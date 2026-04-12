5 plantillas gratuitas para el seguimiento de la antigüedad de las facturas

Los equipos que utilizan hojas de cálculo inconexas para el seguimiento de facturas pueden dedicar entre 3 y 5 horas extra a la semana a recopilar historiales de pagos. Se trata de un tiempo valioso que podrían dedicar a cobrar.

Para ayudarte a recuperar el control, hemos recopilado cinco plantillas gratuitas de seguimiento de la antigüedad de las facturas. Tanto si buscas una herramienta que se integre con las tareas diarias de tu equipo como si prefieres una sencilla hoja de cálculo para empezar, estas opciones te ayudarán a poner orden y a cobrar a tiempo.

5 plantillas gratuitas de seguimiento de la antigüedad de las facturas de un vistazo

🔎 ¿Sabías que...? Los datos de la Reserva Federal muestran que el 51 % de las empresas estadounidenses tienen dificultades con un flujo de caja irregular simplemente porque les resulta muy difícil cobrar lo que se les debe.

¿Qué es una plantilla de seguimiento de la antigüedad de las facturas?

Un registro de antigüedad de facturas es una herramienta especializada que organiza tus facturas pendientes de pago en categorías basadas en el tiempo, denominadas «grupos de antigüedad». Te muestra exactamente cuánto tiempo lleva pendiente cada una. Piensa en ello como un mapa financiero que destaca qué pagos están asegurados y cuáles requieren tu atención inmediata.

Una buena plantilla de seguimiento de la antigüedad de las facturas suele incluir:

Información del cliente: El nombre y los datos de contacto que necesitas para los seguimientos

Detalles de la factura: El número de factura, la fecha de emisión y las condiciones de pago

Categorías de antigüedad: Categorías basadas en el tiempo que muestran el grado de mora de cada factura (por ejemplo, Actual, 1-30 días, 31-60 días)

Seguimiento de importes: el importe original, los pagos recibidos y el saldo pendiente

🧠Dato curioso: El 56 % de las pequeñas empresas tiene facturas pendientes, con una media de 17 500 dólares adeudados por empresa. Perseguir estos pagos de forma reactiva significa que tus previsiones de flujo de caja son una apuesta a ciegas, y las facturas críticas quedan inevitablemente en un segundo plano.

Este enfoque desorganizado provoca una saturación de trabajo, en la que se pierden horas buscando información en diferentes hojas de cálculo y hilos de correo electrónico. De hecho, el Índice de Tendencias Laborales de Microsoft reveló que el 62 % de los empleados tiene dificultades con el tiempo que dedica a buscar datos.

Una plantilla de seguimiento de antigüedad aporta estructura a tus cuentas por cobrar, mostrándote exactamente qué pagos están atrasados para que puedas priorizar tus cobros de forma eficaz.

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🔎¿Sabías que...? Las facturas vencidas afectaron a una media del 43 % de las ventas B2B a crédito de las empresas estadounidenses. Esto pone de manifiesto un panorama fragmentado en el que las empresas tienen dificultades de liquidez simplemente porque sus sistemas de cobro no dan abasto con el volumen.

Las 5 mejores plantillas de seguimiento de la antigüedad de las facturas

La clave está en encontrar una plantilla que se adapte a tu flujo de trabajo, que sea fácil de usar para tu equipo y que se pueda personalizar a medida que creces.

Hemos realizado una selección de cinco de las mejores plantillas de seguimiento de antigüedad de facturas para ayudarte a decidir. Tres están integradas en ClickUp para crear un flujo de trabajo conectado, mientras que las otras dos son hojas de cálculo tradicionales para equipos que prefieren una opción sencilla y descargable.

1. Plantilla de facturas de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Cobra a tiempo y gestiona tus finanzas de forma eficiente con la plantilla de facturas de ClickUp

La plantilla de facturas de ClickUp transforma las facturas de registros estáticos en unidades que se pueden rastrear. En lugar de comprobar manualmente cada factura, obtienes un flujo de trabajo conectado con fases claras y visibilidad de todos los clientes. Puedes desglosar los pagos por estado, agruparlos por cliente y hacerlos avanzar sin tener que crear un nuevo sistema desde cero cada mes.

Utiliza esta plantilla para:

💰Ideal para: Equipos que gestionan un volumen creciente de facturas de múltiples clientes y con diferentes ciclos de pago.

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2. Plantilla de cuentas por pagar de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Realiza un seguimiento de las cuentas por pagar, configura recordatorios y efectúa los pagos a tiempo con la plantilla de cuentas por pagar de ClickUp

Los pagos salientes suelen gestionarse por lotes: se revisan al final de la semana o justo antes de los plazos de vencimiento. Esto hace que sea fácil pasar por alto descuentos por pronto pago, pagar facturas por duplicado o perder la pista del flujo de caja.

