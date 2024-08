10 meilleures alternatives à Gartner pour développer des stratégies informatiques solides

Si vous avez déjà essayé de d'élaborer les bonnes stratégies informatiques pour votre entreprise sans l'aide d'un professionnel, vous en avez probablement eu assez des recherches interminables en ligne, des discussions biaisées avec les fournisseurs et des conseils "experts" de votre cousin Bob en matière d'informatique. 👀

C'est là qu'interviennent les grands noms comme Gartner ! Depuis sa création en 1979, ce cabinet de conseil a su tirer les enseignements des dernières technologies, tendances et formules magiques (d'accord, peut-être pas des formules réelles) pour permettre aux entreprises de garder une longueur d'avance.

Mais Gartner n'est pas le seul acteur de la ville : de nombreuses plateformes d'analyse proposent des analyses orientées vers le marché l'analyse de la concurrence pour favoriser des décisions technologiques plus durables dans tous les secteurs.

Dans cet article, nous explorons 10 alternatives de Gartner dignes d'intérêt, en mettant l'accent sur ce qui fait la particularité de chacune d'entre elles. En outre, un bonus : nous vous révélons également un outil de premier ordre qui peut vous aider à mettre en œuvre des stratégies informatiques plus efficacement. Plongeons dans le vif du sujet !

Qu'est-ce que Gartner ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Gartner-Magic-Quadrant.png Un Magic Quadrant par Gartner /$$img/

Via : Gartner En tant que société de recherche et de conseil en informatique de premier plan, l'expertise de Gartner réside dans la collecte de grandes quantités de données, qui comprennent les tendances du marché, les capacités des fournisseurs et les technologies émergentes dans l'ensemble du secteur de l'informatique. Il analyse ces données pour produire un large intervalle de ressources.

L'une de ses offres exclusives les plus connues est le Magic Quadrant, un ensemble de rapports d'études de marché qui aident les entreprises à prendre des décisions éclairées en évaluant et en comparant les produits et les services technologiques.

Gartner organise également des conférences et fournit des services prestataires, offrant aux entreprises des recherches et des informations qui les aident à évaluer leur position sur le marché et leurs besoins en matière de technologies de l'information l'efficacité des processus .

Bien que l'entreprise soit très respectée, elle ne fait pas appel à tous les secteurs d'activité ni à toutes les tailles d'entreprises. De plus, ses services sont plus onéreux ce qui pourrait les rendre inaccessibles pour les utilisateurs de l les entreprises plus petites ou les startups . Il est important d'envisager des alternatives à Gartner pour répondre à des défis de recherche spécifiques ou obtenir des conseils plus adaptés à votre situation particulière.

Que faut-il rechercher dans les alternatives à Gartner ?

Voici quelques facteurs clés à prendre en compte lorsque l'on étudie les alternatives à Gartner :

Expertise spécialisée : Pour des perspectives plus adaptées et pertinentes, recherchez des cabinets spécialisés dans votre secteur ou dans les technologies de niche qui vous intéressent Méthodologie de recherche : Voyez si les méthodes de recherche de l'entreprise sont adaptées à votre secteur d'activité ou aux technologies de niche qui vous intéressentméthodologies de recherche sont suffisamment transparentes et complètes pour permettre d'extraire des informations utiles et exploitables Crédibilité : Vérifier les antécédents et la réputation du cabinet dans le secteur pour évaluer la fiabilité et la qualité du service à attendre Outils et ressources analytiques : Explorez les rapports de marché, les analyses prédictives et les outils d'analyse comparative de l'entreprise en termes de profondeur et d'étendue des données Perspectives mondiales ou locales : En fonction de la portée de votre entreprise, vous pourriez avoir besoin d'une entreprise ayant une forte perspective mondiale ou d'une entreprise ayant des perspectives plus localisées et régionales L'innovation et la réflexion prospective : En particulier dans le secteur de la technologie, le cabinet de conseil doit se tenir au courant des dernières tendances et innovations pour fournir des conseils pragmatiques Flexibilité du service : La possibilité de personnaliser les rapports, les paramètres et les consultations augmente considérablement la valeur que vous recevez La communauté et les possibilités de mise en réseau : Comme Gartner, l'alternative devrait proposer des évènements de mise en réseau, des webinaires, des déjeuners ou des communautés d'utilisateurs pour établir des connexions

