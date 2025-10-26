Los 10 mejores programas de portal de clientes para la gestión de clientes en 2026

Ofrece a tus clientes una experiencia excepcional y reduce el tiempo que tu equipo dedica a atender consultas y responder a las solicitudes de asistencia con un portal para clientes.
Un portal de clientes funciona como un punto único de contacto para tus clientes. En tu portal personalizado, pueden interactuar con tu empresa, acceder a bases de conocimientos y centros de ayuda, enviar mensajes a tu equipo e interactuar con tu ecosistema de productos. Cuando gestionas un portal de clientes optimizado, proporcionas una forma de que todos se comuniquen de manera más eficaz. ✨
Aunque podrías crear un portal desde cero, estas plataformas de software para portales de clientes con la mejor valoración agilizan el proceso y te permiten crear un portal de clientes en tan solo unas horas, en lugar de semanas o meses.
¿Qué debe buscar en un software de portal para clientes?
A la hora de evaluar el mejor software de portal para clientes, hay varias funciones clave que debes tener en cuenta:
- Seguridad: Las medidas de seguridad robustas deben ser una prioridad a la hora de realizar la selección de software para el portal de clientes, especialmente si tu portal de clientes va a alojar documentos confidenciales e información de clientes.
- Facilidad de uso: El portal para clientes debe ser intuitivo y fácil de usar tanto para usted como para sus clientes.
- Personalización y imagen de marca: te interesará personalizar el portal para que se adapte a tu imagen de marca
- Herramientas de comunicación y colaboración: Tu software de portal para clientes debe facilitar la comunicación con los clientes
- Accesibilidad móvil: cada vez más clientes utilizan smartphones y tabletas como su principal dispositivo informático, por lo que tu portal debería funcionar en una amplia variedad de dispositivos.
- Informes y análisis: La capacidad de realizar el seguimiento de los KPI y generar informes a partir de ellos te ayudará a medir el éxito de tus iniciativas.
- Capacidades de integración: El portal de clientes no será el único software de tu conjunto de herramientas tecnológicas, por lo que debería integrarse perfectamente con el resto de tus herramientas.
- Escalabilidad y flexibilidad: Ten en cuenta la escalabilidad y la flexibilidad del software de portal de clientes, por ejemplo, si puede adaptarse a tu creciente base de clientes y a tus necesidades cambiantes.
- Soporte y formación: Las plataformas de software de portal de clientes pueden tener una curva de aprendizaje pronunciada. Sin el soporte y los materiales de formación adecuados, esa curva puede convertirse en un obstáculo.
Las 10 mejores soluciones de software de portal para clientes que puedes utilizar
Para ayudarte a reducir tus opciones, hemos elaborado una lista con los mejores programas de portal para clientes.
Aquí hay una opción que se adapta a las necesidades de cualquier empresa, tanto si buscas una forma básica de compartir archivos como si quieres poder crear artículos detallados para la base de conocimientos y gestionar los tickets de asistencia con tu equipo de soporte.
1. ClickUp
ClickUp es una solución de gestión de proyectos todo en uno que supera con creces las expectativas. Su amplio conjunto de funciones le permite ir mucho más allá de la gestión de proyectos. Por ejemplo, las funciones de CRM de ClickUp pueden convertirlo en una solución eficaz de portal de clientes. Y la plantilla de éxito del cliente de ClickUp proporcionará a tu personal de asistencia una visión completa de todas las comunicaciones con tus clientes.
Por su parte, las funciones de colaboración, las capacidades para el uso compartido de documentos y la personalización altamente personalizada de ClickUp te permiten crear flujos de trabajo de colaboración con los clientes que rivalizan con los mejores portales de clientes. Es un software de éxito del cliente en el que tú eliges las funciones adicionales que necesitas.
Una vez que aprendas a trabajar con clientes en ClickUp, te sorprenderá todo lo que se puede lograr con una plataforma de gestión de proyectos.
