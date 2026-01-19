Avis sur Airtable pour la gestion de projet 2026 (fonctionnalités, avantages, inconvénients, tarifs)

Airtable est un outil de base de données relationnelle qui se situe à mi-chemin entre Google Sheets, les logiciels de base de données et les plateformes modernes de gestion de projet. Et il ne nécessite pas de lourdes charges de traitement.

Cependant, lorsque l'on examine de plus près les avis des clients, on constate plusieurs problèmes et limites, en particulier si l'on envisage de l'utiliser comme solution de gestion de projet.

Pour commencer, les flux de travail qui semblent simples dans l'interface utilisateur nécessiteront une installation technique en arrière-plan.

De plus, il est difficile de mettre en place une base bien structurée et facile à maintenir. L'analyse de G2 précise :

Si vous ne définissez pas de conventions dès le début (dénomination des champs, conception des relations, mise en place des automatisations), la base peut devenir confuse et plus difficile à gérer.

Si vous ne définissez pas de conventions dès le début (dénomination des champs, conception des relations, mise en place des automatisations), la base peut devenir confuse et plus difficile à gérer.

Cette analyse examine les domaines dans lesquels Airtable est performant, ainsi que ceux où d'autres outils de gestion de projet ou des alternatives à Airtable dotées de fonctionnalités avancées pourraient mieux convenir.

Qu'est-ce qu'Airtable ?

via Airtable

Grâce à sa base de données relationnelle, Airtable permet aux entreprises de faire évoluer leurs flux de travail les plus critiques en matière de gestion de projet.

Vous pouvez utiliser cet outil de gestion de projet pour relier les objectifs à l'échelle de l'entreprise, ce qui vous permet d'aller au-delà de la simple gestion des tâches et de mettre en place une gestion stratégique du portefeuille de projets.

Grâce à l'IA intégrée, vous pouvez mettre en place des prévisions intelligentes pour identifier et éliminer les risques liés aux projets, générer des plans de projet et tenir les parties prenantes informées grâce à des mises à jour automatisées.

Sa principale fonctionnalité est qu'il s'adapte à votre façon de travailler. Vous disposez de plusieurs vues, notamment des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt, une vue d'échéancier, et bien plus encore.

Airtable vous permet également d'organiser et de visualiser vos données de manière flexible à l'aide de bases, composées de tableaux, d'enregistrements et de champs prenant en charge des contenus riches tels que des pièces jointes, des menus déroulants, des cases à cocher, etc.

Le concepteur d'interface transforme les données brutes en applications personnalisées à l'aide de formulaires, de boutons et de logique conditionnelle pour créer des tableaux de bord de projet.

⚡ Archives de modèles : Modèles de feuilles de calcul gratuits pour Excel et ClickUp

Principales fonctionnalités d'Airtable

Voici les principales fonctionnalités d'Airtable qui permettent une gestion de projet flexible et axée sur les données. 👇

Tables et structure de base de données flexibles

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La base est au cœur d'Airtable. Considérez-la comme un environnement de travail dédié à chaque projet ou fonction. Vous créez un ou plusieurs tableaux au sein de votre compte Airtable.

Chaque tableau comprend :

Enregistrements (lignes) : Chaque ligne correspond à un élément que vous suivez (une tâche, un livrable, une campagne, un fournisseur, une demande client, etc.)

Champs (colonnes) : Chaque colonne correspond à un type d'information spécifique concernant cet élément

La structure d'Airtable étant relationnelle, vous pouvez lier des enregistrements entre différents tableaux pour les projets complexes.

💡 Conseil de pro : L'une des dernières nouveautés d'Airtable est Omni, un assistant IA dédié à la création d'applications conversationnelles et à l'interaction avec les données. via Airtable Avec Omni, vous pouvez faire les opérations suivantes à l'aide d'invites en langage naturel : Travaillez dans le respect des permissions d'Airtable, en contrôlant l'accès aux données

Créez des tableaux, des interfaces et des automatisations en discutant

Posez des questions et tirez des enseignements de vos données de base

Créez ou modifiez des enregistrements sans avoir à toucher aux formules ou aux scripts

📌 Exemple : associez des clients à des projets, des tâches à des jalons ou des ressources à des campagnes. Importez ensuite les informations associées dans des résumés, des synthèses ou des vues filtrées. Vous obtenez ainsi un système de données interconnecté plutôt que des listes isolées. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque les relations entre les éléments sont importantes dans la gestion de projet, comme les tâches liées à des dates, des propriétaires et des statuts.

📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils , tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? Véritable application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule et même plateforme, le tout complété par des flux de travail alimentés par l'IA. ClickUp s'adapte à toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel tandis que l'IA s'occupe du reste.

Plusieurs modes d'affichage (Grille, Kanban, Calendrier, Échéancier, Galerie)

Vous pouvez utiliser différents affichages pour visualiser les mêmes tâches et enregistrements de multiples façons.

Par exemple, utilisez les vues Kanban pour suivre le statut des tâches, les vues Calendrier pour les échéances, et les vues Échéancier ou Gantt pour comprendre l'enchaînement des tâches et leurs dépendances.

Comme toutes les vues partagent les mêmes données sous-jacentes, les modifications apportées dans une vue sont instantanément répercutées partout ailleurs.

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De plus, vous pouvez créer autant de vues que nécessaire pour un même tableau et les adapter à des rôles ou des flux de travail spécifiques. Les vues filtrées peuvent afficher :

Tâches attribuées à une personne spécifique

Enregistrements ayant un statut ou une étape spécifique

Travail lié à un service spécifique ou à une phase du projet

Grâce aux permissions au niveau des vues, les utilisateurs peuvent interagir uniquement avec les vues auxquelles ils sont autorisés à accéder. Ils n'ont pas besoin d'accéder à l'ensemble de la base de données ni de la modifier.

📚 En savoir plus : Les meilleurs logiciels de tableurs pour collecter, organiser et gérer des données

Vous cherchez de meilleurs moyens de vous organiser au travail ? Cette vidéo vous propose des conseils utiles 👇

💡 Conseil de pro : Au lieu de donner un accès complet à la base à tout le monde, utilisez les interfaces Airtable pour partager des vues spécifiques à chaque rôle avec vos collègues ou des parties prenantes externes. via Airtable

Fonctionnalités de l'IA d'Airtable

Airtable IA intègre une assistance IA directement dans vos bases pour aider les équipes à travailler plus rapidement avec les données. Voici comment cela vous aide à travailler plus rapidement :

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Résumez et extrayez des informations à partir de longs textes, d'enregistrements ou de vues afin d'identifier des tendances ou des points clés

Créez du contenu ou des brouillons, tels que des descriptions, des résumés, des notes ou tout autre texte, en quelques secondes

Catégorisez et libellez automatiquement les données, en transformant le texte brut en champs que vous pouvez utiliser dans vos flux de travail

Facilitez le suivi des tâches en cours en suggérant des associations, des étiquettes ou même les personnes/équipes appropriées pour les prochaines étapes

⚡ Archives de modèles : Modèles de gestion de projet gratuits et personnalisables

Agents IA

Au-delà de l'IA de type chat et de la création d'applications, Airtable a lancé les agents IA, qui s'intègrent à vos applications Airtable et agissent en votre nom.

Ce sont des agents autonomes, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin de vos invitations ou d'instructions. Ils fonctionnent automatiquement en fonction des modifications apportées à vos données ou des règles que vous définissez.

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Les fonctionnalités des agents IA comprennent :

Analyser des données, générer du contenu, mener des recherches et mettre en évidence des informations à partir de milliers d'enregistrements simultanément

Réviser des documents, effectuer des recherches sur le Web et synthétiser des informations à partir de textes et de données structurées

Mettre à jour des champs, classer des enregistrements, compléter les informations manquantes et réagir aux nouvelles entrées à mesure que les données évoluent

👀 Le saviez-vous ? 52 % des cadres déclarent que leur entreprise utilise activement des agents IA, et plus de 39 % indiquent que leur entreprise a lancé plus de 10 agents.

