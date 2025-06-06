Les 11 meilleures alternatives à Jamboard pour une collaboration visuelle en temps réel en 2026

Google Jamboard était une application de tableau blanc interactif destinée aux élèves. Elle a été supprimée le 31 décembre 2024 sur le Web, Android, iOS et les appareils Google Meet.

Depuis lors, les recherches d'applications de tableau blanc en ligne gratuites au sein de Google Workspace ont explosé.

Si vous êtes un utilisateur de Jamboard et que vous recherchez d'autres outils de Tableau blanc proposés par des tiers, cet article est fait pour vous.

Découvrez les alternatives à Jamboard qui vous permettent de collaborer avec vos équipes au sein de Google Workspace !

Que faut-il rechercher dans les alternatives à Jamboard ?

Les utilisateurs de Jamboard collaborent visuellement au sein de l'environnement de travail de Google. Et cela nécessite plus que de simples outils de dessin.

Lorsque vous choisissez une alternative à Google Jamboard, recherchez les fonctionnalités avancées suivantes :

Collaboration en temps réel : si vous travaillez à distance, recherchez des fonctionnalités si vous travaillez à distance, recherchez des fonctionnalités de collaboration en direct telles que les commentaires, les curseurs en temps réel et le partage de modifications en cours pour rester littéralement sur la même longueur d'onde que vos collègues

Intégration à Google Workspace : votre outil doit s'intégrer à Google Drive, Docs, Meet et Classroom. Ainsi, vous pouvez partager des tableaux sous forme de devoirs, les utiliser comme pièces jointes pour des travaux en classe ou les présenter en direct lors d'une session Meet

Simplifiez le partage et le contrôle d'accès : vous pourrez contrôler qui peut afficher, commenter ou effectuer des modifications en cours sur les documents, tout comme dans Google Docs et Google Slides

Utilisez des outils visuels flexibles : pour mapper vos idées, le Tableau blanc en ligne gratuit devrait vous permettre d'ajouter des notes autocollantes, des formes, des connecteurs et des dessins de votre choix

Concrétisez vos idées : Recherchez la possibilité de convertir directement les éléments du Tableau blanc en tâches afin que votre travail collaboratif ne reste pas bloqué sur le Tableau

Modèles prédéfinis : les les meilleurs logiciels de Tableau blanc proposent des modèles prêts à l'emploi pour que vous puissiez vous lancer directement dans le brainstorming ou la planification sans perdre de temps à configurer le Tableau pour différents types de diagrammes de processus

Dessinez naturellement sur des appareils tactiles : si vous utilisez des tablettes ou des ordinateurs portables à écran tactile, trouvez un outil offrant l’assistance pour la saisie au stylet, les écrans interactifs et les gestes du doigt pour dessiner et annoter facilement

Optimisé par l'IA : Accélérez la planification grâce à des fonctionnalités premium qui vous permettent de générer du contenu de tableau blanc, des images ou des résumés à l'aide d'invites en langage naturel

👀 Le saviez-vous ? Le Tableau blanc moderne (également appelé tableau effaçable à sec) a été inventé par Martin Heit, photographe et vétéran de la guerre de Corée, à la fin des années 1950. À peu près à la même époque, Albert Stallion, qui travaillait chez Alliance (une entreprise spécialisée dans l'acier et les revêtements), remarqua que l'acier émaillé pouvait être facilement écrit et nettoyé. En 1960, il quitta Alliance et fonda Magiboards, une entreprise qui fabriquait des tableaux blancs à des fins commerciales.

Les alternatives à Jamboard en un coup d'œil

Maintenant que Jamboard n'est plus disponible, vous avez besoin d'un remplaçant tout aussi intuitif. Tous les outils de cette liste sont de sérieux prétendants.