Débloquer la magie du conseil avec les 10 meilleures alternatives à Gartner

Découvrons le top 10 des logiciels d'entreprise alternatifs à Gartner qui se sont imposés dans l'industrie. Des analyses de marché approfondies aux tendances technologiques de pointe, ces entreprises et plateformes peuvent répondre à une variété de besoins et de niches ! 💗

1. Forrester

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Forrester-Wave-Graphic.png Le graphique de la vague Forrester /$$img/

Via : Forrester Si votre entreprise cherche à développer une approche centrée sur l'employé ou sur le client, il est important qu'elle soit en mesure d'utiliser les technologies de l'information et de la communication (TIC) stratégies opérationnelles forrester peut être une alternative solide à Gartner. Ses recherches portent sur la manière dont la technologie influe sur le comportement des consommateurs et sur la façon dont les consommateurs sont informés de l'évolution de la technologie l'engagement des employés .

À l'instar du Magic Quadrant de Gartner, les rapports Forrester Wave sont des analyses détaillées de divers marchés technologiques. Ces rapports évaluent et comparent les fournisseurs de technologie, offrant un aperçu des forces et des faiblesses de chaque prestataire.

Forrester est connu pour se concentrer sur les tendances futures afin d'aider les entreprises à expérimenter les technologies émergentes. Les ressources supplémentaires comprennent des outils d'analyse comparative, des playbooks et même un chatbot GenAI, Izola, qui aide les clients à rationaliser le processus de requêtes sur des données de recherche complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Forrester

L'accent mis sur l'expérience du client

Une variété de rapports, d'outils et de ressources

Prédictions pratiques sur les tendances futures

Assistant GenAI

Pertinent pour de nombreux emplacements géographiques et secteurs d'activité

Limites de Forrester

Certains utilisateurs ont exprimé des doutes quant à la neutralité de ses recherches

La profondeur de l'analyse peut être plus faible que celle de Gartner

Peu d'utilisateurs ont évalué ce logiciel

Prix Forrester

Contacter Forrester pour connaître les tarifs

G2 : 4.3/5 (30+ avis)

2. TrustRadius

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/TrustRadius.png Les TrustMaps de TrustRadius /$$$img/

Via : Rayon de confiance TrustRadius apporte également une approche centrée sur le client à la Tableur, en fournissant des commentaires et des expériences du monde réel de la part d'utilisateurs réels de produits. Les TrustMaps de la plateforme sont une fonctionnalité unique, offrant une comparaison visuelle en deux dimensions des produits d'une catégorie particulière sur la base de la satisfaction des utilisateurs et de la fréquence des recherches.

TrustRadius met l'accent sur la transparence de ses avis, en employant des directives strictes pour garantir l'authenticité et empêcher les avis biaisés ou faux. 👮

Cette plateforme intuitive permet aux entreprises de toutes tailles d'accéder facilement aux informations et de les interpréter dans plus de 400 catégories de logiciels. Cela est particulièrement utile pour les startups ou les entreprises ayant des ressources limitées à consacrer à des recherches approfondies.

TrustRadius meilleures fonctionnalités

Évaluations des utilisateurs pour une meilleure compréhension par la communauté

Informations complètes sur les produits

TrustMaps pour un aperçu rapide des évaluations de produits

Pratiques de transparence saines

Accessibilité et facilité d'utilisation

Les limites de TrustRadius

Les utilisateurs ont signalé certaines critiques peu fiables

Le service client et le temps de réponse de l'assistance peuvent être améliorés

Un autre outil évalué par un nombre limité d'évaluateurs

Prix de TrustRadius

TrustRadius pour les acheteurs : Free

: Free TrustRadius pour les vendeurs : A partir de 30 000 $/an (réduction pluriannuelle possible)

TrustRadius évaluations et critiques

G2 : 3.5/5 (30+ commentaires)

: 3.5/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (60+ commentaires)

3. IBM Consulting

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/IBM-Consulting.png Image du produit IBM /$$img/

Via : IBM IBM Consulting, anciennement IBM Global Business Services, offre une approche holistique en combinant conseils stratégiques et mise en œuvre pratique. Cela peut s'avérer très avantageux pour les entreprises qui recherchent des solutions de service de bout en bout.