Flux de travail automatisé

Les automatisations d'Airtable s'appuient sur un puissant modèle « déclencheur-action » sans code qui vous permet d'automatiser des tâches et des flux de travail répétitifs dans vos bases sans avoir à écrire de scripts ni de code. Vous définissez un déclencheur (un évènement qui se produit) et une ou plusieurs actions (ce qui suit), et Airtable s'occupe du reste.

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Une fois que vous avez configuré une automatisation, Airtable peut gérer des tâches telles que :

Faire passer un enregistrement au statut suivant lorsqu'une date limite est atteinte

Envoi de notifications vers Slack, Teams ou par e-mail lorsque les tâches sont mises à jour

Création automatique de nouveaux enregistrements en fonction d'évènements spécifiques

Créer des documents ou mettre à jour des tableaux associés sans étapes manuelles

Associés à l'IA, les flux de travail d'automatisation d'Airtable peuvent aller au-delà de simples déclencheurs de tâches.

Airtable prend également en charge la logique conditionnelle et les tâches récurrentes. Cela signifie que vous pouvez configurer des automatisations pour qu'elles s'exécutent en fonction de déclencheurs spécifiques ou pour qu'elles effectuent la même action sur une liste d'enregistrements.

Tableaux de bord Airtable

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Créez vos propres rapports grâce à l'interface de tableau de bord sans code d'Airtable. Utilisez ces tableaux de bord pour regrouper ou trier vos données.

Airtable vous propose également des extensions prêtes à l'emploi pour créer des tableaux de bord comprenant des diagrammes, des graphiques et d'autres indicateurs adaptés aux besoins de votre équipe en matière de rapports.

Modèles prédéfinis pour la gestion de projet

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Airtable met à votre disposition une bibliothèque de modèles prêts à l'emploi et personnalisables. Vous y trouverez notamment des modèles Airtable pour la gestion de projet, le marketing, la gestion de produits, et bien plus encore.

Airtable prend également en charge les modèles d'enregistrements, qui permettent aux utilisateurs de prédéfinir des structures d'enregistrements fréquemment utilisées au sein d'une base Airtable. Ils vous aident à créer des enregistrements cohérents (tels que des formats de tâches standard ou des évènements récurrents) en un seul clic.

Tarifs d'Airtable

Airtable propose plusieurs niveaux de tarification, notamment :

Forfait Free d'Airtable

Forfait équipe : 24 $ par utilisateur et par mois

Forfait Business : 54 $ par utilisateur et par mois

Échelle d'entreprise : Tarification personnalisée

Airtable IA : Inclus dans les forfaits via des crédits IA mensuels

Avantages de l'utilisation d'Airtable

Pour les chefs de projet, le principal atout d'Airtable réside dans sa flexibilité : vous pouvez créer une interface personnalisée et établir une connexion avec votre écosystème global sans avoir à effectuer de modifications complexes ni à accumuler de dette technique. Il est intuitif pour les utilisateurs qui ont l'habitude de travailler avec des tableurs.

La gestion des clés d'entreprise et la prévention des pertes de données sont disponibles avec son forfait Enterprise.

Résumé des avantages d'Airtable d'après une évaluation sur G2:

Ce que j'apprécie le plus chez Airtable, c'est la façon dont il combine la familiarité des feuilles de calcul avec la puissance d'une base de données complète. Il me permet d'organiser des informations complexes d'une manière qui reste très intuitive. J'apprécie également beaucoup sa flexibilité : la possibilité de personnaliser les champs, de créer différentes vues et de configurer des automatisations facilite l'adaptation du système à n'importe quel flux de travail que je gère. Les fonctionnalités de collaboration sont également un atout majeur, car tout le monde peut voir les mises à jour en temps réel sans créer de confusion. Dans l'ensemble, cela me fait gagner du temps, permet de tout organiser et rend mes processus beaucoup plus fluides.

