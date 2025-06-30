Comment mettre en place la gestion quotidienne du travail dans votre organisation

Une nouvelle journée de travail touche à sa fin, et une fois de plus, vous avez ce sentiment tenace que vous — ou un membre de votre équipe — avez oublié quelque chose.

Vous avez essayé de rester sur la bonne voie grâce à des listes de tâches, mais le problème, c'est que personne ne sait exactement qui est responsable de quoi. Cela signifie que lorsqu'un problème survient, on se retrouve à jouer aux devinettes pour déterminer qui est responsable, au lieu de prendre des mesures pour faire avancer le projet.

Heureusement, la gestion quotidienne du travail (DWM) ne doit pas nécessairement être perçue comme une corvée. Grâce à quelques stratégies simples, vous et votre équipe pouvez mettre en place une structure qui permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde et de rester concentré sur ses responsabilités.

Dans cet article, nous vous expliquons comment faire.

⏰ Résumé en 60 secondes 🎯 Fixez des objectifs précis et réalisables pour chaque jour et hiérarchisez-les à l'aide de cadres de référence tels que la matrice d'Eisenhower ou la méthode MoSCoW afin de vous assurer que votre équipe se concentre sur les tâches à fort impact 👍🏾 Attribuez clairement les tâches afin que chacun sache qui est responsable, ce qui permet de réduire la confusion et les retards 📅 Organisez de brèves réunions quotidiennes de résumé rapide pour vous mettre d'accord sur les priorités, surmonter les obstacles et célébrer les réussites 🗄️ Utilisez des plateformes telles que ClickUp pour rationaliser la gestion des tâches, réaliser l'automatisation des tâches répétitives et améliorer la communication au sein de l'équipe 👩🏾‍🤝‍👩🏽Favorisez une culture dans laquelle les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour partager leurs avancées et leurs difficultés, afin de garantir une résolution rapide des problèmes 📈 Concentrez-vous sur des indicateurs tels que l'achèvement des tâches, les taux d'erreur et l'autonomie de l'équipe pour affiner vos processus et maintenir la productivité

Qu'est-ce que la gestion quotidienne du travail ?

La gestion quotidienne du travail (DWM) est une approche systématique visant à garantir une exécution cohérente et quotidienne des tâches, des processus et des objectifs. Elle vous aide à maintenir votre efficacité opérationnelle tout en vous alignant à la fois sur vos cibles à court terme et sur vos résultats stratégiques à long terme.

En tant que responsable de processus ou dirigeant d'entreprise, vous planifiez, suivez et ajustez les activités quotidiennes afin de favoriser l'amélioration continue, de résoudre rapidement les problèmes et de maintenir la performance de votre équipe sur le long terme.

Le rôle de la gestion quotidienne du travail dans les opérations de l'entreprise

Considérez le DWM comme votre moteur quotidien, qui stimule les actions rigoureuses nécessaires pour transformer les plans stratégiques en progrès réels et mesurables. Voici le rôle qu’il joue dans les opérations de l’entreprise.

1. Une plus grande agilité

Le DWM vous permet de vous adapter rapidement aux changements imprévus tout en gardant le contrôle sur les tâches essentielles. Cette adaptabilité garantit que les imprévus ne compromettent pas votre progression, mais sont gérés efficacement.

2. Une concentration accrue

Un plan de travail quotidien bien défini aide votre équipe à se concentrer sur des tâches spécifiques, éliminant ainsi les distractions et l'incertitude. Clarifier les priorités réduit le gaspillage d'efforts et améliore la productivité, permettant à chacun de consacrer son énergie à ce qui compte vraiment.

3. Une meilleure qualité du travail

En mettant en œuvre des processus standardisés et des indicateurs de performance clairs, DWM permet à votre équipe de garantir un niveau de qualité élevé dans chaque tâche. Cette gestion visuelle minimise les variations, garantissant ainsi que chaque livrable respecte les normes établies.

