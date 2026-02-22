10 plantillas gratuitas para sistemas de gestión empresarial

Una organización media utiliza 305 aplicaciones SaaS. 🤯

Por eso las plantillas de sistemas de gestión empresarial son fundamentales. No solo porque le proporcionan una estructura, sino porque las adecuadas tienen una conexión directa con la forma en que se asigna, realiza el seguimiento, documenta y revisa el trabajo.

Con una plantilla de sistema de gestión empresarial, puede reducir el conjunto de herramientas que utiliza a diario y orientar el trabajo en la dirección correcta dentro de un sistema más amplio.

En esta entrada del blog, veremos las mejores plantillas de sistemas de gestión empresarial creadas para facilitarte un poco el trabajo.

¿Qué es una plantilla de sistema de gestión empresarial?

Una plantilla de sistema de gestión empresarial es un entorno de trabajo listo para usar que le permite gestionar las operaciones diarias en un solo lugar. Le ofrece una estructura coherente para organizar el personal, los proyectos, los procesos y el seguimiento del rendimiento, de modo que el trabajo no quede disperso en documentos, hojas de cálculo y chats desorganizados.

Estas plantillas suelen incluir:

Estructura organizativa y roles/responsabilidades.

Procedimientos operativos estándar (POE)

Documentación de políticas

Procese flujos de trabajo y documentación.

Medidas de control de calidad.

Protocolos de comunicación

Métricas de rendimiento e indicadores clave de rendimiento (KPI).

Qué buscar en las plantillas de gestión empresarial

A la hora de elegir plantillas de gestión empresarial, debe buscar:

Flexibilidad de personalización: sus flujos de trabajo son únicos. ¿Puede modificar fácilmente los campos, los estados y las vistas para adaptarlos al funcionamiento de su equipo, o la plantilla tiene una estructura rígida e inmutable?

Visibilidad interfuncional : el trabajo no se realiza en departamentos aislados. Su plantilla debe ser compatible con varios equipos y mostrar cómo se conectan las iniciativas en toda la empresa. el trabajo no se realiza en departamentos aislados. Su plantilla debe ser compatible con varios equipos y mostrar cómo se conectan las iniciativas en toda la empresa.

Funciones de automatización : Las tareas administrativas repetitivas reducen la productividad. Busque plantillas que se encuentren en una plataforma que le permita automatizar las actualizaciones de estado, las notificaciones y la asignación de tareas sin esfuerzo manual. Las tareas administrativas repetitivas reducen la productividad. Busque plantillas que se encuentren en una plataforma que le permita automatizar las actualizaciones de estado, las notificaciones y la asignación de tareas sin esfuerzo manual.

Escalabilidad: ¿Seguirá funcionando esta plantilla cuando su equipo duplique su tamaño? Busque estructuras que puedan crecer con su empresa en lugar de convertirse en un obstáculo.

Compatibilidad con la integración: la plantilla debe estar disponible en una plataforma que se conecte con sus herramientas actuales, como Figma y Google Drive.

10 plantillas gratuitas para sistemas de gestión empresarial

ClickUp, el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, te ofrece una biblioteca con más de 1000 plantillas listas para usar que te permitirán gestionar tu empresa sin tener que combinar docenas de herramientas diferentes.

Y lo mejor es que las plantillas no se quedan en una carpeta acumulando polvo. Cuando eliges una plantilla de sistema de gestión empresarial, esta puede ubicarse justo al lado del trabajo que impulsa: tareas, documentos, vistas, paneles, agentes y mucho más, todo ello conectado y potenciado por la IA.

Veamos las mejores plantillas de sistemas de gestión empresarial 👇

1. Plantilla ClickUp Book of Work

Obtenga una plantilla gratuita Revise los compromisos, el esfuerzo y las necesidades presupuestarias del equipo en un solo documento con la plantilla ClickUp Book of Work.

La plantilla ClickUp Book of Work ofrece a los gerentes un documento independiente para revisar los compromisos del equipo durante un período de tiempo específico, con visibilidad del esfuerzo y la demanda presupuestaria de todas las iniciativas. Está organizada en dos categorías, Proyectos esenciales y Proyectos opcionales, para que puedas separar el trabajo que debe realizarse del trabajo que depende de la capacidad de carga de trabajo.

Úsalas para presentar un «libro» organizado para tu empresa, con un encabezado para los detalles clave, como el nombre de la empresa y la información de contacto. A continuación, agrupa los proyectos para que las discusiones sobre las prioridades sean más fáciles y coherentes.