Ce que j'apprécie le plus chez Airtable, c'est la façon dont il combine la familiarité des feuilles de calcul avec la puissance d'une base de données complète. Il me permet d'organiser des informations complexes d'une manière qui reste très intuitive. J'apprécie également beaucoup sa flexibilité : la possibilité de personnaliser les champs, de créer différentes vues et de configurer des automatisations facilite l'adaptation du système à n'importe quel flux de travail que je gère. Les fonctionnalités de collaboration sont également un atout majeur, car tout le monde peut voir les mises à jour en temps réel sans créer de confusion. Dans l'ensemble, cela me fait gagner du temps, permet de tout organiser et rend mes processus beaucoup plus fluides.

Problèmes courants rencontrés par les utilisateurs d'Airtable

Bien qu'Airtable soit largement apprécié pour sa flexibilité, les utilisateurs de longue date soulignent souvent quelques difficultés récurrentes, telles que :

Une courbe d'apprentissage abrupte et une interface utilisateur complexe qui rendent la prise en main difficile

Intégrations limitées avec d'autres outils de gestion de projet

Capacités limitées en matière de formules et d'analyses avancées par rapport à Excel

Suivi des modifications peu clair et visibilité de l'historique des modifications

Assistance enegale, notamment pour les problèmes de facturation

Une expérience mobile peu fluide par rapport à la version bureau

Pas de sandbox ni d'environnement de test, ce qui rend les modifications risquées dans les bases en production

Avis sur Airtable sur Reddit

Voici ce que disent les utilisateurs d'Airtable sur différentes plateformes.

Sur r/Airtable, un utilisateur explique qu'Airtable offre un partage flexible et économique grâce aux utilisateurs en lecture seule et aux vues publiques :

L'accès en lecture seule est gratuit. Vous pouvez donc accorder un accès assez large à un identifiant. Vous pouvez également partager publiquement des vues de base et des pages d'interface. Celles-ci seront également en lecture seule et ne nécessiteront qu'une URL. Cela limite l'accès à des données spécifiques.

L'accès en lecture seule est gratuit. Vous pouvez donc accorder un accès assez large à un identifiant. Vous pouvez également partager publiquement des vues de base et des pages d'interface. Celles-ci seront également en lecture seule et ne nécessiteront qu'une URL. Cela limite l'accès à des données spécifiques.

Un utilisateur sur G2 se plaint des limites rencontrées lors de la gestion de grandes quantités de données (bien qu'Airtable soit un logiciel de base de données).

Ce que j'apprécie moins chez Airtable, c'est que lorsque votre base s'agrandit, l'application peut parfois ralentir ou devenir un peu encombrée. La gestion de grandes quantités de données ou de plusieurs tableaux liés peut nécessiter une organisation supplémentaire. De plus, certaines fonctionnalités, comme les limites d'automatisation avancées et les options d'interface, sont restreintes à moins que vous ne disposiez d'un forfait premium.

Ce que j'apprécie moins chez Airtable, c'est que lorsque votre base s'agrandit, l'application peut parfois ralentir ou devenir un peu encombrée. La gestion de grandes quantités de données ou de plusieurs tableaux liés peut nécessiter une organisation supplémentaire. De plus, certaines fonctionnalités, comme les limites d'automatisation avancées et les options d'interface, sont restreintes à moins que vous ne disposiez d'un forfait premium.

Un utilisateur du forum r/Airtable souligne également les difficultés récurrentes liées à l'utilisation d'Airtable à grande échelle :

En ce qui concerne la tarification par utilisateur, je commence généralement par déterminer précisément qui a besoin d’un accès en modification et qui peut se contenter d’un accès en lecture seule, mais dès que l’on atteint 10 à 20 éditeurs, on a toujours l’impression de payer un supplément juste pour respirer. Certains de mes clients ont même demandé de créer une interface utilisateur Next.js personnalisée, pour finalement découvrir que l'API REST d'Airtable est pénible à pageer et à limiter en limite de fréquence, et qu'elle renvoie sans cesse des erreurs 401 lors de recherches complexes. Nous avons rapidement abandonné cette idée.

