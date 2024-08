10 meilleurs outils ERD pour visualiser et concevoir des modèles de bases de données complexes

Un système de base de données solide joue un rôle essentiel dans l'assistance aux opérations quotidiennes de toute organisation. Il vous aide à organiser, récupérer et comparer toutes sortes de données, qu'il s'agisse du suivi des stocks ou de l'enregistrement des informations et des transactions des clients.

La création et la gestion de référentiels performants nécessitent toutefois un plan d'ensemble. Les diagrammes de relations entre entités de base de données vous aident à développer cette première ébauche en définissant les attributs individuels et les relations entre les enregistrements.

À l'origine proposé par le Dr. Peter Chen un informaticien américain d'origine taïwanaise, ce modèle d'organigramme promeut une compréhension précise des schémas de base de données pour les utilisateurs techniques et non techniques.

Si vous êtes à la recherche d'outils de qualité pour créer un ERD parfait, vous avez de la chance ! Nous allons explorer 10 outils ERD pratiques qui offrent une clarté visuelle pour créer des modèles de base de données cohérents. 💯

Qu'est-ce qu'un diagramme ER ?

Un diagramme de relations entre entités (ERD) est un type d'organigramme utilisé dans la conception de bases de données. Il illustre la structure et les relations au sein d'une base de données à travers trois composants :

Entités: Désigne les objets ou les concepts de la base de données Attributs: Définit les propriétés des entités. Dans un modèle ERD typique, vous rencontrerez quatre types d'attributs : les attributs clés servent à l'identification unique les attributs composites sont subdivisés en attributs plus petits les attributs multivalués contiennent des valeurs multiples les attributs dérivés sont calculés à partir d'autres attributs Relations: Établit des connexions ou des associations entre des entités, qui peuvent être :

un à un (1:1) d'un à plusieurs (1:N) Plusieurs (N:1) Moyen-à-plusieurs (N:N)

Cette interaction entre les attributs et les relations révèle une manière claire et concise de représenter l'organisation des données au sein d'un système complexe. Imaginons que vous créiez des diagrammes de relations entre entités pour une école - un diagramme ER vous aidera à cartographier logiquement la connexion entre les étudiants, les cours et les membres du corps enseignant. 🧑‍🏫

Ce qu'il faut rechercher dans un outil ERD

Bien qu'un outil ERD doive répondre à vos besoins et préférences spécifiques, voici quelques facteurs généraux à prendre en compte :

Bibliothèques intégrées:Recherchez des modèles ERD et des bibliothèques de symboles au sein de l'outil pour faire de l'ERD un outil d'aide à la décisionla création de diagrammes plus efficace Facilité d'utilisation : L'idéal est d'avoir une interface intuitive qui ne nécessite pas de formation poussée pour les utilisateurs Capacités de diagramme : Recherchez des fonctionnalités de diagramme étendues et des options de personnalisation. Les outils souhaitables sont les suivantsdes tableaux blancs numériques et des cartes mentales pour vous aider à créer des diagrammes ER visuellement convaincants Compatibilité avec les bases de données : Vous souhaiterez peut-être que le logiciel apporte une assistance ou s'intègre au système de gestion de base de données (SGBD) que vous avez choisi Fonctionnalités de collaboration : Si vous travaillez en équipe, vous aurez besoin de fonctionnalités de collaboration en temps réel, telles que la Révision et le contrôle de version pour les logiciels de gestion de bases de donnéesun flux de travail efficace6. Importation et exportation Options : La capacité d'importer des schémas de base de données existants et d'exporter des diagrammes ER dans diverses formes (par exemple, PDF, PNG, SVG) peut s'avérer nécessaire

Avec les fondamentaux des outils ERD couverts, plongeons dans les 10 meilleures options pour vos besoins de diagramme de base de données. 😍

Les Tableaux blancs ClickUp offrent toutes les fonctionnalités créatives et collaboratives dont vous avez besoin pour construire des organigrammes et des diagrammes en ligne

ClickUp est bien plus qu'un simple outil de création de diagrammes : c'est un outil complet de création de diagrammes plateforme de productivité qui intègre de manière transparente les tâches, les discussions et les documents.

Prenez le temps de collaborer cartographie conceptuelle et les sessions de création de diagrammes à un tout autre niveau avec Tableaux blancs ClickUp . Il s'agit d'un canevas de forme libre pour le brainstorming et la planification de projets, permettant à plusieurs utilisateurs de contribuer simultanément au moyen de croquis, de textes, d'images, de formes, de connecteurs, de notes adhésives et d'autres éléments médiatiques.