Nom de l'outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Tableau blanc alimenté par l'IA, conversion des tâches, collaboration en direct, modèles, toile infinie, intégration poussée à Google Workspace Petites entreprises, PME et grandes entreprises à la recherche d'un environnement de travail tout-en-un Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises Miro Collaboration en temps réel, intégrations (Jira, Slack), fonctionnalités d'IA, mode présentation, outils de facilitation créative Particuliers, petites entreprises et grandes entreprises pour des flux de travail axés sur le design Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 8 $ par utilisateur et par mois Lucidspark Cadres et conteneurs, intégration Azure/Jira, outils de vote, notes autocollantes, intégration Zoom/Teams Petites et moyennes entreprises de taille moyenne à la recherche d'un outil de collaboration structuré Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 9 $ par utilisateur et par mois FigJam Avatars Bitmoji, bibliothèque de modèles, chat/audio en direct, organisation des notes autocollantes, outil de mise en avant Particuliers, designers et petites équipes pour dynamiser le travail créatif Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 5 $ par utilisateur et par mois Tableau blanc de Microsoft Toile infinie, intégration avec Teams, réactions en direct, résumé par l'IA Copilot, composants en boucle Enseignants, entreprises et équipes à distance déjà intégrés à l'écosystème Microsoft Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 7,20 $ par utilisateur et par mois. Mural Super Lock, Summon, outils de facilitation, création de modèles, intégrations avec GIPHY et Noun Project Particuliers, équipes de petite et de moyenne taille Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 12 $ par utilisateur et par mois Creately Modification en cours de Markdown, liaison de données, Recherche universelle, tableaux Kanban, contrôle d'accès sécurisé Particuliers et équipes de petite à moyenne taille souhaitant intégrer des tableaux blancs et des wikis Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 8 $ par utilisateur et par mois Stormboard Documents intégrés, modification en cours de fichiers (Google, Office), modèles IA, recherche avancée, liens hypertextes dans les notes autocollantes Les entreprises de taille moyenne et les grandes entreprises qui adorent faire du brainstorming avec des post-it Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 10 $ par utilisateur et par mois Canva Tableau blanc Magic Resize, résumé IA Magic Write, bibliothèque multimédia, exportations faciles Particuliers et petites entreprises qui apprécient les modèles prêts à l'emploi Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 12,99 $/mois Conceptboard Conforme au RGPD, chat/vidéo intégrés, gestion des versions des tableaux, interface utilisateur intuitive Collaboration client pour les petites équipes, les entreprises de taille moyenne et les grandes entreprises Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 6 $ par utilisateur et par mois Zoom Tableau blanc Tableau blanc en temps réel pendant les réunions, modèles réutilisables, connecteurs intelligents, IA, outils de vote Tableau blanc à la demande pour les équipes à distance et les entreprises Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 2,49 $ par utilisateur et par mois

Les meilleures alternatives à Jamboard

Si vous souhaitez retrouver la collaboration visuelle que Jamboard rendait si facile, cette liste vaut le détour.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Commençons par notre coup de cœur.

1. ClickUp (Meilleur environnement de travail tout-en-un pour la collaboration visuelle)

Essayez ClickUp gratuitement Planifiez et mettez en œuvre vos idées avec les tableaux blancs ClickUp

La collaboration est difficile à définir, mais facile à ressentir. Lorsque les bonnes personnes travaillent ensemble avec les bons outils, les discussions s'engagent naturellement, les idées circulent plus vite et presque tout fonctionne comme il faut.

ClickUp est le premier environnement de travail IA convergent au monde qui regroupe vos projets, vos documents, vos tâches et votre chat en un seul endroit. De plus, il vous permet de travailler plus rapidement et plus intelligemment, sans pour autant travailler plus dur, grâce à des fonctionnalités IA intégrées et contextuelles.

Les tableaux blancs ClickUp sont un espace interactif qui vous permet de réfléchir, de planifier et de concrétiser vos idées. Invitez votre équipe à rejoindre le tableau blanc et collaborez à l'aide de texte, de notes autocollantes, de formes et de connecteurs pour exprimer vos idées de manière visuelle.

Réfléchissez, planifiez et créez des flux de travail avec les tableaux blancs ClickUp

Grâce au suivi du curseur en temps réel, aux commentaires et à l’assistance pour le stylet, tout le monde peut voir qui contribue au Tableau, à distance ou sur place.

Cette vidéo vous montre comment utiliser les Tableaux blancs ClickUp pour mettre au point les meilleures idées et leur donner vie :

Cette application de Tableau blanc fonctionne également à merveille sur les appareils tactiles : vous pouvez ainsi dessiner à main levée, déplacer des éléments ou ajouter des annotations à l'aide d'un stylet, ce qui est idéal pour les tablettes lors des comptes rendus ou des ateliers en présentiel.

⏩ Astuce rapide : tapez /whiteboard dans la description d'une tâche pour créer et intégrer rapidement un nouveau tableau blanc directement dans les tâches ClickUp. Cela permet de garder votre brainstorming et votre planification directement liés à la tâche, sans quitter ClickUp.

S'appuyant sur la liberté créative des tableaux blancs ClickUp, ClickUp Brain dynamise vos sessions grâce à une assistance basée sur l'IA.

Il peut analyser votre environnement de travail, vous suggérer de décomposer des idées non structurées en tâches spécifiques, attribuer des priorités ou résumer des notes en actions claires. Il aide également à générer des résumés de réunion à partir de vos discussions sur le Tableau blanc.

Créez des tâches concrètes, des plans de projet et des résumés à partir de vos tableaux blancs avec ClickUp Brain

💡 Conseil de pro : Transformez facilement des invitations de texte en visuels accrocheurs directement dans votre Tableau blanc grâce aux fonctionnalités intégrées de génération d'images par IA de Brain.

Vous pouvez également transformer les idées de votre tableau blanc en tâches ClickUp avec des dates d'échéance, des personnes assignées, des priorités et des checklists. Ainsi, lorsque vous planifiez des flux de travail, vous n'avez pas besoin de les recréer manuellement par la suite ; le contenu de votre tableau blanc devient immédiatement exploitable.

Invitez des collaborateurs via un lien, gérez les permissions, et intégrez même votre Tableau blanc dans ClickUp Docs ou ajoutez un document à votre Tableau blanc pour un contexte complet.

