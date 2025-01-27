Las 10 mejores alternativas y competidores de Microsoft Forms en 2025

Microsoft Forms es una excelente herramienta para recopilar y analizar datos, pero su máximo potencial se alcanza cuando se integra con otras aplicaciones de Microsoft. Para aprovechar al máximo el software, es posible que tenga que invertir en herramientas adicionales de Microsoft, lo que supone un coste adicional. ?
Afortunadamente, las alternativas a Microsoft Forms ofrecen funciones similares y funciones más avanzadas para estandarizar la recopilación de datos. Analicemos las 10 mejores herramientas de creación de formularios en línea para encontrar la que mejor se adapte a las necesidades de su organización.
¿Qué debe buscar en las alternativas a Microsoft Forms?
El equipo del proyecto necesita herramientas para recopilar, procesar y analizar datos con regularidad, con el fin de tomar decisiones informadas y supervisar el progreso de las tareas. Un creador de formularios en línea puede ser una herramienta muy valiosa para ayudarle a recopilar los datos que necesita de su equipo, las partes interesadas y los clientes. Le permite crear formularios personalizados y compartibles a los que se puede acceder y completar desde cualquier lugar, lo que hace que la recopilación de datos sea más rápida, precisa y eficiente. ⚡️
Los gestores de proyectos deben buscar un creador de formularios en línea versátil que ofrezca la ventaja del acceso remoto y permita a su equipo maximizar sus esfuerzos de recopilación y análisis de datos.
Estas son las funciones clave que debe tener en cuenta al elegir un creador de formularios:
- Varios campos de preguntas, incluidos los de opción múltiple, texto corto y largo, desplegables, fechas, horas y escalas de valoración.
- Personalización avanzada para crear plantillas personalizadas y añadir contenido multimedia como imágenes, GIF y vídeos.
- Integraciones con otras aplicaciones y herramientas de trabajo que utiliza, como Hojas de cálculo de Google, Zapier o Slack.
- Funcionalidad de lógica condicional para mostrar u ocultar preguntas en función de las respuestas anteriores del encuestado.
- Optimización móvil para realizar encuestas en línea en teléfonos o tabletas desde cualquier lugar.
- Seguridad y privacidad para proteger sus datos y la privacidad de sus encuestados.
- Funciones de colaboración para la edición y el comentario en tiempo real.
Sin embargo, la recopilación de datos es solo una parte del flujo de trabajo. Para sacar el máximo partido a sus encuestas y consultas en línea, es necesaria una herramienta de gestión de proyectos que le permita gestionar las actividades de su proyecto, realizar el seguimiento del progreso y colaborar con su equipo.
La integración de un creador de formularios en línea con una herramienta de gestión de proyectos le permite recopilar y analizar datos en tiempo real y utilizar la información obtenida para tomar decisiones informadas, como determinar prioridades y trabajos de alto valor. ?
Las 10 mejores alternativas a Microsoft Forms
1. ClickUp
ClickUp es la solución definitiva para equipos que buscan una potente plataforma de productividad para optimizar la captura y recopilación de datos. La vista Formulario de ClickUp está diseñada para ofrecer una experiencia totalmente personalizable que libera a su equipo de la introducción manual de datos, de modo que puedan centrarse en sus tareas y metas.
Y con la función de lógica condicional de ClickUp Forms, puedes crear formularios que se ajustan dinámicamente en función de las respuestas anteriores, lo que proporciona a los encuestados una mejor experiencia de usuario.
Desde solicitudes de proyectos internos hasta encuestas en línea, todo su trabajo se integra en una única plataforma para una gestión eficiente. Comparta el enlace directo del formulario o incrústelo en una página con el código HTML y deje que ClickUp se encargue del trabajo pesado una vez completada la respuesta al formulario. ?
Lo mejor de todo es que su equipo obtendrá información útil para tomar decisiones basadas en datos y agilizar los flujos de trabajo.
Las mejores funciones de ClickUp
- Más de 1000 integraciones con otras herramientas de trabajo, como Zoom, Slack, Google Workspace, Microsoft Office y muchas más.