En ce qui concerne la tarification par utilisateur, je commence généralement par déterminer précisément qui a besoin d’un accès en modification et qui peut se contenter d’un accès en lecture seule, mais dès que l’on atteint 10 à 20 éditeurs, on a toujours l’impression de payer un supplément juste pour respirer. Certains de mes clients ont même demandé de créer une interface utilisateur Next.js personnalisée, pour finalement découvrir que l'API REST d'Airtable est pénible à pageer et à limiter en limite de fréquence, et qu'elle renvoie sans cesse des erreurs 401 lors de recherches complexes. Nous avons rapidement abandonné cette idée.

📚 En savoir plus : Les meilleurs logiciels de gestion des tâches à essayer

Alternatives à Airtable : logiciels de gestion de projet à envisager

Pour les équipes qui ont besoin d'une modélisation de données flexible, Airtable convient parfaitement. Cependant, des limites apparaissent lorsque les projets dépassent le cadre de flux de travail légers.

C'est là que ClickUp se distingue en tant qu'alternative à Airtable.

ClickUp est le premier espace de travail IA convergent au monde qui combine gestion de projet, collaboration, automatisations et votre pile technologique au sein d'une plateforme unifiée.

Découvrez ce qu'en dit un utilisateur de ClickUp sur G2 à propos des fonctionnalités de gestion de projet :

Le principal atout de ClickUp réside dans son incroyable flexibilité et sa grande personnalisation. Vous pouvez vraiment l'adapter à n'importe quel flux de travail ou style de gestion de projet. La possibilité de créer des vues, des tableaux de bord et des champs personnalisés est formidable. J'apprécie également la vaste gamme de fonctionnalités qu'il offre, de la gestion des tâches et du suivi du temps à la collaboration sur des documents et à la définition d'objectifs. C'est véritablement un environnement de travail tout-en-un.

Le principal atout de ClickUp réside dans son incroyable flexibilité et sa grande personnalisation. Vous pouvez vraiment l'adapter à n'importe quel flux de travail ou style de gestion de projet. La possibilité de créer des vues, des tableaux de bord et des champs personnalisés est formidable. J'apprécie également la vaste gamme de fonctionnalités qu'il offre, de la gestion des tâches et du suivi du temps à la collaboration sur des documents et à la définition d'objectifs. C'est véritablement un environnement de travail tout-en-un.

Comparaison rapide entre Airtable et ClickUp

Avant d'examiner en détail les fonctionnalités de ClickUp, voici les principales différences entre Airtable et ClickUp.

Aspect Airtable ClickUp Idéal pour Modélisation flexible des données, outils internes, flux de travail légers Exécution de projets de bout en bout, collaboration inter-équipes, opérations évolutives Courbe d'apprentissage Difficile d'accès pour les utilisateurs non techniciens en raison de la conception de base et de la logique des champs Modéré, avec des structures guidées et une prise en main plus rapide Tâches et propriété Les enregistrements doivent être conçus et gérés comme des tâches Tâches natives avec propriétaires, priorités, statuts et dépendances Vues Grille, Kanban, Calendrier, Échéancier, Galerie Tableau, Kanban, Calendrier, Diagramme de Gantt, Échéancier, Charge de travail, et plus encore IA contextuelle Des bases intégrant l'IA pour les résumés et l'interaction avec les données Une IA contextuelle à l'échelle de l'environnement de travail, couvrant les tâches, les documents et les outils Automatisation des flux de travail Flux de travail déclencheur-action limité aux bases Automatisations des flux de travail inter-projets et centrées sur les tâches Collaboration en temps réel Commentaires et avis partagés ; s'appuie sur des outils de chat externes Chat intégré, commentaires, documents, clips et synchronisations asynchrones Expérience mobile Fonctionnel mais limité pour les flux de travail complexes Une expérience mobile plus complète, axée sur les tâches Intégrations Écosystème d'intégration solide ; fonctionne bien avec Zapier/Integromat/Make De nombreuses extensions ainsi qu'une synchronisation bidirectionnelle native avec les calendriers, Slack, GitHub, etc.

La vue Tableur de ClickUp

Travaillez sur vos tâches grâce à une vue Tableur de type feuille de calcul, qui vous sera familière

C'est dans la vue Tableur de ClickUp que les utilisateurs d'Airtable se sentent généralement le plus à l'aise.

