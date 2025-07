Modèles Microsoft Planner gratuits pour la productivité et la gestion de projet

Se lancer dans un nouveau projet sans plan précis, c'est comme essayer de construire une maison sans plans, ce qui entraîne souvent frustration et retards.

🔎 Le saviez-vous ? Une étude récente indique que 39 % des projets échouent en raison d'une mauvaise planification, d'outils obsolètes ou d'un manque de clarté dans la gestion des tâches.

Pour les équipes déjà profondément ancrées dans l'écosystème Microsoft 365, Microsoft Planner est un moyen intuitif de gérer les tâches. Il est livré avec des modèles prédéfinis pour vous donner une longueur d'avance, simplifier l'installation et favoriser des flux de travail cohérents.

Poursuivez donc votre lecture pour découvrir les meilleurs modèles Microsoft Planner pour la gestion de projet. Toutefois, si vous recherchez encore plus de puissance et de flexibilité, pensez à explorer d'autres modèles proposés par des plateformes telles que ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Microsoft Planner ?

Un bon modèle Microsoft Planner vous aide à faire le tri et offre à votre équipe un cadre systématique pour une progression réelle sur chaque tâche et chaque projet.

Voici les cinq caractéristiques des meilleurs modèles Microsoft Planner pour la gestion des tâches :

Structure claire des tâches : Recherchez des modèles conçus pour une gestion efficace des tâches avec des cartes de tâches et des checklists organisées

Disposition flexible : recherchez des modèles Microsoft Planner qui s'adaptent aux besoins uniques de différentes équipes, projets ou flux de travail

Responsabilité intégrée : sélectionnez un modèle qui facilite l'attribution des tâches, la définition des dates d'échéance et le suivi de la progression

Intégration Microsoft 365 : choisissez un modèle qui connecte votre projet Microsoft à Microsoft Teams, Outlook et d'autres applications que vous utilisez déjà

Installation rapide : choisissez un modèle Microsoft Planner qui réduit le travail manuel afin de pouvoir planifier vos tâches et exécuter vos plans plus rapidement

7 modèles Microsoft Planner gratuits pour les équipes et les particuliers

🔎 Le saviez-vous ? L'idée d'une disposition prédéfinie pour un agenda quotidien n'est pas nouvelle. Robert Aitken en a conçu un dès 1773, posant ainsi les bases des agendas modernes sur lesquels nous comptons aujourd'hui.

Désormais, grâce aux applications et outils de planification numérique, les chefs de projet, les étudiants et les équipes peuvent passer l'étape de l'installation et démarrer sur les chapeaux de roue avec des modèles de planificateur prêts à l'emploi disponibles gratuitement.

1. Modèle de planning hebdomadaire par Microsoft

via Microsoft

Prenez le contrôle de votre semaine grâce au modèle Planificateur hebdomadaire simple mais efficace de Microsoft. Il combine la structure d'un calendrier et la flexibilité d'une liste de tâches, ce qui vous permet de rester concentré et de respecter vos échéances hebdomadaires.

Il s'agit d'un modèle Microsoft Planner très simple destiné aux débutants. Il comprend un espace dédié aux objectifs hebdomadaires, aux listes de tâches et aux dates d'échéance, vous aidant ainsi à répartir votre charge de travail sans vous sentir dépassé.

Organiser votre semaine est désormais beaucoup plus simple, que vous gériez des cours, des tâches pour vos clients ou les livrables de votre équipe.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Bénéficiez d'une disposition claire et sans distraction pour mieux vous concentrer et planifier plus rapidement

Assistance pour les améliorations créatives grâce à l'accès à des images, des graphiques et des transitions fluides

Partagez facilement votre planning finalisé en ligne, entre équipes ou avec les parties prenantes en quelques clics

Idéal pour : les étudiants, les freelances et les chefs de projet qui doivent jongler entre leurs objectifs hebdomadaires et leurs échéances.

2. Modèle de planificateur de budget pour les vacances par Microsoft

via Microsoft

Réduisez le stress lié aux dépenses des fêtes grâce au modèle de planificateur de budget pour les fêtes de Microsoft. Intégré à Excel, il vous aide à garder le contrôle de vos finances sans renoncer au plaisir. Ce modèle vous aide à contrôler vos dépenses et à planifier vos vacances tout en planifiant vos cadeaux, vos évènements et vos voyages.

Grâce aux formules intégrées qui calculent le budget par rapport aux dépenses réelles, vous pouvez vous concentrer davantage sur les célébrations et moins sur les dépenses excessives. C'est un moyen intelligent de gérer les tâches et de suivre les achats.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Calculez automatiquement la différence entre les coûts prévus et réels pour une meilleure gestion des tâches

Classez vos dépenses pour les cadeaux, les voyages et les évènements afin de gérer facilement chaque détail

Personnalisez-les avec des visuels et des polices de caractères personnalisés adaptés à votre style

Idéal pour : Les planificateurs soucieux de leur budget qui gèrent des projets de vacances au travail ou à la maison.

3. Modèle de planificateur de projet Gantt par Microsoft

via Microsoft

Vous recherchez des modèles Microsoft Planner pour une gestion de projet agile ? Restez synchronisé du début à la fin grâce au modèle de planificateur de projet Gantt de Microsoft.

Basé sur le modèle de diagramme de Gantt éprouvé, ce modèle simplifie la gestion de projet en fournissant un échéancier visuel clair de chaque tâche et de l'affectation des membres de l'équipe.

Suivez les dates de début, les durées et la progression en temps réel tout en organisant votre projet dès le premier jour. Ce planificateur basé sur Excel s'adapte à la taille et au calendrier de votre projet, que vous lanciez un nouveau produit ou gériez des tâches en cours.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Visualisez les échéanciers des tâches à l'aide de barres de type diagramme de Gantt

Suivez la progression, le statut et les échéances au sein de votre équipe

Attribuez facilement des tâches, partagez des mises à jour et assurez la cohérence à toutes les étapes du projet

Idéal pour : les chefs de projet supervisant des échéanciers complexes, les propriétaires de tâches et les équipes interfonctionnelles.

💡 Conseil de pro : Un plan de projet bien conçu n'est pas qu'une simple formalité administrative, c'est le fil conducteur de votre équipe. Ce document dynamique définit clairement les objectifs, garantissant ainsi que tous les efforts sont alignés sur un but commun. En définissant la portée du projet (ce qui est inclus et ce qui est exclu), vous évitez efficacement les dérives et gardez les délais cibles bien en vue.