4. Culture de la propriété

À des responsabilités clairement définies s'accompagne une responsabilité claire. DWM donne à chaque membre de l'équipe les moyens d'être motivé et déterminé à mener à bien sa part du projet. Cela renforce le sens des responsabilités et favorise une culture où les délais sont respectés sans qu'il soit nécessaire de les rappeler.

5. L'accent mis sur l'amélioration continue

La gestion quotidienne du travail (DWM) consiste à maintenir le statu quo et à identifier de manière proactive les domaines à optimiser. Vous affinez en permanence les processus et améliorez le fonctionnement global de votre équipe en détectant rapidement les inefficacités et en suivant des exemples d'automatisation.

Mise en œuvre de la gestion quotidienne du travail : un guide étape par étape pour booster la productivité

Au final, votre objectif n'est pas simplement d'attribuer des tâches. Vous souhaitez créer un cadre qui harmonise les efforts de chacun, optimise la productivité et favorise la progression, sans les tracas. Voici comment mettre en place efficacement un système de gestion quotidienne allégé.

1. Définissez vos objectifs quotidiens

Se fixer des objectifs est une tâche intimidante en soi, et si vous devez le faire régulièrement, vous pouvez imaginer l'horreur. Ne vous inquiétez pas : respirez profondément et identifiez ce que vous souhaitez accomplir en équipe chaque jour.

Par exemple, si vous travaillez sur le lancement d'un produit, les priorités de la journée pourraient inclure :

Finalisation du texte de l'e-mail de lancement

Obtenir l'approbation du brief publicitaire PPC

Effectuer une dernière vérification de la page d'accueil pour repérer les erreurs de dernière minute

Voyez-vous à quel point ces objectifs sont clairs et comment ils influencent le lancement de votre produit ?

ClickUp Objectifs est une excellente fonctionnalité pour garantir la transparence des priorités quotidiennes.

Cela vous permet de regrouper et de classer vos objectifs et vos cibles (qu'ils soient chiffrés, de type « oui/non » ou financiers) en leur ajoutant des descriptions uniques, afin que vous et votre équipe sachiez exactement vers quoi chacun tend.

Vous pouvez associer des tâches ou des listes à un objectif, et ClickUp suivra automatiquement votre progression à mesure que vous les achevez.

Respectez votre calendrier pour atteindre vos objectifs avec ClickUp Objectifs

2. Attribuez une priorité à chaque objectif

Toutes les tâches qui vous incombent ne doivent pas nécessairement être accomplies immédiatement. L'objectif est de traiter rapidement les plus urgentes tout en répartissant les tâches moins urgentes dans le temps. Établir une hiérarchie claire vous permet de planifier efficacement votre journée de travail.

Si la matrice d'Eisenhower constitue un excellent point de départ, vous pouvez également utiliser des cadres de référence tels que la méthode MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won’t have) pour établir des priorités.

Par exemple :

Une correction de bug critique affectant l'expérience client ? C'est une priorité absolue aujourd'hui.

Vous planifiez une future stratégie marketing ? C'est important, mais cela peut attendre que les tâches essentielles soient achevées.

La vue Liste de ClickUp peut s'avérer très utile dans ce cas.

Ici, chaque tâche sur la plateforme peut se voir attribuer un niveau de priorité : Urgent, Élevé, Normal ou Faible. Il suffit de cliquer sur l'icône en forme de drapeau à côté d'une tâche pour définir son niveau de priorité. Vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour afficher les informations qui vous importent le plus, telles qu'une case à cocher, une barre de progression ou une formule.

Profitez d'options flexibles de tri, de filtrage et de regroupement grâce aux vues Liste ClickUp

3. Clarifiez les rôles et attribuez les responsabilités

L'ambiguïté entraîne une perte de temps et de la frustration. Votre équipe ne saura pas comment gérer ses tâches individuelles si elle ne sait pas clairement qui est censé s'occuper de quoi.

Si vous disposez d'une équipe pluridisciplinaire travaillant sur une campagne marketing, par exemple, confiez la création de contenu à une personne, la conception des publicités à une autre et le suivi analytique à une troisième.

