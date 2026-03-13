Las mejores alternativas a Intangible IA para la visualización creativa

La creación profesional en 3D ha requerido durante mucho tiempo años de experiencia técnica, software costoso y grandes equipos de especialistas.

Intangible IA simplifica el proceso ayudando a los profesionales creativos a crear y modificar escenas 3D mediante lenguaje natural y herramientas basadas en navegador, sin necesidad de escribir código.

Es un enfoque ambicioso y, para ciertos casos de uso, funciona bien. Pero, dependiendo de tu flujo de trabajo, el nivel de control creativo o el soporte para el proceso de producción que necesites pueden llevarte a optar por otras herramientas de IA.

En este blog se analizan las mejores alternativas a Intangible IA que vale la pena tener en cuenta, qué es lo que destaca cada una y cómo decidir cuál se adapta mejor al trabajo de tu equipo.

¿Qué debes buscar en las alternativas a Intangible IA?

He aquí por qué tiene sentido explorar alternativas. 🤖

Profundidad técnica limitada: Intangible funciona bien para la ideación rápida, pero los equipos que necesiten sombreadores personalizados, simulaciones físicas o un control minucioso de los activos se encontrarán rápidamente con un límite.

Sin acceso sin conexión: La plataforma funciona íntegramente a través del navegador, lo que supone un verdadero inconveniente para los equipos que trabajan en entornos de red inestables o que se desplazan con frecuencia.

Costes impredecibles: un modelo de precios basado en créditos puede resultar caro sin que te des cuenta en proyectos de mayor envergadura, especialmente si se compara con herramientas que ofrecen precios fijos o planes gratuitos.

Limitaciones de la fase beta: Varias funciones de colaboración en tiempo real y del flujo de trabajo siguen marcadas como «próximamente», lo que puede ser un factor decisivo para equipos con necesidades de producción inmediatas.

Flujos de trabajo especializados: Herramientas diseñadas específicamente para este fin, como Blender o After Effects, ofrecen la profundidad y el control que realmente requieren los flujos de trabajo profesionales del cine y las agencias.

Alternativas a IA intangible de un vistazo

Aquí tienes un resumen de todas las herramientas que se tratan en esta guía. 📊

Herramienta Mejores funciones Ideal para Precios* ClickUp Gestión de proyectos con IA, Brain, Pizarras, Documentos, Superagentes Equipos creativos, agencias, corporaciones Free Forever; precios personalizados para corporaciones Unreal Engine Nanite, Lumen, scripting de Blueprint, trazado de rayos en tiempo real, implementación multiplataforma Desarrolladores de videojuegos, estudios de cine, directores creativos Gratis; precios personalizados Unity Implementación multiplataforma, pipelines URP/HDRP, Asset Store, scripts en C#, optimización DOTS Desarrolladores de videojuegos, equipos de simulación, visualización de productos Gratis; planes de pago desde 210 $/usuario/mes Blender Renderizado de Cycles, modelado de mallas, rigging de personajes, simulación física, scripts en Python Creadores independientes, estudios, educadores Free Autodesk Maya Modelado de polígonos, animación de personajes, simulaciones Bifrost, renderizado Arnold, soporte para OpenUSD Estudios de cine, estudios de videojuegos, equipos de efectos visuales Planes de pago desde 255 $/usuario/mes Autodesk 3ds Max Herramientas de retopología, pila de modificadores, materiales PBR, renderizado con Arnold, automatización con MAXScript Equipos de visualización arquitectónica, desarrolladores de videojuegos Planes de pago desde 255 $/usuario/mes Runway Generación de vídeo Gen-4.5, Motion Brush, coherencia de caracteres, relleno de huecos, Act-One Cineastas, equipos de motion graphics, creadores de contenido Gratis; planes de pago desde 15 $/usuario/mes Adobe After Effects Animación 2D, entorno de trabajo 3D, composición, seguimiento de movimiento, monitorización HDR Diseñadores de animación, artistas de efectos visuales, equipos de posproducción Prueba gratuita; precios personalizados Vyond Vyond Go: generación de vídeos, avatares con IA, sincronización labial, compatibilidad multilingüe, biblioteca de recursos Equipos de marketing, equipos de formación y desarrollo, agencias de publicidad Planes de pago desde 99 $ al mes por usuario Animaker Generador de animaciones con IA, creador de personajes, locuciones con IA, generación de subtítulos, exportación en 4K Equipos de formación y desarrollo, profesionales del marketing, creadores de contenido Planes de pago desde ~20 $ al mes

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Las mejores alternativas a Intangible IA

1. ClickUp (Ideal para la gestión de proyectos creativos y la colaboración con tecnología de IA)

Regístrate gratis en ClickUp Crea tus planes de marketing en un solo lugar con ClickUp Software para agencias creativas

Todo proyecto de diseño comienza con conceptos preliminares que deben organizarse antes de convertirse en un producto acabado. Pero cuando los briefings se encuentran en diferentes documentos, los comentarios se dispersan por distintos canales y circulan múltiples versiones a la vez, coordinar el trabajo se vuelve rápidamente más complicado que el propio diseño.

El entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp reúne la ideación visual, la generación de imágenes mediante IA, la colaboración y la ejecución en un único entorno de trabajo.

El software de gestión de proyectos para agencias creativas de ClickUp permite a los equipos colaborar con equipos internos o clientes externos desde el mismo entorno de trabajo. Desde el uso de la IA para generar imágenes y planes estructurados hasta la organización de la estrategia detrás del concepto, así es como se convierte en una excelente alternativa a Intangible AI.

Utiliza la IA para pasar de un concepto aproximado a una estructura de proyecto clara

ClickUp Brain es la capa de IA que conecta todo en ClickUp.

Cuando le proporcionas a Brain un concepto general, este puede desglosarlo en un esquema estructurado que incluye fases e hitos. Dado que comprende el contexto de tu entorno de trabajo, incluidos los proyectos existentes, los cronogramas y las responsabilidades del equipo, puede generar planes que se ajusten a la forma en que ya está organizado el trabajo.

La IA también ayuda a mantener la claridad a medida que los proyectos evolucionan. Brain puede resumir las conversaciones sobre tareas, extraer actualizaciones clave de los hilos de comentarios, identificar obstáculos y generar informes generales de la actividad en un proyecto o entorno de trabajo.

Correlaciona tus ideas y conviértelas en visualizaciones claras

Genera imágenes con IA dentro de las pizarras de ClickUp y conéctalas a tu trabajo real

La exploración creativa puede comenzar en las pizarras de ClickUp. Los equipos disponen de un lienzo visual compartido para generar ideas, esbozar conceptos, diseñar flujos de trabajo creativos y correlacionar dependencias.

Es una herramienta de pizarra de IA fiable para equipos que gestionan producciones visuales. Tus notas, figuras, notas adhesivas y archivos multimedia se pueden enlazar directamente a tareas y documentos, de modo que las ideas iniciales permanezcan conectadas con el trabajo posterior.

Dentro de una pizarra de ClickUp, también puedes utilizar ClickUp Brain para generar imágenes o diagramas con solo escribir una descripción de lo que deseas. Esto facilita la creación de bocetos conceptuales, imágenes de productos, fotogramas de guiones gráficos o ideas para escenas durante las reuniones.

Colabora en tiempo real en guiones, briefings y documentación de proyectos

Una vez definidas las ideas, ClickUp Docs puede ayudarte a convertir bocetos preliminares en documentos creativos completos, estrategias de campaña, guiones gráficos o directrices de producción.

Los documentos son colaborativos, por lo que varios miembros del equipo pueden escribir, editar y comentar el mismo documento en tiempo real. También admiten un formato avanzado y elementos incrustados, como imágenes, tablas, listas de control y páginas anidadas, para estructurar proyectos complejos.

Colabora con tu equipo en ideas y planes de proyectos con ClickUp Docs

Convierte los elementos pendientes en tareas que se pueden seguir

Las tareas de ClickUp ayudan a mantener organizados los procesos de producción. Los equipos pueden añadir descripciones detalladas, adjuntar imágenes o archivos de referencia, incluir listas de control paso a paso y debatir los comentarios en los comentarios.

Las tareas de ClickUp también se pueden personalizar para reflejar la estructura de tu flujo de trabajo creativo. Los estados personalizados, como «Concepto», «Previsualización», «Creación de recursos», «Revisión» y «Renderizado final», facilitan el seguimiento del progreso desde la idea inicial hasta el resultado final.

Los campos personalizados añaden un nivel adicional de organización al registrar detalles importantes del proyecto, como números de escena, tipos de activos, herramientas de IA utilizadas y prioridades de producción. Vea una muestra de flujo de trabajo. 👇🏼

🚀 Ventaja de ClickUp: Cuando los equipos prueban herramientas de IA para la creación de escenas o la previsualización, el resultado creativo es solo una parte del flujo de trabajo. Las ideas, las indicaciones, las referencias visuales, los comentarios y las decisiones de producción siguen necesitando organizarse a través de documentos y debates. ClickUp Brain MAX integra la asistencia de IA directamente en la planificación y la producción creativas. Se conecta con herramientas externas como Figma, Google Drive, Dropbox, etc., para mantener a tus equipos coordinados y al día. Esta superapp de IA puede extraer elementos a realizar de las sesiones de brainstorming en Pizarras, resumir las notas de guiones gráficos almacenadas en Docs, incrustar y hacer referencia a archivos de diseño almacenados en Figma, y generar listas de tareas para la siguiente iteración de diseño, todo desde un solo lugar. Haz preguntas sobre la capacidad del equipo, la asignación de tareas y mucho más, y obtén sugerencias inteligentes con ClickUp Brain MAX

Las mejores funciones de ClickUp

Plantillas personalizables : planifica y programa la publicación de contenidos utilizando : planifica y programa la publicación de contenidos utilizando plantillas de calendario de contenidos para mantener las campañas y la producción de vídeos al día

Automatización del flujo de trabajo : Automatiza tareas de producción repetitivas, como actualizaciones de estado y asignaciones de tareas, utilizando : Automatiza tareas de producción repetitivas, como actualizaciones de estado y asignaciones de tareas, utilizando ClickUp Automations , con un generador de acciones y desencadenantes sin código.