4. Modèle Project Tracker de Microsoft

via Microsoft

Respectez le calendrier et le périmètre de vos projets grâce au modèle Project Tracker de Microsoft. Ce modèle de planification complet basé sur Excel sert de hub centralisé pour surveiller tous les aspects de votre projet, des tâches individuelles et des échéances à la progression globale et aux obstacles potentiels.

Ils sont conçus pour vous offrir un aperçu clair et en temps réel, vous aidant ainsi à prendre des décisions éclairées et à maintenir la cohésion de votre équipe du début à la fin.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez le statut de vos projets en un coup d'œil grâce à un tableau de bord complet

Affichez des informations détaillées sur les tâches et les mises à jour de progression grâce à des champs personnalisables

Filtrez et triez pour faciliter l'analyse des données et la création de rapports

Idéal pour : les chefs de projet, les chefs d'équipe et toute personne supervisant des projets complexes nécessitant un suivi détaillé.

5. Modèle de liste des tâches du projet par Microsoft

via Microsoft

Le modèle simple Liste des tâches du projet de Microsoft divise les grands projets en éléments d'action gérables, garantissant ainsi clarté et responsabilité pour chaque membre de l'équipe.

Il s'agit de l'un des meilleurs modèles Microsoft Planner gratuits pour les équipes qui souhaitent attribuer rapidement des tâches, définir des priorités et suivre leur avancement afin de rester concentrées et productives.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Organisez les tâches d'un projet dans une disposition simple et claire

Attribuez des tâches et définissez des dates d'échéance en toute simplicité

Mettez rapidement à jour le statut des tâches pour une visibilité en temps réel

Idéal pour : les collaborateurs de projet, les membres d'équipe et toute personne ayant besoin d'une liste claire et exploitable des responsabilités liées à un projet.

6. Modèle de calendrier des rendez-vous quotidiens par Microsoft

via Microsoft

Restez sur la bonne voie grâce au modèle de calendrier des rendez-vous quotidiens de Microsoft. Ce planificateur basé sur Excel est idéal pour mapper vos réunions, vos rendez-vous et vos tâches importantes heure par heure, vous offrant ainsi un contrôle total sur votre emploi du temps quotidien.

Il offre une structure simple de blocs de temps avec des colonnes pour l'heure de début, l'heure de fin et les notes, vous aidant ainsi à minimiser les doubles réservations et à maximiser la productivité.

Que vous travailliez à domicile ou dans un bureau très actif, ce modèle vous aide à structurer votre journée et à réduire votre stress.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Divisez votre journée en tâches gérables grâce à une planification horaire

Ajoutez des détails de réunion, des rappels ou des priorités de tâches dans la section Notes

Utilisez-les au format numérique ou imprimez-les pour rester maître de votre journée, à tout moment et en tout lieu

Idéal pour : Les professionnels très occupés, le personnel administratif et tous ceux qui ont besoin d'organisation et de ponctualité

7. Modèle de suivi de planification d'évènements par Microsoft

via Microsoft

Facilitez la planification d'évènements grâce au modèle de suivi de planification d'évènements de Microsoft. Conçu dans Excel, cet outil de suivi tout-en-un vous aide à gérer chaque étape de la coordination d'un évènement, du brainstorming et de la recherche de fournisseurs au suivi des invités et à la budgétisation.

Ce modèle MS Planner pour la planification d'évènements est structuré à l'aide de tableaux personnalisables qui vous permettent d'attribuer des tâches, de surveiller les échéances et de suivre les dépenses, le tout en un seul endroit.

Que vous organisiez un séminaire d'entreprise, un mariage ou une collecte de fonds communautaire, ils apportent de la clarté dans le chaos.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez les échéanciers, les tâches et les dépenses dans un tableau de bord unique pour une supervision transparente des évènements

Affectez des propriétaires, mettez à jour les statuts et surveillez la progression de la planification en un coup d'œil

Personnalisez facilement le suivi en fonction de la taille, du type et des exigences spécifiques de votre évènement

Idéal pour : Les organisateurs d'événements, les administrateurs de bureau et toute personne gérant des événements en plusieurs étapes avec des éléments mobiles

Limitations Microsoft

Si les modèles Microsoft Planner offrent structure et commodité, ils présentent toutefois quelques limites que les utilisateurs doivent prendre en considération :

Options de personnalisation de base : de nombreux modèles dans Microsoft Planner ont des mises en forme fixes, ce qui rend difficile leur adaptation à des processus spécifiques ou à des besoins uniques

Automatisation limitée : il existe peu d'automatisations intégrées pour les tâches récurrentes, les mises à jour de statut ou les notifications par rapport aux outils de gestion de projet plus avancés

Ne convient pas aux flux de travail complexes : la gestion de projets interfonctionnels ou d'échéanciers dynamiques est difficile sans applications tierces ou intégrations, en particulier lors du lancement d'un nouveau produit

Fonctionnalités de collaboration minimales : bien que l'intégration de Microsoft Teams soit utile, les modifications et commentaires en temps réel restent limités dans de nombreux modèles

Structure basée sur des fichiers : les modèles sont souvent basés sur Excel ou Word, ce qui signifie que le contrôle des versions et la gestion des accès deviennent fastidieux lorsque plusieurs membres de l'équipe travaillent sur un même projet

Conseil de pro : Vous cherchez un moyen de créer des modèles personnalisés dans Microsoft Planner ? Bien que Planner ne vous offre pas cette fonctionnalité, voici une solution de contournement. Créer un nouveau forfait

Une fois que vous êtes satisfait, cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez « Copier le forfait »

Donnez un nouveau nom au forfait copié Vous pouvez également opter pour les modèles entièrement personnalisables de ClickUp 😎

Alternatives aux modèles Microsoft Planner proposées par ClickUp

🧠 Fait amusant : 20 % d'une journée de travail moyenne est consacrée à des tâches « cruciales » et « importantes », tandis que le reste est consacré à des activités qui apportent « peu » ou « aucune valeur »

Il est étonnamment facile de se laisser submerger par le travail et de perdre de vue l'essentiel. C'est pourquoi nous avons rassemblé certains des modèles de planificateur les plus avancés et les plus efficaces pour vous aider à rester concentré et à tirer le meilleur parti de votre journée.

