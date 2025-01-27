10 outils d'IA pour la prise de décision afin de résoudre efficacement les problèmes

L'intelligence artificielle (IA) a permis de construire des systèmes capables de faire des choses qui appartenaient autrefois au domaine de la science-fiction. Si l'IA des temps modernes n'est pas ultra-consciente comme Skynet dans The Terminator, elle nous fait automatiser des tâches et rationaliser les activités des entreprises.
Malgré ces avancées significatives, de nombreux utilisateurs se demandent si les systèmes d'IA peuvent reproduire l'intelligence et le discernement humains pour la prise de décisions critiques. Bien que rien ne puisse remplacer la sagesse humaine (pour l'instant), vous pouvez sans aucun doute utiliser l'intelligence artificielle pour prendre des décisions Outils d'IA pour la prise de décision pour trouver des solutions plus rapidement !
Quand être à court d'idées devient plus un fléau qu'un défi salutaire, les équipes intelligentes tirent parti de ces outils IA pour explorer les tendances des données et prendre des décisions éclairées dans divers scénarios.
Dans ce guide, nous avons rassemblé les 10 meilleurs outils IA qui complètent la perspicacité humaine et contribuent à transformer la façon dont nous prenons des décisions d'entreprise ! 🤖
Qu'est-ce qu'un outil d'IA décisionnel ?
Un outil IA pour la prise de décision désigne tout logiciel utilisant des algorithmes alimentés par l'intelligence artificielle pour achever des tâches dans l'intervalle de l'apprentissage, de l'analyse et de la compréhension de données agrégées, ainsi que de la résolution de problèmes. En raison de la nature analytique de ces activités, vous pouvez vous attendre à ce que les systèmes d'IA centrés sur la prise de décision :
- Avoir une programmation câblée pour imiter la fonction du cerveau humain dans une certaine mesure
- Apprennent à partir des données et développent des modèles prédictifs à partir de l'apprentissage automatique
- Rationaliser et analyser les données et prendre les mesures souhaitées
Ces outils peuvent aider les entreprises à obtenir des informations précieuses telles que le comportement des consommateurs et la demande prévue - en particulier pour la gestion des données. Qu'est-ce qui rend ces informations si intéressantes, me direz-vous ? En un mot : les "modèles".
L'IA n'est peut-être pas aussi créative que les humains, mais elle peut détecter des schémas qui nous échappent généralement grâce aux techniques d'apprentissage automatique. En recueillant des tendances et des analyses pour de vastes ensembles de données, elle vous dote d'une meilleure compréhension du problème à résoudre, ce qui, en fin de compte, améliore la qualité de vos décisions.
Par exemple, lorsqu'un outil d'IA analytique suggère qu'une quantité croissante de consommateurs achètent un produit particulier, vous pouvez prendre deux mesures majeures : augmenter la productivité pour répondre à la demande prévisionnelle ou suivre la popularité du produit pour l'introduire sur les marchés mondiaux. 🌍
Que faut-il rechercher dans un outil d'IA pour la prise de décision ?
