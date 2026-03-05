Los 10 mejores programas de gestión de consultas médicas en [año]

Según un estudio de la MGMA (Asociación de Gestión de Grupos Médicos), las consultas médicas se enfrentan a una presión cada vez mayor, ya que los costes operativos superan los ingresos, lo que hace que la eficiencia administrativa sea fundamental para mantener los márgenes.

Aunque el sector sanitario está evitando gastar miles de millones en transacciones electrónicas, las consultas médicas siguen sin aprovechar miles de millones en ahorros.

Esta guía analiza las mejores plataformas de software de gestión de consultas médicas, comparando su automatización de facturación, capacidades de programación e integración con EHR para ayudarle a encontrar la que mejor se adapta al tamaño y la especialidad de su consulta.

El mejor software de gestión de consultas médicas de un vistazo

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Qué es el software de gestión de consultas médicas?

Cuando el personal de recepción dedica 45 minutos por paciente a llamadas para la verificación de seguros, o los encargados de facturación están persiguiendo las mismas reclamaciones denegadas por tercera vez este mes, es necesario cambiar algo. El software de gestión de consultas médicas aborda estos retos operativos.

Se trata de un tipo de herramienta digital diseñada para gestionar la parte comercial de una consulta médica. Esto incluye todo, desde la programación de citas con los pacientes y el envío de recordatorios hasta la gestión de facturas médicas complejas y la tramitación de reclamaciones de seguros, también conocida como gestión del ciclo de ingresos (RCM).

La meta es automatizar y optimizar estas tareas, liberando al personal clínico para que pueda centrarse en lo que mejor sabe hacer: atender a los pacientes.

El mejor software de gestión de consultas médicas va más allá de la organización del calendario. Tiene una conexión directa con los registros médicos electrónicos (EHR), automatiza las tareas repetitivas y proporciona visibilidad en tiempo real del rendimiento de su consulta.

Para una clínica pequeña, esto podría significar una facturación más sencilla y una comunicación más fácil con los pacientes. Para un gran sistema hospitalario, podría implicar la gestión de reclamaciones en múltiples ubicaciones y garantizar que todo cumpla con la HIPAA.

En definitiva, este software reduce la carga administrativa. Cuando su equipo dedica menos tiempo a la introducción manual de datos, al seguimiento de las reclamaciones denegadas y a los problemas de integración de sistemas, su consulta funciona de forma más eficiente, cobra los ingresos más rápidamente y ofrece una mejor atención.

📮ClickUp Insight: El 88 % de los encuestados utiliza la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evita utilizarla en el trabajo. ¿Las tres principales barreras? La falta de integración fluida, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones en materia de seguridad. Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en su entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje sencillo, resolviendo las tres preocupaciones relacionadas con la adopción de la IA, al tiempo que establece la conexión entre su chat, tareas, documentos y conocimientos en todo el entorno de trabajo. ¡Encuentre respuestas e información con un solo clic!

Qué buscar en un software de gestión de consultas médicas

Elegir un software es difícil cuando no sabes qué buscar. Podrías acabar pagando por funciones llamativas que nunca vas a utilizar y perderte las funciones básicas que realmente te ahorran tiempo y dinero. Esto te llevará a arrepentirte y obligará a tu equipo a crear soluciones alternativas ineficaces, lo que socavará el valor del software.

Un profesional de la salud conductual que trabaja por cuenta propia tiene necesidades muy diferentes a las de un grupo ortopédico con múltiples ubicaciones. Antes incluso de ver las demostraciones, debe identificar cuáles son sus mayores dolores de cabeza administrativos. ¿Es una alta tasa de denegaciones de reclamaciones, que afecta al 20,4 % de las reclamaciones comerciales? ¿Un proceso de programación caótico? ¿O pacientes que se quejan de la mala comunicación?

Las plataformas de gestión de consultas más eficaces tienen en común varias capacidades básicas que repercuten directamente en sus resultados y en la eficiencia de su personal. Esto es lo que debe considerar innegociable:

Programación y gestión de citas: más allá de las funciones básicas del Calendario, evalúe cómo gestiona el sistema situaciones complejas. ¿Puede rellenar automáticamente las cancelaciones con personas de la lista de espera? ¿Evita las reservas duplicadas en varias ubicaciones? Pregunte a los proveedores por sus índices de ausencias en las consultas que utilizan su sistema de recordatorios.

Facturación médica y tramitación de reclamaciones: conexiones integradas con centros de intercambio de información, verificación de elegibilidad en tiempo real, depuración automatizada de reclamaciones para reducir las denegaciones e informes transparentes sobre cobros.

Comunicación y compromiso con los pacientes: portales para pacientes para reservas y pagos en línea, mensajería segura y recordatorios automáticos de citas que reducen el número de ausencias.

Integración con EHR: flujo de datos fluido entre la documentación clínica y las funciones administrativas para eliminar la duplicación de entradas y reducir los errores.

Elaboración de informes y análisis: paneles de control en tiempo real que muestran métricas clave como días en cuentas por cobrar, tasas de denegación de reclamaciones y utilización de citas para ayudarle a detectar problemas antes de que se conviertan en costosos.

Cumplimiento normativo y seguridad: el tratamiento de datos conforme a la HIPAA, los controles de acceso basados en roles y los registros de auditoría son imprescindibles en el sector sanitario.

