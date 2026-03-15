Cómo crear un panel de control de recepción de proyectos en Hojas de cálculo de Google

Abres tu bandeja de entrada un lunes por la mañana y ahí están: tres nuevas solicitudes de proyectos. Una llegó por correo electrónico, otra por chat y otra surgió de una conversación en el pasillo. Todas parecen urgentes, pero carecen de detalles.

Ahí es donde entra en juego un panel de control de recepción de proyectos; actúa como un práctico centro de control que te muestra todo lo que necesitas.

Esta guía le guiará a través del proceso de creación de un panel de control funcional para la gestión de proyectos en las Hojas de cálculo de Google, y abarca la configuración de la estructura de datos, las técnicas de visualización, el filtrado interactivo y los límites con los que se encontrará a medida que aumente el volumen de proyectos.

También veremos por qué ClickUp, el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, es sin duda la mejor opción para tu próximo panel de control de proyectos. 🤩

¿Qué es un panel de control de admisión de proyectos?

Las solicitudes de proyectos te llueven por todas partes y este caos hace imposible llevar un seguimiento de lo que se ha enviado, aprobado o quedado en el limbo, lo que provoca incumplimientos de plazos y frustra a las partes interesadas.

Un panel de control de recepción de proyectos es un resumen visual que pone orden en este proceso, ofreciéndote una vista única de todas las solicitudes entrantes.

Responde a la pregunta fundamental «¿Qué trabajo está entrando?» antes de que ese trabajo se planifique, lo cual es una parte clave de la fase de inicio del proyecto.

A diferencia de un panel de control de seguimiento de proyectos, que supervisa el trabajo ya en curso, un panel de control de recepción se centra en la entrada. Ayuda a los equipos de la oficina de gestión de proyectos (PMO), a los jefes de departamento y a los responsables de la gestión de recursos a clasificar las solicitudes de trabajo entrantes antes de que se acumulen, utilizando componentes como un registro de solicitudes, desgloses de estado y tendencias de envío.

📮 Dato de ClickUp: El 34 % de los encuestados desearía que su hoja de cálculo pudiera crear paneles automáticamente. Elaborar informes desde cero, realizar selecciones de intervalos, dar formato a los gráficos y mantenerlo todo actualizado se convierte en un trabajo en sí mismo. Con ClickUp, tus datos sin procesar y las opciones de visualización se unen. Así que solo tienes que usar tarjetas sin código en los paneles de ClickUp para crear gráficos, realizar cálculos y llevar a cabo el control de tiempo. ¿Lo mejor de todo? Se actualizan en tiempo real con datos de tareas activas. La IA está disponible en todo tu entorno de trabajo para ayudarte a dar sentido a esa información, generando resúmenes, resaltando patrones o explicando qué está cambiando en tu entorno de trabajo. Por último, los agentes de IA pueden intervenir para recopilar, sintetizar y publicar esas actualizaciones en tus canales clave. Así gestionará con facilidad todo su flujo de trabajo de elaboración de informes.

¿Por qué utilizar las Hojas de cálculo de Google para el seguimiento de la recepción de proyectos?

Sabes que necesitas formalizar tu proceso de admisión de proyectos ahora mismo, pero no dispones del presupuesto ni del tiempo necesarios para que se apruebe una nueva herramienta. Por eso, las Hojas de cálculo de Google son un primer paso práctico.

Dado que la mayoría de los equipos ya cuentan con Google Workspace, no hay que pasar por ningún trámite de adquisición. Dispondrás de una interfaz familiar que reduce la curva de aprendizaje, y varias partes interesadas podrán ver y actualizar el registro de recepción al mismo tiempo.

Además, tienes control total para personalizar cada campo y fórmula, e incluso puedes conectar un formulario de Google para realizar la automatización de la captura de solicitudes. Estas ventajas hacen de Sheets un punto de partida razonable, aunque es probable que te encuentres con limitaciones a medida que aumente el volumen de solicitudes.

