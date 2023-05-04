ClickUp lanza el único asistente de IA basado en rol del mundo

ClickUp AI elimina las conjeturas a la hora de aprovechar la IA para diferentes tipos de trabajo

SAN DIEGO, 4 de mayo de 2023. ClickUp, la plataforma de productividad que reúne el trabajo en un solo lugar, ha anunciado hoy la disponibilidad de ClickUp AI, una solución de IA transformadora que cambiará para siempre la forma de trabajar. ClickUp AI, nativa de la plataforma ClickUp, ofrece una experiencia diseñada específicamente para eliminar las conjeturas a la hora de aprovechar la IA para el trabajo en todos los rols.

«La inteligencia artificial es la superherramienta de productividad que definirá a nuestra generación. En un futuro próximo, todas las personas obtendrán enormes beneficios de la IA», afirma Zeb Evans, fundador y director ejecutivo de ClickUp. «La integración de la IA en nuestra plataforma supone un paso de gigante hacia el cumplimiento de nuestra misión de revolucionar la productividad global. Los trabajadores del conocimiento no solo acelerarán sus tareas, sino que también elevarán la calidad de sus resultados. La adopción temprana de la tecnología de IA garantiza que las organizaciones obtengan una ventaja competitiva significativa en términos de productividad y eficiencia. »

ClickUp ayuda a los clientes a ir más allá de la aplicación básica de la IA en el lugar de trabajo. ClickUp pone a disposición de sus usuarios docenas de comandos de IA y indicaciones específicas para cada rol. Como resultado, ClickUp es la única plataforma de productividad que facilita la obtención de un valor empresarial inmediato a partir de la tecnología de IA y ofrece un valor tangible a sus clientes.

Las nuevas funciones incluyen:

*más de 100 herramientas de IA optimizadas para cada rol y caso de uso: el equipo de investigación de ClickUp se ha asociado con docenas de expertos funcionales para crear plantillas completas para casi cualquier caso de uso de alto valor. Las herramientas de IA de ClickUp, optimizadas y probadas continuamente, capturan la información precisa necesaria para garantizar un resultado de la máxima calidad. Además, se pueden personalizar de forma personalizada con aportaciones como el tono y la creatividad, y los resultados están en formato preformato e incluyen estructuras de contenido como títulos en negrita o tablas estructuradas de forma predeterminada, por defecto.

Mejora tu escritura: Resalta cualquier texto dentro de ClickUp, como un documento, un comentario o la descripción de una tarea, y utiliza la nueva barra de herramientas de ClickUp AI para mejorar el contenido. Entre los comandos más populares se incluyen alargar o acortar el contenido, mejorarlo o simplificar la escritura.

Deja que la IA te guíe : ClickUp AI genera texto y copias para cualquier tema con facilidad. La función «Escribir con IA» te ayuda a redactar tu próximo correo electrónico o a esbozar una entrada de blog en cuestión de segundos

Elimine las tareas administrativas: Ahorre tiempo y esfuerzo tanto para usted como para su equipo al evitar la necesidad de leer documentos extensos. Aproveche las herramientas de ClickUp AI para resumir y generar elementos , y así proporcionar resúmenes instantáneos o extraer los siguientes pasos de cualquier texto con facilidad.

💡 Características destacadas: ClickUp Brain Max y AI AgentsClickUp AI no solo responde, sino que razona. Con ClickUp Brain Max, los usuarios pueden aprovechar la función de conversión de voz a texto para capturar ideas, notas de reuniones o actualizaciones detalladas de proyectos al instante, convirtiendo los pensamientos expresados verbalmente en tareas y documentos estructurados. En combinación con ClickUp AI Agents, estos flujos de trabajo van más allá de la automatización básica: los agentes pueden priorizar tareas, mostrar el contexto y adaptarse a los metas cambiantes, todo ello mientras mantienen el trabajo alineado entre los equipos. Juntos, Brain Max y AI Agents redefinen la productividad, proporcionando a las organizaciones sistemas inteligentes que piensan por adelantado, en lugar de limitarse a seguir instrucciones.

ClickUp es la plataforma de productividad elegida por casi dos millones de equipos en todo el mundo. Fiel a la misión de la empresa de ahorrar tiempo a las personas para que el mundo sea más productivo, aquí hay algunos ejemplos de cómo los equipos pueden aprovechar el poder de ClickUp AI en sus flujos de trabajo:

«ClickUp AI ha sido increíble para mi comunidad, mis clientes y para mí. Ha brindado compatibilidad a nuestro equipo al redactar correos electrónicos, convertir las notas de las reuniones en tareas viables, generar procedimientos operativos estándar e incluso nos ha ayudado a idear y redactar contenido», afirma Yvi Heimann, consultora de eficiencia empresarial de Ask Yvi. «Hemos podido reducir a la mitad el tiempo dedicado a determinados flujos de trabajo gracias al uso de la IA dentro de ClickUp. ¡Es realmente extraordinario!»

ClickUp AI está disponible para todos los clientes de nuestros planes de pago por 5 $ al mes por usuario. Para obtener más información sobre ClickUp AI, visite nuestra página web.

Acerca de ClickUp

ClickUp es la única plataforma de productividad todo en uno del mundo que se adapta a la forma en que las personas quieren trabajar. Reemplaza todas las herramientas de productividad individuales del lugar de trabajo por una única plataforma unificada que incluye gestión de proyectos, colaboración en documentos, pizarras, hojas de cálculo y metas. Fundada en 2017 y con sede en San Diego, ClickUp tiene la misión de hacer que el mundo sea más productivo. Como una de las empresas de SaaS de más rápido crecimiento en el mundo, ClickUp ha ayudado a más de 8 millones de usuarios en 1,6 millones de equipos a llevar una vida con mayor productividad y a ahorrar al menos un día a la semana. Para obtener más información, visite www.clickup.com.