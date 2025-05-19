15 méthodes pour susciter l'intérêt de votre audience sur votre vlog à essayer en 2025

Vous avez mis tout votre cœur dans ce vlog. Vous avez choisi la musique de fond parfaite. Vous avez réussi les transitions. Vous avez cliqué sur « publier » après l'avoir parfaitement aligné avec votre stratégie de contenu. Tout cela pour quelques vues, peut-être quelques likes de votre famille, et un silence total dans les commentaires de votre audience.

Vous remettez en question votre contenu ? Le public ne l'apprécie pas ? Il y a de fortes chances que ce soit la discussion autour de celui-ci qui doive être améliorée.

Les plateformes telles que YouTube et TikTok récompensent les vidéos qui suscitent des réactions. Si les utilisateurs ne regardent pas votre vidéo jusqu'à la fin, n'appuient pas sur le bouton « J'aime » ou ne laissent pas de commentaire, votre vidéo sera rapidement oubliée. L'absence d'indicateurs d'engagement signifie une portée nulle.

Cet article de blog vous montre comment inverser la tendance. Nous partageons des stratégies efficaces d'engagement de l'audience qui peuvent vous aider à susciter l'interaction, avec des exemples de ce que font les meilleurs vloggers et de ce qui fonctionne.

Qu'est-ce que l'engagement du public d'un vlog ?

L'engagement de l'audience d'un vlog est la participation active et la connexion émotionnelle des spectateurs avec le contenu d'un vlogger. Au-delà des indicateurs de base tels que le nombre de vues, il s'agit de la manière dont les spectateurs interagissent (par exemple, en aimant, en commentant, en partageant, en s'abonnant) et forment une relation avec vous, en tant que créateur. Cela reflète la force de la communauté et la fidélité à votre vlog.

Voici quelques signes forts d'engagement de l'audience : Quantitatif : commentaires mesurables, notamment les mentions « J'aime », les commentaires, les partages, le temps de visionnage, les taux de clics (CTR) et la croissance du nombre d'abonnés

Qualitatif : aspects moins tangibles tels que la résonance émotionnelle, la confiance des spectateurs ou le sentiment d'appartenance à la communauté du vlogger

Pourquoi est-il important d'engager l'audience d'un vlog ?

En termes simples, l'engagement vous dit ce que l'algorithme ne vous dit pas.

Vous pouvez avoir 10 000 affichages et vous sentir toujours invisible. Votre vlog prend de l'ampleur lorsque votre public réagit, commente, aime, partage et reste fidèle.

Voici pourquoi l'engagement de l'audience est important pour tous les créateurs qui cherchent à se développer de manière intentionnelle :

Augmente la visibilité : les plateformes telles que YouTube et TikTok donnent la priorité aux contenus qui suscitent l'interaction. Une stratégie solide d'engagement du public aide vos vidéos à être mieux classées, à atteindre votre public cible et à accroître votre visibilité sur les plateformes de réseaux sociaux

Créez une communauté et fidélisez vos abonnés : un public engagé est le pilier de votre stratégie de vlogging. Lorsque vous invitez les utilisateurs à participer activement via des commentaires, des sondages ou d'autres éléments interactifs, vous créez un espace où les gens interagissent avec votre contenu

Vous fournit des informations précieuses : en écoutant votre audience, vous obtenez des informations précieuses sur ses préférences. En fonction en écoutant votre audience, vous obtenez des informations précieuses sur ses préférences. En fonction des indicateurs clés de performance (KPI) de votre marketing de contenu , vous pouvez affiner votre stratégie pour un impact plus important

Attirez des partenariats commerciaux et monétisez votre audience : Une audience engagée montre que vous êtes capable de vous connecter avec votre public cible et de susciter l'action, ce qui est bien plus précieux que des indicateurs superficiels. Dans un paysage numérique saturé, cela aide les marques à amplifier leur influence

Assistance à la croissance à long terme : une stratégie claire d'engagement de l'audience conduit à une interaction constante, qui renforce votre présence sur les réseaux sociaux. Au fil du temps, cela crée un effet boule de neige où votre contenu alimente la croissance et votre communauté alimente le contenu

Types d'engagement

J'aime et Je n'aime pas : ces réactions émotionnelles montrent ce que ressent votre audience. Beaucoup de « J'aime » ? Vous êtes sur la bonne voie. Même les « Je n'aime pas » peuvent être utiles pour identifier ce qui ne fonctionne pas dans votre stratégie de contenu

Commentaires : C'est ici que se déroule la véritable discussion. Les commentaires vous fournissent des retours directs, des questions et suscitent souvent des interactions au sein de votre communauté dans votre vidéo

Partages : Lorsqu'une personne partage votre vidéo (sur les réseaux sociaux, par texte, etc.), cela signifie qu'elle l'a trouvée suffisamment intéressante pour la transmettre à ses amis, sa famille et ses pairs

Abonnements : Lorsqu'une personne s'abonne, elle dit : « Je veux en savoir plus. » Considérez cela comme un indicateur d'engagement qui signale à la plateforme que votre contenu mérite d'être suivi

