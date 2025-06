Modèles gratuits de rapports sur le marketing numérique pour des informations basées sur les données

Vous entrez dans la salle de conférence (ou vous vous connectez à l'appel Zoom), le cœur battant comme si vous étiez à un essai. Le jury, composé de votre patron, du client ou, pire encore, de l'équipe financière, commence le contre-interrogatoire.

« Quels ont été les résultats de la campagne ? » « Quel est le retour sur investissement ? » « Pourquoi le taux de rebond est-il si élevé ? »

Vous passez d'un tableau de bord à l'autre, marmonnant des termes tels que « attribution multi-touch » comme un avocat de la défense sortant des preuves de dernière minute. Mais en réalité, sans rapport solide, votre dossier s'effondre.

Heureusement, le travail n'est pas un drame judiciaire. Les modèles de rapports de marketing numérique adaptés peuvent vous aider à présenter des données, à répondre à des questions délicates et à développer une stratégie marketing plus solide.

Vous vous demandez par où commencer ? Nous avons dressé une liste dans cet article. C'est parti !

💡 Conseil de pro : concevez votre rapport à la fois pour les amateurs de données et les décideurs. Ainsi, votre patron obtiendra rapidement ce dont il a besoin et les analystes ne viendront pas vous demander « Mais où sont les données ? »

Que sont les modèles de rapports sur le marketing numérique ?

Un modèle de rapport de marketing numérique est un cadre prédéfini qui aide les entreprises à suivre et analyser leurs campagnes marketing, mesurer le trafic sur leur site web et évaluer l'efficacité de leurs efforts publicitaires payants.

Ces modèles regroupent les données de performance provenant de diverses plateformes de réseaux sociaux, de Google Analytics, de Google Ads et d'outils de marketing par e-mail dans un rapport facile à lire.

Un bon modèle de rapport marketing vous aide à :

Suivez les indicateurs clés de performance (KPI)

Mesurez le taux de conversion, le taux de clics et l'engagement sur les réseaux sociaux

Prenez des décisions fondées sur des données pour affiner vos futures stratégies de promotion

Gagnez du temps grâce aux rapports automatisés

Ils servent également de modèles pour définir des objectifs, ce qui vous évite de créer des rapports à partir de zéro, facilite vos décisions marketing futures et fait gagner un temps précieux à votre équipe marketing.

👀 Le saviez-vous ? En 2024, 63 % des professionnels du marketing ont déclaré avoir obtenu des résultats positifs grâce à des stratégies basées sur les données.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de rapport de marketing numérique ?

Les modèles sont utiles, mais tous ne vous conviennent pas forcément. Voici les éléments qui rendent un modèle de rapport vraiment utile :

Suivi des indicateurs pertinents : Le modèle doit se concentrer sur les indicateurs clés de performance marketing qui correspondent aux objectifs de votre entreprise et à vos objectifs marketing, tels que le taux de conversion, le taux de clics et le taux de croissance du chiffre d'affaires, plutôt que sur des indicateurs superficiels

Clarté visuelle : il doit intégrer des outils intuitifs de visualisation des données qui transforment des informations complexes en diagrammes, graphiques et cartes thermiques faciles à comprendre pour une compréhension immédiate

Informations exploitables : le modèle doit également inclure des sections consacrées aux informations exploitables et aux recommandations pour les stratégies futures

Facilité de compréhension : il doit être facilement compréhensible, même pour ceux qui ne sont pas experts en données

Personnalisation : vous bénéficiez d'un modèle adaptable à vos objectifs marketing spécifiques et à vos indicateurs clés

Un modèle de rapport de marketing numérique efficace ne se contente pas d'afficher des nombres : il raconte l'histoire de vos efforts marketing et fournit des informations exploitables qui facilitent la prise de décision.

👀 Le saviez-vous ? Seules 53 % des décisions marketing sont influencées par l'analyse marketing.

