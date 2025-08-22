Plantillas gratuitas de proyecto de flujo de caja para planear tus finanzas

🔍 ¿Sabías que... el 82 % de las pequeñas empresas fracasan, no porque no sean rentables, sino por una mala gestión del flujo de caja? Incluso con un equipo de ventas en auge, tu empresa podría tener problemas si no realizas una previsión periódica de tus entradas y salidas de efectivo.

Entonces, ¿cómo puedes adelantarte al caos, planear los meses flojos y esquivar las sorpresas financieras antes de que lleguen?

Empieza con la plantilla de proyecto de flujo de caja adecuada, una herramienta de gran impacto que aclara tu trayectoria financiera, señala los riesgos de forma temprana y te ayuda a tomar decisiones más inteligentes.

Quédese con nosotros, hemos recopilado las mejores plantillas gratuitas para mantener su flujo de caja bajo control.

*¿Qué son las plantillas de proyecto de flujo de caja?

Las plantillas de proyección de flujo de caja son herramientas financieras listas para usar que te ayudan a realizar una previsión de cómo entra y sale el dinero de tu Business a lo largo del tiempo. Úsalas para predecir cuándo llegará el dinero a tu cuenta, cuándo se realizarán los pagos y cuánta liquidez tendrás en cualquier momento.

Considérelo como un GPS financiero para su empresa. Le ofrece visibilidad, reduce las conjeturas y refuerza la gestión de sus gastos. En lugar de empezar desde cero cada vez, utilice estas plantillas para:

Convierte transacciones dispersas en información clara y temporal sobre el flujo de caja

Equilibre los ingresos y los gastos para evitar problemas de liquidez y pagos atrasados

Supervisa en tiempo real qué factores están ayudando o perjudicando tu posición de tesorería

Tome decisiones más inteligentes sobre contrataciones, inversiones o cuándo esperar

las mejores plantillas de proyección de flujo de caja de proyecto de un vistazo*

Es evidente que las plantillas de flujo de caja te ayudan a planear de forma más inteligente, gastar con confianza y mantener la liquidez. Pero, ¿qué diferencia a una plantilla excelente del resto? ¡Tus necesidades específicas!

Veámoslo con un breve resumen.

*¿Qué hace que una plantilla de proyecto de flujo de caja sea buena?

Una plantilla de proyecto de flujo de caja destacada hace mucho más que lista números: impulsa tu estrategia financiera. Las mejores combinan simplicidad con funcionalidad, logrando el equilibrio perfecto entre facilidad de uso y información detallada.

Esto es lo que debe buscar en una plantilla que funcione en el mundo real:

diseño lógico: *Elige una plantilla que organice tus proyectos por trimestres, semanas o meses. Una estructura clara te ayuda a correlacionar el movimiento del efectivo a lo largo del tiempo y a detectar rápidamente los periodos de riesgo

planificación de escenarios: *Modela diferentes resultados financieros. Ya se trate de un retraso en un pago o de una nueva contratación, la posibilidad de probar diferentes escenarios permite planear la capacidad de forma proactiva, en lugar de reactiva

cálculos automatizados: *Olvídate de las operaciones matemáticas manuales. Una buena plantilla incluye fórmulas integradas que actualizan automáticamente los totales, los saldos y el flujo de caja neto para ahorrar tiempo y reducir costosos errores

Categorías personalizadas: adapta tu plantilla de flujo de caja para reflejar tus fuentes de ingresos y gastos. Añade secciones para facturas de clientes, suscripciones SaaS, gastos publicitarios o pagos a proveedores, lo que mejor se adapte al funcionamiento de tu empresa

seguimiento del rendimiento: *Compare sus previsiones con los resultados reales. Utilícelo para ajustar sus proyecciones y supervisar los KPI financieros , como la tasa de consumo, la autonomía financiera y el ratio de cobertura de efectivo

información visual: *Convierte los números brutos en tendencias claras. Añade gráficos o gráficos para identificar déficits de caja y picos de gasto, ideal para revisiones internas, presentaciones a inversores o para uso compartido de información financiera con prestamistas

