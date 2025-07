les 10 meilleures alternatives à Awork pour la gestion de projet en 2025

Votre équipe fonctionnait bien avec Awork, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Peut-être que l'interface commence à sembler un peu trop minimaliste pour les besoins croissants de votre projet. Ou peut-être que les intégrations ne sont tout simplement pas assez poussées. Ou peut-être que le suivi du temps ressemblait davantage à une quête secondaire qu'à une partie intégrante du jeu principal.

Quelle que soit la raison, vous avez réalisé qu'Awork n'était peut-être pas la solution idéale que vous pensiez avoir trouvée.

Il s'agit d'une plateforme claire et conviviale qui a beaucoup à offrir, mais ses limites commencent à se faire sentir pour les équipes en pleine croissance ou les projets plus complexes. Si vous ressentez des difficultés, il est peut-être temps d'explorer des outils qui offrent un peu plus de flexibilité et une meilleure productivité d'équipe.

Nous avons sélectionné 10 alternatives puissantes à Awork pour vous aider à gérer vos tâches, collaborer facilement et retrouver le plaisir de la gestion de projet. C'est parti !

Les alternatives à Awork en un coup d'œil

Voici un aperçu des alternatives à Awork et de leurs cas d'utilisation :

Nom de l'outil Cas d'utilisation Idéal pour Tarifs* ClickUp Plateforme tout-en-un pour la gestion de projet, le suivi des tâches, les documents, les objectifs et une collaboration facile Équipes qui souhaitent une personnalisation poussée et une flexibilité entre les services Gratuit pour toujours ; personnalisations disponibles pour les entreprises monday. com Gestion visuelle de projet avec tableaux à code couleur, automatisation, échéanciers et tableaux de bord Équipes marketing, créatives, opérationnelles et interfonctionnelles ayant besoin de mises à jour en temps réel Gratuit ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois Asana Gestion des tâches et des flux de travail avec affichage des échéanciers, des objectifs et intégration entre les outils Les équipes qui gèrent des projets interdépartementaux et recherchent une clarté visuelle Gratuit ; forfaits payants à partir de 13,49 $/utilisateur/mois Notion Environnement de travail modulaire combinant documents, wikis, bases de données et gestion légère des tâches Utilisateurs individuels ou équipes qui souhaitent regrouper leurs notes, leurs systèmes et leurs projets en un seul endroit Gratuit ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois Travail d'équipe Gestion de projet adaptée aux services clients avec suivi du temps, budgétisation et facturation intégrés Agences, consultants et entreprises de services gérant plusieurs clients Forfaits payants à partir de 13,99 $/utilisateur/mois GanttPRO Outil de diagramme de Gantt en ligne avec échéanciers, dépendances, gestion de la charge de travail et planification des ressources Planificateurs de projets dans des secteurs tels que la construction, l'ingénierie et l'informatique Forfaits payants à partir de 9 $/utilisateur/mois TeamGantt Outil de diagramme de Gantt par glisser-déposer avec fonctionnalités collaboratives et planification visuelle Petites équipes ayant besoin d'une planification visuelle légère de leurs projets Gratuit ; forfaits payants à partir de 59 $/mois Hive Plateforme de productivité avec vues de projet, enregistrement du temps, messagerie d'équipe et intégrations Équipes dynamiques ou hybrides qui souhaitent gérer leurs tâches et communiquer depuis un seul hub Gratuit ; forfaits payants à partir de 7 $/utilisateur/mois Paymo Outil de projet complet avec suivi du temps, facturation, gestion des tâches et collaboration en équipe Freelancers et petites entreprises qui ont besoin de facturer leurs clients et de suivre leur temps Gratuit ; forfaits payants à partir de 5,99 $ par utilisateur et par mois Scoro Outil complet de gestion du travail avec projets, CRM, facturation et rapports dans un seul système Entreprises de services professionnels qui ont besoin d'un logiciel tout-en-un pour leurs opérations commerciales Les forfaits payants commencent à partir de 23,90 $ par utilisateur et par mois

Que rechercher dans une alternative à Awork ?