Si le nouveau Microsoft Planner est idéal pour les tâches de base, ClickUp offre un tableau plus complet de modèles et une plateforme plus polyvalente. Les modèles ClickUp sont hautement personnalisables et dotés de fonctionnalités avancées telles que des vues dynamiques, une automatisation prédéfinie et des rapports à grande échelle, ce qui en fait un choix incroyablement flexible pour tous vos projets.

1. Modèle de planificateur quotidien ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Boostez votre routine quotidienne avec le modèle de planificateur quotidien ClickUp

Le modèle de planificateur quotidien ClickUp vous aide à structurer votre journée avec clarté et intention. Des réunions et tâches à bloquer dans votre agenda à l'organisation de vos tâches personnelles, ce modèle transforme votre chaos quotidien en une routine gérable.

Sa conception flexible comprend des champs intégrés pour la priorité des tâches, les échéances, les notes et les estimations de durée, ce qui permet une planification détaillée sans encombrement.

Associé à l'automatisation et aux rappels, ce planificateur devient un outil puissant pour tous ceux qui souhaitent rester au fait de leurs responsabilités récurrentes et ponctuelles.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Structurez votre journée à l'aide des priorités, des estimations de durée et des champs personnalisés

Organisez et filtrez les tâches avec la vue Liste pour rester concentré

Divisez votre emploi du temps en catégories ciblées telles que Travail, Personnel et Objectifs

Ajoutez des sous-tâches, des checklists et des notes pour plus de contexte

Recevez des rappels et suivez facilement les tâches en retard

Idéal pour : les professionnels, les étudiants ou toute personne jonglant avec plusieurs tâches tout au long de la journée.

Voici ce que Karthik Itharajula , responsable des annotations chez Carscan. IA, avait à dire à propos de l'utilisation de ClickUp :

Avec l'aide de ClickUp, nous surveillons quotidiennement la progression des tâches en termes de productivité. Cet outil est également capable de traiter tous les problèmes liés au statut, comme le passage de « en cours » à « achevé », puis à « en cours de révision », afin que la direction puisse avoir une idée de l'état d'avancement.

Avec l'aide de ClickUp, nous surveillons quotidiennement la progression des tâches en termes de productivité. Cet outil est également capable de traiter tous nos problèmes liés au statut, comme le passage de « en cours » à « achevé », puis à « en cours de révision », afin que la direction puisse avoir une idée du statut.

2. Modèle de journal quotidien ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Restez sur la bonne voie, jour après jour, grâce au modèle de journal quotidien ClickUp

Le modèle de journal quotidien ClickUp offre un espace fiable pour tout enregistrer, des mises à jour de projet aux réflexions personnelles. Conçu pour être cohérent et facile à utiliser, il comprend des champs d'entrée horodatés, des étiquettes pour la catégorisation et des blocs de texte enrichi pour les notes détaillées.

Que vous teniez un journal de travail, suiviez vos habitudes ou consigniez des activités clés pour des évaluations de performances, ce modèle vous permet de mener une rétrospective organisée grâce à de puissantes fonctionnalités de filtrage et de recherche.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Consignez vos idées, vos réussites ou vos défis quotidiens dans un journal structuré

Étiquetez les entrées par projet, thème ou tâche pour les retrouver facilement

Recherchez et filtrez les journaux pour trouver rapidement les entrées précédentes

Assurez la cohérence de vos réflexions quotidiennes

Idéal pour : les chefs de projet, les travailleurs du savoir, les chefs d'équipe ou les personnes qui souhaitent développer une habitude de réflexion.

3. Emploi du temps quotidien ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Prenez le contrôle de chaque heure grâce au modèle de planning horaire quotidien ClickUp

Si vous vous êtes déjà demandé où était passée votre journée, le modèle de planning horaire quotidien ClickUp vous aide à structurer votre journée, heure par heure. Idéal pour les professionnels ayant un agenda chargé, il comprend des blocs horaires prédéfinis que vous pouvez personnaliser pour vos réunions, sessions de concentration, pauses et courses.

Les descriptions de tâches, les estimations de durée et les catégories codées par couleur vous aident à répartir votre temps judicieusement. De plus, l'assistance pour les tâches récurrentes, la synchronisation du calendrier et la planification par glisser-déposer optimisent votre flux quotidien tout en évitant les chevauchements ou les rendez-vous manqués.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Planifiez toute votre journée en segments horaires détaillés

Ajustez facilement les tâches grâce à la fonction glisser-déposer dans la vue Calendrier

Planifiez les tâches quotidiennes et suivez leur progression grâce à la vue Agenda quotidien

Visualisez la distribution du temps entre les différentes catégories

Définissez des rappels et des modèles récurrents pour des routines cohérentes

Idéal pour : les professionnels qui gèrent des journées de travail structurées ou des routines qui changent fréquemment.

📮 ClickUp Insight : 21 % des personnes interrogées déclarent consacrer plus de 80 % de leur journée de travail à des tâches répétitives. Et 20 % d'entre elles affirment que les tâches répétitives occupent au moins 40 % de leur journée. Cela représente près de la moitié de la semaine de travail (41 %) consacrée à des tâches qui ne nécessitent pas beaucoup de réflexion stratégique ou de créativité (comme les e-mails de suivi 👀). Les agents ClickUp AI vous aident à éliminer cette corvée. Pensez à la création de tâches, aux rappels, aux mises à jour, aux notes de réunion, à la rédaction d'e-mails et même à la création de flux de travail de bout en bout ! Tout cela (et bien plus encore) peut être automatisé en un clin d'œil avec ClickUp, votre application tout-en-un pour le travail. 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce aux automatisations ClickUp, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

4. Modèle de planificateur de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez des projets qui aboutissent grâce au modèle de planificateur de projet ClickUp

Des délais et budgets aux rôles de l'équipe et dépendances des tâches, la planification de projet peut rapidement devenir chaotique sans le bon système en place. Le modèle de planificateur de projet ClickUp vous aide à tout organiser et gérer.

