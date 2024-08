Les tendances en matière de conception graphique pour que votre entreprise se démarque en 2024

Chaque année, nous voyons de nouvelles tendances émerger dans l'industrie du design et d'anciennes s'estomper ; 2024 ne fait pas exception. L'intelligence artificielle (IA) est actuellement au centre d'un changement transformateur, modifiant à la fois nos méthodes de création et nos styles visuels.

l'hyper-surréalisme 3D, le mappage thermique et les impressions inspirées de la nature sont quelques tendances qui changent le paysage de la conception graphique en 2024. Que vous soyez un graphiste chevronné ou un débutant, c'est une période passionnante pour faire partie de cette scène.

Cet article de blog résume les différents éléments de conception qui façonnent la façon dont nous communiquons, inspirons et engageons aujourd'hui et la façon dont vous pouvez les faire travailler pour l'image de marque de votre entreprise.

Mais avant d'en arriver là, posons les bases et comprenons ce que signifie la conception graphique et pourquoi il est essentiel d'en étudier les tendances.

Qu'est-ce que la conception graphique ?

L'American Institute of Graphic Arts (AIGA®) définit la conception graphique comme "l'art et la pratique de la planification et de la projection d'idées et d'expériences avec un contenu visuel et textuel"

Le contenu en tant que tel peut être aussi simple qu'un logo d'entreprise (comme la coche Swoosh de Nike) ou aussi complexe que la disposition des pages d'un site web.

Aujourd'hui, presque tout le monde pratique une forme ou une autre de conception graphique, qu'il s'agisse de créer une présentation pour le travail ou d'ajouter du texte aux graphiques des médias sociaux afin d'améliorer ou de transmettre un message.

L'importance d'analyser les tendances en matière de conception graphique

Les tendances vont et viennent. Alors pourquoi est-il essentiel de garder un onglet sur elles ? Parce qu'en suivant et en comprenant les tendances, vous montrez à votre public que vous êtes à l'écoute de ses goûts et de ses préférences.

Plus important encore, les tendances en matière de conception graphique vous incitent à sortir des sentiers battus, notamment en expérimentant de nouvelles techniques et en fusionnant d'anciens styles avec de nouveaux.

Cela vous permet d'améliorer la perception de votre marque et d'être plus pertinent et en contact avec votre base de clients. Se tenir au courant des tendances actuelles en matière de conception graphique vous aide à maintenir un avantage concurrentiel dans votre secteur d'activité.

Aperçu des principales tendances en matière de conception graphique pour 2024

Voici les 10 principales tendances qui repoussent les limites de la créativité et de la transformation dans le domaine de la conception graphique cette année.

1. La fusion du futur

Rappelant l'esthétique cyberpunk, la fusion future équilibre les conceptions graphiques futuristes et avant-gardistes avec une sensation de relativité. La palette de couleurs reste ancrée dans les bleus, les noirs et les bruns profonds, ponctués de violets, de roses et de cyans néon.

Qu'il s'agisse de mascottes, de logos ou de supports publicitaires, vous pouvez utiliser le futur fusion de multiples façons pour insuffler de la vitalité à votre marque.

Le point fort de cette tendance graphique est sa capacité à rassembler divers éléments interactifs pour créer quelque chose de nouveau et d'avant-gardiste, comme le montre la pochette d'album ci-dessous :

L'œuvre d'art utilise des formes fluides plutôt que géométriques et un mélange de tons froids avec une figure holographique contrastante au centre. Elle suggère une influence numérique ou technologique, une caractéristique de la conception fusionnelle future.

2. hyperréalisme 3D

Cette tendance de la conception graphique met l'accent sur une imagerie à la fois réaliste et surréaliste, souvent créée à l'aide de techniques de modélisation et de rendu en 3D.

Elle incorpore des formes abstraites et organiques, des couleurs vives, des caractères excentriques et des polices de caractères expérimentales pour créer des images qui semblent tout droit sorties de films comme Dune ou Blade Runner.

Le rebranding 2024 de Reddit incarne cette tendance avec sa mascotte et son logo en 3D.

via Reddit l'hyper-surréalisme 3D est particulièrement utile lorsque les graphistes souhaitent transmettre simultanément plusieurs facettes d'un message, ce qui permet d'engager un large public.

Il crée un sentiment d'étrangeté ou de "bizarrerie" que vous avez peut-être remarqué dans certaines des dernières tendances et campagnes de mode.

