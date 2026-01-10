Las 20 mejores herramientas de IA para marketing para mantener la productividad en 2026

Si las películas y las series de televisión nos han hecho creer algo, es que a estas alturas se supone que ya contamos con toda una sociedad de robots que se encargan del trabajo rutinario por nosotros.

Se supone que los robots deben limpiar nuestras casas, prepararnos el desayuno y contestar el teléfono. Y se supone que algunos de esos robots deben ser descarados y hablar con acento británico. Pero, ay, aquí estamos en el siglo XXI y hoy no hemos visto ni un solo robot británico descarado. ??‍♀️

Aunque ese futuro aún esté lejos, la inteligencia artificial ya está aquí. Es cierto que no nos preparará los huevos por la mañana, pero la tecnología de IA puede facilitarnos la vida laboral mediante la automatización de algunas de nuestras tareas diarias de marketing. Y para los equipos de marketing, la herramienta de marketing basada en IA adecuada puede hacer que el trabajo sea más productivo, más creativo y más divertido.

Estas son las mejores herramientas de marketing con IA que le encantarán a todo tu equipo.

Una herramienta de marketing basada en IA (inteligencia artificial) se refiere a la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial en estrategias y esfuerzos de marketing. Estas herramientas utilizan el aprendizaje automático, el análisis de marketing y algoritmos predictivos para automatizar, optimizar y mejorar diversas tareas de marketing.

¿Qué debes buscar en una herramienta de marketing basada en IA?

Las diferentes herramientas de marketing basadas en IA realizan funciones distintas, pero cada herramienta que utilices debería facilitarte la vida, no complicártela.

Sabemos lo que estás pensando: ¡No me digas! Pero a veces, a la hora de elegir herramientas, este requisito puede ser más fácil de decir que de hacer. Esto es lo que debes tener en cuenta para asegurarte de que eliges una buena herramienta. ?

Experiencia de usuario intuitiva: Este software está pensado para tu equipo de marketing, no para tu equipo de TI, por lo que la interfaz de usuario debe ser fácil de aprender y usar. Dado que tu equipo de marketing se centra en el diseño, una interfaz atractiva mejorará la experiencia de todos.

Automatizaciones sencillas: El objetivo de la inteligencia artificial es quitarte trabajo de encima. Por eso, una El objetivo de la inteligencia artificial es quitarte trabajo de encima. Por eso, una herramienta de IA debería ofrecer automatizaciones de marketing que te permitan realizar procesos repetitivos con solo hacer clic en un botón. Y los miembros de tu equipo no deberían necesitar conocimientos de código para configurar estas automatizaciones.

Numerosas integraciones: La mayoría de los equipos necesitan más de una aplicación para realizar su trabajo, pero cambiar de una aplicación a otra puede suponer más trabajo y frustración para tu equipo. Asegúrate de que cualquier herramienta de IA que elijas se integre con el software en el que ya confías.

Sin solapamientos: Puedes optimizar tu conjunto de herramientas de marketing eligiendo menos aplicaciones que hagan más. Pero asegúrate de no elegir aplicaciones con funciones que se solapen, o podrías acabar con una parte de tu equipo dependiendo de una aplicación y el resto de otra, lo que hará que tu flujo de trabajo sea menos eficiente en lugar de más.

Estas son las 20 mejores herramientas de marketing basadas en IA. Aunque ninguna de ellas tiene acento británico ni respuestas ingeniosas, estas aplicaciones te ayudarán a llegar a tu público objetivo, optimizar tus flujos de trabajo de marketing, mejorar la gestión de tus campañas de marketing, crear contenido optimizado para SEO y hacer un seguimiento de tus resultados.

Y eso es solo el principio.

Prueba ClickUp Brain Utiliza el asistente de redacción con IA de ClickUp para hacer el contenido de marketing personalizado y generarlo

ClickUp es la aplicación que sustituirá a todas tus aplicaciones. Reúne todo tu trabajo —desde la gestión de tareas y el seguimiento de metas hasta los chats y los documentos— en un solo lugar. Y cuenta con el único asistente de IA basado en roles del mundo.

Puedes personalizar las funciones de ClickUp AI en cuanto a tono y creatividad, y cuenta con estructuras de contenido integradas para que tu equipo de marketing ahorre tiempo en la creación de esquemas y el formato. ?

Las mejores funciones de ClickUp

Trabaja de forma colaborativa en tareas de marketing en ClickUp Docs

Limitaciones de ClickUp

Curva de aprendizaje: El número grande de funciones de ClickUp puede resultar abrumador para los usuarios novatos, pero su interfaz intuitiva facilita el aprendizaje y permite hacerlo personalizado al máximo.

Coste: Aunque ClickUp ofrece un plan Free Forever, este plan no incluye acceso a las funciones de inteligencia artificial.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado: 7 $ al mes por usuario

Empresas: 12 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 7 $ por entorno de trabajo.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

Valoraciones de G2: 4,7/5 (más de 6700 valoraciones)

Valoraciones de Capterra: 4,7/5 (más de 3600 valoraciones)

2. Zapier

vía Zapier

Zapier es un programa de automatización sin código, lo que lo distingue del resto de herramientas de IA de esta lista. Te permite diseñar cualquier automatización que necesites, utilizando la lógica de aprendizaje automático «si-entonces».

Por ejemplo, puedes automatizar tus estrategias de marketing por correo electrónico creando una regla «si... entonces» que envíe automáticamente un correo electrónico de bienvenida a los clientes potenciales si se suscriben a tu lista de correo. O puedes aumentar la interacción con los clientes haciendo que cualquier mensaje que recibas a través de Facebook Messenger se envíe a tu Slack, para que los veas antes y te comuniques con tu público objetivo más rápidamente.