Visualización del progreso : Visualiza los cronogramas de los proyectos y las cargas de trabajo del equipo en : Visualiza los cronogramas de los proyectos y las cargas de trabajo del equipo en más de 15 vistas personalizadas para que todos los miembros vean el mismo trabajo desde su perspectiva preferida.

Conocimiento centralizado: Encuentra cualquier resumen o hilo de comentarios al instante utilizando : Encuentra cualquier resumen o hilo de comentarios al instante utilizando ClickUp Enterprise Search en todo tu entorno de trabajo de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Al principio puede resultar abrumador debido al número de funciones

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 11 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Echa un vistazo a esta reseña de un usuario:

Lo que más me gusta de ClickUp es lo personalizable que es. Como usuario de una empresa, puedo organizar las tareas de una forma que se adapta realmente a nuestro flujo de trabajo, ya sea trabajando con listas, tableros o cronogramas. Funciones como las prioridades de las tareas, las fechas límite, los comentarios y los adjuntos facilitan el seguimiento del trabajo y la colaboración con los miembros del equipo en un solo lugar. También valoro que todo esté centralizado, así no tengo que saltar de una herramienta a otra solo para conocer el estado de una tarea, el progreso general o las últimas actualizaciones.

Lo que más me gusta de ClickUp es lo personalizable que es. Como usuario de una empresa, puedo organizar las tareas de una forma que se adapta realmente a nuestro flujo de trabajo, ya sea trabajando con listas, tableros o cronogramas. Funciones como las prioridades de las tareas, las fechas límite, los comentarios y los adjuntos facilitan el seguimiento del trabajo y la colaboración con los miembros del equipo en un solo lugar. También valoro que todo esté centralizado, así no tengo que saltar de una herramienta a otra solo para conocer el estado de una tarea, el progreso general o las últimas actualizaciones.

📮 ClickUp Insight: El 19 % de las personas afirma que quiere que los agentes de IA les ayuden a gestionar los flujos de trabajo de los proyectos. Pero un flujo de trabajo de gestión de proyectos no es exactamente una lista de control. Es un sistema dinámico de concesiones, traspasos y prioridades cambiantes, en el que el plan de ayer rara vez refleja la realidad de hoy. Los Super Agents de ClickUp están diseñados para responder al estado de tu trabajo, no solo a las instrucciones. Ejecutan tareas según los horarios que tú definas y están atentos a desencadenantes como preguntas formuladas, nuevas tareas creadas o formularios enviados, ¡y pueden señalar problemas de forma proactiva! Así es como pueden ayudarte con los flujos de trabajo creativos:

2. Unreal Engine (Ideal para la animación 3D fotorrealista en tiempo real y el desarrollo de videojuegos)

a través de Unreal Engine

Unreal Engine es una plataforma de creación 3D en tiempo real desarrollada por Epic Games para crear mundos de juego de alta fidelidad, simulaciones y experiencias interactivas. Ofrece a los estudios acceso completo al código fuente en C++ junto con un sistema de scripting visual, de modo que tanto los miembros técnicos como los no técnicos del equipo pueden contribuir al mismo proyecto.

Se cubre de forma nativa todo el proceso de producción, desde la creación de mundos y la animación hasta el renderizado y la implementación multiplataforma, sin necesidad de integraciones de terceros para las tareas principales.

Más allá del desarrollo de videojuegos, se ha convertido en una herramienta imprescindible para las producciones cinematográficas y las fases de producción virtual, donde el renderizado en tiempo real es un requisito imprescindible.

Las mejores funciones de Unreal Engine

Transmite automáticamente entornos de mundo abierto a gran escala utilizando World Partition y la generación de contenido procedural

Crea resultados cinematográficos de alta resolución utilizando el trazado de rayos en tiempo real, el Path Tracer y la cola de renderizado de películas

Crea prototipos de lógica interactiva sin escribir código C++ utilizando el sistema de scripting visual Blueprint

Implementa un único proyecto en PC, consolas, dispositivos móviles y XR sin necesidad de recompilar los activos

Limitaciones de Unreal Engine

Curva de aprendizaje pronunciada, especialmente para las funciones avanzadas y el desarrollo en C++

Precios de Unreal Engine

Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Unreal Engine

G2: 4,5/5 (más de 140 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 380 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Unreal Engine?