Lorsque vous choisissez la bonne alternative puissante à Awork, il est essentiel de trouver un outil qui correspond aux processus de gestion de projet, au flux de travail unique, aux objectifs et aux besoins de croissance de votre équipe.

Voici ce que vous devez rechercher :

Interface conviviale : Une disposition claire et intuitive qui nécessite une formation minimale et garantit une prise en main plus rapide pour votre équipe

Personnalisation : Un Un logiciel de gestion de projet qui s'adapte à vos besoins, avec des champs personnalisés, des affichages et des flux de travail inclus

Automatisation : Outil qui automatise les tâches récurrentes, telles que les mises à jour de statut ou l'attribution de travail, afin de gagner du temps et de réduire les efforts manuels

Intégrations : Une plateforme qui se connecte de manière transparente aux outils que votre équipe utilise déjà, tels que Slack, Google Workspace et Zoom

Collaboration : Un outil qui simplifie la communication et le partage de fichiers grâce à des systèmes de discussion intégrés et un partage de fichiers facile

Évolutivité : Une solution qui évolue avec votre organisation et qui relie les silos, que vous soyez une équipe de cinq ou de cinquante personnes

🧠 Fait amusant : 63 % des chefs de projet affirment que l'IA rend leur travail plus efficace. De l'automatisation des mises à jour à la détection précoce des risques, l'IA devient discrètement un allié fiable dans la gestion de projet, en particulier pour les équipes qui jonglent avec de nombreuses tâches et travaillent rapidement.

Les 10 meilleures alternatives à Awork

Allez, prenez votre café (ou la boisson de votre choix) et plongez-vous dans les meilleures alternatives à Awork qui feront du chaos dans vos projets une chose du passé et rendront les high-fives entre membres de l'équipe beaucoup plus fréquents.

1. ClickUp (Idéal pour une gestion de projet et une collaboration d'équipe simplifiées)

Gérez l'ensemble de vos projets plus rapidement et plus intelligemment avec ClickUp

La gestion de plusieurs projets ne devrait pas ressembler à un jeu de Temple Run, car ce n'est pas le cas.

ClickUp , l'application qui fait tout pour le travail, est la seule plateforme qui vous permet de planifier, discuter, suivre la progression, écrire et automatiser comme un pro, le tout sous un même toit numérique (très efficace). Plus besoin de sprinter pour sauver votre vie, car le démon de la mauvaise gestion ne vous poursuit plus.

💜 Tâches ClickUp

Tout commence avec les tâches ClickUp, le cœur battant de la plateforme. Créez des tâches, divisez-les en sous-tâches, attribuez-les à des coéquipiers, fixez des dates d'échéance et ajoutez des priorités.

Attribuez, hiérarchisez et décomposez des projets complexes en actions gérables avec les tâches ClickUp

Les vues personnalisées de ClickUp vous offrent plus de 15 façons de visualiser votre travail exactement comme vous le souhaitez. Des tableaux Kanban aux diagrammes de Gantt, en passant par les calendriers et les échéanciers, chaque membre de l'équipe peut choisir sa propre vue tout en travaillant à partir de la même source d'informations.

💜 Discutez avec ClickUp

Parlons maintenant de travail d'équipe, car passer d'une application à l'autre pour poser une simple question, ce n'est pas la solution.

Avec ClickUp Chat et ClickUp Clips, vous pouvez envoyer des messages à vos coéquipiers ou participer à une visioconférence directement depuis la plateforme. Y a-t-il plus simple ? À faire.

Réfléchissez, mettez à jour et collaborez sans changer d'onglet grâce à ClickUp Chat

💜 Documents ClickUp

Une fois que vous avez choisi votre forfait, vous aurez besoin d'un endroit où stocker toutes vos idées géniales, et c'est là que ClickUp Docs entre en jeu.

Créez tout, des wikis aux documents stratégiques, et liez-les directement aux tâches. De plus, toute votre équipe peut collaborer sur les documents en temps réel.

Rédigez, partagez et liez sans effort des wikis de projet, des procédures opératoires normalisées ou des notes de réunion avec ClickUp Docs

Vous avez également des difficultés à gérer votre temps ? Ce n'est plus nécessaire. Avec ClickUp Project Time Tracking, vous pouvez enregistrer vos heures, utiliser des chronomètres ou générer des rapports sur le temps passé. Cette solution est entièrement intégrée, ce qui rend le suivi très facile.

