10 plantillas gratuitas de presupuestos de empresas en Word y Excel

Proporcionar presupuestos precisos a los clientes potenciales es clave para cualquier empresa que ofrezca servicios con precios personalizados. Los presupuestos profesionales ofrecen a los clientes una imagen clara del alcance del trabajo y de cuánto va a costar, lo que les ayudará a decidir si contratan tus servicios o no.

En lugar de empezar desde cero cada vez, los empresarios inteligentes utilizan plantillas de presupuestos. Esto ahorra tiempo, garantiza la coherencia en todos sus presupuestos y reduce el margen de error. Además, tienen un aspecto profesional, lo que ayuda a generar confianza entre los clientes potenciales.

Con esta lista de plantillas de presupuestos para ClickUp, Word y Excel, podrás encontrar el punto de partida adecuado para los tipos de presupuestos de trabajo que envías a los clientes.

¿Qué es una plantilla de presupuesto?

Una plantilla de presupuesto es un documento preformateado que incluye información sobre un servicio y su coste. Es personalizable y viene lista para usar con los detalles que son comunes a todos los trabajos, de modo que puedes introducir rápidamente solo la información nueva y ponerte a trabajar más rápido. ✨

Al utilizar una plantilla, no tendrá que volver a empezar desde cero cada vez que envíe un presupuesto. La primera vez que utilice una plantilla de presupuesto, introduzca todos los datos de su empresa, como el nombre, el logotipo, la información de contacto y los enlaces a las redes sociales, y guarde la plantilla para utilizarla en el futuro.

Después, puede crear tantos presupuestos personalizados como desee simplemente rellenando la información variable, como las estimaciones del coste de los materiales y las horas de trabajo que cree que serán necesarias.

¿Qué hace que una plantilla de presupuesto sea buena?

Hay algunas funciones que debes tener en cuenta a la hora de realizar la selección de las mejores plantillas de presupuestos gratuitas para tu empresa:

Debe tener un aspecto profesional y establecer expectativas para ayudar a evitar desacuerdos posteriores.

Si trabaja con otras personas, esto le permitirá colaborar en la preparación de los presupuestos.

Además de la información de su empresa, la plantilla debe incluir espacio para el nombre del cliente, un número de presupuesto, la fecha del presupuesto y una fecha de caducidad.

Debe permitir varios elementos, cada uno con un coste asociado, para que pueda dar una idea clara de lo que implica, aunque es posible que aún tenga que añadir un alcance más detallado del proyecto como adjunto al presupuesto.

El coste total debe aparecer claramente indicado, junto con las condiciones de pago.

El documento debe tener un formato que le resulte fácil de usar, por ejemplo, una plantilla de ClickUp Doc , Documentos de Google, Word o Excel.

También puede proporcionar una línea de firma para que el cliente apruebe el presupuesto.

Las mejores plantillas se integran con otros programas de gestión de documentos herramientas de gestión de tareas para facilitar su flujo de trabajo.

10 plantillas de presupuestos de empresas para usar

Con la gran variedad de plantillas de presupuestos que hay, tu mayor reto es encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades.

Piensa en el tipo de empresa que tienes, el nivel de detalle que requieren tus presupuestos y el formato con el que prefieres trabajar. Además, considera si te basta con un documento independiente o si prefieres integrarlo en tu flujo de trabajo general.

Veamos algunas de las mejores plantillas de presupuestos para equipos de todos los sectores.

1. Plantilla de formulario de presupuesto de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de formulario de presupuesto de ClickUp

La plantilla de formulario de presupuesto de ClickUp te ayuda a crear, realizar el seguimiento y dar seguimiento a los presupuestos fácilmente. Te guía a través del proceso de creación de un presupuesto de principio a fin, agilizando tu flujo de trabajo.

