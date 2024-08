10 modèles d'annuaires gratuits pour rester organisé

Les modèles d'annuaires peuvent être d'une aide précieuse pour les directeurs et les cadres occupés. Que vous ayez besoin d'un modèle pour vous aider à organiser des documents, des images, des liens, des personnes, des entreprises ou autre chose, nous avons ce qu'il vous faut !

Dans cet article, nous allons vous présenter 10 modèles d'annuaires pour vous donner une idée de la façon dont ils peuvent être utilisés et pour vous aider à choisir le meilleur pour vos besoins.

Qu'est-ce qu'un modèle d'annuaire ?

Un modèle d'annuaire est un document ou un site web préétabli qui peut être utilisé pour créer un annuaire de personnes, d'entreprises, de documents, de médias, etc. Ils comprennent généralement des champs pour le nom, les informations de contact et d'autres données pertinentes concernant chaque entrée.

Bien que les annuaires n'incluent généralement pas d'automatismes ni de suivi des tâches, ils peuvent constituer de bons outils de gestion de l'information Alternatives au CRM pour les gestionnaires et autres personnes à la recherche de solutions simples. Dans de nombreux cas, vous pouvez également intégrer vos annuaires dans un logiciel de CRM ou de gestion de projet.

Des modèles d'annuaires peuvent être créés pour répondre à une variété de besoins, tels que :

Annuaires de documents

Répertoires de photos

Annuaires d'employés

Annuaires des membres

Annuaires de fournisseurs

Annuaires de l'industrie

Annuaires d'événements

Annuaires de produits

Annuaires de sites web

Avantages d'un modèle d'annuaire

Modèles d'annuaires gagner du temps et des efforts en fournissant un document préformaté ou un logiciel que vous pouvez adapter à vos besoins. Ils peuvent également vous aider à vous assurer que les répertoires que vous créez sont cohérents et faciles à utiliser.

Voici quelques-uns des avantages que présente l'utilisation d'un modèle d'annuaire :

Gagner du temps et de l'énergie en fournissant un document ou un site web préformaté que vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins

Vous pouvez faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d'onde grâce à des documents qui sont toujours mis à jour et actualisés

Assurer la cohérence des documents afin qu'ils soient bien organisés et rapidement accessibles

Améliorer l'exactitude de vos dossiers en fournissant un format standard pour la saisie et le stockage des données

Rationaliser l'accès à vos documents et supports internes, en veillant à ce que les dernières mises à jour et les documents les plus récents soient mis à la disposition de tous

Vous donner la possibilité de vous développer au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise en ajoutant, en modifiant ou en changeant les champs et les caractéristiques au fil du temps

Réduire le risque de perte de données

Si vous cherchez à créer des annuaires pour votre organisation, les modèles sont un excellent moyen de les construire plus efficacement et avec plus de précision afin de pouvoir les récupérer et les adapter au fil du temps.

10 modèles d'annuaires pour rester organisé en 2024

Voici 10 modèles d'annuaires gratuits qui peuvent vous aider à rester organisé et productif en 2024.

1. Modèle d'annuaire ClickUp

Modèle d'annuaire ClickUp

Le Modèle de répertoire ClickUp est une liste préformatée qui vous aide à organiser les documents de votre équipe en fonction des informations sur les employés.

Ce modèle convient parfaitement aux entreprises de toutes tailles qui ont besoin de garder une trace des documents de leurs employés. Il constitue également un bon choix pour les personnes qui souhaitent créer un répertoire personnel de leurs documents.

Il comprend des statuts, des vues et des champs personnalisables qui vous permettent de faire des choses telles que :

D'assurer le suivi des documents importants

Sauvegarder les informations critiques et visualiser les données

Accéder facilement aux informations dans un répertoire organisé

Suivre le temps, les étiquettes, les dépendances et les courriels

Ajouter, mettre à jour et réviser des documents

Suivre les tâches à l'aide d'outils de gestion de projet

Le modèle de répertoire de ClickUp convient aux entreprises de toutes tailles qui ont besoin de créer un répertoire organisé de documents.

Si vous avez besoin de plus de fonctions pour stocker d'autres types de données, comme des pages d'atterrissage, vous pouvez également envisager de créer un répertoire pour vos données à l'aide d'un modèle d'annuaire modèle de base de données . Télécharger ce modèle

2. Modèle d'annuaire des employés ClickUp

Modèle d'annuaire des employés ClickUp

L'annuaire Modèle d'annuaire des employés ClickUp est une liste préétablie qui vous aide à créer un endroit central pour toutes les informations relatives aux employés.

Ce modèle d'annuaire des employés convient parfaitement aux entreprises de toutes tailles qui ont besoin de suivre les informations relatives à leurs employés. C'est également un bon choix pour les particuliers qui souhaitent créer un répertoire personnel de leurs employés.

