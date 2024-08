10 modèles gratuits pour les organisations à but non lucratif dans Excel et ClickUp

Définir les objectifs d'une organisation à but non lucratif et élaborer des stratégies efficaces pour les atteindre peut sembler insurmontable, surtout si vous ne savez pas par où commencer. Il est encore plus difficile de rester concentré lorsque l'on se préoccupe constamment de collecter des fonds, d'attirer des visiteurs sur le site et d'améliorer l'engagement des donateurs.

Découvrez la solution parfaite pour les opérations internes : les modèles pour les organisations à but non lucratif ! Ces outils précieux vous permettent de créer un plan d'action complet pour votre projet à but non lucratif, en aidant votre équipe, les travailleurs communautaires, les membres du Tableau, les donateurs et les autres parties prenantes à comprendre clairement vos objectifs.

Nous avons placé nos 10 modèles favoris dans le but de rendre votre organisation, votre campagne ou votre évènement de collecte de fonds opérationnel en un rien de temps. Nous vous montrerons ce qui fait la particularité de chacun d'entre eux et comment maximiser leur potentiel avec des applications adaptées. 🌻

Qu'est-ce qu'un modèle à but non lucratif ?

Un modèle à but non lucratif est un cadre à multiples facettes qui aide les organisations à but non lucratif à concevoir des présentations professionnelles, des conceptions web ou des documents pour atteindre leurs objectifs principaux pour différentes causes caritatives.

La plupart des organisations à but non lucratif ont des contraintes budgétaires et ne peuvent pas se permettre d'engager des équipes coûteuses pour assurer la maintenance et l'amélioration de leurs activités. Il n'y a pas d'assistance lorsqu'il s'agit de faire des forfaits ou de maintenir un flux régulier de communications avec les donateurs.

Les meilleurs modèles de sites Web à but non lucratif vous permettent de partager le message de l'organisation, son énoncé de mission et les spécificités de son flux de travail avec les personnes qui l'assistent, les donateurs et les bénévoles. Vous pouvez les utiliser pour les campagnes de collecte de fonds , des évènements, des bulletins d'information, du matériel promotionnel, et plus encore. 🤩

Un modèle pour les organisations à but non lucratif est une version plus orientée vers l'action d'un forfait Business ordinaire utilisé pour les entreprises à but lucratif. Il contient des sections permettant d'exposer les aspects fondamentaux d'un projet à but non lucratif, tels que sa mission principale, ses objectifs à long et à court terme, ainsi qu'une ventilation des stratégies nécessaires pour atteindre ces objectifs.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'organisation à but non lucratif ?

Un bon modèle d'organisation à but non lucratif doit comporter les éléments clés suivants :

Clarité et simplicité: Il devrait être facile à prendre et à concevoir, avec des fonctionnalités de modèle comme le formatage de style

Il devrait être facile à prendre et à concevoir, avec des fonctionnalités de modèle comme le formatage de style Cohérence: Il maintient l'image de marque de l'organisation à but non lucratif sur différentes plateformes et appareils

Il maintient l'image de marque de l'organisation à but non lucratif sur différentes plateformes et appareils Personnalisation: Il s'aligne sur les besoins et objectifs spécifiques des organisations à but non lucratif, en répondant à leurs exigences uniques en matière de communication et de présentation grâce à des options de personnalisation

Il s'aligne sur les besoins et objectifs spécifiques des organisations à but non lucratif, en répondant à leurs exigences uniques en matière de communication et de présentation grâce à des options de personnalisation Structure complète: Un modèle bien structuré comporte des sections et des éléments essentiels contextuels à la cause de l'organisation à but non lucratif. Il s'agit notamment de paramètres, de suivi des réalisations et d'organisation des bénévoles

