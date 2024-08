Motion vs Asana : Le choc des titans de la gestion des tâches

La gestion des tâches, c'est un peu comme s'attaquer à un puzzle difficile. Il s'agit d'assembler différents paramètres, depuis la planification et le forfait jusqu'à l'exécution des tâches les objets du projet au suivi des tâches et au respect des délais. 🧩

Pour couronner le tout, vous devez veiller à ce que l'équipe travaille en douceur pour éviter tout contretemps ou retard dans le projet. C'est beaucoup à gérer sans les bons outils.

Parmi les nombreux gestion de tâches et de projets les applications de gestion des tâches et des projets, Motion et Asana s'imposent comme les meilleures solutions, offrant des fonctionnalités telles que l'automatisation des tâches, des outils de suivi du temps et diverses vues de projet pour assurer le bon déroulement de vos flux de travail. À première vue, elles peuvent sembler assez similaires, mais des différences significatives se cachent sous la surface.

Nous sommes là pour vous aider à démêler le dilemme Motion vs Asana et vous proposer une alternative logiciel de gestion de projet qui pourrait résoudre tous vos problèmes de gestion des tâches. 💪

Qu'est-ce qu'Asana ?

Via : Asana Fatigué d'être constamment de passer d'une tâche à l'autre les onglets et les fenêtres lorsque vous jonglez avec plusieurs projets ? Avec Asana, vous pouvez gérer toutes vos tâches et tous vos projets dans un hub pratique. 🎯

Cette application populaire outil de gestion de projet excelle dans l'organisation et le suivi du travail de votre équipe. Sa conception conviviale et sa capacité à s'adapter à différents flux de travail le distinguent des autres paramètres. Que vous soyez de hiérarchiser les tâches de suivre la progression, de repérer les risques, ou la gestion d'équipes interfonctionnelles asana est là pour vous aider.

Il est polyvalent lorsqu'il s'agit de méthodologies de projet, de tailles d'entreprise ou de niches. Que vous vous occupiez de tâches opérationnelles, des équipes de marketing ou projets de développement de logiciels , Asana vous aide à planifier avec précision, ce qui garantit moins de retards et d'erreurs en cours de route.

De plus, Asana va plus loin en s'intégrant parfaitement à d'innombrables outils de collaboration, de productivité et de communication tels que Slack et Google Agenda.

Fonctionnalités d'Asana

Qu'est-ce qui fait exactement d'Asana un outil de gestion des tâches et des projets aussi populaire ? Examinons de plus près ses meilleures fonctionnalités ! 🧐

1. Plusieurs affichages de projets

Réussir la progression d'un projet, c'est avant tout avoir une vue à 360° de votre travail. C'est pourquoi Asana affiche un intervalle de vues de projet qui vous permet de suivre sans effort les jalons, les échéances et tous les détails complexes entre les deux.

Utilisez ses tableaux Kanban pour organiser et mettre à jour vos tâches à l'aide de notes autocollantes numériques, faisant de la gestion du travail une promenade de santé.🚶

Les calendriers et les échéanciers d'Asana aident les chefs de projet à garder un œil sur leurs plannings, ce qui permet de repérer plus facilement les problèmes et de les forfaiter en conséquence.

La vue Gantt d'Asana est excellente pour visualiser les tâches les plannings et les dépendances, tandis que la vue Liste affiche les détails des tâches, des plannings et des dépendances, tandis que la vue Liste affiche les détails des tâches, des plannings et des dépendances, tandis que la vue Liste affiche les détails des tâches, des plannings et des dépendances détaillée des projets et une plongée en profondeur dans les microprocessus. La beauté d'Asana est que même les membres de votre équipe peuvent passer d'une vue à l'autre en fonction de leurs préférences.

Via : Asana

2. Automatisations

Asana offre une solution puissante pour vous débarrasser des tâches et processus répétitifs et chronophages qui peuvent souvent ralentir votre productivité. Avec l'aide du Workflow Builder d'Asana, vous pouvez prendre le contrôle de votre flux de travail, en créant des règles, des déclencheurs et des actions personnalisés qui mettent l'automatisation à votre service.

Vous pouvez commencer par automatisations de tâches simples qui font une grande différence. Il s'agit notamment d'indiquer les dates d'échéance en cascade, de cocher automatiquement des cases ou de notifier votre équipe dans Slack lorsqu'une tâche est achevée. 👏

Cet outil polyvalent peut également gérer des flux de travail plus complexes qui incluent plusieurs utilisateurs, divers outils et d'innombrables tâches, ce qui vous permet de rationaliser les processus les plus complexes.

