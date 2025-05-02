Las 10 mejores herramientas de IA para la gestión de proyectos en 2025

Como gestor de proyectos, he dedicado mucho tiempo a compaginar tareas, plazos y coordinación de equipos, y déjame decirte que las herramientas de gestión de proyectos con IA son realmente revolucionarias.

Te ayudan a guiar a tu equipo a través de los retos, realizar la automatización de la asignación de tareas, proporcionar información en tiempo real sobre el progreso y los obstáculos del proyecto, y mejorar la toma de decisiones.

Si tú también quieres mejorar la eficiencia operativa y te preguntas qué gestión de proyectos con IA funciona mejor, aquí te lo explico. En esta publicación, te mostraré las 10 mejores herramientas de gestión de proyectos con IA, sus funciones, limitaciones y precios.

Las herramientas de gestión de proyectos de IA utilizan algoritmos de aprendizaje automático e inteligencia artificial para analizar datos, realizar automatizaciones y predecir resultados. Pero, ¿qué significa eso en la práctica?

Estas herramientas no solo organizan las tareas, sino que aprenden cómo trabajas tú y tu equipo. Por ejemplo, la IA puede examinar los proyectos anteriores de tu equipo, evaluar cuánto tiempo suelen llevar las tareas y predecir cuánto tiempo necesitarás para terminar tu trabajo actual.

Y aquí es donde se pone aún más interesante: las herramientas de IA pueden priorizar las tareas automáticamente. En lugar de clasificar manualmente las listas, la IA analiza el proyecto, determina qué tareas son críticas y las coloca en la parte superior de tu lista de tareas pendientes.

En resumen, las herramientas de gestión de proyectos con IA simplifican tu carga de trabajo y mejoran la eficiencia operativa.

Las herramientas de gestión de proyectos con IA te facilitan la vida. Estas son algunas de las ventajas más significativas que he experimentado de primera mano:

Toma decisiones más inteligentes basadas en datos: las herramientas de IA analizan patrones, realizan el seguimiento del progreso y procesan números para proporcionar información sobre los presupuestos, los cronogramas y los recursos de los proyectos.

Automatiza tareas: con las herramientas de gestión de proyectos con IA, puedes automatizar la asignación de recursos, enviar recordatorios de tareas a los miembros del equipo, actualizar el estado de las tareas y crear informes. En resumen, la automatización de la gestión de proyectos ahorra tiempo y reduce el riesgo de errores humanos.

Previsión de riesgos o retrasos: las herramientas de gestión de proyectos de IA utilizan análisis predictivos de datos para realizar la previsión de riesgos y retrasos antes incluso de que se produzcan. Realizan el seguimiento del progreso de las tareas en tiempo real e identifican los cuellos de botella.

Mejora la colaboración en equipo: las herramientas de colaboración de IA son excelentes para mantener a todos en sintonía. Con funciones como actualizaciones de estado automatizadas y seguimiento de tareas en tiempo real, el equipo siempre sabe lo que está pasando sin necesidad de estar constantemente comprobando el estado de las cosas.

Garantiza una mejor gestión de los recursos: una gestión eficiente de los recursos es fundamental para el éxito de un proyecto. Las herramientas de gestión de proyectos con IA analizan cómo se utilizan los recursos (como el tiempo, la mano de obra o el presupuesto) y recomiendan ajustes cuando las cosas no van por buen camino.

A la hora de elegir una herramienta de IA para la gestión de proyectos, busca funciones que se ajusten a tus necesidades y metas específicas. Estas son algunas de las funciones clave que debes tener en cuenta:

Automatización inteligente: la herramienta debe ser capaz de automatizar tareas rutinarias con el mínimo esfuerzo.

Análisis predictivo: busca herramientas que puedan predecir posibles riesgos, cuellos de botella y limitaciones de recursos.

Procesamiento del lenguaje natural: esta función le permite interactuar con la herramienta utilizando lenguaje natural, lo que facilita la obtención de la información que necesita.

Capacidades de integración: asegúrate de que la herramienta se integra perfectamente con tus herramientas y sistemas existentes, como plataformas de comunicación, software de control de tiempo y sistemas CRM.