Cómo crear un panel de control de recepción de proyectos en Hojas de cálculo de Google

Veamos paso a paso cómo crear un panel en las Hojas de cálculo de Google para tu proceso de admisión de proyectos. ⚒️

Paso n.º 1: Configura la estructura de datos de recepción de proyectos

Si alguna vez has intentado utilizar una hoja de cálculo para el seguimiento, sabrás que puede convertirse rápidamente en un caos de datos incoherentes, errores tipográficos y fórmulas rotas. Un panel basado en datos desordenados es peor que no tener ningún panel, ya que te proporciona información engañosa. Para evitarlo, debes establecer una estructura de datos sólida desde el principio.

Esto implica definir los campos, crear reglas de validación para mantener la calidad de los datos y organizar las pestañas para mayor claridad:

1. Define los campos de solicitud de proyectos de proyectos

La eficacia de tu panel radica en unos campos de datos coherentes y bien definidos. Sin ellos, no podrás filtrar, ordenar ni visualizar las solicitudes con precisión. Cada registro de recepción debe incluir un conjunto estándar de campos para capturar la información adecuada desde el principio.

Crea columnas para diferentes conjuntos de información en tus Hojas de cálculo de Google

Estos son los aspectos fundamentales:

ID de solicitud: un número único para cada envío que evita duplicados y facilita el seguimiento

Fecha de solicitud: La fecha en que se envió el proyecto, lo que ayuda al seguimiento del tiempo que las solicitudes permanecen en la cola

Nombre del solicitante: La persona o el departamento que solicita el proyecto

Nombre/título del proyecto: Una descripción breve y clara del trabajo solicitado

Tipo de proyecto: La categoría del trabajo, como una nueva iniciativa, una mejora o una tarea de mantenimiento

Prioridad: El nivel de urgencia, como crítica, alta, media o baja

Estado: La fase actual de la solicitud, como Enviada, En revisión, Aprobada, Rechazada o En espera

Revisor asignado: La persona responsable de evaluar la solicitud

Objetivo de la fecha de inicio: La fecha de inicio ideal desde el punto de vista del solicitante

Esfuerzo estimado: Una estimación aproximada del trabajo que conlleva, a menudo utilizando tamaños de camiseta (S, M, L) u horas.

Notas/Comentarios: Un espacio para cualquier contexto o detalle adicional

2. Crea un sistema de validación de datos

Si una persona introduce «Alta» como prioridad y otra introduce «alta», tus gráficos y filtros dejarán de funcionar. La validación de datos resuelve este problema al obligar a los usuarios a realizar la selección de una lista predefinida.

Realiza la selección de la columna > Datos > Validación de datos > Crea un menú desplegable con los campos pertinentes

Para configurar una lista desplegable en las Hojas de cálculo de Google:

Selecciona la columna que deseas controlar

Ve a Datos > Validación de datos

Selecciona «Desplegable»

Introduzca los valores permitidos; por ejemplo, en la columna «Estado», introduzca: Enviado, En revisión, Aprobado, Rechazado, En espera.

💡 Consejo profesional: Crea una pestaña oculta llamada «Consultas» para almacenar estas listas. Esto facilita mucho la actualización posterior de las opciones del menú desplegable sin tener que realizar la edición de cada regla de validación por separado.

3. Organiza tu pestaña de datos sin procesar

Nunca cree su panel en la misma pestaña en la que introduce los datos. Esto es una receta para el desastre, ya que un simple error de clasificación o una eliminación accidental puede estropear todos sus gráficos. En su lugar, guarde sus datos de entrada sin procesar en una pestaña específica y asígnele un nombre claro, como «Datos_de_entrada».

Ver > Congelar > 1 fila o 1 columna en tus Hojas de cálculo de Google para que los títulos sigan visibles al desplazarte

Sigue estas buenas prácticas para mantener una pestaña de datos ordenada:

Fijar la fila de encabezado: esto mantiene visibles los títulos de las columnas mientras te desplazas

Utiliza un formato de fecha coherente: AAAA-MM-DD es el mejor para una clasificación fiable

Evita las celdas combinadas: son conocidas por romper fórmulas y son conocidas por romper fórmulas y tablas dinámicas.

