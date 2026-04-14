Los 20 mejores programas de gestión de voluntarios

Gestionar voluntarios en hojas de cálculo puede convertir una simple programación en horas de trabajo administrativo que se podrían evitar. Turnos con dobles reservas, seguimientos olvidados y registros dispersos restan tiempo al trabajo que realmente importa.

Dado que una sola hora de servicio voluntario tiene ahora un valor de 34,79 dólares, incluso unas pocas horas perdidas cada semana en tareas de coordinación manual pueden suponer un gasto considerable. Por eso es importante elegir el software de gestión de voluntarios adecuado.

Hemos recopilado las 20 mejores herramientas de software de gestión de voluntarios para ayudarte a simplificar la programación, mejorar la comunicación y aprovechar mejor cada hora de voluntariado. 📊

Los mejores programas de gestión de voluntarios de un vistazo

Aquí tienes una comparación rápida de todos los programas de gestión de voluntarios de esta lista:

Herramienta Ideal para Funciones principales Precios* ClickUp Organizaciones sin ánimo de lucro de todos los tamaños que buscan una plataforma operativa integral para equipos de cualquier tamaño y escala Formularios de inscripción de voluntarios, programación de turnos con vistas de Calendario y vista Gantt, control de tiempo, paneles y resúmenes generados por IA Free Forever; personalización disponible para corporaciones VolunteerHub Grandes corporaciones que gestionan la programación de un gran volumen de voluntarios y la sincronización de CRM Portal de autoservicio para voluntarios, integraciones CRM (Blackbaud), recordatorios por SMS, quioscos de registro in situ Los planes empiezan en 143 $ al mes SignUpGenius Personas y pequeños grupos que coordinan inscripciones de voluntarios sencillas y puntuales Generador de turnos con función de arrastrar y soltar, cobro de pagos, listas de espera, recordatorios automáticos Gratis; los planes de pago empiezan en 11,99 $ al mes. Bloomerang Volunteer Organizaciones sin ánimo de lucro de tamaño medio centradas en convertir a los voluntarios a largo plazo en donantes económicos Sincronizar el CRM de voluntarios y donantes, puntuación de compromiso, verificación de antecedentes, gestión móvil de voluntarios Los planes empiezan en 119 $ al mes CERVIS Organizaciones de tamaño pequeño a mediano que gestionan grandes bases de datos de voluntarios con participantes que van rotando Voluntarios ilimitados, inscripciones grupales, mensajes de agradecimiento automáticos, asistencia para la incorporación Los planes empiezan desde 25 $ al mes GetConnected por Galaxy Digital Corporaciones y grandes redes (ayuntamientos, universidades) que gestionan hubs de voluntariado en toda la ciudad Hub de voluntariado para múltiples organismos, seguimiento del aprendizaje mediante el servicio, flujos de trabajo de respuesta ante desastres Precios personalizados Volgistics Organizaciones sin ánimo de lucro de tamaño medio que necesitan una personalización profunda y bases de datos de voluntarios flexibles y modulares Campos personalizados, automatización de hitos, gestión de voluntarios en múltiples sedes Los planes empiezan desde 9 $ al mes iVolunteer Organizaciones pequeñas y medianas que organizan eventos periódicos y gratuitos Programación gratuita, asistente de eventos, portal para voluntarios, registro móvil Gratis; precios personalizados Track It Forward Personas y centros educativos que dan prioridad al registro de horas y al seguimiento de los hitos de graduación Registro de horas desde el móvil, verificación por GPS, seguimiento de hitos Los planes empiezan desde 15 $ al mes WhenToHelp Equipos de medianos y grandes equipos de corporaciones que gestionan turnos complejos con muchos cálculos matemáticos Algoritmo de programación con autocompletado, tablero de intercambio de voluntarios, asignaciones basadas en preferencias Precios de suscripción Volunteero Organizaciones sin ánimo de lucro de tamaño medio que dan prioridad a los dispositivos móviles y se centran en la participación y la retención Referencias de automatización, insignias de gamificación, integraciones con Zapier Precios personalizados VolunteerLocal Corporaciones que gestionan eventos públicos a gran escala y necesitan un proceso de inscripción rápido y sin complicaciones Registros gratis, registro en quiosco, automatización de listas de espera Los planes empiezan en 200 $ por evento Moviliza Grupos de defensa y campañas políticas de tamaño mediano a grande que reclutan a través de redes Red de promoción de eventos, eventos organizados por pares, herramientas de promoción Gratis; precios personalizados Better Impact Organizaciones sin ánimo de lucro consolidadas de tamaño medio que realizan el seguimiento del impacto de sus programas y del retorno de la inversión financiera Portal de autoprogramación, elaboración de informes sobre el retorno de la inversión de los voluntarios, módulos de formación Precios personalizados Rally Personas y equipos pequeños que coordinan reuniones o proyectos puntuales Encuestas de tiempo, sincronización de zonas horarias, participación anónima Gratis; los planes de pago empiezan en 7 $ al mes TimeCounts Equipos pequeños y medianos con un tamaño de equipo pequeño a mediano que dan prioridad a los hubs comunitarios modernos y a la incorporación de nuevos miembros Portales de voluntariado con la marca de la organización, listas de control para la incorporación, filtros de habilidades Gratis; los planes de pago empiezan en 59 $ al mes Rosterfy Corporaciones globales y grandes eventos mundiales que necesitan una automatización integral Automatización del reclutamiento, aplicación móvil para voluntarios, elaboración de informes ESG Precios personalizados HandsOn Connect Grandes corporaciones que necesitan una solución nativa de Salesforce para la coordinación multinacional CRM basado en Salesforce, interfaz multilingüe, seguimiento de los ODS Precios personalizados Givlly Volunteer Management Organizaciones de servicios sociales de tamaño medio que necesitan formación integrada en materia de cumplimiento normativo LMS integrado, elaboración de informes de RSC, aplicaciones móviles para voluntarios Precios personalizados Jotform Volunteer Management Suite Equipos pequeños y medianos que convierten el envío de formularios en tableros de tareas automatizados Automatización de formularios, firmas electrónicas, tableros visuales para el seguimiento de tareas Gratuito; los planes de pago empiezan en 19,50 $ al mes.

¿Qué debes buscar en un software de gestión de voluntarios?

Para encontrar una solución de gestión de voluntarios que te facilite la vida, busca estas cinco funciones imprescindibles:

Incorporación fluida de voluntarios: busca formularios de inscripción personalizables que recojan automáticamente las habilidades y las exenciones de responsabilidad

Programación autoservicio: Elige una herramienta que permita a los voluntarios consultar los turnos e inscribirse desde sus teléfonos, reduciendo así el intercambio de correos electrónicos.

Comunicación automatizada: Asegúrate de que el software pueda desencadenar recordatorios automáticos de turnos por SMS o correo electrónico y que tenga compatibilidad con calendarios de arrastrar y soltar para reducir la tasa de ausencias y mantener a todo el mundo informado.

Informes de impacto y seguimiento de horas: Da prioridad a las funciones que registran las horas de los voluntarios y generan Da prioridad a las funciones que registran las horas de los voluntarios y generan informes claros y exportables de proyectos para demostrar tu impacto a los donantes

Integraciones con CRM y otras herramientas: Elige una plataforma que se pueda sincronizar con tu base de datos de donantes actual, lo que te garantizará una vista completa de cómo se están comportando tus seguidores.

📮 Dato de ClickUp: El 33 % de los encuestados afirma que utiliza hojas de cálculo principalmente porque está familiarizado con la herramienta o porque ya está incluida en su configuración actual. Para muchos equipos, especialmente los más pequeños, el coste y la comodidad influyen más en las decisiones que el conjunto de funciones. Cuando los presupuestos son limitados, es natural seguir utilizando las herramientas a las que todo el mundo ya tiene acceso y con las que está familiarizado, incluso si requieren un esfuerzo manual adicional para mantener el orden. ClickUp ofrece una alternativa que simplifica las cosas sin añadir más aplicaciones al conjunto. Tareas, documentos, paneles de control, chat e incluso actualizaciones en vídeo con Clips se encuentran todos en un único entorno de trabajo, con la compatibilidad de una IA integrada para resúmenes y automatización. En lugar de gestionar datos y actualizaciones en múltiples herramientas, los equipos disponen de un único entorno de trabajo para coordinar proyectos, compartir novedades y mantenerse alineados, sin añadir nuevas capas de complejidad.

El mejor software de gestión de voluntarios

Algunas herramientas de gestión de voluntarios son gratuitas, mientras que otras ofrecen descuentos para organizaciones sin ánimo de lucro o planes de pago más avanzados. La siguiente lista destaca las mejores opciones para equipos de diferentes tamaños, flujos de trabajo y necesidades presupuestarias.