Regardez les illustrations surréalistes de l'illustrateur Nico Ito pour le sac à main Gucci Bamboo 1947. Son œuvre est un collage vivant de fantaisie et de réalité, mêlant un sac à main de luxe photoréaliste à un arrière-plan d'un autre monde, ce qui résume parfaitement l'essence de l'hyper-surréalisme en 3D.

via Harpers Bazaar Étant donné que

Outils d'IA d'étude de marché

comme AutoDraw et Designs.IA ont aidé les concepteurs à repousser les limites de l'expérimentation visuelle, l'hyper-surréalisme en 3D est une tendance qui continuera à gagner en popularité.

3. Cartographie thermique

La cartographie thermique utilise des dégradés de couleurs pour représenter visuellement la densité ou l'intensité des données. Elle est utilisée dans la conception de l'expérience utilisateur (UX), la conception web et les graphiques d'information pour mettre en évidence les zones d'intérêt ou d'activité dans des environnements riches en données.

Mais aujourd'hui, elle trouve peu à peu son utilité au-delà des racines conventionnelles de la visualisation de données. Aujourd'hui, les concepteurs créent des visuels attrayants qui imitent l'intervalle dynamique de l'intensité de la chaleur et délivrent un message subtilement en utilisant des dégradés de couleurs et des textures.

Par exemple, dans une affiche promotionnelle, vous pouvez mettre en évidence les zones susceptibles d'attirer l'attention ou d'inciter à l'action à l'aide de couleurs chaudes comme les rouges et les oranges. En revanche, les zones moins critiques sont représentées dans des couleurs plus froides comme les bleus et les verts.

Le mappage thermique permet d'attirer l'attention du public sur les zones centrales de la conception qui ne disposent pas de repères visuels bien définis.

4. Des visuels inclusifs et des combinaisons de couleurs accessibles

Bien que la diversité et la représentation devraient être une norme de l'industrie, et non un choix, elles font une percée en 2024.

La conception graphique inclusive consiste à créer un contenu visuel accessible et utilisable par tous, quelles que soient leurs capacités.

La conception inclusive garantit que tout le monde peut interagir avec le contenu de manière significative, y compris ceux qui ont des déficiences visuelles, auditives, cognitives et motrices. Elle célèbre également un plus large éventail de races, de sexes, d'ethnies et de types de corps.

Un exemple classique est la bibliothèque d'emoji de Google, qui comprend désormais un intervalle de tons de peau, de coiffures et d'expressions de genre.

via Polices de caractères Google En outre, les concepteurs donnent la priorité à l'accessibilité en adoptant des palettes conformes aux lignes directrices pour l'accessibilité des contenus web (WCAG). Les conceptions sont ainsi facilement visibles pour les personnes atteintes de daltonisme.

Mais la tendance à l'accessibilité ne s'arrête pas aux écrans de bureau. Elle propose également des modes clair et sombre et différents niveaux de zoom pour les écrans mobiles. Ainsi, les informations restent lisibles quelles que soient les préférences des utilisateurs et les diverses plateformes.

L'année dernière, la campagne "Live There" d'Airbnb a utilisé un contraste élevé entre les éléments de premier plan et d'arrière-plan, rendant le contenu lisible pour les personnes malvoyantes.

via Dexigner L'inclinaison vers l'inclusivité et l'accessibilité reconnaît le pouvoir de la conception pour construire l'empathie, la compréhension et un sentiment d'appartenance à l'échelle mondiale.

5. Une esthétique inspirée de la nature

Les gens étant plus que jamais attentifs aux problèmes et aux causes environnementales, l'appréciation des motifs et des textures naturels est en hausse. Mais il ne suffit plus aux marques d'ajouter ou d'intégrer la couleur verte dans les designs pour montrer qu'une entreprise "se met au vert"

L'esthétique inspirée de la nature a pris le devant de la scène, avec des images de fleurs et de plantes, des ciels bleus, des textures de bois, des aquarelles et des motifs d'animaux comme les imprimés zébrés qui sont en vogue dans une charmante tendance de conception graphique.

Les emballages, par exemple, s'orientent vers des conceptions plus épurées, plus terreuses, qui mettent l'accent sur des palettes de couleurs respectueuses de l'environnement et sur des matériaux recyclés.

