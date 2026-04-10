Plus de 50 suggestions d'images générées par l'IA pour créer des visuels époustouflants

Imaginez la scène : il est tard dans la nuit, et vous êtes pris dans un cercle vicieux où vous dessinez, effacez et ruminez sans cesse. Vous essayez une palette de couleurs, puis une autre, vous modifiez la composition, mais votre image ne vous satisfait toujours pas.

Les générateurs d'images basés sur l'IA permettent aux artistes et à ceux d'entre nous qui n'ont pas de compétences en conception de créer des visuels époustouflants simplement en décrivant leurs concepts avec des mots.

Cependant, comme pour les autres outils d'IA, vos visuels dépendent des instructions que vous donnez. Des portraits réalistes aux paysages abstraits oniriques, vous pouvez créer une infinité de visuels.

Dans cet article, nous allons explorer plus de 50 suggestions d'images générées par l'IA pour vous aider à donner vie à votre vision dans de nombreux cas d'utilisation. 🎯

⏰ Résumé en 60 secondes Voici comment créer de superbes visuels à l'aide de suggestions d'IA : Fournissez des instructions claires aux outils d'IA pour générer des images, allant de descriptions simples à des descriptions détaillées Précisez le type d'image, le sujet principal, l'arrière-plan, le style de composition et tout autre détail Soyez précis, transmettez une ambiance, utilisez des références artistiques, affinez votre travail par itérations et expérimentez pour créer des images générées par l'IA

Vous pouvez créer des images pour le design professionnel, l'art, les bandes dessinées, les jeux vidéo, les brochures marketing, les évènements et bien plus encore !

Hiérarchisez vos tâches avec les tâches ClickUp, organisez des séances de brainstorming avec les Tableaux blancs, enregistrez vos invitations et instructions dans les documents et collaborez via ClickUp Chat pour obtenir des commentaires en temps réel.

Que sont les suggestions d'images générées par l'IA ?

Une consigne d'image générée par l'IA est une instruction ou une description claire utilisée pour générer une image visuelle. Il s'agit d'un guide détaillé destiné à l'outil d'IA, qui décrit des aspects tels que le sujet, le style, l'éclairage, la palette de couleurs et l'ambiance.

La qualité de la suggestion dépend de la façon dont vous décrivez votre vision. Une suggestion claire et détaillée réduit la confusion et permet d'obtenir de meilleurs résultats.

Les éléments essentiels d'une bonne suggestion

Une bonne consigne est claire, précise et captivante ; elle fournit à l'IA suffisamment de contexte pour orienter sa réponse tout en laissant place à la créativité.

Elle doit décrire le format ou le résultat souhaité — qu'il s'agisse d'un essai, d'une liste ou d'un récit — et inclure tous les détails clés qui aideront à déterminer la forme de la réponse.

Découvrons quelques conseils sur les suggestions d'images générées par l'IA. 👇

Type d'image

Choisissez le type d'image que vous souhaitez : un modèle 3D, une illustration, une scène animée ou même un croquis dessiné à la main. Vous devez également préciser vos préférences en matière de style visuel, par exemple cartoon ou hyperréaliste.

📌 Exemple : « Créez un modèle 3D hyperréaliste d'une voiture de sport futuriste aux courbes élégantes et dotée d'un éclairage bleu lumineux. »

⚠️ Vous envisagez d'acheter un outil IA supplémentaire pour la génération d'images ? Attendez un peu ! Nous avons un outil capable de gérer votre flux de travail de A à Z !

Sujet principal

Indiquez clairement le sujet principal de l'image. Il peut s'agir d'un caractère, d'un objet, d'un animal ou même d'une scène telle qu'une chaîne de montagnes ou la silhouette d'une ville. Soyez aussi précis que possible ; vous pouvez décrire leur pose, leur apparence ou leur rôle dans la scène si nécessaire.

📌 Exemple : « Un caractère d'inspiration cyberpunk vêtu d'une veste en cuir, aux bras cybernétiques lumineux, se tenant debout avec assurance sous la pluie. »

📖 À lire également : Les meilleurs outils d'IA pour les designers

Scène d'arrière-plan

Créez l'environnement de votre sujet. Qu'il s'agisse d'une rue animée en ville, d'une forêt paisible ou d'un élément abstrait, l'arrière-plan contribue à donner la forme à l'image.