Enregistrez votre travail avec précision pour une meilleure planification et facturation des clients avec ClickUp Project Time Tracking

💜 ClickUp Brain

Maintenant, tout est question de productivité. Mais qu'en est-il de la créativité ? N'est-il pas parfois arrivé que vous ayez un éclair de génie et que vous l'ayez perdu cinq minutes plus tard ? Découvrez ClickUp Brain, votre assistant IA intégré. C'est votre deuxième cerveau (mais celui qui n'oublie rien).

Créez des idées instantanément et connectez-les à vos tâches, documents ou objectifs pour ne rien oublier. Il peaufine votre écriture, répond à vos questions sur votre environnement de travail et vous permet également de changer de LLM.

Que vous souhaitiez vous connecter à des outils d'IA tels que ChatGPT, Gemini ou Claude, vous pouvez le faire dans ClickUp, sans changer d'onglet.

Résumez les discussions, les notes de réunion et générez même du contenu alimenté par l'IA en quelques secondes avec ClickUp Brain, alimenté par l'IA

Et c'est là que ça devient intéressant !

💜 Automatisations ClickUp

ClickUp Automatisation comprend plus de 50 actions et déclencheurs qui vous aident à configurer des flux de travail, attribuer des tâches, modifier des statuts et informer vos collègues. En gros, cette fonctionnalité automatise toutes les tâches fastidieuses que vous effectuez manuellement. C'est une fonctionnalité indispensable dans tout logiciel moderne de gestion de projet.

Laissez les tâches répétitives telles que l'attribution ou la mise à jour des statuts s'exécuter en mode automatique grâce aux automatisations ClickUp

Pour donner un sens à tous ces éléments en mouvement, les tableaux de bord ClickUp rassemblent tout. Ils vous aident à suivre la progression, la charge de travail des employés et divers autres indicateurs en quelques clics, ce qui facilite grandement la gestion de votre équipe.

Suivez la progression, les indicateurs clés de performance et la charge de travail de votre équipe, le tout dans une vue personnalisable grâce aux tableaux de bord ClickUp

Grâce à sa personnalisation avancée et à ses documents intégrés, ClickUp facilite l'adaptation à des flux de travail complexes, contrairement à Awork. Il prend également en charge des automatisations et des intégrations plus avancées, offrant ainsi aux équipes une plus grande flexibilité dès le départ.

Conclusion ? ClickUp pour les équipes de gestion de projet ne se contente pas de gérer vos projets, il améliore le travail de toute votre équipe.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs auront une légère courbe d'apprentissage en raison d'un ensemble de fonctionnalités riches

L'application mobile ne dispose peut-être pas de toutes les vues de l'application de bureau

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de ClickUp

Un avis Capterra dit :

Dans l'ensemble, en tant qu'utilisateur, je suis très satisfait du produit. Il est le plus performant de tous ceux que nous avons essayés, en particulier pour les autres services non informatiques/de développement qui avaient auparavant des difficultés à utiliser d'autres solutions

📮 Insight ClickUp : 1 professionnel sur 5 passe plus de 3 heures par jour à rechercher des fichiers, des messages ou des informations supplémentaires sur ses tâches. Cela représente près de 40 % d'une semaine de travail complète gaspillée pour quelque chose qui ne devrait prendre que quelques secondes ! La recherche connectée de ClickUp unifie tout votre travail (tâches, documents, e-mails et discussions) afin que vous puissiez trouver exactement ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin, sans passer d'un outil à l'autre.

2. Monday. com (Idéal pour la gestion visuelle de projet)

Si votre équipe apprécie la clarté des codes couleurs et une approche visuelle de la planification, Monday.com est fait pour vous.

Conçu pour organiser le chaos et rationaliser les flux de travail, il offre des outils visuels tels que des diagrammes de Gantt et des tableaux de bord personnalisables. C'est également une alternative idéale pour les utilisateurs d'Asana qui souhaitent conserver leur structure et leur style.