- Múltiples formas de automatizar tareas repetitivas, incluyendo el envío de formularios, las actualizaciones de estado y la asignación de tareas.
- Un centro de ayuda en línea detallado, seminarios web y soporte para ayudarle a aprovechar al máximo la plataforma.
- Una función dinámica de metas para alinear al equipo con los OKR y realizar el seguimiento del progreso de múltiples maneras.
- Múltiples vistas para organizar un CRM con listas, tableros Kanban, tablas y mucho más.
- Asignación de tareas a múltiples personas asignadas para una transparencia total en todo el progreso.
- Estados de tareas personalizados para ver de un vistazo las actualizaciones instantáneas del progreso.
- Creador de formularios con función de arrastrar y soltar y personalización de la marca.
- Una amplia biblioteca de plantillas para cada caso de uso.
Limitaciones de ClickUp
- Tantas herramientas de colaboración potentes pueden suponer una curva de aprendizaje para algunos usuarios.
- No todas las vistas están disponibles en la app móvil, por el momento.
Precios de ClickUp
- plan Free Forever
- Plan Unlimited: 5 $ por usuario al mes.
- Plan Business: 12 $ por usuario al mes.
- Plan Business Plus: 19 $ por usuario al mes.
- Plan Enterprise: ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 6500 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 3500 opiniones)
Descubra cómo ClickUp Forms optimiza el trabajo de los equipos de software !
2. SurveyMonkey
SurveyMonkey es un creador de formularios en línea con una interfaz intuitiva y fácil de usar para crear formularios atractivos y recopilar datos de los encuestados. Con SurveyMonkey, los usuarios disponen de una variedad de tipos de preguntas, incluyendo preguntas de opción múltiple, escala de valoración, preguntas de matriz, respuestas abiertas y mucho más.
A diferencia de Microsoft Forms, SurveyMonkey ofrece diversas opciones de personalización, como temas, logotipos, colores y fuentes, para conseguir un aspecto profesional y acorde con la marca. SurveyMonkey también ofrece la posibilidad de recopilar respuestas a formularios en línea o por correo electrónico. Con las potentes herramientas de análisis incluidas en la plataforma, los usuarios pueden revisar los datos de las respuestas y extraer información significativa.
Las mejores funciones de SurveyMonkey
- Biblioteca de uso compartido de elementos de formularios para encuestas de marca.
- Logotipo personalizado, colores y URL de la encuesta.
- Cuestionarios con comentarios personalizados
- Haga clic en la visualización de datos del mapa.
- Herramientas avanzadas de lógica de encuestas
Limitaciones de SurveyMonkey
- El plan básico tiene un límite de 50 000 respuestas al año.
- Los planes más caros ofrecen formularios ilimitados.
Precios de SurveyMonkey
- Equipo Advantage: 25 $ por usuario al mes.
- Equipo Premier: 75 $ por usuario al mes.
- Enterprise: póngase en contacto con SurveyMonkey para obtener más información.
Valoraciones y reseñas de SurveyMonkey
- G2: 4,4/5 (más de 18 400 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 9600 opiniones)
3. Google Forms
La siguiente alternativa a Microsoft Forms es Google Forms, una herramienta de recopilación de datos que se utiliza para crear encuestas, cuestionarios, sondeos, formularios y otros tipos de formularios. Su editor de arrastrar y soltar permite a los usuarios crear formularios de varias páginas con distintos tipos de preguntas, como preguntas de opción múltiple, cuadros de texto, casillas de selección, menús desplegables y mucho más.
Los formularios en línea se recopilan de forma segura en una base de datos que se puede gestionar y visualizar fácilmente a través de las Hojas de cálculo de Google. Con su interfaz fácil de usar y sus amplias funciones, Google Forms es una sencilla herramienta de encuestas para recopilar opiniones de los clientes.
Las mejores funciones de Google Forms
- Inteligencia integrada para establecer reglas de validación de respuestas.
