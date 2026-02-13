Las 10 mejores alternativas a Galaxy IA para el trabajo, la escritura y la investigación

Galaxy AI es un conjunto de funciones de IA de Samsung Electronics integradas en dispositivos Galaxy, como teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos portátiles. Combina la IA en el dispositivo y en la nube para favorecer la productividad, la creatividad y la comunicación.

La plataforma funciona bien para ediciones rápidas, resúmenes, traducciones, asistencia con textos y tareas de escritura ligeras en dispositivos móviles. También se solapa con herramientas como Google Lens en áreas como la comprensión de imágenes y el reconocimiento contextual.

A medida que el trabajo se vuelve más complejo, comienzan a hacerse evidentes las limitaciones de un sistema de IA centrado en los dispositivos. Tareas como la investigación en profundidad, la creación de contenidos extensos, el análisis de datos, la elaboración de informes y la colaboración entre herramientas suelen requerir capacidades más amplias que las que puede ofrecer la IA móvil nativa.

En las siguientes secciones, exploramos alternativas a Galaxy IA que ofrecen compatibilidad con estos casos de uso más amplios, describiendo lo que ofrece cada plataforma, junto con los límites clave y los precios, para ayudarte a elegir de forma más eficaz.

¿Qué debes buscar en las alternativas a Galaxy IA?

La elección adecuada depende de su caso de uso específico y de cómo planee utilizar la IA más allá de la asistencia en el dispositivo. Dicho esto, aquí hay algunos factores fundamentales que vale la pena evaluar antes de elegir una alternativa.

Persistencia en tareas y archivos: asegúrate de que la herramienta pueda conservar el contexto en documentos, conversaciones o proyectos, en lugar de restablecerse con cada indicación o sesión.

Soporte para la colaboración y el trabajo compartido: Prioriza las alternativas a Galaxy AI que permiten que varias personas trabajen en el mismo contenido, archivos o flujos de trabajo, en lugar de limitar el uso de la IA a interacciones individuales.

Control sobre la calidad y el tono de los resultados: realice una selección de alternativas rentables para Galaxy IA que le permitan refinar, iterar y orientar los resultados, en lugar de producir respuestas puntuales con una personalización limitada.

Integración con las herramientas de trabajo cotidianas: busca una herramienta que se conecte con documentos, hojas de cálculo, herramientas de proyectos, correo electrónico, almacenamiento en la nube y toda tu infraestructura tecnológica.

Escalabilidad a medida que aumenta el trabajo: asegúrate de que la herramienta siga siendo útil a medida que las tareas se vuelven más complejas, frecuentes o basadas en el equipo, en lugar de estar optimizada solo para un uso personal ligero.

Límites claros, precios y gestión de datos: Evalúa cómo cambian los límites de uso, los niveles de precios y las políticas de seguridad de los datos a medida que dependes más de la plataforma para tu trabajo diario.

Las mejores alternativas a Galaxy IA de un vistazo

Aquí tienes una tabla comparativa rápida de todas las herramientas que han entrado en nuestra lista de las mejores alternativas:

Herramienta Funciones clave Ideal para Precios* ClickUp Gestión del trabajo, documentos, asistencia para la redacción con IA, automatización de tareas, colaboración. Equipos que organizan el trabajo, los documentos y la colaboración más allá de la IA integrada en los dispositivos. Free Forever; personalización disponible para corporaciones. Microsoft Copilot Asistencia de IA en Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams. Equipos que utilizan Microsoft 365 para documentos, reuniones y correo electrónico Gratis; planes de pago desde 18 $ al mes por usuario. Claude Razonamiento en contextos largos, análisis de documentos, redacción y flujos de trabajo de investigación. Escritores e investigadores que realizan el trabajo con documentos largos y análisis complejos. Gratis; planes de pago a partir de 20 $ al mes. Google Gemini Investigación, edición de documentos, entradas multimodales, salidas visuales y de audio. Equipos que combinan búsqueda, documentos e investigación creativa Gratis; planes de pago desde 7,99 $ al mes. ChatGPT Redacción, planificación, investigación, asistentes personalizados, entornos de trabajo compartidos. Personas y equipos que necesitan un asistente de IA flexible y de uso general. Gratis; planes de pago desde 8 $ al mes. Linguix Gramática, coherencia tonal, plantillas, soporte para la redacción multilingüe. Equipos que estandarizan la comunicación empresarial diaria Gratis; planes de pago desde 99 $ al mes. Alteryx Preparación de datos, automatización de análisis, flujos de trabajo de IA controlados. Equipos que realizan la automatización de análisis de datos pesados y flujos de trabajo de toma de decisiones. Planes de pago desde 250 $ al mes por usuario. Krater. ai Generación de texto, imágenes, audio y animaciones. Equipos creativos que producen recursos visuales y multimedia Planes de pago desde 9 $ al mes. Magai Acceso a múltiples modelos de IA, perfiles y gestión de indicaciones. Usuarios avanzados y agencias que trabajan con múltiples modelos de IA. Planes de pago desde 30 $ al mes por usuario. NinjaChat IA Análisis de documentos, resúmenes, mapas mentales, generación de imágenes. Generalistas que convierten documentos y medios en recursos de aprendizaje Planes de pago desde 9 $ al mes.