Por qué le gustará esta plantilla:

Divida el trabajo planificado en proyectos esenciales y proyectos opcionales para facilitar la priorización y las compensaciones durante los ciclos de planificación.

Mantenga las revisiones de liderazgo más claras con un único formato de estilo Doc que resume los compromisos para un periodo definido.

Mantenga la ejecución vinculada a la planificación creando tareas de ClickUp para cada proyecto y moviéndolas a través de los estados personalizados de ClickUp a medida que avanza el trabajo.

✅ Ideal para: gerentes de PMO y jefes de operaciones que coordinan carteras de proyectos entre equipos.

2. Plantilla de buenas prácticas generales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Siga una lista de control de adopción ya preparada y cree hábitos consistentes con la plantilla de buenas prácticas generales de ClickUp.

La plantilla de buenas prácticas generales de ClickUp incluye una lista de control lista para usar que le permitirá configurar flujos de trabajo ideales en su empresa y crear hábitos coherentes en todo su equipo. Está diseñada para guiar la adopción a través de pasos que los equipos pueden seguir al comenzar a utilizar el entorno de trabajo de ClickUp a diario.

Dentro de la plantilla, las buenas prácticas se organizan en categorías claras y se vinculan a los roles responsables de realizar el trabajo, de modo que las tareas de implementación sigan siendo fáciles de asignar, revisar y completar.

También puede personalizar aún más la plantilla según sus necesidades.

Por qué le gustará esta plantilla:

Organice el trabajo de adopción por categorías, como formación, comunicación y configuración, para que las instrucciones sean fáciles de seguir a medida que implementa ClickUp.

Etiqueta las tareas por rol, incluyendo colaboradores individuales, gerentes y administradores, para asegurarte de que todos sepan qué buenas prácticas se aplican a ellos.

Divida la configuración en pasos prácticos con tareas y subtareas que cubran acciones básicas como la creación de tareas, las asignaciones, las fechas límite y las prioridades.

✅ Ideal para: administradores de entornos de trabajo y directores de operaciones que lideran la implementación.

🚀 Ventaja de ClickUp: Recurre a los superagentes de ClickUp cuando hayas terminado con la IA que solo te da respuestas. Los Super Agents están diseñados para vivir dentro de su entorno de trabajo de ClickUp como compañeros de equipo ambientales con un contexto completo del entorno de trabajo. De hecho, pueden ejecutar flujos de trabajo de varios pasos, las 24 horas del día, utilizando las herramientas, los desencadenantes, los conocimientos y la memoria que usted les proporcione. Esa es la diferencia entre pedir ayuda a la IA y delegar el trabajo a algo que puede llevarlo a cabo. Obtenga más información sobre Super Agents en este vídeo que hemos creado especialmente para usted 👇

3. Plantilla de panel de control de gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Visualice las dependencias y los cronogramas de entrega con la plantilla del panel de control de gestión de proyectos de ClickUp.

La plantilla del panel de control de gestión de proyectos de ClickUp consolida todo su plan de proyecto en un único cronograma, con diagramas de Gantt que ilustran la conexión entre las fases de trabajo, desde el inicio hasta la entrega. Es un buen punto de partida cuando su proyecto tiene dependencias, fases superpuestas y plazos que requieren una coordinación más estricta.

Una vez correlacionado el calendario, la plantilla también le ofrece un lugar donde realizar el seguimiento de los números y señales que influyen en la entrega, desde los movimientos presupuestarios hasta la gravedad de los problemas.

Por qué le gustará esta plantilla:

Planifique y ajuste los cronogramas con los diagramas de Gantt de ClickUp , que incluyen las relaciones entre tareas y la secuenciación por hitos.

Almacene métricas críticas para el proyecto utilizando atributos personalizados como coste planificado, coste real, presupuesto restante, nivel de problema y fase del proyecto para mantener el contexto financiero y de entrega cerca del trabajo.

Supervise la ejecución de un vistazo con tareas agrupadas por estado y personas asignadas, manteniendo la visibilidad de la propiedad y el progreso a lo largo del ciclo de vida del proyecto

✅ Ideal para: gestores de proyectos de PMO y responsables de implementación de cara al cliente que dirigen proyectos multifásicos.

4. Plantilla de plan de tareas de gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento de la configuración del proyecto y los detalles clave en un solo lugar con la plantilla de plan de tareas de gestión de proyectos de ClickUp.