Voici quelques qualités à prendre en compte lors de la sélection d'un outil d'IA pour l'assistance aux décisions des entreprises :
- Capacité d'analyse des données: Puisque la prise de décision alimentée par l'IA tourne autour de l'aperçu des données, vous devez trouver un outil compatible avec les données que vous devez analyser
- Exactitude de l'évaluation: Tous les systèmes d'IA sont susceptibles de faire des erreurs, mais les outils bien formés ont généralement des taux d'exactitude solides qui permettent d'obtenir de meilleurs indicateurs et..prendre des décisions gagnantes
- Détection des erreurs: Vous ne pouvez pas vous tromper sur ce point. Trouvez un outil capable de repérer les erreurs dans vos flux de travail afin d'éviter les faux pas dans le cadre du projet
- Confidentialité des données: Veiller à ce que le système respecte les réglementations en matière de confidentialité des données et les normes de sécurité
- Capacités de génération : Recherchez des outils d'IA qui peuvent vous aider à générer des rapports ou à créer du contenu (par exemple, des études de cas) pour faciliter les exercices d'analyse
- Flexibilité : Essayez de mettre la main sur un outil que tout le monde dans l'entreprise peut utiliser, et pas seulement les informaticiens. Vous pouvez également vérifier si le logiciel d'IA que vous avez choisi s'adresse à des équipes spécifiques, telles que les équipes de recherche et de développementdéveloppement de logiciels ouservice à la clientèle 🎧
10 Outils d'IA triés sur le volet pour les processus de prise de décision
Sur la base des facteurs ci-dessus, nous avons dressé une liste des 10 outils IA les plus fonctionnels pour la prise de décision. Ils peuvent aider à une ou plusieurs étapes de la résolution de problèmes, telles que la collecte de données, le traitement, l'optimisation et la prédiction. Passez par leurs revues individuelles pour en savoir plus ! 🌈
1. ClickUp
Stimulez la créativité, créez des modèles ou générez de la copie à la vitesse de l'éclair avec le meilleur partenaire de brainstorming au monde
Si vous êtes à la recherche d'une solution unique pour améliorer vos processus de prise de décision, rencontrez ClickUp ! 🥰
La plateforme sert de hub central pour tous vos besoins de travail, qu'il s'agisse de la gestion de projet ou forfait agile . Mais aujourd'hui, nous allons parler de ClickUp AI -son assistant IA natif qui peut aider les entreprises à évaluer les données de leurs projets et à prendre des décisions plus intelligentes.
Disons que vous avez besoin de faire des recherches et de trouver des idées pour un nouveau.. campagne de marketing . Tout ce que vous avez à faire, c'est :
- Lancer ClickUp AI à partir de votre barre d'outils ou de votre centre de commande
- Explorez plus de 100 invitations, instructions spécifiques à un rôle et étayées par des recherches
- Choisissez ou personnalisez une invite, en fonction de votre rôle et de vos intentions
Vous devez rédiger une étude de cas ou un article ? Grâce à ClickUp, vous pouvez Écrire avec l'IA vous permet de rédiger des rapports, des notes de contenu et des blogs entiers en quelques secondes. Le résultat est généralement cohérent car l'IA de ClickUp est hautement entraînée !
Les fonctions IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement des documents importants comme une étude de cas en toute simplicité
Vous pouvez également tirer parti de l'assistant IA pour rédiger des e-mails parfaitement mis en forme, des descriptions de produits et d'autres éléments du quotidien afin de gagner du temps.
ClickUp L'IA excelle dans l'analyse et la détection des erreurs dans les données. Elle a le sens du détail et peut trouver tout ce qui sonne faux dans le contenu, ce qui inclut la grammaire, le flux et le ton. Si vous n'avez pas le temps de vous plonger dans de longs documents avant de prendre une décision, l'outil IA peut :
- Résumer le contenu écrit, les descriptions de tâches et les commentaires
- Extraire des éléments d'action à partir des données analysées
n'hésitez pas à tester la fonction de traduction de l'outil IA !
Vous n'êtes pas sûr de ce que cela signifie ? Eh bien, laissons La capacité de traduction de ClickUp AI s'en charge ! Elle peut convertir plus de 10 langues en anglais, ce qui vous permet d'explorer des données du monde entier pour prendre des décisions à grande échelle !
Pour les décisions qui vous donnent la chair de poule, essayez Cadre décisionnel de ClickUp d'analyser objectivement des choix concurrents.
