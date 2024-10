15 fonctionnalités de base de Microsoft Teams pour améliorer la productivité de votre équipe en 2024

Imaginez votre équipe aux prises avec des réponses tardives et des problèmes de communication, ce qui entraîne des retards dans les projets et une frustration croissante.

Maintenant, imaginez un retournement de situation où une connaissance approfondie de Microsoft Teams débloque tout son potentiel, en améliorant la communication et en rationalisant les flux de travail.

Avec plus de 320 millions d'utilisateurs actifs mensuels, Microsoft Teams offre un tableau de fonctionnalités conçues pour stimuler la productivité. En comprenant les capacités robustes de cet outil - de l'intégration transparente à la collaboration en temps réel - vous pouvez transformer le mode de fonctionnement de votre équipe.

Ce blog aborde les principales fonctionnalités de Microsoft Teams qui peuvent redéfinir la productivité de votre équipe.

Microsoft Teams révolutionne la communication sur le lieu de travail en fournissant une plateforme unifiée qui intègre les discussions, réunions en ligne des appels et la modification en cours de documents en collaboration. Examinons quelques avantages de cet outil complet :

Un hub de communication centralisé

Microsoft Teams consolide tous les canaux de communication - discussions, réunions, appels d'équipe et partage de documents - en une seule plateforme. Cette centralisation élimine la nécessité de passer d'une application à l'autre, ce qui simplifie l'accès et l'interaction.

Collaboration en temps réel

MS Teams permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur des documents. Cette collaboration en temps réel garantit que tout le monde est sur la même page, ce qui réduit les délais et améliore la productivité.

Intégration transparente avec Office 365

Microsoft Teams s'intègre de manière transparente aux applications d'Office 365 telles que Word, Excel et PowerPoint. Cette intégration facilite un flux de travail plus fluide, en vous permettant d'accéder aux fichiers et de les modifier directement dans Teams.

Expériences de réunion améliorées

Les réunions Teams offrent des fonctionnalités telles que l'aide à la planification, la prise de notes en réunion et le temps réel l'enregistrement d'écran et la transcription. Ces outils permettent les agendas des réunions plus efficaces et plus faciles à mettre en œuvre.

Canaux de communication personnalisables

Vous pouvez créer des canaux dédiés à des projets ou des sujets spécifiques, ce qui facilite le suivi des discussions et la maintenance de flux de communication organisés.

15 fonctionnalités de base de Microsoft Teams à connaître absolument

L'exploitation de l'ensemble des fonctionnalités de Microsoft Teams peut considérablement améliorer la productivité de votre équipe.

En utilisant pleinement ces fonctionnalités, vous pouvez accélérer la prise de décision et achever les projets de manière plus efficace au sein de votre équipe.

Examinons 15 fonctionnalités de base de Microsoft Teams :

Fonctionnalités de communication

Microsoft Teams offre un ensemble robuste d'outils de communication conçus pour améliorer l'interaction et la collaboration entre les membres de l'équipe. Ces fonctionnalités incluent :

1. Discuter

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Chat-microsoft-dashboard.png Tableau de bord de discussion fonctionnalité Microsoft Teams /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours d'élaboration Microsoft Teams Chat est un outil dynamique de messagerie instantanée qui permet d'échanger rapidement des idées et des informations sans la formalité des e-mails. Cette fonctionnalité assiste à la fois les discussions individuelles et de groupe et permet aux membres de l'équipe de résoudre rapidement des requêtes et de partager des mises à jour en temps réel.

Vous pouvez épingler les messages importants, mettre en forme leurs textes et exprimer vos pensées grâce à un large intervalle d'emojis et de GIF. La fonction de discussion est particulièrement bénéfique dans un environnement en constante évolution où les réponses rapides sont cruciales pour la maintenance de la continuité du travail.

2. Visioconférences

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Video-Calls-Microsoft.png Visioconférences - Fonctionnalités des équipes Microsoft /$$$img/

la société de l'information est en train de se développer et de s'adapter Microsoft Les appels vidéo dans Microsoft Teams, avec des paramètres audio et vidéo améliorés, sont parfaits pour maintenir les connexions humaines, en particulier dans les paramètres de travail télétravail et hybrides. Ces appels prennent en charge diverses fonctionnalités telles que partage d'écran , le flou d'arrière-plan, les arrière-plans personnalisés et le mode "ensemble", qui peuvent rendre les réunions virtuelles plus attrayantes.

