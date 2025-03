Modèles Airtable gratuits pour la gestion de projet

Si vous vous êtes déjà senti dépassé par le chaos d'un projet, vous n'êtes certainement pas le seul. De la gestion des échéanciers et de la communication à la gestion des problèmes inattendus, il y a beaucoup à jongler.

Heureusement, les modèles de gestion de projet peuvent mettre de l'ordre dans le chaos.

Ces cadres prêts à l'emploi vous permettent d'être opérationnel et, avec le bon modèle, vous pouvez couvrir tout depuis le lancement du projet jusqu'à sa livraison

Airtable est un choix populaire pour sa polyvalence et sa facilité d'utilisation.

Pour vous aider à trouver le modèle qui vous convient le mieux, nous avons dressé une liste des six meilleurs modèles Airtable. Nous explorerons également d'autres modèles qui pourraient mieux répondre à vos besoins.

Qu'est-ce qu'un modèle Airtable ?

Les modèles Airtable sont des environnements de travail préconstruits conçus pour simplifier la gestion de projet. Ils organisent l'information et structurent les flux de travail avec des tableaux, des champs et des affichages prédéfinis.

Ces modèles stockent les données en forme de feuille de calcul et sont puissants Alternatives à Google Sheets . Elles sont spécifiques aux feuilles et aident les équipes à répondre efficacement aux besoins uniques de leurs projets.

Voici les principales fonctions des modèles Airtable pour votre entreprise :

Éliminer les tracas liés à la création de trackers personnalisés pour chaque projet

Standardiser les flux de travail pour la cohérence entre les équipes et les tâches

entre les équipes et les tâches Améliorer la transparence en planifiant chaque tâche et chaque point de données

en planifiant chaque tâche et chaque point de données Gérer les informations à l'aide d'une feuille de calcul riche en fonctionnalités ou d'un tableau de bordBase de données Excel ## Qu'est-ce qui fait un bon modèle Airtable ?

Un modèle Airtable vise à accroître l'efficacité et la productivité d'un projet. Dans cette optique, voici les éléments que vous devez retrouver dans chaque modèle :

Options de personnalisation: Assurez-vous que le cadre est facilement adaptable et personnalisable pour répondre aux diverses exigences du projet

Assurez-vous que le cadre est facilement adaptable et personnalisable pour répondre aux diverses exigences du projet Conception axée sur les objectifs: Choisissez un modèle Airtable dont la disposition et les fonctions sont conçues pour le cas d'utilisation que vous envisagez. Évitez la surcharge d'informations avec la bonne structure préconçue

Choisissez un modèle Airtable dont la disposition et les fonctions sont conçues pour le cas d'utilisation que vous envisagez. Évitez la surcharge d'informations avec la bonne structure préconçue Capacités d'automatisation: Au-delà de la structure préconstruite qui permet de gagner du temps, recherchez des modèles dotés de fonctionnalités automatisées intégrées, telles que les notifications ou la logique conditionnelle, afin de réduire les efforts manuels supplémentaires

Au-delà de la structure préconstruite qui permet de gagner du temps, recherchez des modèles dotés de fonctionnalités automatisées intégrées, telles que les notifications ou la logique conditionnelle, afin de réduire les efforts manuels supplémentaires Visualisation des données: Sélectionnez des modèles dotés d'outils de visualisation pertinents, tels que des rapports, des graphiques et des tableaux de bord, pour obtenir des informations claires et accessibles à partir de vos données

6 modèles Airtable pour la gestion de projets

1. Modèle de suivi des stocks

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Inventory-Tracking-Template-1400x740.png Modèle de suivi d'inventaire Airtable /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours d'actualisation Airtable Le site d'Airtable Modèle de suivi des stocks est une solution solide pour optimiser le matériel et les actifs. Ce modèle permet de simplifier la gestion de l'inventaire des produits grâce à des champs de données d'inventaire clés, tels que l'identifiant du produit, l'emplacement et le prix.

Il vous permet également de planifier l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement dans des sous-feuilles effacées

Le modèle visualise les stocks, le statut des commandes et les images des produits afin que vous puissiez agir sur les pénuries à venir et faire des équipes commerciales, en sachant que les produits sont prêts.