Temps de visionnage et rétention : Si les utilisateurs restent sur votre vidéo pendant la majeure partie de sa durée, cela indique aux plateformes que votre contenu retient l'attention de l'audience, ce qui augmente votre visibilité

Taux de clics (CTR) : il s'agit de la fréquence à laquelle les utilisateurs cliquent sur votre miniature lorsqu'elle s'affiche. Un CTR élevé signifie que vos titres et vos visuels attirent votre public cible (engagement avant même qu'il ne regarde la vidéo)

Notifications (icône en forme de cloche) : Lorsque les spectateurs cliquent sur la cloche pour être informés des nouvelles publications, cela signifie qu'ils sont pleinement engagés. Ce sont des participants actifs qui ne veulent pas manquer la suite

Comment engager efficacement l'audience de votre vlog

Bien que chaque vlog soit différent, voici quelques conseils éprouvés qui fonctionnent pour tous les formats et types de vlogs :

1. Commencez par accrocher votre public dans les 10 premières secondes

Vous n'avez qu'une seule chance de faire une première impression, et dans le vlogging, cette chance dure environ dix secondes.

Pour accroître l'engagement de votre audience, vous devez capter l'attention du spectateur dans les dix premières secondes, comme l'a fait ce créateur avec son histoire de travail chez ses parents, sans un sou en poche.

Qu'est-ce qui fait un bon accroche-regard pour un vlog ? Posez une question qui interpelle le spectateur : « Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre Instagram ne ressemble en rien aux flux de vos vloggers de voyage préférés ? »

Donnez un avant-goût de ce qui va suivre sans tout dévoiler : « Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai modifié cette photo, uniquement à l'aide de mon appareil mobile ! »

Montrez d'abord un clip époustouflant, puis rembobinez : Commencez par une prise de vue cinématographique de 2 secondes avec un drone, vous filmant debout sur une falaise. Coupez à : « Comment ai-je réussi à filmer ça sans budget ? Laissez-moi vous raconter depuis le début. »

Vous ne savez pas comment trouver des accroches qui fonctionnent vraiment ? Utilisez l'assistance IA de ClickUp Brain dans votre environnement de travail ClickUp. Indiquez-lui le sujet de votre vlog, votre public et le type d'accroche que vous souhaitez. En quelques secondes, il vous propose des idées qui attireront l'attention et seront adaptées à votre style de contenu vidéo.

Utilisez ClickUp Brain pour générer des accroches, des scénarios et des angles accrocheurs pour vos vlogs

2. Communiquez directement avec votre audience

Lorsque vous vous adressez directement à vos spectateurs, vous établissez une connexion individuelle, même si vous parlez à un millier de personnes à la fois. Cela transforme les spectateurs passifs en participants actifs.

Alors, comment parler directement ?

Stratégie Exemple Utilisez « vous » plutôt que « vous tous » ou « tout le monde » ❌ « Bonjour à tous, bienvenue ! »✅ « Vous regardez probablement cette vidéo parce que vous procrastinez. Ne vous inquiétez pas, je comprends. » Reconnaissez ce qu'ils peuvent ressentir ou faire « Si vous êtes novice en matière de vlogging et que vous ne savez pas par où commencer, vous êtes au bon endroit. » Parlez comme vous le feriez à un ami ❌ « Dans cet épisode, nous allons aborder... » ✅ « Bon, j'ai raté [action] deux fois avant d'y arriver. Mais voici ce qui a finalement fonctionné. » Utilisez des questions directes ❌ « Avez-vous déjà essayé cela ? » ✅ « Honnêtement, combien d'entre vous sont également coupables de cela ? »

À titre d'instance, regardez ce qu'a fait Peter, un créateur :

Dans la plupart de ses vidéos, Peter utilise des expressions telles que « Maintenant, si vous débutez en photographie... » ou « Pour ceux d'entre vous qui ont des difficultés avec... ». Il s'adresse directement au spectateur en tant qu'individu ayant des besoins ou des intérêts spécifiques.

Les abonnés YouTube de ClickUp apprécient également la touche personnelle de nos vlogs, comme les coupures latérales dans celui-ci qui ont fait rire notre public 👇🏽

📮 Insight ClickUp : Près de 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage s'appuient désormais sur des outils d'IA pour simplifier et accélérer leurs tâches personnelles. Vous souhaitez bénéficier des mêmes avantages au travail ? ClickUp est là pour vous aider ! ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, peut vous aider à améliorer votre productivité de 30 % grâce à une réduction du nombre de réunions, à des résumés rapides générés par l'IA et à l'automatisation des tâches.

Si vous ne posez pas de questions dans vos vlogs, vous passez à côté du moyen le plus simple de stimuler l'engagement et d'entamer des interactions constructives.

💬 Plus de commentaires de votre audience = meilleure portée + communauté plus forte

Mais pour cela, vous devez donner à vos spectateurs quelque chose qui mérite une réponse, comme une question. Plus la question est simple, plus vous aurez de chances d'obtenir une réponse.

