Las 10 mejores herramientas de pizarra con IA para mejorar tus flujos de trabajo

Imagina esto: estás en una reunión virtual, tratando de capturar las ideas de todos, pero es un caos de gráficos y post-its, y la mitad de las ideas que se lanzan en la lluvia de ideas se pierden o se capturan de forma inexacta.

¿Y si su pizarra pudiera hacer algo más que simplemente guardar notas? Las herramientas de pizarra con IA le ayudan a organizar, visualizar y conectar ideas sin esfuerzo, manteniendo una colaboración fluida y centrada.

En este blog, exploraremos diez herramientas de pizarra online con IA para que tus sesiones de lluvia de ideas sean más productivas y atractivas. 📝

⏰ Resumen de 60 segundos Aquí tienes nuestro resumen de las 10 mejores herramientas de pizarra inteligente con IA disponibles en la actualidad: ClickUp: la mejor opción para la creación de pizarras con IA y la automatización de flujos de trabajo. FigJam: ideal para la colaboración creativa y la lluvia de ideas. Mural: ideal para la lluvia de ideas y el plan a distancia. Explain Everything Pizarra: la mejor herramienta para crear lecciones y presentaciones interactivas. Google Jamboard: ideal para una colaboración sencilla y para tomar notas. Miro: la mejor opción para la colaboración visual y la ideación. Microsoft Pizarra: ideal para la lluvia de ideas colaborativa y el uso compartido de ideas en tiempo real. Stormboard: ideal para organizar y priorizar las ideas del equipo. Ziteboard: la mejor opción para la colaboración en tiempo real con reconocimiento de dibujos. Limnu: la mejor opción para pizarras remotas con funciones intuitivas.

Cuando busque el mejor software de pizarra con capacidades de IA, tenga en cuenta estas funciones para mejorar las sesiones de lluvia de ideas y colaboración de su equipo:

Interfaz fácil de usar: Encuentre herramientas de pizarra con IA que sean intuitivas y fáciles de navegar, para que su equipo pueda centrarse en las ideas, no en aprender a usar el software.

Colaboración en tiempo real: asegúrate de que todos puedan contribuir y ver las actualizaciones al instante en tus herramientas de pizarra con IA, lo que ayudará a tu equipo a mantenerse en sintonía, sin importar dónde se encuentren.

Integración con otras herramientas: seleccione herramientas de pizarra inteligente que se conecten con sus aplicaciones existentes, como herramientas de planificación de proyectos, diseño o documentos, para disfrutar de una experiencia fluida.

Variedad de plantillas y figuras: opta por una herramienta con un amplio intervalo de opta por una herramienta con un amplio intervalo de plantillas y figuras para pizarras , lo que te permitirá presentar ideas y organizar pensamientos con flexibilidad.

Accesibilidad y compatibilidad con dispositivos: asegúrate de que la herramienta funcione en todos los dispositivos y plataformas, para que todos los miembros del equipo puedan participar.

¿Listo para llevar tus sesiones de lluvia de ideas al siguiente nivel?

Aquí tienes un resumen de las diez mejores opciones para mejorar la gestión visual de proyectos. 👇

1. ClickUp (la mejor opción para la creación de pizarras con IA y la automatización de flujos de trabajo)

ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que ayuda a los equipos a organizar tareas, automatizar flujos de trabajo y mejorar la colaboración. ¿Cómo? Reuniendo tus ideas, tareas, documentos y chats, para que tu trabajo y tus conversaciones sobre el trabajo ya no estén desconectados. También integra capacidades avanzadas de IA que simplifican la lluvia de ideas, aumentan la eficiencia y transforman los conceptos en tareas viables.

Dos funciones que redefinen la forma en que los equipos realizan lluvias de ideas y planifican son fundamentales para el atractivo de ClickUp:

Pizarras ClickUp

Las pizarras de ClickUp facilitan la lluvia de ideas colaborativa y en tiempo real. Sirven como un entorno de trabajo digital donde los equipos pueden intercambiar ideas de forma visual, ofreciendo un área para que todos puedan contribuir, comentar y perfeccionar planes juntos.

Haga lluvias de ideas, organícese y cree junto con su equipo en ClickUp Pizarras.

A diferencia de las pizarras tradicionales, las modernas pizarras de ClickUp enlazan los elementos visuales directamente con las tareas del proyecto, lo que reduce la brecha entre la ideación y la ejecución. Le permiten incorporar notas adhesivas, anotar ideas y vincular documentos relevantes directamente al entorno de trabajo. ¡También puede utilizar la IA para generar imágenes!

Convierta las ideas en acciones con las pizarras de ClickUp.