📌 Exemple : « Un marché futuriste et animé, avec des enseignes holographiques, des vendeurs robotisés et une foule animée. »

Style de composition

Exprimez la manière dont vous souhaitez que l'image soit composée. S'agit-il d'un gros plan ou d'un plan large ? Préférez-vous un design épuré et minimaliste, ou un design plus détaillé ? Pensez à inclure des éléments créant une ambiance, tels que des ombres dramatiques ou un éclairage doux et chaleureux, dans vos idées de prompts artistiques pour l'IA.

📌 Exemple : « Gros plan spectaculaire sur l'œil d'un dragon, reflétant la silhouette d'un chevalier s'approchant, l'épée levée. »

Essayez ClickUp Brain

Choisissez un échantillon de suggestion d'image ci-dessous ou décrivez votre propre image

Informations supplémentaires

Ajoutez des détails uniques aux invites du générateur d'art IA et donnez plus de caractère à votre image. Il peut s'agir de textures telles que la rugosité d'un mur de pierre ou la douceur d'une surface en verre.

Vous pouvez également décrire des palettes de couleurs, l'énergie de la scène ou même des influences artistiques, comme des couleurs vives inspirées du pop art ou un aspect doux et délavé rappelant les photos vintage.

📌 Exemple : « Les plumes du phénix doivent scintiller de reflets arc-en-ciel, et ses yeux doivent briller comme de la lave en fusion. »

Bonus : Apprenez à générer des images à l'aide de ChatGPT!

Pourquoi il est important de maîtriser les invites d'image IA

Maîtriser les prompts IA vous permet de débloquer le potentiel des générateurs d'images, comblant ainsi le fossé entre des idées vagues et des visuels époustouflants. Cela vous donne le contrôle sur le style, l'ambiance et d'autres détails complexes afin de concrétiser votre vision artistique.

Voici comment ces invitations et instructions peuvent vous aider :

Créativité accrue : vous pouvez rapidement explorer un intervalle plus large de concepts et de styles afin de générer des idées visuelles non conventionnelles et expérimentales

Gain d'efficacité : Les outils d'IA automatisent et accélèrent le processus de conception pour des flux de travail agiles, tels que les campagnes marketing

Amélioration de la prise de décision : l'ingénierie des invites facilite l'obtention rapide de retours et d'informations visuelles sur les choix de conception, permettant ainsi aux parties prenantes d'évaluer rapidement différents concepts

Rentabilité : la création d'images à l'aide de suggestions d'IA réduit la dépendance vis-à-vis des ressources traditionnelles de conception graphique, qui peuvent s'avérer coûteuses et chronophages

📖 À lire également : Alternatives à DALL-E pour créer des images générées par l'IA

Exemples d'instructions d'images générées par l'IA efficaces

Pour créer des œuvres d'art inspirantes et uniques, une bonne suggestion peut faire toute la différence. Découvrons quelques exemples de suggestions d'art généré par l'IA pour trouver une excellente suggestion d'image. Nous examinerons également d'autres cas d'utilisation. 💁

l. Art

Voici quelques suggestions d'art généré par l'IA efficaces pour créer de superbes œuvres d'art générées par l'IA sur :

Création de storyboards : Générez des planches de storyboard pour [type de film], illustrant des moments clés tels que [description de la scène]. Mettez l'accent sur [émotions] avec un style qui combine [style visuel] Illustrations éditoriales : Créez une illustration éditoriale pour [type de publication] sur [sujet, par exemple, la santé mentale]. Utilisez [éléments artistiques] pour représenter visuellement [concept]

via Stable Diffusion

Illustrations de livres pour enfants : Créez des caractères fantaisistes pour un conte pour enfants sur le thème [thème], mettant en scène [détails]. Intégrez des paramètres tels que [emplacement] dans un [style] cohérent Art surréaliste : Générez des images surréalistes illustrant [concept] avec [éléments clés]. Utilisez un mélange de [palettes de couleurs] pour créer une [ambiance] Art abstrait : Générez des images surréalistes illustrant [concept] avec [éléments clés]. Utilisez un mélange de [palettes de couleurs] pour créer une [ambiance] Art expérimental : Créez une œuvre expérimentale où [élément] se mêle à [formes inattendues], dans une fusion surréaliste mais harmonieuse