Escalabilidad: a medida que tus proyectos y tu equipo crecen, tu herramienta debe poder adaptarse a tus necesidades. Busca herramientas que puedan manejar cargas de trabajo y complejidades cada vez mayores.

Facilidad de uso: una herramienta fácil de aprender y utilizar ayudará a tu equipo a adoptarla rápidamente y evitará frustraciones.

Aquí tienes una tabla comparativa rápida para que te hagas una panorámica de las 10 mejores herramientas de IA para la gestión de proyectos:

Herramienta de gestión de proyectos con IA Lo mejor para Funciones principales plan Free ClickUp Gestión de proyectos con IA Automatización de tareas, actualizaciones de proyectos en tiempo real y resúmenes de proyectos automatizados. Miembros con plan Free ilimitado, tareas, documentos, chat, 100 MB de almacenamiento. Asana Automatización de flujos de trabajo Alinear los proyectos con las metas de la empresa Proyectos y tareas ilimitados, 15 usuarios. Fireflies. /IA Notas y transcripciones automatizadas de reuniones Toma de notas y transcripción automatizadas para reuniones Transcripción ilimitada, resúmenes de IA limitados. Notion Visualización del progreso del proyecto Generación de ideas para proyectos, resumen de tareas. Bloques ilimitados para particulares. Taskade Gestión colaborativa de tareas Gestión automatizada de tareas, colaboración en proyectos en tiempo real. 1 agente de IA, 1 entorno de trabajo, 5 solicitudes de IA al día. ChatGPT Desglosar proyectos complejos en tareas más sencillas Planificación de proyectos, creación de documentos de proyectos, previsión presupuestaria. Navega por la web y obtén información actualizada, analiza y extrae información de tus datos (para una parte de los usuarios), sube imágenes en tus indicaciones. Copilot Previsión de proyectos y gestión de recursos basadas en IA Previsión del cronograma y el presupuesto del proyecto, actualizaciones del proyecto en tiempo real. No hay plan Free disponible. Motion Bloqueo de tiempo impulsado por IA Planificación de proyectos, bloqueo de calendarios 1 mes de versión de prueba gratuita Monday Personalización de los flujos de trabajo de los proyectos Personalización del entorno de trabajo, visualización de proyectos Hasta 2 usuarios, funciones limitadas. OneCal Gestión del tiempo de los proyectos Bloqueo de tiempo, sincronización de calendarios 14 días de versión de prueba gratuita.

Ahora, exploremos estas herramientas y sus mejores funciones en detalle. ¡Allá vamos!

1. ClickUp (la mejor para la gestión de proyectos de IA)

Simplifica tu flujo de trabajo y aumenta la productividad con la solución de gestión de proyectos de ClickUp.

ClickUp es mi software de gestión de proyectos con IA preferido. Aunque me encanta probar diferentes herramientas de gestión de proyectos, siempre vuelvo a ClickUp por sus funciones de automatización. La solución de gestión de proyectos ClickUp, junto con las capacidades de IA, ha transformado mi forma de gestionar tareas, priorizar el trabajo y automatizar procesos.

Me ayuda a crear y ejecutar planes de proyectos de manera eficiente, desglosando tareas complejas en subtareas basadas en descripciones de tareas.

ClickUp Brain, el potente asistente de IA de ClickUp, es uno de los mejores gestores de tareas de IA. Utiliza análisis predictivos para llevar la programación y priorización de tareas a un nivel completamente nuevo. ClickUp Brain identifica automáticamente las tareas más críticas y reorganiza las prioridades en tiempo real en función de los plazos, las dependencias y la disponibilidad de recursos. Esto me ha ahorrado innumerables horas, especialmente al gestionar múltiples proyectos con cronogramas ajustados.

Automatiza tareas, prioriza el trabajo y predice resultados con ClickUp Brain.

¡Y eso no es todo! ClickUp Brain también proporciona resúmenes automatizados de proyectos y actualizaciones de progreso, por lo que siempre estoy al tanto sin perderme en detalles excesivos. También lo utilizo para crear cronogramas y resúmenes de proyectos, e implementar la matriz RACI (Responsable, A cargo, Consultado e Informado) para proyectos complejos.

