10 outils d'IA pour la prise de décision afin de résoudre efficacement les problèmes

L'intelligence artificielle (IA) a permis de construire des systèmes capables de faire des choses qui appartenaient autrefois au domaine de la science-fiction. Si l'IA des temps modernes n'est pas ultra-consciente comme Skynet dans The Terminator, elle nous fait automatiser des tâches et rationaliser les activités des entreprises.

Malgré ces avancées significatives, de nombreux utilisateurs se demandent si les systèmes d'IA peuvent reproduire l'intelligence et le discernement humains pour la prise de décisions critiques. Bien que rien ne puisse remplacer la sagesse humaine (pour l'instant), vous pouvez sans aucun doute utiliser l'intelligence artificielle pour prendre des décisions Outils d'IA pour la prise de décision pour trouver des solutions plus rapidement !

Quand être à court d'idées devient plus un fléau qu'un défi salutaire, les équipes intelligentes tirent parti de ces outils IA pour explorer les tendances des données et prendre des décisions éclairées dans divers scénarios.

Dans ce guide, nous avons rassemblé les 10 meilleurs outils IA qui complètent la perspicacité humaine et contribuent à transformer la façon dont nous prenons des décisions d'entreprise ! 🤖

Qu'est-ce qu'un outil d'IA décisionnel ?

Un outil IA pour la prise de décision désigne tout logiciel utilisant des algorithmes alimentés par l'intelligence artificielle pour achever des tâches dans l'intervalle de l'apprentissage, de l'analyse et de la compréhension de données agrégées, ainsi que de la résolution de problèmes. En raison de la nature analytique de ces activités, vous pouvez vous attendre à ce que les systèmes d'IA centrés sur la prise de décision :

Avoir une programmation câblée pour imiter la fonction du cerveau humain dans une certaine mesure

Apprennent à partir des données et développent des modèles prédictifs à partir de l'apprentissage automatique

Rationaliser et analyser les données et prendre les mesures souhaitées

Ces outils peuvent aider les entreprises à obtenir des informations précieuses telles que le comportement des consommateurs et la demande prévue - en particulier pour la gestion des données. Qu'est-ce qui rend ces informations si intéressantes, me direz-vous ? En un mot : les "modèles".

L'IA n'est peut-être pas aussi créative que les humains, mais elle peut détecter des schémas qui nous échappent généralement grâce aux techniques d'apprentissage automatique. En recueillant des tendances et des analyses pour de vastes ensembles de données, elle vous dote d'une meilleure compréhension du problème à résoudre, ce qui, en fin de compte, améliore la qualité de vos décisions.

Par exemple, lorsqu'un outil d'IA analytique suggère qu'une quantité croissante de consommateurs achètent un produit particulier, vous pouvez prendre deux mesures majeures : augmenter la productivité pour répondre à la demande prévisionnelle ou suivre la popularité du produit pour l'introduire sur les marchés mondiaux. 🌍

Que faut-il rechercher dans un outil d'IA pour la prise de décision ?

Voici quelques qualités à prendre en compte lors de la sélection d'un outil d'IA pour l'assistance aux décisions des entreprises :

Capacité d'analyse des données: Puisque la prise de décision alimentée par l'IA tourne autour de l'aperçu des données, vous devez trouver un outil compatible avec les données que vous devez analyser Exactitude de l'évaluation: Tous les systèmes d'IA sont susceptibles de faire des erreurs, mais les outils bien formés ont généralement des taux d'exactitude solides qui permettent d'obtenir de meilleurs indicateurs et..prendre des décisions gagnantes Détection des erreurs: Vous ne pouvez pas vous tromper sur ce point. Trouvez un outil capable de repérer les erreurs dans vos flux de travail afin d'éviter les faux pas dans le cadre du projet Confidentialité des données: Veiller à ce que le système respecte les réglementations en matière de confidentialité des données et les normes de sécurité Capacités de génération : Recherchez des outils d'IA qui peuvent vous aider à générer des rapports ou à créer du contenu (par exemple, des études de cas) pour faciliter les exercices d'analyse Flexibilité : Essayez de mettre la main sur un outil que tout le monde dans l'entreprise peut utiliser, et pas seulement les informaticiens. Vous pouvez également vérifier si le logiciel d'IA que vous avez choisi s'adresse à des équipes spécifiques, telles que les équipes de recherche et de développementdéveloppement de logiciels ouservice à la clientèle 🎧