De plus, ClickUp propose une grande variété de modèles de tableau blanc, notamment des cartes de processus, des organigrammes, des tableaux de planification de sprint, des modèles de brainstorming d'équipe et bien plus encore, pour que vous puissiez vous lancer rapidement et personnaliser votre espace au fur et à mesure.

💡 Conseil de pro : si votre équipe utilise souvent la même installation de Tableau blanc, enregistrez-la comme modèle. Cela vous permettra de reproduire instantanément la même structure, ce qui garantira la cohérence de vos sessions et accélérera votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Tableaux de bord ClickUp : visualisez l'avancement des idées issues de votre tableau blanc grâce aux cartes IA qui vous renseignent sur le statut des tâches, la charge de travail de l'équipe, la vélocité, les diagrammes de burndown, et bien plus encore

Automatisations ClickUp : transformez le contenu de votre tableau blanc en flux de travail efficaces grâce à des règles qui attribuent automatiquement des tâches, définissent des priorités, modifient les statuts ou envoient des notifications en fonction des déclencheurs que vous avez définis

Intégrations ClickUp : connectez les tableaux blancs ClickUp à des applications populaires telles que Slack, Google Drive, Zoom et Microsoft Teams pour une intégration transparente qui rationalise la communication et synchronise l'ensemble de votre travail sur toutes les plateformes

Super Agents ClickUp : créez des assistants alimentés par l'IA capables d'agir de manière autonome, dotés d'une mémoire infinie et d'une connaissance contextuelle de votre environnement de travail

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs pourraient trouver ClickUp un peu intimidant en raison de ses nombreuses fonctions

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vie de tous les jours ?

Un avis sur G2 indique :

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est la façon dont tout s'intègre parfaitement. La combinaison du chat, des Tableaux blancs et des Espaces nous permet de réfléchir ensemble, d'attribuer des tâches et de suivre l'avancement du travail, le tout au même endroit. C'est flexible, visuel et hautement personnalisable, ce qui est parfait pour gérer plusieurs équipes et projets entre différents services.

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est la façon dont tout s'intègre parfaitement. La combinaison du chat, des Tableaux blancs et des Espaces nous permet de réfléchir ensemble, d'attribuer des tâches et de suivre l'avancement du travail, le tout au même endroit. C'est flexible, visuel et hautement personnalisable, ce qui est parfait pour gérer plusieurs équipes et projets entre différents services.

2. Miro (Idéal pour la collaboration en équipe évolutive et la création de diagrammes)

via Miro

Miro est une plateforme de tableau blanc infini basée sur le cloud, conçue pour la collaboration visuelle au sein d'équipes dispersées et hybrides. Elle va au-delà du simple dessin et est spécialement conçue pour la gestion de projet de conception.

Avec Miro IA, vous pouvez transformer les idées de votre tableau Miro en cahiers des charges, prototypes ou feuilles de route.

Pour vous assurer que tous les membres de votre équipe collaborent de manière visuelle, vous pouvez utiliser des fonctionnalités telles que les sondages rapides, le vote par points, les curseurs dynamiques et les roues surprises. Ce sont toutes d'excellentes façons de transformer des spectateurs passifs en collaborateurs actifs.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Créez un nombre illimité de tableaux avec un espace infini pour réfléchir, planifier et visualiser vos idées sans aucune restriction grâce à l'Infinite Canvas

Suivez les curseurs en direct, discutez, passez des appels audio/visioconférences et ajoutez des commentaires pendant que les membres de l'équipe travaillent ensemble

Recréez l'expérience d'un Tableau blanc physique grâce à des outils de glisser-déposer pour regrouper des idées, mener des rétrospectives ou organiser des organigrammes

Limites de Miro

Problèmes de performances sur les grands tableaux contenant beaucoup de contenu

Tarifs de Miro

Free

Formule Starter : 8 $/mois par membre

Entreprise : 16 $/mois par membre

Enterprise : tarifs personnalisés (à partir de 30 membres)

Enterprise Guard : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Miro

G2 : 4,7/5 (plus de 8 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 600 avis)

Que disent les utilisateurs de Miro dans la vie réelle ?

Un avis sur G2 indique :

J'apprécie Miro car c'est un outil qui rapproche les gens lors des ateliers. Même lorsqu'on travaille sur un projet international, des personnes de différents pays peuvent contribuer ensemble au résultat de l'atelier. Je travaille dans un environnement agile, cet outil est donc particulièrement utile lors de divers types d'ateliers, de travaux conceptuels ou de planification PI.

J'apprécie Miro car c'est un outil qui rapproche les gens lors des ateliers. Même lorsqu'on travaille sur un projet international, des personnes de différents pays peuvent contribuer ensemble au résultat de l'atelier. Je travaille dans un environnement agile, cet outil est donc particulièrement utile lors de divers types d'ateliers, de travaux conceptuels ou de planification PI.