Avec une présence dans plus de 200 pays et territoires, IBM Consulting peut répondre aux divers besoins des entreprises opérant dans différentes régions. 🌍

Cette entreprise a accès à des analyses et des recherches avancées, alimentées par les investissements significatifs d'IBM dans ces domaines, qui remontent au milieu des années soixante-dix. Elle met fortement l'accent sur l'innovation, en explorant constamment de nouvelles technologies et méthodologies, comme l'IA et le cloud computing.L'accent mis sur les connaissances approfondies est particulièrement précieux pour les entreprises qui cherchent à.. l'accent mis sur les connaissances approfondies est particulièrement précieux pour les entreprises qui cherchent à mettre en œuvre des infrastructures informatiques complexes ou investir dans des technologies révolutionnaires.

IBM Consulting meilleures fonctionnalités

Solutions intégrées de conseil et de technologie

Services aux entreprises mondiales,organisations à but non lucratifet les ONG

Capacités d'analyse et de recherche avancées

Accent mis sur les conseils transformateurs fondés sur les données

Solutions personnalisées au sein desecteurs tels que les soins de santé et la finance

Limites d'IBM Consulting

S'adresse davantage aux grandes entreprises qu'aux petites entreprises

Peut privilégier ses propres solutions technologiques par rapport à celles d'autres fournisseurs

Prix d'IBM Consulting

Contactez IBM pour connaître les tarifs

G2 : 3.9/5 (50+ avis)

4. Nucleus Research

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Nucleus-Research.jpg La matrice de valeur par Nucleus Research /$$img/

Via : Nucleus Research Nucleus Research se distingue par ses Centré sur le retour sur investissement il s'agit d'une approche centrée sur le retour sur investissement, d'une analyse factuelle et d'une affinité pour les idées pratiques et exploitables. Il facilite la compréhension des implications financières potentielles et de l'efficacité réelle des investissements technologiques proposés.

Semblable au Magic Quadrant de Gartner, la Matrice de valeur de la plateforme fournit une matrice visuelle permettant d'évaluer les fournisseurs de technologie en fonction de leur convivialité, de leur fonction et de la valeur qu'ils apportent aux clients. Nucleus Research offre également des services de recherche sur mesure, permettant aux entreprises d'obtenir des informations spécifiques à des contextes et des défis uniques.

Les rapports sont conçus pour être hautement exploitables, fournissant des rapports pratiques et spécifiques que les entreprises peuvent mettre en œuvre. Nucleus Research est fier de son indépendance et de son objet, offrant des analyses impartiales qui ne sont pas influencées par le parrainage d'un fournisseur.

Les meilleures fonctionnalités de Nucleus Research

Recherche axée sur le retour sur investissement

Classement perspicace de la matrice de valeur

Rapports exploitables

Analyse indépendante et impartiale

Services de recherche personnalisés

Les limites de Nucleus Research

L'accent mis sur l'analyse du retour sur investissement réduit l'importance accordée aux facteurs qualitatifs

Pas de ressources gratuites

Prix de Nucleus Research

Accès lecteur : 750 $/trimestre, facturé trimestriellement

: 750 $/trimestre, facturé trimestriellement Conseiller technique : Contacter Nucleus Research pour les tarifs

Pas assez d'évaluations pour établir des évaluations crédibles

5. Nielsen

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Nielsen.png Image du produit Nielsen /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Nielsen Nielsen Si vous travaillez dans le domaine des médias, de la publicité ou dans des champs connexes, Nielsen peut vous fournir des outils de mesure d'audience essentiels, notamment son célèbre système d'évaluation de la télévision, pour vous aider à élaborer des stratégies efficaces. Bien que son objectif soit différent de l'approche centrée sur les technologies de l'information de Gartner, la plateforme offre des informations pertinentes sur le comportement des consommateurs et les tendances du marché. 📺

L'approche de Nielsen est fortement axée sur les données. Elle offre une sélection généreuse d'outils et de services analytiques, tels que Nielsen ONE, qui combine les données d'affichage sur de multiples plateformes médiatiques, notamment la télévision, les services de streaming, les ordinateurs de bureau et les téléphones mobiles, pour campagne publicitaire forfait.

Nielsen a intégré des technologies avancées, notamment l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, pour renforcer ses méthodologies de recherche et améliorer la précision et la profondeur de ses analyses.