Aquí tienes una opinión de un usuario:

Unreal Engine ofrece una fidelidad visual impresionante y capacidades de renderizado en tiempo real. UE incorpora funciones como Nanite y Lumen. Cuenta con una sólida función de programación visual conocida como Blueprint. Permite a los artistas y diseñadores crear lógicas complejas sin necesidad de escribir código. Unreal se puede utilizar para crear todo, desde juegos AAA hasta experiencias cinematográficas.

Unreal Engine ofrece una fidelidad visual impresionante y capacidades de renderizado en tiempo real. UE incorpora funciones como Nanite y Lumen. Cuenta con una sólida función de programación visual conocida como Blueprint. Permite a los artistas y diseñadores crear lógicas complejas sin necesidad de escribir código. Unreal se puede utilizar para crear todo, desde juegos AAA hasta experiencias cinematográficas.

🔍 ¿Sabías que...? Unreal Engine comenzó como un pasatiempo adolescente en el sótano de los padres del fundador, Tim Sweeney, en Maryland. Creó herramientas de edición para juegos shareware como ZZT. Contrató a personas de un concurso de diseño de ZZT para crear el primer motor 3D. Comenzó en 1991 y se convirtió en la tecnología detrás de Fortnite, los decorados virtuales de The Mandalorian y varias películas de Hollywood.

📖 Lee también: Software de flujo de trabajo creativo para la gestión de proyectos

3. Unity (Ideal para la animación 3D multiplataforma y la creación de contenido interactivo)

a través de Unity

Los desarrolladores de videojuegos suelen recurrir a Unity cuando necesitan un único motor para crear experiencias interactivas en múltiples plataformas. Permite a los desarrolladores crear un proyecto una sola vez e implementarlo en más de 20 plataformas, utilizando C# para la programación de scripts con una estrecha integración en entornos de desarrollo estándar.

Varias tuberías de renderizado cubren diferentes necesidades de rendimiento, con la Universal Render Pipeline optimizada para dispositivos móviles y realidad virtual, y la High Definition Render Pipeline con el objetivo de efectos visuales de alta gama.

Además de en el sector de los videojuegos, la herramienta también se utiliza ampliamente en los sectores de la simulación de formación y la visualización de productos.

Las mejores funciones de Unity

Accede a modelos, animaciones y complementos ya preparados a través de la Tienda de recursos para reducir el tiempo de compilación

Escribe código estructurado y fácil de mantener utilizando scripts en C# con herramientas de depuración integradas

Elige entre URP para un rendimiento multiplataforma o HDRP para gráficos de alta fidelidad, según las necesidades del proyecto.

Gestiona escenas complejas sin cuellos de botella en el rendimiento utilizando DOTS y el compilador Burst.

Implementa un único proyecto en más de 20 plataformas, incluyendo PC, consolas, dispositivos móviles y dispositivos de RA/RV.

Limitaciones de Unity

El precio se considera elevado, especialmente para pequeños estudios y desarrolladores independientes.

Los problemas de rendimiento y las incidencias pueden interrumpir los flujos de trabajo y provocar la pérdida de progreso

Precios de Unity

Personal: Gratis, gratuito/a

Pro: 210 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Unity

G2: 4,5/5 (más de 360 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 830 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Unity?

Un usuario de G2 dice:

Una interfaz sencilla y clara que puedes personalizar para empezar a desarrollar y crear juegos increíbles. Cualquier estilo de videojuego con vista 3D o 2D: RPG, shoot-em-up, plataformas, etc. Un montón de herramientas te ayudarán a explorar las posibilidades de este software.

Una interfaz sencilla y clara que puedes personalizar para empezar a desarrollar y crear juegos increíbles. Cualquier estilo de videojuego con vista 3D o 2D: RPG, shoot-em-up, plataformas, etc. Un montón de herramientas te ayudarán a explorar las posibilidades de este software.

🧠 Dato curioso: Los fundadores de Unity comenzaron en un pequeño apartamento de Copenhague en 2004, crearon un juego llamado GooBall que resultaba demasiado difícil de jugar y decidieron cambiar de rumbo para desarrollar un motor en su lugar. El nombre Unity surgió de su pasión por la colaboración, y ese motor ahora impulsa la mitad de todos los juegos para móviles.

📚 Lee también: El mejor software de gestión de proyectos creativos

4. Blender (La mejor opción gratuita y de código abierto para modelado y animación 3D)

a través de Blender

Para los creadores que buscan un kit de herramientas completo de producción 3D, Blender ofrece una solución gratuita y de código abierto. Tiene compatibilidad con modelado, escultura, rigging, animación, simulación, renderizado, edición de vídeo y seguimiento de movimiento, y funciona en Windows, macOS y Linux.

Dispondrás de herramientas de modelado tanto de malla como de NURBS, así como de funciones avanzadas de esculpido, texturizado, sombreado y rigging. La herramienta también incluye Cycles, un motor de trazado de rutas integrado diseñado para un renderizado realista.

Además de la creación en 3D, la plataforma ofrece herramientas para animación 2D, gráficos en movimiento y edición de vídeo. Artistas, estudios y creadores independientes pueden utilizarlas para producir animaciones, efectos visuales, recursos para videojuegos e incluso modelos imprimibles en 3D.