Por ejemplo, durante una reunión de lanzamiento de un producto, los miembros del equipo pueden añadir ideas, preguntas y acciones, cada una de ellas etiquetada para un miembro específico del equipo con el fin de garantizar la responsabilidad. Estos elementos visuales se convierten en elementos vivos que se pueden rastrear, actualizar y transformar en tareas ejecutables dentro de ClickUp.

Las ideas pasan directamente de la lluvia de ideas a la ejecución, lo que permite a su equipo seguir avanzando sin complicaciones.

Con la interfaz táctil de las pizarras, puede incluso utilizar gestos naturales para esbozar, dibujar y manipular objetos directamente en la pantalla.

¿La función de Pizarra? Me encanta. Esta herramienta se utilizaba a menudo durante las reuniones de equipo para intercambiar ideas o desarrollar más a fondo determinadas iniciativas.

ClickUp Brain

A continuación, ClickUp Brain es una herramienta basada en IA a la que se puede acceder desde cualquier lugar de su entorno de trabajo. Ayuda a los equipos a superar los bloqueos creativos y a transformar las sesiones de lluvia de ideas en planes estructurados y viables.

Genera imágenes en pizarras con ClickUp Brain y da vida a tus ideas al instante.

La capacidad de ClickUp Brain para generar imágenes directamente en las pizarras añade un nuevo nivel de creatividad a tus sesiones de lluvia de ideas.

Mientras planifica y realiza una lluvia de ideas, puede pedirle a Brain que cree elementos visuales como diagramas, gráficos u otras imágenes relevantes para brindar soporte a sus ideas. No es necesario cambiar de herramienta ni diseñar manualmente los elementos visuales: Brain se encarga de ello, añadiendo una nueva capa de creatividad a su proceso de lluvia de ideas.

Convierte texto en tareas directamente desde pizarras con ClickUp Brain.

Brain también analiza su flujo de trabajo y recomienda las plantillas que mejor se adaptan a su proyecto, al tiempo que crea tareas y subtareas basadas en sus ideas. Esto facilita el paso de la lluvia de ideas a la acción sin perder impulso.

ClickUp ha simplificado y mejorado la eficacia de la coordinación asíncrona. Al crear un marco en el que esbozar y estructurar los objetivos y los resultados, los equipos remotos pueden comprender las expectativas y proporcionar actualizaciones de estado con fluidez. La lluvia de ideas con pizarras es fácil, reorganizar las prioridades es fácil y añadir imágenes de referencia, etc., es muy fluido.

Las mejores funciones de ClickUp

Colaboración en tiempo real: intercambie ideas y perfeccione conceptos de forma conjunta en un espacio compartido e interactivo, lo que facilita una colaboración fluida.

Gestión eficiente de tareas: transforme rápidamente las ideas en elementos claros, reduciendo la necesidad de cambiar entre diferentes herramientas.

Flujo de trabajo optimizado: asigne y realice el seguimiento de las tareas fácilmente, lo que garantiza un progreso fluido desde la lluvia de ideas hasta la ejecución.

Mejora creativa: Genere automáticamente elementos visuales que añaden profundidad y claridad a las ideas que se están debatiendo.

Organización automática: Organiza las ideas en tareas viables, manteniendo todo enfocado y bajo seguimiento a medida que los planes evolucionan.

Limitaciones de ClickUp

A los nuevos usuarios les puede resultar complicado navegar por las numerosas funciones y opciones de personalización de ClickUp.

Las pizarras aún no se pueden utilizar en la app móvil.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario.

Empresa : 12 $ al mes por usuario

Enterprise : Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

2. FigJam (la mejor para la colaboración creativa y la lluvia de ideas)

FigJam, creado por Figma, ofrece una pizarra interactiva en línea diseñada para ayudar a los equipos a colaborar visualmente y generar ideas.

Lanzada en 2021, FigJam facilita la interacción en tiempo real con herramientas como notas adhesivas, pegatinas de votación y figuras. Es especialmente eficaz para organizar proyectos y flujos de trabajo complejos, ya que permite a los equipos gestionar tareas creativas en un entorno flexible.

Las mejores funciones de FigJam

Genera plantillas personalizadas para optimizar la configuración de proyectos con indicaciones basadas en IA.

Organiza automáticamente los archivos y notas de FigJam en grupos temáticos para el reconocimiento de patrones.

Crea marcos visuales para mapas mentales, flujos de trabajo o retrospectivas basados en indicaciones.

Resumir los debates para aclarar las conclusiones clave y la alineación tras las sesiones de lluvia de ideas.

Limitaciones de FigJam

Integración con herramientas de terceros con un límite en la flexibilidad.