La plantilla de plan de tareas de gestión de proyectos de ClickUp establece el trabajo de configuración básico que todo proyecto necesita antes de comenzar su ejecución, con un único lugar para registrar el gestor del proyecto, el equipo del proyecto, el nombre del proyecto y el estado de finalización actual.

Se abre con una lista de tareas lista para usar que cubre los aspectos fundamentales de la mayoría de las tareas de un proyecto, desde la definición del concepto y los objetivos hasta la elaboración del presupuesto, la planificación de riesgos y las comunicaciones.

Y cuando los detalles del proyecto circulen por varias ubicaciones, utilice ClickUp Brain MAX, el compañero de IA de escritorio más completo. Le ayuda a extraer el contexto adecuado al instante y lo convierte en los siguientes pasos. Y eso puede ser cualquier cosa, desde redactar un plan de comunicaciones hasta generar un resumen preliminar del proyecto desde su entorno de trabajo.

Reúna el contexto disperso del proyecto y redacte los siguientes pasos con ClickUp Brain MAX.

Además, puede utilizar diferentes LLM para los distintos tipos de preguntas que tenga, todo desde una sola app.

Por qué le gustará esta plantilla:

Comience con una lista de control estructurada que cubre los pasos clave de la planificación, como la elaboración de cronogramas, la elaboración de presupuestos, la configuración de organigramas, la gestión de riesgos y la planificación de las comunicaciones.

Mantenga la visibilidad de los aspectos básicos del proyecto en la parte superior con campos para el director del proyecto, el equipo del proyecto, el nombre del proyecto y el estado de finalización.

Divida el trabajo de planificación en subtareas para que cada paso de la configuración tenga un propietario claro, un progreso y un seguimiento.

✅ Ideal para: gestores de proyectos y responsables de implementación que inician nuevos proyectos internos o con clientes.

📮 Información de ClickUp: El 45 % de los participantes en nuestra encuesta afirman que mantienen abiertas durante semanas las pestañas relacionadas con el trabajo. Para otro 23 %, estas preciadas pestañas incluyen hilos de chat de IA repletos de contexto. Básicamente, la gran mayoría está externalizando la memoria y el contexto a frágiles pestañas del navegador. Repita con nosotros: las pestañas no son bases de conocimiento. 👀 ClickUp Brain MAX cambia las reglas del juego. Esta superaplicación de IA te permite buscar en tu entorno de trabajo, interactuar con múltiples modelos de IA e incluso utilizar comandos de voz para recuperar el contexto desde una única interfaz. Dado que MAX reside en tu PC, no ocupa espacio en las pestañas y puede guardar las conversaciones hasta que las elimines.

5. Plantilla de integración de software ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice el seguimiento de las integraciones de software desde la recepción hasta el seguimiento de los pagos con la plantilla de integración de software de ClickUp.

La plantilla de integración de software ClickUp organiza su trabajo de integración como un proceso de tareas paso a paso, en el que se realiza un seguimiento de cada solicitud desde su recepción hasta su completación. Está diseñada para realizar un seguimiento integral, desde las comprobaciones iniciales, como la disponibilidad y los precios, hasta la selección de proveedores, las órdenes de compra y el seguimiento de los pagos.

La plantilla también separa los esfuerzos de integración en listas específicas, incluyendo Integraciones de datos, Integraciones de sistemas e Integraciones de procesos. Esto ayuda a mantener la visibilidad de los diferentes flujos de trabajo sin mezclar requisitos o cronogramas.

Y cuando las integraciones afectan a varias herramientas, ClickUp Integrations se asegura de que todos tus flujos de trabajo y herramientas estén conectados a tu entorno de trabajo de ClickUp.

Por qué le gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento de las solicitudes a través de fases definidas, como «Necesita información», «En curso» y «Pendiente», manteniendo visibles los obstáculos y los siguientes pasos en todo el proceso.

Gestión de múltiples flujos de trabajo con listas separadas para integraciones de datos, sistemas y procesos.

Admite flujos de trabajo de tipo de adquisición con detalles de tareas como personas asignadas, fechas límite y prioridad, además de espacio para referencias clave como QPA, PO y PR.

✅ Ideal para: gerentes de operaciones de TI y especialistas en implementación que coordinan implementaciones multisistema.

6. Plantilla de comunicación con los empleados de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Estandarice las actualizaciones internas con la plantilla de comunicación para empleados de ClickUp.