Con Zapier, puedes realizar la automatización de todo el recorrido del cliente para que, cada vez que un cliente avance en tu embudo de ventas, reciba exactamente la comunicación que necesita.

Las mejores funciones de Zapier

Automatizaciones flexibles: como creas tus propias automatizaciones basadas en cualquier situación «si... entonces» que se te ocurra, Zapier se adapta al instante a tu flujo de trabajo

Integraciones: Existen integraciones con más de 5.000 programas Existen integraciones con más de 5.000 programas de software de marketing que te ayudan a enviar tareas de una aplicación a otra, de modo que si ocurre algo en tu CRM, puedes enviarlo a tu plataforma de gestión de proyectos, a tus herramientas de marketing por correo electrónico con IA, etc.

Limitaciones de Zapier

Automatización limitada en el plan Free: Aunque algunos de los planes de precios de Zapier te permiten configurar automatizaciones de varios pasos (piensa en ello como «si esto, entonces esto, y luego aquello, y luego esto otro»), el plan Free solo permite automatizaciones de un solo paso (solo un «entonces» por flujo de trabajo).

Algunas integraciones funcionan mejor que otras: Algunos usuarios señalan que las aplicaciones con las que integras Zap pueden limitar sus funciones. La API de algunas aplicaciones funciona mejor y te ofrece más opciones

Precios de Zapier

Free: Sin coste, pero solo permite automatizaciones de un solo paso

Starter: Desde 29,99 $ al mes

Professional: Desde 73,50 $ al mes

Equipo: Desde 103,50 $ al mes

Empresa: Ponte en contacto con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Zapier

Valoraciones de G2: 4,5/5 (más de 1000 valoraciones)

Valoraciones de Capterra: 4,7/5 (más de 2000 valoraciones)

¡Echa un vistazo a estas alternativas a Zapier!

3. Jasper.ia

vía Jasper

Jasper es una herramienta de creación de contenido basada en IA que optimiza todos tus esfuerzos de marketing de contenidos. Gracias a sus plantillas de contenido, puede reducir en un 80 % el tiempo que tu equipo dedica a los primeros borradores, e incluso puede crear material gráfico para acompañar tus publicaciones.

Es fácil de usar como herramienta de marketing digital para potenciar tus publicaciones en redes sociales, páginas de destino, campañas de marketing por correo electrónico o tu estrategia general de marketing de contenido en blogs con el fin de mejorar tu posicionamiento en los motores de búsqueda. Jasper se está convirtiendo rápidamente en una herramienta de marketing basada en IA imprescindible para las empresas más productivas.

Las mejores funciones de Jasper

Chatbot : El chatbot Jasper puede responder preguntas, ayudar con tareas y realizar búsquedas

Plantillas de redacción con IA: Con más de 50 plantillas, Jasper puede redactar borradores de Con más de 50 plantillas, Jasper puede redactar borradores de blogs optimizados para SEO , descripciones de productos de Amazon, titulares de anuncios de Facebook, publicaciones breves en redes sociales y mucho más.

Creación artística: Diseña ilustraciones e imágenes de alta calidad para anuncios, entradas de blog y páginas de destino. Solo tienes que introducir una descripción de la imagen que deseas y la IA de Jasper la creará.

Voz de marca: Jasper utiliza el aprendizaje automático para identificar tu voz y garantizar que todos tus materiales de marketing se ajusten a la marca. Puedes enseñarle tu guía de estilo, tu catálogo de productos y la historia de tu empresa.

Limitaciones de Jasper

Errores de contenido: Al igual que la mayoría de las herramientas de IA, todo lo que Jasper escriba para tu marca debe considerarse un primer borrador. Necesitarás que alguien revise el texto, elimine cualquier error de contenido y lo actualice con los puntos clave que la aplicación haya omitido.

Precio: Jasper no ofrece un plan Free, y algunos usuarios se quejan de que el precio es mucho más alto que el de los productos de la competencia.

Precios de Jasper

Pro: 69 $ al mes por hasta 5 asientos

Teams: 49 $ al mes por una licencia

Empresas: Precios personalizados para grupos de marketing de 10 o más personas

Valoraciones y reseñas de Jasper

Valoraciones de G2: 4,7/5 (más de 1000 valoraciones)

Valoraciones de Capterra: 4,8/5 (más de 1000 valoraciones)

¡Echa un vistazo a estas alternativas a Jasper IA!

4. Grammarly

vía Grammarly

Considerada desde hace tiempo la mejor aplicación de corrección de textos, Grammarly también ofrece funciones de redacción con IA. Así que, si te quedas atascado mientras trabajas en un borrador, puedes utilizar Grammarly como tu asistente de IA, que te ayudará a dar con la siguiente idea o párrafo gracias a sus capacidades de aprendizaje automático.

Las mejores funciones de Grammarly

Mejoras en la redacción: Grammarly es excelente para corregir errores gramaticales y ortográficos, y para señalar frases demasiado largas gracias a su editor basado en IA.

Redacción con IA : También puede ayudarte a crear borradores iniciales de contenido o a seguir escribiendo cuando no se te ocurra qué poner a continuación. Tú proporcionas una indicación y Grammarly te dará un primer borrador.

Selección del tono: Puedes elegir si quieres que tu texto tenga un tono formal o informal, y puedes seleccionar adjetivos para describir el tono que deseas con mayor detalle

Extensión para el navegador: La extensión para el navegador te permite utilizar las funciones de Grammarly en La extensión para el navegador te permite utilizar las funciones de Grammarly en Documentos de Google , correos electrónicos y plataformas de redes sociales como LinkedIn y Twitter.