Las mejores funciones de ClickUp
- Vistas de tareas y flujos de trabajo personalizables
- Funciones de colaboración como comentarios, menciones y edición en tiempo real
- Integración con aplicaciones y herramientas de terceros
- Seguimiento de metas y supervisión del progreso
- Funciones de control de tiempo y elaboración de informes
- Plantillas para portales de clientes
Limitaciones de ClickUp
- Puede suponer una pequeña curva de aprendizaje para los nuevos usuarios
- Todavía no todas las vistas están disponibles en la app móvil
Precios de ClickUp
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 2000 reseñas)
- Capterra: 4,7/5 (más de 2000 reseñas)
2. Zendesk
Zendesk es un portal de clientes centrado en los canales de comunicación y el software de atención al cliente. Cuenta con una base de conocimientos donde los clientes pueden acceder a recursos de autoservicio y un sistema de tickets para gestionar las solicitudes de asistencia. El panel ofrece transparencia en los proyectos, lo que garantiza que los clientes estén siempre al día.
Las funciones de colaboración de Zendesk mejoran las interacciones con los clientes, mientras que su software de gestión de documentos permite el uso compartido de archivos de forma centralizada. El software de portal de clientes seguro da prioridad a la seguridad de los datos, protegiendo la información confidencial. Gracias a las aplicaciones móviles, los clientes pueden acceder a la información que necesitan desde cualquier lugar. Todas estas funciones tienen compatibilidad con varios idiomas.
Zendesk es utilizado por algunas de las marcas más importantes, lo que le asegura un lugar entre las mejores opciones de software de portal de clientes disponibles.
Las mejores funciones de Zendesk
- Compatibilidad multicanal para una interacción fluida con los clientes
- Gestión y automatización de tickets
- Creación de bases de conocimientos y opciones de autoservicio
- Elaboración de informes y análisis personalizables
- Integración con diversas herramientas de CRM y comunicación
Limitaciones de Zendesk
- Configuración y instalación complejas
- Niveles de precios más elevados para funciones avanzadas
Precios de Zendesk
- Equipo Suite: 55 $ al mes por usuario
- Suite Growth: 89 $ al mes por usuario
- Suite Professional: 115 $ al mes por usuario
- Suite Enterprise: Ponte en contacto con el equipo de ventas para conocer los precios
- Complemento IA Avanzada (IA avanzada): 50 $ (disponible para los planes Suite Professional o superiores)
Valoraciones y reseñas de Zendesk
- G2: 4,3/5 (más de 2000 reseñas)
- Capterra: 4,4/5 (más de 2000 reseñas)
3. Accelo
Accelo es una herramienta de gestión de clientes con un portal de clientes diseñada para mejorar la satisfacción del cliente. El panel de control de proyectos de Accelo permite a las empresas optimizar sus operaciones y lograr una mayor eficiencia en los procesos.
Las herramientas de colaboración de la plataforma permiten a los equipos y a los clientes trabajar juntos sin esfuerzo. El producto de Accelo ofrece portales de clientes seguros donde las empresas pueden subir archivos y gestionar los datos de los clientes. Esto incluye una base de conocimientos para proporcionar acceso de autoservicio a tus clientes.
Un sistema de tickets permite a tu equipo de atención al cliente gestionar las solicitudes de soporte que no pueden resolverse con los artículos de la base de conocimientos.
El portal de clientes personalizable de Accelo garantiza una experiencia única tanto para los clientes como para los usuarios internos. Se puede acceder fácilmente a las funciones de gestión de tareas desde el panel para que todo el mundo esté al día.
Las mejores funciones de Accelo
- Funciones de gestión de proyectos y seguimiento
- Control de tiempo e integración de facturación
- Herramientas de comunicación y colaboración con los clientes
- Funciones de ventas y CRM diseñadas específicamente para empresas de servicios
- Automatización de tareas repetitivas
Limitaciones de Accelo
- La interfaz de usuario podría ser más intuitiva
- Es posible que algunos usuarios necesiten tiempo para adaptarse a su amplio conjunto de funciones.