No hay panel de capas en los archivos FigJam.

Precios de FigJam

Equipo inicial: Gratuito

Profesional: 5 $ al mes por asiento

Organización: 5 $ al mes por asiento (facturado anualmente)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de FigJam

G2: 4,5/5 (más de 440 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 25 opiniones)

3. Mural (la mejor para la lluvia de ideas y la planificación a distancia)

Mural es una plataforma de pizarra online para equipos que buscan realizar lluvias de ideas, planificar y organizar proyectos. Se integra con plataformas populares como Microsoft Teams, Slack y Jira, lo que la hace adecuada para diversos flujos de trabajo.

Esta herramienta es ideal para equipos remotos e híbridos centrados en la visualización de ideas y el trabajo en equipo eficaz.

Las mejores funciones de Mural

Genere y organice notas, reduciendo el esfuerzo manual durante las sesiones de lluvia de ideas.

Acelera tareas rutinarias como crear plantillas, asignar acciones y gestionar sesiones colaborativas.

Crea mapas mentales y agrupa notas adhesivas por tema para revelar conexiones.

Garantiza la privacidad y la seguridad con una sólida protección de datos durante la colaboración.

Limitaciones de Mural

Los tableros grandes pueden resultar difíciles de gestionar a medida que los proyectos crecen.

El rendimiento puede ralentizarse al manejar tableros con mucho contenido y múltiples colaboradores.

La experiencia móvil carece de algunas funciones que se encuentran en la versión de escritorio.

Precios de Mural

Free

Equipo: 12 $ al mes por miembro

Empresa: 18 $ al mes por miembro (facturado anualmente)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Mural

G2: 4,6/5 (más de 1370 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 130 opiniones)

💡 Consejo profesional: En lugar de limitarte a añadir más notas, utiliza la función de comentarios para debatir ideas o elementos específicos en la Pizarra. Esto ayuda a mantener las conversaciones centradas y hace que la colaboración sea más interactiva.

4. Explain Everything Pizarra (la mejor para crear lecciones y presentaciones interactivas)

Explain Everything Pizarra es una plataforma versátil para crear lecciones interactivas, tutoriales y presentaciones. Permite a los usuarios anotar, dibujar y explicar conceptos en tiempo real, lo que la convierte en una excelente opción para la colaboración remota y presencial.

Las capacidades multimedia de la herramienta ofrecen compatibilidad con archivos PDF, imágenes y vídeos, lo que permite flexibilidad en la creación de contenidos.

Las mejores funciones de Explain Everything

Automatice la creación de contenido, incluyendo la redacción de textos y la generación de elementos visuales para presentaciones.

Personaliza las imágenes generadas por IA en función de las necesidades del proyecto, mejorando la creación de guiones gráficos visuales.

Traza el recorrido de los usuarios y genera información para mejorar el diseño de la experiencia de usuario en todos los ámbitos.

Colabora en tiempo real con actualizaciones fluidas para todos los participantes.

Limitaciones de Explain Everything

Las funciones avanzadas de IA pueden requerir tiempo para dominarlas.

Es posible que algunas integraciones de terceros, especialmente aquellas que no pertenecen a herramientas educativas o centradas en presentaciones, no funcionen a la perfección.

Precios de Explain Everything

Free

Pro: 10 $ al mes

Equipo: 10 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Explain Everything

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

5. Google Jamboard (ideal para una colaboración sencilla y la toma de notas)

Google Jamboard es una herramienta de pizarra digital basada en la nube que permite a hasta 50 usuarios interactuar con «jams».

Con una interfaz sencilla, Jamboard ayuda a los equipos a realizar lluvias de ideas y realizar el uso compartido de ellas de forma eficiente. La herramienta se integra bien con otras aplicaciones de Google Workspace, lo que la hace muy práctica para las organizaciones que ya utilizan productos de Google.

Las mejores funciones de Google Jamboard

Convierte tus notas manuscritas en texto para poder editarlas fácilmente y realizar un uso compartido sin problemas.

Perfecciona tus bocetos y conviértelos en figuras pulidas y bien definidas para obtener imágenes más claras.

Guarde y acceda a Jams directamente desde Google Drive para simplificar el almacenamiento.

Inserta directamente imágenes de la búsqueda de Google en tus jams en curso.

Limitaciones de Google Jamboard

Cada jam tiene un límite de 20 diapositivas, lo que restringe los proyectos extensos.

Carece de funciones de incrustación de audio o vídeo, lo que establece un límite en las capacidades interactivas.

Las notas adhesivas tienen un límite de 171 caracteres.

Precios de Google Jamboard

Free Forever.