Las mejores alternativas a Galaxy IA

A continuación, se ofrece una descripción detallada de las alternativas a Galaxy IA que pueden ayudarle a mejorar la productividad, realizar la automatización de los flujos de trabajo, crear contenido y colaborar de manera eficiente a través de una interfaz fácil de usar:

1. ClickUp (el mejor asistente de IA para todo tu trabajo)

Genera correos electrónicos y mensajes rápidamente con ClickUp Brain.

Las herramientas de IA basadas en chat son excelentes para generar respuestas. Pero se quedan cortas en cuanto a la ejecución.

ClickUp está diseñado como un espacio de trabajo de IA convergente, donde la IA opera directamente dentro de tus proyectos, tareas y documentos.

Veamos cómo ClickUp se posiciona como la alternativa n.º 1 a Galaxy AI 👇

Haz que todo lo que hay en tu entorno de trabajo sea buscable y accesible.

Para empezar, ClickUp Enterprise Search reúne todos tus datos de trabajo en un único espacio de búsqueda. Convierte la información dispersa de tus diversas herramientas (como Drive, Notion, Slack, Gmail y otras) en una única fuente de información veraz.

Busca en todo tu entorno de trabajo y en las herramientas conectadas con IA.

Todo lo que hay en tu entorno de trabajo se puede buscar y es accesible.

A diferencia de las herramientas de búsqueda tradicionales que se basan en palabras clave, entiende el lenguaje natural para interpretar preguntas y devolver resultados en su contexto completo. Y dado que ClickUp indexa el contenido con frecuencia, tus búsquedas reflejan el estado más reciente de tu entorno de trabajo.

✏️ Nota: Buscar en todas tus herramientas no tiene por qué suponer un riesgo para tus datos. ClickUp Connected Search mantiene todo accesible y seguro. La plataforma cumple con las normativas GDPR, ISO, HIPAA y SOC 2, sin entrenamiento ni retención de datos de terceros.

IA contextual que entiende tu trabajo

La búsqueda conectada te ayuda a encontrar lo que necesitas. ¿Y ahora qué?

ClickUp Brain, la IA contextual integrada, te ayuda a entenderlo.

Haz preguntas en lenguaje sencillo, obtén resúmenes rápidos de las actualizaciones de los proyectos, identifica los obstáculos, resumir los proyectos y extrae los elementos a tomar de las transcripciones de las reuniones.

Imagina que estás liderando el lanzamiento de un producto con tareas repartidas entre documentos, comentarios, hilos de Slack y notas de reuniones.

Escribes: «¿Qué bloquea el lanzamiento del tercer trimestre?»

ClickUp Brain analiza los datos en tiempo real de tu entorno de trabajo de ClickUp: estados de las tareas, dependencias vencidas, comentarios recientes y transcripciones de reuniones. Identifica que hay aprobaciones de diseño pendientes, dos tareas de ingeniería retrasadas y una dependencia relacionada con la revisión legal que no se ha resuelto.

A partir de ahí, puedes:

Genera un resumen del estado de lanzamiento para las partes interesadas.

Convierte los obstáculos en tareas asignadas con propietarios y fechas límite.

Creación automática de seguimientos para aprobaciones pendientes

Actualiza el documento del proyecto con el último estado de ejecución.

Haz preguntas, obtén respuestas instantáneas y simplifica tu trabajo con ClickUp Brain.

A continuación, te explicamos cómo puedes utilizar la IA en ClickUp como asistente personal para evitar cambios constantes de contexto y recuperar tu concentración 👇.

Accede a múltiples modelos de IA en el mismo entorno de trabajo.

ClickUp Brain te da acceso a múltiples modelos de IA externos desde una única interfaz. No necesitas cambiar de herramienta, alternar entre pestañas ni gestionar suscripciones independientes.

El acceso al modelo se abstrae a través de ClickUp Brain. Todo el uso de la IA permanece centralizado, con permiso y auditable dentro de su entorno de trabajo. Esto evita la fragmentación que suele producirse cuando los equipos dependen de múltiples herramientas de IA independientes para diferentes tareas.

Accede a los principales LLM en un solo lugar con ClickUp Brain.

Entre los casos de uso más comunes se incluyen: Claude para razonamientos extensos, análisis profundos y síntesis.

ChatGPT para la redacción rápida, la ejecución y el trabajo a nivel de tareas.

Gemini para investigaciones con gran cantidad de información o referencias cruzadas.

📌 Ejemplo: un equipo de estrategia puede utilizar Gemini para analizar investigaciones con gran cantidad de fuentes, Claude para sintetizar los conocimientos en una narrativa y ChatGPT para convertir esa narrativa en tareas prácticas, todo ello sin salir de ClickUp.

Deja que los superagentes hagan el trabajo pesado.