Idéal pour: Les managers de magasins et les équipes de la chaîne d'approvisionnement qui souhaitent assurer le suivi des marchandises physiques. C'est une solution idéale pour les Business qui cherchent à maintenir des stocks sains et un résultat net positif.

2. Gestion des contrats d'entreprise

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Business-Contract-Management-1400x660.png Gestion des contrats d'entreprise Modèles Airtable /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Airtable Si vous souhaitez gérer vos contrats de manière efficace, optez pour la solution Modèle de gestion des contrats d'entreprise .

Ce cadre convivial comporte des libellés clairs, des champs prédéfinis et des rappels automatisés. Ces fonctionnalités vous aident à ne pas perdre de vue les échéances et les renouvellements à venir dans un environnement dynamique.

Airtable propose cette solution dans les vues Kanban et Liste pour aligner les tâches sur les équipes responsables. Cela permet des instructions invitées, et une gestion fluide du cycle de vie des contrats.

Idéal pour: Les équipes de gestion qui cherchent à piloter les livrables et à garder une longueur d'avance sur les détails des contrats. Cette solution est également idéale pour les entreprises qui souhaitent établir des relations plus solides avec leurs fournisseurs et leurs clients.

3. Modèle de gestion des actifs de la marque

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Brand-Asset-Management-Template-1400x662.png Modèle de gestion des actifs de la marque Airtable /$$img/

la marque de l'entreprise est une marque de commerce Airtable Les Modèle de gestion des actifs de la marque est une solution conçue pour faciliter la création et la maintenance des actifs de marque. Il est doté de sous-feuilles dédiées pour le stockage des guides de style, des logos et des messages relatifs aux produits.

Le modèle comprend une fonction de recherche pour retrouver facilement les données. Il rassemble tous ces éléments pour une cohérence et une tonalité plus uniformes.

Il s'agit d'un modèle Airtable idéal pour tous ceux qui cherchent à améliorer l'image de marque de manière efficace.

Idéal pour: Les entreprises qui organisent régulièrement des campagnes d'image de marque et des mises à jour de produits. Il est également parfait pour les projets avec une forte collaboration inter-agences ou partenaires et qui ont besoin d'un accès rapide aux actifs de la marque.

4. Modèle simple de suivi des candidats

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Simple-Applicant-Tracker-Template-1400x686.png Modèle simple de suivi des candidats Airtable /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Airtable Vous souhaitez affiner le suivi des candidatures ? Modèle simple de suivi des candidats est un excellent choix. Il permet d'organiser les candidats, les étapes et les détails dans une disposition claire et accessible.

Le modèle sert de d'ordonnancement du projet avec une section permettant de stocker les informations relatives aux candidats et aux entretiens. La solution comporte des champs personnalisés tels que "Décision nécessaire" qui invitent à prendre des instructions et une option permettant de joindre les CV des candidats.

Le modèle simple de suivi des candidats permet de classer les candidatures, les entretiens et les abonnements pour un recrutement de premier ordre

Idéal pour: Les entreprises et les équipes RH qui souhaitent améliorer la gestion des étapes d'entretien de leurs candidats et collaborer avec les managers d'embauche.

5. Modèle de suivi de campagne marketing

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Marketing-Campaign-Tracking-Template-1400x738.png Modèle de suivi de campagne marketing Airtable /$$img/

le site web de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) a été mis à jour Airtable Le site d'Airtable Modèle de suivi de campagne marketing est une excellente solution de suivi pour toutes vos campagnes de marketing. Il affiche un échéancier pour le suivi de la progression et des libellés clairs pour identifier la manière d'exécuter une tâche.

Le modèle est facile à personnaliser et utilise des intégrations tierces à partir de plateformes comme Google Ads, des outils de référencement et des CRM. En fait, Airtable vous permet de collaborer de manière transparente et d'améliorer l'alignement pour la meilleure campagne.

Il vous permet également de planifier les objectifs de la campagne, son statut, la plateforme prévue et les ressources créatives. En bref, c'est tout ce dont vous avez besoin pour gagner des prospects, de la notoriété et de la réputation

Idéal pour: Les équipes marketing et les individus qui cherchent à visualiser l'impact de leurs campagnes et la performance de leurs produits sur tous les canaux de communication.