Bénéficiez d'un processus cohérent et uniforme pour prendre des décisions grâce au modèle de document de cadre de prise de décision de ClickUp
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp
- Outil d'IA rapide et fiable
- Utilise des modèles d'IA sûrs et testés
- plus de 100 invitations spécifiques à un rôle pour aider dans différents scénarios de prise de décision
- Capacités d'écriture générative
- Prise de décision etmodèles de plans de développement pour les équipes
- Respecte les réglementations sectorielles et les protocoles de sécurité
- Tableaux blancs intégrés etCartes mentales pour une prise de décision collaborative
- Outils de traduction
- Détection et correction des erreurs par l'IA
- Résume les données pour une prise de décision rapide
- Plus de 1 000 intégrations avec des plateformes populaires comme HubSpot et Zendesk
- Générateur de fil IA pour compiler les discussions de l'équipe
- Optimisation du contenu par l'IA
Limites de ClickUp
- Il faut du temps pour explorer toutes les fonctionnalités IA, mais les ressources de ClickUp, faciles à apprendre, peuvent aider
- Les applications mobiles peuvent ne pas disposer de fonctions d'IA de bout en bout
Prix de ClickUp
- Free Forever (gratuit pour toujours)
- Unlimited : 7$/mois par utilisateur
- Business : 12$/mois par utilisateur
- Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs
- ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/mois/membre de l'espace de travail
*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuel
Evaluations et commentaires sur ClickUp
- G2 : 4.7/5 (9 100+ commentaires)
- Capterra : 4.7/5 (3 900+ commentaires)
2. IA (Anciennement AskEdith)
Via : IA Athénienne Les équipes qui travaillent en permanence avec des graphiques et des indicateurs vont adorer celui-ci ! Athenic IA, anciennement AskEdith, est un outil axé sur l'entreprise qui fournit des analyses de données en libre-service.
Son objectif principal est simple : aider les équipes à se concentrer davantage sur les données elles-mêmes plutôt que de passer du temps à.. créer des feuilles de calcul et des tableaux. Vous pouvez récupérer des données concernant à la fois les produits et le marché actuel de votre secteur d'activité.
Personnalisez votre tableau de bord et ajoutez plusieurs graphiques de données en un seul endroit. En utilisant l'analyse de la rétention des cohortes, vous pouvez visualiser les données suivantes les dépendances fonctionnelles dans les ensembles de données sur les produits à l'aide de cartes thermiques. Poussez cet outil au-delà de l'analyse des données marketing et produit avec les rapports ERP (Enterprise Resource Planning). Cette fonctionnalité vous permet de fournir simultanément des données pertinentes sur l'entreprise aux membres de l'équipe, en leur permettant de taper simplement des requêtes pour obtenir des réponses.❓
Athenic IA meilleures fonctionnalités
- Service d'analyse de données intuitif
- Unification de plusieurs graphiques sur un seul tableau de bord
- Analyse de la rétention des cohortes avec des plans de chaleur
- Rapports sur l'ERP
Limites de l'IA d'Athenic
- Mon travail peut parfois être plus lent
- Les fonctionnalités graphiques haut de gamme pourraient être améliorées
Prix de l'IA Athenic
- Démarrage : 10$/mois par place
- Pro : 60$/mois par place
- Enterprise : Personnalisé
Athenic IA évaluations et critiques
- G2 : 4.5/5 (Moins de cinq évaluations)
3. Plinthe
Via : Planche de base Baseboard est un autre outil IA qui fournit des options de visualisation des données pour extraire des informations exploitables. En utilisant le traitement du langage naturel, il permet aux équipes d'analyse des produits et des données de créer des tableaux de bord avec des statistiques et des diagrammes captivants.
L'utilisation de la plateforme est facile et ne nécessite aucune expérience en matière de codage. Son tableau de bord entièrement personnalisable fait du processus de conception de diagrammes un jeu d'enfant ! 🍃
Partagez les tableaux de bord avec vos collègues pour dynamiser la collaboration au sein de l'équipe et de peser ensemble sur les mêmes indicateurs. Étant donné que cet outil est en train d'être légèrement remanié, vous pouvez vous attendre à ce qu'il offre davantage de fonctions après sa sortie complète.
Meilleures fonctionnalités de Baseboard
- Représentation graphique haut de gamme des données
- Facile à utiliser sans connaissance du code
- Rapports personnalisables
- Permet le partage du tableau de bord
Limites de Baseboard
- Pas encore disponible pour un usage public
Prix de la plinthe
- Aucun prix n'est encore disponible
Baseboard évaluations et commentaires
- Aucune critique n'est disponible pour l'instant
les plinthes sont des produits de qualité supérieure
il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir ce qui se passe sur le terrainoutils d'encodage de l'IA !