Par exemple : ✅ « Allez-vous essayer cette méthode ? » ✅ « Téléphone ou appareil photo : avec quoi filmez-vous ? »

Lorsque vous créez du contenu, évitez les questions vagues telles que « Qu'en pensez-vous ? » ou « Votre avis ? »

N'oubliez pas non plus de remercier les personnes qui vous suivent régulièrement. C'est ainsi que vous construirez une communauté avec un public engagé.

Voici un exemple de la manière dont le vlogger Philipp Humm pose des questions sous sa vidéo et y répond dans la section commentaires.

via YouTube

💡 Conseil de pro : plus votre audience s'engage avec votre contenu vidéo, plus vous devez suivre et exploiter les informations recueillies. Qu'il s'agisse de commentaires, de messages privés ou d'idées de contenu, utilisez un logiciel de marketing de contenu tel que ClickUp pour organiser votre pipeline d'engagement et transformer les réactions de votre audience en idées pour vos prochains vlogs.

4. Utilisez des CTA (appels à l'action) à l'écran

Les CTA à l'écran sont des éléments interactifs qui indiquent à votre spectateur exactement ce qu'il doit faire (aimer, commenter, s'abonner ou regarder la vidéo suivante) sans interrompre le flux de votre vidéo.

📌 Voici quelques exemples :

« Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ! »

« N'oubliez pas de vous abonner ! »

Maintenant, où et quand devez-vous placer vos CTA ? Voici quelques options :

Début (après l'accroche) : Une invitation rapide à « S'abonner pour recevoir chaque semaine des vlogs comme celui-ci » fonctionne bien si votre introduction a déjà mis en avant la valeur de votre contenu

Au milieu (pendant la valeur) : Si vous venez de donner un bon conseil, affichez le message suivant : « Appuyez sur Smash si cela vous a été utile 🙌 »

Fin (avec les étapes suivantes) : Redirigez-les vers la vidéo suivante ou la liste de lecture. Exemple : « Regardez comment j'ai modifié ce vlog → » avec un lien cliquable ou une carte

Quels types d'appels à l'action à l'écran fonctionnent le mieux pour susciter l'engagement du public ? Pop-ups de texte : subtiles mais efficaces. Ajoutez-les avec un signal sonore ou un mouvement rapide

tiers inférieurs : ces petites barres avec « S'abonner » ou votre nom d'utilisateur

Boutons ou icônes animées : particulièrement efficaces pour les invites « J'aime » et « S'abonner »

Écrans de fin : utilisez les 5 à 20 dernières secondes de votre vidéo pour inciter les spectateurs à en regarder davantage

💡 Conseil de pro : n'en faites pas trop avec vos CTA. Assurez-vous que le ton correspond à votre style : si votre vlog est décontracté et humoristique, le CTA doit l'être aussi. Si vous êtes raffiné et esthétique, restez sobre et minimaliste.

Les gens aiment être reconnus. Quand quelqu'un voit son nom ou son commentaire dans une vidéo, il se sent partie intégrante de l'histoire. Cette petite dose de dopamine peut transformer un spectateur occasionnel en fan inconditionnel.

Cela crée également une boucle de rétroaction. Vous demandez des commentaires → quelqu'un commente → vous mettez son commentaire en avant → d'autres personnes se sentent inspirées à s'engager également. Au fil du temps, ces interactions renforcent la fidélité à la marque, ce qu'aucun algorithme ne peut reproduire.

Des moyens simples d'inclure les commentaires des spectateurs : Épinglez les commentaires intelligents ou drôles et mentionnez-les plus tard : « Salut à @jesswritescode qui m'a conseillé d'essayer la modification en cours avec DaVinci Resolve. Défi accepté ! »

Créez une rubrique récurrente : essayez « Commentaire de la semaine » ou « Message des spectateurs » dans vos intros ou vos outros

Ajoutez des commentaires ou des suggestions en tant qu'invites pour la vidéo suivante : « Vous avez été nombreux à demander une deuxième partie, alors la voici ! »

Utilisez les commentaires pour élaborer votre feuille de route en matière de contenu : « Cette vidéo existe parce que @danvlogs l'a demandée dans la dernière publication »

Par exemple, dans la vidéo « Mettez en avant les spectateurs dans vos vidéos », Vsauce3 (Jake Roper) explique comment il fidélise ses spectateurs en mettant en avant leurs commentaires dans ses vidéos.

6. Utilisez les sondages et les onglets communautaires

Considérez les sondages comme le couteau suisse de l'engagement de l'audience. Ils sont compacts, polyvalents et incroyablement efficaces pour accomplir plusieurs tâches à la fois.

Elles suscitent une participation active sans presque aucun effort : un simple clic suffit pour impliquer même les spectateurs les plus discrets. Elles servent également de raccourci pour étudier votre audience. Vous obtenez des informations sur ce qui captive votre audience.

Plus important encore, les sondages créent un sentiment de co-création. Lorsque les spectateurs contribuent à donner forme à vos vidéos, ils sont beaucoup plus enclins à rester, à commenter et à partager. Et comme les sondages fonctionnent sur toutes les plateformes de réseaux sociaux telles qu'Instagram, YouTube et X, ils vous aident à rester visible et à renforcer l'engagement entre les publications.