La campagne "Botanical Beauty" d'Yves Rocher met parfaitement en valeur les motifs inspirés de la nature dans un design serein et botanique. Comme la marque utilise des ingrédients naturels dans ses produits de beauté, elle a lancé des boîtes d'emballage présentant des illustrations de plantes à l'aquarelle.

via Forum publicitaire Bien sûr, il s'agit d'une des tendances de la conception graphique que vous ne pouvez pas appliquer à toutes les niches. Toutefois, la conception d'emballages dans des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, les cosmétiques et la médecine peut certainement tirer parti de la puissance et de la beauté de la nature.

6. Esthétique du collage de médias mixtes

Cette approche artistique mélange les formes, les images, les couleurs vives et les textures pour créer des compositions stimulantes. Les collages, par exemple, permettent des créations spontanées et imprévisibles qui peuvent trouver un écho profond auprès du public.

Nous voyons des artistes qui mélangent les influences culturelles pour créer des références interculturelles vibrantes avec des visuels étonnants qui évoquent la nostalgie dans leurs collages numériques, tandis que d'autres créent des paysages surréalistes avec des éléments psychédéliques.

via Art numérique africain Qu'il s'agisse d'une mosaïque numérique ou d'une œuvre d'art découpée et collée à la main, les supports mixtes disposés dans une disposition de collage apportent une esthétique distincte et attrayante au premier plan des tendances en matière de conception graphique.

7. Rétro-futurisme

Dans le domaine de la conception graphique, le rétro a toujours été à la mode. Depuis quelques années, on assiste à un mouvement croissant vers une esthétique vintage et des touches rétro-futuristes faisant référence aux années 70, 80 et 90.

Cette tendance graphique ravive le charme des finitions texturées, des couleurs vives et de la typographie classique avec des caractères comme Lobster, Metropolis et Pacifico.

Les entreprises exploitent le potentiel de cette tendance de manière innovante pour captiver leur public, différencier leur marque et raconter une histoire convaincante.

Il s'agit notamment de publicités qui mettent en scène des voitures classiques volant dans un paysage urbain futuriste ou des mannequins portant des vêtements vintage dans un contexte d'exploration spatiale, mêlant nostalgie et futurisme pour un impact visuel puissant.

via Midjourney sur Reddit Le rétro-futurisme dépasse les clivages générationnels et communique de manière unique la complexité, la simplicité, l'innovation et la tradition.

8. Pixels rétro

Vous souvenez-vous des graphismes informatiques de Nintendo, Sega Genesis et Atari 2600 ? Fusionnés avec des éléments de style pixel 8 bits, les jeux antérieurs comme Super Mario et Pac-Man étaient les favoris de tous dans les années 80 et 90. Le style visuel pixellisé a fait son retour.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/WiiUVC\_SuperMarioBros\_03.png

/$$img/

via Nintendo Aujourd'hui, les concepteurs utilisent des logiciels de conception de jeux pour combiner des visuels en blocs, des palettes de couleurs limitées et des conceptions distinctives basées sur des grilles afin d'évoquer la nostalgie et la simplicité.

Cependant, seules certaines entreprises peuvent mettre en œuvre cette tendance de conception avec succès. Mais quelques marques populaires misent sur l'aspect et la convivialité "rétro".

Lacoste, par exemple, a donné à son logo de crocodile caractéristique une métamorphose pixelisée en collaboration avec Minecraft, en créant une collection de vêtements et d'accessoires inspirée de l'esthétique du jeu.

D'autre part, Minecraft a introduit dans ses jeux virtuels des éléments spéciaux en jeu, comme des tenues portant la marque Lacoste et une carte spécialement conçue appelée "Croco Island".

Cet exemple montre comment les pixels rétro ont revalorisé l'essence créative des deux marques et créé des expériences immersives qui ont comblé le fossé entre le réel et le numérique.

9. Typographie expérimentale

Cette tendance de la conception graphique embrasse l'utilisation imaginative des dispositions, des caractères et des formes de lettres et crée des polices de caractères expérimentales très cool.

Contrairement à la typographie traditionnelle, qui se concentre principalement sur la cohérence et la lisibilité, en particulier dans les médias imprimés et numériques, la typographie expérimentale donne la priorité au traitement des lettres et des mots comme des formes d'art à part entière.

L'image ci-dessous est un excellent exemple de la façon dont nous percevons et interagissons avec les lettres et le texte.

via The Designest La sculpture de la lettre 'Y' réimagine un caractère typographique en tant qu'objet tridimensionnel. Elle associe des formes abstraites à d'autres matériaux (les coquilles d'œuf) et substances (le liquide turquoise).