Les équipes peuvent accueillir jusqu'à 1 000 participants lors d'un seul appel, ce qui permet d'organiser des réunions ou des présentations de grande envergure. Les capacités d'enregistrement de sessions en direct, les sous-titres en direct et les dispositions ajustables améliorent encore l'expérience de l'utilisateur et permettent une collaboration virtuelle efficace.

3. Appels vocaux

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Video-Calls-Microsoft-feature-1400x776.png Visioconférences Fonctionnalité des équipes Microsoft /$$$img/

la société est en train d'élaborer un plan d'action pour l'avenir de l'Europe Microsoft Les appels vocaux au sein de Microsoft Teams sont idéaux pour les vérifications ou les discussions rapides. Les applications Teams intègrent les appels vocaux de manière transparente avec d'autres fonctionnalités, ce qui vous permet de démarrer un appel directement à partir d'une discussion ou d'une conversation sur un canal.

En outre, la fonction d'appel vocal inclut la messagerie vocale, le transfert d'appel et la possibilité de transférer des appels ou de planifier des rendez-vous virtuels. Ces éléments font de la gestion des communications dans un environnement d'entreprise un jeu d'enfant.

En savoir plus: Maîtriser l'étiquette de Microsoft Teams : Conseils et bonnes pratiques

Fonctionnalités de collaboration d'équipe

La collaboration d'équipe dans Microsoft Teams facilite les discussions organisées et le partage des ressources. Elle garantit que tout le monde reste aligné et informé, ce qui stimule la productivité globale et l'efficacité du projet.

4. Channels

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Channels-Microsoft-1400x788.png Channels Fonctionnalité Microsoft Teams /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Microsoft Les canaux dans Microsoft Teams sont des espaces dédiés à des sujets, des départements ou des projets spécifiques, ce qui permet de trouver plus facilement des discussions et des ressources pertinentes.

Ces canaux peuvent être publics pour l'ensemble de l'organisation ou privés pour certaines équipes, ce qui permet de maintenir la pertinence et la confidentialité des discussions. Les utilisateurs de Teams peuvent utiliser cette fonctionnalité pour poster des messages, partager des fichiers et organiser des réunions virtuelles au sein d'un canal, ce qui permet de rationaliser la communication et de s'assurer que toutes les informations pertinentes sont facilement accessibles.

5. Fichiers

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Files-microsoft-teams-features-1400x789.png Teams microsoft teams features /$$$img/

la société de l'information a été créée par un groupe de travail de l'Union européenne Microsoft La fonctionnalité Fichiers de Microsoft Teams fait office de référentiel centralisé dans lequel vous et les membres de votre équipe pouvez stocker, partager et collaborer sur des documents directement au sein de la plateforme. Intégrée à SharePoint et OneDrive, elle fournit de puissants outils de coécriture et de contrôle des versions.

Ainsi, votre équipe a toujours accès aux dernières versions des documents, sans risque de duplication ou de conflit de versions. Les fichiers peuvent être consultés et modifiés simultanément par plusieurs utilisateurs, les modifications étant synchronisées en temps réel.

6. Onglets

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Tabs-microsoft-teams-features.png Onglets fonctionnalités de microsoft teams /$$$img/

il n'y a pas d'autres solutions que de faire appel à des experts en la matière Microsoft Les onglets dans Microsoft Teams améliorent la fonction des canaux en vous permettant d'intégrer et d'accéder à des documents, des outils ou des services tiers fréquemment utilisés, directement au sein d'un canal. Cela signifie que tout ce qui est nécessaire à un projet - des applications Microsoft Office comme Excel et PowerPoint aux solutions tierces comme Trello ou GitHub - peut être épinglé sous forme d'onglet.

Cette installation permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de rationaliser et de cibler le flux de travail. Les onglets peuvent être personnalisés par canal, ce qui garantit aux membres de l'équipe un accès immédiat aux outils et informations les plus pertinents pour leurs besoins spécifiques.

Améliorations de la productivité et du flux de travail

Microsoft Teams stimule la productivité en rationalisant la gestion des tâches et en améliorant les processus de planification et de suivi. Ces fonctionnalités sont conçues pour maintenir les équipes existantes sur la bonne voie, minimiser les redondances et s'assurer que chaque membre est aligné sur les échéanciers et les objets du projet.

7. Tâches et planificateurs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Tasks-and-planners-microsoft-teams-features.png Tâches et planificateurs-microsoft-teams-features /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière*rosil n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école ou de se rendre au travail* Les tâches et les planificateurs au sein de Microsoft Teams Premium vous aident à organiser et à hiérarchiser les charges de travail grâce à des outils de gestion des tâches intégrés tels que Planner et À faire. Vous pouvez utiliser cette fonction pour créer des tâches, fixer des paramètres, attribuer des responsabilités et suivre la progression directement dans l'interface Teams.