🎯 Des moyens intelligents d'utiliser les sondages ✅ Demandez à vos spectateurs de choisir le sujet de votre prochain vlog : « Que devrais-je filmer ce week-end ? » Une journée dans ma vie

Dans les coulisses

Conseils de modification en cours

Installation du matériel de vlog ✅ Obtenez des commentaires sur votre contenu : « Quelles sont vos principales difficultés dans le domaine du vlogging ? » Les réponses peuvent directement influencer la forme de vos prochaines publications ✅ Amusez-vous simplement : Tous les sondages ne doivent pas nécessairement être sérieux. Des questions telles que « Ananas sur la pizza : oui ou pourquoi gâcher la pizza ? » *fonctionnent tout aussi bien

La communauté Colin et Samir en est un excellent exemple. Ils utilisent souvent des sondages pour encourager leur audience à partager ses opinions.

via YouTube

Les formulaires ClickUp peuvent être une extension puissante de votre stratégie d'engagement de l'audience. Plus encore, lorsque vous souhaitez aller au-delà des sondages rapides sur YouTube et recueillir des commentaires plus approfondis, des idées de contenu ou des informations sur vos spectateurs les plus engagés.

Utilisez les formulaires ClickUp pour recueillir les commentaires de différents segments d'audience et mieux les comprendre

Pour les vlogs, vous pouvez créer des formulaires de commentaires rapides où les utilisateurs peuvent : Suggérer des idées de vidéos

Soumettez vos questions pour un vlog Q&A

Partagez les défis auxquels ils sont confrontés (idéal pour les créateurs dans le domaine de l'éducation ou des espaces spécialisés dans les tutoriels)

Votez anonymement sur les futures collaborations ou les cadeaux à gagner

7. Organisez des concours ou des jeux-concours

Qu'est-ce qui vous inciterait à commenter, partager ou étiqueter un ami dès maintenant ? C'est là le véritable test. La plupart des spectateurs ne s'engagent pas parce qu'on ne leur donne pas de raison de le faire. Les cadeaux renversent la tendance. Ils transforment la consommation passive en interaction réelle.

Personne n'a transformé les cadeaux promotionnels en une forme d'art viral comme M. Beast. Il construit des histoires entières autour de cadeaux promotionnels. Qu'il offre 10 000 dollars à un inconnu ou qu'il mette ses fans au défi de remporter une île privée, ses cadeaux promotionnels font partie intégrante du contenu lui-même.

Dans ses concours Instagram, il organise un concours anniversaire doté d'un prix de 500 000 dollars, où il invite ses abonnés à aimer et à commenter sa publication pour remporter une part du prix substantiel. Le concours a suscité un vif intérêt, avec des millions de likes et de commentaires, soulignant son impact viral.

via Instagram

Ne compliquez pas trop votre stratégie de promotion . Vous n'avez pas besoin d'offrir un iPhone ou une carte cadeau de 500 $ pour attirer l'attention. Les meilleurs cadeaux sont ceux qui correspondent à votre niche et à votre public. 📌 Exemple : Un vlogueur spécialisé dans les technologies pourrait offrir une webcam ou un micro

Un vlogueur spécialisé dans les voyages pourrait offrir un ensemble de cubes de rangement ou un journal de voyage

Un créateur lifestyle pourrait proposer un appel Zoom individuel ou un pack prédéfini

📚 Bonus : Modèles gratuits de stratégie de contenu pour le marketing

8. Racontez des anecdotes personnelles ou partagez des contenus en coulisses

Plus vous êtes transparent et humain, plus votre audience perçoit votre marque de manière positive. Vous donnez également à votre vlog un aspect moins « performance » et plus « relation ».

📝 Que partager (même si vous n'êtes pas un conteur né) Les coulisses du produit final : « C'est la troisième fois que je filme cette intro... Je n'aimais aucune des prises précédentes. Mais voilà, c'est bon. »

Moments de la journée qui n'ont pas été retenus : Vous avez brûlé votre toast, la batterie de votre appareil photo s'est déchargée en plein tournage, votre chat a marché sur votre clavier ? Montrez-le !

Jalons personnels ou tournants : « Il y a un an, j'avais 12 abonnés. Aujourd'hui, nous en avons 1 000. Voici ce qui a changé. »

La chaîne YouTube officielle de Casey Neistat propose une vaste collection de ses vlogs, dont beaucoup explorent en profondeur ses techniques de réalisation et ses méthodes de narration. Dans l'une des vidéos, par exemple, il aborde l'approche BTS (behind the scenes, ou « dans les coulisses ») du vlogging et partage des conseils pour créer du contenu engageant.

9. Soyez cohérent dans votre calendrier de publication

Vous pouvez publier le vlog le plus incroyable au monde, mais votre audience vous oubliera si vos publications sont aléatoires et imprévisibles. Dur ? Peut-être. Mais cela n'en est pas moins vrai.

Lorsque les spectateurs savent que vous publiez tous les mardis à 18 h, ils attendent cela avec impatience. C'est ce qu'on appelle la fidélité du public. Cela fait partie de leur routine, comme un nouvel épisode de leur série préférée. À bien des égards, cela vous motive à créer du contenu pour les plateformes de réseaux sociaux de manière cohérente.