Un modèle bien structuré comporte des sections et des éléments essentiels contextuels à la cause de l'organisation à but non lucratif. Il s'agit notamment de paramètres, de suivi des réalisations et d'organisation des bénévoles Des éléments visuels attrayants: Incorpore des éléments visuels attrayants, tels que des graphiques, des images et des couleurs, afin de capter l'attention du public et de transmettre efficacement la mission de l'organisation à but non lucratif

10 modèles impressionnants d'organisations à but non lucratif à utiliser en 2024

Explorons les top 10 modèles à but non lucratif dans Excel et ClickUp que nous avons sélectionnés pour vous. Nous expliquerons leurs cas d'utilisation et examinerons de près les fonctionnalités les plus remarquables de chacun . ✨

1. ClickUp Modèle de procédures opératoires normalisées pour les organisations à but non lucratif

Partagez un modèle de procédures opératoires normalisées avec les concepteurs dans un document ClickUp

À but non lucratif procédures opératoires normalisées (SOP) visent à centraliser, normaliser et planifier les activités quotidiennes de votre organisation. Un système complet de procédures opératoires normalisées vous permet de gérer efficacement et de de superviser les opérations quotidiennes tout en restant fidèle à la mission et aux objectifs de votre organisation.

Cependant, la création de procédures opératoires normalisées solides nécessite une évaluation approfondie de vos processus actuels afin de déterminer ce qui peut être amélioré. Ce n'est pas une promenade de santé, mais vous pouvez vous appuyer sur les Modèle de procédures opératoires normalisées ClickUp pour les organisations à but non lucratif pour une assistance de A à Z !

Ce modèle entièrement personnalisable Modèle de document vous aide décrire les processus pour l'ensemble de votre organisation. Il contient les sections nécessaires pour définir la manière dont votre équipe doit s'y prendre pour réaliser des activités spécifiques. La partie introductive se compose de trois sous-sections :

Objectif des procédures opératoires normalisées: Présenter les grandes lignes des activités principales de l'organisationobjectifs et les buts principaux du document Utilisateurs visés par les procédures opératoires normalisées: Indiquer les bénéficiaires ou les facilitateurs des activités proposées SOP Development: Fournir un résumé de la progression de vos procédures opératoires normalisées

Une fois que vous avez posé les paramètres de votre SOP, passez à la section Identification préliminaire pour définir les paramètres d'entrée en vigueur de la procédure. Les dernières sections précisent quand et comment la procédure sera lancée, ainsi que les personnes responsables de sa mise en œuvre.

Le modèle ouvre un monde de possibilités de collaboration au sein de votre association. Organisez un brainstorming sur les procédures opératoires normalisées avec votre équipe, déléguez des tâches et gardez l'onglet sur la progression - le tout en temps réel, directement dans le document ! 📄

2. ClickUp Modèle de tâche pour la planification d'évènements à but non lucratif

Forfait pour votre prochain évènement de collecte de fonds avec le modèle de planification d'évènements à but non lucratif de ClickUp

Les évènements à but non lucratif typiques, tels que les dîners de charité et les concerts de collecte de fonds, comportent de nombreuses parties mobiles et nécessitent une planification méticuleuse et un travail d'équipe pour les faire briller. Heureusement, avec le modèle de planification d'événements à but non lucratif de ClickUp Modèle de tâche forfaitaire pour la planification d'évènements à but non lucratif en tant qu'organisation à but non lucratif, vous disposez d'un coordinateur d'évènement personnel qui vous aide à gérer la logistique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 7 jours sur 7, 7 jours sur 7, 7 jours sur 7, 7 jours sur 7, 7 jours sur 7, etc. 🤖

Le modèle de planification d'évènement est essentiellement une checklist des choses à faire, afin que l'évènement soit bien organisé et exécuté à la perfection. Chaque tâche de la liste peut être regroupée dans l'un de ces sept champs personnalisés :

Description de l'évènement Date de l'évènement Bénéficiaires Responsable de l'évènement Sponsors Liste des invités Taux de progression (une barre automatique pour le suivi de l'achevé d'une tâche)

Être un modèle de tâche le modèle de tâche est parfait pour rationaliser les processus répétitifs. Vous pouvez l'appliquer à des évènements similaires à l'avenir et également accorder des permissions aux membres de l'équipe et aux invités, ce qui leur permet d'afficher et/ou de modifier les tâches intégrées en temps réel.