No dejes filas en blanco: una fila vacía puede impedir que las fórmulas se calculen correctamente

También puedes conectar un formulario de Google directamente a esta pestaña, lo que permite a las partes interesadas enviar solicitudes a través de un formulario fácil de usar que rellena automáticamente tu hoja de cálculo.

Paso n.º 2: Crea tus visualizaciones de admisión de proyectos

Una hoja de cálculo gigante con todas las solicitudes resulta abrumadora e impide tener una visión general. No permite responder a preguntas sencillas como: «¿Está aumentando nuestro volumen de solicitudes?» o «¿Dónde están los cuellos de botella en nuestro proceso de aprobación?». Las visualizaciones de datos convierten esos datos sin procesar en información útil de un solo vistazo.

Crearás tres tipos de gráficos básicos para crear un potente panel en las Hojas de cálculo de Google: cuadros de mando para métricas clave, un gráfico de líneas para tendencias y un gráfico circular para desgloses de estado. 📊

1. Añade cuadros de mando para las métricas clave de admisión

Un cuadro de mando es un tipo de gráfico que muestra un único número importante. Es perfecto para mostrar indicadores clave de rendimiento (KPI) de alto nivel que ofrecen una visión inmediata del estado de tus proyectos.

Selecciona una columna > Insertar > Gráfico > Gráfico de cuadro de mando

Estas son algunas métricas esenciales para tu panel de control de admisión de proyectos:

Total de solicitudes enviadas: Utiliza la fórmula COUNTA en la columna «ID de solicitud» para obtener un total acumulado.

Solicitudes pendientes de revisión: Una fórmula COUNTIF en la que el estado sea «En revisión» muestra tu cartera de trabajo pendiente inmediata

Tasa de aprobación: Cálcala dividiendo el número de solicitudes «aprobadas» entre el número total de solicitudes que ya no están pendientes.

Promedio de días en cola: Utiliza la fórmula PROMEDIO para calcular el número de días transcurridos entre la fecha de la solicitud y la fecha actual para todos los elementos pendientes.

Para crear uno en Hojas de cálculo, calcula tu métrica en una celda, luego ve a Insertar > Gráfico y selecciona el tipo de gráfico Cuadro de mando.

2. Crea un gráfico del volumen de solicitudes

¿Tu equipo está desbordado por las nuevas solicitudes, o es solo una sensación? Un gráfico de volumen de solicitudes te ayuda a visualizar cuántos proyectos nuevos llegan a lo largo del tiempo, para que puedas detectar tendencias y planificar la capacidad. Un gráfico de líneas o de columnas, dos tipos comunes de gráficos, son los más adecuados en este caso.

Selecciona las columnas «Datos de la solicitud» e «ID de la solicitud» > Insertar > Gráficos > Gráfico de líneas

Para crearlo, tendrás que agrupar tus solicitudes por semana o por mes. Puedes hacerlo creando una tabla dinámica a partir de la pestaña «Intake_Data». Configura las filas de la tabla dinámica para que sean la «Fecha de solicitud» (agrupadas por mes) y los valores para que sean un COUNTA del «ID de solicitud». Una vez que tengas estos datos de resumen, puedes insertar fácilmente un gráfico de líneas para ver el volumen de solicitudes a lo largo del tiempo.

💡 Consejo profesional: Gestiona activamente el flujo de recepción con los Superagentes de ClickUp. Estos compañeros de equipo basados en IA trabajan dentro de tu entorno de trabajo para observar tareas, campos personalizados y cambios de estado. Analizan las solicitudes entrantes y toman medidas cuando se dan ciertas condiciones.

Supervisa y clasifica automáticamente la recepción de proyectos con ClickUp Super Agents

Por ejemplo, un tablero de recepción de productos puede recibir docenas de solicitudes cada semana. Un superagente puede gestionar la clasificación de las solicitudes de varias maneras:

Revisa cada mañana las tareas de admisión recién enviadas y agrupa las solicitudes de funciones similares en un único resumen de revisión para los gestores de producto.