Heureusement pour vous, ClickUp vous offre une vue d'ensemble complète de la charge de travail de l'équipe, ce qui vous permet de fixer des échéances individuelles et de suivre la progression à l'aide de tableaux de bord hebdomadaires.

Vous pouvez créer des tâches ClickUp et fournir des informations détaillées sur leur nature et leur impact sur le projet.

Ajoutez des champs personnalisés sur ClickUp, tels que des liens, des menus déroulants, des adresses e-mail et bien plus encore, afin de fournir à chaque membre de l'équipe le contexte dont il a besoin pour mener à bien sa mission.

Personnalisez des flux de travail adaptés à vos processus grâce aux tâches ClickUp

4. Suivez une routine quotidienne régulière

Fixer des objectifs n'est qu'un aspect de la question. Vous avez également besoin d'une routine quotidienne pour mettre l'accent sur la priorité du jour.

Par exemple, vous pourriez organiser une réunion rapide de 10 minutes le matin pour vous mettre d'accord sur les priorités, faire le point en milieu de journée pour voir comment les choses avancent, et prévoir une période de réflexion en fin de journée où chacun partage ce qui s'est bien passé et ce pour quoi il pourrait avoir besoin d'aide.

L'idée ici est de célébrer les réussites en équipe et d'aider à résoudre les problèmes sur-le-champ avant qu'ils ne s'aggravent.

Près de 43 % des employés se sentent submergés par le nombre d'applications qu'ils utilisent, et 40 % de leur temps est perdu à passer d'une tâche à l'autre. Découvrez comment une plateforme de travail unifiée réduit le bruit et permet de rester concentré sur une seule tâche. Commencez à utiliser ClickUp Les documents, tableaux blancs et tableaux de bord de ClickUp créent un système de connaissances complet où l'information est directement reliée à l'exécution.

Vous souhaitez gagner une journée par semaine?

Dotez votre équipe d'outils qui favorisent une collaboration fluide et une gestion efficace des tâches.

Par exemple, les tableaux Kanban sur ClickUp reflètent les étapes de votre projet, telles que « Définition du périmètre », « En cours », « En attente de révision » et « Terminé ». Vous pouvez facilement ajouter, masquer ou réorganiser des tâches pour vous adapter à l'évolution des priorités.

D'autre part, le suivi du temps passé sur les projets dans ClickUp vous aide à voir où va le temps de votre équipe, à établir des estimations de durée et à afficher des rapports pour identifier les inefficacités à corriger. Vous pouvez littéralement enregistrer le temps passé depuis votre bureau, votre mobile ou votre navigateur grâce à l'extension Chrome gratuite de ClickUp.

Gérer les plannings d'une équipe peut s'avérer difficile, mais un plan clair peut grandement faciliter la tâche. Le modèle de planning des employés ClickUp vous aide à organiser les horaires, suivre les disponibilités, gérer les coûts de main-d'œuvre des services et même traiter les demandes de congés, le tout en un seul endroit.

Télécharger ce modèle Le modèle de planning des employés ClickUp convient aussi bien aux petites équipes qu'aux effectifs importants

Pour configurer votre planning, il vous suffit de suivre quelques étapes :

Déterminez vos besoins en matière de couverture

Recueillez les disponibilités des membres de votre équipe

Élaborez un calendrier, mettez en place un mécanisme de révision structuré et finalisez les changements

6. Favorisez une communication régulière

Les membres de votre équipe doivent toujours pouvoir s'adresser à n'importe qui pour obtenir de l'aide ou des précisions tout au long de la journée. C'est pourquoi vous devez instaurer une culture de communication proactive dans laquelle ils se sentent encouragés à faire le point, à partager leurs préoccupations ou simplement à discuter.

Par exemple, si un développeur rencontre un bug susceptible d'avoir un impact sur le délai de livraison, il peut rapidement en informer les membres concernés de l'équipe.

