IA en cuentas por cobrar: ventajas, casos prácticos y herramientas

De media, las pequeñas empresas estadounidenses cobran 8,2 días después de la fecha límite.

Esto no es ideal cuando se trata de cerrar los libros, alcanzar los objetivos o mantenerse a flote. Más allá de la tensión financiera, los retrasos en los pagos aumentan el riesgo de crédito, interrumpen el flujo de caja y desgastan a equipos que ya están al límite.

Sin embargo, implementar la IA en su proceso de pagos puede ayudar a acelerar las cosas y brindarle más control y visibilidad en sus operaciones financieras.

En esta entrada del blog, desglosaremos los beneficios tangibles de utilizar la IA en la gestión de cuentas por cobrar (AR) y las mejores herramientas para modernizar sus procesos de AR. (Alerta de spoiler: es ClickUp, ¡y le mostraremos por qué!)

⭐️ Plantilla destacada La plantilla del plan de acción para cuentas por cobrar de ClickUp es una herramienta valiosa para supervisar el progreso de su empresa en la gestión de las cuentas por cobrar. Le permite identificar y abordar rápidamente cualquier problema recurrente que pueda estar causando retrasos en los pagos, lo que garantiza que su flujo de caja se mantenga saludable y predecible. Obtenga una plantilla gratis Organice y almacene toda la información de las cuentas por cobrar en un solo lugar con la plantilla de plan de acción para cuentas por cobrar de ClickUp

¿Qué son las cuentas por cobrar (AR) y por qué son un cuello de botella?

Las cuentas por cobrar se refieren a los pagos puntuales que una empresa espera recibir de sus clientes por los bienes o servicios prestados. Representan el efectivo recibido como activo corriente en el balance general.

El cobro puntual de las cuentas por cobrar mejora la gestión del flujo de caja, lo que ayuda a las empresas a cubrir gastos, pagar a los proveedores y financiar el crecimiento. Por otro lado, los retrasos pueden provocar falta de liquidez, pérdida de oportunidades y dependencia de la financiación externa.

Problemas comunes en las cuentas por cobrar

La gestión de cuentas por cobrar parece sencilla: enviar facturas, cobrar los pagos pendientes y conciliar. Sin embargo, el proceso suele ser lento, manual y reactivo, lo que provoca costosos cuellos de botella en la organización.

Según Xero Small Business Insights (XSBI) , incluso un solo día de retraso en el pago de las facturas provoca un aumento del 1, 1 % en los préstamos de las pequeñas empresas durante ese trimestre, lo que supone aproximadamente 278 700 millones de dólares en deuda adicional en todos los mercados. Las empresas con pagos atrasados de entre 7 y 8 días aumentan sus niveles de endeudamiento en un 6,8 %. Esto pone bajo presión el capital circulante y aumenta la dependencia del crédito a corto plazo y con altos intereses. La mayoría de las pequeñas empresas no recurren a los bancos cuando tienen problemas de flujo de caja. En su lugar, piden préstamos a entidades no bancarias con tipos de interés más altos y ciclos de amortización más cortos, lo que agrava su estrés financiero con el tiempo.

Los flujos de trabajo manuales solo empeoran las cosas. Muchos equipos aún:

Envíe recordatorios tarde o de forma inconsistente

Confíe en las hojas de cálculo para realizar el seguimiento de los datos de facturas vencidas

Falta de flujos de trabajo de escalado automatizados

En consecuencia, se producen incobros más lentos, relaciones tensas con los clientes y un aumento de los días de cobro (DSO). Los equipos financieros también tienen dificultades para identificar las cuentas de alto riesgo o cuánto dinero se puede cobrar realmente en los próximos 30 días.

Esta falta de visibilidad puede provocar la pérdida de plazos de pago, retrasos en las inversiones e incertidumbres de última hora.

La IA en contabilidad puede cambiar esto. Puede introducir la automatización y la inteligencia en su proceso de cuentas por cobrar para obtener control, velocidad y visibilidad y así obtener los máximos beneficios.

👀 ¿Sabías que... Las empresas del Reino Unido pierden aproximadamente 56,4 millones de horas al año persiguiendo pagos pendientes?