Créez des images personnalisées à l'aide de suggestions en langage naturel avec ClickUp Brain

Art paysager : Générez une représentation de style impressionniste de [paramètre], avec des coups de pinceau épais et des tons chauds pour évoquer [émotion] Portrait artistique : Créez un portrait fantaisiste du caractère, en y intégrant des éléments surréalistes tels que des lanternes flottantes ou des animaux de compagnie aux expressions humaines Art conceptuel : Concevez une œuvre conceptuelle illustrant [idée], en combinant des éléments tels que de l'architecture antique entrelacée de fils et d'écrans éclairés par des néons

II. Créations professionnelles

Voici quelques exemples d'invites d'IA pour des créations professionnelles :

Disposition d'un site e-commerce : Créez une disposition [adjectif] pour un site e-commerce vendant [catégorie de produits]. La page d'accueil doit comporter une grande image de tête représentant [produit phare] et inclure une navigation claire avec des sections pour [catégories spécifiques]. Utilisez une palette de couleurs moderne et veillez à ce que la disposition soit facile à parcourir, en mettant l'accent sur l'expérience de l'utilisateur Conception d'une brochure d'entreprise : Concevez une brochure d'entreprise pour [nom de l'entreprise], une [secteur d'activité]. La brochure doit comporter des sections présentant l'aperçu de la société, les services proposés et des témoignages de clients. Utilisez la [palette de couleurs] et intégrez des [éléments visuels spécifiques]

via Stable Diffusion

Conception du logo pour [Nom de l'entreprise] : Concevez un logo maximaliste pour [nom de l'entreprise], une entreprise du secteur [secteur d'activité]. Le logo doit utiliser la police de caractère [style de police] et inclure un élément graphique subtil qui reflète les [valeurs] de l'entreprise. La palette de couleurs doit être composée de [couleurs] pour un rendu moderne et épuré Conception de l'interface utilisateur d'une application mobile : Concevez une interface utilisateur élégante et intuitive pour l'application mobile [nom de l'application], une [fonction de l'application]. L'application doit présenter une [palette de couleurs] et inclure des onglets, des boutons et des notifications faciles à utiliser. L'écran d'accueil doit afficher [fonctionnalités clés], et l'application doit comporter [éléments de conception spécifiques] Rendu 3D du produit [Nom du produit] : Créez un rendu 3D photoréaliste de [nom du produit], mettant en valeur ses fonctionnalités dans [paramètres]. Le [produit] doit être placé sur une surface lisse avec des reflets de lumière. Le rendu doit mettre en avant [fonctionnalités spécifiques], avec un [éclairage] qui souligne les textures et les contours du produit

via le générateur d'images IA dans ClickUp Brain

Conception d'un emballage de produit : Concevez un emballage élégant et moderne pour [nom du produit]. Il doit comporter [matériau spécifique] et une [palette de couleurs]. Le logo du produit doit présenter une typographie minimaliste ; tout texte supplémentaire doit être en [police de caractère]. Le design doit refléter [les attributs de la marque]

III. Photographie

Voici quelques invitations à générer des images par l'IA pour différents types de photographie :

via Adobe Firefly

Blogs/sites web de voyage : Générez des photos du coucher de soleil sur [destination de voyage spécifique], en capturant la lueur chaleureuse du crépuscule. Incluez [des détails tels que des silhouettes de bâtiments ou un ciel coloré avec des dégradés d'orange, de rose et de violet] Présentation du produit : Prenez une photo haute résolution de [type de produit] posé sur une [type de surface] dans un [cadre de studio]. Composez l'image dans un [style de composition] afin de mettre en valeur les [fonctionnalités du produit], telles que [caractéristiques spécifiques] Magazines lifestyle : Générez des photos d'un [intérieur], baigné de lumière naturelle filtrant à travers [type de fenêtres]. Mettez en valeur [les éléments décoratifs clés], avec de petits détails tels que [des touches décoratives] Blogs sur le bien-être : Créez des images sereines de personnes pratiquant [une activité de bien-être] à [un emplacement] à [un moment de la journée]. Utilisez une palette de [tons spécifiques] pour évoquer [une sensation]