Vous êtes à la recherche d'une solution idéale pour faire progresser vos ressources humaines ? Modèle de ressources humaines de ClickUp peut vous aider à créer un système personnalisé pour votre équipe RH. Il facilite la gestion du recrutement, du développement des talents, de la gestion des employés et de l'intégration. Télécharger ce modèle

3. Modèle d'annuaire photo ClickUp

Modèle d'annuaire photo ClickUp

Modèle de répertoire de photos de ClickUp est un tableau blanc préfabriqué qui vous aide à organiser et à gérer les photos de votre équipe. Il comprend des statuts, des champs et des vues pour vous aider à suivre, catégoriser et visualiser les photos de votre équipe.

Le modèle comprend également les avantages suivants :

Organiser facilement les photos en catégories et en dossiers

Recherche instantanée d'une photo à l'aide de mots-clés et d'étiquettes

Garder une trace de la personne qui a téléchargé chaque photo et de la date à laquelle elle l'a fait

Améliorer le suivi de l'équipe grâce aux réactions aux commentaires, aux attributions multiples et à l'importance

Le modèle de répertoire de photos convient parfaitement aux entreprises et aux services de toutes tailles qui ont besoin de garder une trace des photos de leur équipe. Télécharger ce modèle

4. Modèle d'annuaire professionnel ClickUp

Modèle d'annuaire professionnel ClickUp

Lorsque vous avez besoin de créer une liste de fournisseurs, un répertoire de partenaires ou tout autre type de répertoire de contacts, Modèle d'annuaire professionnel de ClickUp vous aide à simplifier et à organiser le processus.

Le modèle comprend des champs pour le suivi des informations de contact telles que les adresses électroniques et les numéros de téléphone. De plus, vous disposez de vues qui facilitent la recherche des contacts par nom, entreprise, secteur d'activité ou lieu.

Le modèle d'annuaire professionnel vous aide à créer une base de données qui vous permet de.. :

De stocker et de réviser facilement les informations de contact dans un emplacement centralisé

Améliorer la communication avec les fournisseurs et les partenaires en offrant un accès rapide et facile aux coordonnées des personnes à contacter

Faciliter le développement de nouvelles affaires en fournissant un référentiel central pour les clients et partenaires potentiels

Dans le même ordre d'idées, vous pouvez également envisager d'utiliser un logiciel d'organigramme ou organigramme feuille de calcul Excel .

Si vous êtes à la recherche de l'organigramme parfait, nous vous invitons à le consulter modèle de liste de fournisseurs le modèle d'annuaire d'entreprise de ClickUp est un excellent choix pour la création d'un annuaire d'entreprises, d'un répertoire de clients ou d'une liste de contacts internes Télécharger ce modèle

5. Modèle d'annuaire des membres ClickUp avec photos

Modèle d'annuaire des membres ClickUp avec photos

Vous avez toujours souhaité qu'il soit plus facile de créer un répertoire interactif de photos de membres ? C'est désormais possible ! Avec le Annuaire des membres ClickUp avec modèle de photos avec le modèle ClickUp, vous n'avez pas besoin d'être un as de la technologie pour créer un annuaire des membres beau et bien organisé.

Les champs personnalisés vous offrent sept choix d'attributs, y compris les noms, les numéros de téléphone, les courriels, les contacts d'urgence et les adresses

Différentes vues ClickUp vous permettent de trouver et de trier les personnes par type d'adhésion, formulaire d'adhésion, processus d'adhésion, date de début de l'adhésion et autres informations importantes

L'utilisation de ce modèle vous aidera à créer un annuaire des membres qui vous apportera tout ce dont vous avez besoin : une excellente visibilité, une collaboration améliorée, de meilleures capacités de mise en réseau et un accès rapide aux informations d'identification et de contact des membres.

Si vous avez besoin de garder une trace de vos membres, le modèle ClickUp Membership Directory with Photos est ce que vous cherchiez ! Télécharger ce modèle

Modèle de liste de contacts d'entreprises ClickUp

Si vous avez besoin de créer une liste de contacts d'entreprise, le modèle Modèle de liste de contacts d'entreprise par ClickUp est là pour vous aider à bien faire les choses.

Ce modèle est une liste préétablie qui vous aide à conserver vos contacts en un seul endroit.

Il comprend des champs personnalisés pour le suivi des informations de contact, telles que le nom, l'adresse électronique, le numéro de téléphone et l'intitulé du poste. De plus, vous disposez de vues personnalisées (par département, statut d'emploi ou date d'entrée en fonction, par exemple) qui vous aident à localiser vos contacts plus rapidement.

Simplifiez le processus d'ajout de nouveaux contacts à votre liste grâce au modèle de liste de contacts d'entreprise.