Limitaciones de Grammarly

Mejor en el ordenador que en el móvil: Algunos usuarios señalan que las funciones de Grammarly no se integran tan bien con las aplicaciones móviles de marketing digital como lo hacen con los navegadores de ordenador.

Puede resultar demasiado formal: A pesar de las funciones de selección de tono, muchos usuarios señalan que la herramienta de IA de Grammarly puede hacer que las correcciones que aplica a tu contenido suenen demasiado formales.

Precios de Grammarly

Free

Premium: Desde 12 $ al mes

Empresa: Desde 15 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Grammarly

Valoraciones de G2: 4,7/5 (más de 3000 valoraciones)

Valoraciones de Capterra: 4,7/5 (más de 6000 valoraciones)

¡Echa un vistazo a estas alternativas a Grammarly!

5. Manychat

vía Manychat

Hemos analizado varias herramientas de marketing basadas en IA que pueden ayudarte a crear entradas de blog y correos electrónicos, pero esta herramienta de IA es capaz de mantener una conversación con tus clientes. Manychat ofrece una experiencia interactiva al cliente, utilizando el procesamiento del lenguaje natural para responder a tus clientes a través de mensajes directos de Instagram, Facebook Messenger, mensajes de texto SMS y WhatsApp.

Las mejores funciones de Manychat

Chatbot interactivo: Manychat se creó con un único objetivo, y lo cumple a la perfección. Este chatbot responderá a los clientes que te envíen mensajes a través de las redes sociales o por texto.

Limitaciones de Manychat

Análisis limitados: Aunque Manychat ofrece análisis con su plan de pago, muchos usuarios señalan que estos no son muy útiles y no proporcionan una buena panorámica de los datos de los clientes.

Fallos ocasionales: Algunos usuarios informan de que la API con Facebook Messenger a veces presenta retrasos o no se carga correctamente y es necesario volver a cargarla.

Precios de Manychat

Gratis: Sin coste, pero no incluye mensajes SMS

Pro: 15 $ al mes

Premium: Ponte en contacto con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Manychat

Valoraciones de G2: 4,6/5 (más de 100 valoraciones)

Valoraciones de Capterra: 4,7/5 (más de 50 valoraciones)

6. Evolv. IA

vía Evolv.ai / IA

Evolv IA utiliza IA y algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la experiencia del cliente en tiempo real. Se adapta continuamente al comportamiento en tiempo real de los clientes en diversas plataformas, desde tu sitio de comercio electrónico hasta tus redes sociales.

El software de IA realiza experimentos en tiempo real para dirigir a cada cliente de tu público objetivo hacia la experiencia que más probabilidades tiene de llevarlo más allá en tu embudo de marketing y más cerca de una compra.

Las mejores funciones de Evolv

Recorridos automatizados del cliente: Evolv no solo adapta el recorrido del cliente en tiempo real para cada usuario, sino que también aprende continuamente de los usuarios y de tus datos de clientes para crear los recorridos más eficaces a lo largo del tiempo.

Segmentación manual y automática: puedes realizar tu propia segmentación de público y llevar a cabo experimentos de experiencia del cliente (CX) a través de Evolv, pero la herramienta de IA también segmentará automáticamente a los usuarios y podrá identificar y desarrollar nuevos segmentos cuya existencia quizá desconocías.

Análisis: Evolv ofrece información clara sobre los experimentos de experiencia del cliente (CX) que lleva a cabo, para que puedas entender qué elementos de tu experiencia del cliente tienen más éxito y tomar decisiones más fundamentadas de cara al futuro. Puede convertirse en tu Evolv ofrece información clara sobre los experimentos de experiencia del cliente (CX) que lleva a cabo, para que puedas entender qué elementos de tu experiencia del cliente tienen más éxito y tomar decisiones más fundamentadas de cara al futuro. Puede convertirse en tu herramienta de diseño web de referencia para generar ideas sobre actualizaciones del sitio.

Limitaciones de Evolv

Curva de aprendizaje: Evolv es una tecnología de IA compleja, por lo que puede llevar tiempo averiguar cómo integrarla en todos tus canales de marketing y empezar a utilizarla con éxito.

Precios de Evolv

Personalizado: Antes de poder obtener un presupuesto, tendrás que programar una demostración y tener una reunión con un miembro del equipo de Evolv.

Valoraciones y reseñas de Evolv

Opiniones en G2: 3,5/5 (1 opinión)

Opiniones en Capterra: Aún no hay opiniones

Extra: herramientas de IA para redes sociales

7. Writer

vía Writer

Otra herramienta de marketing basada en IA generativa para la redacción de textos es Writer. Esta herramienta de IA puede crear contenido para cualquier equipo de tu organización, desde correos electrónicos de RR. HH. hasta manuales operativos.

Las mejores funciones de Writer

CoWrite: Las funciones CoWrite del programa te permiten enseñar tu voz a la herramienta basada en IA para que consigas un tono de marca coherente en todo tu contenido

Recaps: Reutiliza el contenido para múltiples canales de marketing con la función Recaps. Puedes Reutiliza el contenido para múltiples canales de marketing con la función Recaps. Puedes convertir un podcast o un evento en una entrada de blog y un correo electrónico con solo hacer clic en un botón.

Guía de estilo: Cuando crees la guía de estilo de tu marca en Writer, esta aplicará tus reglas de estilo cada vez que alguien de tu equipo utilice el programa para escribir.

Limitaciones del redactor

Coste: No hay plan Free, y el plan más básico es más caro que el de muchos competidores.