Limites de l'utilisation d'Airtable

Airtable est un bon point de départ pour la gestion de projet, mais il présente quelques inconvénients. Voici quatre limites d'Airtable que vous devez garder à l'esprit lorsque vous choisissez votre modèle :

Modèles de tarification coûteux: Les forfaits payants sont coûteux, en particulier pour les grandes équipes. Les coûts augmenteront avec le nombre d'équipes et de projets. Il existe de nombreuxlogiciels de base de données gratuits qui offrent des fonctionnalités puissantes sans mise à niveau payante

Les forfaits payants sont coûteux, en particulier pour les grandes équipes. Les coûts augmenteront avec le nombre d'équipes et de projets. Il existe de nombreuxlogiciels de base de données gratuits qui offrent des fonctionnalités puissantes sans mise à niveau payante **Les environnements de travail sont limités en nombre d'entrées, ce qui entrave le traitement des données à grande échelle. Même les forfaits Enterprise sont limités à 500 000 entrées

**Les paramètres de permission sont basiques dans les modèles Airtable, limités au niveau du tableau ou de la base. À défaut de champs ou d'enregistrements spécifiques, les équipes ne font pas de contrôle approfondi sur la modification en cours des données

**Les environnements de travail sont isolés, ce qui empêche de lier ou de partager des bases entre différents espaces de travail. Ils ne conviennent pas à une gestion de projet et de données transversale ou globale

💡 Pro Tip: Airtable est souvent envisagé pour la gestion de bases de données, voici donc une liste de.. logiciel de base de données clients pour vous permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.

Alternative aux modèles Airtable

Les modèles Airtable sont connus pour leur attrait visuel et leurs cas d'utilisation détaillés. Cependant, leurs limites révèlent qu'ils ne sont pas les meilleurs outils de gestion de projet en termes de personnalisation et de paramètres de fonctionnalités.

Pour la gestion de projet, ClickUp est certainement une meilleure option, car la plateforme excelle dans la collaboration et la gestion des tâches Voici une comparaison.

Fonctionnalité Airtable ClickUp ➖Database-driven project management ✅ 🏆Project management that goes beyond just databases Interface utilisateur ✅Intuitive, simple et semblable à un tableur ✅Intuitive, riche en fonctionnalités et navigable ✅Intuitive, riche en fonctionnalités et navigable ✅Intuitive, simple et simple Courbe d'apprentissage ✅ 🏆Courte en raison de ses fonctionnalités de base. Facile à apprendre, mais pas de ressources dédiées ✅Légèrement plus long en raison de ses fonctionnalités complètes. Il est livré avec du matériel d'apprentissage et des conseils Automatisation ➖S'arrête aux vues, champs et tableaux flexibles ✅ 🏆Personnalisation étendue des champs de données à l'automatisation et au flux de travail ✅ 🏆S'arrête aux vues, champs et tableaux flexibles ✅ 🏆S'arrête aux vues, champs et tableaux flexibles ✅ 🏆S'arrête aux vues, champs et tableaux flexibles ✅ 🏆S'arrête aux vues, champs et tableaux flexibles ✅ 🏆S'arrête aux vues, champs et tableaux flexibles ✅ 🏆S'arrête aux champs de données à l'automatisation et au flux de travail ✅ Gestion des tâches ✅ Gestion des tâches de base comme l'attribution de tâches, la définition de paramètres d'échéance ✅ 🏆 Gestion efficace des tâches, y compris les sous-tâches, les dépendances, les diagrammes de Gantt et la gestion de la charge de travail ✅ 🏆 Gestion des tâches de base comme l'attribution de tâches, la définition de paramètres d'échéance ✅ 🏆 Gestion efficace des tâches, y compris les sous-tâches, les dépendances, les diagrammes de Gantt et la gestion de la charge de travail Collaboration ✅Collaboration en temps réel sur les enregistrements et les champs ✅ 🏆La collaboration en temps réel s'étend aux données, aux visualisations, au chat in-app, aux commentaires, et même aux commentaires attribués L'automatisation puissante couvre les flux de travail complexes, la logique conditionnelle et les intégrations natives à plus de 1000+ applications ✅ 🏆Des options de visualisation variées, y compris des tableaux de bord personnalisés, des diagrammes et des fonctionnalités de rapports ✅ 🏆Des graphiques de base et des tableaux de bord pour visualiser les données Les forfaits Free sont disponibles avec des fonctionnalités limitées. Les forfaits payants ont tendance à être assez chers ✅ 🏆Plan gratuit disponible avec plus de fonctionnalités et des options payantes abordables

Maintenant, explorons quelques modèles ClickUp qui sont idéaux pour les projets professionnels et personnels.