Elle mêle harmonieusement des éléments industriels dans une approche ludique de l'image de synthèse, encourageant le public à considérer la lettre sous un jour nouveau, au-delà de sa place dans l'alphabet ou dans un paramètre de police de caractères.

Il ne fait aucun doute que la typographie expérimentale apporte une touche unique à la conception graphique, qui suscite autant de réflexion que d'intérêt visuel.

10. Anti-design

l'anti-design est la dernière chose que l'on s'attendrait à voir dans une liste de tendances en matière de design graphique. Pourtant, pour de nombreux designers, il s'agit de l'esthétique de prédilection.

L'anti-design est une approche moderne qui cherche à élargir ce que le design peut être. Il se caractérise par l'adoption de dispositions chaotiques, de couleurs criardes et d'une typographie non conventionnelle et souvent dérangeante.

L'anti-design remet en question les attentes du public et suscite une réaction plus émotionnelle ou contemplative en offrant une alternative aux normes de conception acceptées. Il s'inspire souvent des mouvements artistiques d'avant-garde, tels que le dadaïsme ou le brutalisme.

Bien qu'il ne soit pas toujours adapté à toutes les applications, l'anti-design a trouvé sa place dans des contextes artistiques, culturels et commerciaux spécifiques où l'objectif est de faire une déclaration audacieuse ou de remettre les normes en question.

Le rôle des technologies de pointe dans la forme des tendances en matière de conception graphique

Les plus grandes tendances en matière de conception graphique évoluent souvent en tandem avec la technologie. Dans le domaine de la conception graphique, la technologie influe à la fois sur la processus de conception et les conceptions finales. Quelles sont donc les technologies susceptibles d'améliorer la communication visuelle et la conception en 2024 ? Découvrons-le.

1. IA générative

Imaginez que vous utilisiez un outil qui comprenne votre intention de conception, suggère des palettes de couleurs en fonction de votre cible et élabore des tableaux d'ambiance inspirés par les références que vous avez sélectionnées. C'est précisément ce que fait l'IA générative.

Elle s'appuie sur des algorithmes et des modèles d'apprentissage automatique (ML) pour générer des images, des motifs, des dispositions et des éléments de conception. De plus, elle peut automatiser le redimensionnement des images, la suppression de l'arrière-plan et la correction des couleurs, ce qui permet aux équipes de conception de se concentrer sur d'autres tâches, comme l'élaboration d'une stratégie. Générateurs d'art IA tels que DALL-E, Midjourney et Jasper Art, ont étonné les concepteurs professionnels par leur capacité à transformer le texte en images réalistes.

via Voyage à mi-parcours Elles rationalisent les flux de travail et offrent de l'inspiration. Et oui, contrairement à la croyance populaire, l'IA n'est pas là pour voler des emplois mais pour être l'ultime assistant d'un designer.

2. Réalité augmentée (RA) et réalité virtuelle (RV)

Bien que les technologies AR et VR existent depuis quelques années, elles sont présentées comme la prochaine grande chose dans la conception graphique, et pour de bonnes raisons. Les directeurs créatifs utilisent la RA pour créer des campagnes publicitaires uniques et interactives qui stimulent l'engagement du public et constituent un véritable festin visuel.

Par exemple, les panneaux d'affichage ou les affiches peuvent déclencher des expériences de marque immersives directement à partir de l'appareil mobile d'un utilisateur, comme des essayages virtuels ou des jeux interactifs. La RA peut superposer des informations numériques sur des espaces physiques, aidant ainsi à visualiser des projets d'architecture ou de design d'intérieur.

L'application IKEA Place, par exemple, permet aux utilisateurs de placer des modèles 3D de produits IKEA dans leur environnement à l'aide des caméras de leur smartphone.

via IKEA D'autre part, la RV permet aux concepteurs de créer des environnements totalement immersifs pour des jeux, des évènements virtuels ou des simulations. Cela comprend tout, des visites architecturales réalistes aux paysages fantastiques pour le divertissement.

La RV offre de nouvelles opportunités en matière de conception UX, obligeant les concepteurs à prendre en compte la navigation spatiale, l'interaction 3D et les expériences multisensorielles dans leurs créations.

3. conception et impression 3D

Connues collectivement sous le nom de fabrication additive, la conception et l'impression 3D impliquent la création d'objets solides en trois dimensions à partir d'un fichier numérique.

Le processus commence par la conception 3D, où les concepteurs utilisent un logiciel spécialisé pour modéliser des objets en trois dimensions. Ce modèle numérique sert de plan à l'imprimante 3D.