Cómo se utiliza la IA en las cuentas por cobrar

Aunque los plazos más largos pueden atraer a los clientes, a menudo tienen como contrapartida un aumento de la deuda y del riesgo de flujo de caja.

Por eso es necesario gestionar las cuentas por cobrar de forma estratégica. Debe facturar al cliente de forma proactiva y crear un sistema de recordatorios de pago a pesar de los cronogramas prolongados.

Los modelos de IA y aprendizaje automático (ML) procesan grandes cantidades de datos internos y externos, como el comportamiento de los clientes y el historial de pagos, para descubrir patrones, hacer predicciones y generar recomendaciones. Puede acceder a procesos eficientes de cuentas por cobrar que fomentan los pagos puntuales y se adaptan sin interrumpir las operaciones financieras.

A continuación, se presentan algunos casos prácticos en los que las herramientas de IA en contabilidad marcan la diferencia:

1. Generación y gestión de facturas

La facturación manual retrasa los cobros incluso antes de llegar a la fase de seguimiento. Un error tipográfico o una fecha límite incorrecta pueden retrasar los pagos semanas y desencadenar innecesarias idas y venidas con los clientes.

El aprovechamiento de las soluciones de IA cambia esta situación al hacer que el procesamiento de facturas sea preciso, adaptable y rápido.

🔍 Puede utilizar la generación automatizada de facturas para: Extraiga los detalles de facturación de contratos, órdenes de compra y entradas de CRM para generar automáticamente facturas con una mínima intervención manual. Aprenda del seguimiento de pagos anteriores y aplique automáticamente los tipos impositivos, las condiciones de descuento o las instrucciones de pago adecuadas en función del historial del cliente

Señale los datos que faltan, los errores de formato o las inconsistencias antes de enviar la factura, reduciendo así la probabilidad de disputas 📌 Utilice herramientas de IA integradas con su ERP para desencadenar la creación de facturas cuando se marque como completado un trabajo o se confirme un envío. De este modo, se reduce la brecha entre la prestación del servicio y la facturación.

📖 Lea también: Ejemplos y formatos de libro mayor para contabilidad

2. Predicciones de pagos y evaluación de riesgos

Saber a quién hacer un seguimiento y cuándo hacerlo puede confundir los procesos de cuentas por cobrar. No todos los clientes se comportan de la misma manera. Algunos son puntuales, otros necesitan un recordatorio de forma habitual y unos pocos solo pagan después de una escalada.

Tradicionalmente, identificar estos patrones significaba rebuscar en informes de antigüedad y basarse en suposiciones. Pero la IA cambia esto al convertir los datos brutos de los pagos en información clara y prospectiva.

🔍 Así es como le ayuda: Realice análisis predictivos sobre el comportamiento histórico de los pagos, las tendencias del sector y los datos de crédito externos para prever cuándo se producirá el pago de un cliente específico

Asigne una puntuación de riesgo en tiempo real a cada cliente o factura , destacando las cuentas con tendencia a la morosidad mediante ML

Simule cómo los retrasos de clientes clave podrían afectar a la liquidez general y a la gestión del flujo de caja 📌 Los equipos financieros pueden priorizar los cobros, crear reservas o renegociar las condiciones antes de que se produzca la crisis de liquidez gracias a predicciones precisas.

⭐️ Caso práctico: Análisis predictivo para canalizar los esfuerzos de recuperación Un fabricante líder de tubos de PVC se enfrentaba a un reto cada vez mayor: una creciente acumulación de cuentas vencidas que bloqueaban el flujo de caja y dificultaban las operaciones. Los procesos de cobro tradicionales no seguían el ritmo, y el equipo financiero necesitaba una forma más inteligente de identificar las cuentas que requerían atención urgente. Para resolverlo, se asociaron con Nitor Infotech para implementar un sistema de análisis predictivo basado en IA/ML. El primer paso fue consolidar años de datos históricos de ventas y pagos en un almacén de datos central. Con esta base, la IA podía analizar los patrones de comportamiento de los clientes y señalar las cuentas de alto riesgo, lo que proporcionaba al equipo una visión clara de dónde centrar sus esfuerzos de recuperación. El impacto fue significativo. En solo 24 semanas, la empresa redujo las cuentas por cobrar pendientes en un 75 % y recortó el retraso medio en los pagos a 20 días. Lo que antes era un proceso reactivo y que consumía mucho tiempo se convirtió en una estrategia proactiva impulsada por la IA, lo que permitió un flujo de caja más saludable y liberó al equipo financiero para que se concentrara en el crecimiento en lugar de perseguir los pagos.