Elle vous offre une disposition familière de type tableur, où chaque tâche correspond à une ligne et chaque champ personnalisé à une colonne.

Ces lignes ne sont pas de simples enregistrements. Ce sont des tâches pleinement fonctionnelles associées à des personnes assignées, des dépendances, des commentaires, des documents, des objectifs et des automatisations.

Dans la vue Tableur, vous pouvez :

Afficher ou masquer les champs personnalisés tels que la priorité, le statut, les étiquettes ou le budget

Modifiez les données des tâches directement dans le tableau, comme dans un tableur

Passez la souris pour prévisualiser les descriptions des tâches sans ouvrir de nouvelles pages

Afficher les sous-tâches indépendamment ou imbriquées sous les tâches parentes

Obtenez des descriptions de tâches et des éléments à effectuer générés par l'IA dans la vue Tableur

Plus important encore, les champs personnalisés sont intégrés aux tâches et ne constituent pas des objets de base de données distincts. Vous n'avez pas besoin de gérer des identifiants d'enregistrement, des contraintes strictes sur les types de champs ou la logique backend simplement pour que vos données restent exploitables.

⭐ Bonus : Utilisez les champs IA pour standardiser les informations relatives aux tâches, éliminer la saisie répétitive de données et augmenter votre productivité globale. Ils fournissent un résumé concis de vos tâches. Utilisez les champs ClickUp AI pour résumer ou traduire des tâches, recevoir des mises à jour sur la progression, créer des actions à mener, et bien plus encore

ClickUp BrainGPT

ClickUp BrainGPT est un assistant IA contextuel qui comble le fossé entre les résultats générés par l'IA et le contexte du monde réel.

BrainGPT fonctionne directement au sein de votre environnement de travail ClickUp, avec un accès aux tâches, aux documents, aux commentaires, aux échéanciers, aux objectifs et aux permissions. Il peut ainsi vous aider à résumer les tâches et les documents, à générer des actions à mener et à expliquer le statut des projets.

Il peut vous fournir des réponses adaptées au contexte à des questions telles que : « Qu'est-ce qui est bloqué ? », « Qu'est-ce qui est en retard ? » ou « Qu'est-ce qui a changé cette semaine ? », le tout en s'appuyant sur les données en temps réel de l'environnement de travail.

Obtenez des réponses adaptées au contexte depuis votre environnement de travail avec BrainGPT

Recherche d'entreprise dans l'ensemble de votre travail (et au-delà)

L'une des fonctionnalités les plus performantes de BrainGPT est la recherche d'entreprise.

Effectuez des recherches dans ClickUp, sur le Web ou dans les fichiers de vos applications connectées telles que GitHub, Google Drive, SharePoint et bien d'autres encore à l'aide de BrainGPT

Effectuez des recherches parmi les tâches, les documents, les commentaires, les pièces jointes et les outils connectés en utilisant le langage naturel. Au lieu de fouiller dans les dossiers ou les vues, les utilisateurs peuvent poser des questions et obtenir des réponses qui reflètent la structure réelle du travail.

Cela s'avère particulièrement utile à grande échelle, lorsque les informations sont dispersées entre différents projets, équipes et outils.

Accès à plusieurs modèles d'IA

ClickUp BrainGPT donne également accès à plusieurs modèles d'IA externes au sein d'une même interface. Vous n'avez pas besoin de changer d'outil ni de gérer des abonnements distincts pour tester les résultats de différents modèles.

📌 Exemple : ChatGPT pour le travail quotidien. Claude pour les analyses et synthèses approfondies. Gemini pour les tâches nécessitant beaucoup d'informations et des recoupements.

Utilisez la fonction « Talk to Text » pour noter vos idées sans interrompre votre flux de travail

La fonctionnalité « Talk to Text » de ClickUp étend les capacités de BrainGPT au-delà des invites saisies au clavier. Exprimez vos idées, vos notes de réunion ou vos mises à jour de tâches à voix haute et convertissez-les instantanément en texte structuré, en tâches ou en documents. BrainGPT peut ensuite affiner, résumer ou transformer ces informations en étapes concrètes.