Le processus d'impression comprend la superposition de matériaux tels que le plastique, le métal ou la résine, en fonction de la conception numérique, pour construire l'objet en 3D.

la conception et l'impression 3D réduisent les déchets et permettent de créer des formes plus complexes et plus personnalisées qui ne seraient pas réalisables avec d'autres techniques de fabrication.

Ces dernières années, cette tendance s'est étendue à de nouveaux secteurs tels que la biomédecine, où elle est utilisée pour la conception et l'impression de prothèses personnalisées et l'ingénierie tissulaire, ainsi que dans la construction, où elle est utilisée pour le prototypage et la fabrication d'éléments de construction.

Nous espérons que ces tendances en matière de conception graphique aideront votre équipe de conception à trouver une nouvelle inspiration pour leur travail créatif.

Cependant, il ne suffit pas de s'inspirer. Qu'il s'agisse de trouver des idées innovantes, d'interpréter des Teams ou de concevoir des designs uniques qui trouvent un écho auprès de votre cible, votre équipe de graphistes assume de nombreuses responsabilités.

Vous avez besoin des bons outils et des bonnes stratégies pour améliorer la productivité des concepteurs et atteindre les objectifs de l'équipe. Voici comment faire.

1. Établir des lignes directrices et des objets clairs en matière de conception

Des lignes directrices de marque clairement définies et une identité visuelle distincte permettent de maintenir tous vos projets de conception en phase avec l'esthétique de votre marque.

Ces lignes directrices doivent englober les couleurs, les caractères, la typographie et l'aspect général de votre marque afin d'aider votre équipe de conception à comprendre la vision et les objets que vous essayez d'atteindre.

Par exemple, un guide de style complet pour un nouveau projet de marque détaillera la palette de couleurs, les choix de caractères, l'utilisation du logo et les styles d'imagerie.

Ce guide pourrait servir de point de référence pour tous les travaux de conception connexes, afin d'assurer la cohérence entre les différents éléments et plates-formes de conception.

Utiliser le Modèle de lignes directrices de la marque ClickUp pour rendre ce processus rapide et gratuit.

Utiliser le ClickUp Design Brief Modèle de Tableau blanc pour dresser la liste des demandes des clients, des objectifs, du marché cible, des points forts de la marque et des références en un seul endroit.

Pour que le guide de style actualisé de votre marque reste accessible à toute l'équipe, sauvegardez-le dans un espace de travail collaboratif avec le modèle ClickUp Documents .

2. Encourager les sessions régulières de brainstorming

Dans tout champ créatif, il est essentiel d'avoir la liberté d'étudier les tendances, d'échanger des idées avec ses pairs et de trouver des solutions innovantes aux besoins de l'entreprise.

Pour stimuler la créativité de votre équipe de conception, envisagez de programmer une "heure de créativité" hebdomadaire, au cours de laquelle les membres de l'équipe pourront présenter un concept de conception, discuter de nouvelles idées, etc outils de conception web ou un portfolio inspirant qu'ils trouvent intéressant. Tableaux blancs ClickUp sont extrêmement utiles pour collaborer en temps réel. Faites un brainstorming, ajoutez des notes et des images, et rassemblez vos meilleures idées sur une toile créative. Vous pouvez ajouter un contexte à votre travail en le liant à des tâches, des fichiers, des documents ClickUp et bien d'autres choses encore pour faire avancer les choses.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-602-1400x945.png

/$$$img/

Mettez toutes vos idées au même endroit et travaillez-y avec votre équipe en utilisant les Tableaux blancs ClickUp

Une atmosphère qui encourage la génération d'idées de conception diverses renforce les liens au sein de l'équipe et facilite la collaboration.

Utiliser modèles de conception graphique pour orienter votre équipe dans la bonne direction créative.

3. Mettre en œuvre des techniques de gestion de projet efficaces

Lors de la gestion de projets de conception, quelle que soit leur taille, un solide système de processus peut guider votre équipe de l'idéation à l'exécution et garantir qu'aucun détail n'est négligé.

Les équipes de conception efficaces utilisent des logiciels de collaboration en matière de conception pour suivre les délais, définir les responsabilités et assurer une progression harmonieuse du projet.