Tiempo de configuración: Muchos usuarios se quejan de que enseñar al software su voz y su guía de estilo puede llevar mucho tiempo

Precios de Writer

Equipo: 18 $ al mes por usuario para un máximo de cinco usuarios

Corporación: Precios personalizados para organizaciones más grandes

Valoraciones y reseñas de los autores

Valoraciones de G2: 4,6/5 (más de 10 valoraciones)

Valoraciones de Capterra: 4,7/5 (más de 5 valoraciones)

8. SurferSEO

vía SurferSEO

Si quieres gestionar tu estrategia de contenido y la creación de contenido desde una sola aplicación, esta es la herramienta de SEO todo en uno que necesitas. Surfer ofrece funciones de optimización para motores de búsqueda con información útil para la investigación de palabras clave, de modo que puedas optimizar tus esfuerzos de redacción y posicionar tu contenido nuevo o existente para obtener mejores clasificaciones.

Las mejores funciones de SurferSEO

Investigación de palabras clave: Realiza una investigación de palabras clave y obtén sugerencias de palabras clave relacionadas para orientar tus grupos de contenido

Editor de contenido: Vea un esquema detallado del artículo y reciba sugerencias de palabras clave mientras escribe, ya sea para textos de marketing digital

Auditorías SEO: obtén sugerencias sobre las optimizaciones SEO que puedes aplicar a las entradas de blog y páginas web actuales.

Limitaciones de SurferSEO

Palabras clave no relacionadas: Los usuarios se quejan de que algunas de las palabras clave sugeridas para los grupos de contenido no están tan estrechamente relacionadas con el tema original como les gustaría.

Coste: Muchos usuarios consideran que el coste es demasiado elevado, lo que hace que sea una Muchos usuarios consideran que el coste es demasiado elevado, lo que hace que sea una herramienta de marketing difícil de asumir para las pequeñas empresas

No es una herramienta de IA completa: Probablemente no te resulte tan útil si solo buscas una herramienta de marketing de IA para : Probablemente no te resulte tan útil si solo buscas una herramienta de marketing de IA para generar contenido escrito o realizar la edición, pero es una de las herramientas de SEO más potentes.

Precios de SurferSEO

Imprescindible: 89 $ al mes por hasta 30 artículos

Precio: 129 $ al mes por hasta 100 artículos

Scale IA: 219 $ al mes por hasta 100 artículos y 10 artículos generados por IA

Corporación: Desde 399 $ al mes. Ponte en contacto con el equipo de ventas para conocer los planes

Valoraciones y reseñas de SurferSEO

Valoraciones de G2: 4,8/5 (más de 400 valoraciones)

Valoraciones de Capterra: 4,9/5 (más de 300 valoraciones)

9. Smartly.io

Quizás pienses que la colaboración no se puede automatizar, pero Smartly.io está aquí para demostrar que sí se puede. Esta herramienta de marketing es ideal para la creación de contenido y textos creativos para tu próxima estrategia de marketing digital.

Las mejores funciones de Smartly.io

Planificación automatizada: La herramienta de marketing con IA de Smartly.io puede planificar tu estrategia de marketing por ti y, a continuación, utilizar automatizaciones para optimizar el flujo de trabajo que necesitas para llevar a cabo la estrategia.

Escalabilidad multicanal: Mejora la gestión de tus redes sociales. Revisa toda tu campaña en su conjunto para coordinar a tus equipos de redes sociales y decidir cómo se aplicará tu estrategia en los diferentes canales de marketing con funciones basadas en IA.

Colaboración más sencilla: revisa, comenta, realiza la edición y aprueba todos tus recursos creativos desde un solo lugar

Limitaciones de Smartly.io

Curva de aprendizaje: Muchos usuarios afirman que se necesita formación especializada para que tu equipo aprenda a utilizar Smartly.io de forma eficaz

Integraciones limitadas: Varios usuarios señalan que, aunque Smartly.io se integra bien con Facebook, no resulta tan útil con otras plataformas de redes sociales.

Precios de Smartly.io

Personalizado: Tendrás que programar una demostración y tener una reunión con un miembro del equipo para conocer el precio.

Valoraciones y reseñas de Smartly.io

Valoraciones de G2: 4,4/5 (más de 400 valoraciones)

Valoraciones de Capterra: 4,4/5 (más de 10 valoraciones)

10. Seventh Sense

vía Seventh Sense

Este programa de marketing por correo electrónico se integra con HubSpot y Marketo para que tus correos sean más eficaces, mejorar tu tasa de apertura y aumentar tus conversiones. Utiliza la IA para determinar el mejor momento y la frecuencia más adecuada para contactar con cada cliente, dependiendo de en qué punto del recorrido del cliente se encuentre.

Las mejores funciones de Seventh Sense

Optimización del envío de correos electrónicos: En lugar de utilizar horarios rígidos o una programación basada en zonas horarias, Seventh Sense utiliza la IA para determinar el momento ideal para enviar correos electrónicos a cada usuario, lo que ayuda a aumentar las tasas de apertura.

Pruebas A/B: Las funciones integradas de pruebas A/B te permiten probar los asuntos de los correos electrónicos y decidir cuál es el más eficaz antes de enviar la mayoría de tus correos electrónicos con sus horarios de entrega optimizados.

Auditoría de entregabilidad: Obtén información más detallada sobre tu entregabilidad con las auditorías de Seventh Sense, que analizan no solo tu tasa de rebotes, sino también cuántos correos electrónicos llegan a bandejas de entrada activas.

Limitaciones de Seventh Sense

Solo disponible con HubSpot y Marketo: Muchos equipos de marketing no utilizan Seventh Sense porque esta herramienta de marketing basada en IA no es compatible con su software de marketing por correo electrónico preferido.