10 Outils d'IA triés sur le volet pour les processus de prise de décision

Sur la base des facteurs ci-dessus, nous avons dressé une liste des 10 outils IA les plus fonctionnels pour la prise de décision. Ils peuvent aider à une ou plusieurs étapes de la résolution de problèmes, telles que la collecte de données, le traitement, l'optimisation et la prédiction. Passez par leurs revues individuelles pour en savoir plus ! 🌈

1. ClickUp

Stimulez la créativité, créez des modèles ou générez de la copie à la vitesse de l'éclair avec le meilleur partenaire de brainstorming au monde

Si vous êtes à la recherche d'une solution unique pour améliorer vos processus de prise de décision, rencontrez ClickUp ! 🥰

La plateforme sert de hub central pour tous vos besoins de travail, qu'il s'agisse de la gestion de projet ou forfait agile . Mais aujourd'hui, nous allons parler de ClickUp AI -son assistant IA natif qui peut aider les entreprises à évaluer les données de leurs projets et à prendre des décisions plus intelligentes.

Disons que vous avez besoin de faire des recherches et de trouver des idées pour un nouveau.. campagne de marketing . Tout ce que vous avez à faire, c'est :

Lancer ClickUp AI à partir de votre barre d'outils ou de votre centre de commande Explorez plus de 100 invitations, instructions spécifiques à un rôle et étayées par des recherches Choisissez ou personnalisez une invite, en fonction de votre rôle et de vos intentions

Vous devez rédiger une étude de cas ou un article ? Grâce à ClickUp, vous pouvez Écrire avec l'IA vous permet de rédiger des rapports, des notes de contenu et des blogs entiers en quelques secondes. Le résultat est généralement cohérent car l'IA de ClickUp est hautement entraînée !

Les fonctions IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement des documents importants comme une étude de cas en toute simplicité

Vous pouvez également tirer parti de l'assistant IA pour rédiger des e-mails parfaitement mis en forme, des descriptions de produits et d'autres éléments du quotidien afin de gagner du temps.

ClickUp L'IA excelle dans l'analyse et la détection des erreurs dans les données. Elle a le sens du détail et peut trouver tout ce qui sonne faux dans le contenu, ce qui inclut la grammaire, le flux et le ton. Si vous n'avez pas le temps de vous plonger dans de longs documents avant de prendre une décision, l'outil IA peut :

Résumer le contenu écrit, les descriptions de tâches et les commentaires

Extraire des éléments d'action à partir des données analysées

n'hésitez pas à tester la fonction de traduction de l'outil IA !

Vous n'êtes pas sûr de ce que cela signifie ? Eh bien, laissons La capacité de traduction de ClickUp AI s'en charge ! Elle peut convertir plus de 10 langues en anglais, ce qui vous permet d'explorer des données du monde entier pour prendre des décisions à grande échelle !

Pour les décisions qui vous donnent la chair de poule, essayez Cadre décisionnel de ClickUp d'analyser objectivement des choix concurrents.