Elle facilite une visibilité claire des échéanciers des projets et des responsabilités individuelles, ce qui permet aux équipes de gérer les délais plus efficacement.

8. Intégration du Calendrier

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Calendrier-integration-microsoft-teams-features.png Intégration du Calendrier fonctionnalités de microsoft teams /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours d'élaboration Microsoft L'intégration du calendrier dans Microsoft Teams simplifie la gestion des réunions en se synchronisant avec le calendrier Microsoft Outlook. Cette fonctionnalité vous permet d'afficher vos rendez-vous essentiels en un coup d'œil, d'organiser des réunions et d'obtenir des rappels, le tout au sein de la plateforme Teams.

Le calendrier est accessible directement depuis Teams, où vous pouvez également répondre à des invitations et rejoindre des réunions en un seul clic. Cette intégration transparente garantit que les membres de l'équipe sont toujours au courant des validations à venir.

9. Récapitulatifs des réunions

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Meeting-recaps-microsoft-teams-features.png Récapitulatif des réunions : fonctionnalités des équipes Microsoft /$$$img/

la société de l'information est en train de se transformer en une société de l'information Microsoft Les récapitulatifs de réunion dans Microsoft Teams sont une fonctionnalité puissante pour améliorer le suivi après les réunions. Générés automatiquement, ces récapitulatifs comprennent des enregistrements, des transcriptions, l'historique des discussions de groupe, des fichiers partagés et bien plus encore, tous accessibles dans l'onglet de discussion de la réunion ou dans le calendrier Teams.

Cela permet aux participants et à ceux qui n'ont pas pu assister à la réunion de rattraper rapidement les discussions et les éléments d'action manqués. Les récapitulatifs de réunion garantissent que les décisions et les tâches issues des réunions sont documentées et exploitables. Cela permet d'améliorer la responsabilité et la continuité de la gestion de projet.

En savoir plus: Quels sont les meilleurs enregistreurs d'écran gratuits sans filigrane ?

Fonctionnalités de sécurité et de conformité

La sécurité et la conformité sont des composantes essentielles de Microsoft Teams, conçues pour garantir que la communication et la collaboration se déroulent dans un environnement sécurisé et réglementé. Cet aspect de Teams est particulièrement crucial pour les organisations qui doivent adhérer à des normes industrielles spécifiques et à des exigences légales.

10. Protection des données et confidentialité

Microsoft Teams garantit la sécurité des données en transit et au repos en utilisant des protocoles de cryptage puissants. Tous les messages, les comptes rendus de réunion et les fichiers partagés sont cryptés, ce qui constitue un solide rempart contre les accès non autorisés.

Teams est également équipé d'un intervalle d'outils de conformité qui assistent les normes réglementaires telles que ISO 27001, HIPAA et GDPR. Ces outils comprennent des journaux d'audit, des capacités d'eDiscovery, et la recherche de contenu de conformité, qui aident les équipes à gérer et à surveiller efficacement leurs données.

11. Contrôle et gestion des accès

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Access-control-and-management-microsoft-teams-features.png Contrôle et gestion des accès fonctionnalités des équipes Microsoft /$$$img/

la société de gestion de l'information de l'Union européenne Microsoft Les politiques d'accès conditionnel dans le centre d'administrateur Teams permettent de sécuriser les informations sensibles en appliquant des contrôles d'accès basés sur l'emplacement de l'utilisateur, l'état de l'appareil et l'identité. En outre, l'authentification multifactorielle (MFA) renforce considérablement la sécurité des comptes utilisateurs en exigeant plusieurs formulaires de vérification avant d'accorder l'accès.

12. Protection avancée contre les menaces

Microsoft Teams permet aux organisations de collaborer avec des personnes extérieures à l'entreprise tout en conservant le contrôle de leur environnement. L'accès invité sécurisé garantit que les collaborateurs externes peuvent participer à Teams avec des permissions clairement définies.

En outre, Teams est intégré aux technologies de sécurité avancées de Microsoft, notamment les fonctionnalités anti-malware et anti-phishing, qui analysent activement les pièces jointes et les liens partagés dans les discussions.

Assistance mobile et multiplateforme

Microsoft Teams est conçu pour assister une main-d'œuvre diversifiée et mobile, en veillant à ce que les membres de l'équipe puissent rester connectés et productifs, quel que soit leur appareil ou leur emplacement.