4. Outils d'IA Consulting
Via : Outils d'IA Consulting Donnez un petit coup de pouce à vos analyses d'entreprise grâce aux Outils d'IA Consulting. Avec la capacité de fournir des SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) pESTEL (politique, économique, social, technologique, juridique et environnemental), lean canvas et persona de l'utilisateur l'outil assiste la prise de décision à fort enjeu.
Conçu principalement comme un outil de Outil d'IA pour les RH et les équipes marketing, la plateforme peut aider à prendre des décisions internes et externes. Elle exploite les descriptions d'entreprises et les données sur les clients et le marché pour créer un.. Analyse SWOT . En utilisant les mêmes descriptions, vous pouvez obtenir une analyse PESTEL qui détaille les facteurs extérieurs susceptibles d'affecter les activités actuelles de votre entreprise.
Cette plateforme est également adaptée pour les équipes agiles qui ont besoin de prévoir le forfait de main-d'œuvre sur la base des tendances internes.
IA Consulting meilleures fonctionnalités
- Analyses internes et externes approfondies
- Rapports alimentés par l'IA
- Assistance à un nombre illimité de personas d'utilisateurs
Limites de l'IA Consulting
- Pas de forfait Free
- Nombre limité de rapports
Prix de l'IA Consulting
- Mensuel : 12,99 $/mois
- Annuel : 9,99 $/mois
IA Consulting évaluations et commentaires
- Aucune évaluation n'est encore disponible
5. Findly IA
Via : Findly IA Findly IA est l'outil de recherche de l ChatGPT de la prise de décision basée sur l'analyse des données. Créé à l'intention des analystes, des équipes commerciales, des consultants, et des les équipes à distance , la plateforme se targue d'une interface conviviale, chatbot-like, où il suffit de taper une invite pour obtenir le résultat souhaité.
Grâce à l'assistant IA de Findly, vous pouvez être au fait des tendances du commerce électronique. Par exemple, vous pouvez savoir quels produits ont été le plus commandés/retournés afin de prendre la décision de réapprovisionnement en conséquence.
Pour les établissements de santé, Findly se débarrasse des tableaux de bord et fournit des informations en temps réel sur les patients et le statut des fournitures médicales sous forme de questions-réponses.
Les équipes ont également la possibilité d'utiliser la plateforme en tant que outil de visualisation de données et convertir les données brutes en tableaux et diagrammes. Avec l'intégration d'automatisations Slack, vous pouvez automatiser le processus d'envoi de rapports de données à des canaux spécifiques et garder les parties prenantes dans la boucle.
Meilleures fonctionnalités de Findly IA
- Interface conviviale de questions et réponses
- Cas d'utilisation multiples
- Outils de visualisation des données
- Intégrations pratiques de Google Analytics et de Slack
- Assistance aux exportations CSV
Limites de l'IA de Findly
- L'ajout d'autres intégrations serait bénéfique
- Pas de transparence sur les prix
Prix de Findly IA
- Free
- Plans tarifaires par paliers à partir de 49 €/mois
Évaluations et critiques de Findly IA
- Aucune évaluation n'est encore disponible
6. PlotGPT
Via : PlotGPT Voici quelque chose qui n'est pas seulement inspiré par ChatGPT mais alimenté par lui-PlotGPT est un analyseur de données qui vous aide à trouver et à personnaliser les données de ChatGPT et Chat GPT Plus pour n'importe quelle industrie.
À condition que vous fournissiez des invites, des marchés bien connus, PlotGPT fera un excellent travail en fournissant des résultats précis. Renforcez vos compétences en matière de prise de décision avec :
- Des modèles de données et des corrélations interactifs sous forme de graphiques
- Des tableaux
- Infographies
Une fonctionnalité unique ici est que les utilisateurs ont la possibilité de concevoir et d'éditer des infographies à l'aide des éditeurs VEGA. Si vous préférez d'autres visualiseurs, PlotGPT fournira les données JSON originales pour un tracé personnalisé.