Valoraciones y reseñas de Google Jamboard

G2: 4,3/5 (más de 65 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 120 opiniones)

💡 Consejo profesional: Divida su pizarra en capas o secciones para mantener el orden. Categorizar la información le ayuda a desglosar ideas complejas en fragmentos más sencillos y fáciles de asimilar, lo que facilita la concentración y la priorización.

6. Miro (la mejor para la colaboración visual y la ideación)

Miro es una plataforma colaborativa de pizarra diseñada para la lluvia de ideas, la planificación y la visualización de ideas. Sus funciones basadas en IA, como la estructuración de ideas en flujos de trabajo automatizados y la sugerencia de contenidos, mejoran la productividad y la creatividad.

Además, su amplia gama de plantillas e integraciones con herramientas como Slack y Jira lo hacen ideal para diversos sectores y estructuras de equipo.

Las mejores funciones de Miro

Convierte las sesiones de lluvia de ideas en flujos de trabajo y diagramas organizados.

Transforma automáticamente tus notas y bocetos escritos a mano en formatos digitales editables.

Genere ideas, imágenes y código basados en las aportaciones de los usuarios para acelerar la ideación y comercializar más rápidamente.

Crea diagramas UML y diagramas de flujo a partir de indicaciones de texto para facilitar la edición.

Limitaciones de Miro

La IA a veces carece de contexto, especialmente en mapas mentales con estructuras más complejas.

Los límites en el uso de la IA pueden interrumpir los flujos de trabajo y obstaculizar la creatividad.

Precios de Miro

Free

Starter: 10 $ al mes por usuario

Empresa: 20 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Miro

G2: 4,7/5 (más de 6830 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1575 opiniones)

📖 Lea también: 10 herramientas de IA para mapas mentales y lluvia de ideas

7. Microsoft Pizarra (ideal para la lluvia de ideas colaborativa y el uso compartido de ideas en tiempo real)

Microsoft Whiteboard es un espacio digital flexible que permite a los equipos colaborar de forma eficaz.

Mejorada por Microsoft Copilot, la herramienta agiliza la colaboración y mejora la productividad, lo que la hace ideal para equipos que buscan flujos de trabajo creativos y organizados. Es una excelente opción para equipos que trabajan en proyectos diversos en varias industrias, especialmente aquellos que ya forman parte del ecosistema de Microsoft.

Las mejores funciones de Microsoft Pizarra

Utiliza funciones basadas en IA para resumir sesiones de lluvia de ideas y destacar los resultados clave.

Incruste archivos como documentos de Word, hojas de Excel o PDF directamente en el tablero para facilitar su consulta.

Guarde y exporte su pizarra como imagen o PDF para su uso compartido con otras personas.

Integración perfecta con herramientas de Microsoft como Teams y OneNote para una experiencia de colaboración unificada.

Limitaciones de Microsoft Pizarra

El rendimiento puede verse afectado cuando se trabaja en tableros complejos con varios colaboradores.

Solo pueden colaborar hasta 10 personas a la vez, lo que establece un límite en las interacciones de equipos a gran escala.

Carece de herramientas avanzadas de diagramación , que están disponibles en otras plataformas.

Precios de Microsoft Pizarra

Free

Microsoft 365 Personal: 70 $ al año

Microsoft 365 Family: 100 $ al año

Valoraciones y reseñas de Pizarra de Microsoft

G2: 4,5/5 (más de 45 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (más de 145 opiniones)

8. Stormboard (la mejor para organizar y priorizar las ideas del equipo)

Stormboard es una herramienta de pizarra digital intuitiva que agiliza la lluvia de ideas y la gestión de ideas.

Con su StormAI, los usuarios se benefician de sugerencias contextuales que mejoran el proceso de lluvia de ideas. Su compatibilidad con múltiples idiomas fomenta la colaboración entre equipos globales. Esta herramienta es ideal para equipos que buscan una plataforma sencilla pero potente para la gestión de proyectos en pizarras.

Las mejores funciones de Stormboard

Genere plantillas personalizadas basadas en el contenido existente y las metas del proyecto.

Resuma automáticamente las ideas y organice las notas, lo que ayudará a los equipos a realizar el seguimiento del progreso y mantener la claridad.

Crea un entorno multilingüe que permita a los equipos globales colaborar más fácilmente.

Mueva, cambie el tamaño y organice fácilmente notas, imágenes y otros elementos en el tablero con simples acciones de arrastrar y soltar.

Limitaciones de Stormboard

El rendimiento puede verse afectado cuando se trabaja con equipos grandes o tableros con gran cantidad de datos.