Conçu pour clarifier tout projet, ce modèle comprend des sections prêtes à l'emploi pour définir les objectifs, les livrables, les listes de tâches et les jalons clés. De plus, des widgets intelligents, l'automatisation et des champs personnalisés vous permettent de planifier les différentes phases, d'allouer les ressources et de suivre la progression.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Décomposez vos projets en objectifs, jalons et sous-tâches réalisables

Attribuez des responsabilités avec des échéances, des dépendances et des priorités

Tirez parti des widgets pour suivre des indicateurs tels que le temps, le coût ou le taux d'achèvement

Suivez les coûts de vos projets grâce à la vue Suivi budgétaire

Obtenez un aperçu de toutes les tâches en cours grâce à la vue du panneau de projet

Suivez les indicateurs clés de vos projets, tels que « Risque », « Budget », « Progression du travail », etc., à l'aide de plus de 10 champs personnalisés

Idéal pour : les chefs de projet, les entrepreneurs et les équipes collaboratives qui lancent des initiatives.

5. Modèle de planificateur de vacances ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifier des vacances parfaites n'a jamais été aussi simple grâce au modèle ClickUp Holiday Planner

La logistique liée à la planification des vacances peut rapidement devenir compliquée lorsque vous organisez un voyage en famille ou un séjour d'entreprise. Horaires de vol, réservations d'hôtel, itinéraires partagés, suivi du budget... sans oublier la synchronisation des calendriers de tout le monde.

Le modèle ClickUp Holiday Planner centralise tout ce dont vous avez besoin pour organiser une escapade ou des vacances festives.

Il comprend des champs pour les destinations, les réservations de voyage, les listes de bagages, les idées de cadeaux et le suivi du budget. Les vues Échéancier et Calendrier facilitent la coordination avec vos amis ou votre famille, tandis que les checklists de tâches vous permettent de rester organisé.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Planifiez vos itinéraires avec des champs personnalisés pour les déplacements, les activités et les réservations

Suivez votre budget vacances grâce aux champs d'estimation des coûts et aux checklists

Partagez et collaborez avec d'autres personnes sur des listes de colisage et des plannings

Joignez des reçus de réservation, des documents de voyage, des horaires ou des liens pour y accéder facilement lors de vos déplacements

Idéal pour : les familles, les voyageurs seuls ou les organisateurs de vacances en groupe.

6. Modèle ClickUp Wedding Planner

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle ClickUp Wedding Planner pour le grand jour et tout ce qui le précède

Vous organisez un mariage ? Le modèle ClickUp Wedding Planner est un environnement de travail complet pour gérer les détails complexes d'un mariage. Il comprend des catégories pour le budget, la gestion des fournisseurs, les listes d'invités, les tableaux de conception et les échéanciers.

Vous pouvez diviser votre forfait en plusieurs phases, telles que l'engagement, la préparation, la cérémonie et la réception. Sa structure de tâches dynamique prend en charge la planification collaborative, tandis que les formulaires et l'automatisation peuvent rationaliser la collecte des réponses, les approbations des fournisseurs et le suivi des délais.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Gardez un œil sur chaque tâche à l'aide d'étiquettes telles que « Lieu du mariage », « Thème » et « Taille du contrat »

Suivez les réponses des invités, les plans de table et les notes relatives au traiteur

Collaborez facilement avec les membres de votre famille, vos planificateurs ou vos fournisseurs

Utilisez des modèles de checklist prêts à l'emploi pour chaque étape du mariage

Idéal pour : les couples ou les organisateurs de mariages professionnels qui gèrent une logistique détaillée.

7. Modèle ClickUp pour la planification d'évènements

Obtenez un modèle gratuit Planifiez n'importe quel évènement sans perdre la tête grâce au modèle de planification d'évènements ClickUp

Le modèle ClickUp pour la planification d'évènements vous offre tout ce dont vous avez besoin pour organiser un séminaire d'entreprise, une sortie d'équipe ou tout autre évènement.

Utilisez des listes prédéfinies pour les activités, la facturation et les installations, passez de la vue Calendrier à la vue Tableau ou Échéancier, et surveillez la progression grâce aux champs de statut budgétaire et de suivi des paiements. Vous pouvez également attribuer des rôles, automatiser les rappels et surveiller la progression via des tableaux de bord.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Mappez chaque détail, de la préparation avant l'évènement au suivi après l'évènement

Gérez vos fichiers, notes et supports marketing dans un seul environnement de travail

Suivez le nombre d'inscriptions, les réponses et les échéanciers promotionnels

Collaborez en temps réel avec les parties prenantes, qu'il s'agisse de membres de votre équipe, de fournisseurs ou de vos proches

Idéal pour : les organisateurs d'évènements, les planificateurs indépendants, les coordinateurs de mariage, les couples très occupés ou même les petites équipes qui planifient des évènements internes.

Voici ce que dit Alaina Maracotta, responsable du marketing événementiel chez Vida Health, à propos de ClickUp :

C'est incroyable de voir tout le temps que nous avons gagné en réunions depuis que nous sommes passés à ClickUp. Ce qui nous prenait trois heures par semaine pour planifier et mettre à jour les évènements ne nous prend désormais qu'un peu plus d'une heure. Les équipes concernées ont désormais plus de temps pour se concentrer sur des priorités marketing plus importantes.

C'est incroyable de voir tout le temps que nous avons gagné en réunions depuis que nous sommes passés à ClickUp. Ce qui nous prenait trois heures par semaine pour planifier et mettre à jour les évènements ne nous prend désormais qu'un peu plus d'une heure. Les équipes concernées ont désormais plus de temps pour se concentrer sur des priorités marketing plus importantes.

8. Modèle de planificateur hebdomadaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Restez concentré et rendez chaque semaine plus productive grâce au modèle de planificateur hebdomadaire ClickUp

Le modèle de planificateur hebdomadaire ClickUp est conçu pour les personnes et les équipes qui ont besoin d'une vue d'ensemble détaillée de leur semaine. Il offre des espaces segmentés pour les objectifs quotidiens, les résultats clés et les tâches à blocs de temps.