Interfaz de usuario compleja: Algunos usuarios consideran que la interfaz de usuario de Seventh Sense no es muy intuitiva, lo que les obliga a buscar las funciones que desean utilizar.

Precios de Seventh Sense

Empresa para usuarios de HubSpot: Desde 80 $ al mes para hasta 5000 contactos de marketing

Enterprise para usuarios de HubSpot : Precios personalizados para 150 000 contactos de marketing o más

Oferta para usuarios de Marketo: A partir de 450 $ al mes por 50 000 clientes potenciales

Enterprise para usuarios de Marketo: Precios personalizados para 300 000 clientes potenciales o más

Valoraciones y reseñas de Seventh Sense

Valoraciones de G2: 4,8/5 (más de 15 valoraciones)

Opiniones en Capterra: 5/5 (3 opiniones)

11. Copy. IA

Copy.ai se labró inicialmente un nicho como uno de los pioneros en la generación de contenido mediante IA, y sigue evolucionando al ritmo de los avances tecnológicos. Esta herramienta de redacción asistida por IA es un recurso inestimable para profesionales del marketing, blogueros y creadores de contenido, ya que les permite producir contenido de calidad superior para sus blogs, anuncios de Facebook y Google, descripciones de productos y páginas de destino a un ritmo acelerado, todo ello gracias a la IA.

Las mejores funciones de Copy.ai:

Interfaz fácil de usar para usuarios

Palabras ilimitadas sin sistema de créditos

Accede a más de 25 idiomas con una suscripción de pago

Limitaciones de Copy.ai:

Algunos usuarios consideran que los resultados carecen de creatividad en ocasiones

Algunos usuarios desearían que hubiera una forma mejor de documentar proyectos y archivos

Precios de Copy.ai:

Plan Free

Pro: 49 $ al mes para 5 usuarios

Equipo: 249 $ al mes para 20 usuarios

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Copy.ai:

G2: 4,8/5 (más de 160 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 50 reseñas)

Herramientas adicionales: alternativas a Copy IA y alternativas a Writesonic

12. 10Web

10Web AI Website Builder destaca como una herramienta revolucionaria en el ámbito del marketing con IA, estableciendo un nuevo referente en cuanto a facilidad y eficiencia en la creación de sitios web. Aprovecha la tecnología avanzada de IA para realizar la automatización del proceso de diseño, lo que permite a las empresas y a los profesionales del marketing lanzar sitios web de aspecto profesional con un esfuerzo mínimo. A diferencia de los creadores de sitios web tradicionales, 10Web AI simplifica el proceso de desarrollo al ofrecer sugerencias de diseño inteligentes, plantillas personalizables y capacidades de generación instantánea de sitios web.

Esto permite a los usuarios centrarse más en sus estrategias de marketing y en el contenido, sabiendo que su presencia online se puede establecer y poner en marcha sin problemas. Para aquellos que buscan acelerar el desarrollo de su sitio web con el poder de la IA, 10Web AI Website Builder ofrece una solución atractiva.

Las mejores funciones de 10Web:

Automatiza la creación de sitios web con IA, lo que permite a los usuarios lanzar sitios web totalmente funcionales rápidamente

Ofrece una amplia gama de plantillas de diseño y opciones de personalización impulsadas por la inteligencia artificial, lo que la convierte en una herramienta excelente para los profesionales del marketing que buscan establecer una presencia online sin necesidad de tener amplios conocimientos de desarrollo web.

Límites de 10Web:

Aunque agiliza la creación de sitios web, los usuarios con necesidades de personalización específicas y complejas pueden necesitar realizar ajustes manuales adicionales.

Precios de 10Web:

Business AnnualIA Starter: 10 $ al mesIA Premium: 15 $ al mesIA Ultimate: 23 $ al mes

Ecommerce AnnualIA Ecommerce Starter: 11 $ al mesIA Ecommerce Premium: 23 $ al mesAlojamiento dedicado: 175 $ al mes

Agency AnnualAgency Starter: 24 $ al mesAI Premium: 60 $ al mesAgency Ultimate: Precio personalizado

10 valoraciones y reseñas en la web:

G2: 4,4/5 (más de 90 opiniones)

13. Lexica. Art

Si buscas una forma sencilla de crear e incorporar imágenes impresionantes a tus campañas de marketing, boletines informativos por correo electrónico o blogs, Lexica. Art es tu herramienta de marketing basada en IA ideal.

Puedes buscar imágenes utilizando palabras clave específicas o generar una imagen totalmente nueva utilizando indicaciones para describir cómo debería ser la imagen. Esta herramienta de generación de imágenes basada en IA es ideal para imágenes de redes sociales, imágenes de portada de blogs e incluso para generar ideas de productos.

Lexica. Las mejores funciones de Art

Aperture : Genera una imagen fotorrealista que se asemeja a representaciones de la vida real de los sujetos, como si acabaran de ser capturados con una cámara.

Barra de búsqueda : Introduce palabras clave relevantes para la imagen que necesitas y obtendrás una amplia selección de imágenes basadas en tu texto introducido en un abrir y cerrar de ojos.

Personalización de imágenes: muestra la indicación, el tamaño y otros detalles de cada imagen generada. Copia la indicación y modifícala para recrear imágenes similares con tu propio toque o imaginación 3

Lexica. Limitaciones artísticas

Límites de generación de imágenes: Busca imágenes gratis, pero tendrás que suscribirte al plan de pago de Lexica IA para «generar» una imagen

Repetitividad: Al estar en fase de desarrollo, tiene una dependencia de la diversidad de los datos de entrenamiento. Existe una alta probabilidad de que la herramienta genere imágenes repetitivas al cabo de un tiempo, a menos que refines y ajustes tus indicaciones.