Nielsen meilleures fonctionnalités

Études de marché et de consommation approfondies

Accent mis sur les médias et la publicité

Mesure de l'audience multiplateforme avec Nielsen ONE

Solutions personnalisées disponibles grâce à des études et des services de conseil sur mesure

Validation de l'innovation et de l'intégration des technologies

Les limites de Nielsen

Il n'est peut-être pas aussi utile pour les entreprises en dehors du secteur des médias

Le téléchargement des rapports peut prendre beaucoup de temps

Prix Nielsen

Contactez Nielsen pour connaître les tarifs

Evaluations et critiques de Nielsen Marketing Cloud

G2 : 4.3/5 (15+ commentaires)

: 4.3/5 (15+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (10+ avis)

6. Comparablement

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Comparably.png Comparably Image du produit /$$$img/

Via : Comparablement Comparably recueille des données principalement auprès des employés, offrant un aperçu authentique de la culture d'entreprise, des salaires et des expériences sur le lieu de travail. Il peut vous aider à prendre des décisions éclairées sur des partenaires ou des vendeurs potentiels en fonction de leur pratiques et valeurs internes que vous pouvez ou non approuver.

Comparably propose des comparaisons et des classements d'employeurs sur la base de divers critères, tels que le leadership et les valeurs de l'entreprise l'équilibre entre le travail et la vie privée . Il donne également un aperçu de la diversité et de l'inclusion au sein des organisations, un aspect de plus en plus important de la culture d'entreprise.

Les services de données de la plateforme offrent une perspective unique sur les entreprises, en complément des services de recherche et de conseil plus traditionnels. Elle offre également aux employeurs gestion de la marque employeur des outils permettant de présenter votre entreprise sous un jour favorable.

Les meilleures fonctionnalités de Comparably

Aperçu de la culture d'entreprise, de la diversité et de l'inclusion

Ventilation détaillée des rémunérations

Services de gestion de la marque pour les employeurs

Interface conviviale

Limites de Comparably

L'étiquette des services peut être relativement élevée

Pas assez d'entreprises listées

Prix de Comparably

Contacter Comparably pour connaître les tarifs

Evaluations et critiques de Comparably

G2 : 3.3/5 (Moins de 5 avis)

7. IDC

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/IDC.png Le graphique IDC MarketScape /$$img/

Via : IDC Particulièrement bien adapté aux entreprises du secteur technologique, IDC (International Data Corporation) propose une analyse approfondie d'un large intervalle de marchés informatiques, aidant les entreprises à comprendre les tendances, les opportunités et les défis. Elle produit également des rapports de recherche spécialisés, tels que le IDC MarketScape, qui offre des graphiques complets sur les marchés des technologies de l'information et de la communication des concurrents .

Vous adorerez les connaissances approfondies d'IDC sur des secteurs spécifiques de l'industrie, tels que l'infrastructure informatique, les logiciels, les télécommunications et les technologies émergentes comme l'IA et l'Internet des objets (IoT). Il organise de nombreuses conférences et évènements qui rassemblent les leaders de l'industrie, offrant des opportunités de réseautage et des aperçus par les pairs sur les dernières motivations technologiques.

L'approche d'IDC combine l'analyse de données quantitatives avec des perspectives qualitatives, offrant une perspective bien équilibrée sur le paysage informatique.

Les meilleures fonctionnalités d'IDC

Informations approfondies sur le marché et conseils personnalisés

Recherches et rapports spécialisés

Perspectives sectorielles

Événements de leadership éclairé

Recherches quantitatives et qualitatives

Les limites de l'IDC

Ressources limitées en dehors du champ technologique

Le service client pourrait bénéficier d'une formation plus poussée sur les problèmes techniques

Prix de l'IDC

Contactez IDC pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (20+ commentaires)

8. Qmarkets

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Qmarkets-1400x875.png Q-scout par Qmarkets /$$$img/

Via : Qmarkets Qmarkets est spécialisé dans la gestion des idées et de l'innovation . Il est conçu pour faciliter le brainstorming axé sur le retour sur investissement, la collaboration des équipes à tous les niveaux et la mise en œuvre de solutions innovantes au sein des organisations.

En outre l'amélioration continue et l'innovation dans les portefeuilles, l'une des clés de Qmarkets est Q-scout, un produit qui vous aide à identifier les technologies prometteuses et à explorer le marché pour des partenariats ou des acquisitions potentiels. Q-trend est un autre outil qui vous permet de maintenir votre longévité en identifiant, en analysant et en vous adaptant aux tendances chaudes de votre industrie ou de votre marché immédiat.

Qmarkets offre des capacités avancées d'analyse et de rapports essentielles pour l'évaluation des entreprises permettant aux organisations de suivre la progression de leurs initiatives, d'en mesurer l'impact et de prendre des décisions fondées sur des données.