Grâce à la fonctionnalité de réorganisation par glisser-déposer et à l'intégration du suivi du temps, il est facile d'équilibrer la charge de travail sur plusieurs jours et d'éviter les surcharges. Ce modèle est particulièrement adapté aux sprints, aux rituels de planification récurrents ou aux évaluations hebdomadaires des performances.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Restez sur la bonne voie toute la semaine grâce au Tableau Planner

Organisez chaque jour de la semaine avec des étiquettes et des types de tâches personnalisés

Visualisez les engagements sur plusieurs jours dans un seul affichage

Synchronisez vos calendriers et utilisez des rappels pour rester sur la bonne voie

Réfléchissez aux réussites, aux obstacles et à la progression hebdomadaires à l'aide des notes intégrées

Idéal pour : les professionnels, les équipes agiles et les freelances qui gèrent des livrables hebdomadaires ou des objectifs personnels.

9. Modèle de planificateur mensuel ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Mappez votre mois à votre façon avec le modèle de planificateur mensuel ClickUp

Planifier à l'avance ne doit pas nécessairement être une tâche fastidieuse, surtout lorsque vous disposez d'un agenda mensuel intelligent pour vous guider.

Le modèle de planificateur mensuel ClickUp offre un aperçu global pour gérer les objectifs, les échéances et les priorités sur une période de 30 jours. Il fournit un espace codé par couleur pour les domaines d'intérêt mensuels, le suivi des jalons et la planification des capacités.

Suivez les livrables mensuels des clients et préparez les réunions récurrentes de l'équipe pour garantir une gestion de projet efficace et une progression dans les délais. Chaque semaine peut être divisée en catégories d'actions, telles que le travail stratégique, tactique ou créatif.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Ajoutez des étiquettes, des dates d'échéance et des rappels pour que tout se passe bien

Divisez votre mois en objectifs à court terme réalisables et mettez en évidence vos principales priorités

Surveillez les projets ou campagnes récurrents à l'aide des vues Calendrier et Échéancier

Organisez et attribuez des tâches entre les services et les membres de l'équipe grâce à la vue Tableau des services

Gardez le contrôle sur la charge de travail de votre équipe grâce à la vue Capacité de charge de travail mensuelle

Personnalisez les sections pour refléter des indicateurs clés de performance (KPI) spécifiques ou des barres de progression

Idéal pour : les équipes menant des campagnes mensuelles, les entrepreneurs indépendants ayant une vision à long terme ou les managers supervisant plusieurs flux de travail.

10. Modèle de liste de tâches ClickUp Calendrier

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de liste des tâches du calendrier ClickUp comme centre de commande personnel pour une vie mieux organisée

La planification ne devrait pas être un travail à plein temps. Vous avez besoin d'un système qui ne se contente pas de lister les tâches, mais qui vous indique exactement quand les faire.

Le modèle de liste de tâches Calendrier ClickUp fournit un échéancier visuel pour vos tâches quotidiennes, vous permettant de planifier de manière ciblée et de rester sur la bonne voie. Il fusionne la clarté des tâches à faire avec la puissance de la planification basée sur le temps.

Mappez vos éléments à faire dans un calendrier, ajustez visuellement les échéances et regroupez les éléments par priorité ou par projet. De plus, des filtres utiles et des vues personnalisées vous permettent de trier les tâches par jour, semaine ou mois sans perdre de détails importants.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Associez la planification basée sur un calendrier à des formats de liste de tâches flexibles

Réorganisez visuellement les tâches grâce à la planification par glisser-déposer

Définissez facilement des priorités, des dates d'échéance et des rappels

Suivez les réunions et les tâches à venir grâce à la vue Demandes de réunion

Synchronisez avec des calendriers externes pour un planning unifié et sans conflit

Idéal pour : Les professionnels très occupés et les personnes multitâches qui doivent concilier tâches personnelles et professionnelles.

11. Modèle de liste des tâches quotidiennes ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de liste des tâches quotidiennes ClickUp pour garder le contrôle sur votre journée

Certains jours, le simple fait de se rappeler par où commencer semble être une tâche en soi. C'est là que le modèle de liste des tâches quotidiennes ClickUp prend tout son sens. Il structure votre journée afin que vous puissiez voir ce qui doit être fait et avancer sans hésiter.

Grâce à sa disposition intuitive et à son automatisation intelligente, vous pouvez facilement organiser, hiérarchiser et planifier votre journée sans vous sentir dépassé.

Il offre des fonctionnalités claires pour les noms de tâches, les statuts, les dates d'échéance et les notes, le tout dans une liste déroulante. Des filtres et des étiquettes intelligents vous permettent en outre de mettre en évidence les actions urgentes ou hautement prioritaires.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Gérez les priorités quotidiennes à l'aide des champs statut, date d'échéance et checklist

Organisez les tâches et les sous-tâches pour que tout soit en ordre

Réfléchissez et définissez vos objectifs quotidiens avec les tableaux blancs ClickUp

Bénéficiez de notifications intelligentes et d'intégrations pour rester informé dans tous vos outils

Idéal pour : les personnes axées sur les tâches, les assistants ou les membres d'équipe qui se concentrent sur l'exécution quotidienne.

12. Modèle de checklist hebdomadaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Restez au top de vos objectifs hebdomadaires avec le modèle de checklist hebdomadaire ClickUp

Commencer une nouvelle semaine peut sembler une tâche énorme, surtout lorsque vous ne savez pas par où commencer.

Le modèle de checklist hebdomadaire ClickUp est idéal pour les professionnels ou toute personne qui aime la satisfaction de rayer des éléments de la liste. Il est préconfiguré avec des lignes de checklist pour chaque jour, ce qui le rend parfait pour les routines, le suivi des habitudes ou les processus opérationnels.

Ce modèle de sous-catégorie prêt à l'emploi présente une disposition simple et intuitive. Utilisez-le pour définir des objectifs hebdomadaires réalistes et rester concentré sur vos tâches. Classez les tâches par type (personnelles, loisirs, travail, tâches ménagères, etc.) et attribuez-leur une date de début et une date d'échéance pour mieux gérer votre temps.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Créez des checklists récurrentes organisées par jour de la semaine et suivez les taux d'achèvement ou les tendances comportementales au fil du temps

Utilisez la vue Calendrier hebdomadaire pour planifier les tâches à faire chaque jour

Gagnez du temps grâce aux automatisations ClickUp qui attribuent, mettent à jour ou déplacent les tâches au fur et à mesure que vous les cochez

Ne manquez plus jamais une échéance grâce aux notifications et rappels automatiques

Repérez instantanément les tâches qui attendent d'autres personnes grâce aux avertissements de dépendance

Idéal pour : les télétravailleurs et tous ceux qui souhaitent organiser leur semaine par catégorie ou domaine d'activité afin d'optimiser leur temps et leur énergie.