Detecta varios informes de incidencias enlazados con la misma función y crea una tarea de investigación consolidada para el equipo de ingeniería

Identifica las solicitudes marcadas como «Alto impacto en los ingresos» y publica un comentario informativo semanal para la dirección antes de la reunión de revisión de la hoja de ruta.

Aprende a crear el tuyo propio viendo este vídeo:

3. Crea un desglose del estado de los proyectos

Un gráfico de desglose de estados responde a la pregunta: «¿Dónde se está atascando todo?». Te muestra la distribución de todas tus solicitudes por cada categoría de estado. Un gráfico circular es una forma sencilla y eficaz de visualizar esto.

Selecciona la columna «Estado» > Insertar > Gráficos > Gráfico circular

En primer lugar, crea una pequeña tabla de resumen que enumere cada estado y utilice una fórmula COUNTIF para contar cuántas solicitudes hay en esa fase. A continuación, selecciona esa tabla de resumen e inserta un gráfico circular. Si tu gráfico muestra que el 50 % de las solicitudes están «En revisión», acabas de encontrar tu mayor cuello de botella.

Paso n.º 3: Añade segmentadores para filtrar las solicitudes de proyectos

Tu panel es útil, pero se vuelve realmente potente cuando lo haces interactivo. Las partes interesadas inevitablemente pedirán ver los datos filtrados de diferentes maneras, como «¿Puedo ver solo las solicitudes del departamento de marketing?» o «Muéstrame solo los elementos de prioridad crítica».

Los segmentadores son botones de filtro interactivos que permiten a cualquier persona hacer esto sin necesidad de realizar edición de fórmulas ni correr el riesgo de estropear la hoja de cálculo.

Selecciona un gráfico > Datos > Añadir un segmentador

Añadir un filtro es muy sencillo:

Haz clic en una de tus tablas dinámicas o gráficos

Vaya a Datos > Añadir un segmentador

Elige qué columna quieres que controle el segmentador, como Prioridad, Tipo de proyecto o Solicitante

Selecciona los datos que quieres que controle el filtro

Estos son algunos de los filtros más útiles para un panel de control de recepción de proyectos:

Un filtro de Estado para cambiar rápidamente entre las vistas de pendientes, aprobadas y rechazadas

Un filtro de intervalo de fechas para centrarse en un trimestre o mes concreto

Un filtro de Prioridad para aislar las solicitudes de alta prioridad que requieren atención inmediata

Agrupa tus filtros en la parte superior del panel para facilitar el acceso. Ahora, tus partes interesadas pueden obtener por sí mismas la información que necesitan.

Paso n.º 4: Crea tu panel de control de recepción de proyectos

Ya has creado todos los componentes y ahora es el momento de reunirlos en un panel limpio y profesional. Crea una nueva pestaña específica llamada «Panel de control». Esta separación es clave para evitar que los usuarios realicen ediciones accidentales de tus datos sin procesar o de tus fórmulas.

Añade todos los gráficos en una pestaña específica de «Paneles»

Un diseño lógico hace que tu panel sea fácil de leer. Considera esta estructura:

Fila superior: Coloca aquí tus cuadros de mando para ver los KPI de un vistazo

Sección central: Coloca el gráfico de volumen de solicitudes a la izquierda y el gráfico de desglose de estados a la derecha

Debajo de los gráficos: Organiza tus segmentadores para facilitar el filtrado

Sección inferior: Añade una tabla que muestre las cinco solicitudes pendientes más antiguas para destacar los elementos que requieren una acción.

Utilice colores coherentes; por ejemplo, verde para «Aprobado», amarillo para «En revisión» y rojo para «Rechazado». Por último, proteja la pestaña del panel yendo a Datos > Proteger hojas y intervalos. Esto permite a los usuarios utilizar los segmentadores, pero les impide mover o eliminar sus gráficos.