Les meilleures fonctionnalités de Qmarkets

Gestion des idées et crowdsourcing

Approche collaborative

Webinaires en direct et à la demande

Outils tels que Q-scout et Q-trend pour améliorer l'adaptabilité

Analyses et rapports avancés

Les limites des Qmarkets

L'installation peut s'avérer difficile

Certains utilisateurs trouvent l'interface peu intuitive

Prix de Qmarkets

Contactez Qmarkets pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (40+ commentaires)

: 4.5/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (30+ commentaires)

9. G2

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/G2.png Rapport Grid® par G2 /$$img/

Via : G2 Les avis des utilisateurs couplés à des analyses détaillées font de G2 une ressource de référence pour comparer les logiciels et les solutions technologiques. La plateforme est un référentiel de plus de 15 000 rapports de marché, tels que :

Grid ® Rapports : Fournissent un aperçu de divers fournisseurs prestataires de technologie, en les classant en fonction de la satisfaction des clients et de leur présence sur le marché Rapports d'index : Évaluer et classer les produits en fonction de critères tels que la probabilité de recommandation, l'adoption par les utilisateurs, le retour sur investissement et le délai de mise en service Rapports Momentum : Se concentrer sur la trajectoire de croissance des produits en cours d'évolution Rapports de comparaison : Présenter une comparaison côte à côte de quatre produits concurrents au maximum, en mettant en contraste leurs évaluations de satisfaction et divers indicateurs

Si votre entreprise dispose de ressources limitées pour effectuer des recherches approfondies ou si elle a besoin d'une prise de décision rapide, vous apprécierez peut-être les informations directes et basées sur l'utilisateur fournies par G2.

Les meilleures fonctionnalités de G2

Plus de 2 millions d'avis d'utilisateurs réels

Rapports dynamiques

Comparaisons directes de produits

Inclut des ressources multimédias et des vidéos d'évaluation

Les limites du G2

Examens limités ou inexistants pour les solutions de niche ou émergentes

La fiabilité et la neutralité du contenu généré par les utilisateurs varient

Prix de G2

Contactez G2 pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (3 600+ avis)

: 4.7/5 (3 600+ avis) TrustRadius : 7.4/10 (20+ avis)

10. Omdia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Omdia-1280x1400.png Omdia Universe Graphic by Omdia Vendor Selection /$$$img/

Via : Omdia Omdia a été formé en 2020 par la fusion des marques de recherche héritées d'Informa Tech : Ovum, IHS Markit Technology, Tractica, et Heavy Reading. Ses recherches couvrent un large éventail de sujets, de l'analyse détaillée de la chaîne d'approvisionnement aux technologies émergentes, en passant par les perspectives du secteur des télécommunications.

Omdia Vendor Selection combine des analyses d'experts et des commentaires d'utilisateurs (via une partenariat avec TrustRadius ) pour évaluer les fournisseurs et mettre en lumière les entreprises et les technologies qui devraient être sur votre radar. 🔍

Les services de conseil de bout en bout d'Omdia s'appuient sur une équipe de plus de 400 experts. L'option Demandez à un analyste garantit aux clients un accès direct à ces professionnels, permettant des consultations personnalisées et des discussions approfondies sur des domaines de recherche spécifiques.

Les meilleures fonctionnalités d'Omdia

Expertise intégrée des marques héritées du passé

Services de conseil personnalisés

Stratégies de mise sur le marché et des services tels que la segmentation et la diffusion de messages cibles

Accès direct à l'annuaire des analystes

Les limites d'Omdia

Ne couvre pas des champs interdisciplinaires plus larges tels que FinTech et EdTech

Études de cas publiques limitées

Prix d'Omdia

Contactez Omdia pour connaître les tarifs

Aucune évaluation n'est disponible pour l'instant

Autres outils pour le conseil en informatique et l'implémentation de nouvelles technologies

Vous avez choisi votre consultant pour la recherche ? Eh bien, votre travail est loin d'être terminé - la seule façon de mettre en œuvre des stratégies informatiques avec succès est de mettre en place des pratiques de gestion de projet fiables. D'après 2023 statistiques 75 % des personnes interrogées dans le secteur des technologies de l'information n'ont pas confiance dans les nouvelles stratégies et doivent souvent passer beaucoup de temps à les aligner sur les objectifs de l'entreprise - et tout cela peut être évité si vous utilisez une solution de gestion de projet performante.

ClickUp Vous pouvez gagner du temps et ajouter de la valeur à votre entreprise en utilisant ClickUp comme hub centralisé pour

la gestion de projet de la communication et du partage de documents. Il assiste les entreprises et les cabinets de conseil dans tous les domaines.

