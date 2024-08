10 meilleures intégrations de Microsoft Teams pour la collaboration en 2024

Des milliers d'entreprises à travers le monde restent connectées par l'intermédiaire de Microsoft Teams . Intégré à Microsoft Office 365, cet outil basé sur le cloud combine Outlook, Word, Excel et d'autres outils dans un environnement de travail unifié.

Vous pouvez discuter, organiser des réunions et partager des fichiers au sein de Teams, mais même dans ce cas, la plateforme peut ne pas contenir tout ce dont vous avez besoin. 👀

Passer d'une plateforme à l'autre toute la journée interrompt votre flux utilisez donc les intégrations Microsoft Teams à la place. La bonne poignée d'intégrations apporte tous les outils non-Microsoft que vous aimez à vos canaux Microsoft Teams pour une meilleure communication et des journées de travail plus faciles.

Il existe des centaines d'applications Microsoft Teams, alors quelles sont les meilleures options pour votre entreprise ?

Dans ce guide, nous vous donnerons un aperçu de ce qu'il faut rechercher dans une intégration pour Microsoft Teams, ainsi qu'une liste des 10 meilleures applications et intégrations Microsoft Teams en 2024.

Que devez-vous rechercher dans les intégrations Microsoft Teams ?

Idéalement, vous devriez rechercher des intégrations offrant des fonctionnalités que l'application Teams seule ne peut pas fournir. Il s'agit notamment de :

**Il existe des outils intéressants, mais vous ne devriez pas avoir à vous plier en quatre pour les intégrer à votre flux de travail. Optez pour les meilleures intégrations Microsoft Teams que vous pouvez personnaliser ou qui s'adaptent parfaitement à votre cas d'utilisation

Les applications de collaboration: Les chats Teams, c'est bien, mais les bonnes intégrations rendent Teams encore plus performantde collaboration. La bonne solution doit offrir des tableaux de bord, des modèles et des fonctions de suivi conviviaux

Les chats Teams, c'est bien, mais les bonnes intégrations rendent Teams encore plus performantde collaboration. La bonne solution doit offrir des tableaux de bord, des modèles et des fonctions de suivi conviviaux Évolutivité: Vous ne devriez pas avoir à faire des pieds et des mains pour ajouter de nouveaux utilisateurs ou projets à vos intégrations Microsoft Teams. Optez pour des intégrations qui simplifient la mise à l'échelle

Les 10 meilleures intégrations Microsoft Teams à utiliser en 2024

Que vous ayez besoin d'un coup de pouce pour la gestion de projet, la collaboration à distance ou que vous souhaitiez simplement organiser des réunions Teams engageantes, il existe une intégration Microsoft Teams pour cela.

Utilisez l'intégration ClickUp Microsoft Teams pour trouver et attacher facilement une tâche directement dans une conversation Teams afin que votre équipe sache exactement de quoi vous discutez

C'est exact : la plateforme d'espace de travail tout-en-un la plus appréciée au monde s'intègre à Microsoft Teams. L'intégration de ClickUp à Microsoft Teams vous envoie une notification Teams chaque fois qu'il y a un commentaire, une pièce jointe ou un changement d'état pour vos projets. Tout est automatiquement envoyé sur le chat Teams de votre choix pour que vous ne manquiez rien.

Nous sommes également très attachés au contexte. La prévisualisation de ClickUp présente les liens avec un texte descriptif, indiquant aux membres de l'équipe la tâche dont vous discutez sans qu'un seul clic ne soit nécessaire. C'est bien mieux qu'un lien avec un tas de caractères alphanumériques aléatoires. ✨

Sans vouloir vous tenter ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez aussi laisser tomber complètement Microsoft Teams et faire tout votre travail et votre collaboration au sein de ClickUp. Vue de ClickUp Chat remplace toutes les fonctionnalités de Teams, et même plus, en tant qu'outil principal de gestion de projet.

Ajoutez des membres de l'équipe aux discussions et collaborez avec ClickUp Chat dans un seul espace et évitez de passer d'un logiciel à l'autre

Discutez en même temps que votre travail et convertissez les commentaires en tâches assignées en un seul clic. L'édition enrichie est disponible pour tous les ClickUp Chats, alors n'hésitez pas à insérer des blocs de code, des puces et des bannières pour en dire plus en moins de caractères. C'est l'outil de gestion de projet parfait et l'intégration de Microsoft Teams.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp offre une formation gratuite et une assistance 24h/24, 7j/7, pour que vous ne soyez jamais seul

UtiliserClickUp AI pour rédiger des messages, résumer des rapports ou éditer des commentaires avant de les envoyer à l'équipe