13. Modèle de calendrier annuel ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Visualisez votre année en un coup d'œil grâce au modèle de calendrier annuel ClickUp

Le modèle de calendrier annuel ClickUp présente la feuille de route en fournissant un système mensuel permettant de maintenir une progression régulière. Il vous aide à planifier les évènements, les campagnes, les vacances et les jalons sur 12 mois grâce à une structure visuelle qui permet d'anticiper les goulots d'étranglement dans la charge de travail et de répartir les objectifs de manière saisonnière.

Utilisez des codes de couleur pour différencier les types de travail : échéances financières, initiatives de l'équipe, calendriers de contenu ou cycles de recrutement. Les intégrations avec les objectifs et les rapports permettent un suivi de la progression en temps réel.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez et planifiez toute votre année, mois par mois et trimestre par trimestre

Attribuez des thèmes, des indicateurs clés de performance et des jalons à chaque mois

Utilisez des codes couleurs pour segmenter vos forfaits personnels, professionnels ou à l'échelle de l'équipe

Connectez les évènements de votre calendrier à des projets ou à des objectifs

Idéal pour : les cadres, les chefs d'équipe ou toute personne chargée de gérer des plans à long terme.

14. Modèle de calendrier hebdomadaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez votre semaine avec le modèle de calendrier hebdomadaire ClickUp

Le modèle de calendrier hebdomadaire ClickUp permet aux utilisateurs de segmenter leur semaine de travail en créneaux horaires faciles à gérer. Contrairement aux listes de tâches traditionnelles, cette disposition met l'accent sur les plannings de tâches par blocs de temps et la visualisation des disponibilités.

Vous pouvez l'intégrer à votre environnement de travail et le synchroniser en temps réel avec vos calendriers personnels. C'est l'outil idéal pour réduire la fatigue décisionnelle quotidienne.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Divisez chaque jour de la semaine en segments pour le travail approfondi, les appels ou les tâches administratives

Obtenez un aperçu de toutes les tâches de votre projet grâce à la vue Toutes les tâches

Concentrez-vous sur les tâches à accomplir cette semaine à l'aide de la vue Cette semaine

Personnalisez les affichages pour refléter les blocs récurrents ou les tâches flottantes

Intégrez le suivi du temps pour une répartition précise des heures

Utilisez l'automatisation pour faire avancer les blocs incomplets

Idéal pour : les travailleurs du savoir, les professionnels à distance ou les membres d'équipes hybrides.

15. Modèle de calendrier ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez votre calendrier comme un pro avec le modèle de planificateur de calendrier ClickUp

Le modèle de calendrier ClickUp est conçu pour vous offrir une perspective plus large et une vue d'ensemble. Ce modèle de planification transforme votre désordre hebdomadaire ou mensuel en un calendrier simplifié pour organiser vos projets, évènements ou livrables sur plusieurs jours, semaines ou mois.

Vous pouvez les associer à des tableaux de bord ou à des formulaires pour créer des files d'attente de demandes, planifier des ressources ou gérer des calendriers éditoriaux ou de production. Cela simplifie l'attribution, le transfert et la visualisation du travail dans une interface de calendrier flexible.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Planifiez et suivez les activités clés sur un calendrier glisser-déposer

Planifiez votre mois à l'avance à l'aide de l' affichage du planificateur mensuel

Étiquetez les évènements par thème, équipe ou statut pour rester organisé

Ajustez rapidement les échéanciers grâce à l'affichage Échéancier

Utilisez des widgets pour évaluer la progression, les obstacles ou les contraintes de temps

Idéal pour : équipes interfonctionnelles, gestionnaires de contenu et équipes produit.

16. Modèle de planificateur ClickUp Blog

Obtenez un modèle gratuit Planifiez, créez, publiez et suivez vos blogs grâce au modèle ClickUp Blog Planner

Le modèle de planificateur ClickUp Blog est conçu pour les blogueurs sérieux et les équipes de contenu qui ont besoin d'un espace centralisé pour gérer chaque étape de leur processus éditorial. Il comprend des catégories structurées pour la recherche d'idées de sujets, la recherche de mots-clés, les briefs de contenu, les échéances et les statuts de publication.

Grâce à des champs de statut tels que Sujet, Date de publication, Fichier multimédia, Types de blog, Processus de rédaction de blog, etc., l'ensemble du cycle de vie de la production de contenu devient traçable. Vous pouvez également stocker des métadonnées, mettre à jour les versions des articles et laisser des commentaires à l'aide de fils de commentaires collaboratifs.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez le processus de rédaction à l'aide de statuts et de délais personnalisés

Affichez la planification éditoriale sur plusieurs semaines ou plusieurs mois avec la vue Calendrier de ClickUp

Liez des articles à des briefs, des documents de mots-clés et des ressources de campagne

Utilisez ClickUp Brain pour générer instantanément des sujets de blog, des plans et même des brouillons

Surveillez et examinez toutes les modifications apportées à un blog grâce à la vue Suivi des révisions

Idéal pour : les équipes de marketing de contenu, les blogueurs indépendants et les agences qui gèrent plusieurs blogs de clients et visent une cohérence éditoriale.

17. Modèle ClickUp Travel Planner

Obtenez un modèle gratuit Planifier des vacances ne devrait pas être fastidieux avec le modèle ClickUp Travel Planner

Le modèle ClickUp Travel Planner est votre centre de commande pour organiser la logistique de vos voyages, les détails de vos itinéraires et vos documents de voyage. Chaque voyage peut être mappé avec des tâches dédiées à l'hébergement, au transport, au budget et à la planification des activités.

Utilisez des champs personnalisés pour trier par date de départ, étape du voyage ou taille du groupe. Joignez des billets, des confirmations ou des plans directement dans les descriptions des tâches pour que tout soit facilement accessible lors de vos déplacements.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Planifiez des itinéraires jour par jour à l'aide des vues Calendrier ou Liste

Stockez en toute sécurité les billets électroniques, les identifiants et les confirmations dans les pièces jointes des tâches

Affectez des voyageurs, suivez les dates, enregistrez les contacts d'urgence et créez des plannings lorsque vous coordonnez les congés entre les équipes ou les membres de votre famille

Gardez le contrôle lors de voyages à plusieurs destinations ou de voyages en groupe grâce aux checklists et aux vues Échéancier

Enregistrez chaque activité (vols, hébergements, locations, etc.) avec des échéanciers et des champs personnalisés

Idéal pour : les passionnés de voyages, les voyageurs d'affaires ou toute personne planifiant des voyages à plusieurs étapes.