Transformez votre voix en action grâce à la fonctionnalité « Talk-to-Text » de ClickUp

Super Agents : vos coéquipiers IA

Les Super Agents de ClickUp sont des assistants IA autonomes et contextuels qui surveillent les changements sur votre environnement de travail et agissent au nom des utilisateurs en fonction de règles, de modèles de données et du contexte.

Alors que BrainGPT excelle dans la réponse aux questions et la génération d'informations, les Super Agents passent à l'action lorsque les conditions sont réunies.

Par exemple, un Super Agent peut :

Identifiez les tâches en retard et réattribuez-les ou prévenez leurs propriétaires de manière proactive

Suivez la progression des projets et générez des rapports d'état

Déclencher des tâches de suivi lorsque les dépendances sont achevées

Synthétisez les rétrospectives de sprint et mettez en évidence les informations sur les risques

Accélérez vos flux de travail avec Super Agents

⭐ Bonus : Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les Super Agents.

🚀 L'avantage ClickUp : Les tableaux de bord ClickUp regroupent toutes les informations dans un centre de commande en temps réel. Ils permettent aux équipes de visualiser l'état d'avancement des projets à travers les tâches, les échéanciers, les charges de travail, les objectifs et les risques, sans avoir à extraire les données vers des outils de BI externes ou des feuilles de calcul. Les cartes IA intégrées aux tableaux de bord analysent les données en temps réel de l'environnement de travail et génèrent automatiquement des informations pertinentes. Elles peuvent résumer la progression, mettre en évidence les obstacles, signaler les risques et définir les prochaines étapes.

Voici comment utiliser cette combinaison 👇

📚 À lire également : Stratégies d'optimisation des flux de travail pour vos équipes

Automatisations ClickUp

Les automatisations ClickUp sans code sont conçues pour les équipes qui passent d'un transfert manuel des tâches à des systèmes opérationnels reproductibles.

Voici quelques-unes des fonctionnalités d'automatisation :

Séquences multi-actions (un seul déclencheur peut générer plusieurs résultats)

Logique conditionnelle (structures if/else)

Délais et automatisations programmées

Actions d'intégration avec des outils externes via des intégrations natives

Configurez les automatisations ClickUp pour synchroniser votre flux de travail à chaque fois que de nouvelles données arrivent

Cela facilite l'automatisation des tâches répétitives telles que la mise à jour du statut des tâches, l'attribution de propriétaires, la remontée des blocages ou le déclenchement d'actions de suivi à l'approche des échéances.

ClickUp Automations prend également en charge des exemples d'automatisation des flux de travail plus avancés qui vont au-delà de la simple mise à jour des tâches.

📌 Exemple : Les équipes peuvent répartir automatiquement les tâches en fonction de leur priorité ou des valeurs des champs personnalisés, déclencher des tâches dépendantes lorsque les jalons sont achevés, ou assurer la coordination entre les équipes interfonctionnelles à mesure que les données évoluent d'un projet à l'autre.

✏️ Remarque : Alors qu'Airtable propose des flux de travail de type « déclencheur-action » au sein des bases, le moteur d'automatisation de ClickUp s'étend aux tâches, aux projets, aux échéanciers, aux objectifs et à la collaboration en équipe d'une manière qui semble native plutôt que rajoutée après coup.

Collaboration en temps réel avec ClickUp Chat

55 % des travailleurs du savoir affirment qu'il est difficile de suivre les informations, et 50 % ont, sans le savoir, travaillé sur un projet dont une autre équipe s'occupait déjà.

ClickUp Chat intègre la communication d'équipe directement dans votre environnement de travail du projet, afin que les discussions restent en lien avec le travail réel.