Precios de Accelo
- Plus (por módulo): 30 $/usuario/mes
- Premium (por módulo): 49 $/usuario/mes
- Paquete (todos los módulos): 99 $/usuario/mes
Valoraciones y reseñas de Accelo
- G2: 4,4/5 (más de 400 reseñas)
- Capterra: 4,5/5 (más de 150 reseñas)
📮 ClickUp Insight: El 74 % de los empleados utiliza dos o más herramientas solo para encontrar la información que necesita, mientras salta entre correos electrónicos, chat, notas, herramientas de gestión de proyectos y documentación. Este cambio constante de contexto supone una pérdida de tiempo y ralentiza la productividad. Como la aplicación todo en uno para el trabajo, ClickUp unifica todo tu trabajo —correo electrónico, chat, documentos, tareas y notas— en un único entorno de trabajo con función de búsqueda, para que todo esté exactamente donde lo necesitas.
4. Copilot
Copilot ofrece un portal de clientes específico con software de colaboración visual. Cuenta con integración con sistemas de gestión de proyectos para mejorar aún más la gestión de clientes. Su panel, muy intuitivo, resulta fácil de entender tanto para los usuarios como para los clientes.
El entorno seguro del portal da prioridad a la seguridad de los datos, por lo que la información confidencial que se intercambia entre usted y sus clientes permanece entre ustedes. Las funciones de gestión de documentos de Copilot permiten el uso compartido y la solicitud de archivos de forma eficiente.
Además de integrarse con software de gestión de proyectos, Copilot se conecta con muchos otros productos de software empresarial para mejorar la productividad. Gracias a las aplicaciones móviles, la productividad continúa incluso cuando estás fuera de la oficina.
Las mejores funciones de Copilot
- Almacenamiento y uso compartido de archivos seguros de seguridad
- Control y seguimiento de versiones de documentos
- Controles de acceso basados en roles
- Opciones de personalización del portal para clientes personalizado
- Herramientas de gestión de tareas y de proyectos
Limitaciones de Copilot
- El diseño de la interfaz puede resultar anticuado para algunos usuarios
- Falta de integraciones en comparación con otras soluciones
Precios de Copilot
- Starter: 29 $ al mes por usuario
- Professional: 69 $ al mes por usuario
- Avanzado: 119 $ al mes por usuario
- Supersonic: 1500 $ al mes (20 usuarios incluidos)
Valoraciones y reseñas de Copilot
- G2: 4,8/5 (más de 100 reseñas)
- Capterra: 4,9/5 (19 reseñas)
5. Clinked
Clinked ofrece un portal de clientes con herramientas de colaboración para mejorar las relaciones con los clientes. Estas funciones permiten a los equipos y a los clientes trabajar juntos en tiempo real. El panel ofrece una vista clara de las tareas en curso para que todos estén al tanto de lo que ocurre.
El software de portal para clientes de Clinked está diseñado para una gestión eficiente de documentos y el uso compartido de archivos. El portal para clientes es seguro, y las herramientas de gestión de la base de conocimientos ofrecen opciones de autoservicio a tus clientes. Gracias a las funciones del portal de asistencia, los clientes pueden enviar fácilmente solicitudes de ayuda cuando la base de conocimientos no es suficiente.
El portal en línea se puede integrar en tu propio sitio web, lo que te permite proyectar una imagen profesional al tiempo que ofrece una pasarela digital segura para todas las interacciones con él.
Las mejores funciones de Clinked
- Colaboración segura con los clientes mediante el uso compartido de documentos
- Foros de debate y chateo en tiempo real
- Marca blanca para la personalización de la imagen de marca
- Gestión de tareas y seguimiento del progreso
- Aplicación móvil para acceder desde cualquier lugar
Limitaciones de Clinked
- Integraciones limitadas con terceros
- La interfaz puede parecer anticuada para algunos usuarios
Precios de Clinked
- Lite: 119 $ al mes
- Estándar: 299 $ al mes
- Premium: 599 $ al mes
- Corporación: Ponte en contacto con el equipo de ventas para conocer los precios
Valoraciones y reseñas de Clinked
- G2: 4,6/5 (42 reseñas)
- Capterra: 4,8/5 (más de 50 reseñas)
6. OneHub
OneHub ofrece un portal para clientes que destaca por su software y sus herramientas de colaboración. La plataforma garantiza la transparencia de los proyectos gracias a su completo panel.