Notez que ce produit n'en est qu'à ses débuts, vous devrez donc attendre que les fonctionnalités et les modèles de tarification soient définis plus clairement. Utilisez notre collection de Modèles d'invitations, instructions ChatGPT pour améliorer vos interactions avec cet outil.
PlotGPT meilleures fonctionnalités
- Utile pour obtenir des informations personnalisées sur les différents secteurs d'activité
- Infographies modifiables en cours
- Accès à l'essai disponible
- Rapports informatifs sous forme de tableaux
Limites de PlotGPT
- Les données sur les industries moins connues peuvent ne pas être fiables
- Les paiements ne sont acceptés que par carte de crédit
Prix de PlotGPT
- Mensuel : €270/mois (actuellement en réduction à €39/mois)
PlotGPT évaluations et commentaires
- Aucune évaluation n'est disponible pour l'instant
7. Hal9
Via : Hal9 Hal9 est un autre outil de rapports IA facile à utiliser qui fournit des données à la demande pour plusieurs rôles. La plateforme propose des invites pré-faites pour aider les départements marketing, commerciaux et logistiques à visualiser les informations dont ils ont besoin en quelques minutes, en promouvant les données pilotées par les données l'amélioration des processus décisions au sein des équipes.
Une fois que vous obtenez la sortie souhaitée, vous pouvez fournir plus d'invites pour effectuer des modifications visuelles. Grâce à des liens partageables, tous les membres de votre organisation peuvent accéder aux graphiques et diagrammes générés. Vous pouvez connecter Hal9 à une base de données sur site ou l'utiliser avec des fichiers CSV.
Dans l'ensemble, il s'agit d'une plateforme conviviale pour les débutants qui n'ont pas l'habitude de jouer avec des données et des informations sectorielles.
Les meilleures fonctionnalités de Hal9
- Analyse multi-départementale avec IA générative
- Interactions par discussion avec les bases de données
- Assistance à l'infrastructure cloud de l'entreprise
- Aperçus partageables
Limites de Hal9
- Les utilisateurs peuvent ne pas être en mesure d'enregistrer la sortie finale dans les formes Python ou CSV
- Les fonctionnalités de la version gratuite peuvent être très limitées
Prix de Hal9
- Free
- Contact pour démo et prix
Évaluation et commentaires sur Hal9
- Capterra : 4.5/5 (Moins de 10 commentaires)
8. Intellibase
Via : Intellibase Intellibase facilite la prise de décision axée sur l'utilisateur en permettant aux entreprises d'apprendre à connaître les demandes de leurs clients. Grâce à des informations telles que les demandes les plus recherchées et les problèmes d'assistance, vous pouvez facilement décider des fonctionnalités sur lesquelles travailler ensuite. Toute tendance de demande client se voit automatiquement attribuer une étiquette et est présentée, ce qui élimine le besoin de filtrer les données brutes. 🌝
En utilisant des mots-clés pour chaque type de données, vous pouvez rapidement construire des feuilles de route pour prioriser les produits que votre public veut vraiment et améliorer la réussite des clients évaluation. Par instance, vous pouvez utiliser le mot-clé "intégrations" pour explorer les demandes d'intégrations spécifiques.
De plus, connectez Intellibase avec des outils tels que Slack, HubSpot et Zendesk pour communiquer avec les clients et de maintenir le flux d'informations.