Via : Asana

3. Collaboration au sein de l'équipe

Asana est un hub complet pour tous vos besoins de collaboration, ce qui en fait un choix idéal pour les collaborateurs à distance et les teams hybrides . Il permet de partager sans effort des fichiers PDF, JPG et Google Docs tout en facilitant la communication d'équipe en temps réel grâce aux interactions de groupe et aux discussions privées.

Dans l'interface conviviale d'Asana, vous pouvez attribuer des tâches aux membres de l'équipe, établir des dépendances entre les tâches, fixer des paramètres de priorité, définir des dates d'échéance et apporter des ajustements si nécessaire, le tout commodément organisé au sein d'une carte de tâches centralisée.

Le calendrier d'Asana simplifie la coordination des calendriers, garantissant que tout le monde reste informé des mises à jour sans avoir à subir d'interminables échanges d'e-mails. 📨

En prime, Asana s'intègre de manière transparente aux applications de messagerie populaires et aux outils de messagerie tels que Slack, Microsoft Teams et Zoom, ce qui améliore encore l'expérience de travail en équipe.

Via : Asana

Prix d'Asana

Basic : Free Forever pour toujours

: Free Forever pour toujours Premium : 10,99 $/mois par utilisateur

: 10,99 $/mois par utilisateur Business : 24,99 $/mois par utilisateur

: 24,99 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Qu'est-ce que Motion ?

Via : Mouvement Motion est un outil de gestion de projet et de tâches alimenté par l'IA qui optimise votre flux de travail automatise les tâches répétitives et stimule la productivité . Les gestionnaires de tâches traditionnels peuvent laisser un chef de projet noyé dans une mer de projets, mais Motion change la donne avec ses algorithmes d'apprentissage machine. 🤖

Ces algorithmes hiérarchisent les tâches et les projets en fonction de facteurs essentiels tels que les dates d'échéance, les dates de début, les priorités et les réunions prévues, effaçant ainsi tout doute sur ce à quoi s'attaquer ensuite.

Motion va plus loin que la gestion des tâches : il transforme le Google et l'Apple de votre équipe calendriers en ligne en un outil de planification unifié et piloté par l'IA. Il suffit de paramétrer la priorité et la date limite de la tâche, et Motion s'occupe du reste, en insérant habilement les tâches dans votre journée tout en naviguant entre les réunions internes et les rendez-vous externes.

La fonctionnalité de dépoussiérage de Motion affiche les tâches à effectuer le jour même et masque astucieusement les autres. De plus, vos tâches et réunions quotidiennes sont présentées sur une page d'accueil personnalisable avec un arrière-plan changeant, ce qui vous permet d'ajouter une touche personnelle à votre environnement de travail.

Fonctionnalités de Motion

Motion se distingue en tant que solution de gestion des tâches, mais qu'est-ce qui la distingue exactement ? Explorons les fonctionnalités qui font de cet outil un des favoris du public. 🕵

1. Calendrier

Le Calendrier intelligent de Motion, alimenté par l'IA, combine les réunions, les tâches, les listes de choses à faire et les activités dans un horaire méticuleusement optimisé.

Le calendrier de Motion Outils d'IA peut facilement identifier et intégrer les tâches les plus critiques dans votre Calendrier sans nécessiter de saisie manuelle. De plus, le calendrier réagit aux évènements imprévus, remaniant votre emploi du temps en conséquence et s'assurant que vos agenda quotidien s'aligne sur les tâches les plus urgentes.

Cette fonctionnalité vous permet également de définir vos heures de travail, tandis que Mon travail calcule vos tâches hebdomadaires, vos réunions et le nombre total d'heures de travail, élaborant ainsi un calendrier personnalisé pour vous permettre de rester sur la bonne voie. Vous recevrez même un avertissement s'il devient impossible d'achever toutes les tâches dans les délais impartis.

En outre, vous pouvez combiner les calendriers de Gmail et d'Outlook en un seul affichage pour obtenir une vue d'ensemble. 📅

2. Assistant de réunion

L'assistant de réunion de Motion vous permet de créer une page de réservation de réunion personnalisée par simple glisser-déposer. Vous pouvez également envoyer un lien partageable à votre équipe pour afficher clairement vos disponibilités.