Attachez facilement des tâches ClickUp à n'importe quelle conversation Teams

Rechercher rapidement des tâches ClickUp sans quitter Teams

Limitations de ClickUp

ClickUp AI n'est disponible que pour les comptes payants

ClickUp a beaucoup de fonctionnalités, donnez-vous le temps de vous familiariser avec la plateforme

ClickUp Tarification

Gratuit pour toujours

Illimité: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5$ par membre de l'espace de travail par mois

ClickUp ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.7/5 (9,100+ reviews)

4.7/5 (9,100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

2. Zoom pour les équipes

via Microsoft Certes, Microsoft Teams intègre la vidéoconférence, mais que faire si vous discutez avec un client qui ne souhaite pas utiliser Teams ? Il vous suffit d'ajouter l'intégration Zoom Microsoft Teams et vous obtiendrez un entretien en un rien de temps.

Cette intégration application de communication est une bonne chose si vous rencontrez régulièrement des parties prenantes en dehors de votre organisation.

Zoom pour les meilleures fonctionnalités de Teams

Commencez, planifiez et rejoignez des réunions Zoom à partir de Teams

L'intégration ajoute un onglet Zoom Meetings Teams à votre interface Teams

La fonction de disponibilité de Zoom permet de trouver facilement des heures de réunion qui conviennent à tous les participants

Utilisez le bouton Zoom dans n'importe quel chat pour démarrer ou planifier une réunion avec le groupe

Zoom pour les limitations de Teams

Cette fonction n'est peut-être pas nécessaire si vous utilisez déjà l'application Microsoft Teams pour la vidéoconférence

Certains utilisateurs disent qu'ils doivent appuyer plusieurs fois sur le bouton "call" à différents endroits pour passer un appel

Zoom prix

Basique: Gratuit

Gratuit Pro: $15.99/mois par utilisateur

$15.99/mois par utilisateur Business: $19.99/mois par utilisateur

$19.99/mois par utilisateur Business Plus: 25$/mois par utilisateur

25$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les prix

G2: 4.5/5 (53,700+ reviews)

4.5/5 (53,700+ reviews) Capterra: 4.6/5 (13,600+ avis)

3. Zapier Acuity Scheduling + Microsoft Teams

via Zapier Acuity Scheduling est un service en ligne de logiciel de prise de rendez-vous qui vous permet de planifier des réunions, de contrôler automatiquement votre disponibilité et d'encaisser des paiements. Si vous souhaitez qu'Acuity soit compatible avec l'application Microsoft Teams, vous devez utiliser cette connexion Zapier pour intégrer les deux systèmes via l'API.

Une fois la connexion en place, vos données de réunion Acuity s'intégreront de manière transparente à votre calendrier Teams.

Zapier Acuity Scheduling best features (en anglais)

Cette intégration simplifie la planification pour les équipes en contact avec les clients ou basées sur les services

Demande de formulaires personnalisés avant de planifier une réunion

Collecter les paiements pour réserver les réunions et collecter les frais en cas de non-présentation

Créer une page de planification de marque

Limitations d'Acuity Scheduling

Acuity n'a pas d'intégration native avec Teams, vous devez donc utiliser Zapier. Zapier est excellent, mais les connecteurs tiers comme celui-ci sont plus enclins aux pépins

Parfois, Acuity prend accidentellement des rendez-vous lorsque vous n'êtes pas disponible

Acuity prix

En émergence: 16$/mois, facturé annuellement

16$/mois, facturé annuellement En croissance: 27$/mois, facturé annuellement

27$/mois, facturé annuellement Powerhouse: 49$/mois, facturé annuellement

G2: 4.7/5 (390+ commentaires)

4.7/5 (390+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (5 500+ avis)

4. InVision Freehand - Tableau blanc

via Microsoft MS Teams est un bon outil de travail basé sur le chat outil de collaboration en équipe inVision Freehand est un outil de collaboration d'équipe, mais qu'en est-il si votre équipe est plus visuelle ? L'intégration de l'InVision Freehand à Microsoft Teams est parfaite pour la collaboration virtuelle. Cette solution de travail à distance application de tableau blanc est dotée d'outils de glisser-déposer pour le brainstorming, la présentation et la révision d'idées.

