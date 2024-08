Top 25 AI Art Prompt Ideas to Spark Your Creativity (Idées d'incitation à l'art de l'IA pour stimuler votre créativité)

L'IA a un credo simple : meilleur est l'input, meilleur est le résultat. 🎯

Dans la terminologie de l'IA, l'entrée est l'invite et la sortie est le résultat généré. Aujourd'hui, les artistes et les designers, professionnels ou amateurs, utilisent les invites artistiques de l'IA pour générer des œuvres d'art visuelles étonnantes.

Les générateurs d'œuvres d'art alimentés par l'intelligence artificielle ont ouvert de nouvelles voies à l'expression artistique. L'art généré par l'IA devenant de plus en plus populaire dans le monde entier, il est temps pour vous de prendre le train en marche.

Des outils tels que Midjourney, Stable Diffusion et DALL-E 2 permettent à tout un chacun d'expérimenter facilement avec l'intelligence artificielle Générateurs d'art pour l'IA . Ils produisent des résultats impressionnants, et ce bien plus rapidement que la plupart des applications informatiques destinées aux artistes.

Mais pour cela, il faut d'abord savoir comment rédiger l'incitation parfaite. 🎨

Qu'est-ce qu'une incitation à l'art par l'IA ?

Les invites artistiques de l'IA sont les instructions données à un générateur d'art alimenté par l'IA, ce qui lui permet de créer des œuvres d'art et des images. Imaginez que vous donniez des instructions à un artiste, sauf que, dans ce cas, l'artiste est un programme informatique sophistiqué.

Un bon message artistique de l'IA est clair, précis, détaillé et, surtout, imaginatif ! 🤖

Pourquoi avez-vous besoin d'un bon message-guide pour l'IA ?

Pour créer du contenu (texte ou images), les générateurs de contenu d'IA s'appuient sur leur compréhension de l'invitation. Ils comparent ensuite les spécificités de l'invite à l'ensemble de données sur lequel ils ont été formés. L'entrée ou l'invite joue donc un rôle essentiel dans le processus.

Bien entendu, il n'y a pas de processus standard pour rédiger un bon message-guide. Il vous faudra peut-être plusieurs essais avant que le modèle n'évoque une image qui corresponde parfaitement à ce que vous avez à l'esprit. Ce processus d'essais et d'erreurs vous aide à comprendre l'impact des différents éléments de l'invite sur l'œuvre d'art générée.

Avantages de l'utilisation de l'IA pour la création d'œuvres d'art

L'utilisation de l'IA pour la création d'œuvres d'art présente deux avantages majeurs : L'utilisation de l'IA pour générer des images permet d'économiser du temps et de l'argent. Un autre avantage majeur est que l'IA n'a pas les limites imposées par les humains, telles que des compétences spécifiques et une connaissance limitée des différents styles artistiques. 💫

Voici quelques grands avantages de l'utilisation des messages-guides de l'IA.

Time efficiency

Avec une bonne invite, vous pouvez générer une image en quelques secondes au lieu des heures nécessaires à la création manuelle d'une image originale. La modification de l'invite pour personnaliser le résultat peut prendre quelques minutes supplémentaires au maximum.

**Rapport coût-efficacité

Le temps, c'est de l'argent, et avec un logiciel peu coûteux et sans code, vous pouvez générer une image en quelques secondes au lieu de plusieurs heures

Outils d'IA

les entreprises peuvent augmenter considérablement la production de contenu tout en réduisant les coûts de production. Les messages-guides donnent aux artistes une longueur d'avance avec des idées et une direction initiales au lieu d'expérimenter sans fin pour trouver une étincelle créative, ce qui permet d'économiser de l'argent sur les matériaux et le temps perdus

**Cohérence

L'utilisation de messages-guides pour les générateurs d'images d'IA vous permet d'obtenir une certaine cohérence. Comme les générateurs d'images utilisent des instructions textuelles et l'apprentissage automatique, vous pouvez créer de nombreux designs originaux sans compromettre les lignes directrices de la marque ou les styles préférés

**Accessibilité

Les experts affirment également que les outils d'IA tels que Midjourney, Dall-E et Stable Diffusion ont démocratisé l'accès à l'information

la création de contenu

. Les messages-guides sont accessibles à tous. Il n'est donc pas nécessaire d'être un expert en art ou en intelligence artificielle pour créer des images visuellement attrayantes. 👍🏼

**La versatilité

L'utilisation de messages-guides pour l'art de l'IA vous offre également une polyvalence inégalée : l'IA est capable de comprendre et d'imiter différents styles artistiques. Cela peut encourager les artistes à expérimenter divers styles et techniques

**Innovation

Les générateurs d'images encouragent également les artistes à sortir des sentiers battus. Vous pouvez explorer des territoires inexplorés et créer des œuvres d'art étonnantes et inédites en utilisant des idées et des combinaisons non conventionnelles. Les outils artistiques d'IA permettent également de générer des messages-guides pour vous aider à réfléchir et à créer des œuvres d'art innovantes.