Los Super Agents son asistentes de IA ambientales que operan continuamente dentro de tu entorno de trabajo. Observan lo que sucede en las tareas, los cronogramas, las dependencias y los patrones de actividad, y luego responden a medida que cambian las condiciones, sin necesidad de una indicación cada vez.

En lugar de esperar a que alguien detecte un problema o solicite una actualización, los Super Agents mantienen el trabajo en marcha en segundo plano.

📌 Ejemplo: Un Super Agent puede: Sintetiza las retrospectivas de los sprints y destaca los riesgos de entrega antes de que comience el siguiente sprint.

Detecta tareas atrasadas o estancadas y notifica automáticamente a los propietarios correspondientes.

Supervise el progreso del proyecto y genere actualizaciones periódicas del estado para las partes interesadas.

Activa tareas de seguimiento cuando las dependencias estén completadas o los estados cambien. 🎥 Vea este vídeo para obtener más información sobre Super Agents para la gestión de proyectos basada en IA .

Las mejores funciones de ClickUp

Mantén las conversaciones relacionadas con el trabajo. Convierte los mensajes en tareas, etiqueta a los propietarios y mantén las decisiones conectadas con la ejecución en lugar de enterradas en hilos con ClickUp Chat

Automatiza el trabajo repetitivo utilizando reglas sencillas sin código o lógica basada en IA con ClickUp Automatizaciones

Conecta ClickUp con herramientas como Google Drive, Slack, Gmail, GitHub, Zoom, Notion y muchas más. Las integraciones de ClickUp mantienen los archivos, las conversaciones y las actualizaciones fluyendo en un solo sistema, de modo que tu entorno de trabajo se convierte en la única fuente.

Captura ideas, comentarios o actualizaciones mediante la voz y conviértelos al instante en texto estructurado con Talk to Text

Limitaciones de ClickUp

El amplio intervalo de funciones puede resultar abrumador para los usuarios novatos.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 850 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 dice:

ClickUp reúne todas nuestras tareas, documentos, metas y seguimiento del tiempo en un único entorno de trabajo unificado. Lo utilizamos desde 2018 y es increíblemente flexible para gestionar tanto los flujos de trabajo internos como los proyectos de los clientes. Las vistas personalizables (lista, tablero, Calendario, etc.) y las opciones de automatización detalladas nos ahorran horas cada semana. Además, sus frecuentes actualizaciones de funciones demuestran que se toman en serio la mejora de la plataforma.

ClickUp reúne todas nuestras tareas, documentos, metas y seguimiento del tiempo en un único entorno de trabajo unificado. Lo utilizamos desde 2018 y es increíblemente flexible para gestionar tanto los flujos de trabajo internos como los proyectos de los clientes. Las vistas personalizables (lista, tablero, calendario, etc.) y las opciones de automatización detalladas nos ahorran horas cada semana. Además, sus frecuentes actualizaciones de funciones demuestran que se toman en serio la mejora de la plataforma.

📚 Lea también: La diferencia entre el aprendizaje automático y la inteligencia artificial

2. Microsoft Copilot (ideal para equipos que utilizan Microsoft 365 y desean contar con asistencia de IA en documentos, reuniones y correo electrónico)

a través de Microsoft Copilot

Microsoft Copilot es un asistente digital basado en IA que ofrece compatibilidad con casos de uso comunes de IA en documentos, reuniones y comunicaciones. En el centro se encuentra una interfaz de chat segura y de nivel empresarial que funciona con los últimos modelos.

Puedes alternar entre Respuesta rápida para mayor velocidad y Pensamiento profundo para razonamientos complejos. También resulta útil cuando se trabaja con transcripciones de reuniones densas o proyectos con múltiples archivos.

Para la colaboración en equipo, Copilot Pages proporciona un espacio de trabajo robusto. Puedes extraer partes de una respuesta de chat a una página, donde todos pueden realizar la edición juntos, incorporar contenido de otros archivos y perfeccionar los materiales compartidos.

También está Copilot Notebooks, diseñado para una investigación más profunda y la resolución estructurada de problemas. Puedes reunir archivos, notas de reuniones y enlaces web en un solo cuaderno para basar Copilot en el contexto completo de un proyecto de larga duración.

Las mejores funciones de Microsoft Copilot

Redacta contenido, genera ideas, crea listas y organiza la información utilizando indicaciones abiertas.

Combina Copilot con las aplicaciones de Microsoft 365 que ya utilizas, como Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams, para obtener sugerencias de fórmulas, resumir hilos de correo electrónico y recapitular reuniones.

Automatice la administración de llamadas capturando los puntos clave, los propietarios y los siguientes pasos tanto en llamadas VoIP como PSTN.

Limitaciones de Microsoft Copilot

Para los usuarios que no utilizan Microsoft 365, Copiliot sigue siendo inaccesible.

Precios de Microsoft Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat: Disponible gratis con una suscripción válida a Microsoft 365.

Microsoft 365 Copilot Business: 18 $ al mes por usuario.

Microsoft 365 Copilot Enterprise: 30 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Microsoft Copilot

G2: 4,5/5 (más de 200 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 20 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Copilot?

