal pour : *Les cadres ou les titulaires de postes de direction qui organisent des synchronisations à l'échelle de l'entreprise avec des échéanciers serrés.

🎥 Regarder : Découvrez comment optimiser la productivité de vos réunions grâce à l'assistant de prise de notes IA de ClickUp AI:

3. Modèle d'ordre du jour de réunion hors site ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos objectifs, votre logistique et vos sessions hors site grâce au modèle d'ordre du jour de réunion hors site de ClickUp

Les réunions hors site ont pour but de stimuler la stratégie, la connexion et la clarté. Le modèle d'ordre du jour de réunion hors site ClickUp est un modèle basé sur les tâches qui transforme votre planification hors site en un processus suivi.

Il propose cinq champs personnalisés uniques conçus pour une utilisation hors site : Prise de notes, Scribe, Facilitateur, Lien vers les notes et Chronométreur. Chaque élément de l'ordre du jour est attribué à une personne spécifique, dispose d'un emplacement pour les documents liés et d'un horodatage. Cela garantit des discussions structurées et une documentation efficace pendant les sessions stratégiques.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Suivez le statut des réponses et les inscriptions aux sessions pour gérer la participation

Joignez toutes les pièces jointes d'assistance, telles que les itinéraires, les mapper ou les présentations PowerPoint

Forfait vos sessions, vos activités de team building et votre logistique depuis un seul et même endroit

📌 Idéal pour : Les organisateurs de séminaires ou les animateurs stratégiques qui ont besoin de répertorier les rôles, le calendrier et les notes dans une seule checklist prête à l'emploi.

💡 Conseil de pro : ClickUp AI Notetaker capture automatiquement les discussions, les actions à mener et les décisions clés en temps réel, afin que vous ne manquiez jamais aucun détail important. En l'associant à des modèles d'ordre du jour de réunion, vous pouvez vous assurer que chaque réunion suit une structure claire, que les participants restent concentrés et que vous obtenez des notes organisées et exploitables, faciles à consulter et à partager. Capturez des notes de réunion, des transcriptions et des points d'action clés précis grâce à ClickUp AI Notetaker

4. Modèle de réunion ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Centralisez toutes les discussions récurrentes et ponctuelles dans le modèle de réunion ClickUp

Le modèle ClickUp Meetings transforme chaque réunion en un flux de travail traçable, plutôt qu'en une discussion isolée. Il lie toutes les étapes du cycle de vie d'une réunion, des éléments de l'ordre du jour et des mises à jour en temps réel à la propriété et au suivi.

Pour les équipes commerciales au rythme effréné, ce modèle d'ordre du jour de réunion commerciale facilite le passage entre les appels planifiés et les synchronisations improvisées. Il offre une connexion parfaite avec ClickUp Meetings, le hub des réunions qui vous permet de créer des tâches récurrentes pour les réunions hebdomadaires de votre équipe.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Standardisez le déroulement des réunions grâce à une structure réutilisable pour différentes équipes et fonctions

Suivez les points de discussion non résolus au cours des réunions grâce à des sections de suivi dédiées

Analysez l'efficacité des réunions en examinant le temps passé par élément et les tendances d'achevé dans les tableaux de bord ClickUp

📌 Idéal pour : les équipes commerciales ou les groupes opérationnels qui organisent des réunions rapides et mixtes.

💡 Conseil de pro : Utilisez les automatisations ClickUp pour envoyer un résumé ou un rappel. En exemple, lorsqu'une tâche de la liste « Réunions » est marquée comme achevée, envoyez un commentaire aux assignés : « Rappel pour vérifier les tâches de suivi. »

5. Modèle de liste des participants à la réunion ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Attribuez des rôles et effectuez le suivi des participants de manière efficace à l'aide du modèle de liste de participants aux réunions ClickUp

Le modèle de liste de participants aux réunions ClickUp fait office de centre de commande pour les réunions récurrentes ou pour synchroniser l'équipe à grande échelle. Il vous permet d'identifier instantanément des détails tels que le projet, le facilitateur, le secrétaire, le chronométreur et la date de la réunion.

