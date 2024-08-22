10 exemples époustouflants d'art généré par l'IA

Au début des années 1970, l'artiste Harold Cohen a commencé à développer des systèmes d'art IA à l'université de Californie à San Diego. Depuis lors, des chercheurs du MIT, de Stanford et d'autres universités du monde entier ont créé des œuvres d'art à l'aide de l'IA. Cela fait donc plus d'un demi-siècle que nous disposons d'exemples d'œuvres d'art créées par l'IA.

L'art de l'IA de Harold Cohen datant de 1977-78 (Source : Musée Whitney d'art américain )

La plus grande différence entre ces premières œuvres et l'art IA d'aujourd'hui est la capacité de n'importe qui - vous, moi, et à peu près toute personne disposant d'une connexion Internet en état de marche - à les créer.

Au cours de la dernière décennie, l'art de l'IA a évolué de manière exponentielle, ouvrant des possibilités que nous n'avions jamais vues auparavant. Dans cet article, nous choisissons quelques exemples populaires d'art de l'IA pour vous donner une idée de ce que vous pouvez faire avec GenAI.

Comprendre le processus de création de l'art de l'IA

L'art de l'intelligence artificielle fait référence à tout artefact visuel créé ou amélioré avec l'aide de l'IA générative. Généralement, vous entrez une description textuelle de votre idée, et l'IA crée l'image.

Que vous utilisiez l'IA de Canva pour supprimer l'arrière-plan de votre photo ou Midjourney pour donner vie à une idée, vous créez de l'art d'intelligence artificielle.

Cas d'utilisation de l'art de l'IA

Vous avez besoin d'une photo officielle pour votre profil LinkedIn ? Pas de problème. Un portrait généré par l'IA peut ajouter un costume et une cravate à un selfie que vous avez pris à l'instant. Vous cherchez à commander une œuvre d'art pour votre salon, mais vous n'avez pas le budget ? Il suffit de créer une peinture générée par l'IA.

Dans tous les secteurs d'activité, l'IA peut faire bien plus encore. En tant que technologie émergente, les exemples d'art IA sont répandus dans des cas d'utilisation tels que :

Marketing : Bannières numériques, visuels, posts sur les médias sociaux basés sur des directives de marque spécifiques

: Bannières numériques, visuels, posts sur les médias sociaux basés sur des directives de marque spécifiques Le prototypage : En particulier dans le domaine de l'architecture ou de la mode, pour créer des prototypes dont la production serait autrement coûteuse ou longue

: En particulier dans le domaine de l'architecture ou de la mode, pour créer des prototypes dont la production serait autrement coûteuse ou longue Amélioration de l'image : Générer des éléments supplémentaires à des images existantes, comme l'ajout d'une veste formelle ou d'une voiture de luxe à une photo

: Générer des éléments supplémentaires à des images existantes, comme l'ajout d'une veste formelle ou d'une voiture de luxe à une photo Échelle : Multiplication d'images par de simples changements, tels que la taille, une partie de l'image ou un texte à l'intérieur. Aoutil d'IA pour les médias sociaux qui peut faire cela est une bénédiction pour les équipes marketing

Bonus: Comment utiliser l'IA pour les conceptions graphiques

Outils d'IA pour la création graphique

En fonction du besoin et de la complexité du cas d'utilisation de chacun, l'outil utilisé diffère grandement. Voici quelques outils couramment disponibles Générateurs d'art IA que vous pouvez essayer pour créer des œuvres d'art générées par l'IA.

OpenAI's DALL-E

Connu comme le premier générateur d'images IA grand public, DALL-E continue d'être très populaire. Les images créées par la dernière version, DALL-E 3, ont tendance à être extrêmement réalistes et de grande qualité.

Google's Imagen 2

Gemini de Google, anciennement connu sous le nom de Bard, vous permet maintenant de générer des images directement dans son interface. Les principaux avantages de Google sont son interface propre et simple, semblable à celle de Google Search, et le fait qu'il soit gratuit !

Midjourney

Midjourney est connu pour être l'un des générateurs d'art les plus stables, produisant des images de très haute qualité qui ont été utilisées dans les domaines suivants gagner des prix aussi. Le plus grand reproche que l'on puisse faire à Midjourney, c'est qu'il n'est pas facile à utiliser et qu'il n'est accessible que via Discord.

Si vous êtes prêt à faire ce saut supplémentaire pour utiliser l'outil, en voici quelques uns Exemples d'invitations à mi-parcours, instructions pour vous aider à démarrer.