💡 Conseil de pro : créez une checklist partagée des éléments essentiels à préparer avant le départ (comme le renouvellement des passeports ou la réservation d'un gardien pour votre animal domestique) et réutilisez-la pour vos prochaines vacances. Vous gagnerez ainsi du temps et vous éviterez bien des maux de tête.

18. Modèle de planificateur de site Web ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez, créez et lancez vos projets en toute confiance grâce au modèle de planificateur de site Web ClickUp

La conception d'un site web ne se résume pas à choisir des polices de caractères et des couleurs. Le modèle ClickUp Website Planner vous aide à mapper chaque étape de la création de votre site, de la recherche initiale au jour du lancement.

Planifiez votre disposition, suivez les commentaires, organisez le contenu et respectez le calendrier de votre projet grâce à plusieurs vues ClickUp adaptées aux projets Web.

Le modèle prend en charge le suivi des commentaires des utilisateurs, l'installation du référencement et les checklists de lancement. Les échéanciers intégrés aident les équipes à aligner efficacement le développement et les mises à jour de contenu.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez les commentaires issus des cycles de test dans leur contexte et suivez votre checklist de mise en service pour éviter d'oublier des étapes

Documentez les exigences avec la vue des spécifications du site Web

Utilisez la vue Tableur de ClickUp pour rechercher et comparer des sources d'inspiration provenant d'autres sites web

Créez des tâches structurées pour la disposition, la navigation, le contenu et la planification des fonctionnalités

Planifiez le début et l'achèvement de chaque tâche pour le site web grâce à la vue Échéancier

Suivez la progression grâce à cinq statuts différents : Bloqué, Achevé, En cours, Révision interne et À faire

Idéal pour : les designers indépendants, les agences de création, les équipes produit ou les propriétaires d'entreprise qui lancent un site à partir de zéro ou qui souhaitent réorganiser un site existant.

19. Modèle de planning horaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Tirez le meilleur parti de votre journée avec le modèle de planning horaire ClickUp

Fidèle à son nom, le modèle d'horaire horaire ClickUp va encore plus loin en aidant les chefs de projet, les employés et les freelances à planifier leur journée, à attribuer des tâches et à surveiller les horaires des équipes. Il est structuré sous la forme d'un échéancier vertical qui présente chaque heure de la journée, du matin au soir.

Que vous gériez des réunions, des rendez-vous ou des sessions de travail ciblées, ce modèle favorise la clarté grâce à des segments codés par couleur et des champs de durée des tâches. La planification des tâches heure par heure permet d'identifier en un coup d'œil les créneaux horaires disponibles ou les emplois du temps surchargés.

Outre la planification, ce modèle permet également de suivre le paiement des salaires.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Évitez les conflits d'horaires en affichant tout dans un seul échéancier à l'aide de la vue Calendrier hebdomadaire

Suivez les responsabilités urgentes grâce aux statuts des tâches tels que « Présent », « Absent », « À faire » et « Fermé »

Synchronisez vos répartitions horaires avec vos outils de calendrier personnels

Personnalisez et suivez chaque nouvelle tâche grâce à des mises à jour en temps réel, des rappels et des visuels basés sur des données

Suivez le montant que vous rapporte chaque tâche grâce à la vue Paiement réel

Consultez le montant gagné par chaque personne assignée à l'aide de la vue Paiement par assigné

Idéal pour : les freelances, les télétravailleurs ou les employés travaillant par roulement qui ont besoin d'un planning horaire pour suivre, gérer et achever efficacement leurs tâches quotidiennes.

20. Modèle de tableau blanc pour plan de travail ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Clarifiez chaque projet grâce au modèle de tableau blanc « Plan de travail » de ClickUp

Le modèle de tableau blanc « Plan de travail ClickUp » offre un moyen dynamique et visuel de mapper les objectifs, les ressources et les livrables. Contrairement aux modèles traditionnels basés sur des listes, cette version utilise les tableaux blancs ClickUp pour présenter visuellement les tâches et les dépendances interconnectées.

Utilisez des formes, des lignes et des notes autocollantes pour visualiser vos projets ou vos flux de travail. C'est idéal pour faire un brainstorming sur les flux de travail ou aligner les équipes lors des réunions de lancement et de la planification agile des sprints.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Créez des liens entre les tâches pour refléter les dépendances réelles du projet

Organisez des sessions stratégiques à l'aide de notes autocollantes interactives, de diagrammes et de graphiques

Décomposez les ressources spécifiques nécessaires à la réalisation de chaque tâche

Affichez les mises à jour de statut et les obstacles à mesure que votre équipe progresse dans chaque phase

Idéal pour : Les chefs de projet et les équipes interfonctionnelles qui souhaitent adopter une approche visuelle et collaborative de la planification du travail.

21. Modèle de planning ClickUp pour la gestion du temps

Obtenez un modèle gratuit Maîtrisez votre temps grâce au modèle de planning de gestion du temps ClickUp

Le modèle de planning de gestion du temps ClickUp est conçu pour suivre la répartition du temps entre différents rôles et projets. Il comprend des niveaux de priorité, une estimation du temps par tâche, des champs de temps passé et une ventilation quotidienne des activités.

La disposition axée sur les performances de ce modèle vous aide à optimiser vos routines en assurant le suivi des pertes de temps récurrentes ou des goulots d'étranglement. Les options d'analyse hebdomadaire et de rapports cumulatifs offrent une meilleure visibilité sur les modèles de productivité.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Planifiez et évaluez votre emploi du temps quotidien

Analysez les données temporelles par catégorie, client ou priorité

Consultez les résumés hebdomadaires pour identifier les pertes de temps

Ajustez les calendriers à venir en fonction des informations sur la charge de travail à l'aide de la vue Charge de travail

Idéal pour : les freelances, les consultants et les professionnels très occupés qui souhaitent améliorer leur productivité.