Las mejores funciones de Blender

Renderiza imágenes con calidad de producción utilizando el motor de trazado de trayectorias Cycles tanto en la CPU como en la GPU

Reconstruye geometría limpia basada en cuadriláteros sobre esculturas de alta densidad utilizando el conjunto de herramientas de retopología

Superpón y combina acciones de animación de forma no destructiva con el editor NLA

Simula humo, fuego, fluidos, telas y cuerpos rígidos de forma nativa sin necesidad de plugins externos

Automatiza tareas y crea complementos personalizados utilizando la API de scripting de Python

Limitaciones de Blender

Curva de aprendizaje pronunciada debido a su amplio conjunto de funciones, lo que dificulta a los principiantes manejarla con soltura

Precios de Blender

Free

Valoraciones y reseñas de Blender

G2: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 940 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Blender?

Esto es lo que dijo un usuario sobre la herramienta:

¡Todo lo relacionado con este programa me impresiona! Estoy agradecido de haber sido testigo de su desarrollo desde 2020 hasta la actualidad. Conocí Blender por primera vez durante un curso universitario, pero ahora lo utilizo para animación 3D y algo de modelado sencillo. Sin embargo, eso no es todo: ahora hay innumerables funciones disponibles, lo que lo hace útil en diversos sectores.

¡Todo lo relacionado con este programa me impresiona! Estoy agradecido de haber sido testigo de su desarrollo desde 2020 hasta la actualidad. Conocí Blender por primera vez durante un curso universitario, pero ahora lo utilizo para animación 3D y algo de modelado sencillo. Sin embargo, eso no es todo: ahora hay innumerables funciones disponibles, lo que lo hace útil en diversos sectores.

🔍 ¿Sabías que...? El fundador de Blender, Ton Roosendaal, escribió el primer código como herramienta interna para su estudio de animación holandés, NeoGeo. Cuando el estudio quebró en 2002, Ton lanzó una campaña de crowdfunding para recomprar el código por 100 000 euros. La comunidad recaudó el dinero en siete semanas. Esto hizo que Blender fuera gratis y de código abierto para siempre.

⭐ Lee también: El mejor software de pizarra digital para la colaboración

5. Autodesk Maya (Ideal para la animación de personajes 3D y los efectos visuales profesionales)

a través de Autodesk Maya

Autodesk Maya es un software profesional de gráficos 3D que se utiliza para crear modelos, animaciones, efectos visuales y simulaciones de alta calidad. Se utiliza ampliamente en la producción de películas y videojuegos para crear caracteres realistas, entornos detallados y efectos complejos.

La herramienta destaca por sus potentes capacidades de animación, que abarcan flujos de trabajo de fotogramas clave, carácteres y captura de movimiento. En cuanto a efectos y simulaciones, Bifrost gestiona elementos dinámicos como el humo, el fuego y el agua, mientras que Arnold potencia el renderizado con iluminación y materiales realistas.

Los estudios pueden utilizar scripts MEL y Python para crear herramientas personalizadas y realizar la automatización de diferentes partes de sus procesos de producción.

Las mejores funciones de Autodesk Maya

Visualiza los materiales en tiempo real utilizando LookdevX junto con el renderizador Arnold para acelerar el desarrollo del aspecto visual

Crea efectos especiales complejos sin escribir código desde cero utilizando el gráfico basado en nodos de Bifrost

Transfiere activos fácilmente entre aplicaciones gracias a la compatibilidad con OpenUSD y Unreal Live Link

Superpón y mezcla clips de movimiento de forma no destructiva con el editor de animación no lineal de Trax

Ajusta la sincronización y la aceleración mediante curvas de animación editables en el Editor de gráficos

Limitaciones de Autodesk Maya

Algunos usuarios informan de fallos ocasionales y de inestabilidad del software.

La velocidad de renderizado y la calidad del resultado pueden ser inferiores en comparación con algunas herramientas 3D de la competencia

Precios de Autodesk Maya

Mensual: 255 $/usuario/mes

Flex: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Autodesk Maya

G2: 4,3/5 (más de 260 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 35 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Autodesk Maya?

Un usuario de G2 dice:

Maya es realmente útil tanto si trabajas con ella de forma independiente como si la utilizas junto con otros programas. Es el software capaz de gestionar todo lo que quieras crear, ya sea un juego o una producción. Desde el modelado 3D hasta el rigging o incluso la animación, cuenta con todas las herramientas necesarias para trabajar de forma eficaz en cada categoría concreta.

Maya es realmente útil tanto si trabajas con ella de forma independiente como si la utilizas junto con otros programas. Es el software capaz de gestionar todo lo que quieras crear, ya sea un juego o una producción. Desde el modelado 3D hasta el rigging o incluso la animación, cuenta con todas las herramientas necesarias para trabajar de forma eficaz en cada categoría concreta.