Opciones de color con límite para las tarjetas, lo que puede afectar a la organización visual.

Riesgos de seguridad debido a la imposibilidad de eliminar usuarios de un tablero.

Precios de Stormboard

Free

Empresa: 10 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Stormboard

G2: 4,4/5 (más de 75 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 40 opiniones)

💡 Consejo profesional: A diferencia de las pizarras físicas, las digitales suelen ofrecer un espacio infinito. No te sientas limitado por un área pequeña: utiliza todo el lienzo para esbozar flujos de trabajo, mapas o diagramas detallados. Siempre puedes ampliar o reducir la imagen según sea necesario.

9. Ziteboard (la mejor para la colaboración en tiempo real con reconocimiento de dibujos)

Ziteboard es una herramienta de pizarra en línea diseñada para una colaboración rápida y sencilla. Ofrece funciones como reconocimiento de figuras y ayudas intuitivas para dibujar. Permite a los usuarios trabajar juntos en el mismo lienzo virtual sin necesidad de descargar nada, lo que la hace especialmente útil para equipos remotos.

La capacidad de Ziteboard para reconocer las intenciones del usuario mientras dibuja la convierte en una excelente herramienta de IA para diseñadores, educadores y equipos remotos que desean colaborar y esbozar ideas de manera eficiente.

Las mejores funciones de Ziteboard

Dibuja figuras y conviértelas al instante en formas perfectas, como círculos, cuadrados y rectángulos, para mayor precisión.

Mejora los dibujos a mano alzada suavizando las líneas y creando imágenes más claras y fáciles de interpretar.

Dibuja con facilidad, ya que la herramienta responde a tus entradas en la pizarra.

Utiliza el lienzo infinito de Canva para expandir tus ideas libremente sin preocuparte por el espacio.

Limitaciones de Ziteboard

Limitado a tres colores básicos, lo que restringe la expresión creativa y la variedad visual.

Las funciones avanzadas, como tableros ilimitados y herramientas de colaboración mejoradas, solo están disponibles con los planes de pago.

Precios de Ziteboard

Free

Una semana pro: 5 $/semana

Pro mensual: 9 $ al mes

Pro anual: 85 $ al año

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Ziteboard

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

10. Limnu (la mejor para pizarras remotas con funciones intuitivas)

Limnu ofrece una solución de pizarra digital para equipos remotos. Tiene compatibilidad con técnicas de lluvia de ideas colaborativas y es ideal para sesiones creativas, reuniones de planificación y tareas de resolución de problemas.

La interfaz intuitiva del software ofrece compatibilidad con tableros ilimitados, actualizaciones en tiempo real e integraciones con Slack.

Las mejores funciones de Limnu

Imita la sensación de una pizarra real con algoritmos de IA que crean una experiencia fluida similar a la de escribir con un bolígrafo.

Interactúa en tiempo real con actualizaciones instantáneas y sin retrasos, lo que garantiza una participación fluida para todos.

Personaliza el entorno de trabajo excluyendo herramientas innecesarias para crear un entorno optimizado y centrado.

Gestiona varios proyectos a la vez con tableros ilimitados para añadir flexibilidad a tus compañeros de equipo.

Limitaciones de Limnu

Carece de funciones integradas para el uso compartido de la pantalla.

Requiere que los participantes creen cuentas, lo que puede generar fricciones, especialmente para los colaboradores externos.

No hay forma de recuperar las pizarras una vez finalizada la sesión.

Precios de Limnu

Free

Pro: 5 $ al mes

Equipo: 8 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Limnu

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

💡 Consejo profesional: Algunas pizarras incluyen herramientas integradas de votación o comentarios. Úsalas para priorizar ideas o recabar opiniones sobre los siguientes pasos a seguir. Esto puede ayudar a tomar decisiones más rápidamente y garantizar que se escuche la opinión del equipo.

Colabora de forma más inteligente con ClickUp AI, iluminando tu trabajo en equipo

Las herramientas de pizarra con IA tienen mucho que ofrecer a la hora de fomentar la creatividad y optimizar la colaboración. Estas herramientas pueden ayudarte a organizar ideas, trazar estrategias y superar bloqueos en la lluvia de ideas, todo en un solo lugar.

ClickUp combina el poder de las pizarras y el cerebro para potenciar la creatividad y la colaboración.

Las pizarras permiten a los equipos realizar lluvias de ideas y organizarlas visualmente, mientras que Brain utiliza la IA para ayudar a superar los bloqueos creativos y mantener el flujo de ideas.

Juntas, hacen de ClickUp la herramienta perfecta para un trabajo en equipo más inteligente y eficiente.

¡Regístrese gratis hoy mismo!