📮 ClickUp Insight : 11 % de nos répondants utilisent principalement l'IA pour le brainstorming et la génération d'idées. Mais qu'advient-il ensuite de ces idées brillantes ? C'est là qu'un Tableau blanc alimenté par l'IA, comme ClickUp Whiteboards, s'avère indispensable : il vous aide à transformer instantanément les idées issues de la session de brainstorming en tâches. Et si vous avez du mal à expliquer un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel à partir de vos instructions. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de conceptualiser, de visualiser et d'exécuter plus rapidement !

📚 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Miro

3. Lucidspark (Idéal pour le brainstorming avec une collaboration structurée)

via Lucidspark

Lucidspark est un tableau blanc virtuel basé sur le cloud qui facilite la planification de projets lorsque vous travaillez avec une équipe interfonctionnelle.

Commencez par créer un espace virtuel où chacun peut partager et organiser ses idées. Grâce aux commentaires et aux étiquettes, tous les membres de vos équipes hybrides peuvent contribuer à la discussion.

Parmi les cas d'utilisation courants de Lucidspark pour la collaboration, on peut citer le développement Agile, l'animation de réunions, la définition d'une vision stratégique, l'étude des utilisateurs et le brainstorming.

Grâce à des outils visuels tels que les notes autocollantes, les conteneurs et les groupes classés par couleur, il est facile de planifier les tâches, les échéanciers et les flux de travail ; Lucidspark prend en charge ces techniques essentielles de gestion visuelle de projet.

Contrairement à Jamboard, Lucidspark fonctionne parfaitement avec Zoom, Microsoft Teams et WebEx.

Les meilleures fonctionnalités de Lucidspark

Visualisez vos idées en ajoutant des cartes mentales dynamiques à n'importe quel projet en quelques clics

Intégrez Lucid Cards à des outils de gestion des tâches tels que Jira et Azure DevOps, et transformez vos idées en actions

Importez du contenu Miro dans Lucidspark grâce à plusieurs options, notamment les fichiers PDF vectoriels, le copier-coller, les images statiques et les fichiers CSV

Limites de Lucidspark

Lucidspark prend en charge les connexions visuelles entre les éléments, mais n'est pas conçu pour définir ou modéliser formellement les relations entre les variables ou les dépendances

Tarifs de Lucidspark

Free

Individuel : 9 $/mois

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Lucidspark

G2 : 4,5/5 (plus de 6 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 370 avis)

Que disent les utilisateurs de Lucidspark dans la vie réelle ?

Un avis sur Capterra indique :

C'est un outil rapide et facile à utiliser pour développer des idées et créer des schémas, et il facilite grandement la communication, en particulier pour les équipes travaillant à distance ou en mode hybride. La possibilité de passer rapidement en mode « Lucid » pour dessiner des schémas et des images plus complexes est très pratique.

C'est un outil rapide et facile à utiliser pour développer des idées et créer des schémas, et il facilite grandement la communication, en particulier pour les équipes travaillant à distance ou en mode hybride. La possibilité de passer rapidement en mode « Lucid » pour dessiner des schémas et des images plus complexes est très pratique.

⚡ Archives de modèles : Tout le monde n'a pas l'œil d'un designer. Les modèles de charte graphique fournissent des bonnes pratiques intégrées en matière de disposition, de hiérarchie, d'espacement et de composition. Même les non-designers (équipes marketing et commerciales) peuvent créer des supports soignés et conformes à l'image de marque.

4. FigJam (Idéal pour les designers et le brainstorming créatif)

via FigJam

Avec FigJam comme outil de Tableau blanc, vous pouvez définir des idées, vous mettre d'accord sur des décisions et faire avancer le travail.

Lorsque vous faites un brainstorming, l'outil propose des modèles au sein de la communauté Figma pour vous aider à démarrer.

Pour la gestion collaborative du travail, vous pouvez utiliser le chronomètre intégré, le chat audio et le chat par curseur. Cela vous évite d'avoir à passer à la visioconférence pour communiquer. Les autres membres de l'équipe peuvent laisser des commentaires comme ils le souhaitent, sous forme de gribouillis, de notes autocollantes, de texte ou de tampons.

Pour créer des schémas intelligents, vous pouvez utiliser des plans de site ou des flux d’utilisateurs afin de faire le lien entre la conception et la mise en œuvre.

Les meilleures fonctionnalités de FigJam

Bénéficiez de plus de 300 modèles prédéfinis pour lancer des discussions et des projets, notamment des modèles de cartes mentales, de parcours client, d'organigrammes, etc.