3. ClickUp Modèle de rapport annuel d'une organisation à but non lucratif

Créez des rapports pour les membres actuels, les principaux donateurs, et plus encore avec le modèle de rapport annuel pour les organisations à but non lucratif de ClickUp

Les rapports annuels sur la progression de votre association sont essentiels puisqu'ils servent à résumer et à partager vos réalisations avec les donateurs, les bénévoles, les assistants et le public. C'est précisément ce que vous pouvez faire avec le modèle de rapport annuel pour les organisations à but non lucratif de ClickUp Modèle de rapport annuel pour les organisations à but non lucratif ClickUp !

Voici un autre modèle de document facile à utiliser et à modifier en cours, idéal pour :

Présenter les réalisations annuelles d'une manière professionnelle Attirer de nouveaux donateurs et renforcer les liens avec les donateurs actuels Partager les informations financières et les objectifs Transmettre des messages fondés sur la valeur à vos parties prenantes

Commencez votre rapport annuel par une lettre du dirigeant de l'organisation. Ensuite, présentez votre mission et votre vision pour aider le lecteur à comprendre ce qu'est votre organisation à but non lucratif. Il y a également une section Activités de programme et réalisations clés, où vous pouvez donner à vos parties prenantes un aperçu de vos activités de l'année écoulée, étiquetées avec des statuts personnalisables tels que En bonne voie, En retard et Critique.

Dans la section État financier du modèle, utilisez des champs personnalisés tels que Élément, Description et Coûts pour présenter votre situation financière. Enfin, décrivez vos forfaits et vos objets pour l'année à venir dans la section Objectifs futurs.

4. ClickUp Modèle de liste de planification d'évènements à but non lucratif

Organisez et planifiez facilement votre prochain évènement grâce à ce modèle de liste de planification d'évènements à but non lucratif de ClickUp

Organisez et gérez facilement votre prochain évènement en utilisant le modèle de liste de planification d'évènements à but non lucratif de ClickUp Modèle de liste de planification d'évènements ClickUp pour les organisations à but non lucratif ! Cet outil en ligne vous offre l'ensemble des fonctionnalités nécessaires pour que toutes les tâches et activités du processus de planification d'évènements soient prises en charge.

Le modèle vous permet d'organiser des évènements à l'aide de calendriers et de checklists pour chaque étape, de garder un œil sur les dépenses en suivant le budget, et de travailler avec votre équipe pour que tout se passe bien.

Les différents affichages personnalisés du modèle vous permettent d'aborder le processus de planification des évènements sous plusieurs angles. Parmi les affichages disponibles, citons :

L'étape de l'évènement Vue Liste: Les tâches individuelles sont triées par dates limites, montrant clairement la progression de l'équipe dans la préparation de l'évènement

Les tâches individuelles sont triées par dates limites, montrant clairement la progression de l'équipe dans la préparation de l'évènement La tâche de l'évènement Vue Liste: La liste de toutes les tâches nécessaires à l'accomplissement de l'évènement est affichée et regroupée en fonction de leur état d'avancement. Elle fournit des détails sur chaque tâche, par exemple qui est responsable de quoi et comment elle progresse

La liste de toutes les tâches nécessaires à l'accomplissement de l'évènement est affichée et regroupée en fonction de leur état d'avancement. Elle fournit des détails sur chaque tâche, par exemple qui est responsable de quoi et comment elle progresse Le Tableau des composants vue: Affiche tous les évènements triés en fonction de leurs composants, tels que le lieu, le budget, les orateurs et les fournisseurs, organisés sous forme de cartes. Si vous souhaitez déplacer une tâche vers un autre composant de l'évènement, il vous suffit de la faire glisser et de la déposer à l'endroit souhaité sur le Tableau