📍 Buenas prácticas: Elegir la plantilla adecuada es el primer paso, pero crear un sistema repetible a partir de ella es lo que realmente da resultados. Te ayuda a evaluar el progreso, controlar el flujo de caja mensual y planificar con confianza. ¿Quieres optimizar tu sistema? Empieza con estos consejos sobre cómo organizar tus finanzas como un profesional: Revisa los flujos de caja adecuados en un solo lugar centralizado 🧾

Realiza revisiones mensuales para actualizar las previsiones y adelantarte a los cambios 📅

Asigna la propiedad de las tareas financieras clave; se acabó el caos en el seguimiento 👥

Guarda notas, hipótesis y facturas vinculadas a números reales 📌 ClickUp for Finance lo tiene todo: seguimiento del flujo de caja, elaboración de presupuestos, gestión de tareas y colaboración en equipo. De este modo, dedicará menos tiempo a perseguir números y más tiempo a hacer que valgan la pena.

las mejores plantillas de proyecto de flujo de caja para mantener tus finanzas en movimiento*

¿Pagos tardíos de los clientes? ¿Gastos imprevistos? Todos hemos pasado por eso.

Estas plantillas de proyección de flujo de caja se adaptan al ritmo acelerado de las operaciones del mundo real, ya sea que estés equilibrando trabajos independientes, ampliando una startup con pocos recursos o buscando tu próxima ronda de financiación.

Descubra nuestras mejores opciones para convertir un flujo de caja impredecible en una estrategia clara y segura.

1. Plantilla de gestión financiera de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Realice un seguimiento del flujo de caja y los gastos de su empresa con la plantilla de gestión financiera de ClickUp

Dirigir una pequeña empresa significa hacer malabarismos con múltiples cuentas, clientes y centros de costes, a menudo sin un equipo financiero dedicado. La plantilla de gestión financiera de ClickUp simplifica el caos centralizando todo en un panel limpio y personalizable.

La plantilla de flujo de caja utiliza Campos personalizados para etiquetar transacciones, agrupar costes por categoría y supervisar el flujo de caja por proyecto o fecha. Configura automatizaciones para avisar a tu equipo cuando falte dinero en efectivo, se venza una factura o las salidas de efectivo superen el presupuesto.

📈 Por qué te gustará esta plantilla

Cree paneles financieros en tiempo real utilizando agregar y fórmula

Vincula tareas, archivos y aprobaciones directamente a tus flujos de trabajo financieros

Realice un seguimiento de todas las transacciones para obtener informes claros y registros listos para auditorías

🔑 Ideal para: Fundadores sin director financiero, agencias que gestionan varios presupuestos y equipos de startups que coordinan las responsabilidades presupuestarias.

➡️ Más información: Plantillas gratuitas de proyecciones financieras para un plan preciso

2. Plantilla de informe de análisis financiero de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Visualiza las tendencias de ingresos y la información esencial con la plantilla de informe de análisis financiero de ClickUp

el 60 % de las pequeñas empresas que revisan sus finanzas con regularidad obtienen una mayor rentabilidad. Pero buscar entre datos inconexos y crear (elaboración de) informes desde cero es una pérdida de tiempo.

La plantilla de informe de análisis financiero de ClickUp te permite analizar los ingresos, los gastos y los KPI financieros de forma más rápida e inteligente.

Realice un seguimiento de las tendencias, compare el rendimiento y genere automáticamente gráficos e informes de variaciones sin salir de su entorno de trabajo. Además, añada comentarios, asigne seguimientos y exporte resúmenes listos para inversores (o prestamistas).

📈 Por qué te gustará esta plantilla

Céntrate en los indicadores clave de rendimiento para orientar las decisiones de crecimiento

Compare los resultados con los meses anteriores o con los objetivos del sector

Destaca las fuentes de pérdidas y redobla tus esfuerzos en lo que impulsa la rentabilidad

🔑 Ideal para: propietarios de pequeñas empresas, equipos de startups y autónomos que necesitan información financiera rápida y práctica sin esfuerzo manual.