Esta plantilla de presupuesto incluye todas las preguntas necesarias para ayudarte a recopilar de forma eficiente la información que necesitas de tus clientes, incluyendo su nombre, datos de contacto y cualquier requisito específico que tengan. A continuación, puedes utilizar esa información para estimar con precisión las horas y los costes de material, y establecer los cronogramas del proyecto. Los campos personalizados de ClickUp, como Tarifa por hora, Número de horas necesarias y Número de empleados, hacen que esta plantilla sea aún más informativa y valiosa para tu equipo.

Introduce la información adecuada para el trabajo, añade tus términos y condiciones, y obtendrás un presupuesto de ventas de aspecto profesional que causará una gran impresión en tu cliente.

Colaborar con los miembros del equipo para generar o finalizar el presupuesto también es muy fácil. Solo tienes que crear una tarea y una fecha límite para cada presupuesto y, a continuación, asignar las tareas a miembros específicos del equipo. A continuación, los presupuestos se pueden revisar y aprobar internamente utilizando estados de tarea personalizados como En curso, Listo, En revisión, Presupuesto enviado o Rechazado, para que siempre sepas en qué fase del proceso se encuentran.

ClickUp incluso le ayuda a enviar un correo electrónico al cliente con el presupuesto adjunto. A continuación, puede configurar una tarea periódica para recibir un recordatorio sobre la necesidad de hacer un seguimiento.

📮 Información de ClickUp: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas en chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para capturar y realizar el seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde en el ruido digital. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrás que preocuparte por esto. Crea tareas a partir de chats, comentarios de tareas, documentos y correos electrónicos con un solo clic.

2. Plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp

Ninguna persona o empresa puede hacerlo todo por sí sola, y a veces es necesario solicitar propuestas a otros proveedores para respaldar su proyecto.

Empieza por establecer los objetivos de tu proyecto y especificar el cronograma y el presupuesto para que los posibles proveedores puedan decidir si desean presentar una oferta para el trabajo. A continuación, puedes utilizar la plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp para enviarles una solicitud de presupuesto de servicios.

La plantilla incluye los datos de su empresa, así como la información del posible proveedor y del cliente. A continuación, el proveedor puede rellenar la información sobre lo que puede suministrar junto con los costes asociados. También puede incluir cualquier instrucción especial, como las condiciones de pago o las formas de pago.

Una vez que haya recibido todos los presupuestos, podrá compararlos fácilmente para decidir cuál es el más adecuado para su proyecto.

¡Echa un vistazo a nuestra lista del mejor software de gestión de proveedores!

3. Plantilla de presupuesto de Microsoft Word de Template.net

vía Template. net

Esta plantilla de presupuesto personalizable es sencilla pero eficaz. Funciona bien si el producto o servicio que ofrece es bastante sencillo, pero puede que no sea ideal para presupuestos más complejos.

La plantilla incluye un espacio para los datos de su empresa y del cliente. A continuación, puede documentar los elementos que proporciona y cualquier detalle específico, junto con el precio unitario, la cantidad y el importe. También hay un pequeño espacio para algunos términos y condiciones, así como una línea de firma para aceptar el presupuesto.

Puede utilizar esta plantilla de presupuesto en Word, Excel, Hojas de cálculo de Google, Documentos de Google, Apple Numbers, Apple Pages o como documento PDF. También se puede imprimir, por lo que puede tener una copia impresa a mano cuando tenga una reunión con su cliente.

4. Plantilla de presupuesto de construcción de Microsoft Word de Template.net

vía Template. net

Cuando se gestiona un proyecto de construcción complejo, el software de gestión de proyectos de construcción puede ahorrarle tiempo y energía. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, deberá conseguir que el cliente apruebe el presupuesto de su proyecto de construcción.

Ahí es donde resulta útil esta plantilla de presupuesto de construcción. Le guía a través de un desglose detallado de todos los gastos involucrados, incluyendo equipos, materiales y servicios.