⬆️ Plus de publications = plus de données = plus d'engagement

⚡ Conseils pour rester sur la bonne voie Utilisez un calendrier de contenu : Planifiez vos publications un mois à l'avance. Vous pouvez ensuite filmer et modifier vos vidéos par lots lorsque vous avez le temps, afin de ne pas vous précipiter à la dernière minute. Planifiez vos publications un mois à l'avance. Vous pouvez ensuite filmer et modifier vos vidéos par lots lorsque vous avez le temps, afin de ne pas vous précipiter à la dernière minute. Le modèle gratuit de calendrier de contenu de ClickUp peut vous aider

Créez une réserve : Filmez du contenu supplémentaire lorsque vous le pouvez, en particulier pendant les semaines plus calmes. Ces « vidéos tampons » vous sauveront lors de vos jours de maladie, de vos déplacements ou de vos blocs créatifs

Informez votre audience de votre programme : indiquez-le dans votre bio, votre bannière et votre conclusion, par exemple « Nouveaux vlogs tous les vendredis »

Alex Hyett, développeur de logiciels et YouTuber, s'est engagé à publier deux vidéos par semaine dans le cadre d'un congé sabbatique créatif.

Avant octobre 2022, il ne comptait que 51 abonnés et quelques vues. Cependant, après avoir publié régulièrement tous les lundis et vendredis, il a vu son nombre d'abonnés passer à 135 en seulement un mois et a commencé à enregistrer 4 à 6 nouveaux abonnés par jour. Ses vues, ses impressions et son temps de visionnage ont suivi la même tendance à la hausse, car il était présent quand il l'avait promis.

⚡ Archive de modèles : Ne réinventez plus la roue à chaque publication. Utilisez des modèles pour les réseaux sociaux afin de rationaliser vos promotions de vlogs sur YouTube, Instagram et TikTok.

10. Collaborez avec d'autres vlogueurs ou influenceurs

Les collaborations sont votre code secret si vous souhaitez vous développer plus rapidement et toucher de nouveaux publics sans vous fier uniquement à l'algorithme. En vous associant à d'autres créateurs, vous pouvez exploiter vos communautés respectives et développer vos opérations de gestion du marketing de contenu.

🤝 Comment collaborer (même si vous êtes un petit créateur) Faites une apparition en tant qu'invité dans le vlog de l'autre : Invitez des invités à apparaître dans votre vlog, filmez ensemble (ou à distance) pour croiser vos audiences. Exemple : un vlogger montre l'installation du tournage, l'autre montre le processus de modification en cours

Créez une série en deux parties : publiez la première partie sur votre chaîne, la deuxième partie sur la leur. Cela encourage les abonnements croisés et incite les spectateurs à passer d'une vidéo à l'autre

Collaborations sous forme d'interview : Asseyez-vous et discutez de sujets de niche qui vous intéressent tous les deux : équipement, épuisement professionnel, monétisation, tout ce qui correspond à votre audience

À titre d'exemple, découvrez comment Lara Acosta collabore en direct sur LinkedIn avec un invité pour parler de leurs marques personnelles.

via LinkedIn

💡 Conseil de pro : à mesure que les collaborations se multiplient, le besoin d'un système devient également plus important. Voici comment mettre en place un processus de gestion du marketing de contenu reproductible qui prend en charge la conceptualisation, la production et la promotion.

11. Utilisez des miniatures et des titres accrocheurs

Vous pouvez avoir le vlog le plus incroyable au monde, mais personne ne cliquera dessus si votre titre et votre miniature ne retiennent pas l'attention. Votre titre et votre miniature sont votre carte de visite sur des plateformes telles que YouTube et TikTok, et sont essentiels pour créer un contenu visuellement attrayant.

Avant même de regarder votre vidéo, les internautes se posent deux questions :

🤔 Cela vaut-il la peine que j'y consacre du temps ?🤔 Suis-je suffisamment curieux pour cliquer ?

Soyez précis, ne restez pas vague ❌ Mauvais : « Ma routine matinale✅ Mieux : « Je me suis réveillé à 4 heures du matin pendant 7 jours. Voici pourquoi. » Posez une question qui vous intrigue✅ « Peut-on vraiment faire un vlog avec un micro à 10 $ ? » Utilisez des nombres ou des délais🔢 « 30 jours de vlogging ont changé ma vie »🔢 « 3 erreurs que tous les vloggers débutants commettent »

Un excellent exemple de miniature et de titre consiste à montrer des résultats tangibles, ainsi que quelque chose que vos spectateurs peuvent gagner. Pour exemple, inspirez-vous de la miniature du vlog de Deya.

via YouTube

⚡ Archive de modèles : utilisez des modèles de miniatures YouTube pour créer plus rapidement des visuels qui attirent l'attention !

12. Utilisez des visuels et des fichiers audio de haute qualité

Avec autant de contenus qui se disputent l'attention des spectateurs, ceux-ci jugent inconsciemment la qualité de votre vidéo en quelques secondes. Même si votre vlog est brut et personnel, les spectateurs s'attendent à un contenu de haute qualité, avec des images nettes et un son clair.