Monday.com : meilleures fonctionnalités

Personnalisez les flux de travail à l'aide d'éléments glisser-déposer pour répondre exactement à vos besoins

Automatisez votre travail quotidien et obtenez des informations instantanées grâce à la prise de décision basée sur l'IA

Collaborez entre les services grâce au partage de fichiers et à l'attribution de tâches intégrés

Visualisez la progression grâce à des diagrammes de Gantt, des tableaux Kanban et des tableaux de bord personnalisables

Limites de Monday.com

Le forfait Free ne permet que deux utilisateurs par environnement de travail

La personnalisation avancée pour les flux de travail complexes peut sembler limitée

Tarifs de Monday.com

Gratuit pour toujours

Basique : 12 $/mois par utilisateur

Standard : 14 $/mois par utilisateur

Pro : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 12 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Monday.com ?

Un avis sur Reddit dit :

Le prix peut être élevé si vous avez une grande équipe, mais honnêtement, cela en vaut la peine si vous l'utilisez correctement. Il existe un forfait gratuit, mais je pense que les forfaits payants sont plus utiles si vous voulez toutes les fonctionnalités. Tout dépend vraiment de vos besoins et de votre budget.

3. Asana (Idéal pour une gestion intuitive et évolutive des tâches)

via Asana

Si vous recherchez une interface épurée et une structure évolutive, Asana est une option. Plusieurs vues des tâches et de puissantes automatisations aident les équipes dynamiques à rester alignées. Que vous meniez des sprints marketing ou lanciez des produits, Asana relie les silos et organise tout, sans vous submerger.

Conçues pour la collaboration interfonctionnelle, elles s'adaptent facilement, que vous soyez seul ou au sein d'une grande entreprise, avec des fonctionnalités qui évoluent au fur et à mesure de votre croissance.

Meilleures fonctionnalités d'Asana

Affichez les tâches dans les vues Liste, Échéancier, Calendrier, Gantt ou Kanban

Divisez les grands projets en petites victoires grâce à des tâches, des sous-tâches et une propriété claire

Automatisez les mises à jour et les rappels répétitifs pour faire avancer les choses sans microgestion

Restez concentré sur vos objectifs grâce à des tableaux de bord en temps réel et au suivi de la progression

Limites d'Asana

Courbe d'apprentissage abrupte pour les débutants

Les tâches ne peuvent avoir qu'un seul assigné

Tarifs Asana

Personnel : Gratuit pour toujours

Starter : 10,99 $/mois par utilisateur

Avancé : 24,99 $/mois par utilisateur

Entreprises : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 11 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Asana ?

Un critique de Capterra déclare :

Asana est un choix judicieux pour les équipes qui ont besoin de structure et de visibilité dans leurs flux de travail. Il est suffisamment flexible pour s'adapter à différents types de projets et nous a aidés à rester organisés, en particulier au fur et à mesure de notre croissance. Mais soyez prêt à investir un peu de temps (et peut-être d'argent) pour en tirer le meilleur parti.

👀 Le saviez-vous ? La dérive des objectifs peut faire échouer votre travail et vous coûter cher. Un projet visant à numériser les dossiers du FBI a pris une telle ampleur, avec l'ajout de fonctionnalités, la modification des objectifs et un manque de clarté dans la direction, qu'il a coûté 170 millions de dollars et a été abandonné avant même d'être lancé. Un redémarrage complet, avec un périmètre beaucoup plus restreint, a permis de sauver le projet quelques années plus tard.

4. Notion (Idéal pour la gestion des connaissances et les flux de travail basés sur l'IA)

via Notion

Votre logiciel de gestion de projet doit être comme une extension de votre cerveau, et c'est exactement ce que Notion vise à faire. Il regroupe la gestion des tâches, les documents, les wikis, les calendriers et une IA intégrée dans une seule plateforme esthétique. Notion offre un environnement de travail flexible qui s'adapte à différents besoins, ce qui le distingue du suivi des tâches centré sur les équipes d'Awork.

Avec des modèles personnalisables, des exemples de gestion de projet et des outils d'organisation, c'est un bon choix pour ceux qui préfèrent une approche plus pratique du travail.