Affiche tous les évènements triés en fonction de leurs composants, tels que le lieu, le budget, les orateurs et les fournisseurs, organisés sous forme de cartes. Si vous souhaitez déplacer une tâche vers un autre composant de l'évènement, il vous suffit de la faire glisser et de la déposer à l'endroit souhaité sur le Tableau La vue Gantt: Semblable à un échéancier, elle permet de visualiser le calendrier et les relations entre les différentes tâches dans la bonne commande

Ce modèle est idéal pour les planificateurs d'évènements expérimentés qui gèrent de grands projets, car il offre de multiples éléments personnalisables et des options de suivi.

5. Modèle ClickUp pour le sauvetage d'animaux de compagnie à but non lucratif

Gérez une opération de sauvetage d'animaux domestiques en douceur avec le modèle de ClickUp pour les organisations à but non lucratif de sauvetage d'animaux domestiques

La gestion d'une organisation de sauvetage d'animaux de compagnie exige une validation sans faille, une coordination de tous les instants, et un forfait minutieux pour parer à toute éventualité . Les Modèle ClickUp pour les organisations à but non lucratif de sauvetage des animaux de compagnie est spécialement conçu pour vous aider à être un leader fiable en matière de sauvetage et à garantir de meilleurs Accueils pour toujours aux animaux dans le besoin. 🏠

Utilisez ce modèle complet pour construire une base de données complexe et un système de planification. Gardez l'onglet sur tout, des bénévoles et des dons à l'accueil des animaux, aux rendez-vous chez le vétérinaire et aux échéanciers d'adoption.

Il est livré avec des dossiers dédiés à la sensibilisation aux médias sociaux, aux partenariats, au processus d'adoption et à l'entretien des installations. Chaque dossier contient des listes de tâches avec un code couleur. Il suffit de cliquer sur le bouton Plus pour ajouter et créer une liste, un document, un tableau blanc, etc. entièrement personnalisables.

Gardez une trace de vos campagnes de médias sociaux d'adoption pour chaque plateforme séparément en créant des listes pour suivre la progression, gérer les priorités, choisir les assignés, et plus encore. Assurez-vous que les services vétérinaires, les dons et les collaborations sont bien organisés à l'intérieur du dossier Partenariats.

Rationalisez le processus d'adoption de vos amis à fourrure en créant des listes distinctes pour les chiens adoptables et les demandes reçues. Le Dossier d'adoption est accompagné de Directives d'adoption, que vous pouvez partager avec les candidats pour vous assurer que les animaux reçoivent les soins et l'attention qu'ils méritent. 🐶

6. Modèle de gestion des bénévoles ClickUp

Le modèle de gestion des bénévoles de ClickUp permet de gérer sans stress de grands groupes de bénévoles

La gestion de n'importe quelle équipe est exigeante, mais il faut de réelles compétences et des efforts pour gérer des groupes de dizaines, voire de centaines de personnes. Avec le modèle de gestion des bénévoles de Modèle de gestion des bénévoles ClickUp vous serez en mesure de coordonner de grands groupes de bénévoles et d'atteindre vos objectifs en toute sérénité.

Ce modèle occupe un Espace entier et est conçu pour les utilisateurs avancés. Il vous aide à recruter de nouveaux bénévoles, à simplifier leur processus d'intégration et à suivre le temps et le travail.

Cliquez sur la liste Actifs ou Nouvelles candidatures, et vous obtiendrez une liste de tous les bénévoles potentiels. Choisissez les candidats les plus appropriés, assignez-leur des tâches et suivez leur progression grâce à des champs personnalisés et des statuts.