💡 Consejo profesional: Simplifica tu revisión financiera con IA. ClickUp AI destaca lo que importa: tendencias de efectivo, picos de costos, riesgos e información de alto impacto. Ya sea que te estés preparando para una revisión o una previsión, es como tener un analista en tiempo real a tu disposición. Sigue fácilmente las tendencias con las tarjetas de IA en ClickUp

3. Plantilla de análisis de umbral de rentabilidad de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Encuentre rápidamente su punto de equilibrio con la plantilla de análisis de equilibrio de ClickUp

¿No estás seguro de si tus precios son sostenibles o si apenas te dan para sobrevivir? No eres el único. Esta pregunta quita el sueño a la mayoría de los fundadores.

La plantilla de análisis de umbral de rentabilidad de ClickUp es una plantilla de previsión de flujo de caja diseñada para mostrar exactamente cuándo los ingresos cubren los costes y cuándo se obtienen beneficios. Te permite introducir tus costes fijos y variables, probar diferentes estrategias de precios y simular diferentes escenarios en un solo lugar.

¿Lo mejor? Puedes personalizar las vistas y los campos para adaptarlos a tu modelo de negocio y mantener la información clara y lista para tomar decisiones.

📈 Por qué te gustará esta plantilla

Evalúa si tu producto o servicio realmente generará beneficios o alcanzará el umbral de rentabilidad

Detecta márgenes muy estrechos o retrasos en el retorno de la inversión antes de que afecten a tus resultados

Colabora etiquetando a tus compañeros de equipo, añadiendo notas y realizando un seguimiento de las hipótesis clave

🔑 Ideal para: Propietarios de pequeñas empresas y startups en fase inicial que prueban nuevos mercados, estrategias de precios o que intentan averiguar si su modelo de empresa genera beneficios reales.

💡 Consejo profesional: Bloquea un «día de flujo de caja» cada mes en tu calendario. Úsalo para actualizar tus proyecciones, comparar el valor actual con las previsiones y ajustar tu estrategia. Es un hábito sencillo que te ayuda a mantenerte proactivo, para que las sorpresas en tu tesorería no te pillen desprevenido.

4. Plantilla de previsión de equipo de ventas de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Crea proyectos de flujo de caja centrados en el crecimiento con la plantilla de previsión de equipo de ventas de ClickUp

La planificación de ventas no consiste en alcanzar cuotas, sino en adelantarse a la demanda, los recursos y los objetivos de crecimiento. La plantilla de previsión de ventas de ClickUp enlaza su cartera de proyectos con resultados reales, lo que le ayuda a supervisar los ingresos, los acuerdos y las métricas de conversión en un solo lugar.

Realice un seguimiento de las fuentes de clientes potenciales, los objetivos de equipo de ventas y los costes de cumplimiento mediante Campos personalizados. Visualice las previsiones por representante, producto o región y ajuste las hipótesis a medida que cambia el mercado. Todo se actualiza en tiempo real, por lo que sus proyecciones siempre reflejan la realidad.

📈 Por qué te gustará esta plantilla

Previsión de ingresos para alinearlos con su estrategia de flujo de caja

Descubre los cambios en el flujo de trabajo antes de que alteren el plan

Identifica las diferencias entre los proyectos y los resultados reales para corregir el rumbo a tiempo

🔑 Ideal para: Directores de equipos de ventas y equipos de operaciones de ingresos que necesitan vincular las metas de ventas directamente al plan del flujo de caja.

➡️ Más información: Plantillas gratuitas para la previsión de equipo de ventas en Excel y ClickUp

Así es como Muhammad Asif Iqbal, director de producto de Dubizzle Group, ha utilizado ClickUp para gestionar eficazmente las finanzas:

En el departamento financiero, utilizamos principalmente los tableros para gestionar las solicitudes que nos llegan. Estas pasan por un proceso interno dentro del departamento financiero y luego se transfieren a nosotros mediante cubetas que existen en ClickUp. La personalización de estas cubetas nos permite realizar un seguimiento muy eficaz.