Lexica. Valoración de obras de arte

Starter : 10 $ al mes

Pro: 30 $ al mes

Máximo: 60 $ al mes

Lexica. Valoraciones y reseñas de arte

Opiniones de G2 : No hay suficientes opiniones

Reseñas de Capterra: No hay suficientes reseñas

14. Notion IA

vía Notion

Si ya utilizas Notion para la gestión de proyectos, el asistente de IA integrado de Notion es un complemento que te ayuda a hacer más trabajo en menos tiempo.

La herramienta de redacción con IA integrada puede responder a preguntas relacionadas con tu entorno de trabajo, ser tu compañera de lluvia de ideas, ayudarte a mejorar tu contenido y convertir los datos en información útil.

Entre los casos de uso de Notion IA para el marketing se incluyen:

Explica la jerga técnica a todo el mundo

Traduce el contenido a otros idiomas

Realiza la edición del estilo y el tono de tu material de marketing

Genera los siguientes pasos a partir de las notas de las reuniones, los resúmenes de los elementos pendientes y las conclusiones de las llamadas del equipo de ventas y las sesiones de investigación.

Las mejores funciones de Notion IA

Preguntas y respuestas: Haz preguntas relacionadas con tus proyectos, wikis, documentos y tareas en tu entorno de trabajo de Notion, y la herramienta de marketing con IA de Notion generará resúmenes en cuestión de segundos.

Autocompletar datos: Extrae métricas clave, información, resultados y otros detalles fundamentales de tus proyectos y tareas, y conviértelos en acciones claras y con sentido.

Plantillas de IA: accede a marcos predefinidos para argumentos de venta, calendarios de redes sociales, guiones de vídeo y mucho más. Notion IA ayuda a rellenar automáticamente el contenido de estas plantillas.

Limitaciones de Notion IA

Inexactitud: Los usuarios informan de que el asistente de IA borra o duplica involuntariamente ciertos párrafos durante las tareas de redacción. Esto hace que, en ocasiones, los redactores tengan que dedicar tiempo adicional a recrear o realizar la edición del contenido.

Curva de aprendizaje pronunciada: Notion IA tiene múltiples casos de uso, pero comprender cómo sacarle el máximo partido lleva mucho tiempo, a menos que seas un usuario avanzado de Notion.

Precios de Notion IA

Free: 8 $ por asiento al mes

Además: 22 $ al mes por asiento

Empresa : 28 $ al mes por asiento

Enterprise: Precios personalizados

Notion IA se puede añadir a un entorno de trabajo por 8 $ al mes por miembro.

Valoraciones y reseñas de Notion IA

Opiniones en G2: No hay suficientes opiniones

Reseñas de Capterra: No hay suficientes reseñas

15. Userbot. IA

vía Userbot.ai / IA

Los chatbots ofrecen innumerables ventajas para los equipos de ventas, atención al cliente, operaciones y marketing. Automatizan las respuestas a las preguntas más frecuentes, realizan ediciones en el texto para personalizarlo y mantener la voz y el tono de la marca, y responden a las preguntas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de chat, llamadas de voz y agentes de asistencia digital.

La plataforma de IA generativa de Userbot ofrece soluciones de IA conversacional para gestionar la comunicación directa con tus clientes en tiempo real en todos los canales.

Una de las funciones más destacadas de Userbot es Digital Humans, un avatar fotorrealista que hace que cada interacción con el cliente sea más humana. Se integra con tus canales digitales, lo que te permite ofrecer una experiencia omnicanal al cliente.

Las mejores funciones de Userbot.ia

Flujos de conversación personalizados : Crea diferentes flujos de conversación en función de las respuestas de los clientes con un sencillo generador de arrastrar y soltar

Gestión de conversaciones: Gestiona todas tus conversaciones con los clientes en una única plataforma para que nada se te pase por alto

Bot+IA: Creador de IA sin código para desarrollar rápidamente tu bot personalizado

Limitaciones de Userbot. IA

Opciones de personalización limitadas: A los usuarios les resulta difícil crear flujos de conversación detallados, ya que no se pueden personalizar las experiencias de chat más allá de simples preguntas y respuestas.

Falta de precisión: Se ha informado de que tiene capacidades de aprendizaje limitadas, por lo que es posible que no siempre responda con precisión a las consultas de los clientes.

Precios de Userbot. IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Userbot.ai / IA

Opiniones en G2: No hay suficientes opiniones

Reseñas de Capterra: No hay suficientes reseñas

16. Hemingway App

vía Hemingway

Si te dedicas al marketing, seguro que has utilizado la aplicación Hemingway para realizar la edición de tus documentos, pulir el lenguaje y eliminar los errores gramaticales.

Hemingway Editor Plus utiliza la IA para analizar las frases de tu texto y ofrecerte sugerencias instantáneas para reescribir frases demasiado largas, expresiones poco convincentes y la voz pasiva. Va más allá de un simple corrector ortográfico para adaptarse a tu tono y elección de palabras, de modo que las frases reescritas suenen como si las hubieras escrito tú, en lugar de parecer robóticas.

Las mejores funciones de la aplicación Hemingway

Resaltados con códigos de colores: Las frases se resaltan en diferentes colores para indicar qué se podría mejorar.

Hemingway Editor Plus : aplicación avanzada con integración de IA que reescribe el contenido adaptándolo a tu tono y estilo

Establece el objetivo de nivel de lectura: Ajusta la clasificación de la aplicación a tu texto en función del propósito; por ejemplo, una clasificación más alta para textos académicos o técnicos y una más baja para un público más joven.