Les meilleures caractéristiques d'InVision Freehand

Augmenter la productivité avec les modèles Freehand

Épinglez les tableaux blancs Freehand sur n'importe quel canal Teams

Partager facilement des tableaux blancs à main levée existants lors d'une réunion

Réagir aux tableaux blancs avec des émojis et des notes autocollantes

Limitations d'InVision Freehand

Certains utilisateurs signalent des problèmes lors du portage des tableaux blancs sur Teams

D'autres disent que le processus de connexion est étonnamment difficile

InVision Freehand prix

**Gratuit

Freehand Pro: 4 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

4 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Freehand Enterprise: Contacter pour la tarification

G2: 4.3/5 (300+ reviews)

4.3/5 (300+ reviews) Capterra: 4.6/5 (730+ commentaires)

5. Karma

via Microsoft Nous sommes de grands adeptes du travail à distance, mais il est difficile de créer une culture d'équipe lorsque tout le monde est dispersé aux quatre vents. Karma est une intégration intelligente pour Microsoft Teams qui comble le fossé entre le travail à distance et la création d'une culture d'entreprise.

Il s'agit d'une application d'appréciation des employés qui vous permet de partager des commentaires, de distribuer des avantages et de surveiller les mesures d'engagement via un outil de chatbot de type Slack. 🤖

Karma meilleures fonctionnalités

Convertissez les points de karma en avantages réels comme du café gratuit ou des congés payés

Liez chaque reconnaissance des employés aux valeurs de votre entreprise

Ajoutez Karmabot à MS Teams pour encourager ou récompenser automatiquement votre équipe

Créez une petite compétition avec un classement en temps réel des points karma

Karma limitations

Certains utilisateurs signalent des problèmes avec le système de mots-clés des valeurs de Karma

D'autres utilisateurs signalent un support client lent et peu utile par rapport à d'autres intégrations de l'application Microsoft Teams

Karma prix

3 $/mois par utilisateur pour un minimum de cinq postes, facturé annuellement

G2: 4.9/5 (30+ reviews)

4.9/5 (30+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3 commentaires)

6. MeisterTask

via Microsoft Microsoft Teams n'est pas livré avec gestion des tâches vous aurez donc besoin d'une intégration Microsoft Teams telle que MeisterTask pour gérer toutes vos tâches. Cette intégration apporte les objectifs du projet les dépendances des tâches et les flux de projets directement vers MS Teams pour une gestion de projet plus saine.

Les meilleures caractéristiques de l'intégration de MeisterTask

Automatiser les étapes récurrentes versgagner du temps et améliorer la précision

Suivez votre temps ou analysez les relevés de temps de vos employés pour la gestion des ressources

Consultez le tableau de bord instantané de vos tâches en cours, de vos relevés de temps et de vos notifications

Établissez des relations et des dépendances entre les tâches afin que personne n'échoue

Limitations de MeisterTask

Certains utilisateurs signalent des problèmes de facturation avec MeisterTask

D'autres souhaiteraient qu'il offre des diagrammes de Gantt

MeisterTask prix

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: 12$/mois par utilisateur, facturé annuellement

12$/mois par utilisateur, facturé annuellement Business: $24/mois par utilisateur, facturé annuellement

$24/mois par utilisateur, facturé annuellement Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

MeisterTask évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (170+ commentaires)

4.6/5 (170+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1,100+ reviews)

7. Wrike

via Microsoft Vous gérez des projets dans Wrike ? Arrêtez de passer d'une plateforme à l'autre et obtenez l'intégration de Microsoft Teams, pronto. Cette intégration vous permet de créer, d'accéder et de modifier tous les projets Wrike projets et tâches sans quitter Teams.

Vous pouvez même connecter les chats Microsoft Teams aux tâches et aux projets pour les consulter facilement.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Accès aux tâches Wrike sous forme d'onglet dans Microsoft Teams

Affichez des aperçus de tâches Wrike dans les chats Teams avec le titre, l'assigné, le statut et la date d'échéance

Recevoir des notifications Wrike dans votre compte Teams

Visualiser les projets sur la ligne du temps ou dans un diagramme de Gantt

Limitations de Wrike

De nombreux utilisateurs disent que Wrike n'est pas convivial, même lorsqu'il est porté sur MS Teams

D'autres disent que les processus tels que la construction de formulaires sont beaucoup trop compliqués

Wrike prix

**Gratuit

Équipe: $9.80/mois par utilisateur

$9.80/mois par utilisateur Entreprise: $24.80/mois par utilisateur

$24.80/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Pinnacle: Contacter pour les prix

G2: 4.2/5 (3,500+ reviews)

4.2/5 (3,500+ reviews) Capterra: 4.3/5 (2,500+ reviews)

8. Gamme

via Microsoft Les réunions d'affaires ont mauvaise presse, et c'est quelque chose que Range essaie de résoudre. Cette intégration pour Microsoft Teams favorise la connexion en donnant à chacun une meilleure vue de l'avancement du projet.

Les membres de l'équipe créent des check-ins quotidiens pour les plans d'aujourd'hui et les progrès d'hier, ce qui pourrait éviter une réunion d'une heure tous les matins.