La section « À faire » intégrée est directement connectée à vos flux de travail, ce qui vous permet d'y ajouter des éléments à faire à mesure qu'ils se présentent. Elle est particulièrement utile lorsque vous gérez des rôles tournants ou que vous établissez des rapports sur l'engagement de l'équipe. 🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Faites tourner automatiquement les rôles de réunion à l'aide de menus déroulants pour faciliter la délégation lors des synchronisations récurrentes

Affichez les présences, participations et responsabilités passées dans un journal centralisé

Attribuez un code couleur aux rôles ou aux services pour visualiser d'un seul coup d'œil la distribution des rôles

idéal pour : *Les responsables chargés d'organiser des réunions régulières ou des stand-ups où le suivi des rôles des participants et de leurs habitudes de présence est clé.

6. Modèle de checklist pour réunions ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Couvrez tous les détails importants avant, pendant et après les réunions grâce au modèle de checklist pour réunions ClickUp

Le modèle de checklist pour réunions ClickUp vous offre une checklist prête à l'emploi que vous pouvez remplir en quelques secondes lors de chaque réunion. Une fonctionnalité remarquable ? Vous pouvez ajouter des sous-tâches imbriquées dans la checklist afin de diviser les points de discussion importants en micro-tâches, puis les attribuer et les hiérarchiser.

Et si quelque chose est urgent ? Les commentaires et les mises à jour de statut permettent de signaler facilement ce qui nécessite une attention particulière. Cela permet également de détailler les points de discussion avec des sous-tâches et des attributions de priorité.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Ajoutez des notes contextuelles et des liens directement dans les éléments de checklist pour éviter les références dispersées

Personnalisez les sections de la checklist en fonction du type de réunion (réunions debout, entretiens individuels, appels clients) pour une utilisation répétée

Appliquez des filtres pour afficher instantanément les tâches incomplètes, en retard ou de haute priorité discutées pendant les réunions

📌 Idéal pour : Les équipes qui gèrent les synchronisations en milieu de semaine et les mises à jour récurrentes pour imbriquer des sous-tâches, attribuer plusieurs propriétaires et cocher les éléments de l'agenda.

7. Modèle de suivi des réunions ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les résultats et les tendances d'engagement à l'aide du modèle ClickUp Meeting Tracker

Le modèle ClickUp Meeting Tracker est l'outil idéal pour organiser chaque détail de vos réunions. Conçu sous forme de modèle de vue Liste, il vous offre un moyen centralisé d'organiser les ordres du jour, de prendre des notes et d'assurer le suivi.

Les champs personnalisés, notamment Type de réunion, Lieu, Chronométreur, Prise de notes et Responsable, garantissent que les réunions opérationnelles récurrentes et l'intégration des clients sont correctement classées.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Passez de la vue Liste à la vue Tableau ou Calendrier pour suivre les réunions par chronologie, statut ou catégorie

Centralisez toutes les réunions récurrentes dans un seul outil de suivi afin de réduire les doublons et les malentendus

Coupez rapidement les entrées collées pour conserver la structure tout en mettant à jour uniquement les détails de la session de clé

📌 Idéal pour : Les gestionnaires de projet ou les équipes opérationnelles qui ont besoin d'un registre centralisé de toutes les réunions, types, participants et progression dans une liste consultable.

📮 ClickUp Insight : ClickUp a constaté que 27 % des personnes interrogées ont des difficultés avec les réunions qui manquent de suivi, ce qui entraîne des éléments manqués, des tâches non résolues et, en fin de compte, une productivité insuffisante. Ce problème est aggravé par la manière dont les équipes assurent le suivi de leur travail. Notre sondage sur la communication au sein des équipes révèle que près de 40 % des professionnels assurent le suivi manuel des éléments, un processus fastidieux et source d'erreurs, tandis que 38 % s'appuient sur des méthodes incohérentes qui augmentent le risque de malentendus et de délais non respectés. ClickUp élimine le chaos lié aux éléments à entreprendre ! Convertissez instantanément les décisions prises lors des réunions en tâches assignées, le tout sur la même plateforme où le travail est effectué.