3. Seguimientos y cobros automatizados

El seguimiento de las facturas vencidas es una de las tareas más repetitivas y que más tiempo consumen en la gestión de cuentas por cobrar. Requiere coherencia, puntualidad y el tono adecuado. La IA ayuda a personalizar y priorizar los seguimientos, sustituyendo los mensajes genéricos o las hojas de cálculo.

🔍 Le ayuda a: Personalice cuándo y cómo realizar el seguimiento en función de los datos del cliente (si un cliente responde a los correos electrónicos los martes, envíe los recordatorios en consecuencia)

Adapte la comunicación en función del estado de ánimo y el historial del cliente : recordatorios amables para los clientes habituales frente a recordatorios firmes para los morosos crónicos

Reordene las colas de seguimiento para que las facturas de alto valor o en riesgo se tramiten en primer lugar 📌 Deje que la IA se encargue de los seguimientos basándose en desencadenantes como «cuentas vencidas desde hace 5 días» o «sin respuesta tras dos recordatorios». El sistema puede asignar tareas o enviar correos electrónicos para que su equipo de cuentas por cobrar pueda centrarse en asuntos más urgentes.

💡 Consejo profesional: Puede utilizar los agentes de IA personalizados de ClickUp para enviar recordatorios automáticos a los canales y grupos de clientes en función de fechas límite y criterios específicos. Así es como pueden ayudar los agentes de IA: Recordatorios automatizados: Puede configurar un agente de IA para supervisar las fechas límite o los campos personalizados (como «Fecha límite de pago») en las tareas o registros de los clientes. A continuación, el agente puede enviar automáticamente recordatorios (a través de comentarios, mensajes de chat o correos electrónicos) cuando se acerca la fecha de pago o se ha vencido

Desencadenantes personalizados: los agentes pueden configurarse para desencadenar acciones basadas en cambios en el estado de las tareas, campos personalizados o fechas, lo que resulta ideal para el seguimiento de pagos

Integración: Si utiliza herramientas de pago externas (como Stripe, QuickBooks, etc.), puede integrarlas con ClickUp. Los agentes de IA pueden actuar en función de las actualizaciones del estado de los pagos de estas herramientas Aprenda a configurar estos agentes en este vídeo explicativo de Ken, uno de los gestores de producto de ClickUp:

👀 ¿Sabías que...? Reducir los retrasos en los pagos en un día aumentaría el flujo de caja agregado de las empresas de la UE en un 0,9 % y les ahorraría 158 millones de euros en costes de financiación.

4. Gestión y resolución de disputas

Un solo error en un elemento de la línea o un término de la orden de compra que se haya pasado por alto puede retrasar los pagos durante semanas. Peor aún, las disputas suelen pasar desapercibidas hasta que un cliente plantea una inquietud, momento en el que el flujo de caja ya se ha visto afectado.

La IA detecta y previene disputas antes de que se produzcan y regula cómo los equipos las gestionan y resuelven cuando están pendientes.

🔍 Puede utilizarlo para: Identifique los motivos recurrentes de las disputas a partir de datos históricos, como problemas con la cantidad de productos, discrepancias en la facturación, etc., y marque de antemano las facturas de alto riesgo

Escanee correos electrónicos o tickets de soporte para detectar tonos frustrados, lo que permite una escalada o resolución más rápida

Dirija las disputas a los responsables internos adecuados y sugiera medidas de resolución basadas en resultados anteriores 📌 Una resolución más rápida reduce el periodo medio de cobro y mejora la satisfacción del cliente, dos resultados que suelen ser difíciles de equilibrar.