Limitaciones de las Hojas de cálculo de Google para la gestión de la recepción de proyectos

Tu panel de control de las Hojas de cálculo de Google funcionaba bien al principio. Pero ahora está empezando a dar problemas. La hoja tarda en cargarse, alguien ha borrado una fórmula por error y cada lunes dedicas una hora a copiar manualmente las solicitudes aprobadas en la herramienta de gestión de proyectos que utiliza tu equipo. La solución «gratis» está empezando a costarte mucho tiempo.

Esta es la realidad de la «expansión del trabajo»: la fragmentación de las actividades laborales entre múltiples herramientas y sistemas desconectados que no se comunican entre sí, lo que obliga a los equipos a perder tiempo cambiando de una aplicación a otra y luchando contra los silos de información. Aunque Sheets es un excelente punto de partida, no fue diseñado para una verdadera gestión de flujos de trabajo.

Aquí es donde te encontrarás con algunos límites:

Sin automatización nativa de los flujos de trabajo: Pasar una solicitud de una fase a la siguiente es un proceso manual. No hay notificaciones automáticas que avisen al revisor de que le toca, lo que significa que las solicitudes se quedan estancadas

Actualizaciones en tiempo real limitadas: Los gráficos de tu panel no se actualizan automáticamente. Es posible que los usuarios vean datos obsoletos a menos que se acuerden de actualizar la página, lo que puede llevar a tomar decisiones basadas en información desactualizada.

No hay un proceso de aprobación integrado: No es posible enviar formalmente una solicitud para que la aprueben varias personas. El resultado es un No es posible enviar formalmente una solicitud para que la aprueben varias personas. El resultado es un registro de auditoría deficiente, lo que dificulta el seguimiento de quién aprobó qué y cuándo.

Sin conexión con la ejecución: El mayor problema es la brecha entre la recepción y la acción. Una solicitud aprobada en una hoja de cálculo es solo una fila de datos; no se convierte automáticamente en una tarea ejecutable en la herramienta en la que tu equipo trabaja realmente.

Simplifica tus paneles de control de recepción de proyectos con ClickUp

La gestión de proyectos suele fallar incluso antes de que el trabajo haya comenzado. Las solicitudes llegan a través del correo electrónico, mensajes de chat, hojas de cálculo y conversaciones informales. Los equipos dedican horas a clasificar las solicitudes en lugar de evaluarlas. A los responsables les falta visibilidad sobre lo que ha entrado en el proceso y lo que merece prioridad.

Pero con ClickUp, la recepción de solicitudes, la priorización, el análisis y la ejecución se gestionan dentro del mismo sistema. Los datos de recepción se conectan directamente con las tareas, la elaboración de informes y la automatización, lo que elimina la proliferación de soluciones SaaS y reduce los cambios de contexto durante la gestión de la recepción de proyectos.

Captura solicitudes estructuradas con los formularios de ClickUp

Recopila solicitudes de proyectos a través de los formularios de ClickUp

Cada flujo de trabajo de recepción comienza con un envío coherente. ClickUp Forms recopila las solicitudes en un formato estructurado y convierte cada entrada en una tarea dentro de la lista de recepción.

Un equipo de operaciones de marketing, por ejemplo, crea un formulario titulado «Gestión de solicitudes de campañas». Los representantes de ventas envían las solicitudes de campaña a través de ese formulario, incluyendo el objetivo de la campaña, el segmento de público, la fecha de lanzamiento y las necesidades de recursos. Cada envío genera una tarea dentro de la cola de gestión de marketing.

Los jefes de equipo ven inmediatamente las nuevas solicitudes y comienzan a clasificarlas sin tener que rebuscar entre mensajes o hojas de cálculo.

Estandarice los datos de admisión

Una vez que las solicitudes entran en la cola de recepción, los responsables de la toma de decisiones necesitan datos estructurados para evaluar cada solicitud. Los campos personalizados de ClickUp dentro de los formularios recogen esos datos en el momento del envío.