- Plantillas, incluyendo encuestas y cuestionarios.
- Formularios usados de forma compartida por correo electrónico, enlace o sitio web.
- Resúmenes automáticos para analizar las respuestas.
- Creador de formularios personalizados
Limitaciones de Google Forms
- El soporte en línea 24/7 y los foros de la comunidad solo están disponibles en los planes de pago.
- Funcionalidad de personalización limitada.
Precios de Google Forms
- Personal: Versión gratuita
- Empresa Inicio: 6 $ por usuario al mes, compromiso de un año.
- Business Standard: 12 $ por usuario al mes, compromiso de un año.
- Business Plus: 18 $ por usuario al mes, compromiso de un año.
- Enterprise: ponte en contacto con Google para obtener más información.
Valoraciones y reseñas de Google Forms
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (más de 10 200 opiniones)
¡Compare Google Forms con Microsoft Forms!
4. Wufoo
Wufoo es una plataforma en línea para la creación y el alojamiento de formularios que permite a los usuarios crear encuestas, formularios de contacto, formularios de registro y mucho más. También proporciona a los usuarios herramientas para cobrar pagos y almacenar datos. Wufoo es fácil de usar, ya que permite a los usuarios arrastrar y soltar elementos en plantillas prediseñadas o empezar desde cero.
La herramienta también ofrece análisis detallados y la posibilidad de personalizar los formularios con CSS y HTML personalizados. Wufoo es una herramienta estupenda para recopilar datos de clientes, gestionar proyectos, realizar el seguimiento de los pagos y mucho más.
Las mejores funciones de Wufoo
- Notificaciones en tiempo real cuando un formulario está completado.
- Diseñador de temas con diseños predefinidos o personalizados.
- Exportación de datos a software de hojas de cálculo.
- Integraciones con proveedores de pagos
- Automatización del flujo de trabajo con CRM
Limitaciones de Wufoo
- Planes de precios caros en comparación con otras alternativas a Microsoft Forms.
- Número limitado de integraciones nativas.
Precios de Wufoo
- Versión gratuita
- Starter: 14,08 $ al mes, con una facturación anual de 169 $.
- Profesional: 29,08 $ al mes, con una facturación anual de 349 $.
- Avanzado: 74,08 $ al mes, con una facturación anual de 889 $.
- Ultimate: 183,25 $ al mes, con una facturación anual de 2199 $.
Valoraciones y reseñas de Wufoo
- G2: 4,2/5 (más de 290 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)
5. FormAssembly
FormAssembly es un creador de formularios en línea diseñado para optimizar el proceso de recopilación de datos y envío de formularios. Proporciona a los equipos las herramientas necesarias para crear formularios interactivos en línea con una interfaz de arrastrar y soltar. Las funciones de FormAssembly incluyen plantillas de diseño personalizables, comprobaciones lógicas integradas, compatibilidad con funciones avanzadas como la carga de archivos y los pagos en línea, y almacenamiento y elaboración de informes de datos con seguridad.
La plataforma también se integra con varios servicios de terceros para proporcionar funciones y opciones adicionales, como pagos en línea. Estas integraciones son imprescindibles para las empresas que desean vender sus productos o servicios y cobrar a través de encuestas en línea o formularios de pedido.
Las mejores funciones de FormAssembly
- Integraciones con Salesforce, HTTPS Connector, Paypal y mucho más.
- Paneles de administradores y confirmaciones personalizables.
- Editor de temas para personalizar el aspecto y la sensación.
- Formularios de varias páginas y lógica condicional.
- Gráficos e informes
Limitaciones de FormAssembly
- Carece de una variedad de temas y personalización avanzada para formularios complejos.
- Dirigido a equipos que utilizan Salesforce.
Precios de FormAssembly
- Póngase en contacto con FormAssembly para obtener más información.