1. ClickUp (La mejor opción para la gestión integral de operaciones de voluntariado y la coordinación de organizaciones sin ánimo de lucro)

Crea formularios personalizables de ClickUp para oportunidades de voluntariado, solicitudes y comentarios

ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo que reúne la coordinación, la documentación, la comunicación y la elaboración de informes de los voluntarios en un único entorno de trabajo. Ayuda a tu equipo a pasar de la captación al impacto sin tener que hacer malabarismos con múltiples plataformas, lo que, en última instancia, evita la dispersión del trabajo.

También está diseñado para proporcionar compatibilidad con las operaciones de las organizaciones sin ánimo de lucro de forma más amplia, incluyendo la coordinación de voluntarios, la elaboración de informes a las partes interesadas y la planificación interfuncional, con precios específicos para organizaciones sin ánimo de lucro disponibles para las organizaciones que cumplan los requisitos.

¡Veamos cómo! 🤩

Convierte las inscripciones de voluntarios en trabajo organizado

ClickUp Forms elimina la brecha entre la recopilación de información y la organización del trabajo posterior. Cada envío de formulario puede crear inmediatamente una tarea de ClickUp en el entorno de trabajo donde ya se gestionan los eventos, los horarios y la coordinación de voluntarios.

Más allá de la inscripción a eventos, los formularios también pueden ayudar a los equipos a recopilar solicitudes de voluntariado, comentarios, exenciones y sugerencias para los programas sin tener que buscar la información en bandejas de entrada o hojas de cálculo.

Imagina que una organización sin ánimo de lucro está organizando una campaña de distribución de alimentos durante el fin de semana. El coordinador de voluntarios comparte un formulario de inscripción en el que se solicita la disponibilidad, los roles preferidos y la experiencia previa. A medida que llegan las respuestas, cada envío crea automáticamente una tarea con la información del voluntario adjunta.

La tarea contiene los detalles necesarios para organizar la participación. Los campos personalizados almacenan información como turnos preferidos, certificaciones o formación, datos de contacto y disponibilidad de transporte.

Convierte la actividad de los voluntarios en respuestas y próximos pasos

Cuando necesitas una respuesta, como cuántos voluntarios hay disponibles o qué eventos aún necesitan cobertura, normalmente tienes que consultar varios sitios antes de encontrarla.

Pide a ClickUp Brain que correlacione lo que está haciendo tu equipo para asignar los recursos de forma adecuada

ClickUp Brain reduce esa carga de trabajo analizando la información que ya se encuentra en tu entorno de trabajo y en las herramientas conectadas. Funciona directamente dentro de tu entorno de trabajo para voluntarios, leyendo tareas, documentos, comentarios y respuestas a formularios para resumir la información y mostrar los detalles que necesitas para tomar decisiones.

Imagina que estás preparando un campamento de salud comunitario. A medida que aumentan las inscripciones, puedes pedirle a ClickUp Brain que revise esas tareas y resuma cuántos voluntarios se han inscrito para cada rol. Generará un resumen rápido que mostrará dónde hay una buena cobertura y si quedan vacíos por cubrir. En caso de que el evento requiera más voluntarios, podrás detectar la falta de personal de inmediato y ajustar las asignaciones.

📌 Ejemplo de indicación: «Revisa todas las tareas de los voluntarios para el evento del campamento de salud y resuma cuántos voluntarios se han inscrito para cada rol. Destaca los roles con menos de cinco voluntarios».

Planifica campañas de voluntariado:

Realiza un seguimiento de la participación de los voluntarios y del progreso del programa en tiempo real

Hacer un seguimiento del progreso de cada programa suele requerir consultar varias hojas de cálculo o esperar a que los coordinadores envíen actualizaciones.

Los paneles de ClickUp te ofrecen una vista en tiempo real de todo lo que ocurre en tus operaciones de voluntariado.

Supervisa a los voluntarios y las tareas con los paneles de control de ClickUp

En lugar de recopilar manualmente las actualizaciones, puedes crear un panel que extraiga los datos directamente de las tareas y los registros de voluntarios que ya se encuentran en tu entorno de trabajo. A medida que los coordinadores asignan roles, actualizan el estado de las tareas o añaden nuevos voluntarios, el panel se actualiza automáticamente.

Además, los paneles también te ayudan a supervisar la participación en todos tus programas. Puedes realizar el seguimiento del total de horas de voluntariado registradas durante los eventos o comparar la asistencia en las distintas iniciativas.

También pueden ayudarte a realizar el seguimiento de la participación repetida, los esfuerzos de reconocimiento y las tendencias generales de compromiso, para que puedas mejorar la retención de voluntarios a lo largo del tiempo.

Las mejores funciones de ClickUp

Centraliza la documentación: Almacena los POE, los manuales de formación, las necesidades específicas y las exenciones de responsabilidad directamente junto a las tareas de voluntariado correspondientes en Almacena los POE, los manuales de formación, las necesidades específicas y las exenciones de responsabilidad directamente junto a las tareas de voluntariado correspondientes en ClickUp Docs

Lleva un registro de las horas de los voluntarios: Utiliza Utiliza la función nativa de control de tiempo de ClickUp para registrar las horas de los voluntarios, añadir notas y etiquetas, y generar informes más claros sobre la participación de los voluntarios y el impacto del programa.

Coordina la comunicación y el trabajo en red: comparte recordatorios y actualizaciones en comparte recordatorios y actualizaciones en el chat de ClickUp , y conecta ClickUp con herramientas como ClickUp SyncUp, el correo electrónico, calendarios y CRM para que la coordinación de voluntarios no quede aislada.

Planifica y comparte los turnos con claridad: utiliza utiliza las vistas de ClickUp , incluida la vista de Calendario, para planificar las tareas de los voluntarios, detectar conflictos de horarios y coordinar los horarios de forma más clara entre el personal y los voluntarios.

Automatiza las tareas repetitivas: Deshazte de las tareas rutinarias que consumen mucho tiempo creando para asignar voluntarios, realizar el envío de los formularios rellenados al coordinador adecuado y actualizar el estado de las tareas de los eventos Deshazte de las tareas rutinarias que consumen mucho tiempo creando automatizaciones personalizadas de ClickUp paraasignar voluntarios, realizar el envío de los formularios rellenados al coordinador adecuado y actualizar el estado de las tareas de los eventos

Facilita la elaboración de informes para donantes y juntas directivas: utiliza utiliza campos personalizados , fórmulas y paneles para realizar el seguimiento de las horas de voluntariado, las métricas relacionadas con la financiación y el rendimiento de los programas, todo en un mismo lugar.

Soporte para la retención de voluntarios: realiza un seguimiento de las actividades de seguimiento, formación y reconocimiento en un solo lugar para que los voluntarios sigan comprometidos más allá de un único evento

Limitaciones de ClickUp

El amplio conjunto de funciones puede suponer una curva de aprendizaje para los equipos nuevos

Precios de ClickUp

ClickUp ofrece un descuento exclusivo para entornos de trabajo sin ánimo de lucro.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 8200 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esto es lo que dijo un usuario de Capterra sobre ClickUp:

Como guarda los archivos en un solo lugar, ya no tengo que rebuscar como un loco entre 500 correos electrónicos. Puedo ver de un vistazo cuánto trabajo están haciendo los creativos y si están desbordados o no. Es estupendo no tener que repetir manualmente las mismas tareas cada lunes por la mañana porque la automatización realmente funciona… Fue muy rápido de configurar para nuestro grupo de diez personas. La persona que enviaron para enseñarnos fue incansable, así que al final todo el mundo lo entendió. Conectarnos a Slack tampoco fue una experiencia tan mala como pensaba.

Como guarda los archivos en un solo lugar, ya no tengo que rebuscar como un loco entre 500 correos electrónicos. Puedo ver de un vistazo cuánto trabajo están haciendo los creativos y si están desbordados o no. Es estupendo no tener que repetir manualmente las mismas tareas cada lunes por la mañana porque la automatización realmente funciona… Fue muy rápido de configurar para nuestro grupo de diez personas. La persona que enviaron para enseñarnos fue incansable, así que al final todo el mundo lo entendió. Conectarnos a Slack tampoco fue una experiencia tan mala como pensaba.