No obstante, puedes utilizar la plantilla de cuentas por pagar de ClickUp para organizar las cuentas por pagar mediante un proceso paso a paso. Cada factura pasa por las fases de verificación, aprobación y pago con puntos de control claros.

Podrás saber dónde se ha atascado un pago, quién debe actuar y qué pasos hay que dar a continuación, sin depender de seguimientos manuales ni de registros dispersos.

Utiliza esta plantilla para:

Realiza un seguimiento de las facturas de los proveedores a través de fases definidas, como recepción, verificación y pago, para evitar atascos.

Planifica las cuentas por pagar en función de las fechas límite y el estado de aprobación para evitar recargos por demora o tramitaciones apresuradas

Estandariza el proceso de revisión y aprobación de las facturas para que no se salte ningún control necesario

Crea una vista general de los pagos pendientes y completados con los paneles de ClickUp para planificar mejor

Crea relaciones entre tareas con las dependencias de ClickUp para secuenciar las tareas financieras y que los pagos salientes se ajusten al efectivo entrante.

💰Ideal para: Equipos de finanzas y operaciones que necesitan un flujo de trabajo estructurado de aprobación y pago para gestionar las facturas de los proveedores sin retrasos ni errores.

💡Consejo profesional: Con el tiempo, los datos de las cuentas por pagar empiezan a revelar patrones sobre los que puedes actuar: proveedores que facturan sistemáticamente con retraso o meses en los que se producen picos en los pagos. El problema es que esa información permanece oculta a menos que alguien la extraiga y la analice con regularidad. Los paneles de ClickUp presentan esos datos en un formato que puedes revisar sin tener que indagar. Puedes hacer un seguimiento de cuánto has pagado a cada proveedor a lo largo del tiempo y mantener una vista actualizada de los pagos pendientes frente a los liquidados. Esto te proporciona un registro claro al que puedes recurrir durante las negociaciones o la planificación presupuestaria, sin tener que volver a realizar el análisis cada vez. Utiliza las tarjetas de IA para añadir la elaboración de informes y análisis basados en IA a tus paneles de control de ClickUp Las tarjetas de IA te ayudan a obtener respuestas más rápido. Puedes generar un resumen del rendimiento de los proveedores antes de una reunión de revisión o hacer preguntas directas como «¿Qué proveedores han aumentado su facturación en el último trimestre?» Los resultados se basan en tus datos de pago reales, por lo que trabajas con datos concretos, no con estimaciones. Esto resulta útil a la hora de planificar el presupuesto, negociar con proveedores y programar los pagos. Así podrás tomar esas decisiones con una vista clara de lo que ha estado sucediendo, en lugar de intentar reconstruirlo bajo presión.

📚 Lee también: Plantillas gratuitas de proyección de flujo de caja para planificar tus finanzas

3. Plantilla de historial de pagos de ClickUp

Crea una única fuente de información fiable para todas las transacciones de pago con la plantilla de historial de pagos de ClickUp

Sin registros de pago claros, es posible que te veas obligado a reconstruir cronogramas a partir de facturas, entradas bancarias y mensajes antiguos. La plantilla de historial de pagos de ClickUp te ayuda a mantener un registro ordenado.

Mantiene todos los pagos vinculados a su factura, fecha y contexto en un solo lugar. Puedes revisar rápidamente cómo ha pagado un cliente a lo largo del tiempo, comprobar si hay pagos parciales y consultar transacciones concretas cuando sea necesario.

Utiliza esta plantilla para:

Realiza un seguimiento de los pagos parciales, retrasados y completados con registros precisos de cada transacción

Mantén un registro centralizado de los pagos enlazados con las facturas para una verificación rápida

Identifica las tendencias estacionales con la vista de cronograma de ClickUp

Filtra y analiza transacciones pasadas o el comportamiento de pago específico de cada cliente con ClickUp Brain

Registra los detalles de los pagos, como la forma de pago, los números de referencia y las notas, utilizando los campos personalizados de ClickUp.

💰Ideal para: Autónomos y equipos que necesitan un registro de pagos fiable para gestionar con confianza las conversaciones con los clientes, las disputas y la planificación de pagos.

Arnold Rogers, responsable de soporte al cliente en Launch Control, gestiona las finanzas con ClickUp:

«Nos hemos integrado con Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, etc. Esto nos permite realizar el seguimiento de las finanzas, la retención, la elaboración de informes y los datos de los clientes en un solo espacio, ya que podemos extraer información de todas las herramientas que utilizamos y recopilarla en ClickUp para facilitar su uso sin necesidad de involucrar a todos los departamentos ni restarles tiempo de sus agendas.»