8. Modèle de réunion de lancement de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Alignez les parties prenantes dès le premier jour grâce au modèle de réunion de lancement de projet ClickUp

Le modèle de réunion de lancement de projet ClickUp est idéal pour mettre les équipes d'accord sur ce qui compte le plus : qui fait quoi, quand et pourquoi. Il comprend un cadre de réunion intégré avec des champs personnalisés tels que Chef de projet, Lieu, Chronométreur, Participants et Prise de notes, afin que rien ne soit oublié dans les présentations.

Intégré au logiciel de gestion des tâches, vous pouvez transformer la session en une checklist exploitable avec des sous-tâches imbriquées, attribuer instantanément des éléments à plusieurs assignés et ajouter des étiquettes de priorité pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Harmonisez instantanément les équipes grâce aux champs de rôle préremplis et au contexte du projet intégrés au modèle

Utilisez des étiquettes de priorité et des dépendances pour identifier rapidement les obstacles au début de l'échéancier du projet

Convertissez les points de l'ordre du jour en tâches et sous-tâches pendant la réunion afin d'éviter tout retard dans le suivi

idéal pour : *Les chefs de projet qui souhaitent définir des objectifs clairs, attribuer la propriété et consigner les décisions clés prises lors du lancement.

9. Modèle ClickUp de compte rendu de réunion (MoM)

Obtenir un modèle gratuit Consignez les décisions, les responsabilités et les moments clés à l'aide du modèle ClickUp Minutes of the Meeting (MOM) (Compte rendu de réunion)

Le modèle de compte rendu de réunion (MoM) de ClickUp offre une structure simple et pratique pour documenter tout ce qui compte. Utilisez les champs personnalisés intégrés au modèle, tels que Date de la réunion, Heure, Participants, Sujets à l'ordre du jour et Mesures à prendre, pour avoir une vue d'ensemble au fur et à mesure.

Il est structuré de manière à correspondre aux flux de travail réels des équipes, ce qui facilite le maintien de la responsabilité et de la transparence, en particulier lors de réunions à enjeux élevés ou interfonctionnelles. Une fonctionnalité remarquable est la possibilité de suivre la validation des participants à l'aide de champs de vérification, ce qui garantit que les décisions sont discutées et approuvées.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Enregistrez les décisions finales ainsi que les propriétaires à l'aide des champs prédéfinis

Regroupez les points de l'agenda par catégorie de discussion pour plus de clarté après la réunion

Mettez en évidence les éléments non résolus et poursuivez leur traitement grâce à des suivis automatisés

📌 Idéal pour : Les équipes qui ont besoin d'une validation formelle et de registres vérifiables pour consigner les décisions clés, les participants et les actions.

💡 Conseil de pro : Essayez la méthode Lean Coffee : chacun propose des sujets, vote pour ceux qui sont les plus importants et en discute dans des plages horaires limitées. Super démocratique, super ciblé.

10. Modèle de note de réunion ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Consignez les informations, les prochaines étapes et les questions en suspens à l'aide du modèle de note de réunion ClickUp

Le modèle de notes de réunion ClickUp est conçu pour les équipes qui ont besoin d'une mise en forme cohérente pour documenter rapidement ce qui est discuté, en particulier lorsque les réunions sont rapides ou récurrentes. Contrairement à un document de notes générique, ce modèle de notes de réunion offre des sections ajustables qui correspondent au flux de différents types de réunions, des réunions quotidiennes aux revues de client.

Ce qui distingue ce modèle, c'est son assistance pour les réunions récurrentes. Vous pouvez cloner les notes précédentes, conserver un format cohérent et créer des archives consultables de toutes les réunions passées.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Collez facilement les discussions passées grâce à l'historique des notes liées, organisé par type de réunion

Préparez-vous efficacement en dupliquant les structures de note pour obtenir des fils de réunion cohérents et continus

Notez rapidement les décisions ou les points à discuter au fur et à mesure qu'ils apparaissent dans les checklist de tâches

📌 Idéal pour : Les équipes qui organisent fréquemment des comptes rendus ou des appels avec des clients afin de structurer rapidement leurs notes.