Bénéficiez d'un processus cohérent et uniforme pour prendre des décisions grâce au modèle de document de cadre de prise de décision de ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Outil d'IA rapide et fiable

Utilise des modèles d'IA sûrs et testés

plus de 100 invitations spécifiques à un rôle pour aider dans différents scénarios de prise de décision

Capacités d'écriture générative

Prise de décision etmodèles de plans de développement pour les équipes

Respecte les réglementations sectorielles et les protocoles de sécurité

Tableaux blancs intégrés et Cartes mentales pour une prise de décision collaborative

Outils de traduction

Détection et correction des erreurs par l'IA

Résume les données pour une prise de décision rapide

Plus de 1 000 intégrations avec des plateformes populaires comme HubSpot et Zendesk

Générateur de fil IA pour compiler les discussions de l'équipe

Optimisation du contenu par l'IA

Limites de ClickUp

Il faut du temps pour explorer toutes les fonctionnalités IA, mais les ressources de ClickUp, faciles à apprendre, peuvent aider

Les applications mobiles peuvent ne pas disposer de fonctions d'IA de bout en bout

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/mois/membre de l'espace de travail

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuel

G2 : 4.7/5 (9 100+ commentaires)

: 4.7/5 (9 100+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 900+ commentaires)

2. IA (Anciennement AskEdith)

Via : IA Athénienne Les équipes qui travaillent en permanence avec des graphiques et des indicateurs vont adorer celui-ci ! Athenic IA, anciennement AskEdith, est un outil axé sur l'entreprise qui fournit des analyses de données en libre-service.

Son objectif principal est simple : aider les équipes à se concentrer davantage sur les données elles-mêmes plutôt que de passer du temps à.. créer des feuilles de calcul et des tableaux. Vous pouvez récupérer des données concernant à la fois les produits et le marché actuel de votre secteur d'activité.

Personnalisez votre tableau de bord et ajoutez plusieurs graphiques de données en un seul endroit. En utilisant l'analyse de la rétention des cohortes, vous pouvez visualiser les données suivantes les dépendances fonctionnelles dans les ensembles de données sur les produits à l'aide de cartes thermiques. Poussez cet outil au-delà de l'analyse des données marketing et produit avec les rapports ERP (Enterprise Resource Planning). Cette fonctionnalité vous permet de fournir simultanément des données pertinentes sur l'entreprise aux membres de l'équipe, en leur permettant de taper simplement des requêtes pour obtenir des réponses.❓

Athenic IA meilleures fonctionnalités

Service d'analyse de données intuitif

Unification de plusieurs graphiques sur un seul tableau de bord

Analyse de la rétention des cohortes avec des plans de chaleur

Rapports sur l'ERP

Limites de l'IA d'Athenic

Mon travail peut parfois être plus lent

Les fonctionnalités graphiques haut de gamme pourraient être améliorées

Prix de l'IA Athenic

Démarrage : 10$/mois par place

: 10$/mois par place Pro : 60$/mois par place

: 60$/mois par place Enterprise : Personnalisé

Athenic IA évaluations et critiques

G2 : 4.5/5 (Moins de cinq évaluations)

3. Plinthe

Via : Planche de base Baseboard est un autre outil IA qui fournit des options de visualisation des données pour extraire des informations exploitables. En utilisant le traitement du langage naturel, il permet aux équipes d'analyse des produits et des données de créer des tableaux de bord avec des statistiques et des diagrammes captivants.

L'utilisation de la plateforme est facile et ne nécessite aucune expérience en matière de codage. Son tableau de bord entièrement personnalisable fait du processus de conception de diagrammes un jeu d'enfant ! 🍃

Partagez les tableaux de bord avec vos collègues pour dynamiser la collaboration au sein de l'équipe et de peser ensemble sur les mêmes indicateurs. Étant donné que cet outil est en train d'être légèrement remanié, vous pouvez vous attendre à ce qu'il offre davantage de fonctions après sa sortie complète.

Meilleures fonctionnalités de Baseboard

Représentation graphique haut de gamme des données

Facile à utiliser sans connaissance du code

Rapports personnalisables

Permet le partage du tableau de bord

Limites de Baseboard

Pas encore disponible pour un usage public

Prix de la plinthe

Aucun prix n'est encore disponible

Aucune critique n'est disponible pour l'instant

les plinthes sont des produits de qualité supérieure

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir ce qui se passe sur le terrainoutils d'encodage de l'IA !