Un usuario de G2 dice:

Lo que más me gusta de Microsoft Copilot es que actúa como un asistente inteligente dentro de las herramientas que ya utilizo, ayudándome a crear contenido, analizar datos o resumir información rápidamente. Lo más útil es su capacidad para ahorrar tiempo en tareas repetitivas, generar ideas y proporcionar información que podría llevar mucho más tiempo recopilar manualmente.

Lo que más me gusta de Microsoft Copilot es que actúa como un asistente inteligente dentro de las herramientas que ya utilizo, ayudándome a crear contenido, analizar datos o resumir información rápidamente. Lo más útil es su capacidad para ahorrar tiempo en tareas repetitivas, generar ideas y proporcionar información que podría llevar mucho más tiempo recopilar manualmente.

3. Claude (ideal para escritores e investigadores que trabajan con documentos largos y tareas analíticas complejas)

vía Claude

Claude AI es una IA conversacional avanzada diseñada para ofrecer claridad, seguridad y razonamiento complejo.

Creada por Anthropic, puede analizar documentos, resumir información y redactar textos estructurados. Claude IA facilita los flujos de trabajo colaborativos al integrarse con canales de contenido y herramientas de desarrollo a través de API.

Para empezar, permite la colaboración a nivel experto en tareas exigentes, desde el análisis crítico hasta la redacción de textos largos. Puedes cargar documentos una vez y consultarlos en las conversaciones, lo que resulta muy útil para la IA sostenida en flujos de trabajo empresariales que requieren coherencia.

Puede analizar libros completos, archivos PDF largos o grandes bases de código en una sola sesión, lo que la hace ideal para resumir documentos de 100 páginas o navegar por sistemas complejos sin necesidad de fragmentarlos manualmente.

Las mejores funciones de Claude

Obtenga referencias detalladas de las frases y pasajes exactos que Claude utiliza para generar respuestas, lo que da lugar a resultados más verificables y fiables.

Realiza tu trabajo con cientos de herramientas y API, como actualizar registros CRM o programar reuniones en toda tu pila.

Analiza datos, crea visualizaciones, revisa documentos, evalúa decisiones o desglosa opciones clave.

Limitaciones de Claude

Los usuarios del plan de 20 $ al mes suelen hacer menciones a los estrictos límites de caracteres y conversaciones, que pueden interrumpir tareas largas e iterativas como la programación.

Precios de Claude

Free

Ventaja: 20 $ al mes.

Máximo: Desde 100 $ al mes por usuario.

Equipo (para 5 o más usuarios) Asiento estándar: 25 $ al mes por usuario Asiento premium: 150 $ al mes por usuario

Asiento estándar: 25 $ al mes por usuario.

Asiento premium: 150 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Asiento estándar: 25 $ al mes por usuario.

Asiento premium: 150 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Claude

G2: 4,4/5 (más de 90 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 25 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Claude?

Un usuario de G2 dice:

Claude parece ser muy inteligente y ofrece respuestas naturales e intuitivas. Las respuestas suenan como las que esperarías de una persona. No parece tener alucinaciones como ChatGPT. Más bien, admite cuando no tiene una respuesta a una pregunta. También tiende a recordar mejor las conversaciones anteriores que ChatGPT. Claude también hace un gran trabajo analizando y evaluando los archivos cargados.

Claude parece ser muy inteligente y ofrece respuestas naturales e intuitivas. Las respuestas suenan como las que esperarías de una persona. No parece tener alucinaciones como ChatGPT. Más bien, admite cuando no tiene una respuesta a una pregunta. También tiende a recordar mejor las conversaciones anteriores que ChatGPT. Claude también hace un gran trabajo analizando y evaluando los archivos cargados.

📮 Información de ClickUp: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus versátiles capacidades (para generar contenido, analizar datos y mucho más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles y sectores. Sin embargo, si el usuario tiene que cambiar a otra pestaña cada vez que quiere hacer una pregunta a la IA, el coste asociado al cambio de contexto y al uso del interruptor se acumula con el tiempo. Pero no con ClickUp Brain. Está integrado en tu entorno de trabajo de ClickUp, sabe en qué estás trabajando, entiende las indicaciones de texto sin formato y te da respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Experimenta una mejora del doble en tu productividad con ClickUp!

4. Google Gemini (ideal para equipos que realizan trabajos de investigación intensiva que combinan búsquedas, documentos y resultados visuales)

a través de Google Gemini

Google Gemini es el asistente de IA de Google para el aprendizaje, la investigación y el trabajo creativo, especialmente cuando los proyectos abarcan el descubrimiento, la síntesis y la presentación.

Puedes subir guías de estudio y material de referencia, y luego convertir esa información en cuestionarios, presentaciones o explicaciones visuales. Estos resultados suelen funcionar como herramientas de productividad en las primeras fases para equipos que prueban ideas o incorporan colaboradores.

Trabaja tus documentos, investigaciones o discursos directamente en Gemini. Puedes ampliar secciones, ajustar el tono o reestructurar el contenido in situ, reduciendo la fricción que suele asociarse a los flujos de trabajo de escritura iterativos.