De même, si un commercial reçoit en dernière minute des commentaires d'un client nécessitant des ajustements de la part de l'équipe de conception, il doit pouvoir les partager immédiatement afin d'éviter tout retard. Cette communication en temps réel permet de résoudre rapidement les problèmes potentiels et de maintenir les projets en cours sur la bonne voie.

Les défis courants liés à la mise en œuvre de la gestion quotidienne du travail (et comment les surmonter)

Même si vos intentions sont les meilleures, suivre l'approche DWM n'est pas un parcours sans embûches et se heurte souvent à des obstacles, tels que :

1. Se sentir microgéré

Le fait de suivre des modèles de plan de travail quotidien et de gérer les points réguliers peut sembler trop contraignant pour certains membres de l'équipe, en particulier ceux qui ont besoin de liberté créative pour s'épanouir.

Par conséquent, lorsque vous abordez la question de la responsabilisation, mettez l'accent sur ses avantages — tels qu'une collaboration plus fluide et une plus grande clarté au sein de l'équipe — plutôt que de la présenter comme une forme de microgestion.

💡Conseil de pro : Vous devriez également prévoir des « blocs de concentration » qui permettent à votre équipe de se consacrer au travail approfondi et aux priorités absolues selon un rythme qui leur convient, tout en restant responsable des livrables.

2. Vous avez du mal au suivi de la progression

Rendre des rapports réguliers sur l'avancement des tâches peut sembler un effort. Les membres de l'équipe risquent de perdre leur concentration en raison des changements de contexte, ce qui peut entraîner de la frustration et une baisse de la productivité.

Plutôt que de laisser votre équipe vous contacter sans cesse pour vous tenir au courant, mettez en place un logiciel de gestion des tâches convivial où elle pourra saisir les informations importantes sans effort.

ClickUp Chat est un outil performant à cet égard. Utilisez-le pour envoyer des messages directement aux membres de votre équipe, créer et gérer des tâches depuis les discussions, partager des fichiers et des documents, et même lancer des discussions de groupe pour des projets ou des équipes spécifiques.

Il s'intègre parfaitement aux autres fonctionnalités de ClickUp, vous permettant de lier des tâches, des documents et d'autres informations pertinentes à vos discussions. La cerise sur le gâteau ? ClickUp Chat utilise l'IA pour suggérer des tâches, résumer les fils de discussion et fournir des réponses utiles, rendant ainsi votre communication plus efficace et mieux organisée.

Organisez vos discussions en fonction de votre façon de travailler avec ClickUp Chat

3. Perte de motivation

Lorsque la visibilité entre la gestion quotidienne du travail et la progression globale n'est pas immédiatement présente, les membres de votre équipe peuvent se sentir découragés. La solution ? Organisez vos objectifs à long terme en petits jalons réalisables qu'ils pourront célébrer et qui leur permettront de rester motivés. Intégrez vos aspirations à long terme dans ClickUp Objectifs et lancez le processus.

💡Conseil de pro : Encouragez également chacun à réfléchir à sa progression en fin de journée et à partager ses observations dans le chat de groupe. Cela vous aidera à adopter un état d'esprit d'amélioration continue en apportant de petits ajustements opportuns au flux de travail, dans l'intérêt de tous.

4. La gestion du temps en tant que manager

Il y a fort à parier que vous n’êtes pas seulement chef de projet : vous avez également vos propres objectifs professionnels à atteindre. La gestion du travail quotidien peut sembler être une tâche supplémentaire qui vient s’ajouter à une charge de travail déjà bien remplie. Utilisez la technologie pour automatiser les tâches répétitives telles que l’envoi de rappels, le partage de rapports ou la planification de réunions.

Le modèle d'agenda quotidien de ClickUp, par exemple, peut vous aider à organiser chaque évènement, rendez-vous, course et tâche. Vous pouvez également déléguer certaines de vos responsabilités à des membres de votre équipe en qui vous avez confiance.

Mesurer l'efficacité de la gestion quotidienne du travail : bonnes pratiques pour la gestion quotidienne du travail

Quels que soient les modèles d'horaires de travail que vous mettez en place, vous aurez besoin de preuves concrètes des résultats qu'ils produisent.