Meilleures fonctionnalités de Notion

Utilisez Notion IA pour réfléchir, résumer, rédiger, traduire et récupérer des réponses dans votre environnement de travail

Configurez des espaces dédiés pour permettre aux équipes de collaborer et de rester organisées

Personnalisez les flux de travail avec plus de 100 blocs de contenu, y compris des wikis et des tableaux de sprints

Accédez à plus de 30 000 modèles, tels que des outils de suivi de projet et des modèles CRM

Limites de Notion

Ne prend pas en charge les flux de travail complexes

La création de modèles Notion peut prendre beaucoup de temps

Tarifs de Notion

Free Forever

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Business : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

Un utilisateur G2 dit :

L'une des fonctionnalités que j'apprécie le plus chez Notion est sa collaboration fluide, sa facilité de modification et la possibilité de publier et de partager avec n'importe qui.

📚 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents de Notion

5. Teamwork (idéal pour gérer en toute transparence des projets axés sur les clients)

via Teamwork

Si votre équipe jongle quotidiennement avec les délais, les budgets et les attentes des clients, Teamwork est une alternative populaire à Awork.

Conçu pour les agences et les équipes de services, il combine la planification de projets, la gestion de documents, le suivi du temps, la facturation et la collaboration avec les clients. Idéal pour la facturation à l'heure, il permet de rationaliser le travail tout en satisfaisant les clients.

Les meilleures fonctionnalités de Teamwork

Forfait de ressources, gestion des charges de travail et prévision des capacités pour éviter les goulots d'étranglement

Enregistrez le temps passé, suivez les dépenses et envoyez des factures directement depuis le tableau de bord du projet

Définissez des jalons pour des points de contrôle clairs avec les clients et une meilleure responsabilisation

Choisissez parmi les vues Kanban, Gantt, Liste ou Tableur pour une flexibilité totale

Limites du travail d'équipe

Forfait Free limité

L'interface peut parfois présenter des dysfonctionnements

Tarifs Teamwork

Free

Livraison : 13,99 $/mois par utilisateur

Grow : 25,99 $/mois par utilisateur

Entreprises

Grow : 25,99 $/mois par utilisateur

Échelle : 69,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur le travail d'équipe

G2 : 4,4/5 (plus de 1 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Teamwork ?

Un avis sur Reddit dit :

J'utilise Teamwork et je trouve que c'est un excellent outil pour collaborer avec les clients. Il est très pratique de pouvoir afficher les échéanciers, attribuer des tâches aux clients, envoyer des fichiers et des messages, le tout au même endroit. Ils proposent également une fonctionnalité appelée « proofs » qui permet de partager des documents et d'obtenir les commentaires des clients...

👀 Le saviez-vous ? Avant que la gestion de projet ne soit formalisée, l'industrie aéronautique utilisait des checklists pour éviter les erreurs catastrophiques. Après le crash d'un Boeing B-17 en 1935 dû à une étape manquée avant le décollage, les checklists sont devenues la norme. Cette pratique a en partie inspiré les listes de tâches modernes que nous utilisons aujourd'hui dans les outils logiciels, les notes autocollantes et les brain dumps.

6. GanttPRO (Idéal pour la planification visuelle d'échéanciers avec des dépendances complexes)

via GanttPRO

Si vous aimez les échéanciers, les barres de couleurs et voir vos projets se dérouler sans heurts, GanttPRO pourrait bien être la solution qu'il vous faut.

Conçu pour les équipes qui gèrent des projets en plusieurs phases et impliquant plusieurs équipes (comme la construction, le développement de produits ou la planification d'évènements), il apporte de la clarté grâce à ses diagrammes de Gantt par glisser-déposer.

Meilleures fonctionnalités de GanttPRO

Diagrammes de Gantt interactifs pour planifier, attribuer et lier des tâches avec une représentation visuelle claire

Plusieurs vues (grille, tableau et portfolio) pour s'adapter à différentes préférences de planification

Outils de gestion de la charge de travail pour équilibrer les ressources et booster efficacement la productivité

Suivi du temps pour des informations précises et de meilleures prévisions de projet

Limites de GanttPRO

Il n'existe pas de version gratuite permanente

Les équipes plus importantes peuvent rencontrer des difficultés de mise à l'échelle

Tarifs GanttPRO

Noyau : 9 $/mois par utilisateur

Avancé : 15 $/mois par utilisateur

Business : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur GanttPRO

G2 : 4,8/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de GanttPRO ?