Adobe Firefly

Dans le prolongement naturel de sa gamme de produits de création, Adobe a récemment lancé Firefly, un logiciel de création de contenu Outil IA pour les concepteurs . En plus de créer des visuels en réponse à des invitations, Firefly accepte également des images de référence. Cela signifie que vous pouvez fournir à l'outil un croquis ou une œuvre d'art, et demander à Firefly de créer un résultat similaire. Et voilà !

Microsoft Designer

Contrairement aux outils ci-dessus, qui utilisent leurs propres modèles, le concepteur de Microsoft utilise DALL-E. Il offre une alternative simple, accessible, conviviale pour les débutants et gratuite à ChatGPT Plus, ce qui le rend extrêmement attrayant pour les amateurs et les passionnés.

De plus, en tant qu'élément de la suite de produits Copilot, il constitue également un excellent complément à la gamme de produits de Microsoft Outils d'IA pour la création de contenu .

Canva

Canva Magic Media intègre les images IA dans le flux de travail créatif

Avec l'outil de création de Canva logiciel de collaboration en matière de design alimenté par l'IA, vous pouvez générer des images à partir d'un texte, modifier les styles, redimensionner, nettoyer les images, supprimer les arrière-plans, et bien plus encore ! Vous pouvez également intégrer les dernières tendances en matière de conception graphique dans votre travail sans effort.

Contrairement aux outils propriétaires, le générateur d'images IA de Canva intègre un certain nombre de modèles, tels que Magic Media, Dall-E et Imagen, pour offrir des capacités de création artistique au sein même de sa plateforme. Cela crée un énorme avantage pour ceux qui veulent essayer plusieurs modèles avant d'achever leur tâche.

Malgré ses innombrables possibilités, l'art de l'IA est différent de l'art traditionnel. Cela pose des défis uniques.

Art traditionnel et art de l'IA

L'art traditionnel implique la création d'artefacts visuels, généralement à la main ou numériquement, à l'aide d'outils de conception. Avec l'IA, l'outil fait la création et l'utilisateur ne fait que la saisie

D'autres différences clés sont :

Compétences : L'art traditionnel est créé par des concepteurs qui ont un certain niveau de compétence dans ce domaine. La création d'œuvres d'art IA ne nécessite pas de compétences en matière de conception, mais vous devez avoir des compétences en matière d'invitations, d'instructions.

Les adeptes de l'art de l'IA affirment qu'à l'avenir, l'imagination sera une compétence plus valorisée que la conception (au sens traditionnel du terme).

Entrée : L'art traditionnel exige que l'utilisateur construise l'image à l'aide de divers éléments de conception. Souvent, les concepteurs ajoutent méticuleusement des formes, des couleurs, des icônes et des photographies pour créer un résultat cohérent.

L'art IA peut être créé en tapant ce dont vous avez besoin. Par instance, si vous tapez : "Chat lisant un livre avec des lunettes de lecture assis dans une bibliothèque d'aspect ancien" dans Microsoft designer, voici le résultat probable que vous obtiendrez.

Un exemple d'art IA créé avec Microsoft Designer Temps : L'art traditionnel est méticuleux et prend du temps. L'art de l'IA est rapide. L'image ci-dessus a été générée en 10 secondes.

Itération : L'art traditionnel demande du temps et des compétences pour itérer. Tout ajout au brief initial peut nécessiter des efforts considérables. L'art de l'IA peut itérer très rapidement. En ajoutant "Rendez le chat blanc. Ajoutez un stylo plume" à l'invite, IA$$a, ci-dessus, et j'ai obtenu instantanément les images ci-dessous.

Variantes artistiques IA créées avec Microsoft Designer

L'exemple ci-dessus illustre comment vous pouvez imaginer quelque chose et en créer instantanément un visuel. C'est aussi simple que cela !

Examinons quelques-uns des arts IA les plus populaires et les plus époustouflants pour comprendre les possibilités réelles qui s'ouvrent devant nous.

L'art de l'IA dans des exemples concrets

Toute œuvre d'art créée à l'aide de Outils d'IA comme DALL-E, Midjourney, Adobe Firefly, Craiyon ou Runway est de l'art IA. Voici ce que les premiers adoptants et les pionniers de l'art de l'IA ont fait jusqu'à présent.

1. Portrait d'Edmond de Belamy

edmond de Belamy (Source:Edmond de Belamy) Wikimedia Commons )

En 2018, les membres du collectif parisien Obvious ont utilisé l'IA générative pour réaliser le portrait d'Edmond de Belamy, un caractère fictif qu'ils ont créé. Ils ont utilisé un algorithme open-source et l'ont entraîné sur 15 000 portraits du 14e au 19e siècle.