ClickUp Brain también funciona como un excelente AI Knowledge Manager. Con él, puedo encontrar y añadir fácilmente todos los detalles relacionados con un proyecto, lo que ayuda a los miembros de mi equipo a ver el panorama completo y mantenerse alineados con las metas del proyecto.

También me encantan las capacidades de automatización que se encargan de las acciones repetitivas para que yo pueda centrarme en tareas más estratégicas. Desde mover tareas entre fases hasta enviar recordatorios o actualizar a los miembros del equipo, ClickUp Automations agiliza todo el flujo de trabajo.

Ahorra tiempo y reduce los errores con ClickUp Automatizaciones

ClickUp también ofrece plantillas de gestión de proyectos integradas que ayudan a los equipos a planificar, gestionar y supervisar mejor el progreso de los proyectos.

Las mejores funciones de ClickUp

Automatización de tareas: programa tareas, prioriza el trabajo, optimiza procesos y predice los resultados de los proyectos con ClickUp Brain.

Paneles personalizables: visualiza el progreso del proyecto y realiza el seguimiento de las métricas clave con visualiza el progreso del proyecto y realiza el seguimiento de las métricas clave con los paneles de ClickUp.

Notificaciones inteligentes: mantente informado sobre las tareas críticas, los plazos y los hitos del proyecto con mantente informado sobre las tareas críticas, los plazos y los hitos del proyecto con las notificaciones de ClickUp , basadas en IA.

Colaboración en tiempo real: colabora sin problemas con tu equipo en tareas, documentos y proyectos con colabora sin problemas con tu equipo en tareas, documentos y proyectos con ClickUp Docs

Colabora en ideas de proyectos, cronogramas y tareas en tiempo real con ClickUp Docs.

Fácil establecimiento y seguimiento de metas: establece metas claras y medibles y transmítelas a los miembros individuales del equipo con establece metas claras y medibles y transmítelas a los miembros individuales del equipo con ClickUp Goals . Realiza el seguimiento del progreso, identifica los obstáculos y celebra los éxitos, todo ello dentro de la intuitiva interfaz de ClickUp.

Establece objetivos medibles y automatiza el seguimiento del progreso con ClickUp Metas.

Múltiples modos de visualización: elige entre elige entre las vistas de ClickUp , que incluyen tableros Kanban, listas y vista de Calendario, para obtener una visión de 360 grados de tus proyectos.

Campos personalizados: ordena las tareas y realiza el seguimiento del estado de las mismas en tiempo real con ordena las tareas y realiza el seguimiento del estado de las mismas en tiempo real con los campos personalizados de ClickUp.

Integraciones: integra ClickUp con herramientas populares como Slack, Google Calendar, Microsoft Teams y muchas más, simplificando tu flujo de trabajo.

Limitaciones de ClickUp

Las amplias funciones y opciones de personalización pueden resultar abrumadoras al principio para quienes no están familiarizados con las herramientas de gestión de proyectos.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario.

Empresa : 12 $ al mes por usuario.

Enterprise : Ponte en contacto para conocer los precios.

ClickUp Brain: Añádela a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Creo que ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos increíblemente útil. Su versatilidad, sus amplias funciones, sus integraciones perfectas y sus opciones de personalización la convierten en una opción destacada. El soporte por chat en vivo también es una gran ventaja.

2. Asana (la mejor para la automatización de flujos de trabajo)

vía Asana

Asana AI destaca por optimizar la gestión de tareas mediante etiquetas generadas automáticamente. También ayuda a organizar las secciones de los proyectos añadiendo descripciones detalladas y creando campos personalizados, lo que aumenta la eficiencia general del proyecto.

Yo utilizo Asana como AI Project Manager, principalmente para identificar los obstáculos de los proyectos y realizar el seguimiento de las dependencias, de modo que todo siga avanzando sin problemas. Una de sus mejores funciones son los conocimientos basados en IA que me ayudan a tomar decisiones inteligentes sobre los proyectos.

Las mejores funciones de Asana

Distribuye las tareas de manera uniforme entre los miembros del equipo con el equilibrio de la carga de trabajo.