Un avis G2 dit

L'interface est très conviviale, même pour quelqu'un qui n'est pas un expert en gestion de projet. J'adore la fonctionnalité glisser-déposer qui permet d'ajuster les échéanciers et de définir les dépendances entre les tâches. C'est rapide et intuitif.

7. TeamGantt (Idéal pour une gestion de projet simple et rapide)

via TeamGantt

Si vous êtes très attaché aux échéanciers et préférez faire glisser des barres plutôt que de saisir des dates limites, TeamGantt est fait pour vous.

Cet outil de gestion de projet léger et simple d'utilisation permet de garder une vision claire grâce à ses diagrammes de Gantt par glisser-déposer. Conçu pour les petites entreprises ou les équipes qui vivent au rythme des échéances, il rend la gestion de plusieurs projets (presque) amusante.

Meilleures fonctionnalités de TeamGantt

Ajustez les dates, réorganisez les tâches et gérez les dépendances à l'aide de diagrammes de Gantt par glisser-déposer

Passez de la vue Calendrier à la vue Liste, Kanban et Portfolio pour l'adapter au flux de travail de votre équipe

Suivez la charge de travail de votre équipe en temps réel pour répartir les tâches de manière équitable

Comparez les échéanciers prévus et réels à l'aide de rapports de référence afin de repérer et de corriger les retards

Limites de TeamGantt

Options de personnalisation limitées

L'application mobile n'est pas aussi efficace que l'application web

Tarifs TeamGantt

Gratuit : 1 projet avec 60 tâches

Pro : 59 $/mois par gestionnaire

Tout illimité : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur TeamGantt

G2 : 4,8/5 (plus de 890 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de TeamGantt ?

Un avis sur Capterra indique :

C'est un bon logiciel que je recommande vivement à tous les professionnels et chefs d'entreprise pour la gestion de projet. Seul le calendrier est un peu petit sur un téléphone portable, mais sur un ordinateur, il est parfait.

8. Hive (Idéal pour la collaboration basée sur l'IA et l'automatisation des flux de travail)

via Hive

Hive vise à simplifier et à unifier les choses. Au lieu de passer d'une application à l'autre, il aide les équipes en pleine croissance qui ont besoin de tout avoir au même endroit : vues de projet, aide IA, suivi du temps et même appels Zoom.

Que vous collaboriez sur des projets ou gériez des échéances, ces solutions sont conçues pour rendre le travail en équipe plus fluide et beaucoup moins stressant.

Meilleures fonctionnalités de Hive

Visualisez les tâches avec Kanban, Gantt, des vues calendrier et plus encore

Optimisez les flux de travail, modifiez des documents et analysez les données avec l'assistant IA de Hive

Suivez le temps passé sur les cartes d'action et générez des rapports, sans oublier l'intégration de la facturation QuickBooks

Automatisez les tâches grâce à des flux de travail personnalisés ou prédéfinis sur toutes les plateformes

Limites de Hive

Les fonctionnalités essentielles telles que l'automatisation des flux de travail sont disponibles sous forme de modules complémentaires payants

Une courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs novices en matière d'outils de gestion de projet

Tarifs Hive

Free Forever

Starter : 7 $/mois par utilisateur

Teams : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Hive

G2 : 4,6/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Hive ?

Un critique de Capterra écrit :

Notre équipe marketing a utilisé Hive pour organiser une initiative spéciale sur plusieurs semaines. En tant qu'entreprise dont les employés sont répartis dans tout le pays, nous avions besoin d'un moyen pour que chacun ait l'impression de travailler côte à côte dans la même pièce à tout moment.

9. Paymo (le meilleur pour le suivi du temps et la gestion financière)

via Paymo

L'argument clé de vente de Paymo réside dans son intégration transparente du suivi du temps, de la gestion des tâches et de la facturation, le tout au sein d'une seule plateforme. En tant que logiciel de gestion des tâches, il se distingue d'Awork en s'adressant spécifiquement aux freelances, aux petites équipes et aux agences qui ont besoin de suivre les heures facturables et de générer des factures.