Las herramientas de colaboración permiten mantener debates interactivos y recibir comentarios. Los portales para clientes ofrecen almacenamiento y uso compartido de archivos con seguridad.
El portal de clientes personalizable te permite adaptarlo a tu imagen de marca y crear una experiencia de cliente más coherente. Gracias a las herramientas de gestión de tareas, los equipos internos pueden mantenerse coordinados y trabajar de forma eficiente.
Las mejores funciones de OneHub
- Funciones de seguridad avanzadas, como permisos basados en roles y marcas de agua
- Salas de datos virtuales para el uso compartido seguro de documentos
- Interfaz intuitiva que facilita la navegación para los usuarios
- Opciones de personalización de marca personalizadas para una imagen profesional
- Seguimiento detallado del acceso y la actividad
Limitaciones de OneHub
- Las funciones avanzadas pueden suponer una curva de aprendizaje más pronunciada.
- Algunos usuarios consideran que los precios son más elevados en comparación con soluciones similares.
Precios de OneHub
- Estándar: 15 $ al mes
- Avanzado: 25 $ al mes
- Data Room: 375 $ al mes
- Ilimitado: 575 $ al mes
Valoraciones y reseñas de OneHub
- G2: 4,2/5 (45 reseñas)
- Capterra: 4,5/5 (más de 33 reseñas)
7. Moxo
Moxo es un software líder de portales de clientes diseñado para mejorar las relaciones con los clientes y las operaciones empresariales. Centrado en la eficiencia de los procesos, Moxo ofrece un portal de clientes que permite a las empresas gestionar fácilmente los datos de los clientes y atender sus solicitudes. Lo hace mediante un amplio soporte para flujos de trabajo automatizados.
Gracias a sus herramientas integradas de gestión de tareas, los usuarios internos pueden realizar un seguimiento eficaz de su trabajo y colaborar entre sí. Los equipos de atención al cliente pueden realizar fácilmente un seguimiento de las consultas de los clientes y supervisar el proceso de respuesta.
La plataforma también ofrece un portal de asistencia que permite a las empresas prestar un servicio de primera categoría. Al integrarlo con tu propio dominio, puedes ofrecer a los clientes acceso a través de la página web de tu empresa, proporcionándoles una experiencia profesional en el portal de clientes.
Las mejores funciones de Moxo
- Hub de comunicación con los clientes con función para el uso compartido de documentos
- Programación automática de citas
- Mensajería segura para interacciones rápidas
- Integración con aplicaciones de calendario
- Listas de tareas y recordatorios para mejorar la productividad
Limitaciones de Moxo
- Limitado en cuanto a la gestión de proyectos
- Es posible que algunos usuarios prefieran más opciones de personalización
Precios de Moxo
- Starter: 100 $ al mes
- Empresa: 480 USD al mes
- Avanzado: Ponte en contacto con el equipo de ventas para conocer los precios
Valoraciones y reseñas de Moxo
- G2: 4,5/5 (más de 100 reseñas)
- Capterra: 4,1/5 (16 reseñas)
8. MyDocSafe
MyDocSafe es un software de portal para clientes que da prioridad a la seguridad y la eficiencia. La plataforma ofrece un portal para clientes que se adapta fácilmente a tus necesidades. Gracias a su excelente proceso de incorporación de clientes, una de sus funciones clave, a tus clientes también les resultará fácil de usar.
El software de portal para clientes proporciona a los clientes un acceso seguro a todos los documentos y datos necesarios. Aunque no se trata de una solución de servicio de asistencia técnica completa como algunas de las otras opciones, tus equipos de atención al cliente pueden beneficiarse de un repositorio de documentos centralizado para responder a las consultas de los clientes de forma más eficiente.