🧠 Dato curioso: Maya surgió al combinar tres herramientas rivales: Advanced Visualizer de Wavefront, TDI Explore y Alias PowerAnimator. También se convirtió en la herramienta favorita de Hollywood y ganó un Óscar técnico en 2003.

6. Autodesk 3ds Max (Ideal para visualización arquitectónica y renderizado 3D)

a través de Autodesk 3ds Max

Autodesk 3ds Max permite modelar, renderizar y visualizar, y funciona exclusivamente en Windows. Es una buena opción para equipos de visualización arquitectónica y desarrolladores de videojuegos que necesitan un control preciso sobre la geometría y un resultado final de alta calidad.

Su flujo de trabajo con pila de modificadores permite a los artistas realizar iteraciones de forma no destructiva, ajustando cualquier paso del proceso de modelado sin tener que empezar de cero. En combinación con la automatización de MAXScript y Python, se adapta perfectamente a los estudios que necesitan flujos de trabajo repetibles y personalizables para grandes volúmenes de proyectos.

Las mejores funciones de Autodesk 3ds Max

Convierte automáticamente mallas de alta densidad en geometría limpia basada en cuadrángulos utilizando las herramientas de retopología

Ajusta cualquier fase del proceso de modelado sin perder el trabajo previo gracias a la pila de modificadores no destructiva

Visualiza materiales con precisión física y efectos de cámara directamente en la ventana de visualización mediante el renderizado PBR

Incorpora texturas e información de iluminación para utilizarlas en motores en tiempo real sin salir del software

Renderiza escenas complejas con resultados de alta calidad utilizando el renderizador Arnold integrado

Limitaciones de Autodesk 3ds Max

Algunos usuarios consideran que la interfaz resulta complicada y difícil de aprender al principio

La costosa suscripción y los elevados requisitos del sistema pueden resultar limitantes

Precios de Autodesk 3ds Max

Mensual: 255 $/usuario/mes

Flex: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Autodesk 3ds Max

G2: 4,5/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 110 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Autodesk 3ds Max?

Aquí tienes una opinión de un usuario:

Autodesk 3ds Max cuenta con excelentes herramientas para crear modelos 3D detallados e imágenes realistas. Es perfecto para crear escenas 3D complejas y visualizaciones. La pila de modificadores es muy potente y flexible, lo que te permite trabajar sin perder nada de lo que hayas terminado. Funciona bien con plugins como V-Ray y Corona Renderer, lo que ayuda a mejorar aún más los resultados visuales para uso profesional.

Autodesk 3ds Max cuenta con excelentes herramientas para crear modelos 3D detallados e imágenes realistas. Es perfecto para crear escenas 3D complejas y visualizaciones. La pila de modificadores es muy potente y flexible, lo que te permite trabajar sin perder nada de lo que hayas hecho. Funciona bien con plugins como V-Ray y Corona Renderer, lo que ayuda a mejorar aún más los resultados visuales para uso profesional.

🔍 ¿Sabías que...? 3ds Max comenzó como un software para DOS desarrollado por Yost Group en 1990. Se hizo viral en 1996 con la animación del «Dancing Baby». Este Clip en bucle de un bebé bailando cha-cha-cha se convirtió en un éxito en Internet y apareció en Ally McBeal. Aunque solo era un archivo de demostración, demostró que 3ds Max podía hacer bailar a cualquier cosa mucho antes de que se utilizara para grandes proyectos arquitectónicos.

7. Runway (La mejor opción para la generación y edición de vídeos con IA)

vía Runway

Los creadores que desean experimentar con vídeos generados por IA suelen elegir Runway, una plataforma basada en navegador para contenido multimedia generativo. Permite a los usuarios crear, editar y animar directamente en el navegador sin necesidad de conocimientos de programación ni de un potente hardware local.

La generación de texto a vídeo e imagen a vídeo de esa plataforma se ejecuta a través de Gen-4.5, produciendo clips cortos con movimiento controlado y física ajustable. También está disponible el entrenamiento de modelos personalizados, lo que permite a los equipos crear un estilo visual coherente a partir de sus propios conjuntos de datos en lugar de depender de resultados genéricos.

Para los equipos que están creando un flujo de trabajo repetible de creación de contenido en torno a vídeos generados por IA, esta herramienta es una opción sólida.

Las mejores funciones de Runway

Genera clips de vídeo de alta definición a partir de entradas de texto o imágenes utilizando el modelo Gen-4.5

Controla el movimiento dentro de partes específicas de un fotograma con Motion Brush y Multi-Motion Brush

Mantén la coherencia visual en múltiples tomas utilizando los controles integrados de coherencia de personajes

Elimina fondos, rellena objetos y ajusta los ángulos de cámara con el paquete de edición de IA

Sincroniza el diálogo y la interpretación con los caracteres utilizando Act-One y la generación de voz personalizada

Limitaciones de Runway

El plan gratuito no incluye todas las herramientas y funciones, lo que puede resultar un poco limitante a la hora de trabajar en proyectos más complejos.