Mais comment obtenir cette preuve ?

En définissant et en effectuant le suivi des indicateurs clés de performance (KPI) liés aux résultats du travail quotidien.

Bien sûr, il y a les indicateurs habituels, tels que le « temps moyen par tâche » ou le « nombre moyen de tâches achevées par personne et par jour ». Cependant, pour avoir une vision véritablement complète de la gestion de votre travail quotidien, voici les indicateurs à ne pas manquer.

1. Taux de concentration

Cet indicateur mesure le pourcentage de temps consacré aux tâches hautement prioritaires par rapport aux tâches de faible priorité. Plus votre ratio de concentration est élevé, plus votre équipe se concentre sur les tâches importantes.

2. Taux d'erreur

Pour savoir comment gagner du temps, il est essentiel de mesurer la fréquence à laquelle les tâches nécessitent des révisions ou doivent être refaites. Si votre taux d'erreurs est élevé, vous devriez peut-être réévaluer vos compétences en gestion des tâches, notamment en vous demandant si vos instructions sont suffisamment claires ou si vos attentes par tâche sont trop élevées.

3. Carnet de travail

Cet indicateur mesure la quantité de travail restant à accomplir à un moment donné. Avez-vous constamment du mal à rattraper votre retard ? Vous devriez peut-être repenser la manière dont vous hiérarchisez et répartissez vos tâches quotidiennes.

4. Niveaux d'autonomie de l'équipe

Il s'agit d'une mesure de la fréquence à laquelle les membres de votre équipe vous consultent ou consultent d'autres responsables pour obtenir des conseils. L'objectif est de leur permettre de se sentir aussi autonomes que possible. S'ils continuent à vous solliciter fréquemment, envisagez d'ajuster vos modèles de planning de travail afin d'améliorer la clarté et la confiance dans la prise de décision.

5. Satisfaction liée à la propriété des tâches

Réalisez des sondages périodiques pour connaître le sentiment de votre équipe concernant la prise en charge de ses tâches et ses responsabilités. Si les scores de satisfaction ne sont pas très élevés, il pourrait être utile d'envisager de réajuster les charges de travail afin d'équilibrer la distribution.

Vous pouvez vous aider du modèle de plan de travail simple de ClickUp pour mieux visualiser les activités à faire.

6. Délai de résolution des problèmes

Combien de temps faut-il à votre équipe pour résoudre les problèmes ou les goulots d'étranglement dans les tâches quotidiennes ? Plus ce délai diminue au fil du temps, plus l'approche de votre équipe en matière de résolution de problèmes sera efficace.

7. Délais d'exécution des tâches ponctuelles

La capacité à gérer rapidement des tâches imprévues sans perturber le calendrier global est un indicateur fort de la flexibilité et de l'efficacité de votre gestion quotidienne du travail.

8. Niveaux d'énergie tout au long de la journée

Vous vous demandez comment travailler plus rapidement en équipe ? Adaptez vos tâches au niveau d'énergie de votre équipe autant que possible. Réalisez de brefs sondages pour savoir comment votre équipe se sent au début, au milieu et à la fin de la journée, et répartissez vos tâches de manière à ce qu'elle ne se sente jamais submergée.

1. ClickUp

Considérez ClickUp comme un hub centralisé dédié à la productivité.

Imaginez que vous commenciez votre journée avec un tableau de bord personnalisé qui regroupe les tâches, les messages et les mises à jour de tous vos outils, vous permettant ainsi de voir ce qui est urgent sans avoir à changer d'application ou d'onglet.

Vous pouvez également utiliser la vue Calendrier de ClickUp pour planifier les priorités de votre journée. Vous pouvez configurer des alertes et des rappels d'évènements pour ne jamais manquer une échéance ou une réunion importante.

Respectez vos délais grâce à la vue Calendrier de ClickUp

Principales fonctionnalités

Utilisez les automatisations ClickUp prêtes à l'emploi pour déclencher des mises à jour de statut basées sur l'IA

Répondez rapidement aux messages grâce à des raccourcis, et ClickUp Brain rédigera comme par magie votre message avec le ton parfait.