Pour les scénarios délicats impliquant des réunions sur différents fuseaux horaires, vous pouvez choisir vos heures de réunion disponibles et générer un message pré-rempli contenant les créneaux horaires choisis et le lien de la page de réservation. Le lien est automatiquement mis à jour si la disponibilité de votre calendrier change.

Pour que votre emploi du temps soit gérable, vous pouvez limiter le nombre de réunions par jour ouvrable. Une fois la limite atteinte, votre calendrier ferme les créneaux restants. ❌

L'assistant de réunion de Motion s'intègre en toute transparence à Zoom, Google Meet, Microsoft Teams et Zapier, rationalisant ainsi vos.. gestion des réunions et les processus de planification .

3. Gestionnaire de tâches

Le gestionnaire de tâches de Motion assure la gestion des tâches et permet de les hiérarchiser et de les planifier efficacement pour qu'elles soient achevées à temps. ⏰

L'ajout de tâches est un jeu d'enfant : un simple clic ou une pression sur une touche suffit à faire le travail. Vous pouvez créer des tâches quotidiennes ou hebdomadaires, et Motion leur attribuera automatiquement du temps dans votre Calendrier. Pour plus de flexibilité, vous pouvez définir des fenêtres de temps personnalisées pour des tâches spécifiques.

La planification intelligente des tâches de Mon travail tient compte de la priorité, des échéances, des dates de début et de vos heures de travail préférées. En cas d'évènement imprévu, Motion entre en action et réorganise automatiquement les tâches et les calendriers pour s'assurer que tout est terminé à temps.

Motion vous permet également de classer les tâches en projets, afin de savoir où vous passez le plus de temps. De plus, vous pouvez importer des tâches depuis de nombreuses applications grâce à l'intégration Zapier.

Prix de Motion

Individuel : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Teams : 12 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Motion vs Asana : Comparaison des fonctionnalités

Choisir un vainqueur clair dans l'épreuve de force Motion vs Asana n'est pas une tâche simple, compte tenu des fonctionnalités utiles de gestion des tâches des deux produits. Pour trancher définitivement ce débat, opposons-les dans trois catégories clés : les intégrations, les affichages de projet et l'interface utilisateur. 🤼

1. Intégrations

Asana dispose d'un solide écosystème d'intégration avec 270+ applications tierces. Elle se connecte de manière transparente avec d'autres outils de gestion de projet comme Google Travail, Microsoft 365, Slack et Trello, ce qui lui permet de travailler pour différents projets. Il offre également une API ouverte, permettant des intégrations personnalisées et l'automatisation grâce à des services comme Zapier.

Motion dispose d'une bibliothèque d'intégration plus petite par rapport à Asana. Cependant, elle s'est récemment intégrée à Zapier, élargissant considérablement sa connexion avec des centaines d'autres applications. Elle élimine également la nécessité d'utiliser des applications de calendrier qui vous permettent de les combiner en un calendrier intelligent disponible dans l'application.

Asana remporte le gâteau dans cette manche, car elle dispose actuellement d'une liste plus étendue d'intégrations natives. 🎂

2. Affichages du projet

Asana affiche cinq vues de projet, ce qui vous permet de garder un œil attentif sur toutes les facettes de vos projets. Avec ses Tableau Kanban dans la vue Tableau, les tâches peuvent être organisées de manière transparente sous forme de cartes sur un Tableau, ce qui fournit un moyen visuel et pratique d'organiser les tâches une manière visuelle et agile de gérer le travail . Les vues Calendrier et Échéancier permettent un suivi méticuleux des échéances, tandis que la vue Gantt affiche d'excellentes performances en matière de gestion de projet la visualisation des objectifs . Pour une répartition granulaire, la vue Liste d'Asana affiche les dates d'échéance, les assignés et les priorités.

Motion, quant à lui, dispose d'une vue Tableau pour un affichage rapide des projets selon des statuts tels que À faire, En cours et Terminé. Il propose également une **vue Liste$ qui permet de se plonger dans les tâches avec des champs personnalisés supplémentaires, tels que le statut, la durée et la priorité. Le calendrier tout-en-un de Motion est une fonctionnalité remarquable, qui simplifie la planification des tâches et des réunions, leur reprogrammation et le suivi des jalons.