Ce travail a gagné en notoriété lorsqu'il est devenu la première œuvre d'art créée à l'aide de l'IA à être vendue aux enchères chez Christie's, à New York. Le tableau a été vendu pour 432 500 dollars lors de cette vente aux enchères.

2. DeepDream par Google

image créée avec DeepDream (Source:*) Wikimedia Commons )

DeepDream est un formulaire d'art IA qui utilise la paréidolie algorithmique pour créer une version onirique et psychédélique d'images existantes. Les chercheurs ont depuis utilisé DeepDream en conjonction avec des environnements de réalité virtuelle pour des expériences de psychologie cognitive et de recherche sur le cerveau.

3. Réalités artificielles par Refik Anadol

réalités artificielles : Corail par Refik Anadol (Source:_

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise de l'artiste https://refikanadol.com/ refikanadol.com /%href/_

)

Commandé par le Forum économique mondial, cet art IA de Refik Anadol combine d'énormes ensembles de données d'images de coraux pour sensibiliser au changement climatique. C'est un projet multidisciplinaire qui combine la visualisation de données, l'apprentissage automatique et l'impression 3D.

4. Organismes hybrides de Sofia Crespo

zoo neuronal de Sofia Crespo (Source:) neuralzoo.com )_

L'artiste argentine Sofia Crespo prend des données du monde naturel et crée des formulaires de vie spéculatifs. Dans le projet Neural Zoo, elle prend des images du monde naturel et les réarrange pour créer des visuels étonnants d'une nature imaginée, reflétant le mode de travail de la créativité humaine. Elle utilise ce formulaire pour interroger l'impact de l'IA sur l'art et la créativité, soulevant des questions clés pour son avenir.

5. La campagne d'art numérique de BMW

les voitures d'art de BMW (Source:BMW art cars) bmw.com )_

L'art ne se limite pas aux musées et aux démonstrations. L'art de l'IA non plus. Plusieurs entreprises ont utilisé l'art de l'IA de diverses manières. L'une des campagnes les plus étonnantes de ces dernières années est celle des voitures artistiques de BMW.

Dans le cadre de ses programmes de mécénat artistique et culturel, BMW a collaboré avec le technologue créatif Nathan Shipley et le collectionneur d'art Gary Yeh pour former l'IA à 900 ans d'histoire de l'art et créer 50 nouvelles œuvres d'art. Celles-ci ont ensuite été mappées par projection sur une reproduction virtuelle de la Série 8 Gran Coupe.

6. Libellés uniques de Nutella

les libellés des produits générés par l'IA de Nutella (Source: Ogilvy Italia )_

Le libellé des produits est l'une des tâches les plus banales de la chaîne de production. Un libellé préconçu est imprimé et collé sur tous les produits pour maintenir la cohérence et l'image de marque. Nutella a fait appel à l'IA pour changer cela.

Nutella a créé sept millions de libellés de pots uniques pour le marché italien. Cela a suscité la curiosité et augmenté la demande. De nombreux amateurs de Nutella étaient également enthousiastes à l'idée de posséder un pot unique en son genre.

7. Vivement l'hiver à New York

l'art de l'IA basé sur les pixels par l'utilisateur de Reddit (Source:%img/) BlickyBloop )

Il existe des centaines de milliers, voire des millions, de photographies qui tentent de capturer la sensation de l'hiver à New York. Les films, la musique, la télévision et bien d'autres choses encore en font des images romantiques. Pourtant, cet utilisateur de Reddit a trouvé un moyen simple mais remarquable de représenter une scène hivernale classique de la Grosse Pomme à l'aide de l'IA.

Les couches, la profondeur et les petits détails (notamment les flocons de neige qui tombent) créent un effet saisissant dans une image assez courante. L'utilisateur a appliqué un traitement visuel ancien, de type jeu vidéo, pour que l'art généré par l'IA semble à la fois vintage et ultramoderne.

8. Animaux en combinaison spatiale

animaux en combinaison spatiale par un utilisateur de Reddit (Source:_)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les ordinateurs portables pour la gestion de l'information https://www.reddit.com/r/aiArt/comments/1c020m2/animals\_in\_space\_suits/ il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les combinaisons spatiales pour les animaux /%href/

)

Si vous vous êtes déjà demandé comment votre compagnon félin bien-aimé serait équipé pour voyager dans l'espace, l'art généré par l'IA peut vous le montrer.

Cette image hyperréaliste, avec la fourrure et les moustaches du chat, montre comment les générateurs d'art IA, comme le créateur d'images de Bing dans cette instance, peuvent transformer vos rêveries en œuvres d'art photoréalistes.