📖 Lea también: Plantillas de contabilidad gratis en Excel y ClickUp

5. Previsión del flujo de caja

El flujo de caja determina su capacidad para operar, crecer y pagar a su equipo. Sin embargo, los métodos tradicionales de previsión, como las hojas de cálculo y los modelos estáticos, no pueden seguir el ritmo de los cambios en el comportamiento de los clientes o la incertidumbre económica.

La IA ofrece una forma de pasar de una planificación retrospectiva y reactiva a una previsión en tiempo real basada en datos.

🔍 Cómo le ayuda: Combine informes de antigüedad, patrones de pago, estado de las facturas y macrotendencias

Ajuste automático de las proyecciones a medida que se emiten nuevas facturas o se reciben pagos

Simule cambios como qué pasaría si los 10 principales clientes pagaran con 5 días de retraso y vea el impacto en las operaciones posteriores 📌 Cree paneles con IA para realizar un seguimiento de los ingresos previstos frente a los reales y configure alertas para cualquier variación importante.

💡 Consejo profesional: Cree paneles con tecnología de IA que no solo hagan un seguimiento de los pagos entrantes previstos frente a los reales, sino que también expliquen el porqué detrás de los números. Con las tarjetas de IA en los paneles de ClickUp, puede insertar widgets que resumen automáticamente las tendencias, señalan anomalías o incluso redactan información en inglés sencillo directamente en su panel. En lugar de revisar manualmente los informes, recibirá alertas proactivas y contexto, para que pueda actuar rápidamente cuando las variaciones sean más importantes.

Ventajas de utilizar la IA en las cuentas por cobrar

A medida que se alargan los ciclos de pago y aumentan los costes operativos, los equipos financieros se apresuran a hacer más con menos. La IA convierte los procesos manuales de cuentas por cobrar en sistemas proactivos basados en información.

Estas son algunas de las ventajas de la IA en las operaciones de cuentas por cobrar:

Reduzca el periodo medio de cobro identificando y priorizando las facturas con mayor riesgo de retraso

Escalá de manera eficiente gestionando más facturas sin aumentar la plantilla

Aumente la visibilidad consolidando los estados de las facturas, el comportamiento de los clientes, los datos financieros y las previsiones en un solo panel

Realice evaluaciones de riesgo de crédito asignando puntuaciones de riesgo dinámicas y detectando tendencias de pago tempranas

Libere equipos automatizando tareas rutinarias como recordatorios, escalados y entrada de datos

👀 ¿Sabías que...? Solo el 44 % de las empresas han automatizado sus procesos de cuentas por cobrar para mejorar su rendimiento financiero.

Las herramientas adecuadas de automatización de cuentas por cobrar pueden ayudarle a facilitar el cobro y el seguimiento de los pagos.

Estas son tres de las herramientas que aportan automatización inteligente y conocimientos predictivos a sus operaciones de cuentas por cobrar:

1. Versapay

a través de Versapay

Versapay combina la automatización de cuentas por cobrar con funciones de colaboración con los clientes para ayudar a las empresas a acelerar los pagos y mejorar la transparencia.

Utilice Versapay para:

Implemente el aprendizaje automático para automatizar las aplicaciones de efectivo y cotejar los pagos con las remesas

Prediga los riesgos de pago basándose en el comportamiento de los clientes y el historial de disputas

Organice los cobros con comentarios integrados y portales para clientes

📖 Lea también: Plantillas de facturas comerciales gratis para simplificar la facturación

2. HighRadius

a través de HighRadius

HighRadius ofrece un conjunto completo de herramientas basadas en IA para la oficina del director financiero, con un fuerte enfoque en la automatización de las cuentas por cobrar y una mejor gestión del flujo de caja.

Así es como puede ayudarle:

Prediga las fechas de pago utilizando modelos de comportamiento avanzados

Acelere la resolución de disputas con respuestas y enrutamiento sugeridos por IA

Haga coincidir los pagos con las facturas en distintos formatos y fuentes

3. ClickUp

ClickUp, la app, aplicación para todo el trabajo, te ofrece visibilidad completa del estado de tus pagos y la información de tu cuenta sin tener que manejar múltiples hojas de cálculo o herramientas desconectadas.