Passez en revue ce qui a fonctionné (ou non) dans votre routine quotidienne afin d'affiner vos processus en utilisant en permanence les modèles de gestion du travail de ClickUp

Menez vos sprints vers la réussite en veillant à ce que votre équipe reste agile et axée sur les résultats grâce aux tableaux de bord ClickUp

2. Trello

via Trello

Le système Kanban visuel de Trello est idéal pour ceux qui préfèrent voir leurs tâches présentées de manière claire et intuitive. La fonctionnalité d'automatisation Butler, par exemple, gère les mises à jour courantes telles que l'attribution automatique de cartes aux membres de l'équipe ou le report des dates d'échéance lorsque les échéanciers changent.

Principales fonctionnalités

Mettez subtilement en évidence les tâches qui n'ont pas été abordées depuis plusieurs jours grâce à la fonctionnalité « Card Aging ».

Synchronisez tous vos outils, tels que Slack, Google Drive et Evernote, grâce aux Power-Ups (intégrations)

Standardisez sans effort les processus récurrents grâce à ses modèles de checklists

3. Microsoft To Do

via Microsoft To Do

Si vous aimez commencer votre journée en faisant table rase du passé, la fonctionnalité « Ma journée » de Microsoft To Do est faite pour vous. Elle vous permet de établir une nouvelle liste de priorités chaque matin, ce qui vous évite de vous sentir submergé en vous concentrant sur ce qui doit être fait immédiatement.

Principales fonctionnalités

Transformez les e-mails marqués en éléments concrets grâce à l'intégration Outlook

Laissez les suggestions intelligentes vous rappeler les tâches que vous auriez pu oublier

Glissez-déposez pour modifier à la volée les dates de début et d'échéance

4. Asana

via Asana

Asana est l'outil idéal si votre quotidien consiste à gérer plusieurs projets et équipes. La fonctionnalité « Règles », par exemple, vous permet de gérer les mises à jour répétitives — comme la réattribution de tâches lorsque la disponibilité d'un collaborateur change — sans surveillance constante.

Principales fonctionnalités

Divisez le travail en petites tâches avec des propriétaires et des dates d'échéance clairement définies

Obtenez un aperçu visuel de la capacité quotidienne de votre équipe grâce à la fonctionnalité Charge de travail

Créez des rapports personnalisés pour voir instantanément quels objectifs sont en bonne voie, en retard ou menacés

Assurez votre réussite au quotidien grâce à des compétences de gestion efficaces

La gestion quotidienne du travail est le meilleur moyen de garder la tête froide et de ne pas perdre de vue la situation dans son ensemble, alors que les priorités de votre entreprise évoluent et que vos projets professionnels gagnent en complexité.

En mettant tout le monde sur la même longueur d'onde, vous disposez d'une équipe motivée, responsable de chaque tâche et libre de demander de l'aide en cas de besoin.

N'oubliez pas, cependant, de rester réaliste quant à ce qu'ils peuvent assumer. En mesurant les bons indicateurs clés de performance (KPI), vous pouvez vous concentrer sur les ajustements qui les aident à optimiser leurs résultats quotidiens sans s'épuiser.

Et surtout, n'ayez pas peur de vous adapter : c'est ce qui vous permettra de garder une longueur d'avance.

Alors, quelle est la prochaine étape pour ceux qui souhaitent améliorer la gestion de leur travail quotidien ? Tirez parti d'une plateforme robuste comme ClickUp !

Il s'agit d'un système de gestion idéal, conçu pour suivre facilement les progrès et optimiser la répartition du temps, tandis que de nombreuses fonctionnalités telles que les tâches, les objectifs et le chat permettent une collaboration fluide au sein de l'équipe sur les idées de projet, les notes de réunion et bien plus encore.

Commencez à utiliser ClickUp gratuitement et prenez le contrôle de votre efficacité au travail. Bonne chance !