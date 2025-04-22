10 modèles gratuits d'horaires de travail en Excel et ClickUp

Le temps. Est. Tout. ⏰

C'est vrai lorsque nous expliquons pourquoi notre dernière relation n'a pas fonctionné, et c'est certainement vrai lorsque nous essayons de programmer le bon nombre de membres de l'équipe pour travailler la nuit.

Un programme de travail bien planifié est comme un orchestre bien réglé, qu'il s'agisse d'un programme de projet, d'un programme journalier ou d'horaires des employés. Il maintient l'harmonie. 🎶

Lorsque votre programme de travail est désynchronisé, cela peut entraîner la colère des clients, l'épuisement des employés et le non-respect des délais. Et tout cela est plus douloureux qu'un violon désynchronisé. 🎻

Mais vous pouvez faire tourner votre petite entreprise grâce à un modèle d'horaire de travail personnalisable. Il existe des modèles d'horaires de travail pour vous aider à tout planifier, des quarts de travail des employés aux échéances des projets, en passant par votre propre flux de travail quotidien.

Nous allons partager avec vous nos dix modèles préférés pour vous aider à maîtriser la planification des employés en un rien de temps.

Qu'est-ce qu'un modèle d'horaire de travail ?

Il existe plusieurs types de modèles de plan de travail, mais ils vous aident tous à déterminer la quantité de travail à effectuer, qui va s'en charger et quand.

Le modèle de planning le plus connu est sans doute le planning hebdomadaire des employés. Mais même si vous avez une équipe qui travaille selon un horaire traditionnel de 9 à 5, vous pouvez utiliser un modèle de calendrier de travail pour assigner des tâches et des échéances. Les indépendants et les particuliers peuvent utiliser un planning quotidien dans le cadre de leurs activités personnelles

gestion du temps

2. Modèle d'horaire de travail ClickUp

Modèle d'horaire de travail ClickUp

Si vous pensez que « simplicité » est le mot le plus sexy de tous les temps, alors vous devez planifier vos quarts de travail avec le

modèle de planning de travail de ClickUp

.

Les champs de données ont été réduits à l’essentiel. Tout ce que vous avez à faire, c’est d’ajouter les heures de début et de fin de vos quarts, les rôles nécessaires pour chaque quart, et les personnes qui occuperont ces rôles.

Le modèle d'horaire de travail hebdomadaire est codé par couleur, de sorte qu'il est facile de voir les différentes équipes - comme l'équipe de jour et l'équipe de nuit - d'un seul coup d'œil. Les seuls champs supplémentaires permettent de marquer les membres de l'équipe absents et d'ajouter une raison pour les rappels.

Si la décoration intérieure de style scandinave était un modèle, ce serait ce modèle. Il s'agit de le minimalisme sur le lieu de travail c'est d'ailleurs ce qui rend cette mise en page si agréable à regarder. 👀

Ce modèle d'emploi du temps hebdomadaire évitera à votre équipe une surcharge d'informations. Et comme ClickUp n'est pas seulement un logiciel de planification, c'est aussi un outil de gestion de l'information application de communication d'équipe avec l'application de suivi des objectifs, l'application de gestion de projet, l'application de suivi du budget et bien d'autres choses encore, il est facile de partager votre horaire de travail avec votre équipe lorsqu'il est prêt. Télécharger ce modèle

3. Modèle d'horaire de travail mensuel ClickUp

Modèle de calendrier de travail mensuel ClickUp

Ce modèle de calendrier mensuel des employés vous indique les tâches que chacun des membres de votre équipe doit accomplir au cours d'un mois. Et vous pouvez afficher les informations sous forme de calendrier, de chronologie ou de diagramme de Gantt, afin que chaque membre de l'équipe puisse voir les choses à sa façon. 🤩

C'est un excellent choix pour les équipes à temps plein qui n'ont pas besoin de suivre les quarts de travail, mais qui ont besoin de suivre les tâches et les objectifs du projet. Les tâches sont même organisées par équipe, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de ce sur quoi chaque service travaille. 🦅

Ce modèle d'emploi du temps vous aidera à vous assurer que toutes vos équipes travaillent à la réalisation du même objectif général de l'entreprise et qu'aucune d'entre elles ne s'est égarée (et travaille sur des objectifs du quatrième trimestre alors que vous n'avez même pas encore terminé le deuxième trimestre).