ClickUp est un outil de bout en bout permettant de gérer le partage des connaissances et la mise en œuvre. Imaginons que vous ayez reçu un rapport détaillant les étapes nécessaires à l'exécution d'une stratégie informatique ambitieuse. Avec Tâches ClickUp vous pouvez décomposer le processus en tâches et sous-tâches gérables, chacune avec ses propres délais, assignés et niveaux de priorité afin d'achever le projet dans les délais impartis. Tout au long du projet, votre équipe peut utiliser des commentaires et des mentions dans les tâches pour communiquer avec les autres membres de l'équipe et partager des mises à jour, poser des questions ou demander des éclaircissements sans effort !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-List-view-with-filters-1400x934.png ClickUp 3.0 Vue Liste avec Filtres /$$img/

Filtrez votre vue Liste par statut, priorité, assigné, ou tout autre champ personnalisé pour mieux adapter les listes de tâches à vos besoins

Vous avez du mal à vous occuper des tâches administratives répétitives pendant les consultations ? Facilitez-vous la tâche grâce à l'outil facile d'utilisation Automatisations ClickUp -ClickUp Automations offre une interface sans code pour automatiser les flux de travail de routine. Par exemple, chaque fois qu'une tâche (comme Draft Report) est achevée, une notification par e-mail vous est automatiquement envoyée pour examen, et le statut de la tâche est mis à jour en Review in Progress.

ClickUp a pour but de faciliter le processus d'élaboration, de sélection et de mise en œuvre des stratégies d'entreprise !

Par exemple, vous pouvez utiliser 15+ affichages différents pour évaluer les stratégies disponibles ou voir la progression d'un projet par étapes. Vous apprécierez les Vue Tableau pour suivre la progression d'un projet en Mise en forme de type Kanban , en suivant les tâches de En cours à Accompli. Le format Diagramme de Gantt et Affichages du Calendrier sont également utiles pour le forfait, l'optimisation et l'exécution de stratégies à grande échelle.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image6-1.gif Exemple des différents affichages de ClickUp /$$img/

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux fournisseurs prestataires une solution complète pour chaque équipe

Profitez de sessions de conseil productives avec ClickUp !

ClickUp offre plusieurs outils de collaboration pour améliorer vos processus de consultation ! Ses modèles de consultation gratuits couvrent tout, de les accords de service et suivi du temps aux rapports des consultants.

Pour la modification en cours et le retour d'information, utilisez Documents ClickUp pour travailler avec des consultants sur de nouvelles stratégies et de nouveaux cadres. Grâce à des paramètres de permission personnalisables, vous disposez d'un espace rationalisé pour échanger des commentaires et finaliser les documents.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Docs-Sharing-feature.png Fonctionnalité de partage des documents de ClickUp 3.0 /$$img/

La collaboration est clé avec ClickUp 3.0 Docs, vous pouvez donc rapidement partager, définir des paramètres de permission ou exporter vers des utilisateurs internes ou externes

Pour adoucir l'affaire, ClickUp AI peut vous aider à gagner du temps en analysant intelligemment les données et en résumant les documents. Elle peut également vous assister dans la rédaction et l'optimisation des documents destinés aux employés afin de faciliter leur compréhension. 🤖

Si vous utilisez des outils comme Google Drive ou Slack , intégrez-les à ClickUp pour réduire les changement de contexte entre les applications.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Limites de ClickUp :

Prend du temps pour explorer toutes les fonctionnalités et caractéristiques

L'application mobile a moins de fonctionnalités que la version bureau

Prix de ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

Mettre en œuvre des stratégies informatiques ambitieuses avec ClickUp

Choisir le bon cabinet d'études et de conseil peut donner à votre entreprise un avantage concurrentiel, mais ce n'est qu'un début. Pour traire la valeur que vous obtenez, en tirant parti de l'innovation logiciel de gestion de projet comme ClickUp peut changer la donne.

Qu'il s'agisse d'une meilleure organisation, d'une meilleure communication ou d'une plus grande efficacité, le logiciel de gestion de projet ClickUp peut changer la donne d'une transparence accrue clickUp peut rendre votre collaboration avec les consultants plus productive et plus axée sur les résultats.

Prêt à donner le coup d'envoi de votre prochaine stratégie informatique ? S'inscrire à ClickUp pour en faire une réussite éclatante ! 🤩