Si su consulta ya se enfrenta al problema de la proliferación de herramientas (la programación se realiza en una app, la facturación en otra y la comunicación con los pacientes en una tercera), la consolidación es fundamental. Esta carga administrativa es un caso clásico de cambio de contexto, en el que el personal debe alternar entre plataformas desconectadas, volver a introducir datos y realizar un seguimiento manual de lo que debería estar automatizado.

📮ClickUp Insight: El cambio de contexto está mermando silenciosamente la productividad de su equipo. Nuestra investigación muestra que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de tener que cambiar de plataforma, gestionar correos electrónicos y saltar de una reunión a otra. ¿Y si pudiera eliminar estas costosas interrupciones? ClickUp une sus flujos de trabajo (y el chat) en una única plataforma optimizada. Inicie y gestione sus tareas desde el chat, los documentos, las pizarras y mucho más, mientras que las funciones basadas en IA mantienen el contexto conectado, buscable y gestionable.

Los 10 mejores programas para gestionar tu consulta médica

👀 ¿Sabías que... el 66 % de los médicos ya utilizan herramientas de IA para la atención sanitaria en su práctica?

1. ClickUp (el mejor para flujos de trabajo basados en IA y automatización de tareas)

Visualice y realice el seguimiento del progreso de los pacientes con un tablero Kanban de arrastrar y soltar en ClickUp.

Incluso con un EHR específico, es probable que el trabajo administrativo de su consulta se encuentre disperso entre hojas de cálculo, correos electrónicos y notas adhesivas. Esto da lugar a tareas de admisión de pacientes olvidadas, dificultades en la coordinación del personal y una visibilidad limitada de los cuellos de botella administrativos. Esto supone una pérdida de tiempo, frustra al personal y crea experiencias inconsistentes para los pacientes.

Aunque ClickUp no es un sistema tradicional de gestión de consultas médicas con facturación integrada, aborda eficazmente estos retos operativos. Actúa como capa conectiva para todo el trabajo administrativo que se realiza fuera de la sala de exploración. Para los equipos sanitarios que utilizan software clínico especializado, ClickUp aporta visibilidad, automatización y eficiencia basada en la IA a las operaciones de su consulta.

Reduzca el tiempo dedicado al seguimiento manual y la recopilación de información.

ClickUp Brain, su asistente de IA, puede resumir el estado de las tareas e indicarle exactamente qué requiere su atención en su entorno de trabajo.

Resuma notas y tareas en segundos con ClickUp Brain.

También puede convertir las notas de las reuniones o un documento de proceso en elementos de acción claros, lo que ayuda a su equipo a convertir rápidamente las decisiones en tareas. Y cuando necesite comunicarse de forma coherente, las herramientas de redacción de Brain pueden ayudarle a redactar y perfeccionar actualizaciones internas, instrucciones fáciles de entender para los pacientes y mucho más.

La automatización también ayuda a mantener el trabajo en marcha. ClickUp Automations puede asignar tareas cuando cambia un estado, notificar a la siguiente persona en el traspaso y aplicar plantillas para que nada empiece desde cero.

Esto resulta especialmente útil para el trabajo administrativo en el que el tiempo es un factor importante y los retrasos pueden resultar costosos, como el seguimiento de reembolsos, la coordinación de citas con pacientes o la documentación que falta.

Optimice la admisión y las solicitudes de los pacientes.

Estandarice y automatice las tareas de admisión con ClickUp Forms.

La mayoría de las clínicas funcionan con entradas constantes: incorporación de nuevos pacientes, verificación de seguros, procesamiento de derivaciones, solicitudes de registros, autorizaciones previas, seguimientos de facturación y problemas con las instalaciones. ClickUp Forms le permite estandarizar la información que recopila su equipo y, a continuación, crear automáticamente una tarea con el propietario adecuado, la fecha límite y los detalles necesarios.

Esto significa menos mensajes de ida y vuelta y menos preguntas del tipo «¿quién se encarga de esto?». Si gestiona varias ubicaciones o especialidades, puede utilizar plantillas para que todas las solicitudes sigan la misma estructura, independientemente de quién las haya enviado.

Obtenga una plantilla gratuita La plantilla de gestión de pacientes de ClickUp realiza el seguimiento del estado de los pacientes, los medicamentos, el médico asignado, el seguro y mucho más.

Llevar un registro del historial médico, los resultados de laboratorio, las condiciones y otros datos de cada paciente es fundamental para gestionar una consulta con éxito. La plantilla de gestión de pacientes de ClickUp le ayuda a ahorrar tiempo en la organización de su base de datos para que pueda centrarse en lo que realmente importa: ¡ofrecer la mejor atención posible!

Con esta plantilla, obtendrá:

Cuatro vistas personalizables: lista, Tablero, Calendario y Formulario.

Campos personalizados predefinidos en cada vista que le permiten añadir datos importantes sobre los pacientes.

Estados personalizados que ayudan a todos los miembros del equipo de atención médica a estar en sintonía a la hora de realizar el seguimiento del historial médico de cada paciente.

Formularios de admisión de pacientes personalizables que se pueden usar de forma compartida con los pacientes, descargar por parte de los proveedores de atención médica y convertir en nuevas tareas de ClickUp.

💡 Consejo profesional: Mantener la seguridad de los datos de los clientes es una prioridad absoluta en ClickUp. Esta plataforma cumple con las normas SOC 2 e HIPAA, lo que garantiza que toda la información de los pacientes y las consultas en la infraestructura de ClickUp permanezca segura y privada.