🚀 Ventaja de ClickUp: Realiza búsquedas en tareas, documentos, archivos y aplicaciones conectadas para localizar información mediante ClickUp Brain MAX. Busca contexto en tus herramientas conectadas con ClickUp Brain MAX Por ejemplo, si estás planificando la maratón benéfica de este año y quieres volver a contactar con los voluntarios que se encargaron de las inscripciones y la logística el año pasado, puedes pedirle a Brain MAX que localice esos registros. A partir de ahí, puedes crear tareas de seguimiento para contactar con esos voluntarios, asignar coordinadores para la divulgación o reutilizar la misma estructura de roles para el próximo evento.

📌 Ejemplo de indicación: Busca a los voluntarios que trabajaron en la maratón benéfica del año pasado y resume los roles que desempeñaron.

2. VolunteerHub (Ideal para grandes asociaciones que necesitan automatizar la programación de un gran volumen de voluntarios)

vía VolunteerHub

VolunteerHub sustituye las hojas de inscripción manuales por un portal digital en el que las personas se registran, firman las exenciones de responsabilidad y eligen sus propios turnos. Esto libera a tu personal del trabajo administrativo y lo pone en manos de los voluntarios.

Es una opción especialmente adecuada para bancos de alimentos o refugios que organizan los mismos turnos cada semana. La plataforma también se sincroniza directamente con CRM para organizaciones sin ánimo de lucro como Blackbaud, lo que significa que los datos de tus voluntarios y los registros de participación de los donantes permanecen en el mismo circuito.

Las mejores funciones de VolunteerHub

Crea páginas de destino personalizadas con tu marca para eventos específicos y dale a tu proceso de reclutamiento un aspecto profesional que vaya a juego con tu sitio web principal

Automatiza los recordatorios por SMS y correo electrónico para mantener a los voluntarios informados sobre sus próximos turnos y reducir las ausencias.

Instala quioscos OnSite para que los voluntarios puedan registrarse y anotar sus horas nada más llegar.

Filtra tu base de datos por habilidades para encontrar y enviar mensajes a grupos específicos de voluntarios para tareas especializadas

Límites de VolunteerHub

No cuenta con un generador de informes verdaderamente personalizado, ya que estás limitado a sus plantillas predefinidas, a menos que exportes los datos sin procesar a Excel.

Personalización limitada de las páginas públicas, ya que los diseños de la página de destino son relativamente rígidos y no permiten diseños avanzados ni la incorporación de widgets.

Precios de VolunteerHub

Además: 143 $ al mes

Pro: 288 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de VolunteerHub

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,3/5 (más de 25 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre VolunteerHub?

Esto es lo que opina un crítico de Capterra:

VolunteerHub cuenta con una interfaz para voluntarios muy agradable, fácil de navegar y sencilla de usar. Para los administradores, las funciones requieren poca formación y son muy intuitivas. Llevamos mucho tiempo utilizando esta plataforma, por lo que el precio siempre ha sido muy razonable.

VolunteerHub cuenta con una interfaz para voluntarios muy agradable, fácil de navegar y sencilla de usar. Para los administradores, las funciones requieren poca formación y son muy intuitivas. Llevamos mucho tiempo utilizando esta plataforma, por lo que el precio siempre ha sido muy razonable.

💡 Consejo de experto: Si estás pasando de las hojas de cálculo a un sistema centralizado, no tienes por qué crear tu base de datos de voluntarios desde cero. La plantilla de gestión de voluntarios de ClickUp ofrece un entorno de trabajo preconfigurado que puedes modificar para adaptarlo a los requisitos específicos de tu organización sin ánimo de lucro. Actúa como una base estructural, agrupando el reclutamiento, la programación y la elaboración de informes de impacto en una sola ubicación para que puedas empezar a organizar tu equipo de inmediato. Consigue una plantilla gratuita Utiliza la plantilla de gestión de voluntarios de ClickUp para seguir todo el ciclo de vida del voluntariado Con una solución de gestión de proyectos para organizaciones sin ánimo de lucro, los gestores de voluntarios pueden: Empieza a reclutar voluntarios utilizando los estados personalizados de ClickUp , como «En revisión» o «En curso», para realizar el seguimiento de los candidatos a medida que avanzan en el proceso de selección y entrevistas.

Clasifica los datos de los voluntarios con los campos personalizados de ClickUp según habilidades específicas, números de teléfono y tamaño de los proyectos para encontrar a la persona adecuada para tareas especializadas en cuestión de segundos.

Visualiza los horarios de turnos en múltiples configuraciones, incluidas las vistas Lista y Calendario, para realizar el seguimiento de las horas y asignar roles específicos.

3. SignUpGenius (Ideal para equipos pequeños y grupos comunitarios que necesitan una forma sencilla y gratuita de coordinar turnos)

a través de SignUpGenius

SignUpGenius es la herramienta ideal para la coordinación básica, ya que es fácil de configurar. Solo tienes que elegir una plantilla, añadir franjas horarias para los voluntarios y enviar el enlace; tus voluntarios ni siquiera necesitan crear una cuenta para reservar una plaza.

Esta facilidad de acceso es esencial para los grupos comunitarios que dependen de colaboradores ocasionales, a quienes podría disuadir un proceso de registro de varios pasos. La plataforma también cubre el vacío entre la simple programación y la recaudación de fondos a pequeña escala. Esto también te permite vender camisetas o recaudar pequeñas donaciones directamente en la página de registro.

Las mejores funciones de SignUpGenius

Abre inscripciones en cuestión de minutos utilizando un editor de arrastrar y soltar y plantillas prediseñadas para colegios, organizaciones sin ánimo de lucro y equipos deportivos

Recauda pagos y donaciones directamente desde tu formulario de inscripción para gestionar la inscripción a eventos y la recaudación de fondos en un solo paso

Automatiza los recordatorios y las alertas por texto para notificar a los voluntarios sobre los próximos compromisos y reducir los seguimientos manuales

Gestiona las listas de espera automáticamente para garantizar que todas las plazas se ocupen, incluso si alguien tiene que cancelar en el último momento.

Límites de SignUpGenius

Las opciones de diseño son limitadas en los planes gratuitos y de gama baja, lo que a menudo hace que tus páginas de registro parezcan abarrotadas de anuncios.

Falta una base de datos centralizada para el seguimiento a largo plazo, lo que dificulta la gestión de una lista permanente de voluntarios

Precios de SignUpGenius

Free Forever

Starter: 11,99 $ al mes

Lo esencial: 29,99 $ al mes

Premium: 59,99 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SignUpGenius

G2: 4,4/5 (más de 120 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SignUpGenius?

Esto es lo que opina un crítico de G2:

Signup Genius permite a los profesores organizar fácilmente varias reuniones en el mismo día. Cuando un padre solicita una reunión, puedo enviarle un correo electrónico con un enlace para inscribirse. Esto permite al padre elegir la mejor hora disponible que le venga bien. Me ayuda a mantenerme organizado cuando tengo más de 15 reuniones consecutivas en un solo día.

Signup Genius permite a los profesores organizar fácilmente varias reuniones en un mismo día. Cuando un padre solicita una reunión, puedo enviarle un correo electrónico con un enlace para inscribirse. Esto permite al padre elegir la mejor hora disponible que le venga bien. Me ayuda a mantenerme organizado cuando tengo más de 15 reuniones consecutivas en un solo día.

📖 Lee también: Plantillas y listas de control gratuitas para la planificación de eventos

4. Bloomerang Volunteer (Ideal para organizaciones sin ánimo de lucro consolidadas que desean convertir su base de voluntarios en una fuente de donantes)

vía Bloomerang

Bloomerang Volunteer se encarga de la compleja logística de eventos a gran escala, en los que es necesario gestionar a cientos de personas al mismo tiempo.

Esta herramienta para organizaciones sin ánimo de lucro funciona como una extensión integrada del CRM Bloomerang, lo que significa que la actividad de los voluntarios se registra automáticamente en el mismo perfil de donante que se utiliza para la recaudación de fondos.

Esta sincronización te permite utilizar la puntuación de compromiso para identificar a los colaboradores que dedican mucho tiempo pero que aún no han realizado una donación económica. Puedes centralizar estos datos y desencadenar campañas de captación específicas basadas en el historial de los voluntarios, como invitar a mentores de larga duración a unirse a un círculo de donaciones periódicas.

Las mejores funciones de Bloomerang

Identifica a los posibles donantes utilizando una puntuación de compromiso que destaca qué voluntarios son los más propensos a contribuir económicamente

Asigna a los voluntarios a los turnos de forma automática utilizando filtros basados en IA que combinan sus habilidades específicas y su disponibilidad con tus roles vacantes

Gestiona eventos desde tu teléfono con una app que permite al personal ajustar horarios y cubrir vacantes en tiempo real mientras se encuentra en el lugar del evento.