Utilisation du produit dans la vie quotidienne : Capturez une image d'une [personne, par exemple un homme, une femme ou un enfant] utilisant [type de produit] à l'emplacement [specific, par exemple une cuisine ou un salon]. Montrez-les en train de [action spécifique, par exemple, en train de déguster une tasse de café, en train d'utiliser le produit] sous un éclairage doux et naturel provenant d'une [source de lumière, par exemple, une fenêtre, une lampe] Éditorial de mode : Créez un éditorial de haute couture mettant en scène [thème] à [emplacement]. Incluez des mannequins habillés avec [éléments] et posant dans [postures dynamiques]. Utilisez un éclairage qui met en valeur [ambiance] pour souligner [caractéristiques clés]

IV. Dessins humoristiques et caricatures

Voici quelques invitations d'images générées par l'IA pour créer des dessins humoristiques et des caricatures :

Conception de caractères pour une série web : Créez des caractères uniques pour [thème de la série], en intégrant [caractéristiques de conception]. Mettez l'accent sur [ton spécifique] avec un [style] Caricatures de promotion : Créez des caricatures humoristiques pour [type d'évènement], mettant en scène [des expressions exagérées, des accessoires clés ou des décors ludiques] en accord avec le [thème] de la campagne

via Adobe Firefly

Souvenirs personnalisés : Créez des caricatures de [personnes spécifiques], en capturant [des détails clés] qui reflètent leurs [expériences ou personnalités] Fresques murales publiques : Concevez un projet de fresque murale dynamique célébrant [le thème], en intégrant [les éléments clés]. Veillez à ce que le design transmette [des messages spécifiques] dans un [style]

🔍 Le saviez-vous ? La taille du marché mondial des générateurs d'images basés sur l'IA devrait atteindre 917 448 000 dollars au cours des cinq prochaines années.

V. Conception de jeux vidéo

Voici quelques suggestions d'images générées par l'IA pour la conception de jeux vidéo :

Palettes de couleurs et thèmes : Créez une palette de couleurs pour [type de jeu], comprenant [des teintes spécifiques] qui évoquent [des émotions]. Assurez-vous que la palette s'harmonise avec [les éléments clés] Conception de caractères : Créez des designs pour [type de caractère] dans [univers du jeu]. Concentrez-vous sur [les détails] qui reflètent leurs [rôles] Concepts d'environnement : Générez des visuels de [l'emplacement spécifique], mettant en valeur [détails]. Utilisez [éclairage] pour rehausser la [ambiance] de l'environnement Matériel promotionnel pour jeux vidéo : Concevez une bannière pour [type de jeu] mettant en avant [caractère principal ou scène]. Intégrez [détails] pour attirer l'attention et mettre en valeur les [fonctionnalités clés] du jeu

Brain peut même vous aider à affiner vos invitations et à obtenir des résultats plus précis !

VI. Image de marque et identité visuelle

Voici quelques invitations d'IA que vous pouvez utiliser pour créer des images liées à l'image de marque et à l'identité visuelle :

Supports de communication : Créez des supports visuels tels que des cartes de visite et du papier à en-tête en utilisant le logo et la palette de couleurs de [nom de la marque]. Veillez à ce que tout soit cohérent et reflète l'identité de la marque, avec des éléments tels que [par exemple, des lignes épurées, des polices de caractère professionnelles] Conception d'emballages : Concevez des concepts d'emballage pour [type de produit], en utilisant des matériaux écologiques tels que [par exemple, du papier recyclé, du plastique biodégradable] et des éléments de design modernes qui reflètent [le style de la marque] Maquettes de produits dérivés : Créez des maquettes de produits dérivés, tels que des t-shirts ou des mugs arborant le logo de [nom de la marque], afin de montrer à quoi ressembleraient vos produits dans la réalité

via Stable Diffusion

Conception d'un stand d'évènement : Concevez des visuels pour un stand d'évènement présentant les produits de [nom de la marque]. Intégrez des bannières, des installations d'exposition et des éléments tels que [par exemple, des accessoires à l'effigie de la marque] afin de représenter efficacement la marque