Las mejores funciones de ClickUp

ClickUp Brain: este asistente de IA analiza su entorno de trabajo para proporcionar resúmenes inteligentes, borradores de contenido y tareas pendientes. Pregunte «¿Qué tareas de admisión de pacientes están pendientes esta semana?» y obtenga una respuesta instantánea sin necesidad de buscar manualmente.

ClickUp Automatizaciones: cree flujos de trabajo sin código que desencadenen acciones en función de determinadas condiciones. Cuando el estado de una tarea cambia a «Pendiente de verificación del seguro», puede notificarlo automáticamente al equipo de facturación y establecer un recordatorio de seguimiento.

Formularios ClickUp: cree formularios de admisión personalizables que se introducen directamente en su entorno de trabajo. La información de los pacientes o las solicitudes de derivación se convierten en tareas procesables en el momento en que se envían, sin necesidad de volver a introducir los datos.

Paneles de control de ClickUp: visualice las métricas operativas de su consulta en tiempo real. Realice un seguimiento de los índices de finalización de tareas, supervise los cuellos de botella en su visualice las métricas operativas de su consulta en tiempo real. Realice un seguimiento de los índices de finalización de tareas, supervise los cuellos de botella en su flujo de trabajo de facturación o vea qué miembros del personal tienen capacidad.

ClickUp Docs: Centralice sus Centralice sus procedimientos operativos estándar y materiales de formación junto a las tareas a las que se refieren. Su personal siempre podrá acceder a los protocolos más recientes sin tener que buscar en unidades compartidas.

Ventajas y desventajas de ClickUp

Ventajas:

Reduzca los cambios de contexto y aumente la productividad del personal consolidando la gestión de tareas, la documentación y la comunicación en un único entorno de trabajo de ClickUp.

Libere tiempo a su equipo con ClickUp Brain, que se encarga de resumir y redactar contenidos comprendiendo el contexto de su entorno de trabajo.

Configure los flujos de trabajo para que se adapten a las necesidades de su consulta utilizando utilizando los campos personalizados las vistas y las automatizaciones de ClickUp , sin necesidad de conocimientos técnicos.

Contras:

Los nuevos usuarios pueden necesitar algo de tiempo para explorar todo el intervalo de funciones y encontrar la configuración ideal.

No sustituye a los sistemas clínicos de EHR y funciona mejor como complemento de un software sanitario especializado.

La experiencia de la aplicación móvil difiere ligeramente de la versión de escritorio en algunas funciones avanzadas.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 11 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esto es lo que compartió un crítico de G2:

Lo que más me gusta de ClickUp es que reúne todo en un solo lugar. Las tareas, los cronogramas, las notas y las actualizaciones se encuentran en el mismo sistema, lo que reduce el ir y venir entre herramientas. También valoro la flexibilidad. Podemos personalizar los estados, los campos y las vistas para que se adapten al funcionamiento real de nuestro equipo. Eso facilita la organización y ofrece una visibilidad clara de quién es responsable de qué y en qué punto se encuentran los proyectos en cada momento.

Lo que más me gusta de ClickUp es que reúne todo en un solo lugar. Las tareas, los cronogramas, las notas y las actualizaciones se encuentran en el mismo sistema, lo que reduce el ir y venir entre herramientas. También valoro la flexibilidad. Podemos personalizar los estados, los campos y las vistas para que se adapten al funcionamiento real de nuestro equipo. Eso facilita la organización y ofrece una visibilidad clara de quién es responsable de qué y en qué punto se encuentran los proyectos en cada momento.

💡 Consejo profesional: para ampliar sus operaciones sin complicaciones, incorpore los Superagentes de ClickUp a sus flujos de trabajo. Al utilizar los Superagentes junto con personas, su equipo tendrá más tiempo para centrarse en el trabajo más importante. Estas son algunas de las tareas que un Superagente puede realizar como su compañero de equipo de IA ambiental: Clasificación de admisiones y configuración de tareas (desde formularios): revisa cada envío de admisión, aplica la lista de control o plantilla adecuada y establece prioridades y fechas límite según sus reglas. Envía la solicitud al propietario adecuado (recepción, facturación, coordinación de la atención) para que nunca quede sin asignar.

Preparación de citas y coordinación previa a la visita: supervisa las próximas citas y señala las deficiencias con antelación (falta de verificación del seguro, derivación, formularios, registros). Publica una actualización rápida sobre «lo que falta + quién es el responsable» y avisa a las personas asignadas cuando los campos clave están incompletos.

Seguimientos y flujos de trabajo por ausencias: crea automáticamente tareas de seguimiento posteriores a la visita y de divulgación (análisis, derivaciones, solicitudes de registros, reprogramación). Escala los elementos que se quedan atascados en «Esperando» o que superan el SLA para que no se pierdan.

Actualizaciones diarias de la torre de control de operaciones clínicas: genera un resumen diario del trabajo atrasado, las prioridades del día por propietario y los cuellos de botella en todas las listas. Ofrece a los gerentes una vista rápida de lo que requiere atención sin tener que comprobar manualmente varios tableros. Más información sobre el uso de Super Agent:

2. athenahealth (el mejor para consultas basadas en la nube)

vía athenahealth

Su consulta se enfrenta a frecuentes denegaciones de reclamaciones debido a las normas cambiantes de las aseguradoras, y usted no cuenta con el personal necesario para mantenerse al día. Esto perjudica su eficiencia operativa, lo que ralentiza el ciclo de ingresos y obliga a su equipo a pasar horas al teléfono con las compañías de seguros en lugar de ayudar a los pacientes.

athenahealth ofrece una plataforma basada en la nube y construida en torno a la inteligencia de red. Su athenaNet conecta miles de consultas, utilizando sus datos colectivos para actualizar las normas de facturación e identificar las tendencias de los pagadores en tiempo real. Esto significa que sus reclamaciones se benefician de la experiencia de otras consultas, lo que reduce las denegaciones causadas por información desactualizada.