Las mejores funciones de MyDocSafe
- Funcionalidad de firma electrónica
- Almacenamiento y uso compartido de documentos seguros de seguridad
- Registros de auditoría para el cumplimiento normativo
- Automatización del flujo de trabajo para el procesamiento de documentos
- Integración con software de contabilidad y CRM
Limitaciones de MyDocSafe
- La interfaz de usuario podría ser más moderna
- Es posible que algunos usuarios necesiten tiempo para familiarizarse con las funciones avanzadas.
Precios de MyDocSafe
- Starter: 20 $ al mes
- Small: 75 $ al mes
- Medium: 180 $ al mes
- Empresa: 533 $ al mes
- Grande: 2499 $ al mes
- Corporación: Ponte en contacto con el equipo de ventas para conocer los precios
Valoraciones y reseñas de MyDocSafe
- G2: 3,9/5 (15 reseñas)
- Capterra: 4,0/5 (24 reseñas)
9. SuiteDash
SuiteDash es una plataforma de gestión empresarial todo en uno diseñada para optimizar las operaciones y mejorar la colaboración. Ofrece a las empresas una amplia gama de herramientas para lograrlo, desde un portal de clientes y funciones de gestión de proyectos hasta facturación y marketing por correo electrónico.
El panel personalizable te permite adaptar la plataforma a las necesidades específicas de tu empresa, poniendo las funciones esenciales que necesitas en primer plano. A los equipos de soporte les resulta fácil gestionar las tareas y realizar un seguimiento de las consultas de los clientes gracias a las funciones de gestión de tareas incluidas.
Las mejores funciones de SuiteDash
- Portal para clientes con herramientas de gestión de proyectos
- Integración de facturación y procesamiento de pagos
- Comunicación con los clientes y uso compartido de documentos
- Paneles de control personalizables para clientes
- Integración con aplicaciones de terceros
Limitaciones de SuiteDash
- Integraciones con terceros limitadas en comparación con otras plataformas
- Es posible que algunos usuarios deseen funciones de elaboración de informes más avanzadas
Precios de SuiteDash
- Precio inicial: 19 $ al mes
- Thrive: 49 $ al mes
- Pinnacle: 99 $ al mes
Valoraciones y reseñas de SuiteDash
- G2: 4,8/5 (más de 500 reseñas)
- Capterra: 4,8/5 (más de 500 reseñas)
10. SupportBee
SupportBee es una solución de servicio de asistencia técnica fácil de usar que proporciona a tu empresa un sistema de tickets para el soporte al cliente, lo que la convierte en una solución bastante completa para portales de clientes.
Independientemente del tamaño de tu empresa, SupportBee puede ayudarte a atender las consultas de los clientes de forma rápida y eficaz. Su interfaz intuitiva permite a los equipos gestionar tickets de asistencia, compartir archivos y colaborar en las respuestas con solo un poco de formación.
Las mejores funciones de SupportBee
- Gestión de tickets para el soporte al cliente
- Colaboración y seguimiento del correo electrónico
- Creación de bases de conocimientos y opciones de autoservicio
- Integración con otras herramientas de soporte al cliente
- Flujos de trabajo personalizables para diferentes equipos
Limitaciones de SupportBee
- Puede que no sea tan adecuado para necesidades complejas de gestión de proyectos
- Algunos usuarios consideran que la interfaz es menos intuitiva
Precios de SupportBee
- Startup: 13 $ al mes por usuario
- Enterprise: 17 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de SupportBee
- G2: 4,1/5 (4 reseñas)
- Capterra: 4,4/5 (27 reseñas)
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Atrás quedaron los días en que los portales de clientes eran meros repositorios de documentos. Con el portal de clientes adecuado, puedes revolucionar la forma en que interactúas con tus clientes.
Optimizarás las comunicaciones y colaborarás de forma más eficaz, independientemente del tamaño de tu empresa. ClickUp va más allá de la gestión de proyectos tradicional, transformándose en una sólida solución de portal para clientes adaptada a las necesidades específicas de tu negocio.
Te permite no solo gestionar proyectos de forma eficiente, sino también mejorar la interacción con los clientes. Con una amplia biblioteca de plantillas, puedes personalizar tu portal de clientes ideal.
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