Precios de Runway

Free

Estándar: 15 $/usuario/mes

Pro: 35 $/usuario/mes

Ilimitado: 95 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Runway

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Runway?

Un usuario de G2 comparte su experiencia:

Me gusta el modelo específico de Runway, que me permite copiar y pegar expresiones de vídeo en directo en un vídeo generado por IA, lo que lo hace más natural y auténtico. La interfaz de usuario y la experiencia de usuario son bastante sencillas, por lo que es fácil de entender.

Me gusta el modelo específico de Runway, que me permite copiar y pegar expresiones de vídeo en directo en un vídeo generado por IA, lo que lo hace más natural y auténtico. La interfaz de usuario y la experiencia de usuario son bastante sencillas, por lo que es fácil de entender.

📖 Lee también: Las mejores herramientas de automatización creativa para aumentar la productividad

8. Adobe After Effects (Ideal para gráficos en movimiento y efectos visuales cinematográficos)

a través de Adobe After Effects

Adobe After Effects es el estándar del sector para gráficos en movimiento y efectos visuales en la producción de cine, televisión y contenidos digitales. Permite a los animadores crear secuencias de títulos, componer metraje y diseñar gráficos en movimiento que se utilizan en trabajos de emisión y streaming en todo el mundo.

La estrecha integración de la herramienta con el resto de Adobe Creative Cloud la convierte en la opción ideal para equipos que ya trabajan con Premiere Pro o Photoshop. Un entorno de trabajo 3D completo con soporte nativo para iluminación y materiales permite que gran parte del trabajo de composición se realice dentro de una sola herramienta, en lugar de tener que cambiar constantemente de aplicación.

Las mejores funciones de Adobe After Effects

Anima texto, ilustraciones vectoriales y gráficos con precisión utilizando controles avanzados de fotogramas clave y animación de fuentes variables

Crea composiciones 3D de forma nativa con iluminación realista, sombras y soporte para materiales de Substance 3D

Realiza un seguimiento del movimiento y combina material de vídeo con precisión gracias a las herramientas integradas de seguimiento de movimiento y croma.

Importa archivos SVG conservando los degradados y la transparencia gracias a la compatibilidad vectorial mejorada

Controla la precisión del color en pantallas HDR mediante la reproducción del cronograma completo con compatibilidad para la salida HDR

Limitaciones de Adobe After Effects

Los elevados requisitos del sistema y el renderizado lento pueden provocar problemas de rendimiento, especialmente en equipos con especificaciones más bajas

Precios de Adobe After Effects

Prueba gratuita

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Adobe After Effects

G2: 4,6/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 440 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Adobe After Effects?

Una reseña de un usuario dice:

No tengo experiencia en diseño de movimiento, pero llevo mucho tiempo utilizando productos de Adobe. Como mantienen las interfaces similares y las diferentes aplicaciones utilizan herramientas iguales o parecidas, la curva de aprendizaje se suaviza un poco y resulta mucho más fácil de usar. Además, como los productos de Adobe están tan bien integrados, es mucho más fácil utilizar el mismo material gráfico en varias aplicaciones.

No tengo experiencia en diseño de movimiento, pero llevo mucho tiempo utilizando productos de Adobe. Como mantienen las interfaces similares y las diferentes aplicaciones utilizan herramientas iguales o parecidas, la curva de aprendizaje se suaviza un poco y resulta mucho más fácil de usar. Además, como los productos de Adobe están tan bien integrados, es mucho más fácil utilizar el mismo material gráfico en varias aplicaciones.

🔍 ¿Sabías que...? Se utilizó After Effects para componer dinosaurios en Jurassic Park para las previsualizaciones virtuales. Esto combinaba modelos 3D con bocetos 2D en una época en la que la película estaba transformando los efectos visuales para siempre.

9. Vyond (Ideal para crear animaciones profesionales de empresas y explicativas)

a través de Vyond

Vyond es una plataforma de creación de vídeos basada en navegador diseñada específicamente para equipos empresariales que producen material de formación, elementos visuales de marketing y contenido de comunicaciones internas. Utiliza IA generativa para pasar del briefing al montaje preliminar más rápido de lo que permiten las herramientas de animación tradicionales.

La herramienta se encarga del trabajo pesado desde el principio, convirtiendo una indicación de texto, un documento o una URL en un borrador totalmente estructurado con escenas, personajes y narración. A continuación, los equipos pueden perfeccionar su trabajo en Vyond Studio en lugar de crear todo desde cero.

El editor también cuenta con una función de arrastrar y soltar, lo que facilita la colocación de personajes, accesorios, fondos y elementos de texto directamente en escenas cinematográficas, así como el ajuste de la sincronización en el cronograma sin necesidad de herramientas de animación complejas. Además, gracias a la traducción automática y la mejora de la voz, la localización no se convierte en una fase de producción independiente.