«Nos hemos integrado con Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, etc. Esto nos permite realizar el seguimiento de las finanzas, la retención, la elaboración de informes y los datos de los clientes en un solo espacio, ya que podemos extraer información de todas las herramientas que utilizamos y recopilarla en ClickUp para facilitar su uso sin necesidad de involucrar a todos los departamentos ni restarles tiempo de sus agendas.»

4. Plantilla de seguimiento de facturas para Excel de Vertex42

vía Vertex42

No todos los equipos necesitan un sistema completo para gestionar las facturas. A veces, la prioridad es sencilla: reunir todas las facturas en un solo lugar, ver cuáles están vencidas y evitar complicar demasiado el proceso.

En ese caso, la plantilla de seguimiento de facturas de Vertex42 para Excel puede ser la solución ideal. Te ofrece una forma estructurada de registrar facturas, realizar un seguimiento de las fechas límite y ver el vencimiento de un vistazo sin necesidad de configurar flujos de trabajo ni aprender a utilizar un nuevo software. Gracias a las fórmulas y los filtros integrados, puedes ordenar por cliente, resaltar los pagos atrasados y generar resúmenes rápidos cuando sea necesario.

Utiliza esta plantilla para:

Realiza un seguimiento de todas las facturas en un único libro de cálculo para evitar que los registros queden dispersos en distintos archivos

Controla los pagos atrasados mediante categorías de antigüedad integradas y cálculos automáticos

Filtra las facturas por cliente o estado para revisar cuentas específicas rápidamente

Genera extractos de facturación sencillos separando los datos específicos de cada cliente

Mantén un registro ordenado y listo para imprimir, tanto para la elaboración de informes como para uso sin conexión.

⚠️Sin embargo, es importante tener en cuenta los límites. No hay funciones para la colaboración en tiempo real, todos los datos deben introducirse manualmente y no se puede utilizar la automatización de flujos de trabajo para los seguimientos. Es una opción fiable si prefieres un flujo de trabajo con hojas de cálculo, con el que ya estás familiarizado, y no necesitas funciones conectadas y automatizadas.

💰Ideal para: Autónomos o equipos pequeños que prefieren un sistema sencillo basado en hojas de cálculo sin complicaciones añadidas.

💡Utiliza ClickUp Brain MAX para agilizar tu flujo de trabajo de cobros. Pídele que redacte un correo electrónico de seguimiento para un importe de factura específico y un intervalo de antigüedad (30, 60, 90+ días). Incluso puedes usar Talk to Text para dictar el contexto («redacta un segundo recordatorio de pago para Acme Corp, 4200 $, 60 días de retraso») y tener un correo electrónico listo para enviar en segundos. Redacta rápidamente correos electrónicos de seguimiento personalizados con ClickUp Brain MAX

5. Plantilla de informe de antigüedad de CFI

vía CFI

Si eres un profesional de las finanzas que necesita presentar los datos de cuentas por cobrar a las partes interesadas, la plantilla de informe de antigüedad de CFI es ideal para ti.

Organiza las cuentas por cobrar en categorías de antigüedad estándar y tiene compatibilidad con los formatos contables habituales, para que puedas presentar los datos de una forma que resulte fácil de revisar y sobre la que puedas actuar. También permite realizar cálculos como el de cuentas dudosas, lo que te ayuda a pasar del seguimiento básico a la evaluación financiera.

Utiliza esta plantilla para:

Clasifica las cuentas por cobrar en categorías de antigüedad para identificar claramente el riesgo de impago

Elabora informes estructurados listos para su revisión por parte de las partes interesadas o para auditorías.

Calcula las cuentas dudosas en función del tiempo que llevan sin pagarse las facturas

Compara los saldos de los clientes a lo largo de distintos periodos de tiempo para identificar las cuentas de alto riesgo

Mantén un formato claro y estandarizado para garantizar la coherencia en la elaboración de informes financieros

⚠️Las desventajas de esta opción son similares a las de otras soluciones basadas en hojas de cálculo. Se trata de una plantilla estática que requiere actualizaciones manuales, carece de gestión de flujos de trabajo y no permite la colaboración en tiempo real entre equipos. Es una excelente opción cuando la presentación y el cumplimiento de las normas contables son tus principales prioridades.

💰Ideal para: Equipos financieros y analistas que necesitan informes de antigüedad estructurados para la toma de decisiones, auditorías o presentaciones a las partes interesadas.

Cómo utilizar las plantillas de seguimiento de la antigüedad de las facturas

Descargar una plantilla es lo más fácil. El valor reside en la constancia con la que la utilices para realizar el seguimiento, revisar y actuar sobre las facturas vencidas. Unas pocas decisiones de configuración pueden convertirla en un sistema en el que tu equipo confíe cada semana.