Esta plantilla de presupuesto ya tiene el formato adecuado para crear un documento de aspecto profesional y es fácilmente editable. Una vez que la haya completado, puede presentársela a su cliente para seguir discutiéndola y, a continuación, realizar fácilmente los cambios necesarios para su aprobación final.

Se puede descargar en Word o Excel, o en formatos de Google o Apple.

5. Plantilla de presupuesto en Excel de Vertex42

vía Vertex42

Esta plantilla gratuita de Excel para presupuestos se basa en una plantilla de factura, con algunas modificaciones. Puede elegir entre dos diseños diferentes, aunque solo el segundo le permite introducir cantidades y costes unitarios, y descargarla en Excel o Hojas de cálculo de Google.

Solo tienes que rellenar los datos de tu empresa y los de tu cliente. Si has elegido el primer diseño, describe el servicio o producto que ofreces, indica si está sujeto a impuestos y proporciona tu presupuesto para ese elemento. También puedes especificar cualquier descuento que se aplique.

Si ha elegido la segunda opción, haga una lista de las cantidades y los precios unitarios.

También hay espacio para incluir algunos términos y condiciones, así como tus datos de contacto, por si el cliente tiene alguna consulta antes de firmar.

6. Plantilla de gestión financiera de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de gestión financiera de ClickUp

No importa lo grande o pequeña que sea su empresa, la plantilla de gestión financiera de ClickUp le ayuda a controlar sus presupuestos de servicios y todos sus demás asuntos financieros. Las plantillas gratuitas incluyen opciones personalizables para presupuestos y facturas, así como una solución de contabilidad.

Cree y realice el seguimiento de los presupuestos utilizando estados como Listo para el envío, Enviado al cliente, Rechazado por el cliente y Aceptado por el cliente. A continuación, vea de un vistazo qué facturas están aún Pendientes, cuáles están En curso y cuáles están Completadas.

Como ventaja adicional, también puede gestionar los gastos, incluidas las órdenes de compra, los pagos y los reembolsos, y mantener un inventario de los productos y servicios que ofrece. La automatización de ciertas tareas agiliza su flujo de trabajo, lo que le permite ahorrar tiempo y mantener todo bajo control.

Con un total de 28 estados, cuatro vistas de ClickUp y siete ClickApps disponibles para trabajar, tendrás una visión muy clara de lo que está sucediendo en las diferentes áreas de tu empresa.

7. Plantilla genérica de contrato de servicios de ClickUp

Aclare su relación laboral con clientes y proveedores con la plantilla de acuerdo de servicio genérico de ClickUp.

Aclara tu relación laboral con clientes y proveedores con la plantilla de acuerdo de servicio genérico de ClickUp.

Tanto si estás generando un presupuesto como proveedor como si lo estás solicitando a otro proveedor, es buena idea saber exactamente lo que implica esa relación laboral.

Cuando las relaciones y las expectativas se describen claramente por escrito al inicio de un proyecto, es más probable que todos cumplan con su parte del acuerdo. También se reducen considerablemente las posibilidades de que surjan desacuerdos más adelante.

Esta plantilla gratuita para presupuestos te ayuda a detallar los términos del acuerdo. Te proporciona las secciones básicas con las que trabajar, y luego puedes eliminar las secciones que no necesites y añadir otras adicionales para tu proyecto en particular.

Su contrato de servicios debe detallar exactamente cuáles son los resultados esperados. También debe incluir quién es responsable de cada uno de los diferentes elementos del proyecto y quién es el propietario de los recursos que se utilizan o crean, por ejemplo, el equipo o la propiedad intelectual.

También puede añadir cronogramas, precios y condiciones de pago. Y si la confidencialidad o la seguridad son problemas potenciales, también deben abordarse.

8. Plantilla de contrato marco de servicios de ClickUp

Entra en los detalles de tu relación con el cliente con la plantilla de contrato marco de servicios de ClickUp.