Enfin, les générateurs de messages artistiques de l'IA peuvent inciter les artistes à repousser leurs limites. En s'attaquant à de nouveaux défis, les artistes affinent leurs techniques et élargissent leur champ de compétences.

Défis et obstacles courants liés à l'utilisation de l'IA pour la création artistique

L'émergence de l'IA dans la création de contenu a suscité des discussions et des débats parmi les artistes et les concepteurs. Outre les préoccupations liées à la violation des droits d'auteur, à la propriété et à la récupération de données, la dévalorisation de l'art humain reste un sujet de préoccupation pour les artistes chevronnés.

L'un des inconvénients courants de l'utilisation d'invites d'IA est qu'elles sont restrictives. Comme les générateurs d'images d'IA ne fonctionnent qu'à partir de ces invites, il n'y a pas de place pour l'expérimentation d'éléments et de styles en dehors de l'invite. Par conséquent, les générateurs d'images à base d'IA risquent de ne pas saisir les nuances et les subtilités qui sont la marque d'un art de qualité. Les œuvres d'art générées par l'IA ont également tendance à être formulées et à manquer d'une touche personnelle.

La dépendance excessive à l'égard des messages-guides générés par l'IA constitue un autre problème. Les artistes pourraient avoir du mal à trouver un équilibre entre le volume de production et la qualité.

Garder sa propre voix créative au premier plan tout en s'appuyant sur les invites de l'IA est encore un autre obstacle. Malgré ces difficultés, les générateurs d'images deviennent peu à peu des outils fantastiques pour la création de contenu.

Il ne reste plus que le dernier obstacle : concevoir des invites efficaces capables de générer du contenu pertinent, convaincant et utile. 💡

Voyons comment y parvenir.

Pour rédiger une invitation qui fonctionne, assurez-vous d'inclure les détails suivants : le format de l'image, le sujet central, les détails associés au sujet, les caractéristiques ou références stylistiques et les détails associés à l'ensemble de la composition.

Voici une explication détaillée, étape par étape.

Commencez par détailler le type d'art que vous souhaitez Décidez s'il s'agit d'une photographie, d'un dessin, d'une esquisse, d'une peinture à l'huile ou d'un rendu en 3D. Ensuite, définissez clairement l'objectif principal de l'œuvre. Il peut s'agir d'une personne, d'un animal, d'un objet ou d'un concept abstrait.

Décrivez ensuite les spécificités des principaux éléments de votre image. Incluez des informations sur les couleurs, les formes, les tailles et les textures afin d'aider l'outil à générer des détails précis. Fournissez des détails sur la forme et le style artistiques que vous avez en tête en utilisant des mots clés tels que "abstrait", "minimaliste", "expressionniste" ou "surréaliste" pour décrire l'esthétique.

Enfin, définissez la composition de manière aussi détaillée que possible en précisant l'école artistique, le style d'éclairage, le rapport d'aspect, les ratios et les angles de prise de vue. Sinon, vous pouvez vous concentrer sur l'arrière-plan et le contexte.

Supposons que vous ayez besoin d'une image d'un Viking placée sur un fond moderne. Examinons les étapes de la rédaction du bon message pour cet exemple :

Spécifiez le format : Générer une photographie.. Décrire le sujet : Générer une photographie d'un seigneur de guerre viking.. Ajouter des détails : Générer une photographie d'un chef de guerre viking tenant une hache.. Décrire le style : Générer une photographie de style pop art d'un chef de guerre viking tenant une hache dans un long plan monochrome.. Ajouter des détails supplémentaires: Générer une photographie de style pop art d'un seigneur de guerre viking brandissant une hache dans un long plan monochrome devant Times Square, New York

Vous pouvez ensuite continuer à ajouter des détails et des nuances, tels que des descriptions détaillées, pour générer des œuvres d'art et des indices de conception, y compris des éléments tels que des styles artistiques spécifiques comme le pop art, des écoles ou des genres, des références à des icônes de la culture pop ou des éléments textuels.

Plus vous serez clair et précis dans vos questions, plus l'image sera détaillée et nuancée.

Astuce: Utilisez la fonction

ClickUp AI

outil de brainstorming et de création de messages-guides qui génèrent de superbes images. 💯

Bien que l'IA de ClickUp ne génère pas directement de l'art numérique, sa puissance réside dans la création d'invites convaincantes qui donnent vie à votre vision artistique.

Imaginez une source d'idées au bout de vos doigts.