4. Outils d'IA Consulting

Via : Outils d'IA Consulting Donnez un petit coup de pouce à vos analyses d'entreprise grâce aux Outils d'IA Consulting. Avec la capacité de fournir des SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) pESTEL (politique, économique, social, technologique, juridique et environnemental), lean canvas et persona de l'utilisateur l'outil assiste la prise de décision à fort enjeu.

Conçu principalement comme un outil de Outil d'IA pour les RH et les équipes marketing, la plateforme peut aider à prendre des décisions internes et externes. Elle exploite les descriptions d'entreprises et les données sur les clients et le marché pour créer un.. Analyse SWOT . En utilisant les mêmes descriptions, vous pouvez obtenir une analyse PESTEL qui détaille les facteurs extérieurs susceptibles d'affecter les activités actuelles de votre entreprise.

Cette plateforme est également adaptée pour les équipes agiles qui ont besoin de prévoir le forfait de main-d'œuvre sur la base des tendances internes.

IA Consulting meilleures fonctionnalités

Analyses internes et externes approfondies

Rapports alimentés par l'IA

Assistance à un nombre illimité de personas d'utilisateurs

Limites de l'IA Consulting

Pas de forfait Free

Nombre limité de rapports

Prix de l'IA Consulting

Mensuel : 12,99 $/mois

: 12,99 $/mois Annuel : 9,99 $/mois

Aucune évaluation n'est encore disponible

5. Findly IA

Via : Findly IA Findly IA est l'outil de recherche de l ChatGPT de la prise de décision basée sur l'analyse des données. Créé à l'intention des analystes, des équipes commerciales, des consultants, et des les équipes à distance , la plateforme se targue d'une interface conviviale, chatbot-like, où il suffit de taper une invite pour obtenir le résultat souhaité.

Grâce à l'assistant IA de Findly, vous pouvez être au fait des tendances du commerce électronique. Par exemple, vous pouvez savoir quels produits ont été le plus commandés/retournés afin de prendre la décision de réapprovisionnement en conséquence.

Pour les établissements de santé, Findly se débarrasse des tableaux de bord et fournit des informations en temps réel sur les patients et le statut des fournitures médicales sous forme de questions-réponses.

Les équipes ont également la possibilité d'utiliser la plateforme en tant que outil de visualisation de données et convertir les données brutes en tableaux et diagrammes. Avec l'intégration d'automatisations Slack, vous pouvez automatiser le processus d'envoi de rapports de données à des canaux spécifiques et garder les parties prenantes dans la boucle.

Meilleures fonctionnalités de Findly IA

Interface conviviale de questions et réponses

Cas d'utilisation multiples

Outils de visualisation des données

Intégrations pratiques de Google Analytics et de Slack

Assistance aux exportations CSV

Limites de l'IA de Findly

L'ajout d'autres intégrations serait bénéfique

Pas de transparence sur les prix

Prix de Findly IA

Free

Plans tarifaires par paliers à partir de 49 €/mois

Évaluations et critiques de Findly IA

Aucune évaluation n'est encore disponible

6. PlotGPT

Via : PlotGPT Voici quelque chose qui n'est pas seulement inspiré par ChatGPT mais alimenté par lui-PlotGPT est un analyseur de données qui vous aide à trouver et à personnaliser les données de ChatGPT et Chat GPT Plus pour n'importe quelle industrie.

À condition que vous fournissiez des invites, des marchés bien connus, PlotGPT fera un excellent travail en fournissant des résultats précis. Renforcez vos compétences en matière de prise de décision avec :

Des modèles de données et des corrélations interactifs sous forme de graphiques

Des tableaux

Infographies

Une fonctionnalité unique ici est que les utilisateurs ont la possibilité de concevoir et d'éditer des infographies à l'aide des éditeurs VEGA. Si vous préférez d'autres visualiseurs, PlotGPT fournira les données JSON originales pour un tracé personnalisé.