Define intervalos de antigüedad: Establece intervalos de tiempo claros, como «Actual», «1–30», «31–60» y «Más de 60 días», según tus condiciones de pago.

Añade los datos completos de las facturas: Introduce los datos del cliente, las fechas de las facturas, las fechas límite y los importes para garantizar un seguimiento fiable

Configura los cálculos de morosidad: Realiza la automatización del cálculo de los retrasos para evitar errores manuales e inconsistencias

Crea vistas basadas en roles: Filtra las facturas por cliente, importe o estado para que cada miembro del equipo vea lo que le interesa

Automatiza los recordatorios: utiliza los desencadenantes para activar los seguimientos cuando las facturas superen los umbrales de antigüedad, en lugar de confiar en tu memoria.

Realiza revisiones semanales: revisa los informes de antigüedad con regularidad para detectar retrasos antes de que se agraven.

Acelera los seguimientos con IA: genera correos electrónicos de recordatorio y resúmenes para mantener una comunicación coherente

📌 Ventaja de ClickUp: automatiza el flujo de trabajo de seguimiento La mayoría de los equipos se limitan a enviar recordatorios. Alguien tiene que seguir revisando la factura, decidir qué hacer a continuación y actualizar el registro. Las automatizaciones de ClickUp son ideales para este caso. Puedes establecer reglas como: cuando una factura pase al intervalo de 31 a 60 días, asignarla al propietario de la cuenta, aumentar su prioridad y publicar un comentario de seguimiento. Si supera los 60 días, escala el caso o desencadena un correo electrónico automático de actualización. Estos recordatorios hacen avanzar el trabajo sin necesidad de pasos manuales. Con las plantillas de automatización predefinidas o el Generador de automatización con IA, puedes configurarlo en cuestión de minutos. Una vez en marcha, las facturas no quedan en suspenso entre revisiones. Avanzan a través de seguimientos, propiedad y escalado en función de las condiciones reales, sin que nadie tenga que realizar un seguimiento de cada paso.

📚 Lee también: Domina los seguimientos de facturas con ClickUp

Realiza el seguimiento de las facturas y cobra más rápido con ClickUp

El verdadero problema del seguimiento de facturas no es solo el seguimiento en sí, sino la fragmentación del trabajo entre múltiples herramientas inconexas. Esta fragmentación implica que siempre estás trabajando sin tener una visión completa del contexto.

Este cambio constante de contexto ralentiza el proceso de cobro, genera trabajo duplicado y hace imposible mantener una única fuente de información fiable. Tu equipo acaba dedicando más tiempo a buscar información que a cobrar los pagos.

ClickUp pone fin a esta dispersión con su entorno de trabajo convergente basado en IA. Se trata de una plataforma única en la que proyectos, documentos, conversaciones y análisis conviven con una IA contextual que entiende tu trabajo.

En lugar de limitarte a una lista estática de pagos atrasados, obtienes un flujo de trabajo conectado y automatizado. Consulta las facturas atrasadas, visualiza las tareas relacionadas, revisa el historial de comunicaciones con los clientes y accede a los contratos originales, todo ello sin salir de ClickUp. Así es como pasas de un seguimiento reactivo de los pagos a una gestión proactiva del flujo de caja.

Empieza a gestionar tu flujo de caja con toda la información necesaria registrándote hoy mismo de forma gratuita en ClickUp.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre el vencimiento de las cuentas por cobrar y el de las cuentas por pagar?

El seguimiento de la antigüedad de las cuentas por cobrar registra el dinero que los clientes deben a tu empresa, lo que te ayuda a gestionar las entradas de efectivo. El seguimiento de la antigüedad de las cuentas por pagar registra el dinero que tu empresa debe a los proveedores, lo que te ayuda a gestionar las salidas de efectivo y a evitar recargos por demora.

¿Con qué frecuencia deben revisar los equipos un informe de antigüedad de facturas?

La mayoría de los equipos financieros revisan su informe de antigüedad semanalmente para estar al tanto de las facturas vencidas antes de que se conviertan en problemas graves. Sin embargo, las empresas con un gran volumen de transacciones pueden encontrar más eficaz realizar revisiones diarias.

¿Puedo realizar el seguimiento del vencimiento de las facturas sin utilizar hojas de cálculo de Excel?

Sí, puedes obtener plantillas de seguimiento de la antigüedad de las facturas con potentes funciones de las que carecen las hojas de cálculo en plataformas de gestión del trabajo como ClickUp. Estas incluyen automatizaciones integradas para recordatorios, colaboración en tiempo real para tu equipo e información basada en IA para acelerar tu flujo de trabajo.