1. Modèle ClickUp pour la gestion de la relation client (CRM) dans le domaine des ventes

Télécharger ce modèle

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de CRM pour les ventes ClickUp améliore la satisfaction des clients et la gestion des prospects. Suivez les ventes avec 20 statuts, comme "Non qualifié", pour clarifier le type de lead et les efforts à fournir.

Les vues personnalisées aident votre CRM et votre équipe commerciale à rester organisés et concentrés. Des fonctionnalités telles que l'affichage résumé donnent un aperçu de l'ensemble de l'équipe commerciale et des résultats.

Le modèle s'intègre à de multiples gestion de projet d'équipe commerciale des outils pour couvrir l'ensemble de votre projet commercial. Il simplifie la création et la délégation des tâches et facilite les activités telles que le suivi des retours d'information et les revues de projet.

Idéal pour: Les équipes de vente et les Business qui cherchent à améliorer la gestion des prospects, la satisfaction des clients et à rationaliser leur pipeline de vente avec une solution CRM organisée.

Lire la suite: Consultez le top Modèles CRM si vous recherchez des alternatives destinées à améliorer les performances de votre fonction de gestion de la relation client.

2. Modèle de suivi des concurrents ClickUp

Télécharger ce modèle

Si vous devez surveiller la concurrence sur le marché, le modèle Modèle de suivi des concurrents ClickUp est fait pour vous. Repérez les acteurs réguliers et les nouvelles startups grâce à l'examen pré-conçu de la date de sortie.

Vous disposez de champs de données pour enregistrer rapidement les catégories de produits, les prix, les évaluations et les fonctionnalités clés.

En mappant les pages de produits et les slogans, vous pouvez suivre les thèmes marketing de vos concurrents. Ce modèle est essentiel pour les entreprises qui cherchent à maintenir ou à créer un avantage concurrentiel

Idéal pour: Les équipes de marketing et les entreprises qui cherchent à surveiller la concurrence sur le marché, à analyser les stratégies des concurrents et à maintenir un avantage concurrentiel grâce à un suivi organisé.

3. Modèle de matrice des fonctionnalités du produit ClickUp

Télécharger ce modèle

Qu'il s'agisse de revoir la stratégie produit ou de comparer vos options, la matrice des caractéristiques des produits de ClickUp est un outil indispensable Modèle de matrice des fonctionnalités des produits ClickUp est la solution dont vous avez besoin.

Il planifie tous les détails à l'aide de libellés clairs et codés par couleur, ce qui permet d'obtenir des visualisations de la feuille de route du produit époustouflantes. Des outils de gestion des tâches intégrés garantissent la sortie rapide des fonctionnalités, tandis que des affichages personnalisés permettent d'identifier les fonctionnalités à forte valeur ajoutée.

Avec la modification en cours et le forfait de capacité, ce modèle aligne les efforts de l'équipe et optimise les ressources. ClickUp offre des fonctions avancées d'automatisation, de dépendance et d'enregistrement d'écran pour améliorer le suivi des fonctionnalités du produit.

Ce cadre est un excellent choix pour la planification d'évènements, en particulier le lancement d'un produit ou la sortie d'une fonctionnalité.

Idéal pour: Les équipes produit et les gestionnaires de projet qui souhaitent visualiser efficacement les fonctionnalités d'un produit, rationaliser les sorties de fonctionnalités et améliorer la collaboration lors des discussions sur la stratégie produit.

4. Modèle d'annuaire des employés ClickUp

Télécharger ce modèle

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle d'annuaire des employés ClickUp est un joyau des RH conçu pour organiser la gestion des employés. Sa disposition simple et frappante affiche une vue claire de vos effectifs.

Le cadre dispose de différents statuts pour les informations précises de chaque individu, telles que leur emplacement, les primes, les anniversaires, et même leur statut d'emploi actuel.

Idéal pour les petites et grandes organisations, le modèle s'intègre bien aux solutions RH et CRM. Des fonctionnalités telles que les vues de la charge de travail et du Tableau permettent de prévenir les pénuries de personnel et de forfaiter l'absentéisme.