22. Modèle d'objectifs annuels ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Transformez vos objectifs annuels en jalons mensuels grâce au modèle Objectifs annuels de ClickUp

Définir des objectifs n'est que la moitié du chemin ; c'est en restant engagé et aligné que l'on obtient une véritable réussite. Le modèle Objectifs annuels de ClickUp vous aide à définir et à suivre des cibles ambitieuses avec clarté, afin que votre équipe sache exactement ce qu'elle doit viser.

Définissez des catégories d'objectifs, telles que la santé, les finances ou la carrière, et attribuez des indicateurs de performance clés (KPI) ou des indicateurs de réussite à chacune d'elles. Les barres de progression et la fonctionnalité Objectifs ClickUp vous aident à suivre votre progression vers vos cibles. Vous pouvez également connecter des tâches, des sous-tâches et des documents ClickUp directement à chaque entrée d'objectif.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Décomposez vos objectifs annuels en échéanciers et en éléments d'action gérables

Joignez des indicateurs, des habitudes et des documents à chaque entrée d'objectif pour suivre la progression à l'aide d'indicateurs visuels et de mises à jour

Mesurez les résultats et célébrez les victoires grâce à des indicateurs visuels et des pourcentages d'achèvement

Créez un calendrier partagé pour rester en phase avec votre équipe

Idéal pour : Les organisations, les chefs de projet et les équipes qui recherchent une planification de projet et une programmation transparente basée sur un calendrier tout au long de l'année.

23. Modèle ClickUp Time Box

Obtenez un modèle gratuit Planifiez visuellement votre journée avec le modèle ClickUp Time Box

Le modèle ClickUp Time Box permet de travailler de manière concentrée et sans distraction en pré-attribuant des créneaux horaires fixes à des tâches spécifiques. Inspirée de la technique du timeboxing, cette disposition vous permet de désigner les heures de début et de fin, les objectifs des tâches et les limites de temps.

Le modèle encourage la pleine conscience et empêche le perfectionnisme en limitant le temps disponible pour chaque effort.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Attribuez des délais stricts aux tâches pour une exécution ciblée

Réduisez les changements de contexte grâce à des limites de temps intentionnelles

Intégrez des chronomètres et des rappels pour un meilleur contrôle des sessions

Analysez les tâches qui dépassent ou ne respectent pas leur délai

Visualisez votre échéancier et suivez la progression grâce à la vue Équipe

Idéal pour : les créateurs, les développeurs ou toute personne cherchant à améliorer sa concentration grâce à une organisation structurée du temps.

24. Modèle de forfait ClickUp 30-60-90 jours

Obtenez un modèle gratuit Commencez votre nouveau rôle du bon pied grâce au modèle de forfait ClickUp 30-60-90 jours

Commencer un nouveau rôle est passionnant, mais aussi un peu intimidant. Au cours des 90 premiers jours, les attentes sont élevées et la courbe d'apprentissage peut sembler raide. Le modèle de forfait ClickUp 30-60-90 jours vous offre un espace dédié pour définir vos objectifs pour votre premier mois, prendre de l'élan au cours du deuxième et commencer à avoir un impact réel dès le 90e jour.

Utilisez ce modèle pour suivre votre progression, documenter vos réussites et vos obstacles, et aligner votre travail sur les priorités de votre équipe et de votre entreprise.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez et suivez toutes les tâches d'intégration avec la vue Tableau d'intégration

Utilisez des commentaires et des checklists pour suivre la progression en toute transparence

Enregistrez les jalons de votre apprentissage et vos réalisations concrètes grâce aux champs personnalisés

Utilisez l'espace intégré pour noter vos observations, vos réussites et vos défis afin de vous améliorer en temps réel

Partagez votre forfait avec votre manager ou votre équipe afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde en matière d'attentes et de progression

Idéal pour : les nouvelles recrues, les managers nouvellement promus, les équipes RH qui rationalisent l'intégration et les chefs d'équipe qui encadrent les nouveaux membres de leur équipe.

💡 Conseil de pro : En tant que nouvel employé, n'hésitez pas à formuler clairement vos demandes lorsque vous collaborez, qu'il s'agisse de commentaires, de ressources ou d'assistance. Une communication ouverte est essentielle pour maintenir la qualité et permettre à votre équipe d'atteindre ses objectifs efficacement.

25. Modèle ClickUp pour la planification des repas

Obtenez un modèle gratuit Organisez vos repas sans souci grâce au modèle de planification des repas ClickUp

Planifier les repas ressemble souvent à un casse-tête quotidien : que cuisiner, quoi acheter et comment tout concilier avec votre emploi du temps. Le modèle de planification des repas ClickUp met fin au chaos et vous offre un système clair pour planifier vos repas, enregistrer vos recettes, suivre les ingrédients et préparer la semaine à venir.

Ce modèle prend également en charge la planification récurrente, ce qui vous permet de créer des calendriers alimentaires réutilisables, d'attribuer des dates de préparation et de suivre les listes de courses à l'aide de sous-tâches et d'étiquettes.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Ajoutez des instructions de préparation, les temps de cuisson et les ingrédients pour chaque repas

Liez les tâches d'achat à des jours ou à des cartes de repas pour plus d'efficacité

Préparez-vous à l'avance et évitez les repas de dernière minute grâce à la fonctionnalité Résumé du plan de repas hebdomadaire

Organisez vos recettes par type de repas grâce au Tableau des types de repas

Regroupez les repas par type (petit-déjeuner, déjeuner, dîner), objectifs alimentaires ou préférences familiales

Idéal pour : les familles, les personnes qui préparent leurs repas à l'avance ou toute personne qui gère un régime alimentaire régulier.

Choisissez les modèles ClickUp Planner pour une gestion plus intelligente des tâches

Quels que soient vos objectifs (préparer vos repas, organiser un mariage ou lancer un site web), disposer des bons outils fait toute la différence. Les modèles de planificateur ClickUp vont au-delà des simples checklists ; ils vous aident à gérer votre temps et à mettre de l'ordre dans vos projets nouveaux et existants, pour des résultats plus efficaces et efficients.

Ces modèles alternatifs à Microsoft Planner regorgent de fonctionnalités avancées, notamment des capacités d'automatisation, des outils de collaboration, des champs personnalisés, et bien plus encore.

Prenez le contrôle de vos tâches et de vos échéanciers en vous inscrivant à ClickUp dès aujourd'hui.