9. Robots post-apocalyptiques

robots post-apocalyptiques (Source:) Vitrine de mi-parcours )_

Un utilisateur de Midjourney imagine un monde post-apocalyptique avec un robot rouillé interagissant avec des fleurs dans un paysage urbain grinçant. Le modèle interprète les Invitations, instructions de l'IA sur l'art précisément, en ajoutant des nuages jaunes, un mur couvert de graffitis, etc.

La capacité de l'IA à développer des œuvres d'art aussi méticuleusement conçues change la donne en matière de prototypage. Imaginez un scénariste hollywoodien en herbe capable de créer ses propres moodboards et storyboards pour une présentation plus efficace !

10. Le générique de l'invasion secrète

image du générique de Secret Invasion (Source:*) The Verge )

En parlant d'Hollywood, les producteurs de Marvel's Secret Invasion ont utilisé l'IA pour créer son générique d'ouverture. C'est d'autant plus intéressant que le producteur exécutif a déclaré qu'ils avaient délibérément choisi d'utiliser l'IA parce qu'elle "joue avec les thèmes mêmes de la série", c'est-à-dire une population de Skrulls qui changent de forme.

Cependant, ce cas d'utilisation a ouvert une boîte de Pandore de questions dans le monde de l'art autour des données de formation, des droits des artistes, des dangers de l'IA et de la créativité éthique.

L'avenir de l'art généré par l'IA

Les exemples d'art généré par l'IA ci-dessus démontrent deux choses : les possibilités infinies de l'art généré par l'IA et l'impact réel qu'il peut avoir sur l'avenir des vies humaines.

Alors qu'il est possible d'utiliser n'importe quel outil et de créer de vastes possibilités, l'impact de l'art généré par l'IA fait l'objet d'un débat sérieux. Certaines des questions clés de la discussion sont :

Capacités : En tant qu'aide à la création, l'IA est plus puissante que n'importe quel outil utilisé par les artistes jusqu'à présent. Elle permet non seulement une création rapide, mais alimente également les itérations et les améliorations à grande vitesse. Au fur et à mesure que les modèles évoluent, nous nous attendons à ce que cela ne fasse que s'améliorer - de manière spectaculaire.

Données : L'un des aspects fondamentaux de l'art de l'IA est constitué par les données utilisées pour entraîner les modèles. De nombreux générateurs d'art IA ne divulguent pas leurs données d'entraînement, ce qui rend la pente glissante lorsqu'il s'agit de violations du droit d'auteur et des droits des artistes traditionnels qui ont construit ces styles.

Par exemple, la fonction vocale ChatGPT d'Open IA était suffisamment similaire à celle de l'actrice Scarlett Johansson pour qu'elle.. qu'elle a entraîné des conséquences juridiques .

Éthique de l'IA : L'utilisation éthique de ces données est également compliquée, en particulier pour les artistes qui ne sont peut-être pas assez avertis sur le plan technologique pour comprendre les fondements d'une telle utilisation.

Par exemple, le réalisateur et producteur exécutif de Secret Invasion, Ali Selim, a déclaré qu'il ne comprenait pas vraiment le travail de l'IA mais qu'il était fasciné par ce qu'elle pouvait créer. Effacées, il y a beaucoup à apprendre et à évaluer, à la fois par les artistes et par les personnes qui construisent les générateurs d'art par l'IA.

Droits d'auteur : A Un tribunal américain a statué l'année dernière que les images générées par l'IA sans aucune intervention humaine ne peuvent être protégées par le droit d'auteur en vertu de la législation américaine. En l'absence d'une connaissance claire des données d'apprentissage - qui fait partie intégrante de la notion d'"input" - il n'y a pas de consensus sur ce qui constitue la propriété intellectuelle.

Toutefois, il s'agit là de problèmes initiaux communs à toute nouvelle technologie. Pour parvenir à une solution qui fonctionne pour tous, la communauté artistique et les experts juridiques et technologiques devront s'asseoir ensemble et régler les détails.

L'essentiel est qu'une collaboration fructueuse et équitable entre les humains et les algorithmes d'IA profite à tout le monde. Les exemples d'art de l'IA ci-dessus montrent que l'IA démocratise la capacité à créer de l'art. Vous n'aurez peut-être pas besoin de savoir mélanger des aquarelles ou d'être rompu aux principes du design, mais votre capacité à imaginer et à articuler sera la clé de la création d'un grand art de l'IA.

Les outils d'art IA produisent également des itérations et des variations à la vitesse de l'éclair, créant ainsi des efficacités extraordinaires à l'échelle pour les humains et les organisations.