Partagez des documents avec les membres de l'équipe dans la tâche ClickUp et recueillez des commentaires sur les éléments de conception sans jamais quitter ClickUp Logiciel de gestion de projet de conception ClickUp fournit une plateforme centralisée pour collecter et organiser les demandes et les priorités de conception, donner et recevoir des commentaires sur la conception et rationaliser vos flux de travail en matière de conception. Il permet également aux managers d'afficher une vue d'ensemble des échéanciers et des affectations des équipes.

Obtenez un aperçu de la disponibilité de chacun, voyez sur quoi chacun travaille et définissez les priorités individuelles et collectives de votre équipe de conception.

Combiné au suivi du temps, aux rapports de sprint et aux vues de la charge de travail, cet outil vous permet d'exécuter efficacement tout projet de conception et facilite les approbations et les retours d'information.

4. Offrir des opportunités d'apprentissage et de développement continus

La conception graphique est un champ en constante évolution. Encouragez votre équipe à se tenir au courant des dernières tendances en matière de design et de logiciels en lui fournissant un accès à des cours en ligne, des ateliers et des webinaires et encouragez-la à suivre des cours de certifications en matière de conception .

Vous pourriez proposer un budget d'apprentissage et de développement pour que les membres de l'équipe s'inscrivent à des cours en ligne sur des plateformes comme Udemy ou Teamshare et motiver les graphistes seniors à participer à des séminaires de leadership. Vous pouvez également organiser un atelier trimestriel au cours duquel un expert externe enseigne à l'équipe de nouvelles techniques de conception ou de nouveaux logiciels, comme par ex outils de réflexion sur la conception .

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/645ff09d-1000.png Le modèle de portfolio design de ClickUp facilite plus que jamais la création d'un portfolio professionnel qui se démarque de la masse.

https://app.clickup.com/signup?template=t-194515457 Télécharger ce modèle /$$$cta/

En outre, encouragez vos concepteurs à mettre en valeur leurs compétences et leurs réalisations au moyen de portfolios actualisés. Les Modèle de portfolio ClickUp pour les designers est parfait pour cela. Il aide les designers à organiser leurs projets d'une manière visuellement attrayante.

5. Mettre en place des sessions régulières de retour d'information et d'examen

Planifiez des sessions de révision bihebdomadaires en tête-à-tête ou en équipe afin de fournir un retour d'information sur les projets en cours. Ce processus de communication à double sens permet aux membres de l'équipe d'exprimer leurs idées et leurs préoccupations, contribue à la maintenance de la qualité du travail et invite, instructions à l'appui, à remédier aux goulets d'étranglement. Modèle de revue de conception de ClickUp peut aider à faire cela efficacement. Il permet à toutes les parties prenantes de rester sur la même page en ce qui concerne les décisions de conception et fournit aux équipes un processus cohérent d'évaluation et d'approbation des conceptions.

Parallèlement, organisez des réunions mensuelles individuelles au cours desquelles vous discuterez des progressions individuelles, des objectifs de carrière et de toute assistance personnelle dont ils pourraient avoir besoin.

Graphistes, prêts à captiver en 2024 ?

C'est en effet une année passionnante pour le design, car l'accent est mis sur l'originalité et l'individualité de la marque.

Les designers et les marques sont prêts à s'engager et à communiquer de manière innovante avec le public.

Les technologies émergentes comme l'IA et l'AR/VR continueront à faire leur part dans l'accélération de l'innovation en matière de design et de la communication visuelle complexe.

Planifiez, exécutez et atteignez vos objectifs de conception aussi efficacement que possible avec les derniers outils et techniques de conception. S'inscrire gratuitement à ClickUp et faites de chaque projet de design une réussite !

Foire aux questions (FAQ)

1. Quelles sont les principales tendances en matière de conception graphique pour 2024 ?

Les principales tendances en matière de design graphique en 2024 comprennent la fusion future, l'hyper-surréalisme 3D, la cartographie thermique, l'inclusivité et l'accessibilité, l'esthétique inspirée par la nature, l'esthétique du collage mixte, le rétro-futurisme, les pixels rétro, la typographie expérimentale et l'anti-design.

2. Quelles sont les formes tendance en 2024 ?

En 2024, le graphisme et les designers s'éloignent des formes géométriques rigides et adoptent des formulaires plus fluides et abstraits. Les courbes et les formes organiques remplacent les lignes droites. Il y a également un penchant pour l'imagerie vectorielle terreuse et la 3D gonflable qui imite l'aspect des objets gonflés avec des surfaces douces et gonflées, un clin d'œil aux tendances de conception centrées sur la technologie.