Con Deep Research, Gemini genera informes personalizados en cuestión de minutos. Esta IA conversacional también puede convertir los resultados en esquemas, gráficos y resúmenes estructurados listos para presentar. Utiliza esta herramienta en tu entorno de trabajo de Google para pasar más rápidamente de la información sin procesar a resultados presentables.

Las mejores funciones de Google Gemini

Busca en la web y en tu Gmail, Drive y Chat para extraer la información exacta que necesitas para tus proyectos y reuniones actuales.

Obtén ideas personalizadas sobre qué escribir, qué aprender a continuación y cómo mejorar tu flujo de trabajo, basadas en tus conversaciones anteriores con Gemini.

Entiende las capturas de pantalla, los diagramas, los PDF y las pizarras como entradas de primera clase y ahorra horas de transcripción manual, explicaciones y idas y venidas.

Limitaciones de Google Gemini

A veces le cuesta mantener los matices en conversaciones largas y complejas, lo que lleva a que se pierdan detalles o se modifique la intención.

Precios de Google Gemini

Free

Google IA Plus: 7,99 $ al mes.

Google IA Pro: 19,99 $ al mes.

Google IA Ultra: 249,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Google Gemini

G2: 4,4/5 (más de 360 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 50 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Gemini?

Un usuario de G2 dice:

Yo utilizo Gemini para diversas tareas, desde crear imágenes y documentos hasta realizar investigaciones exhaustivas. Me encanta cómo las capacidades de investigación profunda de Gemini me permiten encontrar información detallada sobre cualquier concepto, proporcionándome datos y citas completos, lo cual es increíble. La capacidad de generar diagramas e imágenes en una fracción del tiempo que normalmente llevaría es increíblemente valiosa. Además, aprecio la función de lienzo, donde puedo diseñar prototipos y crear documentos fácilmente.

Yo utilizo Gemini para diversas tareas, desde crear imágenes y documentos hasta realizar investigaciones exhaustivas. Me encanta cómo las capacidades de investigación profunda de Gemini me permiten encontrar información detallada sobre cualquier concepto, proporcionándome datos y citas completos, lo cual es increíble. La capacidad de generar diagramas e imágenes en una fracción del tiempo que normalmente llevaría es increíblemente valiosa. Además, aprecio la función de lienzo, donde puedo diseñar prototipos y crear documentos fácilmente.

⚡ Archivo de plantillas: Las mejores plantillas de pizarra para la lluvia de ideas

5. ChatGPT (ideal para personas y equipos que necesitan un asistente de IA flexible para escribir, planear e investigar)

a través de ChatGPT

¿Quieres simplificar tu trabajo diario con una herramienta de IA de uso general? Considera ChatGPT. Puede realizar investigaciones profundas y autónomas que navegan por la web, sintetizan docenas de fuentes y ofrecen un resumen ejecutivo citado en un solo flujo.

ChatGPT es compatible con la redacción, la planificación, el análisis y la resolución de problemas en diversos sectores, desde el marketing y los productos hasta las operaciones y la educación. Su interfaz flexible y conversacional la convierte en una opción popular para personas y equipos que desean respuestas rápidas, resultados estructurados y asistencia de IA adaptable sin estar vinculados a un dispositivo o ecosistema específico.

Las mejores funciones de ChatGPT

Crea espacios de proyecto compartidos con tu equipo donde se puedan almacenar resúmenes, instrucciones, guiones y conversaciones como una única fuente de información veraz.

Implemente GPT personalizados en toda su organización para que todos puedan utilizar el mismo asistente específico para cada dominio con acceso controlado.

Redacta y mantén documentos largos, con un modelo que conserva la lógica, la estructura y el tono en decenas de miles de palabras.

Limitaciones de ChatGPT

Existe el riesgo de que se produzcan alucinaciones durante conversaciones más largas, en las que el modelo genera información que parece fiable, pero que en realidad es incorrecta.

Precios de ChatGPT

Free

Go: 8 $ al mes

Además: 20 $ al mes.

Ventaja: 200 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4,7/5 (más de 1400 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT?

Un usuario de G2 dice:

Lo que más me gusta de ChatGPT es su forma de responder. Analiza tu estilo de escritura y ofrece respuestas adaptadas al tono y enfoque que prefieras. Contiene una gran cantidad de información y me ayuda en todo, desde mis tareas profesionales hasta mis actividades cotidianas. También me resulta muy útil para generar plantillas de correo electrónico tanto para fines relacionados con productos como para investigación.

Lo que más me gusta de ChatGPT es su forma de responder. Analiza tu estilo de escritura y ofrece respuestas adaptadas al tono y enfoque que prefieras. Contiene una gran cantidad de información y me ayuda en todo, desde mis tareas profesionales hasta mis actividades cotidianas. También me resulta muy útil para generar plantillas de correo electrónico tanto para fines relacionados con productos como para investigación.

⭐ Si te preguntas cómo escribir mejor con IA, hemos creado esta miniguía en vídeo para ti 👇.