Alinea las tareas individuales con los objetivos generales de la empresa mediante la función «Metas», que garantiza que todo el mundo se centre en el panorama general.

Identifica posibles cuellos de botella y plazos basándote en datos históricos con las sugerencias inteligentes de Asana.

Automatiza los flujos de trabajo repetitivos con reglas fáciles de configurar.

Limitaciones de Asana

Las opciones de personalización no son tan flexibles en comparación con otras herramientas.

Precios de Asana

Personal: Gratis, gratuito/a

Starter: 13,49 $ al mes por usuario.

Avanzado: 30,49 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Enterprise+: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4,4/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 12 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

Todo es fácil de encontrar y usar, y el diseño minimalista ayuda a ver las cosas con claridad. Me resultó muy fácil utilizar las integraciones y automatizaciones. Tengo que decir que me inscribí en una visita guiada en directo de Asana con Joanna y fue increíble; muy interactiva y fácil de entender, lo que significa que el soporte es una de las prioridades de Asana.

3. FirefliesAI (la mejor para notas y transcripciones automatizadas de reuniones)

vía FirefliesAI

Como gestor de proyectos, dedico mucho tiempo a comunicarme con las partes interesadas, los clientes y los diferentes miembros del equipo. Hacer un seguimiento de cada conversación era una tarea complicada. Ahí es donde Fireflies IA me ha ayudado: tomando notas de las reuniones y transcribiéndolas.

Es como tener a alguien dedicado a tomar notas en cada llamada. FirefliesAI facilita la documentación de todas las conversaciones importantes del proyecto para que podamos cumplir con los requisitos del mismo. Otra función destacada es su reconocimiento de voz basado en IA. Captura con precisión los detalles, incluso con varios interlocutores o ruido de fondo.

Las mejores funciones de FirefliesAI

Personaliza los ajustes de transcripción para adaptarlos a tus necesidades.

Obtenga automáticamente los elementos pendientes para cada reunión.

Encuentre un comentario o debate específico de reuniones anteriores con las transcripciones buscables de Fireflies, lo que le permitirá ahorrar tiempo.

Limitaciones de FirefliesAI

Aunque la herramienta funciona muy bien para reuniones estándar, personalizar el formato de las transcripciones puede resultar un poco restrictivo.

No ofrece funciones completas de gestión de proyectos.

Precios de FirefliesAI

Free

Ventaja: 18 $ al mes por usuario.

Empresa: 29 $ al mes por usuario

Corporación: 39 $ al mes por usuario, facturado anualmente.

Valoraciones y reseñas de FirefliesAI

G2: 4,79/5 (más de 490 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas disponibles.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre FirefliesAI?

Fireflies. ai ha cambiado por completo mi forma de gestionar las reuniones. La función de resumen, que aparece en mi buzón de correo solo unos minutos después de terminar, es revolucionaria. Puedo encontrar rápidamente los puntos clave de nuestra conversación con notas con marca de tiempo. Puedo tomar las notas de Fireflies. ai y añadirlas a mi CRM.

4. Notion (la mejor para visualizar el progreso de los proyectos)

vía Notion

Si te gusta visualizar ideas y detalles de proyectos, te gustará Notion. Organiza todos los proyectos en una vista de cronograma para que puedas ver cómo se conectan los diferentes proyectos, realizar el seguimiento de las dependencias y alinear mi flujo de trabajo.

Además, Notion AI ayuda a crear documentos de proyectos, redactar planes de proyectos y definir tareas de proyectos. Para simplificar aún más la gestión de proyectos, la función de autocompletado de Notion AI recopila automáticamente información del entorno de trabajo, como acciones pendientes y obstáculos del proyecto, y proporciona actualizaciones del proyecto en tiempo real.

Las mejores funciones de Notion

Crea bases de datos para organizar y gestionar información en diversos formatos, desde listas de tareas hasta cronogramas de proyectos.

Utiliza plantillas para crear rápidamente nuevas páginas y bases de datos, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Resumir información, genera ideas y realiza la automatización de tareas repetitivas con Notion IA.

Integración con otras herramientas populares como Slack, Google Calendar, Microsoft Teams y muchas más.

