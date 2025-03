11 modèles de runbook gratuits pour rationaliser les processus

Avez-vous déjà eu l'impression que la gestion de vos flux de travail est plus chaotique qu'elle ne devrait l'être ? Un runbook solide est la solution ultime, que vous lanciez un nouveau système, que vous gériez des tâches routinières et des missions complexes ou que vous répondiez à des incidents inattendus. Il sert de manuel de référence à votre équipe, en optimisant les opérations, en améliorant l'efficacité des processus et en maintenant la cohérence entre les tâches. La création d'un runbook à partir de zéro demande du temps et des efforts, mais il existe un moyen plus simple. Grâce à des modèles de runbook entièrement automatisés, vous pouvez gagner du temps, minimiser les erreurs et vous concentrer sur ce qui compte le plus : faire avancer

et maintenir la cohérence entre les tâches. La création d'un runbook à partir de zéro demande du temps et des efforts, mais il existe un moyen plus simple. Grâce à des modèles de runbook entièrement automatisés, vous pouvez gagner du temps, minimiser les erreurs et vous concentrer sur ce qui compte le plus : faire en sorte que les choses soient terminées de manière fluide et efficace. Découvrons comment ces modèles peuvent simplifier vos opérations quotidiennes et permettre à votre équipe de réussir.

## Que sont les modèles de runbook ? Les modèles de runbook sont des cadres prédéfinis qui aident les équipes à gérer efficacement les opérations et les tâches complexes. Lorsque vous utilisez ces modèles, vous disposez d'un processus documenté qui réduit les approximations et augmente l'efficacité.

Par exemple, une équipe informatique peut rapidement utiliser un modèle de runbook pour répondre à une faille de sécurité. Plutôt que de chercher les étapes à suivre en pleine crise, l'équipe suit les instructions claires du modèle. C'est comme avoir un manuel qui vous aide à gérer les risques et à minimiser les perturbations grâce à des informations à portée de main. Les modèles de runbook incluent souvent des conseils de dépannage pour les problèmes courants, ce qui aide votre équipe à résoudre les problèmes plus rapidement. Ils s'intègrent également généralement aux outils d'automatisation des flux de travail Garantir la conformité et maintenir la structure Permettre l'évolutivité à mesure que votre entreprise se développe * Fournir des forfaits de récupération du système en cas d'urgence Même si votre équipe doit gérer un scénario inattendu /href/ https://clickup.com/blog/it-incident-management// Gestion des incidents informatiques /%href/, un modèle complet de processus de runbook peut les guider tout au long du processus de réponse. est l'endroit idéal pour commencer. Ce modèle vous aide à définir tout ce dont vos employés ont besoin pour réussir et se développer. Il comprend : Un guide de démarrage expliquant ce qu'est un manuel de l'employé, pourquoi il est important et comment utiliser le modèle Deux sections principales avec 19 sous-sections couvrant les informations sur l'entreprise, les détails spécifiques à chaque rôle et les politiques telles que la gestion du temps, les jours de paie, etc. * Des notes, des invites et des questions utiles tout au long du manuel pour vous inspirer des idées pour votre manuel

Un manuel de l'employé diffère d'un guide de l'employé. Alors que le guide se concentre sur les politiques de l'entreprise, le manuel fournit des procédures détaillées pour des rôles ou des services spécifiques. Idéal pour : les propriétaires de petites entreprises, les équipes RH et les managers qui cherchent à créer des guides de formation clairs et complets pour leurs employés

Idéal pour : les équipes d'intervention d'urgence qui font face à des crises en temps réel, les services informatiques qui gèrent des incidents tels que des pannes de système ou des violations de données, et les équipes RH qui gèrent la sécurité sur le lieu de travail ou les situations d'urgence

### 10. Le modèle de plan d'action d'urgence sur le lieu de travail ClickUp /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-619.png Modèle de plan d'action d'urgence sur le lieu de travail ClickUp : modèles de runbook https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6110404&department=hr-recruiting&\_gl=1\*1m8oi2z\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzM3NTcxNzQuQ2owS0NRaUF4OXE2QmhDREFSSXNBQ3dVeHU2dVRhZTFlRnlLa3ZSMnJiM1NEUHNPUWRQenhoYlpXbGEwNkl5Y08wMm93TGh1Z0JyMi00MGFBdjNrRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*OTg5NjI3MzA2LjE3MzEwNTIzMTg Télécharger ce modèle /%cta/ Les urgences peuvent survenir sans avertissement, il est donc essentiel de se préparer pour protéger votre équipe et votre lieu de travail. Le modèle de plan d'action d'urgence sur le lieu de travail ClickUp /%href/ https://clickup.com/templates/workplace-emergency-action-plan-kkmvq-6110404 /%href/