6. Linguix (ideal para equipos que necesitan mantener una gramática y un tono coherentes en todas sus comunicaciones empresariales)

vía Linguix

Linguix es una aplicación de escritura con IA para equipos que necesitan coherencia, rapidez y control en sus comunicaciones diarias.

Admite la escritura en varios idiomas, incluidos inglés, francés, alemán, español, portugués, italiano y polaco. Con Shortcuts, puedes crear expansiones de texto personalizadas como «//intro» que se expanden instantáneamente en plantillas completas y preescritas.

El IA Rewriter de Linguix puede sugerir frases alternativas para mejorar la claridad, el tono y la legibilidad, mientras que Content Score evalúa la complejidad y la calidad del contenido. Puede adaptar la redacción a su objetivo.

Para trabajos confidenciales, el modo secreto garantiza que tu texto no se conserve una vez finalizada la sesión, lo que te proporciona un entorno de edición que prioriza la privacidad.

Las mejores funciones de Linguix

Añade la revisión gramatical y estilística en tiempo real a tu producto utilizando el SDK del corrector de Linguix o los componentes del editor integrado.

Aplica reglas de redacción, atajos y plantillas coherentes para garantizar el tono y la calidad en todo tu producto.

Proporciona sugerencias de escritura en contexto en varios idiomas con compatibilidad mientras los usuarios escriben.

Limitaciones de Linguix

En general, carece de capacidades de razonamiento profundo y de larga duración en lo que respecta a audiencias complejas, intenciones y contextos empresariales.

Precios de Linguix

Free

Mensual: 30 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Linguix

G2: 4,5/5 (más de 125 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Linguix?

Un usuario de G2 dice:

Es una de las mejores herramientas que hemos utilizado para redactar documentos importantes para nuestra empresa, ya que nos proporciona un asistente con tecnología de inteligencia artificial que nos ayuda a entregar proyectos, tareas y artículos sin errores ortográficos ni gramaticales, además de ofrecernos cursos para mejorar la redacción y depurar repeticiones.

Es una de las mejores herramientas que hemos utilizado para redactar documentos importantes para nuestra empresa, ya que nos proporciona un asistente con tecnología de inteligencia artificial que nos ayuda a entregar proyectos, tareas y artículos sin errores ortográficos ni gramaticales, además de ofrecernos cursos para mejorar la redacción y depurar repeticiones.

⚡ Archivo de plantillas: Las mejores plantillas de documentos para cada caso de uso

7. Alteryx (ideal para equipos de medianas y corporaciones que automatizan los flujos de trabajo de preparación y análisis de datos)

vía Alteryx

¿Cómo se pueden tomar decisiones basadas en la IA que sean fiables en toda la organización, y no solo en una ventana de chat?

Alteryx es una plataforma de análisis que pone en práctica la toma de decisiones a escala de corporación. Puede convertir sus datos sin procesar y fragmentados en flujos de trabajo de decisión controlados y repetibles.

Alteryx se conecta directamente a los sistemas que almacenan los datos de su empresa, incluidos AWS, Google Cloud y Salesforce, y ofrece más de 100 conectores preconfigurados.

Con ella, puede buscar sus datos, realizar indicaciones en lenguaje natural, crear flujos de trabajo visuales y realizar un uso compartido entre equipos. Las funciones de acceso basado en roles, control de versiones y registro de nivel de ejecución garantizan que sus decisiones automatizadas sigan siendo seguras, auditables y explicables.

Las mejores funciones de Alteryx

Automatiza la limpieza y preparación de datos, garantizando que los equipos de marketing y ventas trabajen con datos precisos y actualizados.

Vea el panorama completo del proyecto en un solo lugar, incluso cuando los cronogramas, los presupuestos, los riesgos y las dependencias se encuentran dispersos entre Jira, CRM, ERP y hojas de cálculo.

Convierte los datos brutos del proyecto en vistas listas para la toma de decisiones (correos electrónicos, informes y presentaciones) para responder a preguntas como «¿Qué está bloqueando el proceso?», «¿Qué se está desviando?» y «¿Qué debemos volver a priorizar?».

Limitaciones de Alteryx

Dado que la plataforma carga gran parte de sus datos en la memoria, los flujos de trabajo pueden verse afectados si no se dispone de suficiente RAM en comparación con las herramientas basadas en Spark.

Precios de Alteryx

Edición Starter: 250 $ al mes por usuario.

Edición profesional: Precio personalizado

Edición Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Alteryx

G2: 4,6/5 (más de 660 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Alteryx?

Un usuario de G2 dice:

Alteryx es auténtico e inteligente en la combinación y preparación de datos, lo que permite realizar análisis avanzados con facilidad. El programa ha permitido realizar análisis estadísticos, predictivos y espaciales rápidos en una sola aplicación. Alteryx se centra en el tiempo, con una automatización que impulsa la velocidad y la eficiencia.

Alteryx es auténtico e inteligente en la combinación y preparación de datos, lo que permite realizar análisis avanzados con facilidad. El programa ha permitido realizar análisis estadísticos, predictivos y espaciales rápidos en una sola aplicación. Alteryx se centra en el tiempo, con una automatización que impulsa la velocidad y la eficiencia.