Regroupez vos discussions et votre travail en un seul endroit grâce à ClickUp Chat

Voici comment utiliser ClickUp Chat pour discuter en temps réel:

Organisez vos discussions à l'aide de canaux basés sur des projets, des équipes ou des thèmes

Discutez en privé grâce aux messages directs pour les échanges rapides ou confidentiels

Gardez le cap dans vos discussions grâce aux fils de discussion et aux réponses en fil de discussion

Utilisez les @mentions pour informer des personnes spécifiques ou des équipes entières

Créez des tâches directement à partir des messages de chat, pour transformer les discussions en actions concrètes

Organisez des mises à jour audio ou vidéo asynchrones avec ClickUp SyncUps , sans avoir à planifier de réunions

✏️ Note : Airtable s'appuie fortement sur des outils externes tels que Slack ou l'e-mail pour la communication en temps réel. Il existe bien une fonctionnalité de commentaires, mais celle-ci est liée à des enregistrements individuels et ne permet pas de collaborer en direct. ClickUp Chat regroupe les discussions et les livraisons en un seul et même endroit.

Modèles ClickUp prédéfinis

Tout comme Airtable, ClickUp vous propose des modèles prédéfinis dans lesquels vous pouvez intégrer vos données.

Par exemple, le modèle de gestion de projet ClickUp vous offre un espace de travail complet où vous pouvez planifier le projet, attribuer les responsabilités et suivre l'avancement jusqu'à la livraison.

Obtenez un modèle gratuit Gérez de bout en bout des flux de travail volumineux, complexes et interfonctionnels grâce au modèle de gestion de projet ClickUp

Ajoutez des détails importants tels que la phase du projet, les indicateurs de réussite, le service, etc. à l'aide des champs personnalisés de ClickUp, et suivez les tâches à l'aide de statuts personnalisés tels que « À risque », « Bloqué », etc.

Des automatisations prédéfinies permettent de faire passer les tâches d'une étape à l'autre, de publier des commentaires et de taguer les membres de l'équipe concernés.

Voici quelques autres modèles que vous pouvez utiliser dès maintenant :

💡Conseil de pro : Regroupez tous vos outils dans un seul flux de travail grâce aux intégrations ClickUp Grâce aux intégrations ClickUp, vous n'avez plus besoin de passer d'une application à l'autre pour accomplir votre travail. ClickUp s'intègre aux outils que votre équipe utilise déjà, tels que Slack, Google Workspace, GitHub, e-mail, HubSpot, Calendly et Office 365, afin que tout reste lié à vos tâches et à vos projets. Connectez vos outils via l'API ouverte de ClickUp ou intégrez n'importe quelle application web directement dans ClickUp grâce à la fonctionnalité Embed View pour afficher l'application Grâce aux intégrations, vous pouvez : Déclenchez automatiquement des mises à jour et des notifications à l'aide des automatisations ClickUp

Transformez les messages Slack en tâches et recevez des mises à jour directement dans vos canaux

Joignez et recherchez des fichiers Google Drive, synchronisez les évènements de Google Agenda et consultez Gmail sans quitter ClickUp

Associez les commits, les branches et les demandes de tirage GitHub à des tâches pour bénéficier d'une visibilité totale sur le travail de développement

Tarifs de ClickUp

Avec ClickUp, vous trouverez des forfaits gratuits et payants adaptés à tous les budgets :

Faut-il choisir Airtable ou ClickUp pour la gestion de projet ?

Lorsque la gestion de projet implique la structuration de données, Airtable fonctionne très bien. Si vous avez besoin de tableaux flexibles, d'applications personnalisées ou d'outils internes, l'approche par base de données est suffisante.

Cependant, à mesure que les flux de travail se complexifient — avec les dépendances, la propriété, l'automatisation et la collaboration inter-équipes —, vous devrez commencer à explorer des alternatives à Airtable. Des tâches simples telles que le nettoyage des bases de données, la prévention des doublons et l'ajustement des permissions dans Airtable nécessitent souvent une supervision technique.

Découvrez ClickUp, la plateforme de gestion de projet contextuelle basée sur l'IA.

Il réduit les frais d’installation tout en offrant une grande flexibilité grâce à de multiples vues, des champs personnalisés, des automatisations et une IA contextuelle. Au lieu de se contenter de gérer des données comme Airtable, ClickUp vous offre un environnement de travail unifié qui rassemble toutes vos données, vos processus et vos collaborateurs.

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