Realiza comprobaciones de antecedentes integradas directamente desde la plataforma para agilizar el proceso de incorporación sin dejar de cumplir con la normativa.

Limitaciones de Bloomerang

La incorporación puede resultar complicada, ya que la plataforma está repleta de funciones que a menudo requieren una configuración guiada

La elaboración de informes carece de una personalización avanzada, lo que significa que es posible que sigas teniendo que exportar datos a una hoja de cálculo

Precios de Bloomerang

Plan básico: 119 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Bloomerang

G2: 4,3/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bloomerang?

Esto es lo que opina un crítico de G2:

Ha mejorado la sincronización de datos con Bloomerang CRM, ha incorporado una nueva función de calendario central para gestionar los problemas de programación en toda la organización y ha mejorado la funcionalidad de los turnos recurrentes.

Ha mejorado la sincronización de datos con Bloomerang CRM, ha incorporado una nueva función de calendario centralizado para gestionar los problemas de programación en toda la organización y ha mejorado la funcionalidad de los turnos recurrentes.

5. CERVIS (Ideal para organizaciones que necesitan un soporte personalizado y una capacidad ilimitada de voluntarios)

vía CERVIS

CERVIS (Sistema de Inscripción en Eventos Comunitarios e Información sobre Voluntarios) está diseñado para coordinadores que buscan un equilibrio entre la automatización y el toque humano.

Mientras que muchas plataformas restringen el acceso a sus registros mediante muros de pago, esta ofrece registros ilimitados de voluntarios en todos sus planes. Este modelo de precios supone una ventaja significativa para las organizaciones que mantienen una enorme base de datos con miles de colaboradores.

Puedes utilizar el software en situaciones que requieran una gestión compleja de grupos, como la coordinación de jornadas de voluntariado corporativo o de equipos de ministerios de la iglesia. Incluye funciones especializadas, como una consola de registro de entrada y salida basada en web que convierte cualquier tableta o dispositivo móvil en un quiosco in situ.

Las mejores funciones de CERVIS

Gestiona un número ilimitado de voluntarios en cualquier plan sin preocuparte por costes adicionales a medida que crece tu base de datos de colaboradores

Coordina fácilmente las inscripciones de grupos permitiendo a los responsables de equipo reservar bloques de turnos para sus miembros o socios corporativos

Automatiza las notas de agradecimiento y los recordatorios de turnos por texto y correo electrónico para mantener un alto nivel de compromiso sin esfuerzo manual

Limitaciones de CERVIS

La interfaz de usuario parece anticuada en comparación con las herramientas modernas de gestión de proyectos, lo que puede resultar menos intuitivo para los voluntarios más jóvenes

La elaboración de informes avanzados está restringida a los planes de mayor precio, lo que dificulta que los equipos pequeños con presupuestos limitados puedan cuantificar su impacto a la hora de solicitar subvenciones.

Precios de CERVIS

Básico: 25 $ al mes

Estándar: 120 $ al mes

Premier: 200 $ al mes

Valoraciones y reseñas de CERVIS

G2: 4,2/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre CERVIS?

Escucha lo que dice un crítico de G2:

Es totalmente personalizable, fácil de configurar, mantener y usar, y permite a los voluntarios implicarse más profundamente. Nos permite comunicarnos con grupos más grandes de personas y hace posible que los nuevos voluntarios se inscriban en oportunidades de forma independiente. Buscamos otras plataformas durante años hasta que encontramos Cervis. No usaría ninguna otra.

Es totalmente personalizable, fácil de configurar, mantener y usar, y permite a los voluntarios implicarse más profundamente. Nos permite comunicarnos con grupos más grandes de personas y facilita que los nuevos voluntarios se inscriban en las oportunidades de forma independiente. Buscamos otras plataformas durante años hasta que encontramos Cervis. No usaría ninguna otra.

🧠 Dato curioso: Solo el 19 % de los voluntarios que participan por primera vez vuelven a colaborar una segunda vez cuando las asociaciones carecen de un proceso estructurado de gestión y seguimiento. Las plataformas digitales que realizan la automatización de los mensajes de agradecimiento para una comunicación personalizada y ofrecen oportunidades futuras pueden salvar esta brecha.

6. GetConnected de Galaxy Digital (Ideal para organizaciones sin ánimo de lucro con múltiples ubicaciones que gestionan redes comunitarias)

a través de GetConnected de Galaxy Digital

Mientras que la mayoría de las herramientas se centran en una sola organización, GetConnected te permite publicar oportunidades para un grupo de voluntarios con uso compartido en un hub común. Es la opción habitual para United Ways y los grandes departamentos municipales que necesitan tener una visión global de los servicios en toda una ciudad o región.

La plataforma se divide en niveles específicos: Shift, Sustain y Amplify, para que puedas empezar con herramientas básicas de registro. A continuación, te permite pasar a funciones complejas de aprendizaje-servicio para universidades o de seguimiento del impacto corporativo para empresas. Para garantizar la precisión de los datos en estas grandes redes, el sistema incluye un quiosco de registro que funciona sin conexión.

Las mejores funciones de GetConnected by Galaxy Digital

Promociona oportunidades a través de una red para que varias agencias colaboradoras puedan reclutar personal desde un portal comunitario central.

Realiza un seguimiento de los datos de aprendizaje mediante el servicio específicamente para estudiantes y profesores, incluida la verificación automática de las horas necesarias para cumplir los requisitos de graduación.

Crea un currículum de voluntariado para tus colaboradores, permitiéndoles descargar un historial verificado de sus habilidades y su impacto

Gestiona la respuesta ante desastres con flujos de trabajo especializados para movilizar y realizar un seguimiento rápido de los voluntarios espontáneos durante las emergencias comunitarias.

Límites de GetConnected by Galaxy Digital

El panel de control del administrador tiene una curva de aprendizaje elevada debido al gran volumen de módulos

La personalización de los correos electrónicos es limitada, ya que el sistema utiliza plantillas rígidas que son difíciles de adaptar a la imagen de marca o de configurar sin conocimientos técnicos avanzados.

Precios de GetConnected by Galaxy Digital

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de GetConnected by Galaxy Digital

G2: 4,4/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 70 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre GetConnected de Galaxy Digital?

Esto es lo que opina un crítico de Capterra:

Es ideal para gestionar oportunidades de voluntariado y eventos comunitarios. Soy el usuario principal en una organización sin ánimo de lucro y, en general, estamos muy satisfechos con él.

Es ideal para gestionar oportunidades de voluntariado y eventos comunitarios. Soy el usuario principal en una organización sin ánimo de lucro y, en general, estamos muy satisfechos con él.

7. Volgistics (Ideal para organizaciones sin ánimo de lucro que necesitan una personalización profunda sin un contrato a largo plazo)

vía Volgistics

Si te gusta la idea de crear tu propio sistema de gestión pero no quieres empezar desde cero, Volgistics es una buena herramienta que puedes probar. Te permite activar o desactivar funciones como si fuera un interruptor de luz. Solo pagas por lo que realmente utilizas, lo cual es un soplo de aire fresco en comparación con las corporaciones de «todo o nada».

Puedes ocultar los campos que no necesites, renombrar las pestañas para que se adapten a la jerga de tu organización y ampliar o reducir tu plan mes a mes. Más allá de la programación estándar, Volgistics incluye una función de lista de control que te ayuda al seguimiento de los requisitos urgentes, como la caducidad de las verificaciones de antecedentes, para que ningún voluntario empiece a trabajar sin la autorización adecuada.

Las mejores funciones de Volgistics

Personaliza cada campo de datos ocultándolos o renombrándolos para garantizar que tu base de datos solo realice el seguimiento de la información relevante para tu misión

Automatiza el seguimiento de hitos para felicitar a los voluntarios en sus cumpleaños, aniversarios de trabajo o cuando alcancen hitos específicos de horas de servicio.

módulo VicTouch , lo que permite a los voluntarios registrarse en un quiosco con tableta y Activa los relojes de fichaje in situ con el, lo que permite a los voluntarios registrarse en un quiosco con tableta y realizar un seguimiento automático del tiempo registrando sus horas.

Gestiona varios centros desde una sola cuenta, al tiempo que permites a los responsables de cada ubicación acceder únicamente a sus equipos específicos

Limitaciones de Volgistics

La falta de asistencia telefónica significa que solo puedes resolver problemas por correo electrónico, lo que puede resultar frustrante si necesitas una respuesta rápida durante un evento en directo.

La complejidad puede ser un arma de doble filo, ya que el alto nivel de personalización implica que se necesita mucho tiempo para configurar el sistema

Precios de Volgistics

Precio según la calculadora para 50 voluntarios: 17 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Volgistics

G2: 4,1/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 70 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Volgistics?