Limitaciones de la aplicación Hemingway

Falta de integración: La versión gratuita de Hemingway no se integra con otras herramientas, como tu correo electrónico o los Documentos de Google. Tendrás que copiar y pegar el contenido editado desde el editor de Hemingway a tu aplicación de redacción, lo que lleva mucho tiempo.

Precios de la aplicación Hemingway

Free

Plan Individual 5K: 10 $ al mes

Individual 10K: 15 $ al mes

Equipo 10K: 15 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de la aplicación Hemingway

Valoraciones de G2: 4,4/5 (más de 40 valoraciones)

Reseñas de Capterra: No hay suficientes reseñas

17. Albert.ia

Albert aprovecha la IA para ayudar a los profesionales del marketing y a las agencias a crear anuncios que optimicen el rendimiento de las campañas. Incluye investigación de palabras clave, análisis de la audiencia de la plataforma, selección de dispositivos y pujas en buscadores, redes sociales, display y canales cruzados.

Si quieres desglosar cada parámetro potencial que afecta al rendimiento, probarlos uno por uno y optimizarlos, Albert.ai te ayuda a hacerlo. Úsalo para obtener información específica y hacer que tus anuncios sean más eficaces.

Además, cuando renueves o sustituyas una creatividad publicitaria, en lugar de basarte en conjeturas, utiliza la herramienta de IA para marketing de Albert para tomar una decisión basada en datos que te permita superar los KPI y las expectativas de los clientes.

Las mejores funciones de Albert.ai

Ejecución multicanal: Implementa Albert.ia en cualquier campaña de pago en el 90 % de las plataformas de pujas (por ejemplo, Display and Video 360 y Bing Ads) del mercado. Esto te permite averiguar qué canal funciona mejor para tus anuncios.

Pruebas A/B: Prueba múltiples variaciones de palabras clave, presupuestos, intereses, regiones y otros parámetros para mejorar constantemente tus campañas

Elaboración de informes avanzados: Obtén información detallada y útil sobre los clientes para saber cómo adaptar tus creatividades y mensajes

Limitaciones de Albert.ai

Explicaciones limitadas para ciertas decisiones: Albert.ai no ofrece explicaciones detalladas sobre el rendimiento de las campañas. Por ejemplo, si un conjunto de anuncios concreto está obteniendo mejores resultados que otros, no puede ofrecer información sobre por qué es así.

Precios de Albert.ai / IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Albert.ai

Opiniones en G2: No hay suficientes opiniones

Opiniones de Capterra: No hay suficientes opiniones

18. Browse. IA

Browse.ai describe su robot como la forma «más sencilla» de extraer datos de cualquier sitio web.

Puedes entrenar a un robot para que inicie sesión en un sitio web utilizando tu información. El bot rastrea el sitio web y introduce todos los datos recopilados en una hoja de cálculo. Te permite realizar la automatización de la recopilación de datos, incluyendo datos de productos, detalles de precios, ofertas de empleo y más información de cualquier sitio web que elijas.

Selecciona la información que necesitas, ponle un rótulo y pulsa el botón para descargar. Tendrás la información que necesitas en unos minutos.

La herramienta de marketing con IA de Browse cuenta con robots preconfigurados para casos de uso habituales, y puedes integrarla con más de 7000 herramientas de tu conjunto de tecnologías de marketing, incluyendo Zapier, Airtable, Hojas de cálculo de Google, etc.

Explora las mejores funciones de Browse.ai

Extracción de datos: Extrae cualquier información de cualquier sitio web sin escribir ni una sola línea de código. Prepara los datos en una hoja de cálculo y realiza su uso compartido con tu equipo.

Supervisa sitios web : configura el robot de Browse.ai para que supervise continuamente información específica en un sitio web y recibe notificaciones cada vez que haya algún cambio. Por ejemplo, si eres un proveedor, puedes utilizar Browse.ai para supervisar los datos de inventario de tus distribuidores en tiempo real y reponer tu producto de forma proactiva.

Convierte cualquier sitio web en una API: Genera una API personalizada para cualquier sitio web, incluso si este no cuenta con una API existente para la extracción continua de datos.

Explora las limitaciones de IA

La configuración inicial es compleja: Browse. ai cuenta con varias funciones útiles, pero la herramienta es un poco compleja, lo que significa que configurarla y aprender a sacarle todo el partido puede llevar algo de tiempo

Precios de Browse.ia

Gratis: 0 $ al mes

Plan Starter: 48,75 $ al mes

Professional: 123,75 $ al mes

Equipo: 311 $ al mes

Empresa: Precios personalizados

Explora las valoraciones y reseñas de ai

Valoraciones de G2: 4,8/5 (más de 30 valoraciones)

Capterra: 4,5/5 (50 opiniones)

19. Algolia

vía Algolia

Con Algolia, puedes añadir una función de búsqueda basada en IA a tu sitio web. Esto te permite optimizar la experiencia del usuario, ya que permite a los clientes encontrar exactamente lo que buscan en cuestión de segundos.

La aplicación puede analizar grandes conjuntos de datos para ofrecer resultados en tiempo real, lo que la convierte en una herramienta valiosa para que los profesionales del marketing mejoren la forma en que los clientes interactúan y se involucran con sus sitios web.

Las mejores funciones de Algolia

Categorización de consultas: Los algoritmos de inteligencia artificial de Algolia pueden interpretar el contexto de la consulta y mostrar resultados de la categoría más cercana, mejorando así la relevancia de los resultados. Por ejemplo, la palabra clave «burgundy» puede referirse a un color, una bebida o un pintalabios.