La plantilla de comunicación con los empleados de ClickUp le ofrece un lugar centralizado para correlacionar cómo deben fluir las actualizaciones internas entre los equipos. Añada sus flujos de comunicación recurrentes y, a continuación, rellene los campos Método y Destinatarios para cada uno de ellos, con el fin de que las expectativas sean claras y repetibles.

Combínalo con ClickUp Docs para convertir tus estándares de comunicación en una wiki viva, bloquear el acceso con los permisos adecuados y vincular el documento directamente a las tareas o ubicaciones donde trabajan los equipos. Cuando alguien necesite la política en medio de un proyecto, puedes indicarle la sección exacta mediante enlaces a páginas o incluso un enlace a un bloque.

Convierta los estándares de comunicación en una wiki viva con permisos y enlaces profundos utilizando ClickUp Documentos.

Por qué le gustará esta plantilla:

Organice la comunicación por equipo y propósito con secciones como «Reuniones internas», «Soluciones» y «Marketing».

Realice el seguimiento del tiempo dedicado a preparar comunicaciones, reuniones y actualizaciones con ClickUp Control de tiempo.

cuando una actualización deba realizarse antes que otra (por ejemplo: nota del equipo directivo → anuncio del equipo). Añada dependencias de ClickUp cuando una actualización deba realizarse antes que otra (por ejemplo: nota del equipo directivo → anuncio del equipo).

✅ Ideal para: Gerentes de operaciones de personal y responsables de comunicaciones internas que realizan ajustes en las normas de comunicación para toda la empresa.

7. Plantilla de gestión ágil Scrum de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Ejecute la ejecución de errores y sprints en fases definidas con la plantilla de gestión ágil Scrum de ClickUp.

La plantilla ClickUp Agile Scrum Management actúa como un sistema operativo para equipos de ingeniería dentro de una configuración de gestión empresarial más amplia. Organiza la ejecución de incidencias y sprints en fases definidas como Abierto, Clasificación, Necesita información y En desarrollo, lo que proporciona a los responsables una vista coherente del progreso y los hitos.

Además, ofrece compatibilidad con ClickUp para Agile Teams para facilitar la planificación de sprints, la visibilidad del backlog y la coordinación entre departamentos.

Por qué le gustará esta plantilla:

Dirija los problemas entrantes a través de un flujo de trabajo coherente utilizando estados como «Abierto», «Clasificación», «Se necesita información» y «En desarrollo».

Estandarice las decisiones de clasificación con campos para prioridad (P0-P4), gravedad (S1-S3), origen, entorno y tipo de informe.

Mantenga la ejecución de sprints medible con Sprints y Puntos de sprint, además de vistas como Errores reportados, Por función y Mis envíos de incidencias.

✅ Ideal para: Scrum masters y directores de ingeniería que gestionan la entrega de sprints y la clasificación de defectos.

💡 Consejo profesional: ClickUp está diseñado para equipos ágiles modernos que desean planificar, enviar y aprender en un solo entorno de trabajo (sin la dispersión del trabajo 😵‍💫). Vea este vídeo para descubrir la compatibilidad de ClickUp con la ejecución ágil moderna de principio a fin, desde el backlog hasta el lanzamiento, sin necesidad de cambiar de herramienta.

8. Plantilla de gestión de implementación de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento de cada implementación de cliente con la plantilla de gestión de implementaciones de ClickUp.

La plantilla de gestión de implementaciones de ClickUp organiza las implementaciones de los clientes en un único sistema, en el que se realiza el seguimiento de cada cliente a través de fases como Solicitado y Servicio en curso.

Cuando necesite visibilidad de la cartera en todas las implementaciones, utilice los paneles de ClickUp para reunir el estado, los plazos y las señales de ingresos en una sola vista. Las tarjetas de ClickUp AI añaden una capa de información general en la parte superior, que resume toda la información que necesita sin tener que profundizar en cada fila de clientes.

Resuma el progreso de los clientes de un vistazo con las tarjetas de IA en los paneles de control de ClickUp.

Por qué le gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento de cada compromiso con el cliente por estado, con secciones separadas para «Solicitado» y «Servicio en curso».

Almacene campos críticos para la implementación, como el nivel de soporte, el segmento, los ingresos previstos, las solicitudes de servicio y los acuerdos de venta, junto con las fechas y las prioridades.