Esto es lo que opina un usuario de G2:

¡Volgisifics es muy sencillo y fácil de usar! ¡Ofrece mucha flexibilidad en cuanto a personalizaciones y opciones de selección!

¡Volgisifics es muy sencillo y fácil de usar! ¡Ofrece mucha flexibilidad en cuanto a personalizaciones y opciones de selección!

8. iVolunteer (Ideal para organizaciones pequeñas y medianas que buscan una experiencia gratis sin anuncios y sin un precio desorbitado)

a través de iVolunteer

iVolunteer es una de las plataformas que sigue estando completamente libre de anuncios, incluso en su suscripción básica. Esto la convierte en una buena opción para las organizaciones sin ánimo de lucro que desean mantener un entorno profesional y libre de distracciones para sus colaboradores sin tener que asumir los elevados costes de las soluciones de corporación de alto nivel.

La plataforma está diseñada específicamente para la planificación basada en tareas, lo que te permite gestionar cualquier cosa, desde una producción teatral de un día hasta una clínica de vacunación periódica. Su interfaz es minimalista pero funcional. Por ejemplo, el Asistente para nuevos eventos te ayuda a copiar estructuras de eventos anteriores en segundos, ahorrándote el trabajo repetitivo de configuración.

Las mejores funciones de iVolunteer

Ofrece registros gratis sin anuncios en cualquier plan, asegurándote de que tus voluntarios no se distraigan con publicidad de terceros mientras intentan apoyar tu causa.

Utiliza el Asistente para nuevos eventos para crear calendarios complejos con plantillas predefinidas

Activa el portal «Mis compromisos» para que los voluntarios puedan realizar el seguimiento de sus propias horas y de los próximos turnos.

Verifica la asistencia con una app de registro móvil que te permite registrar a los participantes in situ y actualizar automáticamente tus informes

Límites de iVolunteer

El panel del administrador no está optimizado para dispositivos móviles, lo que significa que te costará gestionar eventos o realizar la edición de franjas horarias si intentas utilizar una tableta o un teléfono.

El diseño visual da la impresión de ser un diseño que no se ha modernizado significativamente en años, lo que puede resultar poco intuitivo para los usuarios.

Precios de iVolunteer

Free Forever

Plan Estándar: Precio personalizado

Plan Premium: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de iVolunteer

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,7/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre iVolunteer?

Así es como ayudó a un crítico de Capterra:

Esto me permitió organizar a más de 100 voluntarios para un evento de dos días que se celebra cada año. Muy sencillo y fácil de configurar. Ofrecía una estupenda tabla con los turnos disponibles para que los voluntarios pudieran ver en qué áreas se necesitaba más ayuda y cuáles estaban bastante cubiertas.

Esto me permitió organizar a más de 100 voluntarios para un evento de dos días que se celebra cada año. Muy sencillo y fácil de configurar. Ofrecía una estupenda tabla con los turnos disponibles para que los voluntarios pudieran ver en qué áreas se necesitaba más ayuda y cuáles estaban bastante cubiertas.

9. Track It Forward (Ideal para colegios y clubes de servicio que dan prioridad al registro de horas y al seguimiento de hitos)

vía Track IT Forward

Track It Forward se centra en facilitar a los voluntarios el registro de su propio tiempo. Es uno de los favoritos en los colegios de primaria y secundaria y en los programas universitarios en los que los estudiantes deben cumplir con un número específico de horas de servicio para graduarse. En lugar de que un coordinador introduzca los datos manualmente, los voluntarios utilizan la app móvil o un widget web para enviar sus horas para su aprobación.

Este enfoque de autoservicio libera al personal de la carga administrativa y garantiza que los registros de servicios se actualicen en tiempo real, en lugar de acumularse en forma de papeleo al final del semestre.

Su función Hitos te permite establecer metas específicas para personas o grupos. Por ejemplo, una escuela puede establecer un requisito de 40 horas para la graduación, y tanto el estudiante como el coordinador pueden ver una barra de progreso en tiempo real hacia esa meta.

Las mejores funciones de Track It Forward

Activa el registro de horas desde el móvil para que los voluntarios puedan enviar su tiempo, ubicación e incluso una foto de su trabajo directamente desde sus teléfonos inteligentes

Establece hitos personalizados para realizar el seguimiento automático del progreso hacia los requisitos de graduación, los niveles de premios o las metas de afiliación.

Verifica las horas con marcadores GPS y firmas para garantizar que la recopilación de datos sea precisa sin necesidad de estar presente en el lugar durante cada turno de voluntariado

Incorpora widgets de control de tiempo directamente en tu propia página web para que los voluntarios no tengan que ir a un portal aparte para registrar su trabajo

Limitaciones de Track It Forward

La verificación avanzada solo está disponible en los planes más caros, lo que significa que los equipos más pequeños con el plan básico se pierden funciones como el GPS y la firma digital.

La gestión de eventos es secundaria respecto al seguimiento de horas, por lo que si necesitas funciones complejas de programación o listas de espera, esto podría parecerte un poco escaso.

Precios de Track It Forward

Básico: 15 $ al mes para 100 usuarios

Premium: 30 $ al mes para 100 usuarios

Avanzado: 45 $ al mes para 100 usuarios

Valoraciones y reseñas de Track It Forward

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,6/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Track It Forward?

Esto es lo que opina un crítico de Capterra:

Este software es fácil de usar y te permite inscribirte en eventos de voluntariado en diferentes lugares y realizar el seguimiento de todas tus horas y fechas de voluntariado.

Este software es fácil de usar y te permite inscribirte en eventos de voluntariado en diferentes lugares y realizar el seguimiento de todas tus horas y fechas de voluntariado.

10. WhenToHelp (Ideal para organizaciones con turnos complejos que necesitan un programador automatizado basado en cálculos matemáticos)

vía WhenToHelp

WhenToHelp utiliza un algoritmo de autocompletado propio que tiene en cuenta las preferencias de todos: quién prefiere el trabajo, a quién no le gustan determinados horarios y quién no puede ayudar. A continuación, elabora el horario más lógico para ti con un solo clic.

La plataforma se encarga de la carga mental que supone la programación, garantizando que tus colaboradores más flexibles obtengan los turnos que prefieren, al tiempo que evita las horas extras o el agotamiento.

Las mejores funciones de WhenToHelp

Aprovecha el algoritmo de autocompletado para asignar turnos automáticamente en función de las preferencias y la disponibilidad de los voluntarios, y así eliminar los conflictos de horarios.

Activa un tablón de intercambio de voluntarios para que tu equipo pueda intercambiar o cubrir turnos libres de forma independiente sin necesidad de que intervenga un coordinador.

Establece los horarios preferidos y los que menos te gustan para cada voluntario, lo que permite al sistema recompensar a tus colaboradores más flexibles con los turnos que realmente desean.

Envía alertas urgentes por texto para comunicarte de inmediato con toda tu base de voluntarios cuando surja una vacante de última hora o un cambio de horario de emergencia.

Limitaciones de WhenToHelp

La atención se centra exclusivamente en la programación, por lo que si necesitas un lugar donde almacenar currículos detallados de voluntarios, el seguimiento de la productividad , la verificación de antecedentes o los datos de los donantes, necesitarás una herramienta independiente.

Se requiere mucha configuración para crear y gestionar horarios y usuarios, lo que lleva mucho tiempo

Precios de WhenToHelp

Modelo de precios basado en suscripción

Valoraciones y reseñas de WhenToHelp

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre WhenToHelp?

Esto es lo que opina un crítico de Capterra:

¡Me encanta que, tras la aprobación de whentohelp.com, este programa sea gratuito para las organizaciones sin ánimo de lucro! ¡Es fantástico que una empresa ayude a las organizaciones sin ánimo de lucro que cuentan con presupuestos reducidos!

¡Me encanta que, tras la aprobación de whentohelp.com, este programa sea gratuito para las organizaciones sin ánimo de lucro! ¡Es fantástico que una empresa ayude a las organizaciones sin ánimo de lucro que cuentan con presupuestos reducidos!

11. Volunteero (Ideal para organizaciones que necesitan una experiencia centrada en el móvil con aprendizaje electrónico y recompensas integrados)

vía Volunteero

Volunteero está diseñado para funcionar como un sistema de participación integral, en lugar de ser solo una base de datos. La plataforma se centra en reducir la carga administrativa de la incorporación y la coordinación, y afirma que ahorra al personal más de 100 horas al mes al automatizar tareas manuales como la recopilación de referencias y los recordatorios de turnos.