L'invitation à l'art de ClickUp

et les outils de génération d'art AI de ClickUp vous aident à

remue-méninges

et trouver des idées d'images.

Vous pouvez saisir vos idées et vos préférences, et le modèle d'IA vous suggérera des thèmes, des concepts et des éléments correspondant à ces idées. Quelques clics suffisent pour créer des invites complètes qui alimenteront votre générateur d'images d'IA.

25 AI Art Prompt Examples

Nous avons rassemblé une collection d'invites qui permettront de créer des images captivantes avec n'importe quel générateur d'art piloté par l'IA.

1. Paysages urbains futuristes

via

Gencraft

"Générez une image de paysage urbain représentant une métropole animée et futuriste avec des gratte-ciel imposants aux motifs uniques et complexes. Capturez un environnement urbain vibrant et high-tech avec des panneaux publicitaires holographiques éclairant l'horizon de la ville et les rues en contrebas."

2. Couleurs vives et dégradés

via Gencraft

"Générez une image débordant de couleurs vives et de dégradés, formant une composition abstraite et visuellement frappante. Les couleurs doivent se mélanger et donner une impression de mouvement et d'énergie."

3. Paysages surréalistes

via Gencraft

"Générez une image de paysage surréaliste comprenant des îles flottantes, des montagnes renversées et une flore non conventionnelle. Incluez une qualité onirique, repoussant les limites de la réalité. Conjurez une scène qui comporte des éléments imaginatifs et d'un autre monde."

4. Portraits

via Gencraft

"Générez une image de portrait mettant en valeur les expressions, les traits et les émotions d'une personne en gros plan. L'arrière-plan doit rester neutre pour mettre l'accent sur la présence de la personne. Faites ressortir la profondeur et la personnalité du sujet, en créant un portrait captivant et bien composé."

5. Corps célestes

via Gencraft

"Générez une image représentant des corps célestes dans l'immensité de l'espace. Incluez des planètes, des étoiles et des galaxies pour créer une scène cosmique captivante."

6. Des forêts profondes et sombres

via Gencraft

"Générez une image d'une forêt sombre et profonde avec des arbres anciens et imposants. Capturez l'atmosphère mystérieuse avec des branches tordues qui projettent des ombres sinistres sur le sol de la forêt. Evoquez un sentiment de solitude et d'intrigue"

7. Caractéristiques géographiques

via Gencraft

"Générez une image représentant diverses caractéristiques géographiques, notamment des montagnes imposantes, des rivières sinueuses, des déserts étendus et des vallées luxuriantes. Le terrain pour créer des images est varié, mettant en valeur la beauté naturelle de la Terre sous toutes ses formes."

8. Paysage marin sous-marin

via Gencraft

"Générez une image de paysage marin sous-marin capturant la beauté des profondeurs de l'océan. Incluez des récifs coralliens, des poissons exotiques et des plantes aquatiques, avec la lumière du soleil filtrant à travers l'eau pour créer un éclairage dramatique et un jeu de couleurs."

9. Événements sportifs

via Gencraft

"Générez une image qui capture l'atmosphère d'un événement sportif dans un stade bondé. Mettez en valeur l'énergie, l'excitation et la compétition des athlètes qui s'adonnent à leurs sports respectifs. La scène est animée par l'action, capturant l'essence d'un événement sportif passionnant."

10. Affaires et commerce

via Gencraft

"Générez une image représentant la scène des affaires et du commerce d'une ville moderne. Présentez des gratte-ciel imposants, des rues animées remplies de professionnels et l'activité dynamique d'un quartier d'affaires en plein essor. Montrez des gens qui participent à des réunions, qui s'affairent dans les quartiers financiers et des téléscripteurs électroniques qui affichent les mises à jour du marché boursier."

11. Événements historiques

via Gencraft

"Générer une image illustrant l'alunissage, avec un astronaute solitaire se tenant sur la surface lunaire. Montrez le module Eagle d'Apollo 11 assis à proximité."

12. Visualiser des notes de musique

via Gencraft

"Générer une image visualisant des notes de musique dans une composition abstraite et dynamique. Laissez les notes de musique danser dans l'air, formant une symphonie de formes et de symboles qui transmettent l'essence du son. Montrez les notes flottant et s'entrelaçant dans l'air, créant une composition visuellement harmonieuse."

13. Nations et points de repère

via Gencraft

"Créez une image qui résume l'essence de l'Ouzbékistan. Mettez en valeur l'architecture complexe des villes historiques telles que Samarkand et Bukhara, en soulignant la richesse culturelle de la région. L'image a pour toile de fond la beauté aride du désert de Kyzylkum."

14. Fleurs et jardins

via Gencraft

"Générez une image d'un jardin pittoresque orné de fleurs variées et éclatantes en pleine floraison. Capturez la sérénité de la scène, avec des parterres de fleurs méticuleusement arrangés et des allées sinueuses. La scène doit respirer la tranquillité : Une combinaison de parterres de fleurs méticuleusement arrangés et d'allées sinueuses."