En el departamento financiero, utilizamos principalmente los tableros para gestionar las solicitudes que se nos envían. Estas pasan por un proceso interno dentro del departamento financiero y luego se transfieren a nosotros mediante cubetas que existen en ClickUp. La personalización de estas cubetas nos permite realizar un seguimiento muy eficaz.

5. Plantilla de gastos y elaboración de informes de ClickUp Business*

Obtenga la plantilla gratuita Controle los gastos antes de que descarrilen su flujo de caja con la plantilla de gastos y (elaboración de) informes de empresa de ClickUp

Los problemas de flujo de caja suelen empezar por los gastos. Los costes inesperados son uno de los mayores obstáculos financieros para las pequeñas empresas y, sin un seguimiento estructurado, incluso las mejores proyecciones de flujo de caja pueden fracasar.

La plantilla de gastos y informes Business de ClickUp pone pedido en el caos. Realice un seguimiento y controle sus gastos en tiempo real para no salirse del presupuesto, detectar ahorros y tener cada dólar en cuenta.

📈 Por qué te gustará esta plantilla

Realice un seguimiento diario, semanal o mensual de los gastos por categoría o departamento

Centralice los recibos y las aprobaciones para un seguimiento sencillo y listo para auditorías

Descubre tendencias y oportunidades de ahorro a largo plazo

🔑 Ideal para: equipos financieros que gestionan los gastos diarios, pequeñas empresas que sincronizan las proyecciones de flujo de caja con los gastos en tiempo real y cualquier persona que correlacione los costes al libro mayor.

🧠 Dato curioso: 33,19 millones de pequeñas empresas impulsan el 99,9 % de la economía estadounidense, pero la mayoría opera con márgenes muy ajustados. Por eso, las plantillas de previsión de flujo de caja no solo son útiles, sino que son el arma secreta para mantenerse a flote y crecer de forma inteligente.

6. Plantilla de presupuesto de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Alinea tu plan de gastos con tu realidad de flujo de caja utilizando la plantilla de presupuesto de ClickUp

Gestionar una empresa en crecimiento significa equilibrar la ambición y la viabilidad económica. La plantilla de presupuesto de ClickUp te ayuda a encontrar el equilibrio adecuado al ofrecerte una vista flexible y en tiempo real de tus finanzas.

Desglosa los presupuestos por equipo, categoría o cronograma. Asigna propietarios, establece límites y activa automatizaciones cuando se superen los umbrales. Desde los costes fijos hasta los gastos de campaña, todo se encuentra en un único espacio colaborativo, lo que mantiene a los equipos alineados y tu flujo de caja estable.

📈 Por qué te gustará esta plantilla

Programa la liberación de fondos para ajustarte a tu flujo de caja proyecto

Prioriza los gastos en función del impacto, la urgencia y la liquidez

Comparte la visibilidad entre departamentos sin perder el control central

🔑 Ideal para: Directores financieros, responsables de operaciones y equipos multifuncionales que necesitan alinear los presupuestos con el flujo de caja mientras crecen rápidamente.

➡️ Más información: Plantillas gratuitas para presupuestos de proyecto en Excel y ClickUp

7. Plantilla de balance general de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Obtenga una instantánea en tiempo real de su salud financiera con la plantilla de balance general de ClickUp

Tu flujo de caja te indica cómo se mueve el dinero, y tu balance general muestra tu situación financiera. La plantilla de balance general de ClickUp te ofrece un diseño predefinido y personalizable para realizar un seguimiento de los activos, pasivos y patrimonio neto sin complicaciones.

Separa fácilmente los activos y pasivos corrientes de los a largo plazo, añade saldos iniciales y comprueba cómo evoluciona tu posición financiera. Utiliza los Campos personalizados para etiquetar transacciones, agruparlas por tipo de cuenta y adjuntar documentos de Soporte cuando sea necesario.

¿Lo mejor de todo? Tu balance de ClickUp se actualiza mientras haces trabajo, para que siempre tengas una vista actualizada del patrimonio neto de tu Business.