También aborda la paradoja de la participación al permitirte gamificar el recorrido de tus colaboradores. Los voluntarios obtienen insignias digitales automáticas por alcanzar hitos de servicio, que luego se muestran de forma destacada en sus perfiles móviles.

Las mejores funciones de Volunteero

Automatiza la recopilación de referencias enviando formularios digitales a las personas de referencia de los voluntarios y realizando un seguimiento automático de su estado de cumplimentación

Gestiona las tareas de los voluntarios con los clientes mediante una base de datos especializada que enlaza a los voluntarios directamente con las personas concretas a las que están ayudando

Intégralo con más de 4000 aplicaciones a través de Zapier, lo que te permitirá establecer la conexión entre tus datos de voluntarios y tus herramientas actuales de correo electrónico, marketing o CRM en cuestión de minutos.

Límites de Volunteero

El LMS se encuentra actualmente en desarrollo, lo que significa que las organizaciones que necesiten una solución integrada con todas las funciones tendrán que esperar al próximo módulo.

El panel se centra principalmente en la participación activa, lo que puede resultar abrumador si solo necesitas almacenar una simple lista de nombres e información de contacto.

Precios de Volunteero

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Volunteero

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Volunteero?

Esto es lo que opina un crítico de Capterra:

Una plataforma de gestión de voluntarios muy fácil de usar que ofrece un control total sobre los registros y la actividad de los voluntarios. Plataforma interactiva basada en web/app para que los voluntarios se inscriban en misiones y envíen informes. Una solución integral tanto para administradores como para voluntarios, con un alto grado de automatización para optimizar nuestro trabajo.

Una plataforma de gestión de voluntarios muy fácil de usar que ofrece un control total sobre los registros y la actividad de los voluntarios. Plataforma interactiva basada en web/app para que los voluntarios se inscriban en misiones y envíen informes. Una solución integral tanto para administradores como para voluntarios, con un alto grado de automatización para optimizar nuestro trabajo.

12. VolunteerLocal (Ideal para organizaciones grandes con gran volumen de eventos que necesitan programación de turnos, registro en quioscos y inscripción)

vía VolunteerLocal

VolunteerLocal está diseñado para registros masivos y sin complicaciones. Puedes publicar un enlace público en cuestión de minutos, y los voluntarios pueden reservar un turno sin siquiera tener que establecer una contraseña.

Además, como se integra con procesadores de tarjetas de crédito, también puedes gestionar microfinanciación durante el flujo de inscripción. Esto permite a los voluntarios comprar sus propias camisetas del evento o hacer una pequeña donación justo en el momento en que su compromiso es mayor. Estas funciones facilitan la transición de ser un colaborador puntual a convertirse en un patrocinador financiero.

Las mejores funciones de VolunteerLocal

Habilita el registro sin contraseña para aumentar las tasas de conversión, permitiendo a los voluntarios elegir turnos sin necesidad de crear una cuenta

Configura quioscos de registro y convierte cualquier tableta en una estación de autoservicio para el seguimiento de la asistencia in situ

Procesa pagos directamente para vender camisetas de voluntariado o recaudar donaciones durante el flujo de inscripción mediante el procesamiento integrado de tarjetas de crédito

Automatiza las listas de espera para cubrir las bajas al instante notificando a la siguiente persona en la lista para los turnos más solicitados

Límites de VolunteerLocal

Importar tus datos actuales al sistema desde tu plataforma anterior puede ser todo un reto

No permite enviar textos ni correos electrónicos a personas concretas

Precios de VolunteerLocal

Plan Discover: 200 $ por evento

Plan Grow: 800 $ por evento

Plan Enterprise: 3000 $ por evento

Valoraciones y reseñas de VolunteerLocal

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,8/5 (más de 180 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre VolunteerLocal?

Esto es lo que opina un crítico de Capterra:

Nos gusta poder tener todos los datos de nuestros voluntarios en un solo software y que este se comunique con nuestra base de datos de donantes. Los campos personalizados y las diferentes aplicaciones nos permiten crear eventos específicos para determinados tipos de personas que forman parte de nuestra organización. El servicio de atención al cliente y su capacidad para ayudarnos a resolver problemas y adaptar el software a nuestra organización son de primera categoría.

Nos gusta poder tener todos los datos de nuestros voluntarios en un solo software y que este se comunique con nuestra base de datos de donantes. Los campos personalizados y las diferentes aplicaciones nos permiten crear eventos específicos para determinados tipos de personas que forman parte de nuestra organización. El servicio de atención al cliente y su capacidad para ayudarnos a resolver problemas y adaptar el software a nuestra organización son de primera categoría.

📖 Lee también: Las mejores plantillas gratuitas de flujos de trabajo

13. Mobilize (Ideal para grupos de defensa y campañas políticas que necesitan reclutar a partir de una red masiva ya existente)

vía Mobilize

Mientras que otras plataformas te exigen que aportes tu propia audiencia, Mobilize te ayuda a encontrarla promocionando tus eventos de forma cruzada entre los seguidores de causas similares. Este efecto de red hace que tus eventos se muestren automáticamente a seguidores que ya están comprometidos con movimientos similares, lo que reduce tus costes de captación.

Además, la plataforma está diseñada para combatir las tasas de abandono mediante un ciclo de recordatorios basado en datos, que utiliza mensajes SMS y correos electrónicos automáticos. Es una buena opción para campañas de gran importancia y la organización de respuestas rápidas, diseñada específicamente para convertir a quienes se inscriben en eventos puntuales en activistas a largo plazo.

Las mejores funciones de Mobilize

Aprovecha la red Mobilize para que tus eventos se muestren automáticamente a millones de voluntarios activos que buscan nuevas oportunidades.

Dale a los voluntarios más destacados la posibilidad de organizar sus propios eventos entre pares en tu nombre, lo que permitirá que tu movimiento crezca sin gastos adicionales de personal.

Automatiza el ciclo de recordatorios con mensajes de correo electrónico y SMS optimizados que animan a los seguidores a invitar a sus amigos y a confirmar su asistencia.

Sincroniza datos en tiempo real con EveryAction, NGP VAN y Salesforce para garantizar que tu actividad de voluntariado siempre se refleje en tu base de datos principal de colaboradores.

Límites de Mobilize

Menos adecuado para servicios continuados, como roles a largo plazo en hospitales o museos, ya que la interfaz está muy optimizada para acciones impulsadas por eventos.

A veces, Mobilize envía demasiados correos electrónicos de recordatorio para un evento, lo que dificulta el seguimiento de los que son importantes.

Precios de Mobilize

Plan Free: Prueba gratuita limitada

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Mobilize

G2: 4,8/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Mobilize?

Esto es lo que opina un crítico de G2:

Mobilize es una herramienta estupenda para realizar el seguimiento de las inscripciones a eventos y gestionar las confirmaciones de asistencia, ya que reduce las bajas de última hora mediante textos de texto y correos electrónicos de confirmación automática.

Mobilize es una herramienta excelente para realizar el seguimiento de las inscripciones a eventos y gestionar las confirmaciones de asistencia, ya que reduce las tasas de ausencias de última hora mediante textos de texto y correos electrónicos de confirmación automática.

14. Better Impact (Ideal para organizaciones sin ánimo de lucro consolidadas que necesitan demostrar el retorno de la inversión financiera de su programa de voluntariado)

vía Better Impact

Si buscas una base de datos con todas las funciones que permita a los voluntarios gestionar sus propios perfiles, Better Impact puede ser una opción a tener en cuenta. Mantiene tus registros actualizados sin necesidad de que tu personal introduzca los datos manualmente. En resumen, Better Impact se centra en ahorrar tiempo; concretamente, afirma que devuelve a los coordinadores hasta 15 horas a la semana al realizar la automatización de la logística de la programación y los recordatorios.

Su función más destacada es la Calculadora de ROI del software para voluntarios, que te permite convertir las horas de servicio brutas en un caso de negocio cuantificable para tu junta directiva o tus donantes.

Al trasladar la incorporación y la formación a sus módulos de e-learning integrados, puedes configurar itinerarios de cualificación automatizados, lo que significa que un voluntario solo podrá inscribirse en un turno específico una vez que haya superado los cuestionarios de formación requeridos.

Las mejores funciones de Better Impact

Habilita la autoprogramación de voluntarios para que tu equipo elija sus propios turnos desde un portal o una app, eliminando así el intercambio constante de correos electrónicos.

Crea módulos de aprendizaje electrónico personalizados para llevar la incorporación y la formación al ámbito online, asegurándote de que todos los nuevos voluntarios estén preparados antes de su primer turno.