Las mejores funciones de Vyond

Convierte indicaciones de texto, documentos o URL en borradores de vídeos con guiones y escenas utilizando Vyond Go

Crea personajes e imágenes personalizados a partir de fotos o texto con las herramientas de creación basadas en IA

Anima caracteres con sincronización labial natural y expresiones faciales realistas desde el primer momento

Localiza contenido a más de 70 idiomas utilizando la traducción automática junto con más de 600 voces generadas por IA

Elige entre miles de elementos, plantillas y estilos listos para usar en la biblioteca de recursos

Limitaciones de Vyond

Opciones de personalización limitadas en relación con el precio

Tiene una curva de aprendizaje notable para los nuevos usuarios

Precios de Vyond

Starter: 99 $/usuario/mes

Professional: 199 $/usuario/mes

Enterprise: 137 $/usuario/mes (facturación anual)

Agencia: 167 $/usuario/mes (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Vyond

G2: 4,8/5 (más de 460 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 250 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Vyond?

Esto es lo que dijo un usuario de G2:

Vyond me resulta extremadamente útil para nuestra organización. Estoy muy contento con los personajes y las plantillas, y seguimos recibiendo muchas mejoras. Pasamos de nuestra forma tradicional de formación con presentaciones de PowerPoint a utilizar Vyond para crear vídeos formativos, lo que hace que el aprendizaje sea más atractivo y eficaz para nuestros empleados. La función GoAnimate es genial porque solo tengo que dar una indicación y crea un guion gráfico con plantillas limitadas, lo cual es increíble.

Vyond me resulta extremadamente útil para nuestra organización. Estoy muy contento con los personajes y las plantillas, y seguimos recibiendo muchas mejoras. Pasamos de nuestra forma tradicional de formación con presentaciones de PowerPoint a utilizar Vyond para crear vídeos formativos, lo que hace que el aprendizaje sea más atractivo y eficaz para nuestros empleados. La función GoAnimate es genial porque solo tengo que dar una indicación y crea un guion gráfico con plantillas limitadas, lo cual es increíble.

10. Animaker (Ideal para vídeos animados y presentaciones de creación propia)

a través de Animaker

Muchos equipos utilizan Animaker cuando necesitan crear vídeos sin complejos flujos de trabajo de producción. Esta plataforma online basada en IA admite tanto vídeos animados como de acción real para vídeos explicativos, contenido formativo, campañas de marketing y comunicaciones internas.

Combina la generación de vídeo mediante IA con una amplia biblioteca de recursos y más de 25 herramientas de edición integradas. Los usuarios pueden crear personajes personalizados, elegir entre miles de plantillas y mantener la coherencia de la marca con herramientas como Brand Kit. Animaker también cumple con los estándares de seguridad empresarial, incluyendo el cumplimiento del RGPD y la compatibilidad con SSO.

Las mejores funciones de Animaker

Crea vídeos animados listos para la edición a partir de indicaciones de texto con el generador de animaciones con IA

Crea personajes personalizados con diferentes tipos de cuerpo, edades y estilos utilizando el Character Builder

Convierte guiones en locuciones realistas en más de 100 idiomas utilizando más de 1000 voces de IA con sincronización labial automática

Traduce y subtitula vídeos automáticamente con la función de subtitulación basada en IA y compatibilidad con varios idiomas con un solo clic

Exporta vídeos terminados en 4K con eliminación de fondo y acceso a más de 100 millones de recursos de archivo

Limitaciones de Animaker

El plan Free tiene funciones muy limitadas, y los planes de pago pueden resultar caros para lo que incluyen.

La lentitud en el renderizado y el retraso pueden afectar a la experiencia general

Precios de Animaker

Básico: 20 $ al mes

Starter: 35 $ al mes

Pro: 79 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Animaker

G2: 4,7/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 230 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Animaker?

Una reseña de un usuario dice:

Estoy muy satisfecho con Animaker. Me parece especialmente bueno que los vídeos se puedan explicar muy bien con Animaker. Los colores de los fondos y los caracteres cautivan al público y causan una gran impresión cuando veo el vídeo por primera vez.

Estoy muy satisfecho con Animaker. Me parece especialmente bueno que los vídeos se puedan explicar muy bien con Animaker. Los colores de los fondos y los caracteres cautivan al público y causan una gran impresión cuando veo el vídeo por primera vez.

Crea sin límites con ClickUp

Intangible IA hace que la creación 3D sea más accesible, pero el trabajo creativo rara vez se limita a la construcción de escenas. Hay que redactar propuestas, hacer un seguimiento de los comentarios y los equipos deben mantenerse coordinados en todas las fases de la producción.

Tanto si estás coordinando una campaña como gestionando un sprint de diseño de juegos, ClickUp ofrece a tu equipo un único entorno de trabajo donde los proyectos, la comunicación y la IA se complementan.

Ya no tendrás que cambiar constantemente de herramienta para realizar el seguimiento de lo que está pasando o quién es el responsable. Consigue la claridad y el control que tu equipo creativo necesita.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp! ✅