📈 Por qué te gustará esta plantilla

Realice un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo con el historial de versiones y los comentarios de las tareas

Asigna tareas de revisión a los miembros del equipo con fechas límite y recordatorios integrados

Adjunte notas de auditoría o aprobaciones directamente a los elementos individuales

🔑 Ideal para: Cuentas, analistas financieros y propietarios de empresas que necesitan un balance fiable y dinámico integrado con su libro mayor.

➡️ Más información: Ejemplos y formatos de libro mayor para cuenta

8. Plantilla de operaciones de cuenta de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Simplifica los flujos de trabajo recurrentes y cierra tus libros con menos caos utilizando la plantilla de operaciones de cuenta de ClickUp

Cierre de fin de mes, conciliaciones, entradas contables... La contabilidad de proyectos está llena de tareas repetitivas que exigen precisión. Un solo retraso puede desviar toda tu previsión de flujo de caja.

La plantilla de operaciones de cuenta de ClickUp mantiene todo bajo control y según lo previsto. Desde registros diarios hasta revisiones trimestrales, convierte los pasos contables recurrentes en flujos de trabajo rastreables con personas asignadas, plazos y listas de control.

Establece recordatorios automáticos, asigna aprobaciones y mantén a todas las partes implicadas sincronizadas para que nada se pase por alto, tu elaboración de informes sea clara y concisa, y el flujo de caja esté alineado.

📈 Por qué te gustará esta plantilla

Reciba recordatorios de plazos antes de que se retrasen las tareas críticas

Asigna y comparte tareas para que cada traspaso mantenga su visibilidad

Revisa ciclos pegados para detectar retrasos y mejorar tu proceso de cierre

🔑 Ideal para: Controladores, equipos de cuenta y responsables financieros que necesitan estructura, precisión y rapidez en la cuenta de proyecto y el cierre de operaciones.

➡️ Más información: Software de cuenta de proyectos para maximizar el ROI de los proyectos

9. Plantilla de cuentas por pagar de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Optimice los pagos y proteja sus reservas de efectivo con la plantilla de cuentas por pagar de ClickUp

Cuando las facturas de los proveedores se acumulan en el correo electrónico y las hojas de cálculo, es fácil perder el seguimiento de lo que hay que pagar hasta que afecta a tu flujo de caja. La plantilla de cuentas por pagar de ClickUp centraliza todas las facturas, fechas límite y condiciones de pago para que puedas priorizar los gastos.

Personaliza los campos para realizar un seguimiento de los contratos con proveedores, los ciclos de pago y el estado de las aprobaciones. Filtra por urgencia, departamento o proyecto para planear los pagos en función de tu liquidez disponible. Con automatizaciones y recordatorios integrados, esta plantilla de proyección de flujo de caja te ayuda a mantener el control.

📈 Por qué te gustará esta plantilla

Digitalice sus cuentas por pagar para reducir la entrada manual de datos y el seguimiento disperso

Automatiza las alertas de plazos para evitar pagos atrasados y penalizaciones por demora

Utiliza datos en tiempo real para mejorar la previsión del flujo de caja y tomar decisiones informadas

🔑 Ideal para: Equipos financieros, cuentas y propietarios de empresas que desean un control más estricto de las cuentas por pagar, menos pagos atrasados y una mejor alineación entre las cuentas por pagar y la estrategia de flujo de caja.

💡 Consejo profesional: Cerrar los libros es el primer paso. Lo que hagas con esos datos te permitirá realizar previsiones más inteligentes. La mejor plantilla de proyecto de flujo de caja utiliza la elaboración de informes adecuada: diaria para un control estricto de la liquidez y semanal para prever tu margen operativo.

10. Plantilla de análisis de costes de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Toma decisiones de gasto más inteligentes con la plantilla de análisis de costes de ClickUp

Los excesos presupuestarios no suelen deberse a un gasto grande, sino que se acumulan a través de pequeños costes no controlados en los Teams y los cronogramas. La plantilla de análisis de costes de ClickUp te ayuda a detectarlos a tiempo.