VII. Typographie et conception graphique

Voici quelques invitations et instructions qui vous aideront à utiliser l'IA pour la conception graphique et la typographie :

Dispositions typographiques expérimentales : Créez un design typographique audacieux et futuriste mettant en scène des lettres surdimensionnées et superposées dans [palette de couleurs]. Intégrez des motifs géométriques et des formes abstraites en complément visuel, afin d'assurer un flux dynamique des éléments de texte Illustrations intégrant du texte : Créez une composition typographique où les lettres font partie intégrante d'une illustration, comme [exemple de thème]. Utilisez [style spécifique] pour fusionner harmonieusement texte et image Conception d'affiche : Créez une affiche au [style] mettant l'accent sur une typographie épurée et un espace négatif audacieux. Utilisez une police de caractère simple avec une [palette de couleurs spécifique] pour mettre en valeur la clarté et l'impact Motifs typographiques : Créez un motif répétitif entièrement composé de typographie, où les lettres sont déformées, pivotées ou transformées en motifs décoratifs. Choisissez [un thème] et une palette de couleurs harmonieuse pour un design cohérent

via Adobe Firefly

Fusion entre typographie et photographie : Créez un visuel où la typographie est intégrée à une photographie, par exemple des mots formant un [monument ou un objet]. Veillez à ce que les lettres imitent la texture et l'éclairage de la photo pour obtenir un mélange harmonieux

VIII. Visuels marketing

Voici quelques suggestions d'images générées par l'IA pour le marketing :

Style d'infographie pour les réseaux sociaux : Créez une infographie colorée qui met en avant les avantages de [service/produit]. Utilisez des icônes telles que [exemples d'icônes] et des textes courts pour que le résultat soit visuellement attrayant et facile à comprendre Compte à rebours pour les réseaux sociaux : Créez un graphique de compte à rebours pour la prochaine promotion de [produit]. Utilisez des éléments dynamiques tels que des horloges ou des chronomètres, accompagnés de phrases comme « [nom de la promotion] » ou « [détails du compte à rebours] » pour susciter l'intérêt Image d'en-tête pour le marketing par e-mail : Concevez une image d'en-tête épurée et attrayante pour votre newsletter, mettant en avant [thème ou produit], avec votre logo d'un côté et un arrière-plan simple de [couleur/texture] Bannière de promotion : Créez une bannière pour la campagne d'e-mailing de [produit] afin de promouvoir la réduction sur [produit/service]. Utilisez une typographie audacieuse mettant en avant [pourcentage de réduction] et des couleurs vives pour attirer l'attention Bouton d'appel à l'action : Concevez un bouton lumineux et accrocheur pour un appel à l'action. Le texte doit indiquer « [phrase d'action] » en caractères gras et dans des couleurs vives pour inciter à cliquer

via Stable Diffusion

Visuels de la page d'accueil : Créez des visuels pour la page d'accueil de [nom du site web] mettant en avant les principales fonctionnalités de [produit/service]. Utilisez des icônes et des textes courts tels que « [Fonctionnalité 1], [Fonctionnalité 2], [Fonctionnalité 3] » pour que le résultat soit simple et percutant Illustrations personnalisées : Créez des illustrations uniques pour [nom du site web] qui reflètent [les valeurs fondamentales de votre marque], sur des arrière-plans pertinents en accord avec le message, tels que [par exemple, une silhouette urbaine, des motifs inspirés de la nature] Image de publicité display : Concevez une publicité display mettant en avant [type de produit] sur un fond uni. Utilisez un texte en gras tel que « [principal avantage du produit] » et des couleurs accrocheuses telles que [orange vif, bleu, etc.] pour la faire ressortir. Miniature vidéo : Créez une miniature accrocheuse pour votre publicité vidéo sur [service/produit]. Utilisez des visuels attrayants tels que [par exemple, le produit en action, du texte animé] et des superpositions de texte pour capter l'attention Flyer promotionnel : Créez un flyer attrayant pour promouvoir votre évènement ou vos soldes. Intégrez des visuels des [produits phares] et toutes les informations clés de l'évènement, telles que [la date et l'emplacement], dans un format clair et facile à lire Infographie d'étude de cas : Créez une infographie résumant les principales conclusions d'une étude de cas sur [sujet ou produit], afin de la rendre facile à comprendre visuellement Visuels pour livre blanc : Concevez des graphiques pour un livre blanc sur [sujet], en décomposant des idées complexes en éléments visuels simples afin d'en faciliter la compréhension