La liste des nouvelles candidatures vous permet de de définir des paramètres de priorité à l'aide de colonnes personnalisées. Une fois que vous avez assigné une tâche à un candidat particulier, celui-ci est automatiquement déplacé dans la liste des candidatures actives, ce qui vous aide à gagner du temps et travailler de manière efficace. ⏰

L'utilisation du modèle aide stimuler la communication au sein de l'association en vous permettant de partager votre espace de gestion des bénévoles avec l'équipe. Ainsi, tout le monde reste au courant du travail prioritaire, des modules de formation et des évènements à venir.

7. Modèle d'horaire de bénévolat ClickUp

Joignez vos propres photos et fichiers à une liste ClickUp pour y accéder facilement

Si votre association à but non lucratif dépend fortement de grands groupes de bénévoles, il est essentiel de maintenir un emploi du temps bien structuré et de fournir des données exploitables. C'est là que l'outil Modèle d'emploi du temps des bénévoles ClickUp entre en jeu. Cet outil puissant vous permet de surveiller la disponibilité des bénévoles, d'attribuer les tâches avec précision et de tenir tout le monde au courant à tout moment. 📅

Commencez par préparer votre formulaire de bénévolat, que vous pouvez modifier pour l'adapter à votre évènement, avant de l'envoyer aux candidats intéressés.

Les informations clés fournies par vos prestataires s'afficheront dans la vue Liste des volontaires inspirants, qui est regroupée en fonction du processus de volontariat et comprend des filtres pour les nouveaux répondants et les répondants en cours de traitement.

Ensuite, il y a l'affichage Tableau des volontaires, également trié par processus de volontariat. Elle vous permet de voir les volontaires sous des statuts personnalisés tels que Nouveau répondant, En cours de traitement, Ne convient pas et Accepté. Faites glisser les cartes pour déplacer les volontaires d'une étape à l'autre.

Enfin, la Vue Liste des nouveaux volontaires vous permet d'intégrer les candidats que vous avez approuvés. Ils sont regroupés en fonction des rôles de bénévole que vous leur avez attribués, comme les membres, les chefs d'équipe et les coordinateurs.

8. Modèle de travail bénévole ClickUp

Construire un calendrier d'organisation communautaire à partir d'une seule liste ClickUp

La coordination de plusieurs bénévoles dans le cadre de campagnes peut s'avérer compliquée en l'absence d'objectifs tangibles et d'un programme structuré gestion des tâches système de gestion des tâches. Évitez la confusion et le désordre avec le système Modèle de travail bénévole ClickUp et simplifier le processus de gestion des missions de volontariat.

Ce modèle de niveau dossier est similaire aux deux concurrents précédents de notre liste, mais se concentre davantage sur les activités de bénévolat individuelles. Il vous permet de gérer et d'affecter les ressources bénévoles à divers projets et fournit un aperçu visuel des tâches individuelles et des échéanciers.

Le modèle propose des champs personnalisés tels que Bénévole, Date d'échéance, Priorité et Emplacement pour suivre les informations de chaque projet. Il est également doté de plusieurs vues personnalisées permettant de maintenir le contrôle des charges de travail des bénévoles. Les affichages sont les suivants :

Vue Organisations : La disposition fournit une liste de tous vos évènements à but non lucratif avec différentes tâches et champs comme Bénévoles et Priorité

: La disposition fournit une liste de tous vos évènements à but non lucratif avec différentes tâches et champs comme Bénévoles et Priorité Affichage du Calendrier : Elle affiche les tâches non programmées et en retard sur le côté droit du modèle, ainsi que des drapeaux à code couleur qui indiquent leurs priorités

: Elle affiche les tâches non programmées et en retard sur le côté droit du modèle, ainsi que des drapeaux à code couleur qui indiquent leurs priorités Affichez la vue Document : Utilisez-la pour créer une base de données facile à consulter sur les volontaires, les sites de volontariat et les coordinateurs. Cliquez sur le nom d'un volontaire dans la liste pour accéder à ses informations personnelles telles que son adresse, son nombre de téléphone et les évènements sur lesquels il a déjà travaillé