Úsalas para realizar un seguimiento de cada partida de gastos por proyecto, departamento o iniciativa. Compara los gastos previstos con los reales, evalúa el retorno de la inversión y detecta las áreas con bajo rendimiento en tiempo real.

Tanto si estás planificando los gastos del próximo trimestre como si necesitas justificar una nueva inversión, esta plantilla de proyección de flujo de caja te ofrece la visibilidad que necesitas.

📈 Por qué te gustará esta plantilla

Mapa los costes a los resultados para orientar una asignación presupuestaria más inteligente

Compare los gastos reales con los previstos para evitar excesos antes de que se acumulen

Destaca las ineficiencias en campañas, departamentos o proveedores

🔑 Ideal para: analistas financieros, gestores de proyectos y propietarios de empresas que buscan una vista global de los costes y beneficios para tomar decisiones estratégicas.

11. Plantilla de previsión de flujo de caja para 12 meses de Coefficient

vía Coefficient

¿Quieres planear tus movimientos monetarios para todo el año sin herramientas complejas ni una curva de aprendizaje pronunciada? Esta plantilla de proyecto de flujo de caja para 12 meses de Coefficient ofrece una forma clara, basada en hojas de cálculo, de planear tus ingresos y gastos mes a mes en Hojas de cálculo de Google o Excel.

La plantilla de proyección de flujo de caja es ideal para Teams que necesitan visibilidad a largo plazo, pero quieren evitar empezar desde cero. Con categorías editables, cálculos automáticos y gráficos integrados, te ayuda a simplificar las proyecciones de flujo de caja, al tiempo que mantiene los informes precisos y fáciles de compartir.

📈 Por qué te gustará esta plantilla

Desglosa los ingresos y gastos proyectados en un cronograma de 12 meses

Personaliza los campos para adaptarlos a tu modelo de ingresos, estacionalidad o ciclo de caja

Detecta rápidamente las tendencias con gráficos visuales y paneles integrados

🔑 Ideal para: Fundadores, equipos financieros y propietarios de pequeñas empresas que desean una forma sencilla de supervisar y obtener la previsión del flujo de caja adecuado para los próximos 12 meses.

12. Plantilla de previsión de flujo de caja en Excel de GTreasury

vía GTreasury

¿Necesitas más estructura para tus operaciones financieras de gran volumen? Esta plantilla de proyecto de flujo de caja basada en Excel está diseñada para ofrecer precisión. Te permite mapear los ingresos y gastos reales con la previsión de forma semanal o mensual, lo que te proporciona una visibilidad financiera completa a lo largo del tiempo.

Adáptalas fácilmente a tus requisitos de elaboración de informes internos, ya sea para realizar seguimiento de las obligaciones fiscales, las transferencias entre empresas o los calendarios de dividendos. Son flexibles, incluyen fórmula y están diseñadas para equipos que trabajan con hojas de cálculo, pero exigen una claridad propia de una corporación.

📈 Por qué te gustará esta plantilla

Controla el efectivo en varias monedas y cuentas con saldo cero

Añade reglas de compensación, interés o ajustes sin romper las fórmulas

Céntrate en flujos de trabajo específicos de tesorería, como la consolidación de efectivo a nivel bancario

🔑 Ideal para: equipos corporativos, controladores financieros y corporaciones que necesitan una plantilla de flujo de caja basada en Excel, personalizada y que cumpla con las políticas.

13. Plantilla de previsión de flujo de caja de QuickBooks

vía QuickBooks

Si ya utiliza QuickBooks Online, esta plantilla de previsión de flujo de caja completar sus previsiones. Extrae automáticamente los datos de pérdidas y ganancias y del balance, generando una vista prospectiva basada en tendencias reales.

Sin volcados de datos manuales. Solo un diseño limpio, similar a una hoja de cálculo, que señala las brechas en la trayectoria, los cambios estacionales y los déficits de efectivo antes de que te pillen desprevenido.