Limitaciones de Notion

La curva de aprendizaje de Notion puede ser pronunciada, especialmente para aquellos que son nuevos en la plataforma.

Con tantas opciones de personalización, es fácil complicar demasiado los flujos de trabajo.

Precios de Notion

Free

Además: 10 $ al mes por usuario.

Empresa: 15 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 5000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

La plataforma es muy interactiva y te permite diseñar un flujo de trabajo más organizado y personalizado con las múltiples herramientas que tiene. Con la ayuda de la IA, puedes generar mejores ideas para llevar a cabo proyectos. También me gusta que puedo compartir cualquier tipo de información con mi equipo y poder trabajar juntos más fácilmente.

5. Taskade (la mejor para la gestión colaborativa de tareas)

vía Taskade

Si buscas una herramienta de gestión de proyectos versátil que priorice la colaboración en tiempo real y la simplicidad, te recomiendo encarecidamente Taskade.

La utilicé cuando necesitaba una herramienta ligera pero potente para coordinar rápidamente al equipo sin la complejidad de las plataformas más grandes. Me encantó crear agentes de IA personalizados y adaptados a casos de uso específicos, como la generación de un esquema de proyecto.

Taskade destaca en la edición en tiempo real, donde varios miembros del equipo pueden colaborar simultáneamente en tareas, esquemas y notas.

Las mejores funciones de Taskade

Organiza tus tareas utilizando tableros Kanban o listas, según tu flujo de trabajo preferido.

Crea representaciones visuales de tus proyectos utilizando mapas mentales.

Colabora con tu equipo en tiempo real, incluso mientras realizas la edición de la misma tarea.

Chatea con tu equipo directamente desde el chat de vídeo integrado de Taskade.

Limitaciones de Taskade

Opciones de personalización limitadas.

Aunque Taskade es una herramienta estupenda para equipos pequeños y proyectos sencillos, puede que le falten algunas funciones avanzadas que requieren los equipos más grandes o los proyectos complejos.

Precios de Taskade

Free

Taskade Pro: 10 $ al mes por usuario.

Taskade for Teams: 40 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Taskade

G2: 4,5/5 (más de 50 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Taskade?

Taskade es un software estupendo para gestionar mi lista diaria de tareas pendientes y colaborar en ellas con los miembros de mi equipo. La plataforma de comunicación me permite chatear y realizar videollamadas rápidas con los miembros de mi lista de contactos. La estructura del proyecto, similar a un mapa mental, nos permite tener una visión más amplia de todos los activos y la carga de trabajo que implica el proyecto.

6. ChatGPT (la mejor para desglosar proyectos complejos)

vía ChatGPT

Aunque ChatGPT es ideal para crear contenido, también lo he estado probando para la gestión de proyectos. Si buscas una herramienta gratuita para mejorar la gestión de proyectos a pequeña escala, como definir el alcance del proyecto, crear los requisitos del proyecto o crear un cronograma del proyecto, ChatGPT puede ser un excelente asistente de IA.

Utilizo ChatGPT para dividir los proyectos en tareas más sencillas y crear una lista de tareas pendientes. También me ayuda a priorizar las tareas en función de las metas y plazos del proyecto, crear presupuestos para los proyectos y redactar propuestas e informes.

Las mejores funciones de ChatGPT

Defina el alcance del proyecto generando ideas para posibles resultados, identificando a las partes interesadas y esbozando los objetivos del proyecto.

Ayuda a crear una estructura clara de desglose del trabajo (WBS).

Genera informes o resúmenes de proyectos para su uso compartido con las partes interesadas.

Anticipa los riesgos potenciales dentro de un plan de proyecto y sugiere soluciones creativas para mitigarlos.

Limitaciones de ChatGPT

No proporciona actualizaciones en tiempo real ni información sobre el progreso del proyecto.

Tendrás que añadir los detalles del proyecto manualmente. Esto puede llevar mucho tiempo, especialmente en proyectos de gran envergadura.

Precios de ChatGPT

Free

ChatGPT Plus: 20 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4,7/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT?