📚 Lea también: Su guía completa para la automatización del flujo de trabajo

8. Krater. ai (ideal para equipos creativos y de marketing que producen rápidamente recursos visuales y multimedia)

Krater. ai es un conjunto de herramientas de IA que te ayuda a crear contexto textual y visual en cuestión de segundos.

Elige entre roles predefinidos, como analista de datos, educador, comercializador, desarrollador o investigador, para orientar los resultados con una intención más clara.

En cuanto al contenido, Krater ofrece compatibilidad con la generación y edición de imágenes mediante lenguaje natural. Puedes describir una escena, modificar fondos, ajustar la iluminación, cambiar colores o añadir elementos mediante comandos sencillos. También ofrece flujos de trabajo de animación básicos, lo que te permite cargar una imagen y describir cómo quieres que se mueva.

Lo que distingue a Krater es su biblioteca modular de «adiciones». Estas herramientas basadas en indicaciones cubren casos de uso como el análisis DAFO, la investigación de la competencia, la transcripción, el diseño de encuestas, la generación de titulares y las consultas SQL.

Las mejores funciones de Krater. ai

Genera música de fondo original para vídeos de YouTube, podcasts y transmisiones en cualquier género, como pop, rock, jazz, clásica y electrónica.

Sube archivos PDF, documentos de Word e imágenes a la plataforma y extrae detalles específicos, compara archivos o genera resúmenes instantáneos.

Crea imágenes personalizadas para publicaciones en redes sociales, anuncios y campañas sin depender de imágenes de archivo.

Limitaciones de Krater. /IA

Algunos resultados aún requieren edición manual para alcanzar un nivel profesional totalmente pulido.

Precios de Krater. /IA

Además: 9 $ al mes.

Ventaja: 20 $ al mes.

Ultra: 49 $ al mes

Máximo: 99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Krater. ai

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Krater. IA?

Un usuario de G2 dice:

Me gusta mucho lo sencilla e intuitiva que es la plataforma, no resulta abrumadora, incluso si eres nuevo en el uso de herramientas de IA. La velocidad de respuesta es impresionante y el contenido generado me parece relevante y creativo. También aprecio que Krater.ai combine múltiples funciones de IA en un solo lugar, lo que me ahorra tiempo al no tener que cambiar entre diferentes aplicaciones.

Me gusta mucho lo sencilla e intuitiva que es la plataforma, no resulta abrumadora, incluso si eres nuevo en el uso de herramientas de IA. La velocidad de respuesta es impresionante y el contenido generado me parece relevante y creativo. También aprecio que Krater.ai combine múltiples funciones de IA en un solo lugar, lo que me ahorra tiempo al no tener que cambiar entre diferentes aplicaciones.

9. Magai (ideal para usuarios avanzados y agencias que gestionan trabajos con múltiples modelos de IA)

vía Magai

La plataforma de IA generativa todo en uno Magai te permite cambiar de modelo de IA en mitad de una conversación y reutilizar las instrucciones GPT en todos los modelos. Magai los centraliza en un único panel.

Puedes guardar indicaciones, organizar chats y subir archivos. Para la colaboración en equipo, invita a tus compañeros al chat de IA, que conserva las conversaciones y el contexto. De cara al futuro, configura accesos y permisos personalizados a nivel de equipo o de proyecto.

El optimizador de indicaciones actualiza automáticamente las indicaciones vagas a entradas de alta calidad. Magai incluye más de 40 personajes integrados que se encargan de diferentes tipos de trabajo, desde la redacción y el soporte al cliente hasta el análisis y las utilidades técnicas, como la generación de patrones de expresiones regulares. Estos personajes también almacenan tus instrucciones una vez y las aplican en todos los modelos.

Las mejores funciones de Magai

Elige el mejor modelo de IA para cada tarea; utiliza ChatGPT para páginas de destino, Claude para secuencias de correo electrónico y Gemini para recursos visuales.

Crea vídeos utilizando los principales modelos de IA generativa, incluidas herramientas avanzadas de Runway ML, Kling Video y Minimax.

Establece acceso, contexto y permisos personalizados por proyecto o equipo para facilitar el uso compartido de la información.

Limitaciones de Magai

El uso compartido de chats con un equipo no es intuitivo; incluso dentro de un entorno de trabajo, es necesario crear grupos de uso compartido independientes.

Precios de Magai

Solo: 30 $ al mes por usuario

Equipo: 40 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Magai

G2: 4,5/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Magai?

Un usuario de G2 dice:

Magai tiene todo lo que puedas imaginar. Los chats de texto a texto contienen opciones para más de 30 LLM y el equipo añade y elimina modelos a medida que se desarrollan nuevos. Los modelos de texto a imagen e imagen a imagen también son muy amplios e incluyen la posibilidad de desarrollar tu propio LoRA basado en Flux. Las funciones de chat son fáciles de usar, incluyendo la posibilidad de cambiar tu LLM a mitad de camino y tus personajes.