Valoraciones y reseñas de FormAssembly
- G2: 4,4/5 (más de 350 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 30 opiniones)
6. Jotform
Jotform es un software de creación de formularios y encuestas que permite a los equipos ejecutar formularios, encuestas y sondeos sin esfuerzo. Se puede utilizar para una amplia gama de fines, como recopilar opiniones de los clientes, recopilar datos para proyectos de investigación y realizar estudios de mercado.
Con el intuitivo editor de arrastrar y soltar de JotForm, los usuarios pueden diseñar fácilmente formularios y encuestas, añadir diversas preguntas y elementos, y compartirlos por correo electrónico o incrustarlos en cualquier sitio web. El software también ofrece a los equipos acceso a potentes herramientas de análisis para supervisar el rendimiento de los formularios en tiempo real y obtener información valiosa a partir de sus datos.
Las mejores funciones de Jotform
- Gestión del envío de formularios
- Opción de formulario prellenado
- Eliminación automática de envíos
- Integraciones CRM
- Formularios con código QR
Limitaciones de Jotform
- Los scripts de formularios pueden ralentizar tu sitio web en ocasiones.
- Planes de precios caros con límites en el número de formularios.
Precios de Jotform
- Starter: versión gratuita
- Bronce: 34 $ al mes, facturado anualmente.
- Silver: 39 $ al mes, facturado anualmente.
- Gold: 99 $ al mes, facturado anualmente.
- Enterprise: póngase en contacto con Jotform para obtener más información.
Valoraciones y reseñas de Jotform
- G2: 4,7/5 (más de 1600 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 1300 opiniones)
7. Qualtrics
La siguiente alternativa a Microsoft Forms es Qualtrics, un software de encuestas en línea y una plataforma de gestión de experiencias diseñada para ayudar a las organizaciones a recopilar y analizar datos. Permite a los usuarios crear, distribuir y analizar encuestas en varios formatos con potentes opciones de personalización.
Con Qualtrics, los usuarios pueden realizar un seguimiento rápido de las respuestas a las encuestas, crear informes y gráficos, exportar datos a otros programas e integrar encuestas en sitios web y aplicaciones móviles. Qualtrics permite a las organizaciones obtener rápidamente información en tiempo real sobre la satisfacción, las preferencias y el comportamiento de los clientes.
Las mejores funciones de Qualtrics
- Herramienta de búsqueda para encontrar preguntas y bloques dentro del formulario.
- Más de 12 tipos de preguntas para crear diferentes formularios web.
- Generador de respuestas de muestra
- Herramientas de encuestas para exportar
- Preguntas con números automáticos
Limitaciones de Qualtrics
- Carece de opciones de personalización en comparación con otras alternativas a Microsoft Forms, como ClickUp y SurveyMonkey.
- Los formularios deben adjuntarse al proyecto.
Precios de Qualtrics
- Póngase en contacto con Qualtrics para obtener más información.
Valoraciones y reseñas de Qualtrics
- G2: 4,4/5 (más de 2600 opiniones)
- Capterra: 4,8/5 (más de 390 opiniones)
8. Zoho Forms
Zoho Forms es una herramienta de encuestas en línea diseñada para ayudar a los usuarios a crear formularios rápidamente. Ofrece potentes funciones, como lógica condicional, personalización de marca y múltiples tipos de envío. Con un amplio intervalo de plantillas, opciones de personalización y funciones de exportación, Zoho Forms permite a los equipos crear formularios en línea a su manera.
Con Zoho Forms, puede crear e integrar fácilmente formularios personalizados en otras aplicaciones, como soluciones de CRM y contabilidad. Además, puede utilizarlo para realizar la automatización de tareas y ahorrar tiempo en la entrada de datos.
Las mejores funciones de Zoho Forms
- Integraciones con Mailchimp y Zoho Campaigns para la distribución de formularios.
- Lógica de salto basada en respuestas anteriores.
- Seguimiento UTM para la generación de clientes potenciales.
- Notificaciones por correo electrónico y SMS
- Más de 30 tipos de campos
Limitaciones de Zoho Forms
- Las herramientas de gestión de tareas están disponibles en los planes más caros.