13. Teams Mobile app features (fonctionnalités de l'application Teams)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Teams-Mobile-app-features-microsoft-teams-features-1400x637.png Teams Mobile app features microsoft teams features /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours d'élaboration Microsoft L'application Teams, accessible depuis la barre de l'application Teams, offre des fonctionnalités de messagerie complètes qui permettent aux utilisateurs d'envoyer des textes, des images et des fichiers comme ils le feraient sur la version bureau

14. Synchronisation entre appareils

Teams est conçu pour offrir une expérience transparente sur tous les appareils, ce qui vous permet de passer du bureau au mobile sans perdre le contexte ou la productivité. Vous pouvez le configurer pour recevoir des notifications et des alertes sur tous les appareils, en veillant à ne manquer aucune mise à jour critique, quel que soit l'appareil en cours d'utilisation.

15. Intégration de la plateforme

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Platform-integration-microsoft-teams-features-1400x826.png Intégration des plateformes fonctionnalités de microsoft Teams /$$$img/

la société de l'information a été créée par un groupe de travail de l'Union européenne MicrosoftIntégrations Microsoft Teams incluent des services Microsoft comme Outlook, OneDrive et SharePoint, ainsi que de nombreuses applications tierces. Ces intégrations sont cohérentes sur toutes les plateformes, ce qui garantit que les utilisateurs ont accès à un large intervalle d'outils et de services qui améliorent la productivité.

Tout ce que vous avez à faire est de télécharger Teams, de trouver vos intégrations et de commencer.

Vous pouvez personnaliser vos paramètres sur un appareil et voir ces changements reflétés sur toutes les plateformes. Cette cohérence de l'expérience utilisateur réduit les frictions et augmente l'efficacité, car vous n'avez pas besoin d'ajuster vos préférences à chaque fois que vous changez d'appareil.

ClickUp : Une alternative puissante à Microsoft Teams

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui agit comme une puissante alternative à Microsoft Teams en particulier pour ceux qui privilégient les capacités de gestion des tâches et des projets.

Contrairement à Teams, qui se concentre sur la communication et la collaboration, ClickUp intègre ces fonctionnalités avec des outils de gestion des tâches étendus. Cela inclut des vues de travail personnalisables telles que Liste, Tableau et Calendrier, ainsi que des fonctions avancées de suivi des tâches.

ClickUp s'adapte ainsi parfaitement à diverses méthodologies de gestion de projet telles que Agile, Lean, Waterfall ou Scrum. De plus, ClickUp offre des outils intégrés de documentation, de suivi des objectifs et de rapports qui améliorent la visibilité et offrent un contrôle granulaire sur les projets.

Les fonctionnalités de ClickUp qui rivalisent avec celles de Microsoft Teams

ClickUp offre une suite complète de fonctionnalités qui rivalisent avec celles de Microsoft Teams, en se concentrant sur l'amélioration de la communication, de la productivité et de la gestion de projet au sein des équipes. Il s'agit notamment de :

1. Chat intégré pour une meilleure collaboration

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Chat-view-simplified.png ClickUp 3.0 Affiche de discussion simplifiée /$$$img/

synchronisez les discussions directement avec les tâches pour une meilleure clarté et une intégration du flux de travail avec ClickUp Chat_ ClickUp Chat est plus qu'un simple outil de messagerie, c'est un environnement de travail collaboratif conçu pour rationaliser votre gestion de projet. L'intégration des tâches, des documents, des commentaires et des discussions dans une plateforme unique élimine le besoin de passer d'un outil à l'autre.

Grâce à des fonctionnalités telles que Suivi et Synchronisation des fils avec les tâches, vous pouvez facilement convertir les commentaires en tâches exploitables et synchroniser les discussions avec les mises à jour du projet. Pour mieux organiser votre communication, ClickUp Chat vous permet également de créer des Espaces qui reflètent la structure de votre équipe.

Pour les annonces ou les mises à jour importantes, les Postes offrent une plateforme centralisée pour garantir la clarté. Que vous discutiez en tête-à-tête, que vous établissiez des paramètres de rappel ou que vous organisiez des visioconférences, ClickUp Chat offre une solution complète pour rester connecté et productif.