15 modèles de rapports sur le marketing numérique

L'une des raisons pour lesquelles les spécialistes du marketing ont du mal à utiliser les données pour prendre des décisions est leur manque de familiarité avec les logiciels d'analyse marketing et les modèles de rapports qui simplifient le processus.

Mais même lorsque les outils existent, les données sont souvent dispersées sur des plateformes cloisonnées : les analyses dans une application, les briefs de campagne dans une autre, les commentaires de l'équipe enfouis dans des fils Slack et les tableaux de bord de performance dans un outil BI distinct.

C'est là que ClickUp entre en jeu.

ClickUp rassemble tout votre travail et toutes vos données en un seul endroit. Que vous suiviez les performances d'une campagne, gériez des ressources créatives ou collaboriez sur les résultats d'un test A/B, tout se trouve dans un environnement de travail unifié. Vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés pour visualiser les indicateurs de performance parallèlement aux échéanciers de projet, utiliser des modèles de rapports prédéfinis pour simplifier l'analyse et connecter vos données directement à vos flux de travail afin que les informations exploitables se traduisent en actions concrètes.

Découvrons maintenant quelques-uns de ces modèles qui facilitent la création de rapports et les rendent plus exploitables :

1. Modèle de rapport de marketing numérique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez le suivi des données de vos campagnes en informations claires et exploitables grâce au modèle de rapport de marketing numérique ClickUp

En tant que spécialiste du marketing, vous gérez plusieurs campagnes, initiatives et idées à la fois. Vous avez besoin de rapports qui ne prennent pas une éternité à produire, qui vous apportent réellement des informations utiles et qui, soyons honnêtes, sont esthétiques. C'est pourquoi la bibliothèque de modèles ClickUp propose un rapport pour chaque besoin marketing.

Tout d'abord : le modèle de rapport de marketing numérique ClickUp. Il peut rapidement devenir votre solution incontournable pour suivre les performances de vos campagnes sur différents canaux. Ce modèle prêt à l'emploi rassemble les données de plusieurs plateformes en un seul endroit et fournit des mises à jour en temps réel, afin que vous ayez une vision claire de votre stratégie de marketing numérique.

Utilisez ce modèle pour :

Suivez toutes les mesures clés, des impressions aux conversions, en un seul coup d'œil grâce aux vues personnalisées telles que la vue Liste, la vue Diagramme de Gantt, la vue Charge de travail et la vue Calendrier

Stockez et organisez toutes vos données dans une base de données sans code

Obtenez des mises à jour en temps réel sur les indicateurs clés de performance grâce aux tableaux de bord ClickUp

Collaborez en direct pour créer efficacement des rapports avec ClickUp Docs

📊 Idéal pour : Les équipes marketing et les personnes qui recherchent un moyen rapide, simple et complet de suivre les performances des campagnes sur plusieurs canaux numériques

2. Modèle de rapport marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des rapports visuellement attrayants et prêts à être présentés aux parties prenantes grâce au modèle de rapport marketing ClickUp

Vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez promis à votre patron : « Je vous remettrai ce rapport marketing dès que possible ! » Et vous avez ensuite passé six heures à fixer un document vierge, sans savoir par où commencer.

C'est pourquoi le modèle de rapport marketing ClickUp existe. Il vous aide à suivre les dépenses publicitaires, à mesurer l'efficacité des campagnes, à analyser les commentaires des clients et tout le reste, afin que vous puissiez avoir une vue d'ensemble et connaître les moindres détails sans vous casser la tête.

Utilisez-le comme modèle de rapport Facebook Ads, modèle de rapport Google Ads ou même modèle de rapport e-mail marketing : il est suffisamment polyvalent pour tous les cas d'utilisation.

Voici comment ce modèle peut vous aider :

Créez des visuels pour communiquer en un coup d'œil des tendances de performance complexes grâce aux tableaux de bord ClickUp

Utilisez les champs personnalisés de ClickUp pour organiser vos rapports par budget, retour sur investissement et type de campagne

Attribuez des commentaires ClickUp pour stimuler la collaboration et les commentaires sur vos rapports

Créez des automatisations ClickUp personnalisées pour déclencher des révisions et des mises à jour régulières de vos rapports marketing

3. Modèle de rapport analytique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez les données brutes en stratégies claires et exploitables grâce au modèle de rapport analytique ClickUp

Le modèle de rapport analytique ClickUp est très simple. Il transforme les nombres bruts en informations exploitables, vous aide à visualiser des ensembles de données complexes, à suivre les indicateurs clés de performance et à identifier les tendances.

Maintenant, la bonne question serait : « En quoi est-il différent des modèles de rapports dont nous avons parlé précédemment ? » Eh bien, ce modèle est spécialisé dans l'analyse de données complexes. De plus, il n'est pas limité au marketing, mais peut être utilisé pour tout type de rapport analytique.

Voici ce que vous pouvez faire avec :

Visualisez des données complexes à l'aide de graphiques simples mais sophistiqués directement dans vos documents ClickUp

Utilisez la vue Tableur dans ClickUp pour créer votre propre rapport d'analyse sous forme de feuille de calcul ; triez et filtrez facilement les données pour obtenir des informations pertinentes

Suivez et visualisez les données et indicateurs clés en un seul endroit grâce aux tableaux de bord ClickUp

📊 Idéal pour : Les analystes de données et les spécialistes du marketing qui ont besoin d'analyser rapidement et efficacement des données et de présenter des informations claires et exploitables sans passer d'un outil à l'autre

🎥 Vous souhaitez créer un tableau de bord de projet marketing dans ClickUp ? Nous vous expliquons tout dans cette vidéo explicative très pratique !

4. Modèle d'analyse des réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez, analysez et optimisez vos performances sur les réseaux sociaux grâce au modèle d'analyse des réseaux sociaux ClickUp

Vous avez déjà publié quelque chose que vous pensiez génial, pour finalement n'obtenir aucune réaction ? Le marketing sur les réseaux sociaux peut vous donner l'impression de vous creuser la tête pour comprendre pourquoi votre meilleure blague est tombée à plat lors d'une soirée.

Le modèle d'analyse des réseaux sociaux ClickUp vous aide à comprendre pourquoi votre contenu touche ou non votre audience. Il élimine les conjectures du suivi de vos indicateurs et vous permet de réaliser un audit complet des réseaux sociaux. Vous pouvez enfin vous concentrer sur ce qui compte vraiment : développer votre marque et renforcer l'engagement.

Voici comment cela peut vous aider :

Obtenez des informations détaillées sur vos performances sur les réseaux sociaux grâce à la vue Analytics

Comparez les performances entre les différentes plateformes à l'aide de champs personnalisés pour classer tous vos indicateurs clés

Restez au fait des dernières tendances grâce à la vue Tableau résumé qui vous offre un aperçu global de votre réussite

Transformez les données en actions grâce aux jalons ClickUp pour définir des objectifs clairs et suivre la progression

📊 Idéal pour : Les responsables des réseaux sociaux et les équipes marketing qui souhaitent suivre, analyser et optimiser efficacement leur présence sur les réseaux sociaux

🎥 Voici comment Hwke Media, un client ClickUp, utilise ClickUp pour suivre ce qui compte et accomplir les tâches de ses propres clients :

5. Modèle ClickUp pour le suivi et l'analyse des campagnes

Obtenir un modèle gratuit Prenez le contrôle des performances et des budgets de vos campagnes grâce au modèle de suivi et d'analyse des campagnes ClickUp

Le modèle de suivi et d'analyse des campagnes ClickUp vous aide à surveiller les dépenses de vos campagnes et à suivre leurs performances, afin que vous ne vous demandiez plus jamais où est passé votre budget publicitaire. De la gestion des coûts à l'optimisation des conversions, ce modèle vous fournit des informations en temps réel.

Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez les performances de plusieurs campagnes simultanément dans un seul environnement de travail

Respectez votre budget grâce aux champs personnalisés Money qui vous permettent de suivre les dépenses publicitaires, le CPC, le CPM et le ROI dans n'importe quelle devise

Calculez automatiquement les indicateurs financiers clés tels que le CTR, le CPA et le budget restant à l'aide des champs de formule

Planifiez plus intelligemment grâce à la vue Échéancier pour les calendriers de campagne et à la vue Tableau pour gérer les campagnes en cours

📊 Idéal pour : Les spécialistes du marketing qui cherchent à maximiser le retour sur investissement de leurs campagnes sans dépasser leur budget

6. Modèle de rapport de campagne ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des rapports convaincants et pertinents en collaboration avec le modèle de rapport de campagne ClickUp

La gestion des campagnes marketing ne devrait pas ressembler à un examen de mathématiques. Le modèle de rapport de campagne ClickUp vous aide à raconter l'histoire de votre campagne, et pas seulement à afficher des nombres sur une page.

Il est conçu pour communiquer des informations aux spécialistes du marketing, aux dirigeants et aux parties prenantes qui ne sont pas des experts en données, ce qui permet de mettre facilement en évidence les succès, les enseignements et les prochaines étapes.

Voici comment l'utiliser :

Compilez facilement les données dans un seul rapport à l'aide de vues personnalisées telles que Tableur et Liste

Visualisez les indicateurs clés de performance de la notoriété de votre marque grâce aux champs personnalisés pour garder le contrôle de vos campagnes

Définissez des objectifs de performance clairs avec des sous-tâches imbriquées et plusieurs assignés

Améliorez la collaboration en temps réel grâce aux réactions aux commentaires

Partagez facilement vos informations grâce à la fonctionnalité E-mail de ClickUp afin de tenir les parties prenantes informées

📊 Idéal pour : Les équipes marketing qui souhaitent créer des rapports de campagne clairs, concis et pertinents

7. Modèle de rapport d'analyse des données ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Documentez votre méthodologie et créez des rapports d'analyse clairs, crédibles et reproductibles grâce au modèle de rapport d'analyse des données ClickUp

Le modèle de rapport d'analyse des données ClickUp vous aide à comprendre le « pourquoi » derrière les données. Il vous permet ensuite de vous assurer que chaque étape de l'analyse est enregistrée pour les parties prenantes, les chercheurs ou les clients.

Il vous aide à organiser vos conclusions dans un rapport clair et structuré, en mettant l'accent sur la documentation de l'ensemble du processus d'analyse, et pas seulement sur les résultats. Ce modèle est conçu pour garantir transparence et crédibilité, ce qui le rend parfait pour les projets nécessitant une ventilation détaillée de la méthodologie.

Utilisez ce modèle pour :

Structurez votre analyse des données avec des sections claires pour le résumé, les objectifs, la portée et la méthodologie

Organisez des ensembles de données complexes à l'aide de la vue Tableur, qui facilite le suivi et la référence des résultats

Attribuez des tâches en fonction des informations recueillies, avec des tâches et des objectifs, afin de transformer l'analyse en étapes concrètes

Collaborez en temps réel grâce aux commentaires et aux mentions, afin que les principales parties prenantes restent informées

📊 Idéal pour : les analystes, les chercheurs et les équipes axées sur les données qui ont besoin d'un enregistrement complet et structuré de leur processus d'analyse

8. Modèle de résultats d'analyse des données ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Présentez des conclusions claires et exploitables et obtenez des résultats stratégiques grâce au modèle de conclusions d'analyse de données ClickUp

L'analyse des données consiste principalement à traiter des nombres, mais ce qui importe également, c'est la signification de ces nombres. Le modèle de résultats d'analyse des données ClickUp se concentre sur les résultats.

Au lieu de documenter chaque étape, il capture les informations clés, organise les résultats et présente des recommandations claires qui vous aident à prendre des décisions éclairées.

Voici comment l'utiliser :

Capturez et organisez les informations provenant de diverses sources pour obtenir une vue d'ensemble complète de vos données

Analysez rapidement et précisément les données à l'aide de la vue Tableau pour une meilleure visualisation

Suivez la progression et les échéances clés en définissant et en surveillant les jalons ClickUp

Rédigez des rapports résumés concis avec ClickUp Brain , l'assistant IA natif de ClickUp

Naviguez dans votre environnement de travail et trouvez ce dont vous avez besoin en quelques secondes grâce à la recherche connectée et à la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp

📊 Idéal pour : Les équipes qui souhaitent transformer des données brutes en actions pertinentes

9. Modèle d'indicateurs pour les réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez des indicateurs granulaires pour prouver l'impact de vos réseaux sociaux grâce au modèle d'indicateurs de réseaux sociaux ClickUp

En matière de réseaux sociaux, les chiffres ne mentent pas. Alors pourquoi se fier à des suppositions ? Suivez vos performances grâce au modèle d'indicateurs de réseaux sociaux ClickUp

Que votre objectif soit de surveiller l'engagement, de suivre la croissance du nombre d'abonnés ou d'analyser les performances des publications, ce modèle vous fournit des informations détaillées et basées sur des données pour optimiser votre stratégie sur les réseaux sociaux. Associez-le à des outils de growth hacking et vous serez en mesure d'identifier et de saisir les opportunités de contenu viral pour votre marque.

Utilisez ce modèle pour :

Suivez les indicateurs clés grâce à 10 champs personnalisés différents, notamment les abonnés, les visites de profil et le taux d'amplification

Visualisez les données sur toutes les plateformes grâce à la vue Tableur des indicateurs

Générez des rapports en quelques secondes grâce au formulaire de rapport sur les indicateurs. Afficher

Créez des modèles de calendriers de contenu mis à jour et partagez-les avec votre équipe pour obtenir des commentaires instantanés

📊 Idéal pour : Les responsables des réseaux sociaux et les équipes marketing qui ont besoin d'un suivi précis sur plusieurs plateformes

10. Modèle de rapport trimestriel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Consolidez vos performances trimestrielles, fixez des objectifs et alignez votre équipe grâce au modèle de rapport trimestriel ClickUp

C'est la fin du trimestre et tout le monde se précipite pour rassembler des nombres, suivre les performances et donner un sens à une douzaine de feuilles de calcul. Cela vous donne-t-il une impression de déjà-vu ?

Le modèle de rapport trimestriel ClickUp vous aide à éviter la course de dernière minute et à suivre sans effort la progression de votre équipe au cours des trois derniers mois. Ce modèle permet de tout structurer, organiser et rendre facile à comprendre, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'exploitation des informations, et non sur la gestion des feuilles de calcul.

Voici comment l'utiliser :

Suivez les performances de tous les services grâce à des vues dédiées aux finances, aux ressources humaines et au marketing

Visualisez les indicateurs clés grâce à des champs personnalisés tels que les données moyennes et trimestrielles

Suivez la progression des rapports à l'aide des statuts personnalisés « Ouvert » et « Achevé »

Obtenez un aperçu des performances globales grâce à la vue Résumé

📊 Idéal pour : Les propriétaires et dirigeants d'entreprise à la recherche d'un outil structuré pour examiner les indicateurs de performance et résumer les résultats trimestriels

11. Modèle de rapport SEO ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez, visualisez et améliorez votre référencement naturel grâce au modèle de rapport SEO ClickUp

Les rapports SEO sont essentiels, mais passer au crible des données, des captures d'écran et des diagrammes à n'en plus finir peut être un véritable cauchemar. Le modèle de rapport SEO ClickUp vous aide à suivre les classements, le trafic et les indicateurs clés sans vous noyer dans les onglets et les feuilles de calcul.

Que vous informiez vos clients, présentiez des résultats à vos parties prenantes ou surveilliez simplement les performances de votre site, ce modèle vous permet de tout regrouper au même endroit, de manière organisée, automatisée et facile à mettre en œuvre.

Voici comment cela peut vous aider :

Créez des rapports clairs et complets pour vos clients ou vos équipes internes

Suivez les indicateurs clés grâce à des champs personnalisés tels que les 5 mots-clés les plus utilisés, le trafic sur le site et les prospects générés

Visualisez la progression au fil du temps grâce à l'affichage des rapports trimestriels, qui vous permettent d'identifier les tendances et les domaines à améliorer

Suivez la progression des tâches et des sous-tâches pour créer et améliorer votre stratégie SEO avec les diagrammes de Gantt ClickUp

📊 Idéal pour : les spécialistes du référencement à la recherche d'un outil structuré pour suivre les performances d'un site web et optimiser son classement dans les moteurs de recherche

12. Modèle de rapport ClickUp Rank Tracker

Obtenir un modèle gratuit Suivez facilement les mots-clés cibles et surveillez les résultats de recherche grâce au modèle de rapport ClickUp Rank Tracker

Le modèle de rapport ClickUp Rank Tracker est votre solution tout-en-un pour surveiller le classement des mots-clés. Il facilite la visualisation des tendances, l'identification des opportunités et le maintien de votre stratégie SEO sur la bonne voie.

Il se concentre exclusivement sur le suivi du classement des mots-clés au fil du temps, vous offrant ainsi un aperçu en temps réel de votre position par rapport à vos concurrents. Au lieu de passer au crible d'innombrables indicateurs SEO, ce modèle vous aide à vous concentrer sur les performances SERP et à effectuer rapidement des ajustements basés sur les données.

Voici ce que vous pouvez faire avec :

Suivez l'évolution des mots-clés, les taux de conversion et les taux d'amélioration, le tout en un seul endroit

Accédez au statut par canal, aux analyses globales et aux vues de campagne pour faire le tri dans vos données

Éliminez le chaos grâce à des statuts personnalisés tels que « Achevé », « En cours de révision » et « En cours » pour faciliter le suivi

📊 Idéal pour : les professionnels du référencement à la recherche de modèles de rapports de suivi de classement qui permettent de suivre efficacement les performances des mots-clés et d'effectuer des analyses concurrentielles

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain comme outil de marketing IA avec n'importe quel modèle ClickUp pour améliorer vos rapports marketing, rationaliser vos flux de travail et développer des stratégies de marketing numérique plus intelligentes. Affinez vos idées et vos conceptions pour vos ressources marketing à l'aide de ClickUp Brain

13. Modèle de rapport sur la progression des projets ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Simplifiez la communication et maintenez vos projets marketing critiques sur la bonne voie grâce au modèle de rapport d'avancement de projet ClickUp

Qu'y a-t-il de pire qu'un projet en retard ? Ne pas savoir qu'il est en retard. C'est là que le modèle de rapport de progression de projet ClickUp entre en jeu.

Ce modèle prêt à l'emploi et convivial pour les débutants facilite considérablement le suivi des jalons du projet et la mesure des performances. Il permet à tout le monde, des membres de l'équipe aux parties prenantes, de rester informé, sans e-mails interminables ni panique de dernière minute.

Voyons ce que vous pouvez faire avec ce modèle :

Suivez les jalons et les indicateurs clés de performance marketing en temps réel à l'aide des champs personnalisés pour obtenir des informations rapides

Gardez une longueur d'avance sur les obstacles grâce à des vues personnalisées telles que Gantt, Charge de travail et Calendrier

Assurez la cohérence des équipes grâce à la gestion intégrée des tâches, notamment les sous-tâches, les assignés et les priorités

Partagez instantanément les mises à jour à l'aide des documents et des e-mails dans ClickUp

📊 Idéal pour : Les managers et les équipes qui souhaitent simplifier la communication, tenir les parties prenantes informées et garantir une gestion efficace des projets marketing

14. Modèle de rapport mensuel sur le statut de l'entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos progrès mensuels et obtenez des informations exploitables grâce au modèle de rapport mensuel sur l'état d'avancement des activités de ClickUp

Du suivi de la croissance des revenus à la surveillance de la productivité de l'équipe, le modèle de rapport mensuel sur le statut de l'entreprise de ClickUp vous permet de prendre des décisions éclairées, et non de simples suppositions.

Ce modèle vous aide à :

Visualisez instantanément les indicateurs clés à l'aide de tableaux de bord avec des diagrammes et des graphiques en temps réel

Suivez les tendances de performance grâce à des champs personnalisés adaptés aux besoins de votre entreprise.

Configurez des notifications automatisées pour rester informé de la progression

Collaborez en temps réel grâce à des rapports partagés créés et modifiés en cours sur ClickUp Docs

📊 Idéal pour : Les propriétaires et dirigeants d'entreprise qui ont besoin d'un modèle de rapport marketing mensuel pour affiner leurs stratégies d'acquisition de clients et l'orientation générale de leur entreprise

Notre projet comporte de nombreuses tâches. Avant d'utiliser ClickUp, nous utilisions Google Sheets, mais cela posait beaucoup de problèmes. Si j'avais plus de deux projets, je devais créer un fichier pour chaque équipe. De plus, cela me prenait beaucoup de temps de créer un modèle Google Sheet à partir de zéro. Lorsque je suis passé à ClickUp, ces problèmes ont été résolus.

15. Modèle Google Analytics 4 Looker Studio par Porter

via Porter

Vous arrive-t-il de fixer votre tableau de bord Google Analytics 4, redoutant un mal de tête imminent et espérant que les nombres s'expliquent d'eux-mêmes ? Ce n'est plus nécessaire.

Le modèle Google Analytics 4 Looker Studio de Porter transforme les données brutes en rapports clairs et faciles à comprendre.

Fini les clics interminables entre les onglets ou les diagrammes qui vous noient sous les données. Grâce aux tableaux de bord prédéfinis, vous obtenez les informations dont vous avez besoin en un clin d'œil.

Voici pourquoi ce modèle fonctionne :

Ayez une vue d'ensemble grâce à toutes les données historiques

Personnalisez vos diagrammes avec une flexibilité totale et des options de marque blanche

Automatisez le processus de rapports grâce à des alertes e-mail programmées et des options de partage faciles

Filtrez les données par campagne, audience et source de trafic

📊 Idéal pour : Les équipes marketing et les agences qui ont besoin de visualiser rapidement et de manière professionnelle les données Google Analytics 4 afin de prendre des décisions éclairées et de générer des rapports pour leurs clients

🧠 Anecdote : Google Analytics a failli ne jamais voir le jour. En 2005, Google a racheté Urchin, une société d'analyse Web, et l'a transformée en Google Analytics, que nous connaissons aujourd'hui. Sans cette initiative, les spécialistes du marketing seraient peut-être encore aux prises avec des outils de rapports de données peu pratiques.

Transformez le chaos marketing en indicateurs pertinents avec ClickUp !

Que vous ayez besoin d'un modèle de rapport d'analyse Web ou d'un modèle de rapport de marketing de contenu, ces rapports vous aideront à prendre des décisions plus éclairées et à élaborer des stratégies plus efficaces. Ils constituent votre feuille de route pour remporter de plus grands succès dans le domaine du marketing numérique. Mais qui a le temps de les créer de toutes pièces ?

ClickUp pour les équipes marketing le fait pour vous ! Générez instantanément des rapports, automatisez la collecte de données et collaborez sans effort, tout en conservant un flux de travail aussi fluide que votre campagne la plus performante.

Pourquoi vous battre avec des feuilles de calcul alors que ClickUp peut s'occuper du gros du travail ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour obtenir un compte ClickUp gratuit!