En bref :

Catégorie Ce qu'il faut améliorer Conseil Pourquoi cela vous aide-t-il ? Visuels Éclairage Utilisez la lumière naturelle La lumière douce du jour améliore le teint et donne un aspect net et professionnel. Stabilité Utilisez un trépied ou une pile de livres Évitez les images tremblantes, rendant votre vidéo plus facile à regarder et plus soignée. Résolution Filmez en 1080p ou 4K Une résolution plus élevée offre une image plus nette et une plus grande flexibilité lors des modifications en cours. Cadrage Utilisez la règle des tiers et un arrière-plan épuré Gardez vos plans équilibrés et visuellement attrayants, tout en évitant l'encombrement. Audio Microphone Utilisez un micro-cravate ou un micro USB Offre un son plus clair que les micros intégrés, réduisant les bruits de fond. Acoustique des salles Filmez dans des espaces confortablement aménagés Les tapis, rideaux ou coussins aident à absorber le son et à réduire l'écho. Post-traitement Utilisez Audacity ou Premiere Pro Contribue à améliorer la clarté, à supprimer le bruit et à équilibrer le volume pour un résultat plus fluide.

Il existe de nombreux exemples de vlogs de haute qualité sur Internet. L'un d'entre eux est le contenu de Gawx Art:

13. Mettez en avant le contenu généré par les utilisateurs

Le contenu généré par les utilisateurs crée une boucle de rétroaction qui maintient l'engagement de votre audience. Quelqu'un regarde → interagit → est mis en avant → partage la fonctionnalité → attire de nouveaux spectateurs.

Type UGC Exemple Comment l'utiliser Recréations par des fans Les spectateurs imitent votre intro, la mise en forme de votre vlog ou vos défis Modifiez des clips pour créer une compilation ou réagissez-y dans votre vlog Envois des spectateurs B-roll, morceaux de musique, conseils ou idées de vlog soumis par votre audience Utilisez leur contenu dans votre vidéo (en mentionnant le crédit) et expliquez pourquoi vous l'avez aimé Duos ou remixes Remix ou réponses à vos moments vlog dans le style TikTok Mettez en avant les meilleures et encouragez davantage de spectateurs à rejoindre la tendance Fan art ou captures d'écran Réponses créatives telles que des illustrations, des mèmes ou des captures d'écran de votre vlog Présentez-les à la fin ou dans une section « mur des fans » Commentaires vidéo Réponses vidéo courtes des spectateurs ou d'autres créateurs Réagissez à des clips ou incluez-les dans vos réflexions et vos messages

YesTheory, créateur de vlogs lifestyle, invite souvent son public à participer à ses défis. Lorsque les fans achèvent leurs propres versions et envoient leurs vidéos, les créateurs les intègrent dans des compilations communautaires. Ce type de mise en avant renforce considérablement la fidélité et incite les spectateurs à participer davantage.

14. Créez des playlists pour encourager le visionnage en rafale

Les playlists font partie des outils les plus négligés dans la boîte à outils d'un vlogger. Elles organisent le contenu, fidélisent les spectateurs sur votre chaîne et les incitent à passer d'une vidéo à l'autre sans avoir à cliquer ou à effectuer de recherche.

Imaginons que vous teniez un vlog sur le fitness. Au lieu de publier des routines d'entraînement aléatoires, créez des playlists soigneusement planifiées, comme :

« Forfait d'entraînement à domicile de 7 jours »

« Mon parcours vers une transformation complète de mon corps »

« Fitness pour débutants »

La chaîne YouTube « Walk at Home » est un excellent exemple de cette stratégie

Ils ont créé des playlists sélectionnées pour différentes routines, telles que « 1 Mile Walks » (marche d'1,6 km), « Walk 500 steps » (500 pas) ou « 2 Mile Walk Plans » (forfaits de marche de 3,2 km). Ces parcours incitent les spectateurs à revenir chaque jour, augmentent le temps de visionnage et permettent aux utilisateurs de suivre facilement un programme sans avoir à rechercher de vidéos.

15. Essayez différents formats vidéo

Si vos vlogs commencent à devenir répétitifs ou si vos statistiques stagnent, pensez à tester de nouveaux formats ou à utiliser des techniques de repérage des tendances pour trouver de nouvelles idées.

Formats à tester :

Type de mise en forme Description Mini vlogs clips rapides de 1 à 3 minutes avec des montages rapides et de la musique Réactions ou commentaires Réagir à d'anciens vlogs, aux envois de fans ou aux contenus tendance Narration vocale Racontez une histoire à l'aide d'images superposées, de plans de coupe ou d'animations Q&A ou AMA Répondre aux questions posées dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux

📌 Par exemple, Ali Abdaal, initialement connu pour ses tutoriels sur la productivité, a expérimenté des formats « behind-the-business » et de storytelling, en parlant ouvertement de son épuisement professionnel, de ses revenus et de sa vie de créateur. Ces formats ont renforcé la fidélité des spectateurs et attiré un public plus large.

Vous planifiez vos vlogs dans votre tête ? Vous effectuez le suivi des modifications en cours dans votre application Notes ? Vous jonglez avec les dates de mise en ligne sur un calendrier papier ? Cela peut fonctionner pour une vidéo, mais pas pour une chaîne que vous essayez de développer sur plusieurs réseaux sociaux.

À mesure que votre audience grandit, les éléments en mouvement aussi. Découvrez ClickUp, l'application qui fait tout pour votre travail. Les créateurs, les éditeurs, les spécialistes du marketing et les équipes sociales l'utilisent tous pour rester synchronisés, respecter les délais et maintenir l'engagement de l'audience dans la bonne direction.

Voyons comment créer l'intégralité de votre moteur de vlog dans ClickUp (avec quelques outils supplémentaires pour vous aider).

Planifiez et organisez vos idées de vlog

Commencez par créer un pipeline de contenu pour votre vlog à l'aide des tâches ClickUp.

Planifiez l'ensemble du cycle de vie de votre vlog avec les tâches ClickUp

Chaque vlog se voit attribuer sa propre tâche. Au sein de cette tâche, décomposez les éléments en étapes concrètes :

Ajoutez des sous-tâches pour la rédaction du script, le tournage, la modification en cours, la création de miniatures, le téléchargement et la promotion

Attribuez des dates d'échéance à vos coéquipiers ou à vous-même pour éviter d'avoir à vous souvenir des délais

Étiquetez vos collaborateurs, tels que votre éditeur, votre designer ou votre équipe chargée des réseaux sociaux, afin que tout le monde sache quelle est la prochaine étape

Joignez des séquences brutes, des brouillons de miniatures ou des liens de référence directement dans la tâche

Utilisez des indicateurs de priorité ou les statuts personnalisés ClickUp pour voir ce qui est en cours, ce qui est bloqué et ce qui est prêt à être livré

Créez des checklists de tâches simples dans ClickUp pour gérer la production de votre vlog

Lorsque vient le moment de concrétiser vos idées, utilisez ClickUp Docs pour rédiger vos points de discussion, noter vos transitions ou créer un calendrier de contenu complet pour YouTube, Instagram, TikTok et bien plus encore.

Planifiez vos tournages, vos publications et vos posts sur les réseaux sociaux

Utilisez la vue Calendrier de ClickUp pour planifier chaque élément de votre flux de travail de contenu. Glissez-déposez les tâches dans votre calendrier quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Planifiez les jours de tournage, les blocs de modification en cours, les heures de téléchargement et même les sondages communautaires pour assurer la cohérence de votre présence sur les réseaux sociaux.

Vous pouvez également filtrer le calendrier pour n'afficher que certains types de tâches, telles que « Prêt à publier » ou « À réviser », afin de ne jamais vous sentir submergé.

Mais la planification n'est que la moitié du chemin. Si vous souhaitez vraiment développer votre chaîne, vous avez besoin de stratégies de marketing de croissance éprouvées pour stimuler l'engagement.

Utilisez les objectifs ClickUp pour définir un objectif d'engagement plus large, tel que « Atteindre 1 000 abonnés », puis décomposez-le à l'aide de cibles.

Utilisez les objectifs ClickUp pour définir des cibles mesurables afin d'améliorer l'engagement dans vos campagnes et stratégies de vlog

Voici comment définir des objectifs spécifiques aux vlogs :

Nombre : suivez le nombre de vidéos mises en ligne chaque semaine, le nombre total de vues ou la durée moyenne de visionnage

Tâche : joignez des vlogs ou des sous-tâches spécifiques (comme « Script épisode 5 ») et voyez apparaître un badge dans la tâche qui renvoie à l'objectif

Définissez des cibles autonomes pour des types de tâches spécifiques avec les objectifs ClickUp

Vrai/Faux : marquez les jalons clés comme Terminé ou Non terminé, idéal pour les résultats binaires tels que « Série sur les coulisses publiée »

Devise : utile si vous effectuez le suivi des revenus liés au parrainage, aux publicités ou à l'investissement dans du matériel

⚡ Archive de modèles : Ne vous contentez pas de définir des objectifs, structurez-les. Utilisez des modèles de définition d'objectifs pour décomposer des ambitions vagues et ambitieuses en actions claires et faciles à suivre. Utilisez-les pour définir des résultats, fixer des délais et attribuer la propriété. Ainsi, au lieu de simplement dire « Améliorer la productivité de l'équipe », vous aurez un forfait qui se lit comme suit : « Augmenter le taux d'achèvement des tâches de 20 % au troisième trimestre. »

Suivez l'engagement de votre audience

Avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez créer un centre de commande en direct qui visualise l'ensemble de votre stratégie d'engagement de l'audience.

Commencez par exporter les indicateurs clés depuis YouTube Studio ou les plateformes sociales. Importez-les ensuite dans votre tableau de bord à l'aide de widgets, de diagrammes et de points de données suivis, comme un audit des réseaux sociaux, mais visualisé en temps réel. Personnalisez-le davantage pour refléter ce qui compte le plus pour vous.

Obtenez une vue d'ensemble de l'ensemble du cycle de vie de votre vlog grâce aux tableaux de bord ClickUp

Voici quelques moyens de suivre l'engagement sur l'ensemble de votre contenu :

Utilisez un diagramme à barres ou un diagramme linéaire pour surveiller les vues, les mentions « J'aime » et les commentaires sur vos vidéos récentes

Ajoutez une carte Tableau pour les jalons des abonnés, les taux de rétention des spectateurs ou les pourcentages de clics

Suivez les réponses aux publications de la communauté ou les résultats des sondages pour comprendre comment votre audience réagit à chaque mise en forme ou sujet

Utilisez les champs personnalisés ClickUp sur les tâches pour libeller le contenu par type (par exemple, tutoriel, questions-réponses, vlog) et filtrer les performances par mise en forme

🔖 À lire également : Meilleur logiciel de marketing vidéo

Collaborez avec des éditeurs et des équipes de réseaux sociaux

Au lieu de longs fils d'e-mails ou de notes de révision vagues, utilisez ClickUp Clips pour enregistrer des vidéos de partage d'écran avec des commentaires vocaux. Vous pouvez même ajouter des commentaires à des moments précis, afin que votre éditeur sache exactement où couper, modifier ou corriger.

Ce niveau de collaboration fluide fait partie de la solution Marketing Team de ClickUp. Elle rassemble toutes vos opérations de contenu en un seul endroit organisé : votre stratégie, vos scripts, vos miniatures, votre calendrier, vos commentaires et vos tableaux de bord de performance. Que vous soyez un créateur solo ou que vous travailliez avec une équipe distribuée, elle relie tout entre eux.

Collaborez, créez et organisez l'ensemble de votre flux de travail de vlog à l'aide de la solution ClickUp Marketing Team

Utilisez ces outils en complément de ClickUp pour renforcer votre contenu, améliorer l'engagement et mieux comprendre votre audience :

YouTube Studio : suivez des indicateurs clés tels que le temps de visionnage, le taux de clics, la fidélisation de l'audience et le nombre de spectateurs qui reviennent. Identifiez ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré en matière de mise en forme

Logiciels de modification en cours (Premiere Pro, Final Cut Pro, CapCut, Descript) : Augmentez la rétention des spectateurs grâce à un rythme plus soutenu, des visuels de haute qualité et des animations graphiques. Utilisez également Augmentez la rétention des spectateurs grâce à un rythme plus soutenu, des visuels de haute qualité et des animations graphiques. Utilisez également des outils d'IA pour les légendes afin de rendre vos vidéos plus attrayantes

Filtres de commentaires TubeBuddy ou YouTube : épinglez les meilleurs commentaires, filtrez les spams, mettez en avant le contenu généré par les utilisateurs et gardez votre section commentaires propre et attrayante

🔖 À lire également : Comment devenir viral sur TikTok grâce à des stratégies éprouvées

Mesurer la réussite de l'engagement sur les vlogs

La plupart des créateurs confondent activité et progression. Mais « cinq publications ce mois-ci » n'est pas un indicateur. Si vous ne suivez pas des KPI spécifiques liés à vos objectifs de contenu, vous avancez à l'aveuglette.

Pour éviter cela, utilisez le modèle de suivi des KPI ClickUp.

Obtenez un modèle gratuit Suivez avec précision les indicateurs de performance essentiels à l'aide du modèle de suivi des KPI ClickUp

Grâce à lui, vous pouvez enregistrer chaque KPI avec une cible claire par rapport à la valeur réelle, et les classer à l'aide de statuts personnalisés tels que « En bonne voie », « En retard » ou « À risque ». Utilisez les champs personnalisés pour trier les KPI par service, campagne ou type de vidéo, et voyez instantanément ce qui vous aide à vous développer et ce qui doit être corrigé.

Vous disposez également de cinq options intégrées, telles que Résumé, Progression et Échéancier, pour vous aider à suivre vos succès à court terme et les tendances à long terme.

En plus de cela, ClickUp ajoute une puissance complète de gestion de projet : étiquetez vos coéquipiers, suivez le temps, envoyez des e-mails et configurez des automatisations pour atteindre vos objectifs d'engagement.

Gérez l'intégralité du cycle de vie de votre vlog avec ClickUp

Un bon vlog ne se résume pas à appuyer sur « enregistrer ». Vous avez besoin d'un système reproductible, de la planification et la rédaction du script à la modification en cours, la publication, l'engagement de la communauté et le suivi de ce qui fonctionne réellement.

ClickUp vous offre ce système. C'est là que toute votre activité de vlog prend vie.

Mappez votre pipeline de contenu avec les tâches et les documents. Respectez vos calendriers de tournage et vos téléchargements grâce au calendrier et aux objectifs. Collaborez avec les éditeurs et les responsables des réseaux sociaux à l'aide des clips. Surveillez la réaction de votre audience en temps réel grâce aux tableaux de bord. Mesurez les résultats réels à l'aide de modèles prédéfinis. Et lorsque vous êtes submergé d'idées ou de données, utilisez ClickUp Brain et la recherche connectée pour tout trouver instantanément.

Essayez ClickUp dès aujourd'hui!