2. ClickUp Meetings pour assurer un meilleur suivi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Summarize-feature.jpg Fonctionnalité ClickUp Summarize pour les notes de réunion /$$$img/

saisissez les notes, gérez les agendas et suivez les éléments d'action en un seul endroit pour une productivité maximale avec ClickUp Meetings_ ClickUp Meetings offre une approche transparente et intégrée pour gérer et suivre les réunions de votre équipe directement au sein de la plateforme ClickUp. Grâce à des fonctionnalités conçues pour rationaliser l'ensemble du processus de réunion, vous pouvez :

Prendre des notes

Gérer les agendas

Paramétrer des éléments d'action pour responsabiliser votre équipe

Cette gestion centralisée permet de s'assurer qu'aucun détail n'est négligé et que les suivis sont exécutés efficacement. La possibilité de d'attribuer des commentaires et créer des tâches à partir des notes de réunion assure le suivi et le bon déroulement de vos tâches.

3. Clips pour l'enregistrement vidéo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Record-Screen-share-from-Task-view.png ClickUp 3.0 Enregistrer un partage d'écran à partir de l'affichage des tâches /$$img/

enregistrez et partagez des vidéos rapides pour clarifier des idées complexes directement dans votre tâche ou discutez avec ClickUp Clips_ Clips de ClickUp permet aux utilisateurs d'enregistrer de courtes vidéos pour expliquer des tâches ou fournir des mises à jour, qui peuvent être partagées directement dans les tâches ou les discussions. Cet outil est particulièrement utile pour les démonstrations visuelles ou pour transmettre des informations complexes qui pourraient être trop lourdes à taper.

💡Pro Tip: Vous pouvez rapidement transcrire l'audio des Clips à l'aide de ClickUp Brain , la fonctionnalité IA intégrée à la plateforme.

4. IA pour la prise de notes en réunion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Content-Editing-in-Docs-1400x788.gif ClickUp AI Modification en cours de contenu dans les documents /$$img/

générer automatiquement des notes de réunion concises et des éléments d'action à l'aide de ClickUp Brain_

ClickUp Brain permet d'élever la productivité à un autre niveau en générant automatiquement des notes de réunion, des résumés de fils de discussion et des éléments d'action

Cette Outil IA supprime les tâches manuelles telles que la prise de notes de l'animateur de la réunion d'équipe pendant les réunions et veille à ce que tous les participants comprennent clairement les points de discussion et les mesures de suivi.

5. Tableaux blancs ClickUp pour mapper les idées et les flux de travail

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-simplified-1400x934.png Tableaux blancs simplifiés ClickUp 3.0 /$$img/

collaborez visuellement et transformez vos idées créatives en tâches réalisables en toute transparence avec les tableaux blancs ClickUp_ Tableaux blancs ClickUp offre un outil de collaboration visuelle dynamique qui transforme les idées de votre équipe en tâches réalisables, le tout au sein d'une plateforme unique et intuitive.

Les utilisateurs peuvent également tirer parti de Modèles de tableau blanc pour réfléchir, élaborer des stratégies et planifier les flux de travail en temps réel, quel que soit leur emplacement. Avec les Tableaux blancs ClickUp, vous pouvez voir les contributions de chacun au fur et à mesure.

Intégrer ClickUp et Microsoft Teams pour un flux de travail optimal

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-App-store-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Applications et intégrations simplifiées /$$img/

Connectez vos outils et applications favoris en toute transparence avec ClickUp Integrations Intégrer ClickUp à Microsoft Teams rationalise votre gestion de projet et votre communication, en garantissant que les mises à jour et la progression des tâches sont synchronisées de manière transparente entre les deux plateformes

Cette intégration vous permet de créer des tâches, de partager des liens avec un déroulement riche et d'obtenir des notifications en temps réel sur les mises à jour des tâches directement dans vos canaux Teams. Vous pouvez garder les conversations contextuelles et les tâches alignées sur vos discussions, ce qui facilite le suivi de la progression et la maintenance de l'engagement de l'équipe.

Embrassez la puissance de Microsoft Teams et ClickUp

Microsoft Teams est une équipe complète qui améliore de manière significative la communication au sein de l'équipe et la productivité dans divers environnements d'entreprise. Ses capacités d'intégration, ses mesures de sécurité robustes et ses fonctionnalités étendues, des visioconférences à la gestion des tâches, en font un outil indispensable pour les organisations modernes.

De son côté, ClickUp fonctionne comme une formidable alternative, en particulier pour ceux qui se concentrent sur la gestion de projets et les flux de travail créatifs, en offrant des fonctionnalités uniques telles que les Tableaux blancs, les discussions intégrées et l'automatisation de l'attribution des tâches.

Les entreprises peuvent optimiser l'efficacité de leurs flux de travail en tirant parti des atouts de Microsoft Teams et de ClickUp. Démarrer avec ClickUp pour favoriser un lieu de travail plus connecté et plus productif dès aujourd'hui !