11. Modèle de compte rendu de réunion ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Résumer les discussions dans des comptes rendus exploitables grâce au modèle de compte rendu de réunion ClickUp

Le modèle de compte rendu de réunion ClickUp propose des pages d'instructions personnalisées pour uniformiser la prise de note au sein de l'équipe.

Contrairement au modèle ClickUp MoM, qui est davantage structuré pour les approbations formelles et le suivi des échéanciers d'action, celui-ci vous offre un format de document flexible que vous pouvez ouvrir, mettre à jour et partager en temps réel. Préchargé avec des sections pour les participants, les éléments de l'agenda, les points de discussion et les mesures à prendre, il vous évite d'avoir à organiser vos notes.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Saisissez les commentaires en direct dans un document que vous pouvez mettre à jour instantanément au fur et à mesure que la réunion progresse

Organisez vos agendas et vos discussions grâce à des sections prêtes à l'emploi et en modification en cours

Passez rapidement en revue les prochaines étapes grâce à des éléments légers placés sous chaque sujet

idéal pour : *Toute personne souhaitant disposer d'un résumé de réunion prêt à être partagé sous forme de document Word, qui récapitule les participants, les décisions et les prochaines étapes avec un minimum d'installation.

💡 Conseil de pro : voici quelques raccourcis que vous pouvez utiliser dans votre document ClickUp : @mentionner une personne : @

@mentionner une tâche : @@

@mentionner un document : @@@

aligner le texte à gauche : *Cmd + Maj + L (Mac) et Ctrl + Maj + L (PC)

aligner le texte au centre : *Cmd + Maj + E (Mac) et Ctrl + Maj + E (PC)

aligner le texte à droite : *Cmd + Maj + R (Mac) et Ctrl + Maj + R (PC)

Créer une liste à puces : Cmd + Maj + 9 (Mac) et Ctrl + Maj + 9 (PC)

créer une checklist : *Cmd + Maj + 8 (Mac) et Ctrl + Maj + 8 (PC)

12. Modèle de matrice de communication et de réunion de l'équipe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Clarifiez les points de contact et les rythmes de communication de l'équipe à l'aide du modèle de matrice de communication et de réunion de l'équipe ClickUp

Le modèle de matrice de communication et de réunion de l'équipe ClickUp vous aide à structurer qui parle à qui, quand et pourquoi. Il s'agit d'un modèle de type liste avec des vues prédéfinies, qui vous offre une vue à 360° des discussions qui doivent avoir lieu et à quel moment.

Vous pouvez planifier des synchronisations récurrentes, mapper les points de contact de communication et suivre la progression de chaque discussion à l'aide de statuts personnalisés tels que « En cours », « Terminé » ou « Annulé ». Cela facilite la planification, le suivi et la gestion des discussions au sein d'équipes dispersées.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Cartographiez les interactions clés de l'équipe à l'aide d'une matrice de communication prédéfinie pour afficher

Enregistrez les synchronisations et les vérifications informelles qui passent généralement inaperçues dans les calendriers

Signalez les lacunes dans les cycles de communication avant qu'elles n'affectent l'alignement du projet

Personnalisez les étiquettes de fréquence pour clarifier quelles discussions sont ponctuelles ou récurrentes

📌 Idéal pour : Les équipes dispersées qui ont besoin d'un plan de communication stratégique.

Rendez vos réunions agréables et productives grâce aux modèles ClickUp

Les modèles d'ordre du jour de réunion d'Asana offrent un point de départ structuré, mais ClickUp va encore plus loin. Il combine la planification de l'ordre du jour, la collaboration en temps réel, la documentation et le suivi dans un seul et même espace.

Des entretiens individuels aux revues de sprint, chaque modèle est conçu pour structurer les discussions, documenter les tâches et clarifier les suivis.

Tout reste connecté : les modèles sont directement liés aux tâches, aux documents et aux calendriers, afin que rien ne se perde après l'appel. Grâce à la planification intégrée basée sur l'IA, aux calendriers synchronisés et aux documents modifiables, il est facile de préparer, d'organiser et de suivre les réunions sans changer de contexte.

Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