Recopila detalles estandarizados de las solicitudes utilizando los campos personalizados de ClickUp en los formularios

Un equipo de operaciones de producto puede incluir campos como:

Categoría de solicitud, como solicitud de función, informe de error o cambio en la infraestructura

impacto previsto en los ingresos

Nivel de urgencia

Departamento solicitante

Esfuerzo de ingeniería estimado

Esto es lo que Dayana Mileva, directora de cuentas de Pontica Solutions, nos contó sobre su experiencia con ClickUp:

Con ClickUp, nos adelantamos a los acontecimientos y creamos paneles de control en los que nuestros clientes pueden acceder y supervisar el rendimiento, la ocupación y los proyectos en tiempo real. Esto permite a los clientes sentirse conectados con sus equipos, especialmente teniendo en cuenta que se encuentran en diferentes países y, a veces, incluso en diferentes continentes.

Con ClickUp, nos adelantamos a los acontecimientos y creamos paneles en los que nuestros clientes pueden acceder y supervisar el rendimiento, la ocupación y los proyectos en tiempo real. Esto permite a los clientes sentirse conectados con sus equipos, especialmente teniendo en cuenta que se encuentran en diferentes países y, a veces, incluso en diferentes continentes.

Realiza el seguimiento de las solicitudes entrantes con los paneles de ClickUp

Supervisa los procesos de admisión de proyectos con los paneles de ClickUp

Una vez que las solicitudes entran en el sistema de gestión, los responsables necesitan tener visibilidad sobre el volumen de la cartera de proyectos y la distribución de la carga de trabajo. Los paneles de ClickUp muestran datos de gestión en tiempo real para todos los equipos.

Un equipo de PMO puede crear un panel de recepción que incluya:

Una tarjeta de lista de tareas que muestra todas las solicitudes enviadas esta semana

Un gráfico circular que muestra la distribución de las solicitudes por departamentos

Una tarjeta de carga de trabajo que compara la capacidad de ingeniería con la demanda de proyectos entrantes

Los gestores de programas utilizan este panel durante las reuniones de planificación semanales para decidir qué solicitudes se llevan adelante y cuáles se posponen hasta el siguiente ciclo.

Mira este vídeo para ver cómo puedes crear paneles de control de gestión de proyectos:

Cómo crear un panel de control de gestión de proyectos en menos de 15 minutos: tutorial paso a paso | ClickUp

🚀 Ventaja de ClickUp: Identifica las tendencias de admisión de proyectos utilizando las tarjetas de IA en los paneles de ClickUp. Puedes añadir:

Tarjetas de resumen de IA para analizar la actividad reciente de recepción de proyectos y explicar las principales tendencias

Tarjetas de actualización de proyectos con IA que destacan el progreso de las solicitudes activas

Tarjetas de resumen diario por IA que identifican los obstáculos que afectan a las tareas de admisión de proyectos

Analiza las tendencias de recepción de proyectos utilizando las tarjetas de IA en los paneles de ClickUp

📖 Lee también: Cómo utiliza ClickUp los paneles personalizados para obtener visibilidad en tiempo real

Dirige las solicitudes a través del proceso utilizando las automatizaciones de ClickUp

La recepción de proyectos suele ralentizarse tras el envío, ya que cada solicitud debe clasificarse manualmente. ClickUp Automatizaciones elimina ese cuello de botella y hace avanzar las solicitudes por el proceso de recepción basándose en los datos recopilados en el formulario.

Avanza las tareas de admisión de proyectos a través de las fases de evaluación utilizando las automatizaciones de ClickUp

Un flujo de trabajo de admisión de productos puede incluir reglas como:

Cuando se realiza el envío de un formulario y se establece la categoría de la solicitud como «Error», una automatización asigna la tarea al responsable de clasificación de control de calidad y establece la prioridad en alta.

Cuando una solicitud incluye el campo personalizado «Impacto en los ingresos: Alto», una automatización añade al equipo de estrategia de producto como observadores y cambia el estado de la tarea a «Revisión de la dirección».

Cuando un solicitante deja el campo de estimación del esfuerzo en blanco, una automatización asigna la tarea a un director de ingeniería y publica un comentario solicitando una revisión rápida del alcance.