La plataforma integra la gestión de la consulta con herramientas de EHR y de interacción con los pacientes. Para las consultas que desean liberarse de la complejidad de la facturación, athenahealth también ofrece servicios de gestión del ciclo de ingresos, en los que sus expertos se encargan de tramitar las reclamaciones denegadas por usted.

Las mejores funciones de athenahealth

Inteligencia de red de athenaNet: aprovecha los datos de su red para actualizar continuamente las reglas de facturación, lo que reduce las denegaciones al detectar los errores antes del envío.

Gestión integrada del ciclo de ingresos: Ofrece servicios de RCM en los que su equipo se encarga de las reclamaciones denegadas y realiza el seguimiento de los saldos pendientes, lo que le permite externalizar la complejidad de la facturación.

Paquete de interacción con el paciente: incluye programación en línea, recordatorios automáticos y un portal para pacientes con el fin de reducir la carga de trabajo de la recepción y mejorar la experiencia del paciente.

Ventajas e inconvenientes de athenahealth

Ventajas:

La información basada en la red ayuda a las consultas a mantenerse al día con los requisitos de los pagadores.

Combina software con servicios opcionales para consultorios que desean externalizar la facturación.

Las potentes herramientas orientadas al paciente satisfacen las expectativas modernas de acceso digital.

Contras:

Los precios basados en presupuestos dificultan la comparación de costes sin una consulta con el equipo de ventas.

La implementación puede ser larga para consultas con flujos de trabajo complejos.

Algunos usuarios señalan que la interfaz parece anticuada.

Precios de athenahealth

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de athenahealth

G2: 3,5/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 3,6/5 (más de 800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre athenahealth?

Esto es lo que dice una reseña de G2:

Aprecio mucho athenaOne por sus plantillas intuitivas y sus calendarios y horarios fáciles de usar. Me encanta la función de chat de Athena, que me permite comunicarme con mis compañeros sin esfuerzo. También me ayuda a planificar llamadas y horarios, ya que puedo ver los calendarios de nuestros proveedores para cada día. Además, nos resulta muy básico y fácil de usar, ya que llevamos casi 15 años utilizándolo.

Aprecio mucho athenaOne por sus plantillas intuitivas y sus calendarios y agendas fáciles de usar. Me encanta la función de chat de Athena, que me permite comunicarme con mis compañeros sin esfuerzo. También me ayuda a planificar llamadas y agendas, ya que puedo ver los calendarios de nuestros proveedores para cada día. Además, nos resulta muy básico y fácil de usar, ya que llevamos casi 15 años utilizándolo.

3. AdvancedMD (el mejor para consultas de tamaño medio)

a través de AdvancedMD

Las consultas de tamaño medio a menudo se encuentran en una situación incómoda: el software básico no da abasto, pero las soluciones de corporación parecen excesivas. AdvancedMD tiene como objetivo cubrir este vacío.

Ofrece una plataforma de gestión de consultas altamente personalizable que equilibra la flexibilidad con la facilidad de uso. El sistema le permite adaptar los flujos de trabajo, los formularios y los informes a sus necesidades específicas, lo que lo hace muy popular entre las consultas que necesitan algo más que una solución estándar.

Incluye telesalud integrada, lo cual es crucial para ofrecer atención híbrida. Las capacidades de elaboración de informes de la plataforma son excepcionales, con paneles personalizables que proporcionan una visibilidad clara del rendimiento financiero y operativo.

Las mejores funciones de AdvancedMD

Plantillas de flujo de trabajo personalizables: configure los procesos de programación, clínicos y de facturación para que se adapten a sus necesidades específicas, dando cabida a diferentes especialidades.

Plataforma de telesalud integrada: las visitas por vídeo están integradas en el sistema, por lo que la programación, la documentación y la facturación de la atención virtual se realizan sin problemas.

Conjunto completo de elaboración de informes: realice el seguimiento de métricas clave, como las tasas de cobro y la utilización de citas, con paneles y informes personalizables.

Ventajas y desventajas de AdvancedMD

Ventajas:

Ofrece opciones de personalización avanzadas a través de una interfaz intuitiva.

La aplicación móvil proporciona un acceso significativo a los horarios y la información de los pacientes sobre la marcha.

La telesalud integrada reduce la proliferación de herramientas y simplifica las operaciones.

Contras:

La configuración inicial puede llevar mucho tiempo debido al número de opciones de personalización.

Algunos usuarios informan de que los tiempos de respuesta del soporte al cliente pueden ser inconsistentes.

Los precios basados en presupuestos dificultan la elaboración de presupuestos sin una llamada del equipo de ventas.

Precios de AdvancedMD

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de AdvancedMD.

G2: 3,6/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 3,6/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre AdvancedMD?

Esto es lo que compartió un crítico de G2:

Una vez configurado el sistema, es fácil de navegar. Es fácil publicar y generar informes. Todo en el sistema lleva la marca de la hora y el usuario, por lo que también es fácil realizar el seguimiento de quién hizo qué y cuándo. Esta es una gran función para la rendición de cuentas.