En plus d'être un modèle de répertoire il s'agit d'un excellent modèle d'intégration des employés. Lorsqu'il est mis en œuvre tôt, il offre une expérience claire et structurée aux nouveaux employés.

Idéal pour: Les équipes RH et les organisations de toutes tailles qui cherchent à rationaliser la gestion des employés, à améliorer les processus d'onboarding et à maintenir un répertoire d'employés organisé.

5. Modèle de rapport hebdomadaire des équipes commerciales ClickUp

Télécharger ce modèle

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Vous voulez impressionner la direction générale et gagner du temps sur les rapports de routine ? Choisissez le Modèle de rapport hebdomadaire sur les équipes commerciales de ClickUp .

Les multiples affichages de ce cadre vous permettent de présenter efficacement les données à différentes parties prenantes. Suivez les indicateurs clés tels que les appels à froid, les produits vendus et la déviation des objectifs pour mesurer instantanément votre impact hebdomadaire.

À faites-vous appel à l'assistance de la direction ou souhaitez-vous présenter vos réalisations ? Ce modèle est parfait pour les deux et est facile à comprendre. Il planifie la performance du produit, suit votre temps et analyse les interactions.

C'est une solution parfaite pour visualiser le comportement des clients, l'efficacité et les points à améliorer.

Effacé pour: Les professionnels de la vente et les équipes qui souhaitent établir des rapports hebdomadaires sur les indicateurs, mettre en valeur les réalisations et obtenir l'assistance de la direction grâce à des présentations de données claires et percutantes.

6. ClickUp Modèle de feuille de calcul pour la gestion de projet

Télécharger ce modèle

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de feuille de calcul pour la gestion de projet ClickUp est la mise à jour idéale d'Airtable. Avec une interface de feuille de calcul, ce cadre garantit flexibilité et fonctionnalités dans une forme familière.

L'interface modèle de feuille de calcul planifie vos projets en phases et visualise la progression à l'aide d'un code couleur clair. ClickUp offre des vues personnalisées telles que "Livrables", "Problèmes" et "Gantt du projet" pour comprendre les goulots d'étranglement, les échéanciers et les cibles.

Le modèle comporte un guide de démarrage et aide à cartographier les processus internes, tels que les flux de travail d'approbation. vous avez besoin d'un affichage unique pour votre entreprise ? Vous pouvez instantanément personnaliser le vôtre.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet et les équipes à la recherche d'un outil flexible et convivial pour visualiser les phases d'un projet, suivre la progression et personnaliser les flux de travail en toute transparence.

7. Modèle de suivi des ventes ClickUp

Télécharger ce modèle

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de suivi des ventes ClickUp est idéal pour suivre l'évolution de vos discussions d'équipe commerciale.

Le cadre utile comprend différents statuts personnalisés préconçus pour visualiser la progression des tâches. " Objectif atteint " et " En cours " sont d'excellents exemples qui aident les équipes commerciales à évaluer les prochaines étapes.

Les champs personnalisés tels que les frais d'expédition et les cibles de profit permettent à votre équipe de rester concentrée sur les objectifs de l'entreprise. De plus, la disposition dynamique facilite l'identification des informations.

Des visualisations uniques, y compris un affichage du "volume des ventes par mois", vous aident à suivre les tendances des équipes commerciales. Le modèle permet des personnalisations rapides pour suivre des indicateurs tels que les taux de conversion et visualiser la valeur à vie des clients.

Idéal pour : Les équipes commerciales et les Business qui cherchent à suivre efficacement les conversions de ventes, à évaluer la progression et à visualiser les indicateurs clés pour une meilleure prise de décision.

8. Modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp

Télécharger ce modèle

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp est la solution ultime de productivité et d'efficacité des tâches. Avec un simple champ de données "type d'activité", vous pouvez segmenter les cibles personnelles et professionnelles.

Le modèle affiche un journal d'activité pour décomposer les tâches en fonction de la journée. Sa vue Charge de travail vous permet de ne pas vous surcharger ou de ne pas surcharger les membres de votre équipe lors de l'attribution des tâches.

Ses dates effacées de début et d'échéance aident à visualiser la progression et à calculer le temps nécessaire . Des fonctionnalités telles que le bouton de commentaire, le niveau de priorité et l'estimation de l'effort vous permettront d'accomplir vos tâches à la vitesse de l'éclair.