Il s'agit d'un excellent modèle pour les personnes souhaitant assurer le suivi de leurs collègues personnels ou professionnels, qu'il s'agisse de leur propre entreprise, d'une petite entreprise ou d'une organisation à l'échelle de l'entreprise. Télécharger ce modèle

7. Modèle de profil d'employé ClickUp

Modèle de profil d'employé ClickUp

Organisez les informations relatives au profil des employés et facilitez leur accès grâce au modèle de profil d'employé ClickUp Modèle de profil d'employé ClickUp .

Ce modèle vous aide à garder une trace des coordonnées de vos employés, de leurs titres de poste et d'autres informations pertinentes.

Vous pouvez afficher les profils par service, calendrier ou tâche, et personnaliser l'un des sept champs.

Ce modèle de profil d'employé de ClickUp rend le stockage, la modification et l'accès aux informations du profil de votre employé rapide et facile ! Télécharger ce modèle

8. Feuille de calcul Excel pour l'annuaire des employés par Spreadsheet.com

Un annuaire des employés est utilisé pour stocker des informations sur le personnel en un seul endroit pour un accès partagé dans l'ensemble de l'organisation

L'annuaire Feuille de calcul Excel pour l'annuaire des employés par Spreadsheet.com est un modèle de feuille de calcul qui permet de suivre et de gérer les données des employés telles que leurs noms, leurs titres de poste, leurs coordonnées, leurs compétences, leurs projets en cours et bien plus encore.

Le modèle est facile à utiliser et à modifier, de sorte que vous pouvez l'adapter à vos besoins spécifiques. Télécharger ce modèle

Consultez la liste des modèles d'annuaire de bureau de Template.net

Si vous cherchez une alternative très simple aux annuaires en ligne, vous pourriez aimer le modèle Modèle de formulaire d'annuaire et de liste de contacts pour le bureau des employés en Word par Template.net .

Ce modèle est disponible dans les formats MS Word, Google Docs et Apple Pages.

La feuille de calcul vous permet d'indiquer votre nom et vos coordonnées dans un en-tête en haut de la page. Il vous suffit ensuite de saisir les informations suivantes dans les champs de la feuille de calcul :

Nom de l'employé

Numéro d'identification

Poste

Service

Numéro de téléphone

Adresse électronique

Adresse du domicile

Si vous souhaitez éviter les annuaires en ligne ou dans le nuage, vous pouvez télécharger l'annuaire des employés de Word Template.net et créer un modèle de formulaire de liste de contacts. Télécharger ce modèle

10. Modèle d'annuaire des employés Airtable

Un répertoire partagé de tous les employés de votre entreprise. Gardez une trace de leurs rôles, dates de début, anniversaires, allergies alimentaires, et plus encore

Le Modèle d'annuaire des employés Airtable est une feuille de calcul préconstruite qui permet de conserver les coordonnées des employés, les titres des postes et d'autres informations pertinentes dans une zone centrale.

Le modèle de répertoire des employés Airtable fournit les champs personnalisés suivants pour vous aider à stocker les informations sur les employés.

Il comprend également des vues personnalisées pour vous aider à trouver facilement les informations dont vous avez besoin, comme par département, statut ou date d'embauche des nouveaux employés. Vous pouvez même utiliser le formulaire intégré fourni pour collecter des informations sur les nouveaux employés, telles que leur expérience antérieure.

Si vous espérez trouver rapidement un moyen de garder une trace des informations pertinentes de vos employés, le modèle d'annuaire des employés Airtable est une excellente option. Il est facile à utiliser et à personnaliser, et il peut vous aider à améliorer la communication, la collaboration et l'efficacité sur votre lieu de travail. Télécharger ce modèle

Choisir le meilleur modèle d'annuaire pour 2024

Nous avons couvert 10 modèles d'annuaire gratuits que vous pouvez utiliser pour garder une trace des contacts, des clients et de tous les employés de votre entreprise.

Que vous soyez directeur, chef d'entreprise ou directeur des ressources humaines, considérez cette liste comme votre liste d'achat pour les meilleurs modèles d'annuaire en 23 !

Que vous cherchiez à stocker des informations sur des employés, des membres, des collègues ou toute autre personne ou entreprise, vous trouverez probablement les fonctionnalités que vous recherchez dans l'un de ces dix modèles.

Tous les modèles répertoriés dans cet article sont gratuits à utiliser et à télécharger, alors n'hésitez pas à les essayer pour voir lequel correspond le mieux à vos besoins.

Pour compléter vos modèles d'annuaires, pensez à ajouter modèles de fiches d'information , modèles d'organigramme ou Alternatives CRM à votre domaine d'activité.

Vous voulez faire passer votre entreprise au niveau supérieur ? Essayez ClickUp dès aujourd'hui ! Nous disposons de plus de 1 000 modèles, similaires à ceux présentés ci-dessus, qui peuvent vous aider à créer n'importe quel type de formulaire ou de document.

Inscrivez-vous pour un essai gratuit dès aujourd'hui et découvrez comment ClickUp peut vous aider à en faire plus !