Triez vos notes autocollantes par thème ou résumez instantanément les résultats de votre équipe en résumés

Guidez les participants à la réunion vers les contenus les plus importants grâce au mode Spotlight

Limites de FigJam

Ne prend pas en charge les formes personnalisées, les dégradés et les motifs, qui sont par ailleurs disponibles dans l'environnement de conception principal de Figma

Tarifs de Figma (FigJam inclus)

Starter : Gratuit

Professionnel : Place Collab : 5 $/mois Place Dev : 15 $/mois Place complète : 20 $/mois

Abonnement Collab : 5 $/mois

Abonnement Dev : 15 $/mois

Abonnement complet : 20 $/mois

Tarifs : Place Collab : 5 $/mois (facturé annuellement) Place Dev : 25 $/mois (facturé annuellement) Place complète : 55 $/mois (facturé annuellement)

Abonnement Collab : 5 $/mois (facturé annuellement)

Abonnement Dev : 25 $/mois (facturé annuellement)

Abonnement complet : 55 $/mois (facturé annuellement)

Enterprise : Licence Collab : 5 $/mois (facturée annuellement) Licence Dev : 35 $/mois (facturée annuellement) Licence complète : 90 $/mois (facturée annuellement)

Abonnement Collab : 5 $/mois (facturé annuellement)

Abonnement Dev : 35 $/mois (facturé annuellement)

Abonnement complet : 90 $/mois (facturé annuellement)

Abonnement Collab : 5 $/mois

Abonnement Dev : 15 $/mois

Abonnement complet : 20 $/mois

Abonnement Collab : 5 $/mois (facturé annuellement)

Abonnement Dev : 25 $/mois (facturé annuellement)

Abonnement complet : 55 $/mois (facturé annuellement)

Abonnement Collab : 5 $/mois (facturé annuellement)

Abonnement Dev : 35 $/mois (facturé annuellement)

Abonnement complet : 90 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur FigJam

G2 : 4,6/5 (plus de 440 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs de FigJam ?

Un avis sur G2 indique :

La collaboration avec les membres de l'équipe est fluide, ce qui nous permet de concrétiser des idées bien pensées. Cet outil soutient nos activités de recherche en expérience utilisateur, telles que la cartographie des parcours utilisateurs, les séances de brainstorming et les critiques de conception.

La collaboration avec les membres de l'équipe est fluide, ce qui nous permet de concrétiser des idées bien pensées. Cet outil soutient nos activités de recherche en expérience utilisateur, telles que la cartographie des parcours utilisateurs, les séances de brainstorming et les critiques de conception.

🧠 Anecdote : Le premier marqueur pour tableau blanc n'a été inventé qu'en 1975, près de 20 ans après que Martin Heit eut découvert le tableau blanc. Jusqu'alors, tous les tableaux blancs étaient considérés comme effaçables à l'eau, ce qui signifie que l'encre ne pouvait être effacée qu'à l'aide d'un chiffon humide.

5. Tableau blanc de Microsoft (Idéal pour les utilisateurs de Microsoft 365 et l'intégration en entreprise)

via Microsoft Tableau blanc

Microsoft Tableau blanc est un outil de collaboration numérique qui offre un espace de travail illimité pour le brainstorming, la planification et le travail en équipe. Les enseignants l'utilisent pour rendre leurs cours plus interactifs et collaboratifs.

Utilisez-le pour esquisser des concepts, animer des discussions de groupe à l'aide d'organigrammes visuels ou permettre aux élèves de proposer des idées en temps réel. Il s'intègre directement à Teams, ce qui vous permet de lancer un Tableau blanc pendant le cours et permet aux élèves d'interagir depuis leurs propres appareils.

Pour les étudiants, les commentaires en boucle intégrés permettent de gérer le travail en groupe.

Vous pouvez également suivre la progression des tâches sur différentes plateformes telles que Teams ou OneNote, et tout reste synchronisé.

Lorsque vous manquez de temps, Copilot peut vous aider à résumer les contributions de la classe ou même vous suggérer comment transformer des idées spontanées en un cours bien ficelé.

Les meilleures fonctionnalités du Tableau blanc de Microsoft

Activez le mode lecture seule pour empêcher toute modification en cours lors des moments clés

Ajoutez des réactions pour voter, donner votre avis et renforcer l'engagement

Lancez votre session avec plus de 60 modèles personnalisables gratuits pour des scénarios tels que le brainstorming, la planification, la comparaison et la mise en parallèle, ou des activités brise-glace comme « deux vérités et un mensonge ».

Limites du Tableau blanc de Microsoft

Le logiciel ne permet pas de créer ni d'enregistrer des modèles personnalisés, ce qui limite la personnalisation et la réutilisation des designs

Tarifs de Microsoft Tableau blanc

Microsoft 365 Business Basic : 7,20 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Standard : 15 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Premium : 26,40 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Tableau blanc

G2 : 4/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 140 avis)

Que disent les utilisateurs de Microsoft Tableau blanc ?

Un avis sur G2 indique :

Le principal atout de Microsoft Tableau blanc réside dans la possibilité pour plusieurs utilisateurs de faire des suggestions au même endroit. Les modèles, les notes autocollantes et les commentaires rendent la collaboration beaucoup plus accessible et ludique. J'apprécie également les fonctionnalités de réaction et de vote.

Le principal atout du Tableau blanc de Microsoft réside dans la possibilité pour plusieurs utilisateurs de faire des suggestions au même endroit. Les modèles, les notes autocollantes et les commentaires rendent la collaboration beaucoup plus accessible et ludique. J'apprécie également les fonctionnalités de réaction et de vote.