Vous ne souhaitez pas créer un ERD à partir de zéro ? Puisez dans la vaste bibliothèque de modèles de ClickUp pour créer des diagrammes et des cartes ! Planifiez sans effort votre ERD avec la fonction Modèle de diagramme de relations entre entités de ClickUp -Idéal pour présenter des structures de données complexes sans compétences en matière de code.

Ce modèle de Tableau blanc vous permet de créer des clés primaires et étrangères sans effort à l'aide de champs personnalisés, fournissant ainsi un aperçu immédiat de vos relations ERD. Établissez des connexions en quelques secondes grâce aux nœuds par glisser-déposer. Exploitez les niveaux de zoom pour modéliser vos données à n'importe quelle échelle. Nous recommandons d'utiliser des Automatisations ClickUp pour appliquer des contraintes aux modèles ER. De cette façon, vous pouvez garantir des sorties cohérentes et sans erreur. 🥰

Modélisez des ensembles de données avec précision en utilisant le modèle de diagramme de relations entre entités de ClickUp Cartes mentales ClickUp est une autre fonctionnalité de création de diagrammes que vous pouvez explorer. Elle vous permet d'organiser des projets, des idées et des tâches en illustrant les relations et les hiérarchies.

Dans l'ensemble, ClickUp est un outil très visuel gestion de projet solution. Grâce à une tableaux de bord hautement personnalisables , plus de 1 000 options d'intégration et plus de 15 affichages, vous pouvez représenter, examiner et connecter logiquement les éléments de la structure de la base de données en un rien de temps !

ClickUp meilleures fonctionnalités

Brainstorming en temps réel etplanification de projet avec des Tableaux blancs et les cartes mentales

Modèles avec barre d'outils intelligente pour les organigrammes et les formes ERD

15+ affichages comme les vues Tableau et Tableur, pour superviser et forfaiturer les relations entre les entités

Exportation et importation aisées des données et des diagrammes

Interface "glisser-déposer" pour un mappage sans code

Niveaux d'accès aux données personnalisables avecHiérarchie ClickUp* Documents ClickUp pour centraliser votre base de connaissances ERD

Les limites de ClickUp

Prend du temps pour apprendre les nombreuses fonctionnalités disponibles

L'application mobile a moins de fonctionnalités que la version web

Prix de ClickUp

Free Forever ::::::::::::::::: :

::::::::::::::::: : Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter l'entreprise pour connaître les tarifs

: Contacter l'entreprise pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. Lucidchart

Via : Carte lucide Lucidchart, comme ses principaux concurrents est un outil polyvalent qui permet de créer des diagrammes ER et des idées de conception de qualité professionnelle, même pour les ensembles de données les plus complexes. Il permet une modification en cours en temps réel dans le cloud, ce qui en fait une option idéale pour les équipes distantes et distribuées.

Il vous permet de créer des diagrammes à partir de zéro ou d'utiliser une multitude de modèles, de symboles et de notations pour accélérer le processus.

Créez un diagramme vierge et accédez à la bibliothèque de formes $$$a de Lucidchart en cliquant sur le bouton Modèles+ dans le menu situé à gauche de l'écran. Une fois cette option activée, vous pouvez glisser-déposer sans effort des formes ERD sur le canevas, ce qui vous donne une bonne longueur d'avance.

La connexion de ces formes est tout aussi intuitive, car vous pouvez les relier en les faisant glisser à partir des points rouges situés sur les bords des formes et en personnalisant les extrémités des lignes à l'aide de la barre d'outils située au-dessus du canevas. 🎨

Les meilleures fonctionnalités de Lucidchart

Collaboration en temps réel avec des équipes internationales

Nombreux modèles, symboles et options de personnalisation

Interface claire et intuitive

Assistance à l'importation et à l'exportation de Visio

Limites de Lucidchart

Temps de chargement médiocre

La personnalisation des éléments visuels peut être compliquée

Prix de Lucidchart

Free Forever : gratuit

: gratuit Individuel : à partir de 7,95 $ par mois

: à partir de 7,95 $ par mois Teams : à partir de 9$ par utilisateur et par mois

: à partir de 9$ par utilisateur et par mois Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (4 000+ commentaires)

: 4.5/5 (4 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (1 000+ commentaires)

3. QuickDBD

Via : QuickDBD QuickDBD est un outil gratuit de diagramme ER de choix si vous êtes un adepte de la précision et de l'efficacité du clavier. Il vous permet d'esquisser rapidement des schémas de base de données juste en tapant - tout ce que vous avez à faire est de fournir des informations sur les entités, et les boîtes de données pertinentes apparaîtront à l'écran ! ⌨️

Mais ce n'est pas tout !

QuickDBD brille également dans le domaine de la collaboration. Grâce à sa fonctionnalité share-link, le travail avec votre équipe sur les structures en cours est un jeu d'enfant. De plus, il assiste les importations de schémas à partir de bases de données telles que MySQL, MariaDB, Oracle et SQL Server, vous aidant ainsi à générer des ERD sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre.

QuickDBD meilleures fonctionnalités

Alimentation des commandes par simple saisie au clavier

Partage privé ou public des ERDs

Importation de schémas depuis MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server

Assistance à l'exportation en formes PDF/RTF

Limites de QuickDBD

Les utilisateurs du forfait Free sont limités à 10 tableaux par diagramme

Le stockage privé n'est disponible que pour les utilisateurs du plan Pro

Prix de QuickDBD

Basique : Free

: Free Pro : 14$/mois ou 95$/an

G2 : 4.8/5 (moins de 5 commentaires)

: 4.8/5 (moins de 5 commentaires) Capterra : 5/5 (5+ avis)

4. Crétois

Via : Crétois Creately élimine la complexité de l'équation de l'organigramme en proposant une plateforme intuitive qui transforme les données brutes en ERDs polis. 🎁

Grâce à une interface interactive par glisser-déposer et à une barre d'outils pratique, vous avez la liberté de construire des structures de données conceptuelles, logiques ou physiques. Personnalisez-les en ajustant les couleurs, les polices et les caractères qui s'alignent sur votre forfait. Vous pouvez faire une recherche de texte dans le diagramme pour trouver un nœud particulier dans un grand réseau.

Teams offre des curseurs illimités en temps réel, ce qui vous aide à faire équipe avec vos collègues. Vous pouvez également utiliser les commentaires pour des discussions asynchrones et des abonnements. Comme ClickUp, cet outil vous permet de configurer plusieurs niveaux d'accès et de rôle pour gérer la révision et l'approbation des diagrammes ER.

Meilleures fonctionnalités de Creately

Fonctionnalité intuitive de glisser-déposer

Personnalisations en un seul clic

Curseurs en temps réel pour la collaboration

Niveaux d'accès personnalisables

Limites de Creately

Chargement parfois lent

La version Free pourrait être meilleure

Prix de Creately

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Débutant : 5$ par utilisateur et par mois

: 5$ par utilisateur et par mois Business : 89$ de forfait par mois

: 89$ de forfait par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (900+ commentaires)

: 4.4/5 (900+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (100+ commentaires)

5. DBDiagram

Via : DBDiagramme DBDiagram est un choix de premier ordre pour les développeurs et les analystes à la recherche d'un outil web rentable de diagramme de relations entre entités. Il privilégie la convivialité et permet aux professionnels de transformer leurs idées en diagrammes clairs avec un minimum de code.

Mais voici la partie excitante : DBDiagram va encore plus loin en vous permettant d'obtenir des diagrammes d'entités directement à partir de fichiers SQL dump. Il peut même générer des instructions SQL pour créer un schéma de base de données. Cet outil est très pratique car vous pouvez l'intégrer à des frameworks web populaires comme Rails ou Django et télécharger vos fichiers schema.rb ou models.py en un clin d'œil !

Une fois que vos diagrammes ER sont prêts, transformez-les rapidement en PDF et partagez-les avec votre équipe ou faites-les circuler en interne en un seul clic. 🖱️

DBDiagram meilleures fonctionnalités

Diagramme à code minimal

Importation de diagrammes ER à partir de fichiers dump SQL

Intégration de frameworks Web

Permet la conversion et le partage de PDF

Limites de DBDiagram

La gestion des clés étrangères pourrait être améliorée

Personnalisations limitées

Prix de DBDiagram

Personnage : Free Forever : Gratuit pour toujours

: Free Forever : Gratuit pour toujours Personal Pro : 7,5 $/mois

: 7,5 $/mois Teams : 35$/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.3/5 (moins de 5 commentaires)

: 4.3/5 (moins de 5 commentaires) Product Hunt : 4/5 (30+ avis)

6. SmartDraw

Via : Dessin intelligent SmartDraw porte bien son nom, puisqu'il propose une approche gratuite de la création de diagrammes entité-relation. Ce qui le différencie, c'est sa capacité à générer automatiquement des ERD à partir de votre base de données existante, en fournissant un premier projet que vous pouvez ensuite personnaliser.

Son large éventail de modèles avec des formes ERD rectangulaires, ovales et en losange sur mesure garantit un parcours sans heurts de la conception à l'achèvement. Si les modèles ne correspondent pas tout à fait à vos besoins, vous pouvez sélectionner les formes et saisir les données manuellement, afin de vous assurer que les résultats finaux correspondent à votre vision. 👁️‍🗨️

Ajoutez facilement les diagrammes générés aux applications Microsoft Office ou aux environnements de travail Google. SmartDraw s'intègre aux systèmes de stockage de fichiers courants, ce qui vous permet de stocker des diagrammes sans créer de dossiers et de permissions parallèles.

Consultez la page les meilleures alternatives à SmartDraw pour élargir votre recherche !

Les meilleures fonctionnalités de SmartDraw

Modèles pré-conçus

Génère automatiquement des ERD à partir de votre base de données existante

Intégrations utiles

Assistance par téléphone, par discussion et par e-mail

Limites de SmartDraw

Choix limité de symboles

Certains utilisateurs trouvent qu'il est fastidieux de supprimer le texte par défaut dans les modèles

Prix de SmartDraw

Utilisateur unique : 9,95 $/mois

: 9,95 $/mois Utilisateurs multiples : à partir de 8,25 $/mois par utilisateur (minimum de trois utilisateurs)

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.6/5 (200+ commentaires)

: 4.6/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (100+ commentaires)

7. Miro

Via : MiroComme Lucidchart et ClickUp, Miro vous soutient avec de nombreux modèles couvrant tout, des chaînes de valeur à la portée des projets. Son modèle ERD est accompagné d'un mapper prédéfini pour créer votre modèle de données. Les étapes typiques sont les suivantes :

Identifier et nommer les entités Utilisation de lignes de connexion (dans la barre d'outils ou avec le raccourci clavier L) pour établir des relations Personnalisation et finalisation du diagramme

Miro ajoute une touche de magie grâce à des fonctionnalités interactives avancées qui rehaussent votre expérience de création de diagrammes en collaboration. Imaginez un brainstorming sur un véritable Tableau blanc, que vous soyez au bureau ou que vous travailliez à domicile. Tout le monde peut participer, grâce à des fonctionnalités telles que les notes post-it numériques et le dessin à la main. 🖍️

Les meilleures fonctionnalités du Miro

Travail d'équipe et modification en cours des documents en temps réel

Accès à de nombreux formats de fichiers

Fournit de nombreux modèles au-delà des ERDs

S'intègre à d'autres outils et plateformes

Limites de Miro

Capacités hors ligne limitées

Courbe d'apprentissage abrupte

Prix de Miro

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Débutant : 8$/mois par membre

: 8$/mois par membre Business : 16$/mois par membre

: 16$/mois par membre Entreprise : Contacter pour les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.8/5 (5 000+ commentaires)

: 4.8/5 (5 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

8. Canva

Via : Canva Le créateur de diagrammes ER de Canva est non seulement pratique, mais également convivial. Il impressionne avec des fonctionnalités bien esquissées pour mettre en évidence les connexions complexes au sein de votre ensemble de données, ce qui vous aide à détecter plus rapidement les failles logiques potentielles ou les bugs de conception. 🐞

Canva vous permet de choisir parmi plus de 20 types de graphiques pour représenter les modèles ER dans diverses situations, en veillant à ce que vos diagrammes soient à la fois complets et visuellement attrayants. Il permet également d'obtenir des graphiques faciles à lire avec une publication en haute résolution.

Ce qui distingue Canva, ce sont ses riches options de personnalisation. Vous pouvez afficher des entités, des attributs et des relations avec de nombreux éléments de conception, y compris des images et des graphiques. Pour partager et incorporer vos diagrammes, il vous suffit d'utiliser les boutons de téléchargement et d'exportation intégrés à l'application logiciel de diagramme .

Les meilleures fonctionnalités de Canva

plus de 20 types de graphiques

Interface intuitive et facile à naviguer

Options de téléchargement et d'exportation pratiques

Collection étendue de palettes de couleurs et de paramètres de police

Limites de Canva

Fonctionnalités de modification professionnelle limitées

Peut être décalé avec certaines intégrations

Prix de Canva

Free Forever : gratuit

: gratuit Pro : 14,99 $/mois pour une personne

: 14,99 $/mois pour une personne Teams : 29,99 $/mois pour les cinq premières personnes

G2 : 4.7/5 (4 000+ commentaires)

: 4.7/5 (4 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (11 000+ commentaires)

9. EdrawMax

Via : EdrawMax EdrawMax est l'outil idéal pour créer facilement des graphiques et des diagrammes visuellement étonnants. Il est utile pour concevoir des diagrammes de relations entre entités grâce à ses outils de conception personnalisables et accrocheurs. 🌻

Pour créer un nouveau ERD, ouvrez votre compte EdrawMax et accédez à la section Modélisation de base de données(sur le côté gauche de l'écran). Choisissez l'un des modèles proposés pour commencer, ou utilisez simplement un canevas vierge.

EdrawMax permet de définir facilement des relations complexes entre entités à l'aide de connecteurs et de lignes et de les convertir en schéma relationnel. Le diagramme résultant peut vous aider à prendre conscience des problèmes bien à l'avance, en particulier si vous souhaitez limiter les erreurs de déploiement.

Une fois que vous êtes en mode résolution de problèmes, vous pouvez affiner votre diagramme en ajoutant ou en supprimant des éléments. Sauvegardez vos fichiers en toute sécurité sur le cloud ou exportez-les dans des formes populaires telles que PDF, Visio, HTML et SVG.

Les meilleures fonctionnalités d'EdrawMax

Utilisation en ligne et hors ligne

Fonctionnalité d'encliquetage et de collage pour connecter les formes

Exportation de fichiers en plusieurs formes

Disponible sur Windows, Mac et Linux

Limites d'EdrawMax

Peut être coûteux pour certains utilisateurs

Les fonctionnalités de redimensionnement et d'alignement doivent être améliorées

Prix d'EdrawMax

Pour les particuliers * Plan d'abonnement : 99 $/an * Plan à vie : 198 $ (paiement unique) * Forfait à vie : 245 $ (paiement unique) * Forfait annuel : 126,4 $/an

Plan d'abonnement Plan à vie Forfait à vie Forfait annuel : 126,4 $/an Pour les Teams : 505,75 $/an (pour cinq utilisateurs)

: 505,75 $/an (pour cinq utilisateurs) Pour les Business : Disponible sur demande

EdrawMax évaluations et critiques

G2 : 4.3/5 (60+ commentaires)

: 4.3/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (200+ commentaires)

10. Paradigme visuel

Via : Paradigme visuel Visual Paradigm est un outil en ligne doté d'un éditeur intuitif pour la modélisation ERD. Son interface sans publicité garantit que votre expérience est gratuite.

Créez des entités ERD avec des échantillons de données ou utilisez Model Transitor pour dupliquer des diagrammes et des transitions existants. Utilisez les éditeurs Table Record et Database View pour modéliser méthodiquement votre structure de données et ajouter des tableaux, des colonnes et des relations pour une représentation visuelle précise. Vous pouvez générer directement des instructions SQL ad hoc pour vos tableaux de données.

Avec une création illimitée de diagrammes et des options d'exportation d'images sans filigrane, cette plateforme est un choix polyvalent pour les individus comme pour les équipes.

Visual Paradigm meilleures fonctionnalités

Éditeur ERD intuitif

Diagrammes illimités pour les abonnés éligibles

Possibilité d'ajouter des notes, du texte et des images

Permet de dupliquer les modèles

Limites de Visual Paradigm

Intégration médiocre avec d'autres systèmes

Les outils ERD ne sont pas disponibles pour les abonnés aux plans Modeler

Prix de Visual Paradigm

Modeler : 6$/mois

: 6$/mois Standard : 19$/mois

: 19$/mois Professionnel : 35 $/mois (modèle de facturation trimestrielle)

: 35 $/mois (modèle de facturation trimestrielle) Enterprise : 89 $/mois (modèle de facturation semestrielle)

Visual Paradigm évaluations et critiques

G2 : 4.3/5 (10+ commentaires)

: 4.3/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (10+ commentaires)

Maîtriser l'art des diagrammes de relations entre entités

Dans votre quête d'outils de premier ordre pour créer des diagrammes de relations entre entités, il est toujours judicieux de choisir un outil qui s'aligne sur vos exigences spécifiques. Les produits dont nous avons parlé aujourd'hui sont très accessibles et disponibles à plusieurs niveaux de prix processus de décision doit se dérouler sans heurts.

Un choix qui se démarque, pensez à ClickUp -il simplifie non seulement la création de diagrammes pour les gestionnaires de bases de données, mais offre également une myriade d'autres fonctionnalités de productivité. 🤩