Le modèle d'emploi du temps des employés

Modèle d'horaire de travail mensuel ClickUp

gardera votre équipe et vos projets sur la bonne voie afin que vous puissiez tous franchir la ligne d'arrivée ensemble. 🏁 Télécharger ce modèle

4. Modèle de charge de travail de l'employé ClickUp

Modèle de charge de travail de l'employé ClickUp

Vos ressources humaines sont les ressources les plus importantes de votre entreprise. Le suivi de la charge de travail des membres de votre équipe est essentiel pour gestion des ressources .

ClickUp est l'outil idéal logiciel de surveillance des employés pour le travail. Avec le

Modèle de charge de travail de l'employé ClickUp

grâce à ce modèle, vous pouvez voir si les horaires de travail des membres de votre équipe sont trop légers, trop chargés ou à peu près corrects, quel que soit le jour de la semaine.

Cela peut vous aider à prendre de meilleures décisions sur les personnes à qui attribuer de nouvelles tâches et vous permettre de redistribuer les tâches afin que personne ne se retrouve avec un emploi du temps trop chargé (car, contrairement à une valise trop remplie, vous ne pouvez pas simplement vous asseoir sur un emploi du temps et, comme par magie, y entasser plus de choses). 🧳

Vous pouvez également consulter les charges de travail de l'équipe, ce qui vous aidera à prendre des décisions d'embauche plus stratégiques à l'avenir. Ce modèle d'emploi du temps des employés permet de s'assurer que tous les membres de votre entreprise disposent d'une marge de manœuvre suffisante dans leur emploi du temps. 😮‍💨 Télécharger ce modèle

5. Modèle d'horaire 24 heures de ClickUp

Modèle d'horaire 24 heures de ClickUp

Si vous êtes prêt à devenir un super-performant, le modèle d'emploi du temps de 24 heures de ClickUp

Modèle d'horaire 24 heures de ClickUp

peut vous aider à tirer le meilleur parti de chaque journée. 💪

Utilisez ce modèle d'emploi du temps quotidien des employés pour décomposer tout ce que vous voulez réaliser pour la journée en tâches simples avec des blocs de temps pour chacune d'entre elles. Vous pouvez tout planifier, de votre revue de projet à votre exercice après le travail.

Un emploi du temps quotidien application de calendrier peut vous aider à atteindre un plus grand nombre de vos objectifs, au travail comme en dehors. N'oubliez pas de prévoir huit heures pour une bonne nuit de sommeil. (Vous devez être bien reposé lorsque vous affrontez le monde.) 😴 Télécharger ce modèle

6. Modèle de calendrier mensuel de l'équipe ClickUp

Modèle de calendrier mensuel de l'équipe ClickUp

Lorsqu'un nouveau projet arrive, vous ne pouvez pas vous contenter de suivre le mouvement. Il vous faut un plan d'attaque. Le plan d'attaque

Modèle de calendrier d'équipe ClickUp

est comme le coup de poing d'un gestionnaire de projet. 🥊

Vous pouvez l'utiliser pour décrire les activités de votre projet et assigner des tâches aux membres de l'équipe afin que chacun comprenne qui est responsable de quelle tâche. Ajoutez ensuite des heures et des échéances à chaque tâche et affichez-la sous la forme d'un calendrier hebdomadaire, indiquant tout le travail que votre équipe doit terminer cette semaine, ou d'un calendrier par membre de l'équipe, montrant le travail ventilé par personne.

Il dispose même d'une vue intégrée de la charge de travail qui vous permet de vous assurer que personne n'est surchargé. Avec autant de vues, codées par couleur et organisées en lignes et colonnes bien ordonnées, ce modèle de planning de travail est un véritable coup de maître à plus d'un titre. Télécharger ce modèle

7. Modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp

Modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp

Nous ne sommes pas du genre à nous laisser submerger par les émotions. Nous n’avons même pas pleuré devant le dernier film Pixar que nous avons vu. Mais le

modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp

est si beau qu’il nous fait monter les larmes aux yeux. 🥹

Vous configurez votre projet avec des tâches, des dates de début et de fin, et des personnes assignées, et ce modèle l'organisera dans un tableau d'état, un diagramme de Gantt et une vue de la chronologie. Vous pouvez également diviser votre projet en phases et ajouter des risques et des problèmes.