Idéal pour: Les professionnels et les équipes qui souhaitent améliorer leur productivité, gérer efficacement les tâches et maintenir une charge de travail équilibrée tout en suivant le temps de manière efficace.

9. Modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp

Télécharger ce modèle

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp est ce dont vous avez besoin pour former de nouvelles habitudes avec conviction et constance. Après tout, une habitude se forme en 21 jours, mais il est facile de la perdre sans conseils.

Réalisez vos aspirations personnelles et professionnelles grâce à ses applications, telles que l'amélioration du style de vie, le renforcement des compétences ou même la résolution de la procrastination.

Ce modèle de tâche s'intègre à n'importe quel projet existant en un seul clic. Il comprend des sous-tâches pour mapper la date et des cases à cocher pour aider à marquer la progression.

Visualisez votre progression dans la tâche principale et les sous-tâches sous la forme d'une barre de progression attrayante. Ce cadre ClickUp fera l'affaire si vous souhaitez que le suivi de vos habitudes soit motivant et intuitif.

Idéal pour: Les personnes qui cherchent à développer et à maintenir de nouvelles habitudes de manière efficace tout en suivant la progression d'une manière motivante et intuitive.

10. ClickUp Modèle de plan budgétaire personnel

Télécharger ce modèle

Vous voulez mieux gérer votre argent ? Le Modèle de plan budgétaire personnel ClickUp est l'outil idéal pour calmer l'anxiété financière. Ses huit champs de données permettent d'avoir une vue d'ensemble gratuite. Le champ des catégories permet de repérer facilement les revenus et les dépenses.

vous voulez un forfait ? La fonctionnalité IA intégrée, ClickUp Brain vous aide à en créer plusieurs. De cette façon, vous pouvez réaliser toutes vos expériences et idées pour optimiser votre budget de manière créative.

Le modèle affiche un résumé pour un aperçu clair de la santé financière et compare même le forfait par rapport au réel et les écarts en temps réel.

ClickUp vous aide à forfaiter vos dépenses personnelles et professionnelles les finances du projet comme vous le souhaitez.

Idéal pour: Les particuliers et les professionnels à la recherche d'une approche organisée de la gestion des finances personnelles, de la réduction de l'anxiété financière et de l'optimisation des stratégies budgétaires.

Créez des bases de données puissantes pour organiser votre travail

Si vous souhaitez évoluer par rapport à l'interface d'Airtable, ClickUp dispose également d'un outil de feuille de calcul dédié.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Table-view-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Affichage simplifié des tableaux /$$img/

créez instantanément des tableaux, liez des tâches et visualisez des informations avec la vue Tableur de ClickUp

ClickUp Vue Tableur est un outil de flexibilité et d'intégration au sein d'une interface familière. Considérez-le comme votre tableur habituel, surchargé de fonctionnalités de gestion de projet.

Il permet de garder les informations structurées et accessibles grâce au filtrage instantané, au regroupement et à la gestion des colonnes. L'outil vous permet également de partager des liens publics, d'accéder à des cours de modification en direct et d'exporter des données par le biais d'un cryptage sécurisé.

Ainsi, la collaboration et la présentation ne sont pas limitées aux parties prenantes internes du projet.

ClickUp ne s'arrête pas là. Tableur a également accès à 30+ outils et 1000+ intégrations, ce qui rend la gestion de plusieurs projets et de grands paramètres transparente.

Atteindre l'excellence en gestion de projet avec ClickUp

La gestion de projet est un art de soft skills et une science basée sur les données, et le bon outil est essentiel pour l'excellence du projet. Les modèles prêts à l'emploi permettent de gagner du temps, de réduire les efforts manuels, de tirer instantanément des enseignements et de faciliter de meilleurs plans d'action.

Bien que les modèles Airtable soient un bon point de départ, ils présentent des inconvénients, notamment une personnalisation limitée, un traitement des données et un partage incroyablement restrictif.

Alors, pourquoi se contenter de moins quand ClickUp offre une gestion de projet exceptionnelle ? Comme le montre chaque modèle de ce guide, la plateforme est un outil adaptable, complet et riche en fonctionnalités qui offre bien plus qu'une simple gestion et visualisation des tâches.