Genera informes de ROI con un solo clic que traducen las horas de voluntariado en valor financiero cuantificable y resultados comunitarios para las partes interesadas

Envía recordatorios automáticos de turnos por texto o correo electrónico para mantener altas tasas de asistencia y mantener a todo el mundo informado de los cambios de horario en tiempo real

Límites de Better Impact

No permite a los voluntarios subir su disponibilidad a un Calendario, lo que impide que se les asignen turnos.

Los usuarios consideran que los formularios de solicitud son restrictivos

Precios de Better Impact

Precios personalizados

Mejores valoraciones y reseñas de Better Impact

G2: 4,7/5 (más de 120 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Better Impact?

Esto es lo que opina un crítico de G2:

Es fácil de usar para los voluntarios a los que les gustan las aplicaciones para el móvil. El servicio de atención al cliente es de primera categoría. También cuentan con grupos de usuarios para obtener más información sobre cómo otras personas de tu sector están utilizando Better Impact.

Es fácil de usar para los voluntarios a los que les gustan las aplicaciones móviles. El servicio de atención al cliente es de primera categoría. También cuentan con grupos de usuarios para obtener más información sobre cómo otras personas de tu sector están utilizando Better Impact.

15. Rallly (Ideal para equipos de proyecto que solo necesitan acordar la hora de una reunión o un evento)

vía Rallly

Rallly es una opción práctica si necesitas encontrar tiempo para una reunión de voluntarios o un proyecto de servicio puntual sin la carga que supone una base de datos completa. Se trata de una herramienta de votación sencilla diseñada para eliminar el intercambio de correos electrónicos. Solo tienes que seleccionar varias fechas posibles en un Calendario, enviar el enlace a tu equipo y dejar que voten por la que mejor les venga.

Considera la programación como un proceso colaborativo; una vez finalizada una encuesta, puede enviar automáticamente invitaciones de Calendario a todos los que han votado, cerrando así el ciclo del trabajo administrativo sin que tengas que informar manualmente a tu equipo.

Aunque Rallly no realiza un seguimiento de las horas de servicio a largo plazo, su capacidad para gestionar la coordinación entre varias regiones mediante la detección automática de zonas horarias lo convierte en una buena microherramienta para equipos distribuidos.

Las mejores funciones de Rallly

Crea encuestas para reuniones en segundos seleccionando posibles fechas y horas en una sencilla interfaz de Calendario

Sincroniza automáticamente las diferentes zonas horarias para que los voluntarios remotos o los equipos multirregionales vean la encuesta en su propia hora local

Facilita la coordinación gratis en una interfaz limpia y minimalista que mantiene la atención en el calendario en lugar de en el marketing de terceros.

Permite la participación anónima para reducir las barreras de los nuevos voluntarios que puedan tener dudas a la hora de crear otra cuenta o permitir el uso compartido de datos personales.

Límites de Rallly

Carece de una base de datos de voluntarios, por lo que no es posible almacenar información de contacto, exenciones de responsabilidad o historial de servicios dentro de la plataforma

No cuenta con lógica específica para turnos, como límites de ocupación máxima o patrones de turnos recurrentes, lo que lo hace inadecuado para las operaciones diarias.

Precios de Rallly

Hobby: Free Forever

Pro: 7 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Rallly

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Rallly?

Esto es lo que dice un usuario de G2:

Permite a los equipos personalizar su trabajo y la elaboración de informes para adaptarlos a sus necesidades, y se integra con otras herramientas.

Permite a los equipos personalizar su trabajo y la elaboración de informes para adaptarlos a sus necesidades, y se integra con otras herramientas.

📖 Lee también: Alternativas y competidores de Rallly Gestión de Proyectos

16. TimeCounts (Ideal para equipos pequeños y medianos con un tamaño de equipo pequeño a mediano que dan prioridad a un hub comunitario limpio y moderno)

vía TimeCounts

Timecounts sustituye las bases de datos tradicionales de voluntarios por un portal público en el que los colaboradores pueden explorar y registrarse para desempeñar roles. La plataforma se centra en el proceso de incorporación, lo que te permite crear listas de control obligatorias para los nuevos voluntarios.

Puedes exigir a los voluntarios que vean vídeos de formación, suban certificados o firmen exenciones digitales antes de que el sistema les permita incorporarse a un turno.

Además, cuenta con una colaboración integrada con Double the Donation, que identifica a la empresa del voluntario durante el registro. Esto permite a tu organización realizar un seguimiento automático y solicitar las subvenciones de Dollars for Doers, en las que las empresas donan dinero por las horas de voluntariado de sus empleados sin necesidad de realizar ninguna elaboración de informes manual adicional.

Las mejores funciones de TimeCounts

Lanza un Hub comunitario con la imagen de tu marca en cuestión de minutos, lo que te permitirá adaptarlo a los colores y el estilo de tu organización para ofrecer una experiencia de voluntariado fluida.

Automatiza las listas de control de incorporación para garantizar que todos los nuevos voluntarios hayan completado su formación y los trámites necesarios antes de que se les permita inscribirse en los turnos.

Utiliza potentes filtros de directorio para encontrar rápidamente voluntarios según etiquetas personalizadas, habilidades o un estado específico de «borradas» para tareas especializadas.

Sincroniza los datos automáticamente entre tus formularios de reclutamiento y tu base de datos principal para eliminar las entradas manuales de datos y mantener tu lista actualizada

Límites de TimeCounts

La elaboración de informes es más visual que técnica, por lo que, aunque resulta ideal para obtener una visión general rápida del impacto, puede carecer de la profundidad detallada necesaria para auditorías complejas de subvenciones gubernamentales.

No permite adjuntar currículos

Precios de TimeCounts

Free Forever

Pro: 59 $ al mes (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de TimeCounts

G2: 4,2/5 (más de 25 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TimeCounts?

Esto es lo que opina un crítico de G2:

El soporte al cliente es inigualable. He tenido muchas preguntas que me han respondido o resuelto en un plazo de entre 10 minutos y 24 horas. Muy impresionante.

El soporte al cliente es inigualable. He tenido muchas preguntas que han sido respondidas o resueltas en un plazo de entre 10 minutos y 24 horas. Muy impresionante.

17. Rosterfy (Ideal para eventos internacionales y organizaciones que necesitan un proceso de selección automatizado de principio a fin)

vía Rosterfy

Rosterfy es la solución de nivel empresarial para la coordinación de voluntarios en eventos de gran envergadura. Es la plataforma que hay detrás de grandes eventos mundiales como la Maratón de Sídney y SXSW, donde gestionar a miles de personas requiere algo más que un simple calendario. Utiliza la automatización inteligente para gestionar todo el ciclo de vida de un voluntario, desde la primera solicitud hasta la formación y la programación in situ.

Esta plataforma también incluye módulos especializados para la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y el aprendizaje-servicio. Esto permite a las organizaciones gestionar tanto a voluntarios individuales como a grupos enteros de empleados y departamentos universitarios en un único panel.

Las mejores funciones de Rosterfy

Automatiza el proceso de incorporación ajustando flujos de trabajo que guían a los voluntarios a través de la selección, la formación y las comprobaciones de cumplimiento sin intervención manual.

Lanza una aplicación específica para voluntarios que permita a tu equipo acceder en tiempo real a sus horarios, materiales de formación y cambios de turno desde cualquier lugar.

Implementa un programa de recompensas y reconocimiento que utilice insignias digitales, certificados y vales para mantener el compromiso de tus voluntarios más destacados de cara a futuros eventos

Genera informes avanzados de DEI y ESG para demostrar el impacto de tu programa de voluntariado a las partes interesadas utilizando datos en tiempo real y el seguimiento del ROI.

Limitaciones de Rosterfy

Carece de un soporte al cliente fiable

No hay un registro de auditoría que permita tener vista de los cambios realizados en el sistema y quién los ha realizado.

Precios de Rosterfy

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Rosterfy

G2: 4,4/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 35 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Rosterfy?

Un crítico de Capterra ha evaluado esta herramienta:

Es fácil de usar y el personal de Rosterfy siempre me ayuda y me sugiere formas de mejorar nuestro portal para que todo funcione de forma más ágil. Es intuitivo, no solo para los administradores, sino también para nuestros usuarios, lo cual es muy importante. Hemos configurado automatizaciones para los recordatorios e incorporado un sistema de comentarios.

Es fácil de usar y el personal de Rosterfy siempre me ayuda y me sugiere formas de mejorar nuestro portal que agilizan todo el proceso. Es intuitivo, no solo para los administradores, sino también para nuestros usuarios, lo cual es muy importante. Hemos configurado automatizaciones para los recordatorios e incorporado un sistema de comentarios.