IX. Marketing des évènements

Voici quelques suggestions pour le générateur d'images IA destinées au marketing des évènements :

Bannière de conférence : Concevez des visuels pour des bannières de conférence, afin de promouvoir des sessions sur des thèmes liés à [secteur d'activité ou sujet] et de les mettre en valeur Visuel d'invitation à un évènement : Créez un visuel d'invitation pour votre évènement, indiquant clairement la date, l'heure, l'emplacement et les détails de confirmation de présence, le tout dans un design attrayant

via Adobe Firefly

Panneaux de remerciement des sponsors : Concevez des panneaux qui rendent hommage aux sponsors de votre évènement, en intégrant leurs logos et leurs éléments de marque dans une disposition épurée et professionnelle Conception d'un fond de photomaton : Créez un fond de photomaton amusant pour votre évènement, en intégrant le thème de celui-ci et en laissant de l’espace pour votre logo Infographie récapitulative post-évènement : Créez des infographies qui résument les moments forts de votre évènement, notamment les citations clés, les réflexions des intervenants et les témoignages des participants

Créez facilement des ressources marketing avec ClickUp Brain

🔍 Le saviez-vous ? Aux États-Unis, 71 % des images partagées sur les réseaux sociaux sont générées par l'IA. Ce chiffre est plus élevé au Canada et dans la région Asie-Pacifique, où il atteint 77 %, tandis qu'il est de 68 % en Europe.

Avant d'apprendre à rédiger une consigne d'image pour l'IA, familiarisons-nous avec les outils de génération d'art par IA.

En voici quelques-unes que vous pouvez utiliser : DALL. E 3 : Intégré à ChatGPT, il offre une expérience fluide pour créer des invites et les générer Midjourney : Réputé pour ses créations artistiques, Midjourney génère des images qui ressemblent souvent à des illustrations professionnelles et à de l'art conceptuel Stable Diffusion : Adapté aux développeurs et aux créateurs grâce à sa flexibilité et à ses possibilités de personnalisation, il s'agit d'un outil IA open source utilisé pour le réglage fin Adobe Firefly : Intégré à la suite Adobe Creative, Firefly est idéal pour les spécialistes du marketing et les designers qui travaillent sur des contenus soignés

Les bons outils simplifient ce processus, rendant la création de suggestions plus intuitive et plus efficace.

Des outils d'ingénierie de prompts tels que ChatGPT peuvent vous aider à affiner et à trouver des prompts créatifs, tandis que des plateformes comme Canva permettent d'ajuster les concepts générés.

Mais il existe une solution encore meilleure.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous permet de générer des invitations uniques en fonction de paramètres définis par l'utilisateur, tels que le style artistique, le thème et les préférences de couleur.

📮 ClickUp Insight : 11 % de nos répondants utilisent principalement l'IA pour le brainstorming et la génération d'idées. Mais qu'advient-il ensuite de ces idées brillantes ? C'est là qu'un Tableau blanc alimenté par l'IA, comme ClickUp Whiteboards, s'avère indispensable : il vous aide à transformer instantanément les idées issues de la session de brainstorming en tâches. Et si vous ne parvenez pas tout à fait à expliquer un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel à partir de vos instructions. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de conceptualiser, de visualiser et de réaliser vos projets plus rapidement !

ClickUp Brain

La création de suggestions d'images par IA est tellement plus facile avec ClickUp Brain.