Reordenación dinámica: Algolia utiliza la IA para identificar las tendencias en una categoría concreta y da prioridad a la información más reciente para mostrársela al cliente.

Sinónimos de IA: Al analizar diferentes entradas de los usuarios, la IA de Algolia puede detectar sinónimos de una palabra clave concreta y almacenarlos para su uso posterior. Esto amplía el vocabulario de la aplicación, de modo que la IA puede identificar más consultas.

Limitaciones de Algolia

Dificultad de configuración: Es posible que los usuarios necesiten ayuda para implementar Algolia correctamente. Esto puede provocar incidencias en tu motor de búsqueda, lo que daría lugar a que se mostrara información incorrecta a los clientes.

Precios de Algolia

Crear: 0 $

Grow : 0 $ por hasta 10 000 consultas de búsqueda al mes, 0,50 $ por cada 1000 consultas adicionales

Premium : Precios personalizados

Elevate: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Algolia

Valoraciones de G2: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

Valoraciones de Capterra: 4,7/5 (más de 60 valoraciones)

20. Reply.io

Simplifica tu comunicación en múltiples canales y capta nuevos clientes más rápido con la plataforma de interacción comercial basada en IA de Reply.io. Puedes utilizar la herramienta para crear secuencias detalladas con las que interactuar con los usuarios a través de canales como WhatsApp, LinkedIn y el correo electrónico.

Reply.io puede automatizar tareas como enviar una solicitud de conexión a alguien en LinkedIn o filtrar tus mensajes para eliminar las respuestas de «fuera de la oficina» o «no estoy interesado» en el correo electrónico, lo que te ahorrará tiempo.

Las mejores funciones de Reply.io

Secuencia multicanal: Crea una secuencia automatizada de correos electrónicos, mensajes de LinkedIn, mensajes de WhatsApp y notificaciones por SMS para llegar a los clientes potenciales de forma eficaz a través del canal que prefieran.

Chat con IA: integra el chat de Reply.io con tu base de conocimientos para que los clientes potenciales puedan obtener rápidamente la información que buscan. También es una función estupenda para guiar a los usuarios a realizar determinadas acciones, como registrarse para una versión de prueba gratuita o una demostración, de modo que avancen en el embudo de ventas.

Gestión de contactos: Segmenta a tus clientes y clientes potenciales según diferentes criterios para saber exactamente a quién dirigirte.

Limitaciones de Reply.io

Falta de tutoriales: Los usuarios pueden tener dificultades para averiguar cómo utilizar las completas funciones de Reply.io, y no hay guías de usuario detalladas ni tutoriales disponibles para ayudarles.

Capacidad limitada para importar información importante: Actualmente, Reply.io no puede importar datos como la información de la empresa. Los usuarios tendrán que crear campos personalizados para capturar detalles específicos debido a las integraciones limitadas con herramientas de ventas como Pipedrive

Precios de Reply.io

Volumen de correo electrónico: 59 $ al mes

Multicanal : 99 $ al mes por usuario

Agencia: 166 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Reply.io

Valoraciones de G2: 4,6/5 (más de 1000 valoraciones)

Valoraciones de Capterra: 4,6/5 (más de 90 valoraciones)

Las herramientas de IA pueden mejorar el marketing al analizar el comportamiento de los clientes, identificar las carencias del mercado y personalizar la comunicación.

Permiten segmentar a los clientes de forma eficaz, realizar la automatización de tareas repetitivas y aumentar la eficiencia. La IA proporciona información en tiempo real a partir de grandes volúmenes de datos de consumidores, lo que permite responder rápidamente a las tendencias del mercado. La IA puede mejorar el rendimiento de las campañas al facilitar diversas actividades de marketing.

La IA ofrece a las empresas una gran oportunidad para optimizar sus estrategias de marketing.

Tanto si quieres mejorar tu contenido, tu marketing por correo electrónico o tu marketing en redes sociales, las herramientas de marketing basadas en IA adecuadas harán que tus campañas tengan más éxito. Puedes utilizarlas para crear textos sin errores, elegir los mejores asuntos de correo electrónico o realizar el seguimiento de tus tasas de conversión en tiempo real.

Muy pronto, tus esfuerzos de marketing requerirán menos... bueno... esfuerzo. Así, tu equipo tendrá más capacidad intelectual que aportar a tu próxima sesión de lluvia de ideas creativa.

ClickUp AI está especialmente diseñado para equipos específicos, ya sean de marketing, producto, desarrollo de software o equipo de ventas. Sus plantillas predefinidas aumentan la productividad de los equipos con indicaciones específicas que un equipo concreto de tu organización utilizaría realmente.

Las funciones de IA de ClickUp facilitan a los equipos de marketing la creación rápida de documentos importantes, como un caso práctico.

Por ejemplo, ¿cuánto más rápido sería tu trabajo de marketing con indicaciones de IA para campañas de correo electrónico o documentos de gestión de marca, o para utilizarlas en el proceso de creación de contenido?

¿Y si esa misma herramienta pudiera ayudar a los equipos de ventas a enviar mejores correos electrónicos con información concisa desde un editor integrado, de modo que todos puedan mejorar sus habilidades de comunicación en general?

¡Con ClickUp es posible!

Explora más funciones de IA de ClickUp y crea tu primer entorno de trabajo gratis. Aunque nuestro asistente de IA no hable con acento británico, sí ayuda a todos los miembros de tu equipo a realizar el trabajo específico de su rol, lo que demuestra que los robots amigables están más cerca de lo que crees. ?