Bien que la fonctionnalité de calendrier de Motion soit unique et offre une planification efficace, Asana remporte la manche grâce à son intervalle étendu d'affichages de projets, répondant à une plus grande variété de préférences des utilisateurs. 🥇

3. Interface utilisateur

Motion se targue d'une interface utilisateur directe qui simplifie la création et la gestion des tâches. Son interface de calendrier fonctionnelle organise proprement les tâches essentielles sur le côté tout en affichant les évènements du calendrier dans la zone principale. Elle facilite également l'ajout rapide de tâches par glisser-déposer, offrant ainsi des options de collaboration faciles pour le travail en équipe dans le cadre d'un projet.

En revanche, Asana peut présenter une courbe d'apprentissage abrupte, en fournissant un plus large intervalle de fonctionnalités de personnalisation et de collaboration. Au départ, son interface utilisateur peut sembler un peu difficile à appréhender en raison de ses nombreuses fonctionnalités, mais elle compense avec des options de personnalisation et un code couleur pour une meilleure organisation.

Pour les utilisateurs à la recherche d'un outil qui ne sacrifie pas la simplicité à la fonctionnalité, Motion est le grand gagnant.Il s'appuie sur de simples glisser-déposer pour gérer les tâches et n'inclut pas un nombre écrasant de fonctionnalités, ce qui garantit une gestion rapide et efficace des tâches. 🎉

Motion vs. Asanaon Reddit

Pour mieux comprendre les utilisations étendues des deux outils, nous avons voulu vérifier ce que les Redditors pensent de Motion et d'Asana en tant que produits autonomes.

La plupart des utilisateurs trouvent que Motion est un excellent stimulant de la productivité et un assistant virtuel fiable . Un Redditor a dit :

j'ai un TDAH et les automatisations offertes par Motion sont tellement utiles. La planification automatique, la reprogrammation se sentent très bien. À fait gagner du temps et le fait que ce soit instantanément visible sur votre calendrier vous rend assez productif.Vous devez faire un peu d'effort pour paramétrer des "horaires" signifiant différentes cases de temps pour faire en sorte que cela fonctionne en douceur. Par exemple, les heures de travail, les heures du soir, les heures du matin, les heures du week-end, etc. Une fois que vous avez mis cela en place, vous pouvez maintenant commencer à créer des tâches qui sont programmées au bon moment._ Asana est un outil de gestion et un système de communication complexe et certains utilisateurs peuvent avoir du mal à s'y adapter. Un Redditor a expliqué :

_J'aime Asana, mais les personnes avec lesquelles je travaille ont parfois du mal. Ils veulent qu'il ressemble plus à une liste à faire qu'à un aperçu de l'ensemble du cycle du projet et à une carte de ce que chacun fait. Ils s'opposent à la façon dont Asana dissimule les sous-tâches et veulent que tout soit regroupé à un seul niveau de profondeur, ce qui n'est pas la façon dont l'outil a été conçu. Ils ont du mal à utiliser Asana pour communiquer et transférer des fichiers. D'après mon expérience, Asana travaille mieux lorsqu'il s'agit de l'écosystème de communication du projet

Rencontre avec ClickUp : La meilleure alternative à Motion vs Asana

Choisir entre Motion et Asana peut parfois ressembler à un compromis difficile. Asana affiche davantage de projets et de fonctionnalités de collaboration, tandis que Motion est plus facile à utiliser et excelle dans l'automatisation des tâches.

Pour éviter de privilégier un aspect par rapport à l'autre, essayez de ClickUp -une solution de gestion de projet et de tâche tout-en-un. Elle regroupe pratiquement toutes les fonctionnalités dont vous pouvez rêver pour mener en toute confiance vos projets et vos équipes vers la réussite. Que ce soit pour le forfait des tâches, la planification du contenu ou communiquer avec votre équipe clickUp vous soutient.

Nous allons nous pencher sur les principales fonctionnalités de ClickUp pour comprendre pourquoi il s'agit de l'outil de communication le plus performant du marché alternative à Asana et Motion. 🏆

1. Affichage du Calendrier ClickUp

Planifiez les tâches, surveillez les échéances et gardez un œil sur l'achèvement des objectifs grâce à l'affichage du calendrier ClickUp

Optimisez l'organisation de vos projets, simplifiez la planification des échéanciers et faites en sorte que tout le monde soit sur la même page grâce à la vue Calendrier de ClickUp Affichage du Calendrier ClickUp . Que vous préfériez un affichage quotidien, hebdomadaire ou mensuel, cette fonctionnalité le propose. 📆

Suivez vos projets à un niveau élevé ou plongez dans le détail des tâches. Grâce aux filtres, vous pouvez affiner votre vue pour afficher uniquement les tâches les plus importantes et partager facilement votre Calendrier avec toute personne qui en a besoin grâce à un lien partageable.