Pruebe ClickUp gratis Añada campos personalizados a sus registros de transacciones y detalle exactamente dónde va su dinero con ClickUp para Finanzas

ClickUp para equipos financieros

Con ClickUp para finanzas, puede:

Calcule el número de días que sus cuentas por cobrar llevan vencidas utilizando la fecha límite y la fecha de finalización Campos personalizados

Marque las facturas que superen el umbral medio de antigüedad de su empresa mediante una combinación de alertas automáticas y la información de IA de los paneles de ClickUp

Prevea el impacto potencial en el flujo de caja mensual basándose en los saldos pendientes y los datos financieros generales. Por ejemplo, los campos personalizados de ClickUp le permiten realizar un seguimiento de datos como el número de procesamiento de facturas, el estado de los pagos, el nombre del cliente, el importe pendiente y mucho más para obtener contexto

También puede añadir campos de fórmula para realizar cálculos en tiempo real dentro de su entorno de trabajo. Esto resulta especialmente útil para los equipos financieros acostumbrados a la lógica de las hojas de cálculo

Organice la información y las tareas como lo haría en una hoja de cálculo, utilizando la vista Tabla de ClickUp

Puedes gestionar esta información en la vista Tabla de ClickUp, que imita una hoja de cálculo (pero con mejores funciones). Cada fila se convierte en una tarea y cada columna se convierte en un campo de datos en tiempo real sobre el que puedes actuar directamente. Los equipos de cuentas por cobrar pueden gestionar el estado de las facturas, actualizar las notas de pago y asignar tareas de seguimiento.

ClickUp Brain

Los equipos de cuentas por cobrar también pueden escribir simplemente su consulta en ClickUp Brain en lugar de recurrir a largos cálculos numéricos y análisis manuales

ClickUp Brain es el asistente de IA integrado de ClickUp que entiende tus tareas, documentos y comunicaciones con los clientes. Puedes pedirle que resuma los historiales de pago de los clientes, genere correos electrónicos de seguimiento o marque las facturas que no se han movido en una semana.

Por ejemplo, si un cliente tiene tres facturas pendientes, ClickUp Brain puede redactar un correo electrónico haciendo referencia a comunicaciones anteriores, fechas límite y cantidades. Puede hacer un seguimiento con un cliente con un recordatorio de pago personalizado en cuestión de segundos.

Pida a ClickUp Brain que redacte recordatorios de pago para sus clientes

📌 ¿Sigues confiando en ChatGPT o cualquier otro LLM para trabajar en tus procesos de cuentas por cobrar? Ahora puedes utilizar ChatGPT, Gemini y Claude, todo desde ClickUp Brain, en lugar de tener que cambiar de app.

💡 Consejo profesional: Si quieres evitar la molestia de la configuración y empezar a gestionar tus procesos de cuentas por cobrar de inmediato, la plantilla de facturas de ClickUp es la forma más rápida. Se trata de una configuración de lista lista para usar, diseñada específicamente para equipos financieros y propietarios de empresas que desean realizar el seguimiento, enviar y supervisar facturas desde un panel centralizado sin tener que crear un sistema desde cero. Obtenga una plantilla gratis Mantenga un flujo de caja más saludable con el seguimiento automatizado de datos en la plantilla de facturas de ClickUp

Automatizaciones de ClickUp

Las automatizaciones de ClickUp ofrecen una excelente configuración para tareas repetitivas o tediosas. Avance en las tareas estableciendo condiciones y desencadenantes que ejecutan automáticamente acciones en todo su proceso de cuentas por cobrar.

Por ejemplo, puede crear un flujo de trabajo con ClickUp Automatizaciones para enviar automáticamente el correo electrónico redactado por ClickUp Brain al cliente y solicitar el pago de forma profesional.