⚡ Archives de modèles : Modèles Microsoft Planner gratuits pour améliorer votre productivité

6. Mural (Idéal pour le design thinking et les ateliers agiles)

via Mural

Mural est une plateforme de collaboration visuelle dédiée à la conceptualisation et au brainstorming, que vous travailliez ensemble en temps réel ou de manière asynchrone.

Réunissez votre équipe et présentez-lui la fonctionnalité « Facilitation Superpowers », le mode privé et le vote anonyme. Donnez à chacun la possibilité de s'exprimer, et pas seulement aux plus bruyants, grâce à Mural.

Vous pouvez même recueillir des idées et des commentaires à l'aide de notes autocollantes, de schémas et d'images. Utilisez ce logiciel de brainstorming en ligne pour vous assurer que les meilleures idées ne se perdent pas dans les e-mails ou les messages.

Les meilleures fonctionnalités de Mural

Utilisez des notes autocollantes, des GIF et des images par glisser-déposer pour partager des idées complexes

Créez des flux de travail, des diagrammes et des tableaux de brainstorming à l'aide de modèles personnalisables

Ajoutez des retours, des commentaires et des idées directement sur le Tableau pour obtenir des résultats plus clairs et plus collaboratifs

Limites de Mural

Le réglage par défaut sur des toiles infinies peut être frustrant, d'autant plus que le retour à un nombre fixe nécessite plusieurs étapes

Tarifs de Mural

Free

Team+ : 12 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : 17,99 $ par mois et par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Mural

G2 : 4,6/5 (plus de 1 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 130 avis)

Que disent les utilisateurs de Mural dans la vie réelle ?

Un avis sur Capterra indique :

L'accessibilité de Mural est sans pareille. Faciliter le travail en groupe, la génération d'idées et la coordination ne sont que quelques-uns de ses avantages. Je l'ai utilisé avec succès aussi bien en présentiel que sur Internet avec un grand groupe de personnes.

L'accessibilité de Mural est sans pareille. Faciliter le travail en groupe, la génération d'idées et la coordination ne sont que quelques-uns de ses avantages. Je l'ai utilisé avec succès aussi bien en présentiel que sur Internet avec un grand groupe de personnes.

⚡ Archives de modèles : Modèles de conception graphique gratuits pour les équipes créatives

7. Creately (Idéal pour la planification visuelle des projets et l'intégration de wikis)

via Creately

Dans de nombreuses organisations, la planification s'effectue en silos. Les équipes produit esquissent les flux de travail dans des diapositives, les ingénieurs créent des diagrammes séparés et les équipes opérationnelles cartographient les processus dans des documents. Cela conduit à une fragmentation des connaissances (aussi appelée « Work Sprawl » ) et à des problèmes de contrôle des versions.

La plateforme de collaboration visuelle Creately permet à vos équipes de créer, mettre à jour et partager des diagrammes avancés (tels que des organigrammes, des schémas de processus et des diagrammes UML) sur un canevas infini.

Grâce à l'édition en temps réel, aux formes liées aux données et aux modèles interfonctionnels, tout le monde travaille à partir d'une même source d'informations fiable. Il en résulte une planification plus rapide et mieux coordonnée.

Contrairement à la gamme d'outils limitée de Jamboard, Creately propose des commentaires en fil de discussion, une synchronisation en temps réel et des intégrations avec MS Teams, Confluence et Slack.

Les meilleures fonctionnalités de Creately

Bénéficiez d'une assistance pour plus de 50 schémas techniques et commerciaux

Glissez-déposez des éléments depuis n'importe quelle source de données vers le canevas grâce à la liaison bidirectionnelle des données

Illustrez ou ajoutez des annotations en dessinant à main levée sans quitter le clavier grâce aux raccourcis Markdown

Limites de Creately

Les limitations d'intégration avec certaines versions de Jira et Confluence peuvent entraver l'accès aux diagrammes

Tarifs de Creately

Free

Individuel : 8 $/mois

Équipe : 8 $/mois par utilisateur

Entreprise : 149 $/mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Creately

G2 : 4,4/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs de Creately ?

Un avis sur G2 indique :

Grâce à une plateforme intuitive, vous pouvez trouver des idées, en débattre, parvenir à un consensus et obtenir des résultats. Grâce à des fonctionnalités variées, notamment l'automatisation, les cartes mentales, les diagrammes, les notes… sans s'arrêter là… vous pourrez trouver les meilleures idées qui soient.

Grâce à une plateforme intuitive, vous pouvez trouver des idées, en débattre, parvenir à un consensus et obtenir des résultats. Grâce à des fonctionnalités variées, notamment l'automatisation, les cartes mentales, les organigrammes, les notes… sans s'arrêter là… vous pourrez trouver les meilleures idées qui soient.

8. Stormboard (Idéal pour le brainstorming en temps réel avec des notes autocollantes)

via Stormboard

Stormboard, une alternative à Jamboard, est un espace de travail en ligne destiné aux équipes agiles. Il transpose le Tableau blanc dans un environnement numérique collaboratif où chacun peut présenter ses idées.

Vous pouvez organiser et visualiser vos projets de la manière qui vous convient le mieux. Pensez aux images, au texte et aux vidéos.