9. Modèle de feuille Excel pour les organismes à but non lucratif par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Excel-Non-Profit-Sheet-Template-by-Template.net\_.jpg Modèle de feuille Excel sans but lucratif par Template.net /$$$img/

Pour une gestion budgétaire gratuite, utilisez le modèle de feuille Excel pour les organisations à but non lucratif de Template.net

Vous n'avez pas le droit à l'erreur lorsque vous suivez et calculez le budget de votre association. C'est pourquoi le modèle de feuille Excel pour les organismes sans but lucratif de Template.net est un excellent choix pour établir un budget gratuit et sans stress.

Ce modèle Excel pour les organisations à but non lucratif vous permet de dresser la liste et de calculer les recettes provenant des contributions, des évènements, des adhésions, des subventions et d'autres sources. Pour les dépenses, vous pouvez prendre en compte les frais d'assurance, de consultation, de développement du personnel, de voyage et de fournitures, les salaires et tous les autres coûts que vous pouvez encourir.

Commencez par remplir les champs du tableau avec les descriptions des sources de revenus ou des dépenses que vous souhaitez calculer. Ensuite, remplissez les champs Budget courant et Réel CDA courant. La valeur totale sera automatiquement calculée et affichée au bas du tableau.

L'utilisation des modèles est aussi simple que possible : remplacez le texte et les nombres des espaces réservés par les vôtres, et le tour est joué ! Vous pouvez également modifier la couleur, la taille et la police du caractère dans l'onglet Accueil, et ajuster la taille des lignes et des colonnes du tableau dans l'onglet Disposition.

C'est le seul modèle de la liste qui nécessite un abonnement mensuel payant, mais si vous n'avez pas d'abonnement, vous pouvez utiliser ce modèle contraintes monétaires , c'est un outil pratique pour suivre les finances de votre organisation ou de votre projet. 💰

10. Modèle Excel d'inscription des bénévoles par Spreadsheet.com

Gardez une trace des inscriptions des bénévoles et des évènements sans effort avec le modèle Excel d'inscription des bénévoles de Spreadsheet.com

Recueillir des inscriptions et organiser des évènements bénévoles ne doit pas être une expérience angoissante. Avec le modèle Excel d'inscription des bénévoles de Spreadsheet.com, vous pouvez créer des listes d'événements bénévoles, noter les détails de l'événement et suivre le nombre de participants sans effort.

En utilisant la vue Formulaire du modèle, partagez rapidement un formulaire d'inscription avec des bénévoles potentiels, en leur permettant de choisir parmi une liste d'évènements disponibles. Il se compose de champs tels que le nom, le créneau de bénévolat, l'e-mail et le téléphone que les candidats doivent remplir. 👨🏽‍💻

Une fois votre liste constituée, le modèle vous fournit un aperçu clair des informations relatives à chaque bénévole, ainsi que de l'évènement auquel il a choisi de participer et de la date et de l'heure auxquelles il est disponible.

Enfin, la zone Événements de volontariat comporte une section consacrée aux activités associées, aux créneaux ouverts, aux créneaux remplis et aux calendriers des évènements.

Élever les campagnes et les évènements avec les modèles pour les organisations à but non lucratif de ClickUp

Que vous soyez vous préparez à une collecte de fonds ou de se lancer dans une mission de sauvetage d'animaux, faites de votre prochain évènement à but non lucratif un succès absolu grâce à ces modèles de premier ordre. Utilisez-les pour gérer diverses équipes de bénévoles, créer des rapports annuels, et planifier et programmer des évènements avec moins de stress !

Si les ressources sont limitées, explorez le site gratuit de Bibliothèque de modèles ClickUp pour trouver n'importe quel modèle dont vous avez besoin pour le compte, la conception, et tout ce qui se trouve entre les deux. Personnalisez-le à votre guise et voyez votre prochain évènement à but non lucratif se transformer en une réussite éclatante ! 🏆