Una vez configurado el sistema, es fácil de navegar. Es fácil publicar y generar informes. Todo en el sistema lleva la marca de la hora y el usuario, por lo que también es fácil realizar el seguimiento de quién hizo qué y cuándo. Esta es una gran función para la rendición de cuentas.

4. NextGen Healthcare (el mejor para consultas especializadas que requieren flujos de trabajo personalizados)

vía NextGen

NextGen Healthcare se centra en proporcionar flujos de trabajo clínicos y administrativos adaptados a disciplinas específicas como cardiología, ortopedia y salud conductual. Esta especialización reduce el tiempo de configuración y garantiza que el software se adapte al modo de trabajo real de sus especialistas.

La plataforma combina la gestión de consultas con funciones de EHR, proporcionando una conexión perfecta entre los datos clínicos y administrativos. Sus herramientas de salud poblacional también ayudan a las consultas a gestionar de forma proactiva los paneles de pacientes, lo cual es fundamental para quienes participan en programas de atención basados en el valor.

Las mejores funciones de NextGen Healthcare

Plantillas clínicas específicas para cada especialidad: las plantillas predefinidas para docenas de especialidades reducen el tiempo de documentación y garantizan que los flujos de trabajo se ajusten a los requisitos clínicos.

Gestión de la salud de la población: herramientas para identificar deficiencias en la atención y realizar el seguimiento de las medidas de calidad que respaldan las prácticas en acuerdos de atención basados en el valor.

PM y EHR integrados: la documentación clínica y las funciones administrativas tienen un uso compartido de la base de datos, lo que elimina la duplicación de las entradas de datos.

Ventajas e inconvenientes de NextGen Healthcare.

Ventajas:

Diseñado específicamente para consultas especializadas, requiere menos personalización.

El sólido soporte a la atención basada en el valor ayuda a las consultas con programas de pago por calidad.

La plataforma unificada reduce la fricción que supone gestionar sistemas separados.

Contras:

La implementación puede llevar varios meses en el caso de consultas complejas.

La profundidad de las funciones crea una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios.

Las consultas que no se dedican a las especialidades principales de NextGen pueden encontrarlo menos relevante.

Precios de NextGen Healthcare

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de NextGen Healthcare.

G2: 3,7/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,0/5 (más de 1200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre NextGen Healthcare?

Esto es lo que dice una reseña de Capterra:

Potente para consultas médicas; una vez realizado el ajuste, optimiza la atención al paciente y la gestión de la consulta de forma eficaz.

Potente para consultas médicas; una vez configurado, optimiza la atención al paciente y la gestión de la consulta de forma eficaz.

5. Tebra (el mejor para consultas nuevas que necesitan marketing y gestión de pacientes al mismo tiempo)

vía Tebra

Como consulta pequeña o nueva, necesita tanto software operativo como herramientas para atraer a nuevos pacientes. Hacer malabarismos con herramientas separadas para la gestión de la consulta y el marketing es caro y complicado, y crea otra capa de trabajo administrativo para la que no tiene tiempo. Esta fragmentación hace imposible obtener una imagen clara de la salud de su consulta.

Tebra resuelve este problema combinando la gestión de consultas (de Kareo) y el marketing para pacientes (de PatientPop) en una única plataforma unificada. Está diseñado como una solución integral para consultas independientes que necesitan gestionar sus operaciones y ampliar su base de pacientes al mismo tiempo.

La plataforma hace hincapié en la accesibilidad, con flujos de trabajo de facturación simplificados y una interfaz intuitiva que reduce la curva de aprendizaje para los equipos que no cuentan con personal de TI dedicado. Sus funciones de marketing, como la gestión de la reputación online, le ayudan a construir la marca de su consulta y a atraer nuevos pacientes.

Las mejores funciones de Tebra

Gestión combinada de la práctica médica y marketing para pacientes: incluye herramientas para gestionar la reputación online y atraer nuevos pacientes, abordando todo el ciclo de vida, desde la captación hasta la atención.

Flujos de trabajo de facturación simplificados: la interfaz de facturación está diseñada para consultas que no cuentan con personal dedicado a la facturación, lo que agiliza el envío de reclamaciones y el registro de pagos.

Comunicación automatizada con los pacientes: los recordatorios de citas, los mensajes de seguimiento y las solicitudes de reseñas se ejecutan automáticamente, lo que reduce la carga de trabajo de la recepción.

Ventajas y desventajas de Tebra

Ventajas:

El enfoque «todo en uno» elimina la necesidad de gestionar múltiples proveedores.

La interfaz está diseñada para usuarios sin conocimientos técnicos y consultas sin personal de TI.

Los precios iniciales transparentes facilitan la elaboración del presupuesto inicial en comparación con la competencia.

Contras:

Las consultas más grandes o complejas pueden encontrar limitadas las funciones disponibles.

Las opciones de personalización avanzadas son limitadas en comparación con las plataformas de corporación.

Menos opciones de integración con herramientas de terceros.

Precios de Tebra

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Tebra

G2: 4,0/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 3,9/5 (más de 1200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tebra?

Esto es lo que compartió un usuario de Capterra:

En general, considero que Tebra es eficiente y eficaz, en el sentido de que es sencillo y fácil de navegar a la hora de crear una nota.

En general, considero que Tebra es eficiente y eficaz, ya que es sencillo y fácil de navegar a la hora de crear una nota.