La plantilla de contrato marco de servicios de ClickUp es similar a la plantilla genérica mencionada anteriormente, pero está redactada más desde la perspectiva del proveedor de servicios. Además, es mucho más detallada, por lo que resulta adecuada para proyectos más complejos.

Por ejemplo, esta plantilla aclara que usted es un contratista independiente, en lugar de un empleado o agente. También estipula que no hay exclusividad, por lo que cualquiera de las partes puede trabajar de manera similar con otras partes.

Además, esta plantilla ofrece más detalles sobre cómo se gestionarán las disputas, así como sobre los gastos legales que se incurrirán como parte de ese proceso. Y también permite específicamente las firmas electrónicas, que ahora son muy comunes en las transacciones empresariales.

Aparte del acuerdo en sí, hay una página que describe los servicios específicos que usted se compromete a prestar y los gastos que se le reembolsarán. También hay una página adicional que hace una lista de los materiales y equipos que proporcionará cada parte.

Cuando esté terminado, tendrás todo bajo control.

9. Plantilla de propuesta de servicios de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de propuesta de servicios de ClickUp

La plantilla de propuesta de servicios de ClickUp es una plantilla gratuita para presupuestos de ventas, y mucho más. Se trata, básicamente, de un documento de ventas que informa a los clientes potenciales de lo que puedes hacer por ellos y por qué estás cualificado para resolver sus problemas o alcanzar sus objetivos.

En el presupuesto del servicio hay espacio para documentar la descripción general del proyecto, lo que demuestra que usted comprende lo que está pendiente. Además, hay una sección en la que puede proporcionar información sobre su empresa para generar credibilidad y confianza en su cliente.

A partir de ahí, puede entrar en los objetivos específicos y describir su enfoque, los resultados esperados y cualquier dependencia. Por último, proporcionará un presupuesto detallado, que su cliente podrá firmar en el espacio designado.

10. Plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp

Descargar esta plantilla Plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp

La plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp se centra exclusivamente en el dinero. Su meta es convencer a las partes interesadas de que vale la pena financiar un proyecto y, a continuación, obtener su aprobación del presupuesto que propones.

Empiece por ofrecer una panorámica del proyecto y sus ventajas. A continuación, desglose los distintos elementos que lo componen y describa cada uno de ellos en detalle, incluyendo los costes específicos que conllevan.

Por ejemplo, en la página Personal, realizará una lista del Equipo del proyecto y estimará cuántas horas se necesitarán de cada uno según su tarifa por hora. También realizará una lista de los Participantes en el proyecto y asignará un presupuesto a cada uno. Y en la página Materiales y equipos, describirá exactamente lo que necesitará comprar o a quién necesitará contratar para garantizar el intento correcto del proyecto.

Cuando haya terminado, las partes interesadas deberán tener una idea clara de lo que está proponiendo y estar convencidas de que vale la pena el presupuesto.

Optimice su flujo de trabajo con plantillas de presupuestos

Conseguir nuevos clientes es el primer paso y el más importante para cualquier propietario de empresa. Por lo tanto, optimizar ese proceso para ahorrar tiempo y esfuerzo tiene mucho sentido.

La mejor manera de hacerlo es utilizar una plantilla gratuita para presupuestos.

Una vez que haya introducido todos los datos de su empresa en la plantilla, solo tendrá que rellenar los elementos que está presupuestando y obtendrá un documento de presupuesto profesional que le reportará credibilidad y (con suerte) nuevos negocios cada vez.

Además de las plantillas que se incluyen en este artículo, ClickUp cuenta con cientos de otras funciones de gestión del trabajo, una amplia biblioteca de plantillas y más de 1000 integraciones para ayudarte a gestionar tu empresa. Es una solución integral que te ayuda a optimizar todos tus procesos, para que puedas centrarte en lo que realmente importa: cuidar de tus clientes y aumentar tus beneficios. ✨

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!