Dígale a ClickUp Brain lo que desea automatizar en lenguaje natural y ClickUp Automations creará un flujo de trabajo

Puede utilizar las automatizaciones de ClickUp para:

Cambie automáticamente el estado de las tareas en función de las fechas límite o la confirmación del pago

Asigne escalados si un cliente no ha respondido en un periodo determinado

Añada subtareas o comentarios basados en etiquetas de riesgo o valores de facturas

Notifique a los gerentes cuando las cuentas clave superen el umbral de antigüedad

📮ClickUp Insight: Recientemente hemos descubierto que alrededor del 33 % de los trabajadores del conocimiento envían entre 1 y 3 mensajes al día para obtener la información que necesitan. Pero, ¿y si tuvieras toda la información documentada y fácilmente disponible? Con AI Knowledge Manager de ClickUp Brain a tu lado, cambiar de contexto será cosa del pasado. Simplemente haz la pregunta directamente desde tu entorno de trabajo y ClickUp Brain recuperará la información de tu entorno de trabajo y/o de las aplicaciones de terceros conectadas

Paneles de ClickUp

Para supervisar tus entradas y salidas de efectivo, así como tus cuentas por pagar y por cobrar, puedes crear paneles personalizados de ClickUp que reflejen exactamente lo que tu equipo necesita ver. Los paneles extraen datos en tiempo real de tus flujos de trabajo de tareas, de modo que, en el momento en que cambia tu estado, asignación o confirmación de pago, se refleja en tus informes.

Obtenga una visión detallada de los KPI de las cuentas clave con los paneles de ClickUp

Con los paneles de ClickUp, puede realizar un seguimiento de:

Saldos pendientes por estado, antigüedad o cobrador

Número de facturas en escalado, seguimiento o estado resuelto

Tendencias de cobro por semana, región o tipo de cliente

Promedios de DSO y tasa de cobro frente a las metas

De hecho, los paneles de ClickUp son perfectos durante las reuniones de revisión de cuentas por cobrar o cuando los ejecutivos necesitan una visión general rápida del rendimiento de las cuentas por cobrar.

💡 Consejo profesional: Utilice ClickUp University para ahorrar tiempo y formar a sus empleados. Trabajar dentro del ecosistema ClickUp le permite acceder a interesantes guías prácticas y dominar herramientas esenciales.

Mientras que los paneles visuales de ClickUp estandarizan tus KPI financieros, también puedes organizar el manejo de tu información.

Formularios ClickUp

Los formularios de ClickUp estandarizan las tareas o solicitudes de seguimiento antes de que entren en el proceso. Puedes crearlos para que los equipos internos envíen solicitudes de facturas, con campos obligatorios como el nombre del cliente, el importe de la factura, la fecha límite, la referencia del pedido y la información de contacto.

Cada envío en los formularios de ClickUp se convierte automáticamente en una tarea de ClickUp. A continuación, se asigna a la persona correcta con todo el contexto necesario ya incluido.

Recopile y centralice la información con los formularios de ClickUp

Los equipos de cuentas por cobrar pueden utilizar los formularios de ClickUp para:

Ahorre tiempo al eliminar las aclaraciones de ida y vuelta

Desencadene automatizaciones específicas basadas en los datos introducidos en los formularios (por ejemplo, asignar automáticamente las facturas de alto valor a los cobradores sénior)

Enlace el envío de formularios a flujos de trabajo personalizados para escalados o aprobaciones

Documentos de ClickUp

Los documentos de ClickUp proporcionan a sus equipos de cuentas por cobrar un espacio centralizado para todo lo que necesitan para mantener la coherencia.

Añada información más rápidamente con el formato enriquecido y los comandos de barra inclinada en ClickUp Docs

Guarde colecciones de guías de estrategias, plantillas de correos electrónicos de seguimiento, guías de resolución de disputas y políticas de escalado en Documentos. Se pueden enlazar directamente a tareas, lo que permite que todos estén alineados en cuanto al lenguaje y el proceso.

Por ejemplo, para estudiar una tarea relacionada con una disputa de un cliente, el cobrador asignado puede acceder a la documentación adecuada y realizar un seguimiento de los cambios en el proceso utilizando su historial de versiones.