💡 Consejo profesional: ClickUp Brain MAX (el complemento de escritorio con tecnología de IA de ClickUp) es especialmente útil para los equipos de gestión de consultas médicas, ya que reduce la fricción de buscar información y capturar acciones mientras se cambia rápidamente entre herramientas. En lugar de buscar en múltiples listas, archivos y aplicaciones conectadas de ClickUp, realice búsquedas en ClickUp, la web y las herramientas conectadas desde un solo lugar, para que pueda encontrar rápidamente la tarea de admisión, el documento de políticas o la lista de control de operaciones adecuados cuando surja una pregunta a mitad del día.

Y lo que es aún mejor, Talk to Text convierte la voz en texto pulido en prácticamente cualquier cuadro de texto de su ordenador, lo que resulta ideal para los momentos en los que tiene las manos ocupadas: puede dictar una nota de seguimiento rápida, un traspaso interno o una actualización de tareas y tenerla inmediatamente registrada donde se encuentra el trabajo.

6. SimplePractice (el mejor para pequeñas consultas de salud conductual)

a través de SimplePractice

SimplePractice está diseñado específicamente para consultas de salud conductual individuales y pequeñas. Su filosofía es la simplicidad por encima de la profundidad de las funciones, lo que le permite gestionar la programación, la documentación, la facturación y la telesalud sin necesidad de personal administrativo.

La telesalud es una parte fundamental de la plataforma, no un complemento, con sesiones de vídeo que se inician directamente desde su Calendario. El portal del cliente permite a los pacientes gestionar sus propios trámites de admisión y reservas de citas, lo que reduce las idas y venidas que consumen su día.

Las mejores funciones de SimplePractice

Telesalud integrada: las sesiones de vídeo se integran perfectamente en la plataforma, sin necesidad de proveedores externos ni de iniciar sesión.

Portal para clientes: un portal de autoservicio para que los clientes gestionen el papeleo de admisión, reserven citas y envíen mensajes seguros.

Facturación de seguros optimizada: cubre los aspectos básicos de la presentación de seguros que necesitan los profesionales independientes sin una complejidad abrumadora.

Ventajas e inconvenientes de SimplePractice

Ventajas:

Toda la plataforma está diseñada para profesionales que gestionan su consulta sin administradores.

La telesalud funciona a la perfección dentro de la plataforma, sin necesidad de una integración complicada.

Los niveles de precios transparentes facilitan la elaboración de presupuestos.

Contras:

Escalabilidad con límite para consultas que crecen más allá de unos pocos proveedores.

Las funciones de facturación a seguros son básicas en comparación con las plataformas RCM dedicadas.

Las opciones de personalización están limitadas intencionadamente para mantener la simplicidad.

Precios de SimplePractice

Starter: 24,50 $ al mes durante 3 meses, luego 49 $ al mes.

Essential: 39,50 $ al mes durante 3 meses, luego 79 $ al mes.

Además: 49,50 $ al mes durante 3 meses, luego 99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de SimplePractice

G2: 4,1/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SimplePractice?

Esto es lo que dice un crítico de Capterra:

Ha sido muy fácil de aprender y usar. A mis proveedores les gusta la sección de notas sencillas para documentar sus sesiones. Y enviar reclamaciones al seguro es muy sencillo.

Ha sido muy fácil de aprender y usar. A mis proveedores les gusta la sección de notas sencillas para documentar sus sesiones. Y enviar reclamaciones al seguro es muy sencillo.

Aquí tiene un vídeo que le informa sobre algunas herramientas útiles que pueden reducir el trabajo administrativo de los terapeutas:

7. CureMD (el mejor para la gestión integral de consultas médicas basada en la nube)

a través de CureMD

Cuando una consulta utiliza sistemas desconectados para EHR, facturación y gestión de la consulta, los datos deben introducirse de nuevo en varios lugares. Esto da lugar a errores, pérdida de tiempo y crea inconsistencias frustrantes entre las notas clínicas y las reclamaciones de facturación. Esta proliferación de trabajo hace imposible operar de manera eficiente.

CureMD aborda esta cuestión con una plataforma en la nube completa y todo en uno que combina EHR, gestión de consultas y facturación médica en un único sistema unificado. Los datos introducidos una vez fluyen sin problemas a lo largo de todo el flujo de trabajo, desde la documentación y la codificación hasta el envío de reclamaciones.

La plataforma utiliza documentación asistida por IA para ayudar a los proveedores a completar las notas más rápidamente, sugiriendo códigos relevantes e identificando lagunas. Su centro de intercambio integrado se encarga del envío y el seguimiento de las reclamaciones, mientras que la verificación de elegibilidad en tiempo real detecta los problemas de cobertura antes de que se conviertan en problemas.

Las mejores funciones de CureMD

EHR, PM y facturación unificados: las tres funciones tienen un uso compartido de la base de datos, lo que elimina la duplicación de entradas y garantiza que la documentación clínica respalde la facturación.

Documentación clínica asistida por IA: el sistema sugiere códigos relevantes e identifica lagunas en la documentación para ayudar a los proveedores a completar las notas de forma más eficiente.

Centro de intercambio integrado: el envío de reclamaciones, el seguimiento y la gestión de denegaciones se realizan dentro de la plataforma, con verificación de elegibilidad en tiempo real.

Ventajas y desventajas de CureMD

Ventajas:

La verdadera integración «todo en uno» reduce los errores y elimina las fricciones que supone gestionar sistemas separados.

La asistencia en la documentación mediante IA ayuda a los proveedores a documentar de forma más eficiente y a codificar con precisión.