La planification des tâches est un jeu d'enfant : il suffit de les faire glisser et de les déposer sur votre Calendrier, et le tour est joué. Des tâches codées par couleur vous permettent d'organiser votre calendrier par projet, par priorité ou par d'autres champs personnalisés. De plus, vous pouvez organiser des réunions directement à partir de l'affichage de votre Calendrier.

2. Tâches ClickUp

Utilisez ClickUp Tasks pour automatiser la définition et le suivi des objectifs, célébrer les jalons, modifier les tâches en cours, etc

Augmentez votre productivité avec Tâches ClickUp clickUp Tasks, l'outil ultime pour une collaboration transparente et une gestion personnalisée des tâches. Cette plateforme polyvalente simplifie l'art de gestion des tâches d'innombrables façons :

Adaptez votre suivi des objectifs en fonction de votre flux de travail

Restez motivé en suivantJalons et en célébrant les réalisations

Dites adieu aux tâches répétitives et chronophages grâce à la magie des Automatisations

Rationalisez les flux de travail en les intégrant à des outils populaires tels que les calendriers Google et Outlook, Zoom et Microsoft Teams

Artisanat Checklists de tâches pour contrôler chaque détail, qu'il s'agisse de flux de travail complexes ou de listes à faire simples. Personnalisez vos tâches grâce aux codes couleur et aux libellés, afin de les rendre uniques. 🦄

Ne vous laissez pas submerger par des projets complexes : décomposez-les en sous-tâches de la taille d'une bouchée. Et voici une astuce pratique : la fonction Barre d'action en bloc vous permet de modifier plusieurs tâches simultanément pour une efficacité maximale.

Gardez le contrôle grâce aux champs personnalisés, qui vous permettent de suivre les dates d'échéance, les assignés et les priorités. Plus encore, Rappels ClickUp vous permettent de ne plus jamais manquer une échéance.

3. Gestion de projet ClickUp

La gestion de projet dans ClickUp vous permet de suivre les jalons et les tâches dans plus de 15 affichages, d'automatiser les tâches récurrentes, de créer des calendriers et de collaborer en temps réel

Les fonctionnalités de ClickUp Fonctionnalités de la gestion de projet est la solution tout-en-un ultime pour créer des forfaits de projet, gérer les tâches et favoriser la collaboration avec un minimum d'efforts. ✨

Utiliser 15+ affichages de projets pour visualiser et gérer vos flux de travail. Organisez sans effort les tâches à l'aide de cartes à glisser-déposer en utilisant les Tableaux Kanban ou suivez méticuleusement les jalons et les dépendances avec des options étendues telles que les vues Diagramme Gantt, Échéancier et Charge de travail.

Avec Objectifs ClickUp avec ClickUp Goals, vous pouvez fixer des cibles de livraison, des indicateurs de performance et des OKR clairs, tout en maintenant la motivation et la productivité de votre équipe grâce à des cartes de pointage hebdomadaires et à des félicitations aux employés.

Les fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp offrent :

Commentaires et Révision en temps réel pour une approbation rapide du travail

Des discussions instantanées grâce à l'affichage de la discussion (Chat)

Brainstorming grâce àCartes mentales* Partage facile des pièces jointes ClickUp Documents fournit une solution complète pour le stockage, la modification en cours et le partage de documents importants, achevé par un système de gestion des documents Assistant alimenté par l'IA pour générer des échéanciers de projets, des études de tests utilisateurs, des résumés de notes de réunions et des e-mails engageants pour les clients.

Rationalisez davantage votre flux de travail avec les éléments suivants plus de 100 Automatisations ClickUp afin de libérer du temps pour des tâches plus importantes, ou choisissez parmi une sélection d'automatismes de plus de 1 000 modèles ce qui évite de devoir recommencer les projets depuis le début.

ClickUp : L'assistant ultime pour la gestion des tâches

Dites adieu aux compromis et profitez d'une gestion de projet sans faille avec ClickUp, le premier choix des alternatives à Motion , Asana, et une foule d'autres outils de gestion des tâches.

ClickUp propose des milliers de modèles, une automatisation des tâches qui permet de gagner du temps et une rationalisation collaboration en temps réel . Essayez ClickUp gratuitement et sentez la différence par vous-même ! 🤩