Integraciones de ClickUp

Recopila información de facturas a través de formularios, gestiona tareas con campos personalizados y automatizaciones, supervisa el progreso en paneles, utiliza documentos para garantizar la coherencia y conecta tu pila financiera a través de las integraciones de ClickUp.

Conecta tus apps favoritas con más de 1000 integraciones de ClickUp

Por ejemplo, ClickUp se integra con QuickBooks para sincronizar la actividad de las facturas con la gestión de tareas. Cuando se emite una nueva factura en QuickBooks, se puede crear automáticamente una tarea correspondiente en ClickUp, con las condiciones de pago, los datos del cliente y los plazos de seguimiento.

Una vez recibido el pago, la tarea se puede marcar como completada automáticamente, manteniendo su flujo de trabajo actualizado.

Esto también se transmite a ClickUp Brain, que puede:

Redacte seguimientos personalizados para facturas impagadas basándose en datos sincronizados

Resuma las tendencias en el comportamiento de pago de los clientes extraídas de QuickBooks

Recomiende acciones basadas en datos de antigüedad o problemas de pagos recurrentes

ClickUp forma un flujo de trabajo completo de cuentas por cobrar con sus funciones de procesamiento de pagos más rápidos.

Arnold Rogers, gerente de soporte al cliente de Launch Control, está de acuerdo:

Nos hemos integrado con Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, etc. Esto nos permite realizar un seguimiento de las finanzas, la retención, la elaboración de informes y los detalles de los clientes en un solo espacio, ya que podemos extraer información de todas las herramientas que utilizamos y recopilarla en ClickUp para facilitar su uso sin involucrar a todos los departamentos y sin restar tiempo a sus agendas.

Nos hemos integrado con Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, etc. Esto nos permite realizar un seguimiento de las finanzas, la retención, la elaboración de informes y los detalles de los clientes en un solo espacio, ya que podemos extraer información de todas las herramientas que utilizamos y recopilarla en ClickUp para facilitar su uso sin involucrar a todos los departamentos y sin restar tiempo a sus agendas.

Cómo empezar a utilizar la IA en la gestión de cuentas por cobrar

La adopción de la IA generativa no significa sustituir todo su sistema de cuentas por cobrar. Empiece poco a poco automatizando las tareas más conflictivas.

Aquí tiene una lista rápida de dónde pueden aplicar los equipos de cuentas por cobrar la IA en sus sistemas existentes para cobrar los pagos a tiempo:

Tarea o reto Solución basada en IA Recuperación de pagos atrasados Desencadene seguimientos basados en fechas límite o en el comportamiento de los clientes Envíos de facturas retrasados o incompletos Estandarice las entradas con formularios de admisión estructurados Falta de visibilidad sobre el rendimiento de las cuentas por cobrar Utilice paneles en tiempo real para realizar un seguimiento del vencimiento, el periodo medio de cobro y las escaladas Retrasos en la gestión y resolución de disputas Dirija los problemas automáticamente y sugiera acciones utilizando datos anteriores

👀 ¿Sabías que... El 99 % de las empresas estadounidenses se consideran pequeñas empresas. Por lo tanto, los retrasos en los pagos afectan a más de la mitad de la población activa del país.

No deje que las cuentas por cobrar se conviertan en deudas: gestiónelas mejor con ClickUp

Nadie quiere pasar la semana persiguiendo facturas pendientes o pagos atrasados. Con la IA en su flujo de trabajo, puede sustituir las tareas reactivas por sistemas proactivos. ¿El resultado? Podrá elaborar estrategias para su proceso de cuentas por cobrar y disfrutar de un importante ahorro de costes.

ClickUp es una plataforma todo en uno que te ofrece las herramientas necesarias para hacerlo. Puedes redactar seguimientos, configurar la automatización para gestionar recordatorios y escalados, supervisar las tendencias de pago en tiempo real a través de paneles en vivo y mucho más.

Estandariza tu proceso y reduce el trabajo manual, para que ya no tengas que reaccionar ante los problemas, sino resolverlos antes de que surjan.

¡Regístrese gratis en ClickUp y cree un proceso de cuentas por cobrar más inteligente y rápido!