18. HandsOn Connect (Ideal para grandes organizaciones sin ánimo de lucro y multinacionales que necesitan un CRM basado en Salesforce)

a través de HandsOn Connect

Utiliza HandsOn Connect si tu organización ha superado la etapa de las simples hojas de inscripción. Ahora forma parte de la familia Galaxy Digital y está integrado directamente en Salesforce, lo que le permite gestionar conjuntos de datos masivos en múltiples ubicaciones. Si necesitas gestionar miles de registros de voluntarios junto con complejas campañas de donantes, trabajos de promoción y programas internacionales, es una buena opción.

Para las organizaciones internacionales, el panel de control de las Metas de Desarrollo Sostenible (ODS) de la plataforma funciona a largo plazo. Clasifica automáticamente los datos de impacto de tus proyectos en métricas exportables para los informes anuales de RSE.

Y para salvar la brecha técnica que suele encontrarse con Salesforce, también ofrecen un servicio de administración de sistemas virtual, que pone a tu disposición a un administrador dedicado para gestionar tu configuración de backend.

Las mejores funciones de HandsOn Connect

Gestiona programas de voluntariado internacionales con una interfaz multilingüe que ofrece compatibilidad con inglés, español, francés, chino y varios idiomas más.

Sincroniza automáticamente los datos de voluntarios y donantes dentro del Salesforce Nonprofit Success Pack para identificar qué colaboradores son los más propensos a contribuir económicamente.

Crea plantillas HTML y CSS personalizadas con el plugin LlamaSite para mostrar tus oportunidades de voluntariado directamente en tu sitio de WordPress

Realiza un seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con paneles preconfigurados que realizan la elaboración de informes con precisión sobre cómo tus proyectos se ajustan a los estándares de impacto global.

Limitaciones de HandsOn Connect

Alta barrera técnica de entrada, ya que la plataforma se basa en Salesforce y, por lo general, requiere un administrador cualificado para configurar y mantener el sistema

Puede resultar prohibitivamente caro para grupos pequeños, ya que a menudo hay que pagar tanto por la licencia de HandsOn Connect como por la consultoría especializada de Salesforce para sacarle el máximo partido.

Precios de HandsOn Connect

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de HandsOn Connect

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,1/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HandsOn Connect?

Esto es lo que opina un crítico de Capterra:

La facilidad con la que podemos realizar la edición de nuestro sitio web público y la facilidad con la que el personal que no es administrador puede interactuar con el portal de socios. ¡La actualización a la versión 3.0 lo ha mejorado muchísimo!

La facilidad con la que podemos realizar la edición de nuestro sitio web público y la facilidad con la que el personal que no es administrador puede interactuar con el portal de socios. ¡La actualización a la versión 3.0 lo ha mejorado muchísimo!

19. Givlly Volunteer Management (Ideal para agencias de servicios sociales (SSA) y organizaciones sin ánimo de lucro que necesitan un sistema integrado de gestión del aprendizaje)

vía Givlly

Givlly se centra en todo el ciclo de vida del voluntariado. Se encarga de todo, desde la incorporación personalizada y las entrevistas hasta la asignación de voluntarios a roles específicos y el seguimiento de su asistencia a través de una app móvil dedicada. Como también incluye un módulo de gestión de donantes, puedes ver cómo la participación de tus voluntarios se correlaciona directamente con tus campañas de recaudación de fondos.

Su sistema de gestión del aprendizaje (LMS) integrado admite itinerarios de aprendizaje automatizados. Esto te permite impartir formación obligatoria sobre cumplimiento normativo, como cursos sobre protección de menores o privacidad de datos, directamente en la plataforma. Un voluntario pasa al estado «Aprobado» solo después de completar con éxito los módulos que se le han asignado y superar las pruebas asociadas.

Las mejores funciones de Givlly Volunteer Management

Gestiona la formación de voluntarios con un sistema de gestión del aprendizaje (LMS) integrado para impartir cursos y realizar el seguimiento de las certificaciones directamente en la plataforma

Automatiza el seguimiento de la RSC para generar cartas de agradecimiento e informes de impacto para los socios corporativos sin necesidad de introducir datos manualmente

Utiliza aplicaciones móviles específicas tanto para administradores como para voluntarios para gestionar horarios, realizar el seguimiento de la asistencia y comunicarse sobre la marcha.

Personaliza los flujos de trabajo de incorporación para incluir fases de entrevista específicas y preguntas de selección adaptadas a los estándares de seguridad de tu organización

Limitaciones de Givlly Volunteer Management

Integraciones con terceros limitadas en comparación con plataformas más antiguas, lo que puede obligarte a depender principalmente de las herramientas integradas de Givlly para todas las operaciones

La amplia gama de funciones implica una curva de aprendizaje, ya que los usuarios deben navegar por los módulos de formación, donaciones y eventos en una sola interfaz

Precios de Givlly Volunteer Management

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Givlly Volunteer Management

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

20. Jotform Volunteer Management Suite (Ideal para equipos pequeños que desean convertir los envíos de formularios en tableros de tareas automatizados)

a través de Jotform

Jotform es muy conocido por sus formularios, pero su función Tablero lo convierte en una auténtica herramienta de gestión de proyectos para organizaciones sin ánimo de lucro. Está diseñada para acortar el tiempo que transcurre entre que un voluntario rellena una solicitud y que un coordinador le asigne una tarea.

Cuando alguien envía un formulario de inscripción, el software puede generar automáticamente una tarjeta de tarea en un tablero visual, lo que garantiza que ningún nuevo voluntario se quede atascado en una bandeja de entrada sin leer.

Sus agentes de IA pueden gestionar las consultas iniciales de los voluntarios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ofreciendo orientación personalizada incluso antes de que rellenen una solicitud. Para evitar la fragmentación de datos, su Salesforce Dynamic Prefill actualizado te permite extraer datos en tiempo real de tu CRM para rellenar los campos de los formularios, garantizando que la información de los voluntarios sea coherente en todas las plataformas.

Las mejores funciones de Jotform Volunteer Management Suite

Automatiza la creación de tareas convirtiendo al instante los formularios de voluntariado enviados en tarjetas de acción en tu tablero de proyectos

Gestiona prioridades y fechas límite para llevar a cabo el seguimiento de los plazos más importantes, como las solicitudes de subvenciones o los permisos para eventos

Colabora en tiempo real permitiendo a los miembros del equipo dejar comentarios y actualizaciones de estado directamente en las tarjetas de tareas de los voluntarios

Recopila firmas electrónicas para exenciones de responsabilidad y acuerdos de confidencialidad durante el proceso de registro inicial utilizando las funciones integradas de Jotform Sign.

Límites de Jotform Volunteer Management Suite

No se trata de una base de datos específica para voluntarios, ya que la plataforma se basa en formularios y tareas, en lugar de un CRM a largo plazo para gestionar las relaciones con los colaboradores.

Los planes gratuitos y de nivel inferior tienen límites de envíos, lo que puede resultar restrictivo si tienes un gran volumen de inscripciones de voluntarios cada mes.

Precios de Jotform Volunteer Management Suite

Starter: Plan Free

Bronce: 39 $ al mes

Silver: 49 $ al mes

Gold: 129 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jotform Volunteer Management Suite

G2: 4,7/5 (más de 4700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jotform Volunteer Management Suite?

Esto es lo que opina un crítico de Capterra:

Es fácil realizar el ajuste y recopilar datos; el diseño del formulario es bastante sencillo de seguir. No hay interrupciones técnicas. Es muy accesible.

Es fácil de configurar y recopilar datos; el diseño del formulario es bastante sencillo de seguir. No hay interrupciones técnicas. Es muy accesible.

¡ClickUp Volunteers es la elección acertada!

La gestión de voluntarios consiste en mantener todo conectado para que tu equipo pueda centrarse en generar un impacto real. Las herramientas de esta lista pueden ayudar de diferentes maneras, pero cuando tus flujos de trabajo se reparten entre formularios, hojas de cálculo, chats e informes, empiezan a perderse cosas.

Ahí es donde ClickUp cambia las reglas del juego, reuniendo todo tu flujo de trabajo de voluntariado en un solo lugar. Desde recopilar inscripciones con Formularios hasta convertirlas al instante en tareas ejecutables, todo se mantiene organizado desde el principio. A medida que tus programas crecen, ClickUp Brain te ayuda a darle sentido a todo resumiendo los datos de los voluntarios, detectando carencias y ayudándote a planificar de forma más inteligente.

Y cuando llegue el momento del seguimiento del progreso, los paneles te ofrecen una vista en tiempo real de la participación, el tiempo registrado y el rendimiento del programa sin tener que estar pendiente de las actualizaciones. ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita! ✅