Les meilleures caractéristiques de la gamme

Range envoie des rappels Outlook tous les matins pour les check-ins

Vous pouvez consulter les check-ins de vos collègues à partir de Teams

Ajoutez Range aux appels vidéo et vous pourrez voir tous les Check-ins dans la barre latérale

Utilisez la banque de questions de construction d'équipe de Range pour vous connecter à un niveau plus personnel

Limites de Range

Plusieurs personnes signalent des problèmes d'expérience utilisateur

D'autres disent que Range fonctionne mal si vous oubliez de soumettre des Check-ins pendant un certain temps

Gamme prix

**Gratuit

Pro: 8$/mois par utilisateur

8$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Cotes et critiques de la gamme

G2: 4.6/5 (70+ reviews)

4.6/5 (70+ reviews) Capterra: 4.7/5 (30+ avis)

9. Travail d'équipe

via Microsoft Teamwork est une solution de gestion de projet qui s'intègre à votre compte Microsoft Teams. Passez de la vue Tableau à la vue Tâche ou à la vue Diagramme de Gantt pour personnaliser facilement votre espace de travail MS Teams.

Vous pouvez même accéder aux fichiers, aux wikis de la base de connaissances et aux messages de l'équipe sans quitter Teams, ce qui en fait une bonne option pour les équipes distantes.

Travail en équipe meilleures fonctionnalités

Suivi facile du temps passé sur chaque tâche et projet

Fonctions de gestion des tâches et de gestion des clients pour la facturation

Gérez vos ressources et la charge de travail de votre équipe sans quitter Teams

Créez des dépendances et des sous-tâches

Collaborez sur les épreuves, marquez les personnes dans les commentaires et organisez le contenu dans Teamwork Docs

Travail en équipe limites

Vous aurez besoin d'une intégration séparée de l'application Teamwork pour Outlook

Certains utilisateurs disent que la plateforme est contre-intuitive

Travail en équipe Tarification

**Gratuit

Démarrage: 5,99 $/mois par utilisateur pour un minimum de trois utilisateurs, facturé annuellement

5,99 $/mois par utilisateur pour un minimum de trois utilisateurs, facturé annuellement Livraison: $9.99/mois par utilisateur pour un minimum de trois utilisateurs, facturé annuellement

$9.99/mois par utilisateur pour un minimum de trois utilisateurs, facturé annuellement Croissance: $19.99/mois par utilisateur pour un minimum de cinq utilisateurs, facturé annuellement

$19.99/mois par utilisateur pour un minimum de cinq utilisateurs, facturé annuellement Échelle: Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (40+ avis)

10. Signeasy

via Microsoft Microsoft Teams possède de nombreuses fonctionnalités, mais ne dispose pas d'une solution native de signature électronique. Au lieu d'envoyer des documents par e-mail, utilisez l'intégration Signeasy Microsoft Teams.

Cet outil permet de télécharger des documents dans tous les formats et vous donne une visibilité totale sur les flux de travail de signature grâce à des notifications de chat en temps réel. ✍️

Les meilleures fonctionnalités de Signeasy

Affichage des contrats dans les chats Teams

Il suffit d'ajouter l'email d'un destinataire pour demander une signature

Utiliser l'application mobile Signeasy pour demander et signer des documents en déplacement

Envoyez rapidement un ping à vos collègues dans Teams si vous avez besoin qu'ils signent un contrat le plus rapidement possible

Limitations de Signeasy

Certains utilisateurs ont des problèmes pour accéder à Signeasy dans Outlook

D'autres aimeraient que Signeasy permette des demandes de signature en masse

Signeasy Tarification

Equipe: 20$/mois par utilisateur, facturé annuellement

20$/mois par utilisateur, facturé annuellement Entreprise: 30$/mois par utilisateur, facturé annuellement

30$/mois par utilisateur, facturé annuellement Business Plus: $50/mois par utilisateur, facturé annuellement

G2: 4.6/5 (600+ commentaires)

4.6/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (450+ avis)

Repensez l'expérience de l'équipe : Optez pour ClickUp

Microsoft Teams a beaucoup à offrir, mais même dans ce cas, cette plateforme manque cruellement de fonctionnalités. Bien sûr, des applications et des intégrations étendent ses fonctionnalités, mais vous n'avez pas le temps de bricoler un système qui fonctionne pour votre équipe.

Nous combinons une application de gestion des tâches, des fonctions de collaboration à distance, de communication, des modèles pour les équipes agiles, et bien plus encore dans un seul espace de travail.

Essayez-nous :

Créez votre espace de travail ClickUp gratuit maintenant