Contrairement aux outils d'IA génériques, ClickUp Brain comprend le contexte de votre travail. Vous n'avez donc pas besoin de trop réfléchir à vos invitations ni d'utiliser des instructions compliquées.

Confiez-nous votre kit de marque et laissez l'IA se mettre au travail !

Que vous souhaitiez résumer des réunions, générer du contenu ou automatiser des tâches routinières, il vous suffit de saisir ce dont vous avez besoin en langage naturel et ClickUp Brain vous fournit des résultats pertinents et intelligents. Il élimine les approximations liées aux suggestions IA, rendant cette fonctionnalité accessible et puissante pour tous les membres de votre équipe.

De plus, cet outil vous aide à rédiger des invitations précises et efficaces pour obtenir les résultats souhaités. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour ceux qui ont du mal à traduire des idées abstraites en descriptions concrètes.

💟 Vous souhaitez capturer vos idées dès qu'elles vous viennent à l'esprit ? Brain MAX, l'assistant IA de bureau de ClickUp, vous permet d'inviter l'IA à l'aide de votre voix — idéal pour laisser libre cours à votre pensée et à votre créativité. Il vous suffit de parler, et Brain MAX transforme vos pensées en œuvres d'art époustouflantes, sans avoir à les taper !

ClickUp propose également des fonctionnalités de gestion de tâches et de gestion de projet. Il offre tout ce dont votre flux de travail de conception a besoin, des modèles de brainstorming d' s aux outils de collaboration efficaces.

Voyons quelques-unes des fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour vos besoins artistiques et graphiques. 📃

Tâches ClickUp

Optimisez votre flux de travail de conception avec les tâches ClickUp

Les tâches ClickUp simplifient votre flux de travail créatif, vous permettant de créer des visuels captivants tout en restant organisé. Décomposez votre échéancier de conception en tâches plus petites et plus faciles à gérer.

Chaque tâche prend en compte des détails tels que les descriptions de projet, les délais et les niveaux de priorité pour vous aider à rester sur la bonne voie.

Par exemple, lorsque vous réfléchissez à des visuels générés par l'IA, vous pouvez créer des tâches pour établir une liste de concepts correspondant à des styles spécifiques, tels que la typographie, l'art conceptuel ou le graphisme. Définissez des priorités claires afin de traiter en premier lieu les projets les plus urgents.

📖 À lire également : Exemples d’invites Midjourney indispensables pour les artistes et les designers

Tableaux blancs ClickUp

Visualisez vos projets et collaborez avec votre équipe en temps réel grâce aux tableaux blancs ClickUp

Les tableaux blancs ClickUp constituent un excellent moyen de créer un tableau d'idées, de mener des séances de brainstorming et de planifier des suggestions d'IA, offrant ainsi un environnement de travail dynamique et collaboratif. Vous pouvez visualiser vos réflexions à l'aide de divers outils créatifs tels que des notes autocollantes, des cartes mentales et des organigrammes pour organiser et affiner vos idées.

Grâce à ses fonctionnalités de collaboration en temps réel, plusieurs membres de l'équipe peuvent ajouter et modifier des idées simultanément, laisser des commentaires et développer les suggestions des uns et des autres. Cela garantit que toutes les contributions sont prises en compte de manière efficace.

Par exemple, si vous prévoyez de créer une série d'œuvres surréalistes, vous pouvez créer des sections pour des thèmes tels que « paysages oniriques », « hybrides nature-technologie » et « figures abstraites ».

🧠 Anecdote : L'œuvre d'art générée par l'IA la plus chère a été vendue 432 000 $. Elle s'intitule Portrait d'Edmond de Belamy et représente le portrait d'un personnage imaginaire créé par une IA appelée « réseau antagoniste génératif ». Elle a été réalisée par les membres du collectif artistique français « Obvious Art ».

ClickUp Documents

Créez une base de données centralisée de suggestions d'images générées par l'IA dans ClickUp Docs

ClickUp Docs est un excellent outil pour créer et stocker un référentiel centralisé de suggestions d'art généré par l'IA d', afin d'organiser et d'accéder à vos idées créatives en un seul endroit.