📈 Por qué te gustará esta plantilla

Sincroniza los datos de flujo de caja en tiempo real directamente desde QuickBooks Online

Clasifica el flujo de caja y calcula automáticamente los saldos, todo en un formato limpio y listo para usar

Detecta las ralentizaciones estacionales y los periodos de escasez de liquidez antes de que alteren tus plan

🔑 Ideal para: Propietarios de pequeñas empresas y contables que ya utilizan QuickBooks y desean realizar previsiones rápidas y integradas de flujo de caja sin cambiar de herramienta.

14. Plantilla de previsión de flujo de caja de Conta

vía Conta

Los autónomos y los trabajadores independientes necesitan una herramienta sencilla para realizar el seguimiento de las facturas pendientes y los gastos recurrentes. Esta plantilla de previsión de flujo de caja de Conta ofrece un diseño práctico y mensual que facilita la planificación de facturas, pagos de anticipos y gastos recurrentes en una sola vista.

Gracias a los campos editables y los cálculos integrados, la plan de tesorería a corto plazo es más predecible, incluso sin un equipo financiero dedicado.

📈 Por qué te gustará esta plantilla

Utiliza columnas mensuales para detectar diferencias en los ingresos y problemas de sincronización

Haz que las filas sean personalizadas para reflejar los ingresos y gastos específicos de los autónomos

Mantén la simplicidad con un formato de una sola hoja y cálculos automáticos

🔑 Ideal para: Emprendedores individuales, consultores y propietarios de empresas individuales que necesitan una forma sencilla y fiable de mantener un saldo positivo mes a mes.

15. Plantilla de proyecto de flujo de caja de NFF

vía NFF

Dirigir una organización sin ánimo de lucro a menudo implica gestionar un flujo de caja ajustado, fuentes de financiación complejas y subvenciones con plazos limitados, todo ello sin perder de vista su misión. Esta plantilla de proyección de flujo de caja basada en Excel de NFF está diseñada específicamente para ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro a planear y mantener su sostenibilidad.

Ofrece una vista mensual clara de los ingresos, los gastos y el efectivo disponible, segmentados por fuente de financiación y tipo de restricción. Tanto si estás esperando el pago de una subvención como si estás planificando los gastos según el cronograma de un programa, te permite tener tus finanzas siempre preparadas para hacer previsión.

📈 Por qué te gustará esta plantilla

Realice un seguimiento de los ingresos y gastos por fuente de financiación, incluidas las subvenciones restringidas y no restringidas

Realiza una previsión de la disponibilidad de efectivo en función de los ciclos de los donantes o de los calendarios de desembolso de las subvenciones

Alinea los gastos con los hitos del programa y los requisitos de cumplimiento

🔑 Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones y organizaciones comunitarias que necesitan una plantilla de flujo de caja fiable para planear en función de la financiación variable y mantener su misión.

🔍 ¿Sabías que...? Las microempresas y las pymes del sector del software en EE. UU. son 1,7 veces más productivas que sus homólogas de otras economías avanzadas gracias al sólido capital, el talento y los ecosistemas de clientes que se han creado en torno a las grandes empresas. Esto es un recordatorio de que incluso los equipos pequeños pueden rendir por encima de sus posibilidades, especialmente cuando respaldan grandes ideas con una sólida plan del flujo de caja.

construye un Business más sólido, paso a paso, con los proyectos de flujo de caja de ClickUp*

El flujo de caja no es solo una métrica, es una necesidad para tu empresa. La plantilla de proyecto de flujo de caja adecuada convierte la incertidumbre en estrategia, proporcionándote la claridad, el control y la fiabilidad necesarios para tomar decisiones financieras más inteligentes.

ClickUp te ofrece una visibilidad completa, desde presupuestos y gastos hasta flujos de trabajo y aprobaciones automatizados. ¿Lo mejor? El plan Free Forever de ClickUp permite a las pequeñas empresas y a los autónomos acceder a estas potentes herramientas sin salirse de su presupuesto.

✅ Prueba ClickUp gratis: planifica de forma más inteligente, avanza más rápido y mantén clara tu planificación financiera