Notez que ce produit n'en est qu'à ses débuts, vous devrez donc attendre que les fonctionnalités et les modèles de tarification soient définis plus clairement. Utilisez notre collection de Modèles d'invitations, instructions ChatGPT pour améliorer vos interactions avec cet outil.

PlotGPT meilleures fonctionnalités

Utile pour obtenir des informations personnalisées sur les différents secteurs d'activité

Infographies modifiables en cours

Accès à l'essai disponible

Rapports informatifs sous forme de tableaux

Limites de PlotGPT

Les données sur les industries moins connues peuvent ne pas être fiables

Les paiements ne sont acceptés que par carte de crédit

Prix de PlotGPT

Mensuel : €270/mois (actuellement en réduction à €39/mois)

Aucune évaluation n'est disponible pour l'instant

7. Hal9

Via : Hal9 Hal9 est un autre outil de rapports IA facile à utiliser qui fournit des données à la demande pour plusieurs rôles. La plateforme propose des invites pré-faites pour aider les départements marketing, commerciaux et logistiques à visualiser les informations dont ils ont besoin en quelques minutes, en promouvant les données pilotées par les données l'amélioration des processus décisions au sein des équipes.

Une fois que vous obtenez la sortie souhaitée, vous pouvez fournir plus d'invites pour effectuer des modifications visuelles. Grâce à des liens partageables, tous les membres de votre organisation peuvent accéder aux graphiques et diagrammes générés. Vous pouvez connecter Hal9 à une base de données sur site ou l'utiliser avec des fichiers CSV.

Dans l'ensemble, il s'agit d'une plateforme conviviale pour les débutants qui n'ont pas l'habitude de jouer avec des données et des informations sectorielles.

Les meilleures fonctionnalités de Hal9

Analyse multi-départementale avec IA générative

Interactions par discussion avec les bases de données

Assistance à l'infrastructure cloud de l'entreprise

Aperçus partageables

Limites de Hal9

Les utilisateurs peuvent ne pas être en mesure d'enregistrer la sortie finale dans les formes Python ou CSV

Les fonctionnalités de la version gratuite peuvent être très limitées

Prix de Hal9

Free

Contact pour démo et prix

Capterra : 4.5/5 (Moins de 10 commentaires)

8. Intellibase

Via : Intellibase Intellibase facilite la prise de décision axée sur l'utilisateur en permettant aux entreprises d'apprendre à connaître les demandes de leurs clients. Grâce à des informations telles que les demandes les plus recherchées et les problèmes d'assistance, vous pouvez facilement décider des fonctionnalités sur lesquelles travailler ensuite. Toute tendance de demande client se voit automatiquement attribuer une étiquette et est présentée, ce qui élimine le besoin de filtrer les données brutes. 🌝

En utilisant des mots-clés pour chaque type de données, vous pouvez rapidement construire des feuilles de route pour prioriser les produits que votre public veut vraiment et améliorer la réussite des clients évaluation. Par instance, vous pouvez utiliser le mot-clé "intégrations" pour explorer les demandes d'intégrations spécifiques.

De plus, connectez Intellibase avec des outils tels que Slack, HubSpot et Zendesk pour communiquer avec les clients et de maintenir le flux d'informations.