ChatGPT es muy bueno. Es muy fácil de usar y, con GPT+ y los complementos instalados, realmente cambia las reglas del juego. Puedo encontrar información rápidamente y escribir cosas con rapidez también. Sin duda, es una de mis herramientas favoritas.

7. Microsoft Project con Copilot (la mejor para la previsión de proyectos basada en IA)

vía Copilot

Si buscas una solución de IA para realizar la previsión de presupuestos, calendarios y riesgos de proyectos dentro del ecosistema de Microsoft, prueba Microsoft Project con Copilot. Su asistente de IA aprovecha los datos históricos y las entradas en tiempo real para generar planes de proyecto inteligentes, detectar posibles problemas y mantener los cronogramas bajo control.

Lo mejor de Microsoft Project con Copilot es que señala de forma proactiva los riesgos y recomienda medidas, como reasignar recursos o ajustar dependencias, antes de que los problemas se agraven. Además, se integra perfectamente con Microsoft 365, lo que facilita la obtención de datos de Teams, Excel y Outlook para realizar previsiones más precisas.

Las mejores funciones de Copilot

Genere planes de proyecto basados en datos con sugerencias de recursos y programación impulsadas por IA.

Obtenga información inteligente sobre posibles retrasos y reciba sugerencias para volver a encarrilar los proyectos.

Colabora en tiempo real a través de Teams y otras herramientas de Microsoft 365.

Visualiza los cronogramas de los proyectos y el uso de los recursos con gráficos de Gantt y paneles personalizables.

Limitaciones de Copilot

Requiere un ecosistema Microsoft 365 para aprovechar al máximo sus capacidades de IA.

Pueden resultar demasiado complejas para equipos pequeños o proyectos sencillos.

Precios de Copilot

Precios personalizados (a través de los niveles 1-5 de Microsoft Project Plan y los complementos de Copilot).

Valoraciones y reseñas de Copilot

G2: 4,8/5 (más de 200 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 11 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre la previsión?

Es como tener un asistente muy útil que puede encargarse de un amplio intervalo de tareas.

8. Motion (la mejor para bloquear tiempo con IA)

vía Motion

Motion es otro excelente software de planificación de proyectos. Su asistente de IA añade automáticamente las tareas del proyecto a los calendarios de los miembros de mi equipo y proporciona plazos. Esto ayuda a mi equipo a priorizar el trabajo y mejora la responsabilidad.

Lo que más me gusta de Motion es que me permite adjuntar documentos, hojas de cálculo e imágenes para cada tarea, lo que me permite gestionar todos los detalles del proyecto en un solo lugar. También convierte los proyectos recurrentes en plantillas para mejorar la eficiencia del trabajo.

Las mejores funciones de Motion

Clasifica las tareas y los proyectos añadiendo rótulos para realizar búsquedas rápidas.

Recibe notificaciones de las tareas del proyecto por correo electrónico o Slack.

Crea automáticamente un calendario de proyectos personalizado para todo el equipo.

Bloquea tiempo para las tareas del proyecto con la programación automatizada.

Limitaciones de movimiento

Opciones de personalización limitadas para las preferencias de gestión de tareas y tiempo.

Clasificar o registrar proyectos dentro de un entorno de trabajo es difícil.

Precios de Motion

Individual: 34 $ al mes

Business Standard: 20 $ al mes por usuario.

Business Pro: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Motion

G2: 4/5 (más de 90 reseñas)

Capterra: 4,3/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Motion?

Me gusta que (Motion) priorice mi lista de tareas pendientes por mí. Reorganiza fácilmente las tareas y los eventos en función de imprevistos en el trabajo. La sincronización del calendario me permite saber qué tengo entre manos y en qué debería estar trabajando para estar al día de todo.

9. Monday.com (la mejor para personalizar los flujos de trabajo de los proyectos)

vía Monday.com

Monday.com es una herramienta visual de gestión de proyectos que me ayuda a gestionar toda mi cartera de proyectos. Ofrece una panorámica de todos los proyectos empresariales en curso, lo que permite a mi equipo tomar decisiones empresariales informadas para ampliar nuestras operaciones.