Paymo rend la gestion des projets et la facturation plus efficaces, en particulier pour les entreprises qui utilisent des tarifs horaires.

Meilleures fonctionnalités de Paymo

Suivez le temps avec des chronomètres, Pomodoro ou des entrées groupées pour une meilleure facturation

Gérez les tâches à l'aide de tableaux Kanban, de diagrammes de Gantt et de rappels

Définissez des budgets, suivez les dépenses et générez des factures pour PayPal ou Stripe

Équilibrez les charges de travail grâce à des diagrammes de charge des ressources et des calendriers de disponibilité

Limites de Paymo

Options de personnalisation avancées limitées

Manque de fonctionnalités avancées pour les grandes équipes

Tarifs Paymo

Free Forever

Starter : 5,9 $/mois par utilisateur (après 3 mois, 9,9 $)

Petit bureau : 10,9 $/mois par utilisateur (après 3 mois : 15,9 $)

Business : 16,9 $/mois par utilisateur (après 3 mois : 23,9 $)

Évaluations et avis sur Paymo

G2 : 4,6/5 (plus de 590 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 690 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Paymo ?

Un avis Capterra dit :

Dans l'ensemble, je suis très satisfait. J'aimerais que Paymo offre davantage de personnalisation et des modèles plus robustes, ou un assistant IA intelligent qui analyse mon utilisation et me fait des suggestions pour me faire gagner du temps.

📚 À lire également : Les principales tendances à surveiller en matière de gestion de projet

10. Scoro (Idéal pour une gestion de projet plus intelligente avec contrôle financier)

via Scoro

Scoro est comme un chef de projet qui adore les feuilles de calcul, mais qui a un don pour les finances et la gestion des clients. Il est parfait pour les cabinets de conseil et les agences qui ont besoin de plus qu'un simple suivi des tâches.

Contrairement à Awork, Scoro regroupe la planification de projet, la budgétisation, la facturation et la gestion de la relation client (CRM), vous offrant ainsi une vision plus claire de votre entreprise. Qui ne rêve pas d'un outil qui permet de tout garder en ordre ?

Meilleures fonctionnalités de Scoro

Gérez chaque étape de vos projets, du devis à la facturation, grâce à des outils intégrés couvrant tout le cycle de vie

Équilibrez la charge de travail de votre équipe grâce à la planification et à la réservation des ressources en temps réel

Suivez la rentabilité grâce à des tableaux de bord financiers et des indicateurs détaillés sur les projets

Personnalisez les tableaux de bord pour mettre en évidence les indicateurs clés de performance tels que les heures facturables, les budgets et les tâches en retard

Limites de Scoro

Il n'existe pas de forfait gratuit permanent

Personnalisation limitée par rapport à d'autres outils

Tarifs Scoro

Base : 23,90 $/mois par utilisateur

Croissance : 38,90 $/mois par utilisateur

Performances : 59,90 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Scoro

G2 : 4,5/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 230 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Scoro ?

Un avis Capterra dit :

Bon pour les débutants, mais ce n'est pas l'outil idéal pour la gestion quotidienne d'une agence qui se développe

💡 Conseil de pro : Avant de valider votre choix, faites participer votre équipe à la période d'essai et choisissez l'outil qui rendra votre équipe la plus efficace.

Faites le bon choix avec ClickUp

Changer d'outil de gestion de projet n'est pas une trahison, c'est une évolution. À mesure que votre équipe s'agrandit et que ses besoins évoluent, il est essentiel de trouver un outil qui s'adapte.

Bien que toutes les alternatives à Awork que nous avons explorées offrent quelque chose d'intéressant, ClickUp remporte la palme. Il offre une gestion de projet flexible, collaborative et axée sur l'automatisation.

Que vous jongliez avec des échéanciers, des équipes ou des tâches, ClickUp vous offre une solution tout-en-un qui transforme le chaos des projets en une danse bien rodée. Alors n'hésitez plus ! Abandonnez l'ancien et optez pour quelque chose de mieux.