La integración completa con el centro de intercambio de información simplifica la gestión de reclamaciones.

Contras:

El completo conjunto de funciones crea una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios.

La implementación puede llevar varios meses en el caso de consultas complejas.

Los precios basados en presupuestos requieren conversaciones con el equipo de ventas para comprender los costes.

Precios de CureMD

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de CureMD

G2: 3,8/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 3,6/5 (más de 80 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre CureMD?

Esto es lo que mencionaba una reseña de Capterra:

Interfaz muy fácil de usar y aprender, ayuda con la facturación y la organización de documentos.

Interfaz muy fácil de usar y aprender, ayuda con la facturación y la organización de documentos.

8. eClinicalWorks (el mejor para consultas con múltiples proveedores y ubicaciones)

a través de eClinicalWorks

eClinicalWorks está diseñado para consultas y sistemas de salud de gran tamaño que necesitan funciones completas de gestión de EHR y consultas. Gestiona operaciones complejas con múltiples proveedores y ubicaciones gracias a sus funciones diseñadas para un gran volumen de pacientes.

Su enfoque integrado significa que la documentación clínica, la programación, la facturación y la participación de los pacientes tienen un uso compartido de la plataforma. Las herramientas de gestión de la salud de la población son un factor diferenciador clave, ya que le ayudan a identificar las deficiencias en la atención y a gestionar las condiciones crónicas de todos sus pacientes.

Las mejores funciones de eClinicalWorks

Gestión de la salud de la población: incluye herramientas para identificar deficiencias en la atención, gestionar condiciones crónicas y realizar el seguimiento de las medidas de calidad para respaldar la atención basada en el valor.

EHR integrado y gestión de consultas: las funciones clínicas y administrativas tienen un uso compartido de la plataforma, con un flujo de datos fluido entre ellas.

Compromiso integral con el paciente: un portal para pacientes, funciones de telesalud y herramientas de comunicación automatizadas satisfacen las expectativas de los pacientes modernos.

Ventajas y desventajas de eClinicalWorks

Ventajas:

Diseñado para gestionar la complejidad de las consultas grandes con múltiples ubicaciones.

Las potentes herramientas de salud pública contribuyen al éxito de los programas de atención sanitaria basados en el valor.

La integración completa reduce la complejidad de la gestión de proveedores.

Contras:

La complejidad de la plataforma supone una curva de aprendizaje significativa para los nuevos empleados.

La implementación es compleja y más adecuada para organizaciones con recursos informáticos dedicados.

Algunos usuarios señalan que la interfaz parece anticuada en comparación con la de sus competidores más recientes.

Precios de eClinicalWorks

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de eClinicalWorks

G2: 3,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 3,3/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre eClinicalWorks?

Esto es lo que compartió un crítico de G2:

Fácil de usar, fácil acceso a toda la información que podemos tener en un solo lugar. Es fácil de implementar en nuevas consultas y también fácil de enseñar a las nuevas personas que se incorporan. El soporte al cliente es muy entusiasta y siempre está disponible. Utilizo este software a diario porque nuestra consulta solo utiliza software para todo. Hay más de 10 funciones que me gustan.

Fácil de usar, fácil acceso a toda la información que podemos tener en un solo lugar. Es fácil de implementar en nuevas consultas y también fácil de enseñar a los nuevos empleados. El soporte al cliente es muy entusiasta y siempre está disponible. Utilizo este software a diario porque nuestra consulta solo utiliza software para todo. Hay más de 10 funciones que me gustan.

9. PracticeSuite (el mejor para gestionar consultas multiespecializadas)

a través de PracticeSuite

PracticeSuite ofrece una plataforma basada en la nube que da servicio tanto a consultas médicas como a las empresas de facturación que tienen compatibilidad con ellas. Este doble enfoque significa que puede gestionar situaciones de facturación complejas y le ofrece la flexibilidad de cambiar su modelo de facturación sin cambiar de software.

La plataforma ofrece compatibilidad con múltiples especialidades y flujos de trabajo configurables. Sus funciones de RCM incluyen la revisión de reclamaciones y la gestión de denegaciones, mientras que el portal del paciente se encarga de la programación y la comunicación autoservicio.

Las mejores funciones de PracticeSuite

Compatibilidad con consultas duales y empresas de facturación: la plataforma está diseñada tanto para consultas médicas como para terceros encargados de la facturación, lo que ofrece flexibilidad en la gestión del ciclo de facturación.

Funciones completas de RCM: Funciones como la depuración de reclamaciones, la gestión de denegaciones y la elaboración de informes financieros detallados proporcionan las herramientas necesarias para una gestión eficaz de los ingresos.

Compatibilidad con múltiples especialidades: los flujos de trabajo y las plantillas configurables se adaptan a los diferentes requisitos de las especialidades sin necesidad de plataformas independientes.

Ventajas e inconvenientes de PracticeSuite

Ventajas:

La plataforma admite modelos de facturación tanto internos como externalizados.

Las funciones de facturación y gestión de reclamaciones son muy completas y rivalizan con las plataformas RCM especializadas.

El acceso basado en la nube ofrece compatibilidad con el teletrabajo y las operaciones en múltiples ubicaciones.

Contras:

La interfaz puede parecer menos moderna que la de algunos de sus competidores.

Las experiencias de los usuarios con el soporte de implementación pueden variar.

Los precios basados en presupuestos requieren una conversación con el equipo de ventas para obtener detalles sobre los costes.