Les équipes peuvent collaborer en toute fluidité pour créer, effectuer des modifications en cours et peaufiner des invitations destinées à diverses tâches artistiques et de conception.

Vous organisez ces invitations, instructions ou suggestions dans des pages, des dossiers ou des espaces imbriqués selon des catégories telles que « Création d'art IA », « Photographie de produits » ou « Graphiques pour les réseaux sociaux ». De plus, l'outil offre une connexion parfaite avec les tâches et les Tableaux blancs pour centraliser toutes vos informations.

📖 À lire également : Les 11 meilleures alternatives et concurrents de Midjourney pour la génération d'images par IA

Chat ClickUp

Recueillez les commentaires de votre équipe et réfléchissez ensemble aux modifications à apporter grâce à ClickUp Chat

ClickUp Chat propose des outils de collaboration performants pour favoriser la communication et les retours d'équipe en temps réel. Vous pouvez utiliser Chat pour discuter d'idées, partager des points de vue ou critiquer mutuellement votre travail lorsque vous travaillez sur des projets artistiques.

Vous pouvez également créer des canaux dédiés à des projets spécifiques ou les intégrer à Tasks et Docs, permettant ainsi à tout le monde de participer aux discussions tout en ayant un accès direct aux invitations, instructions et ressources pertinentes.

Utilisez les commentaires d'attribution de ClickUp pour apposer des étiquettes sur des parties prenantes spécifiques afin d'obtenir leur avis

De plus, ClickUp Assign Comments améliore le processus de feedback en transformant les commentaires en tâches concrètes. Par exemple, lors d'une révision de conception, vous pouvez directement étiqueter le designer pour qu'il procède à un ajustement de la disposition.

Cela leur enverra instantanément une alerte pour une responsabilité claire.

Bonnes pratiques et conseils pour affiner vos invites et instructions

La création d'invites efficaces pour la génération d'images par IA est essentielle pour obtenir les résultats visuels souhaités.

Voici quelques stratégies clés pour améliorer vos invitations : Ambiance et style : Les adjectifs sont un excellent moyen de transmettre l'ambiance ou l'esthétique que vous recherchez. Si vous souhaitez un style moderne et épuré, vous pouvez préciser : « Créez un design minimaliste avec des lignes nettes et une palette de couleurs neutres » Références artistiques : Faites référence à des artistes ou à des mouvements célèbres. Par exemple, demandez « une image impressionniste » ou « qui rappelle le travail abstrait de Picasso ». Équilibre entre longueur et précision : une bonne invitation doit être détaillée sans pour autant submerger le générateur d'images. Pour les concepts simples, 5 à 7 mots suffisent, tandis que les invitations complexes peuvent nécessiter un peu plus d'explications. Affinez par itération : si l'IA ne parvient pas à saisir votre vision dès le premier essai, modifiez vos invitations et réessayez. De petits ajustements peuvent faire une grande différence, et le fait de conserver une trace des invitations qui ont été une réussite permet d'améliorer les résultats futurs. Testez différentes variantes : Essayez de modifier les adjectifs ou d'ajouter de nouveaux éléments pour explorer différents résultats. Tester différentes formulations ou détails permet de découvrir de nouvelles interprétations visuelles et de se rapprocher du résultat parfait.

Transformez vos idées en images époustouflantes avec ClickUp

Avec plus de 50 suggestions d'images générées par l'IA à votre disposition grâce à cet article, les possibilités de création de visuels époustouflants sont infinies. De la photographie de produits aux publications captivantes sur les réseaux sociaux, l'IA peut propulser votre processus créatif vers de nouveaux sommets.

Mais si l'IA est une source d'inspiration inépuisable, il est essentiel pour assurer la réussite de garder vos projets créatifs bien organisés et sur la bonne voie. C'est là que ClickUp entre en jeu.

ClickUp organise vos tâches, fixe des échéances et facilite la collaboration, garantissant ainsi que vos idées ne restent pas de simples concepts, mais prennent vie de la manière la plus efficace possible.

Vous souhaitez passer au niveau supérieur avec vos images générées par l'IA et vos projets artistiques ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