Utilisez ce tableau numérique pour permettre à votre équipe internationale de transformer des discussions informelles en réunions d’environnement de travail productives.

Après la réunion, vous pouvez exporter ces idées sous forme de documents, de feuilles de calcul et d'images. Transformez vos discussions en fichiers partageables.

Les meilleures fonctionnalités de Stormboard

Intégrez Storms à vos sites web ou applications pour partager et collaborer facilement sans changer de plateforme

Ajoutez des liens hypertextes sur des notes autocollantes pour relier rapidement vos idées à des ressources externes

Utilisez Storm IA pour générer des modèles, résumer des idées et organiser automatiquement votre tableau

Limites de Stormboard

Il peut être difficile de parcourir les notes en raison d'un texte petit et difficile à redimensionner, ainsi que d'indicateurs de défilement peu clairs

Tarifs de Stormboard

Personnel : Gratuit

Entreprise : 10 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Stormboard

G2 : 4,4/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs de Stormboard ?

Un avis sur Capterra indique :

En tant que chargé d'études de marché, mon travail consiste à synthétiser une quantité énorme d'informations pour en tirer des conclusions et des recommandations ciblées et exploitables. Storyboard m'aide à structurer l'effort, ce qui me fait gagner un temps considérable.

En tant que chargé d'études de marché, mon travail consiste à synthétiser une quantité énorme d'informations pour en tirer des conclusions et des recommandations ciblées et exploitables. Storyboard m'aide à structurer l'effort, ce qui me fait gagner un temps considérable.

9. Canva Tableau blanc (Idéal pour créer des tableaux blancs visuellement attrayants grâce à des modèles)

via Canva Tableau blanc

Le Tableau blanc de Canva est un outil numérique à toile infinie intégré à l'écosystème de conception de Canva. Il offre une collaboration en temps réel, des notes autocollantes, des formes, des lignes, des vidéos, des images, des chronomètres et un accès à la vaste bibliothèque de modèles et de médias de Canva.

Utilisez ce Tableau blanc en ligne gratuit pour créer des ateliers interactifs et des sessions de brainstorming.

Vous bénéficiez également d'outils d'IA destinés aux designers, tels que Magic Design pour la création automatique de modèles et Magic Write pour l'aide à la rédaction de textes.

Alors que Jamboard ne prenait en charge que des dessins simples et des notes autocollantes, Canva vous permet d'intégrer des images, des vidéos, des fichiers audio et des éléments interactifs directement depuis sa bibliothèque de contenu intégrée.

Les meilleures fonctionnalités de Canva Tableau blanc

Utilisez Magic Resize pour transformer votre Tableau blanc en document, l'adapter à n'importe quelle plateforme et le traduire en un seul clic

Résumez instantanément le contenu de votre tableau blanc grâce à l'outil Résumé de Magic Write

Accédez à des millions de photos, d'icônes, de graphiques et de fichiers audio grâce à la bibliothèque multimédia complète de Canva

Limites de Canva Tableau blanc

Comme Canva ne s'intègre pas aux outils de gestion de projet, vous ne pouvez pas convertir les éléments du Tableau blanc en tâches concrètes.

Tarifs de Canva Tableau blanc

Free

Pro : 12,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarifs personnalisés

Avis et évaluations sur Canva Tableau blanc

G2 : 4,7/5 (plus de 5 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 12 800 avis)

⚡ Archives de modèles : Des études montrent que l'utilisation d'un calendrier visuel peut réduire le « biais de planification », c'est-à-dire notre tendance à sous-estimer le temps nécessaire à la réalisation des tâches. Les modèles de calendrier Canva proposent des dispositions prêtes à l'emploi qui vous permettent de présenter vos projets de manière claire, cohérente et en accord avec l'identité visuelle de votre marque.

10. Conceptboard (Idéal pour la collaboration visuelle avec les clients et les équipes à distance)

via Conceptboard

Conceptboard transforme les projets complexes en parcours visuels clairs. Il permet une collaboration en temps réel grâce à des curseurs dynamiques et des retours structurés via des commentaires et des notes autocollantes.

Conceptboard fournit également l'assistance pour les entreprises grâce à la conformité au RGPD, à la certification ISO et à un hébergement sécurisé en Allemagne.

Les meilleures fonctionnalités de Conceptboard

Suivez les modifications et restaurez les versions précédentes de vos tableaux pour garantir la sécurité et l'organisation de votre travail

Assurez la sécurité des données grâce à la conformité au RGPD, à l'authentification unique (SSO) et au chiffrement des données

Exportez vos tableaux au format PDF, PNG ou SVG pour les partager et les présenter facilement en dehors de la plateforme

Limites de Conceptboard

Conceptboard ne dispose pas d'une fonctionnalité de tableau intégrée, ce qui oblige les utilisateurs à dessiner manuellement leurs tableaux au lieu de les créer comme dans Excel

Tarifs de Conceptboard

Essai gratuit de 30 jours

Formule Starter : 5 € par mois et par utilisateur (~ 6 $ par mois et par utilisateur)

Avancé : À partir de 10 € par mois et par utilisateur (~12 $ par mois et par utilisateur)

Entreprises et administrations : À partir de 14 € par mois et par utilisateur (~16 $ par mois et par utilisateur)

Forfaits spéciaux : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Conceptboard

G2 : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs de Conceptboard ?