Intellibase meilleures fonctionnalités
- Fournit les tendances de la demande des clients
- Étiquette automatiquement chaque tendance
- Recherche par mot-clé pour des données spécifiques
- Intégrations avec des plateformes telles que Slack et Zendesk
Limites d'Intellibase
- Les prix des abonnements peuvent être plus élevés pour les petites entreprises
- Ne fournit que des analyses liées aux clients
Prix d'Intellibase
- Débutant : 860 $/an
- Pro : 4 300 $/an
- Entreprise: Contacter pour les tarifs
Intellibase évaluations et commentaires
- Gartner : 4.2/5 (moins de 10 avis)
9. ChartAI
Via : ChartAI ChartAI est un logiciel prêt à l'emploi basé sur GPT-4. Comme son nom l'indique, il s'agit plutôt d'un outil de création de diagrammes mais se concentre sur la création de visuels qui favorisent les décisions basées sur les processus. Utilisez la plateforme pour créer :
- Des organigrammes etdes cartes mentales pour concevoir des processus
- Diagrammes entité-relation
- Diagrammes de séquence
- Diagrammes de Gantt
Les entreprises peuvent utiliser cet outil pour gagner du temps sur la création de visuels et d'obtenir une compréhension claire de toutes les données dont ils ont besoin. Des prévisions de marché aux tendances sectorielles, tant que GPT-4 peut le faire, ChartAI le peut aussi. 💪
Après avoir souscrit à ChartAI, vous obtiendrez un nombre paramètre de crédits ou de paramètres que vous pourrez utiliser tout au long du mois. Plus votre forfait d'abonnement est élevé, plus vous obtenez de crédits.
Les meilleures fonctionnalités de ChartAI
- Sert simultanément d'outil de création de diagrammes et d'outils d'aide à la décisiongestion de la recherche outil
- Crée des visuels à partir d'invitations, d'instructions simples
- Héberge divers modèles de diagrammes
- Tutoriels vidéo
Limites de ChartAI
- Le forfait Free ne permet d'utiliser que trois crédits
- Les graphiques fournis peuvent être trop basiques par rapport aux produits concurrents
Prix de ChartAI
- Hacker : 5$/mois
- Consultant : 24 $/mois avec 150 crédits
- Démarrage : 99 $/mois avec 1 000 crédits
- Entreprise : 900 $/mois avec 10 000 crédits
ChartAI évaluations et commentaires
- Aucune évaluation n'est encore disponible
10. Smarter Sales
Via : Des équipes commerciales plus intelligentes Les entreprises qui cherchent à améliorer leurs performances en matière de vente sont de plus en plus nombreuses processus de prise de décision concernant les appels des clients trouveront Smarter Sales très utile ! 🤝
Pour chaque transcription d'appel client, Smarter Sales fournit des commentaires et des idées qui vous aideront à prendre de meilleures décisions pour les initiatives d'assistance. À l'aide des suggestions fournies, les responsables peuvent identifier les domaines d'amélioration pour les agents et prendre des décisions de coaching fondées sur des données.
Pour une meilleure optimisation du flux de travail , les managers peuvent discuter avec une IA personnalisée et créer des diagrammes sur mesure pour représenter les données des équipes commerciales. En plus de cela, ils bénéficient d'entrées de données CRM automatisées pour une meilleure efficacité.
Smarter Sales meilleures fonctionnalités
- Retour d'information généré par l'IA pour chaque appel
- Aperçu des performances de l'équipe
- Discussion IA personnalisée
- Intégrations avec des outils tels que Google Meet et Zoom
Limites de Smarter Sales
- Produit relativement nouveau
- Ne peut fournir des données que pour les transcriptions de l'assistance client
Prix de Smarter Sales
- Contact pour la tarification
Évaluation et commentaires sur Smarter Sales
- Aucune évaluation n'est encore disponible
Utiliser ClickUp pour une assistance stable à la prise de décision
Comme vous avez dû le remarquer, de nombreux outils de notre liste offrent une assistance instantanée en matière d'analyse et de visualisation des données pour stimuler la prise de décision. Pourtant, l'utilisation de l'IA dans la prise de décision est un concept relativement nouveau, ce qui explique pourquoi de nombreux produits présentés sont encore à leurs étapes de développement.
Si vous avez besoin d'un outil IA stable et de premier ordre pour faciliter les décisions, essayez ClickUp . Il vous aide à tirer parti non seulement de l'IA, mais aussi de plusieurs outils de gestion de projet et de modèles pour toutes sortes de résolutions de problèmes ! 😻