Magai tiene todo lo que puedas imaginar. Los chats de texto a texto contienen opciones para más de 30 LLM y el equipo añade y elimina modelos a medida que se desarrollan nuevos. Los modelos de texto a imagen e imagen a imagen también son muy amplios e incluyen la posibilidad de desarrollar tu propio LoRA basado en Flux. Las funciones de chat son fáciles de usar, incluyendo la posibilidad de cambiar tu LLM a mitad de camino y tus personajes.

10. NinjaChat IA (ideal para generalistas que convierten documentos y medios en resúmenes y recursos de aprendizaje)

a través de NinjaChat IA

NinjaChat AI es una plataforma asistente todo en uno que consolida modelos de IA externos, como GPT-4, Gemini y Claude, en un hub.

Puedes utilizar NinjaChat para escribir entradas de blog, textos publicitarios, correos electrónicos, ensayos y citas, con herramientas específicas para plataformas como Google, Facebook, LinkedIn e Instagram. Si trabajas con textos largos, puedes resumirlos o reescribirlos para que suenen más naturales.

Cuando necesites trabajar con elementos visuales, puedes generar imágenes a partir de texto, eliminar fondos o marcas de agua y mejorar la calidad de las imágenes. También puedes convertir archivos multimedia en texto transcribiendo audio, vídeo, voz e imágenes.

Las mejores funciones de NinjaChat IA

Desarrolle imágenes a partir de texto y convierta instantáneamente sus ideas en mapas mentales completos generados por IA.

Convierte archivos PDF, vídeos de YouTube o texto sin formato en mapas mentales, fichas o diagramas de flujo que te ayudarán a estudiar y revisar la información más fácilmente.

Reescribe el texto para mejorar el tono, la claridad y el flujo, suavizar las frases incómodas, simplificar las ideas complejas y hacer que el contenido generado suene más natural.

Limitaciones de NinjaChat IA

Algunos usuarios señalan que se necesita un tiempo de aprendizaje para dominar todas sus diversas herramientas y funciones, especialmente en comparación con aplicaciones más sencillas y con un único propósito.

Precios de NinjaChat IA

Starter: 9 $ al mes

Ventaja: 18 $ al mes.

Experto: 25 $ al mes

Valoraciones y reseñas de NinjaChat IA

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Amplíe su trabajo diario con ClickUp, la alternativa n.º 1 a Galaxy IA.

La mayoría de estas herramientas de IA se encuentran fuera de tu ámbito de trabajo. Por otro lado, el entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp se integra directamente en tus tareas, proyectos y flujos de trabajo diarios.

ClickUp combina la IA con proyectos en vivo, tareas, documentos, conversaciones y cronogramas en un solo sistema. Eso significa que la IA no solo entiende lo que le pides, sino también lo que ya está sucediendo, lo que está bloqueado y lo que hay que hacer a continuación.

Las ventajas de la convergencia son:

El contexto vive donde se realiza el trabajo, no en las indicaciones copiadas.

La propiedad y los cronogramas añaden responsabilidad.

Tus compañeros de equipo de IA, los Superagentes, se encargan del trabajo pesado.

¿Listo para explorar el poder de un entorno de trabajo de IA convergente? Regístrese en ClickUp de forma gratuita.

Preguntas frecuentes

Galaxy AI es ideal para obtener ayuda rápida en el dispositivo (resúmenes, ediciones, traducciones), pero no está diseñado para mantener el contexto entre proyectos. Cuando el trabajo abarca documentos, tareas, aprobaciones y varias personas, se necesita un sistema que mantenga conectadas las decisiones, los archivos y los seguimientos, en lugar de dispersarlos entre diferentes aplicaciones.

Da prioridad a las herramientas que permiten mantener el trabajo persistente y compartible: 1) espacios compartidos para documentos y tareas; 2) colaboración con permisos; 3) integraciones con tu pila; 4) IA que puede convertir los resultados en tareas asignadas con propietarios y fechas límite.

Las respuestas de la IA son respuestas puntuales (resúmenes, reescrituras, ideas). La ejecución de la IA significa que el sistema puede aplicar esos resultados al trabajo, creando tareas, actualizando documentos, asignando propietarios, desencadenando automatizaciones y realizando un seguimiento del progreso, para que las ideas no se pierdan en una ventana de chat.

Los equipos reducen la dispersión de la IA centralizando el lugar donde se realiza el trabajo. Mantén las indicaciones, los resultados, las decisiones y los seguimientos dentro de un entorno de trabajo compartido (documentos + tareas + chat) para que los resultados se puedan buscar, autorizar y reutilizar, en lugar de estar dispersos en chats y pestañas personales.

Las herramientas generales de IA son potentes, pero no comprenden automáticamente la estructura, la propiedad y los cronogramas de tu proyecto. Una herramienta de entorno de trabajo añade la capa que falta: conecta los resultados de la IA con la ejecución, para que tu equipo pueda pasar de la «idea» a la «ejecución» sin tener que copiar y pegar manualmente.