Un avis sur G2 indique :

Nous sommes un cabinet d'architecture et nous utilisons Conceptboard tous les jours. Tous nos dessins, cahiers des charges, croquis, photos, etc. sont placés sur un tableau dédié au projet et nous les examinons, les annotons, en discutons, etc. en temps réel. C'est tellement simple, convivial et intuitif. Nous avons commencé à utiliser Conceptboard en 2019 et nous ne pourrions plus fonctionner à 100 % sans cet outil aujourd'hui.

Nous sommes un cabinet d'architecture et nous utilisons Conceptboard tous les jours. Tous nos dessins, cahiers des charges, croquis, photos, etc. sont placés sur un tableau dédié au projet et nous les examinons, les annotons, en discutons, etc. en temps réel. C'est tellement simple, convivial et intuitif. Nous avons commencé à utiliser Conceptboard en 2019 et nous ne pourrions plus fonctionner à 100 % sans cet outil aujourd'hui.

11. Zoom Tableau blanc (Idéal pour le travail collaboratif sur Tableau blanc pendant les visioconférences)

via Zoom Tableau blanc

Si vous utilisez Zoom pour vos réunions, Zoom Tableau blanc est une extension qui vous permet de collaborer visuellement sans quitter la plateforme. Vous pouvez créer un Tableau blanc avant la réunion, co-créer pendant celle-ci et continuer à le développer après, le tout au sein de la plateforme Zoom.

Une fois que vous avez créé une disposition ou un processus qui fonctionne, vous pouvez le transformer en modèle réutilisable et le partager avec votre équipe pour une utilisation future. À mesure que vos idées prennent forme, créez des diagrammes plus avancés à l'aide de connecteurs intelligents, d'une bibliothèque de formes riche et de commandes de calques intuitives.

Et lorsque vous serez prêt à renforcer l'engagement, vous pourrez ajouter des chronomètres, des outils de vote, des boutons d'action ou même des blocs de code pour transformer votre Tableau blanc en un espace de collaboration dynamique.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom Tableau blanc

Enregistrez vos formes et icônes préférées dans « Mes formes enregistrées » pour les réutiliser rapidement sur tous les Tableaux blancs

Exportez des images vers PowerPoint (PPTX) en conservant une qualité visuelle optimale

Connectez des outils de gestion des tâches tiers pour synchroniser et simplifier votre flux de travail

Limites de Zoom Tableau blanc

Les options d'exportation sont assez basiques, permettant généralement d'exporter sous forme d'images ou de fichiers PDF

Tarifs de Zoom Tableau blanc

Basic : Gratuit

Tableau blanc : 2,49 $/mois par utilisateur

Tableau blanc Plus : 7 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoom Tableau blanc

G2 : 4,5/5 (plus de 54 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 14 300 avis)

Que disent les utilisateurs de Zoom Tableau blanc dans la vie réelle ?

Voici ce que partage un utilisateur de Reddit:

C'est bien plus qu'un simple tableau blanc. Vous pouvez créer des diagrammes collaboratifs, des tableaux de tâches, des notes adhésives, ajouter des votes et des réactions, et bien d'autres choses encore. Et grâce à l'IA intégrée, vous pouvez utiliser l'IA pour préconfigurer votre tableau blanc.

C'est bien plus qu'un simple tableau blanc. Vous pouvez créer des diagrammes collaboratifs, des tableaux de tâches, des notes adhésives, ajouter des votes et des réactions, et bien d'autres choses encore. Et grâce à l'IA intégrée, vous pouvez utiliser l'IA pour préconfigurer votre tableau blanc.

La meilleure alternative à Jamboard, ClickUp, va bien au-delà des post-it

La fin de Jamboard vous offre l'occasion d'améliorer votre collaboration visuelle.

Lorsque vous choisissez une alternative à Jamboard, vous devriez vous poser les questions suivantes :

Votre équipe a-t-elle besoin uniquement de visuels, ou également d'outils pour l'exécution des tâches ?

Cet outil fonctionne-t-il sur les tablettes et les appareils tactiles ?

Le Tableau blanc s'intègre-t-il aux outils de votre pile technologique ?

Cela vous permet-il de résumer, d'attribuer des tâches et d'automatiser depuis un même espace ?

ClickUp rassemble toutes ces fonctionnalités. Vous pouvez dessiner sur un Tableau blanc, transformer n'importe quel post-it en tâche, lui attribuer des dates d'échéance et suivre la progression sur le même espace de travail. Grâce à son IA intégrée, à l'intégration de Google Workspace et à ses fonctionnalités de collaboration en temps réel, ClickUp ne se contente pas de remplacer Jamboard : il le surpasse.

Pour essayer dès aujourd'hui la meilleure alternative à Jamboard, inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp.