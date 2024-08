Comment utiliser les dépendances fonctionnelles dans la conception d'une base de données ?

Êtes-vous submergé par les données ? Même les pros des données les plus expérimentés ont du mal à rester au fait du raz-de-marée de données généré par un monde tourné vers le numérique - sans parler des tentatives de rationalisation.. l'efficacité des processus . Des analyses web aux données clients en passant par les indicateurs de performance, vous êtes chargé de maintenir ces données aussi précises et à jour que possible. ✨

Une conception solide de la base de données est nécessaire pour créer et maintenir une base de données pour votre biz, mais même dans ce cas, vous devez savoir comment garder votre travail gratuit de la contamination croisée et de la redondance des données. Les dépendances définissent la relation entre les attributs de données, ce qui aide à tout, de l'exactitude des données à des aperçus avancés.

Le hic ? Il y a beaucoup de types de dépendances parmi lesquels choisir. Mais les dépendances fonctionnelles sont indispensables si vous avez envie de créer une base de données.

Dans ce guide, nous expliquerons ce qu'est une dépendance fonctionnelle, nous vous donnerons quelques exemples de toutes les dépendances fonctionnelles et nous vous donnerons des conseils utiles pour optimiser votre base de données relationnelle.

Qu'est-ce qu'une dépendance fonctionnelle ?

Une dépendance fonctionnelle est un type de dépendance avec une relation entre deux variables. Du côté gauche, vous avez l'attribut déterminant, également connu sous le nom de clé primaire, et du côté droit, vous avez l'attribut dépendant, également connu sous le nom d'attribut non clé. La fonction ou le résultat change en fonction de la relation entre les deux variables.

Nous savons que cela semble un peu compliqué, alors voici comment fonctionnent les dépendances fonctionnelles :

Supposons que vous utilisiezun logiciel de base de données clients pour suivre les anniversaires de vos clients. Vous souhaitez envoyer à vos clients un e-mail personnalisé le jour de leur anniversaire afin d'encourager la bonne volonté Vous devez utiliser une dépendance fonctionnelle pour envoyer un e-mail à chaque utilisateur le jour de son anniversaire - après tout, un "Joyeux anniversaire" non pertinent envoyé à 300 personnes ne serait-il pas un peu bizarre ? Dans ce cas, la fonction d'envoi d'un e-mail dépend de la variable de l'anniversaire du client Si vous souhaitez créer ce type de relation dans votre base de données, vous devez paramétrer une dépendance fonctionnelle entre la date d'anniversaire du client et la fonction d'envoi de l'e-mail le jour de son anniversaire

Les dépendances fonctionnelles sont fondamentales pour la normalisation des bases de données. La normalisation permet d'organiser une base de données - tout comme le rangement d'une pièce - afin de disposer les données de manière à éviter les répétitions.

Les règles des dépendances fonctionnelles dans les systèmes de gestion de base de données

Les dépendances fonctionnelles suivent plusieurs règles d'inférence - également appelées "axiomes d'Armstrong".

Il existe trois grandes règles de dépendance fonctionnelle :

Réflexivité : La règle réflexive stipule que si l'attribut A est lié à l'attribut X, alors l'attribut X est lié à l'attribut A. Par exemple, si A est le prénom d'une personne et X son nom de famille, ces deux attributs seront toujours liés l'un à l'autre **La règle d'augmentation stipule que si vous ajoutez des données à une variable, également connue sous le nom d'augmentation, vous devez ajouter cette augmentation à l'ensemble des attributs. Ainsi, si vous ajoutez un surnom au champ du prénom, ce champ est désormais lié au champ du nom de famille Transitivité: La règle de transitivité stipule que si l'attribut A est lié à l'attribut C, alors par association, l'attribut B est également égal à l'attribut C. Ne vous laissez pas démonter par cette règle : la dépendance transitive signifie que, parfois, une chose peut en déterminer une autre, qui en détermine une troisième. Par exemple, si vous générez des codes-barres dans votre fichierPlateforme CRM pour les clients sur la base de leurs nom et prénom, le nom détermine la place du client dans une liste alphabétique

Les dépendances fonctionnelles transforment vos modèles de données en schémas de relations réels à l'aide de SQL, ce qui préserve l'intégrité de vos données. En pratique, vous pouvez utiliser les dépendances fonctionnelles dans votre système de gestion de base de données, ou SGBD, pour vous libérer des redondances de données et des moments de "oups" qui brisent les bases de données. 👀

Mettez en place des migrations de bases de données en toute transparence avec ClickUp

Dépendance fonctionnelle totale contre dépendance fonctionnelle partielle

Avant d'examiner les différents types de dépendances fonctionnelles, il est important de faire la distinction entre les dépendances fonctionnelles partielles et les dépendances fonctionnelles complètes.

Supposons que vous connectiez votre diagramme d'entreprise dans une base de données. Dans le cas d'une dépendance fonctionnelle totale, un attribut dépend d'un autre paramètre, mais pas d'un sous-ensemble de cet attribut. Ainsi, disons que nous avons une combinaison de "Nom de l'employé" et d'"Identifiant de l'employé" qui détermine un "Emplacement"

Si vous connaissez le "Nom de l'employé" et l'"Identifiant de l'employé", vous pouvez déterminer l'"Emplacement" cependant, vous ne pouvez pas considérer ces deux variables seules pour déterminer l'"emplacement" Dans ce cas, l'"emplacement" dépend entièrement de la combinaison du "nom de l'employé" et de l'"identifiant de l'employé"

Une dépendance fonctionnelle partielle se produit lorsqu'un attribut ne dépend que d'une partie de la clé primaire au lieu de la clé primaire composite. Par exemple, si vous pouvez calculer le champ de données "Années travaillées" avec "Identifiant de l'employé", vous avez une dépendance partielle parce que "Années travaillées" ne dépend pas de "Emplacement"

Cela peut sembler une petite différence, mais cela a de grandes conséquences pour la normalisation des données. Les dépendances fonctionnelles partielles peuvent entraîner des redondances dans votre base de données, ce qui signifie que vous devez les traiter dans la deuxième forme normale du processus de normalisation, ou 2NF. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est certainement quelque chose que vous devrez corriger à l'avenir. 🛠️

Première, deuxième et troisième formes normales en SQL

Lorsque vous normalisez des données, l'objectif est d'éliminer toute anomalie d'insertion, de mise à jour ou de suppression dans votre base de données, susceptible de provoquer des dégâts. La normalisation avec dépendances fonctionnelles s'effectue en trois étapes.

Premier formulaire normal

Le premier formulaire normal est le fondement de la construction d'un système dans lequel vous pouvez utiliser des dépendances fonctionnelles. Elle jette les bases de l'identification des dépendances dans les deuxième et troisième formulaires normaux. Techniquement parlant, la première forme normale a des attributs qui ne contiennent que des valeurs atomiques, ce qui garantit l'absence de groupes répétitifs.

Deuxième formulaire normal

Après avoir soumis les données à la première forme normale, vous obtiendrez une Tableur dont tous les attributs non clés dépendent entièrement de la clé primaire d'un point de vue fonctionnel. En 2NF, vous supprimez les dépendances partielles en divisant les tableaux pour vérifier que chaque attribut non clé dépend entièrement de la clé primaire.

Troisième formulaire normal

Lorsqu'un tableau de données est en 2NF, il passe en 3NF une fois que tous les attributs ne dépendent fonctionnellement que de la clé primaire et de rien d'autre. Dans la 3ND, vous supprimez toutes les dépendances transitives en divisant davantage le tableau à cette étape.

la 1NF paramètre les dépendances fonctionnelles, tandis que les 2NF et 3NF affinent l'organisation des données en restructurant les dépendances fonctionnelles. Cela permet de s'assurer que chaque élément de données est stocké à l'endroit le plus logique, en réduisant les redondances et en renforçant l'intégrité des données.

Visualisez et gérez la feuille de route de votre produit dans l'affichage ClickUp Échéancier

Types de dépendances fonctionnelles avec exemples

Si vous êtes prêt à utiliser les dépendances fonctionnelles, vous avez le choix entre quatre fonctions.

Trivial

La dépendance triviale est un type de dépendance fonctionnelle de base dans lequel un attribut ou un ensemble d'attributs se détermine lui-même. Chaque dépendance est un sous-ensemble de votre déterminant. En d'autres termes, si C est un sous-ensemble de A, la relation fonctionnelle est triviale.

Cela peut sembler un peu évident, mais un exemple serait d'identifier le titre d'un livre lorsque vous connaissez à la fois le titre et l'auteur. Il est assez facile de voir la relation entre ces deux attributs, et c'est pourquoi les dépendances fonctionnelles triviales sont les plus simples à comprendre.

Non triviales

C'est ici que les choses deviennent plus intéressantes. Dans une dépendance fonctionnelle non triviale, un attribut peut déterminer un autre attribut distinct. Dans ce cas, A est une collection d'attributs et B aussi, mais B n'est pas un sous-ensemble de A. Si B n'est pas un sous-ensemble de A, ils ont une relation non triviale.

Vous avez une relation non triviale si vous créez une base de données de livres, que vous attribuez à chaque livre un code unique et que vous pouvez rechercher le titre du livre si vous connaissez le code qui lui a été attribué.

Visualiser le flux des tâches à chaque étape du projet et les classer par objectifs

Multivalué

Dans le cas d'une dépendance multivaluée, un attribut est connecté à plusieurs autres attributs. Les paramètres de votre ensemble de dépendances ne dépendent pas les uns des autres. Ainsi, si les attributs A et C n'ont pas de dépendance fonctionnelle, la relation entre B, A et C est multivaluée.

Pour continuer avec l'analogie du livre, c'est comme un auteur qui a écrit de nombreux livres. Si vous connaissez son nom, vous pouvez dresser la liste de tous les livres qu'il a écrits. Dans une dépendance fonctionnelle multivaluée, un auteur aura plusieurs livres liés à son nom.

Transitif

On parle de dépendance fonctionnelle transitive lorsqu'un attribut en détermine un autre, puis un autre. C'est un peu comme une réaction en chaîne. Si cela vous semble familier, c'est parce que ce type de dépendance fonctionnelle suit la règle de la transitivité.

Dans ce cas, si A est égal à B et que B est égal à C, alors A doit être égal à C. Supposons que vous construisiez une base de données de livres et que vos codes de livres uniques déterminent les éditeurs et leurs genres. Si vous connaissez le code du livre, vous pouvez déterminer l'éditeur et son genre.

Êtes-vous impatient de commencer à utiliser les dépendances fonctionnelles ? Vous êtes libre d'utiliser les dépendances fonctionnelles comme bon vous semble, mais lorsque vous avez besoin de faire un travail plus intelligent avec moins de soucis, optez pour ClickUp.

Voici un aperçu rapide de la façon de construire une base de données dans ClickUp et d'y incorporer des dépendances fonctionnelles :

Tout d'abord, vous devez paramétrer une base de données dans ClickUp. Vous pouvez importer des feuilles de données à partir d'Excel ou créer votre propre base de données. Vue Tableur de ClickUp permet une modification en cours et d'autres affichages personnalisés pour suivre les données sur à peu près n'importe quoi. ClickUp permet également visualise les données pour conclure votre base de données en un temps record.

La bonne nouvelle, c'est que vous ne partez pas de zéro. Modèles de base de données de ClickUp font de la création d'une base de données un jeu d'enfant.

Les modèles Modèle de base de données ClickUp Blog est très utile pour le forfait de contenu, et le modèle de base de données de blog ClickUp Modèle d'annuaire des employés ClickUp est parfait pour créer rapidement une base de données contenant les informations de contact des collègues. Il s'agit également d'une base de données sans code, donc si vous souhaitez créer une base de données sans apprendre le langage SQL, nous avons tout ce qu'il vous faut.

Superviser le travail continu de publication des articles de blog avec un calendrier de contenu

Incorporation des dépendances fonctionnelles dans ClickUp

Normalement, vous devriez vous creuser la tête pour créer des dépendances fonctionnelles dans une base de données. Heureusement, l'interface "glisser-déposer" de ClickUp facilite la création de Relations entre les tâches et les documents. Il n'y a pas de mal à ce que Outils d'IA de ClickUp font de la gestion des bases de données un jeu d'enfant, même si vous n'êtes pas un pro des bases de données.

Voici comment vous pouvez créer une dépendance dans votre base de données ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/clickup-task--1400x704.png

/$$$img/

Tout d'abord, cliquez sur la tâche avec laquelle vous souhaitez travailler.

Allez dans Relations > Dépendance. Choisissez entre Attente sur, Blocage et Tâches pour personnaliser la relation.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Dependencies.png Dépendances ClickUp /$$img/

Paramétrer les tâches pour qu'elles se bloquent ou attendent l'une l'autre afin de créer une dépendance dans ClickUp

Dans ce cas, nous allons choisir Attente sur et rechercher une autre tâche qui sera liée à la tâche actuelle.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/clickup-task-dependencies.png

/$$$img/

Accédez à la relation de dépendance à partir du menu des paramètres de la tâche

Cliquez sur "Terminé", et le tour est joué ! 🙌

Simplifier les dépendances avec ClickUp

Qui a dit que la gestion des bases de données devait être compliquée ? Tant que vous comprenez les tenants et les aboutissants des dépendances fonctionnelles, vous concevrez une base de données rapide et précise qui permettra à votre organisation d'aller de l'avant.

Et vous n'avez pas à le faire seul. ClickUp est un système de gestion de base de données solide qui combine les données avec les modèles, les projets, les tâches, les Objectifs et tout ce qui se trouve entre les deux.

Gagnez plus de temps et concentrez-vous sur les tâches à forte valeur ajoutée en adoptant la plateforme ClickUp, véritable tout-en-un.

Essayez-le vous-même : Créez un compte ClickUp gratuit pour construire une meilleure base de données !