Monday también ayuda a generar tareas automáticamente y proporciona un resumen rápido de las mismas. La interfaz codificada por colores y los tipos de columnas personalizables (estado, cronograma, prioridad) ayudan a mi equipo a mantenerse alineado con el progreso en tiempo real de cada tarea.

Las mejores funciones de Monday.com

Crea entornos de trabajo personalizados con tableros, columnas y vistas que se adaptan a tus necesidades específicas mediante la función de arrastrar y soltar.

Asigna tareas, añade comentarios, realiza el uso compartido de archivos y establece fechas límite, todo ello en una sola plataforma.

Automatiza las tareas repetitivas y intégralas a la perfección con tus herramientas favoritas para optimizar los flujos de trabajo.

Realiza cálculos y crea visualizaciones de datos directamente en tus tableros.

Limitaciones de Monday.com

Aunque Monday.com tiene muchas funciones, puede llevar un tiempo aprender a navegar y usar todas sus funciones de manera efectiva.

Aunque Monday.com ofrece un plan gratuito, sus funciones de IA solo están disponibles en los planes de pago.

Precios de Monday.com

Free

Básico: 9 $ al mes por usuario

Estándar: 12 $ al mes por usuario.

Ventaja: 19 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Monday.com

G2: 4,7/5 (más de 12 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Monday.com?

Es una plataforma fácil de adaptarse: lo único que tiene que hacer un nuevo usuario es prestar atención a las notificaciones, lo que permite una rápida adopción y una resistencia mínima por parte de los nuevos usuarios. Los paneles integrados son muy útiles y proporcionan información práctica.

10. OneCal (la mejor para la gestión de proyectos)

vía OneCal

Aunque OneCal no es exactamente un software de gestión de proyectos, ayuda a gestionar el tiempo y a mejorar la productividad. OneCal es una herramienta de calendario inteligente que utilizo para automatizar tareas como programar reuniones, establecer recordatorios de tareas de proyectos y reservar tiempo para tareas importantes.

Ayuda a sincronizar y ver todos los calendarios para que puedas conectarte fácilmente con tu equipo, clientes y proveedores, y realizar el seguimiento de los plazos de los proyectos.

Las mejores funciones de OneCal

Se integran perfectamente con Google Calendar, Outlook y iCloud Calendar.

Comparte enlaces de reserva de OneCal para que otros puedan concertar reuniones contigo fácilmente y evitar conflictos de programación.

Asigna bloques de tiempo específicos para diferentes tareas o actividades con el fin de mejorar la productividad.

Sincroniza eventos entre varios calendarios, asegurándote de que los cambios en un calendario se reflejen en todos los demás en tiempo real.

Limitaciones de OneCal

La versión gratuita ofrece funciones limitadas.

Ligeros retrasos en la sincronización entre plataformas, lo que puede resultar incómodo cuando se intentan realizar cambios de última hora.

Precios de OneCal

Starter: 6 $ al mes por usuario

Imprescindible: 12 $ al mes por usuario.

Premium: 30 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de OneCal

G2: No hay suficientes reseñas disponibles.

Capterra: No hay suficientes reseñas disponibles.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre OneCal?

Con la sincronización cruzada de los siete calendarios, si un empleado/cliente de uno de los dominios consulta mi disponibilidad, siempre estará actualizada. Además, OneCal tiene un panel de control unificado donde puedo ver mi disponibilidad de forma clara, eficiente y en un solo lugar.

Prueba ClickUp: la herramienta definitiva de gestión de proyectos con IA.

El uso de herramientas de gestión de proyectos con IA puede resultar abrumador al principio debido a las funciones de automatización y personalización. Sin embargo, encontrar el software de gestión de proyectos con IA adecuado puede ayudarte a alcanzar tus metas de forma más rápida y eficiente.

Si hablamos de la herramienta de gestión de proyectos con IA adecuada, tienes que probar ClickUp.

Su potente asistente de IA, ClickUp Brain, puede optimizar todas tus tareas en función de las prioridades, proporcionar información en tiempo real sobre el progreso del proyecto y realizar la automatización del flujo de trabajo.

Si estás listo para llevar la gestión de proyectos al siguiente nivel, regístrate gratis en ClickUp hoy mismo.