Intellibase meilleures fonctionnalités

Fournit les tendances de la demande des clients

Étiquette automatiquement chaque tendance

Recherche par mot-clé pour des données spécifiques

Intégrations avec des plateformes telles que Slack et Zendesk

Limites d'Intellibase

Les prix des abonnements peuvent être plus élevés pour les petites entreprises

Ne fournit que des analyses liées aux clients

Prix d'Intellibase

Débutant : 860 $/an

: 860 $/an Pro : 4 300 $/an

: 4 300 $/an Entreprise: Contacter pour les tarifs

Gartner : 4.2/5 (moins de 10 avis)

9. ChartAI

Via : ChartAI ChartAI est un logiciel prêt à l'emploi basé sur GPT-4. Comme son nom l'indique, il s'agit plutôt d'un outil de création de diagrammes mais se concentre sur la création de visuels qui favorisent les décisions basées sur les processus. Utilisez la plateforme pour créer :

Les entreprises peuvent utiliser cet outil pour gagner du temps sur la création de visuels et d'obtenir une compréhension claire de toutes les données dont ils ont besoin. Des prévisions de marché aux tendances sectorielles, tant que GPT-4 peut le faire, ChartAI le peut aussi. 💪

Après avoir souscrit à ChartAI, vous obtiendrez un nombre paramètre de crédits ou de paramètres que vous pourrez utiliser tout au long du mois. Plus votre forfait d'abonnement est élevé, plus vous obtenez de crédits.

Les meilleures fonctionnalités de ChartAI

Sert simultanément d'outil de création de diagrammes et d'outils d'aide à la décisiongestion de la recherche outil

Crée des visuels à partir d'invitations, d'instructions simples

Héberge divers modèles de diagrammes

Tutoriels vidéo

Limites de ChartAI

Le forfait Free ne permet d'utiliser que trois crédits

Les graphiques fournis peuvent être trop basiques par rapport aux produits concurrents

Prix de ChartAI

Hacker : 5$/mois

: 5$/mois Consultant : 24 $/mois avec 150 crédits

: 24 $/mois avec 150 crédits Démarrage : 99 $/mois avec 1 000 crédits

: 99 $/mois avec 1 000 crédits Entreprise : 900 $/mois avec 10 000 crédits

Aucune évaluation n'est encore disponible

10. Smarter Sales

Via : Des équipes commerciales plus intelligentes Les entreprises qui cherchent à améliorer leurs performances en matière de vente sont de plus en plus nombreuses processus de prise de décision concernant les appels des clients trouveront Smarter Sales très utile ! 🤝

Pour chaque transcription d'appel client, Smarter Sales fournit des commentaires et des idées qui vous aideront à prendre de meilleures décisions pour les initiatives d'assistance. À l'aide des suggestions fournies, les responsables peuvent identifier les domaines d'amélioration pour les agents et prendre des décisions de coaching fondées sur des données.

Pour une meilleure optimisation du flux de travail , les managers peuvent discuter avec une IA personnalisée et créer des diagrammes sur mesure pour représenter les données des équipes commerciales. En plus de cela, ils bénéficient d'entrées de données CRM automatisées pour une meilleure efficacité.

Smarter Sales meilleures fonctionnalités

Retour d'information généré par l'IA pour chaque appel

Aperçu des performances de l'équipe

Discussion IA personnalisée

Intégrations avec des outils tels que Google Meet et Zoom

Limites de Smarter Sales

Produit relativement nouveau

Ne peut fournir des données que pour les transcriptions de l'assistance client

Prix de Smarter Sales

Contact pour la tarification

Aucune évaluation n'est encore disponible

Utiliser ClickUp pour une assistance stable à la prise de décision

Comme vous avez dû le remarquer, de nombreux outils de notre liste offrent une assistance instantanée en matière d'analyse et de visualisation des données pour stimuler la prise de décision. Pourtant, l'utilisation de l'IA dans la prise de décision est un concept relativement nouveau, ce qui explique pourquoi de nombreux produits présentés sont encore à leurs étapes de développement.

Si vous avez besoin d'un outil IA stable et de premier ordre pour faciliter les décisions, essayez ClickUp . Il vous aide à tirer parti non seulement de l'IA, mais aussi de plusieurs outils de gestion de projet et de modèles pour toutes sortes de résolutions de problèmes ! 😻