Cuando una solicitud alcanza el estado «Aprobada para la planificación del sprint», una automatización añade la tarea a la lista del próximo sprint y la asigna al propietario del producto.

Analiza la demanda de proyectos entrantes con ClickUp Brain

Los paneles de recepción muestran números, pero los equipos de planificación suelen necesitar explicaciones rápidas antes de las reuniones sobre la hoja de ruta. ClickUp Brain analiza las tareas, los campos personalizados y los datos del panel para responder a las preguntas de recepción al instante.

Pídele a ClickUp Brain que resuma los datos de admisión de proyectos en tu entorno de trabajo

Por ejemplo, un responsable de la PMO que se esté preparando para una reunión mensual de priorización puede pedirle a ClickUp Brain: Resumir todas las solicitudes de proyectos recibidas por el equipo de éxito del cliente este trimestre y resalta las solicitudes marcadas como de alto impacto en los ingresos.

ClickUp Brain analiza la lista de solicitudes, lee los Campos personalizados, como el departamento, la urgencia y la estimación del esfuerzo, y luego genera un resumen que incluye las categorías de solicitudes más frecuentes y enlaces a las tareas relevantes.

🧠 Dato curioso: El término «cola» para referirse a la recepción de proyectos proviene del latín cauda, que significa «cola». En el siglo XVIII, se refería literalmente a una trenza de pelo. Cuando los empleados empezaron a ordenar las carpetas de proyectos apilándolas con los lazos colgando, llamaron a esa fila de trabajo «cola».

Automatiza tu proceso de recepción de proyectos con ClickUp

A medida que aumenta el volumen de proyectos, las hojas de cálculo empiezan a verse desbordadas por la gestión de los flujos de trabajo. Las aprobaciones manuales, las notificaciones inconexas, los datos obsoletos y la brecha entre «aprobado» y «en ejecución» generan fricciones. El panel se convierte en una capa de elaboración de informes en lugar de un sistema de control.

ClickUp ofrece una vía más escalable para avanzar. Con ClickUp Forms, las solicitudes se registran en un formato estructurado y coherente. Los Campos personalizados garantizan que cada envío incluya la información correcta.

Los paneles de ClickUp ofrecen visibilidad en tiempo real del volumen de solicitudes, las tasas de aprobación y los cuellos de botella sin necesidad de actualizaciones manuales. Las automatizaciones dirigen las solicitudes a los revisores adecuados y desencadenan cambios de estado automáticamente. Y con ClickUp Brain, puedes obtener al instante información, resúmenes y tendencias de todo tu proceso de admisión.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp!

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿Puedo realizar la automatización de las solicitudes de admisión de proyectos en Hojas de cálculo de Google?

Puedes utilizar Google Forms para rellenar automáticamente una hoja de cálculo y usar Apps Script para notificaciones básicas por correo electrónico, pero no existe una automatización nativa del flujo de trabajo para el enrutamiento de solicitudes o la gestión de aprobaciones en varios pasos.

2. ¿Cuál es la diferencia entre un panel de control de recepción de proyectos y un panel de control de seguimiento de proyectos?

Un panel de recepción se centra en la «puerta de entrada» de tus proyectos, como la supervisión de nuevas solicitudes antes de que se aprueben. Un panel de seguimiento de proyectos supervisa el progreso de los proyectos activos que ya están en marcha.

3. ¿Cómo puedo compartir un panel de control de recepción de proyectos de Hojas de cálculo de Google con mi equipo?

Haz clic en el botón «Compartir» situado en la esquina superior derecha, añade las direcciones de correo electrónico de tu equipo y establece sus permisos como «Visor». Esto les permitirá ver el panel y utilizar los segmentadores sin poder realizar accidentalmente ediciones en los gráficos o en los datos.

4. ¿Es suficiente las Hojas de cálculo de Google para la gestión de la recepción de proyectos en una corporación?

Aunque Sheets es un buen punto de partida para equipos pequeños, carece de la sólida automatización de flujos de trabajo, los registros de auditoría y las integraciones nativas que se requieren para la gestión de la recepción de proyectos en la mayoría de las corporaciones.