fournit tout ce dont vous avez besoin pour assurer la sécurité, des itinéraires d'évacuation et des points de rassemblement à la répartition claire des rôles pour les responsables des situations d'urgence. Voici comment créer un plan d'urgence efficace sur le lieu de travail avec ClickUp : Décrivez les urgences potentielles et les stratégies d'intervention dans /%href/ Suivi de la progression de la préparation à l'aide de /href/ https://clickup.com/features/goals Objectifs ClickUp /%href/, qui vous permet de décomposer les tâches plus importantes en plus petites parties et facilite le suivi de la progression Planification et suivi des exercices d'urgence avec /href/ https://clickup.com/features/milestones Jalons ClickUp /%href/ les forfaits et undefined . *Idéal pour : les coordinateurs des interventions d'urgence, les gestionnaires d'installations, les équipes RH, les responsables de la sécurité, les directeurs des opérations, les planificateurs de la continuité des activités, les chefs d'équipe et les coordinateurs de la sécurité au travail

### 11. Le modèle de rapport d'incident informatique ClickUp /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-620.png Modèle de rapport d'incident informatique ClickUp : modèles de runbook https://app.clickup.com/signup?template=t-2z6mvjb&department=it&\_gl=1\*1mv9ach\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzM3NTcxNzQuQ2owS0NRaUF4OXE2QmhDREFSSXNBQ3dVeHU2dVRhZTFlRnlLa3ZSMnJiM1NEUHNPUWRQenhoYlpXbGEwNkl5Y08wMm93TGh1Z0JyMi00MGFBdjNrRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*OTg5NjI3MzA2LjE3MzEwNTIzMTg Télécharger ce modèle /%cta/ Chaque incident informatique a sa propre histoire ; la capturer est la clé pour éviter le prochain. Le modèle de rapport d'incident informatique /%href/ https://clickup.com/templates/it-incident-report-t-2z6mvjb ClickUp /%href/ offre un moyen simple de tout documenter, des pannes de système aux violations de la cybersécurité en passant par les tâches informatiques.

Il comprend des champs dédiés aux détails des incidents, à l'analyse des causes profondes et aux actions de récupération afin de rationaliser les réponses et d'atténuer les risques. Voici comment tirer le meilleur parti de vos rapports d'incidents informatiques : Analyser les causes profondes pour identifier les problèmes récurrents et prévenir les problèmes futurs Suivre les délais de résolution à l'aide de /href/ https://clickup.com/features/project-time-tracking Le suivi du temps des projets de ClickUp /%href/ pour mesurer l'efficacité

Optimisez vos processus en affinant les stratégies de réponse en fonction des données des incidents passés Idéal pour : les équipes informatiques, les administrateurs système, les ingénieurs réseau, les spécialistes de la cybersécurité, les équipes de réponse aux incidents et les responsables de service desk qui cherchent à documenter, analyser et améliorer leurs processus de réponse aux incidents undefined

💡 Conseil de pro : Intégrez les rapports d'incidents dans votre stratégie plus large d'automatisation des processus d'entreprise /href/ https://clickup.com/blog/business-process-automation-examples// /%href/. Cela permet de garantir que les défaillances et les violations du système sont résolues rapidement et de manière transparente, conformément à vos objectifs de récupération informatique et d'atténuation des risques. ## Créer des runbooks qui fonctionnent avec ClickUp

Les runbooks sont essentiels pour aider les professionnels de l'informatique à optimiser leurs processus et à gérer rapidement les incidents. Ils fournissent des étapes claires et standardisées à suivre dans toutes les situations, garantissant ainsi des opérations fluides et efficaces. La mise à jour de ces runbooks est essentielle pour toute équipe informatique performante, et ClickUp facilite cette tâche. Avec ClickUp, vous pouvez facilement créer, distribuer et gérer vos runbooks. Il génère automatiquement des instructions étape par étape et capture des captures d'écran pour documenter chaque processus.

De plus, ClickUp propose une variété de modèles, vous permettant de personnaliser vos runbooks pour répondre aux besoins de votre équipe. Et devinez quoi ? C'est gratuit ! /href/ https://clickup.com/signup Inscription pour utiliser ClickUp maintenant /%href/ .