15. Abstrait, jardins mécaniques

via Gencraft

"Générer une image surréaliste d'un jardin abstrait et mécanique, où des fleurs métalliques ornées d'engrenages servent de pétales et des lianes robotiques grimpent sur des structures imaginaires."

16. Paysages sereins

via Gencraft

"Générez une image qui capture les paysages époustouflants des Alpes. Mettez en valeur les pics enneigés, les prairies verdoyantes et les lacs alpins aux eaux cristallines. Incluez des villages pittoresques nichés dans les vallées."

17. Événements mondiaux

via Gencraft

"Générez une image représentant une assemblée des Nations Unies, avec des représentants de nations du monde entier réunis pour discuter et aborder des questions mondiales urgentes. Capturez la diversité des cultures, des langues et des perspectives présentes dans la salle, symbolisant l'effort collectif en faveur de la paix, de la coopération et de la compréhension à l'échelle mondiale."

18. Photos réalistes

via Gencraft

"Générez une série de photographies réalistes qui capturent des moments de la vie quotidienne de manière authentique et réaliste. Imaginez des scènes où les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes, des expressions franches et la beauté des détails ordinaires."

19. Personnages réels ou historiques

via Gencraft

"Créez une photographie réaliste de Malcolm X, l'influent leader des droits civiques. Saisissez son charisme, sa détermination et son engagement en faveur de la justice et de l'égalité. Imaginez un moment qui reflète son charisme, sa détermination et son engagement en faveur de la justice et de l'égalité."

20. Recréer l'art

via Gencraft

"Générez une peinture à l'huile à l'aquarelle de style impressionniste d'un étang tranquille. Utilisez les coups de pinceau pour mélanger les couleurs, capturer le jeu de la lumière et de la couleur, et ajouter une lueur chaude de la lumière du soleil."

21. Saisons

via Gencraft

"Capturez la beauté de la saison hivernale en une seule scène, en essayant des éléments saisonniers et des palettes de couleurs pour transmettre l'harmonie des cycles de la nature."

22. Diagrammes linéaires

via Gencraft

"Générer un graphique linéaire illustrant la croissance de l'adoption de l'énergie propre au cours des cinq dernières années. Assurez-vous de générer deux axes et des points de données étiquetés pour communiquer la tendance à la hausse de l'utilisation des énergies propres."

23. Diapositives pour une présentation

via Gencraft

"Générer une diapositive de présentation sur les opportunités de vente dans une zone géographique particulière. Inclure une carte mettant en évidence les régions clés et des points concis soulignant le potentiel du marché, les données démographiques cibles et les zones de croissance potentielles."

24. Représenter visuellement les émotions

via Gencraft

"Générez une visualisation représentant une joie immense. Utilisez des couleurs vibrantes, comme le jaune et l'orange, qui s'assemblent dans des formes dynamiques pour transmettre la joie et la célébration. Essayez de capturer la joie à travers la couleur et la forme."

25. Créer des logos et des emblèmes

via Gencraft

"Générer des options d'emblèmes pour un collège prestigieux, avec des symboles tels qu'un bouclier, un livre ouvert et un stylo. Disposez ces éléments dans une bonne palette de couleurs, créant ainsi un sentiment de connaissance, de tradition et d'illumination."

Utiliser ClickUp pour créer des invites AI créatives

Utilisez ClickUp AI comme une centrale d'accélération pour tout faire, de la composition d'e-mails quotidiens à la création d'œuvres d'art étonnantes

Et si nous vous disions que vous pouvez

travailler plus vite

avec l'IA en utilisant... l'IA ?

Il faut du temps et de la pratique pour apprendre à rédiger des messages-guides d'IA. Mais avec ClickUp AI for art prompts, vous disposez d'un puissant modèle d'IA qui interprète vos instructions et crée des messages-guides pour à peu près n'importe quel générateur d'art gratuit.

ClickUp propose également une bibliothèque de modèles de messages-guides pour accélérer et faciliter la création de messages-guides. Il existe également des messages-guides prêts à l'emploi. 👏🏼

Avec Le générateur de messages artistiques de ClickUp vous pouvez dire adieu aux blocages créatifs.

Plongez dans un monde de thèmes, de styles et de sujets variés. Des merveilles abstraites aux portraits hyperréalistes, il y en a pour tous les goûts. Chaque invite vous permet de créer des œuvres d'art AI et d'explorer des territoires inexplorés en matière d'expression artistique.

Rejoignez une communauté dynamique d'artistes, de concepteurs et d'enseignants qui ont adopté ClickUp pour rester inspirés et productifs.