Precios de PracticeSuite

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de PracticeSuite

G2: 4,2/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,0/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre PracticeSuite?

Esto es lo que compartió un crítico de Capterra:

Buen precio, capacidad de integración con un amplio intervalo de otros programas/productos.

Buen precio, capacidad de integración con un amplio intervalo de otros programas/productos.

10. DrChrono (el mejor para equipos sanitarios que dan prioridad a los dispositivos móviles)

a través de DrChrono

Los equipos sanitarios necesitan una solución que dé prioridad a los dispositivos móviles, que permita documentar realmente el punto de atención y que ofrezca todas las funciones en tabletas y teléfonos inteligentes.

DrChrono se ha diseñado pensando primero en los dispositivos móviles, con una función nativa para iPad optimizada para la interacción táctil. Esto permite a los proveedores registrar y gestionar tareas en el punto de atención, lo que mejora tanto la eficiencia como la participación de los pacientes.

La plataforma combina EHR y gestión de consultas con facturación integrada. También ofrece formularios médicos personalizables y una API para consultas con los recursos técnicos necesarios para crear sus propias integraciones.

Las mejores funciones de DrChrono

Diseño nativo para iPad: la plataforma se ha creado para dispositivos móviles, por lo que las interacciones táctiles y los flujos de trabajo móviles resultan naturales y sin complicaciones.

Formularios médicos personalizables: las consultas pueden crear sus propias plantillas de documentación para adaptarse a flujos de trabajo clínicos específicos.

Acceso a la API: para las consultas con conocimientos técnicos, la API permite integraciones y flujos de trabajo personalizados que amplían las capacidades de la plataforma.

Ventajas y desventajas de DrChrono

Ventajas:

Los proveedores pueden completar todos los flujos de trabajo clínicos y administrativos en tabletas.

La plataforma es altamente personalizable para adaptarse a las necesidades específicas del flujo de trabajo.

Una API fácil de usar para los desarrolladores permite integraciones personalizadas.

Contras:

La flexibilidad requiere más tiempo de configuración que las soluciones llave en mano.

Es posible que las funciones de facturación no sean lo suficientemente sólidas para consultas con necesidades complejas de gestión de ingresos (RCM).

Algunos usuarios informan de que los tiempos de respuesta del soporte al cliente pueden ser inconsistentes.

Precios de DrChrono

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de DrChrono

G2: 3,4/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,0/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre DrChrono?

Esto es lo que compartió un crítico de G2:

Me gusta el sistema de elaboración de informes de DrChrono de EverHealth. Los filtros facilitan mucho el seguimiento de pacientes, servicios, productos y finanzas. Ayuda a agilizar la resolución de problemas, crear campañas de marketing y realizar un seguimiento eficaz de los ingresos.

Me gusta el sistema de elaboración de informes de DrChrono de EverHealth. Los filtros facilitan mucho el seguimiento de pacientes, servicios, productos y finanzas. Ayuda a agilizar la resolución de problemas, crear campañas de marketing y realizar un seguimiento eficaz de los ingresos.

Deje de ahogarse en el papeleo y empiece a centrarse en los pacientes.

El software adecuado para la gestión de consultas médicas depende totalmente del tamaño de su consulta, su especialidad y los retos operativos clave. Las plataformas especializadas, como athenahealth y NextGen Healthcare, son ideales para consultas que necesitan una profunda integración clínica, mientras que soluciones más sencillas, como SimplePractice y Tebra, son perfectas para profesionales independientes que valoran la facilidad de uso.

Es fundamental encontrar una solución que reduzca la carga administrativa y libere a su personal para que pueda dedicarse al cuidado de los pacientes. Ya sea mediante la automatización de los recordatorios de citas o la optimización de las reclamaciones, la mejor herramienta es aquella que su equipo utilizará realmente todos los días.

Para las consultas que buscan poner orden en sus flujos de trabajo administrativos (coordinar al personal, realizar el seguimiento de las tareas y realizar la automatización de los procesos repetitivos), ClickUp proporciona una base flexible que complementa el software especializado en atención sanitaria. Empiece gratis y compruebe cómo la gestión de flujos de trabajo basada en IA puede reducir el caos operativo que ralentiza su consulta.

Preguntas frecuentes

El software de gestión de consultas se encarga de funciones administrativas como la programación y la facturación, mientras que los sistemas EHR gestionan la documentación clínica, como los historiales médicos de los pacientes y las notas de las visitas. Muchas plataformas modernas integran ambas funciones, pero cada una de ellas tiene un propósito fundamental diferente en una consulta.

Las herramientas generales de gestión de proyectos, como ClickUp, pueden gestionar eficazmente los flujos de trabajo administrativos y la coordinación del personal. Sin embargo, no sustituyen a funciones especializadas como la facturación médica o la documentación clínica, por lo que el mejor enfoque suele combinar ambos tipos de software.

La IA automatiza tareas repetitivas como los recordatorios de citas y la depuración de reclamaciones. La IA más avanzada también puede ayudar con la documentación clínica sugiriendo códigos y resumiendo la información de los pacientes, lo que reduce el trabajo manual que consume el tiempo del personal.

Las consultas pequeñas deben centrarse en las necesidades operativas básicas: programación fiable con recordatorios automáticos, facturación sencilla, herramientas de comunicación con los pacientes y accesibilidad basada en la nube. La facilidad de uso suele ser más importante que una larga lista de funciones empresariales que no vas a utilizar.