Il existe des statuts pour votre taux de progression et pour les tâches qui ont été retardées ou mises en attente, ce qui vous permet de garder le contrôle de votre programme de travail et d'aborder rapidement les problèmes qui menacent votre calendrier. Avec ce modèle d'emploi du temps d'employé, ces menaces sont sur le point d'être neutralisées. 🦹 Télécharger ce modèle

8. Modèle de blocage de l'horaire de travail ClickUp

Modèle de blocage de l'horaire de travail ClickUp

Blocage du temps est l'un des meilleurs moyens d'organiser sa journée et d'être plus productif. Cette technique consiste à réserver des tranches de temps à des activités individuelles ou à des types d'activités (par exemple, en réservant une tranche de temps à la réalisation d'un projet spécifique, une autre aux courriers électroniques et une autre aux réunions).

Il s’agit d’une excellente stratégie pour les freelances et les contributeurs individuels qui souhaitent mieux maîtriser leur planning, mais qui ne s’en sortent pas bien lorsqu’ils planifient chaque minute de chaque jour. La thématisation de vos blocs de créneaux est une façon plus flexible de planifier votre journée de travail, et cette technique est un peu le yogi de l’organisation.

Et comme le yoga, elle peut aussi vous rendre plus zen. 🧘

Le

modèle de blocage de créneaux de ClickUp

vous aidera à bloquer vos journées afin d'organiser votre emploi du temps et votre vie personnelle. En plus de bloquer votre journée, vous pouvez également définir votre disponibilité afin de rester concentré et de travailler avec moins d'interruptions en utilisant ce modèle d'emploi du temps. Télécharger ce modèle

9. Modèle Excel d'horaire de travail mensuel par Vertex42

via Sommet42 Pour les équipes qui sont déjà profondément enracinées dans Microsoft Excel, cette Calendrier Excel le modèle de calendrier Excel et d'emploi du temps des employés s'intégrera dans les processus que vous utilisez déjà. Il est simple à utiliser, avec une structure en grille indiquant les jours de la semaine en haut et l'heure de la journée sur le côté.

Il vous suffit d'insérer les noms des employés pour indiquer qui travaille et quand, afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble de ce modèle d'emploi du temps hebdomadaire.

En outre, ce modèle de planning de travail est idéal pour les petites entreprises qui utilisent le travail posté simple et qui ne comptent que quelques employés à la fois. Il vous permet de planifier les quarts de travail des employés deux semaines à la fois, de sorte qu'il s'harmonise bien avec un système de paie bihebdomadaire.

Une fois que vous avez rempli les informations, vous pouvez les imprimer et les afficher pour que les membres de votre équipe puissent s'y référer. Vous pouvez le télécharger sous la forme d'un modèle d'emploi du temps Excel ou d'un modèle d'emploi du temps Google Sheets.

Télécharger ce modèle

10. Modèle d'horaire de travail quotidien en Excel

via Microsoft Ce modèle facile à utiliser vous aide à organiser et à hiérarchiser efficacement vos tâches. Que vous jongliez avec plusieurs projets ou que vous gériez une équipe, ce modèle vous donne une vue d'ensemble claire de ce qui doit être fait chaque jour.

Grâce à ses fonctionnalités personnalisables, vous pouvez l’adapter à vos besoins spécifiques, suivre les progrès et vous assurer que rien ne vous échappe. Transformez votre façon de travailler avec notre modèle Excel de planning de travail quotidien.

Télécharger ce modèle

Gérez votre charge de travail avec des modèles d'horaires de travail

Les plannings sont une question d'utilisation efficace du temps, et un modèle de planning pour les employés rend plus efficace le temps que vous consacrez à la planification. Le modèle de planning des employés vous permet d'optimiser le temps que vous consacrez aux horaires.

Choisissez votre modèle de planning d'employé ou de planning d'équipe préféré parmi les modèles ci-dessus et téléchargez-le gratuitement pour commencer à planifier les horaires de vos employés, les plannings de vos projets ou vos plannings quotidiens.

Avec ClickUp, vous pouvez choisir parmi des milliers de modèles gratuits qui vous aideront à planifier tous les aspects de votre vie, de votre journée de travail à vos prochaines vacances. Tous nos modèles sont personnalisables, ce qui vous permet de les organiser comme vous le souhaitez. Vous êtes le maestro, nous ne faisons qu'aider vos projets à s'épanouir. 🎼

Alors, ne laissez plus le temps vous échapper. Commencez gratuitement !