Revise todos los servicios en un solo lugar con All Services y, a continuación, utilice paneles y tarjetas IA para detectar señales de carga de trabajo y riesgo en toda la cartera.

✅ Ideal para: Gestores de éxito de clientes y responsables de implementación que gestionan múltiples lanzamientos de clientes.

9. Plantilla de plan de gestión del alcance de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Defina el alcance del proyecto por adelantado en un documento estructurado con la plantilla de plan de gestión del alcance de ClickUp.

La plantilla de plan de gestión del alcance de ClickUp le ofrece un documento listo para usar que le permite definir el alcance antes de comenzar el trabajo, con una estructura clara que mantiene a todos alineados con respecto a lo que se espera del proyecto. Comienza con el título del proyecto, el gestor del proyecto y la fecha del informe, y luego repasa las partes que la mayoría de los equipos suelen documentar más tarde.

En su interior, encontrará secciones específicas para Descripción del problema, Descripción de la oportunidad, Metas del proyecto, Ámbito del proyecto/Fuera del ámbito del proyecto y Aprobación, lo que facilita establecer límites desde el principio y proteger el proyecto de sorpresas de última hora.

Por qué le gustará esta plantilla:

Capture el alcance en un único documento con secciones guiadas para problemas, oportunidades, metas y dentro/fuera del alcance.

Reduzca los malentendidos con una sección de aprobación que formaliza la autorización antes de que comience la ejecución.

Utilice las automatizaciones de ClickUp para mantener el seguimiento después de las aprobaciones, como actualizar los estados o asignar propietarios cuando se aprueba el alcance.

✅ Ideal para: gestores de proyectos y responsables de entrega que gestionan proyectos con muchas partes interesadas.

10. Plantilla Vertex42 CRM para pequeñas empresas

a través de Vertex42.

Para los equipos de pequeñas empresas que aún no están preparados para un CRM con todas las funciones, esta plantilla CRM para pequeñas empresas de Vertex42, basada en hojas de cálculo, ofrece una forma sencilla de realizar el seguimiento de las relaciones con los clientes y los canales de ventas.

Es una opción ligera para gestionar los datos de los clientes sin necesidad de un sistema complejo.

Por qué le gustará esta plantilla:

Mantenga a mano los datos clave, como la información de contacto y el nombre de la empresa, almacenando toda la información de sus clientes y clientes potenciales en una hoja de cálculo organizada.

Realice un seguimiento del progreso de las operaciones, desde el contacto inicial hasta el cierre, supervisando sus operaciones a medida que avanzan por las diferentes fases.

Mantenga un historial claro de su relación registrando todas sus interacciones y programando tareas de seguimiento para cada contacto.

✅ Ideal para: Fundadores independientes y coordinadores del equipo de ventas de pequeñas empresas que realizan el seguimiento de los clientes potenciales y los seguimientos.

Cree el centro de comandos perfecto para su empresa con ClickUp.

Una plantilla de sistema de gestión empresarial es un buen punto de partida, pero su verdadero valor reside en lo que ocurre después de configurarla.

¿La gente lo utiliza realmente todos los días? ¿Las actualizaciones se mantienen al día? ¿Las decisiones se toman en un solo lugar? ¿Los líderes pueden ver lo que está pasando sin tener que estar pendientes del estado?

Esa es la diferencia entre una biblioteca de plantillas y un sistema de gestión.

ClickUp te ayuda a convertir las plantillas en un flujo de trabajo dinámico. Puedes documentar cómo se desarrolla el trabajo, asignar propiedades y mantener las prioridades visibles en un único entorno de trabajo, con IA y plantillas en la capa.

¡Empieza a usar ClickUp hoy mismo!

Preguntas frecuentes

Una plantilla de gestión de proyectos se centra en una única iniciativa con una fecha de inicio y una fecha de finalización definidas. Una plantilla de gestión empresarial abarca operaciones continuas e interdepartamentales, como la asignación de recursos y la estandarización de procesos.

Sí, estas plantillas son muy eficaces para equipos de pequeñas empresas. Proporcionan una estructura y una visibilidad esenciales desde el principio, lo que mejora la eficiencia operativa y evita el caos que suele acompañar al crecimiento.

La IA transforma las plantillas estáticas en sistemas dinámicos. Por ejemplo, ClickUp Brain puede generar automáticamente informes de estado a partir de los datos de su plantilla o resumir el progreso de todos los departamentos, eliminando el trabajo manual.