- Opciones limitadas de plantillas de formularios
Precios de Zoho Forms
- Versión gratuita
- Básico: 10 $ al mes, facturado anualmente.
- Estándar: 25 $ al mes, facturado anualmente.
- Profesional: 50 $ al mes, facturado anualmente.
- Premium: 90 $ al mes, facturado anualmente.
Valoraciones y reseñas de Zoho Forms
- G2: 4,4/5 (más de 100 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 100 opiniones)
9. Typeform
Typeform es un creador de formularios que permite a los usuarios crear atractivos formularios web y encuestas para clientes. Ofrece una amplia gama de plantillas prediseñadas y opciones de personalización. La plataforma también proporciona funciones avanzadas, como potentes herramientas de análisis para realizar el seguimiento y analizar las respuestas a sus formularios.
Typeform es una herramienta excelente para que empresas, organizaciones y particulares recopilen datos de forma rápida y precisa. Gracias a su interfaz intuitiva, cualquiera puede crear encuestas atractivas sin necesidad de tener conocimientos avanzados de programación ni experiencia en diseño.
Las mejores funciones de Typeform
- Integraciones con Zapier, Google Analytics, HubSpot y mucho más.
- Personalización de campos ocultos en los envíos de formularios.
- Función de ramificación de preguntas/salto lógico
- Referencias de preguntas personalizadas
- Interacciones con vídeos
Limitaciones de Typeform
- Capacidades de elaboración de informes limitadas en los planes de precios Basic y Plus.
- Las funciones de colaboración están disponibles en los planes más caros.
Precios de Typeform
- Básico: 25 $ al mes, facturado anualmente.
- Plus: 50 $ al mes, facturado anualmente.
- Empresas: 83 $ al mes, facturado anualmente.
- Enterprise: ponte en contacto con Typeform para obtener más información.
Valoraciones y opiniones sobre Typeform
- G2: 4,5/5 (más de 640 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 750 opiniones)
10. Paperform
Paperform es un creador de formularios en línea con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar para crear formularios desde cero o a partir de plantillas prediseñadas. Paperform también ofrece una amplia gama de opciones de personalización para los formularios, incluyendo colores, fuentes, logotipos y mucho más, para que los equipos puedan crear un formulario con el aspecto exacto que desean.
Paperform también ayuda a los equipos a ahorrar tiempo con sus herramientas de automatización integradas. Los equipos pueden utilizar la integración de Paperform con Zapier para crear flujos de trabajo automatizados que conecten sus formularios con aplicaciones y servicios populares, como plataformas de marketing por correo electrónico y CRM. Esto facilita a los equipos sacar el máximo partido a sus datos.
Las mejores funciones de Paperform
- Bibliotecas Unsplash y GIPHY integradas para crear formularios.
- Integraciones con herramientas de gestión de tareas
- Sincronización con Google Calendar para la programación
- Más de 100 formularios online predefinidos.
- Automatización del flujo de trabajo
Limitaciones de Paperform
- Curva de aprendizaje pronunciada para aprender a utilizar las funciones en comparación con otras alternativas a Microsoft Forms.
- Sin usuarios en los planes Essentials y Pro.
Precios de Paperform
- Essentials: 20 $ al mes, facturados como 240 $ al año.
- Pro: 40 $ al mes, facturados como 480 $ al año.
- Agencia: 135 $ al mes, facturados como 1620 $ al año.
Valoraciones y reseñas de Paperform
- G2: 4,5/5 (más de 40 opiniones)
- Capterra: 4,8/5 (más de 80 opiniones)
¿Busca más herramientas para crear formularios? ¡Eche un vistazo a estas alternativas a Formstack!
Simplifique su proceso de recopilación de datos con ClickUp Formularios.
ClickUp es una potente plataforma de productividad todo en uno y la mejor alternativa a Microsoft Forms. Su generador de formularios flexible y personalizable, su lógica condicional y sus funciones de personalización lo convierten en una herramienta excelente para que equipos de todos los tamaños optimicen su proceso de recopilación de datos y mejoren sus flujos de trabajo. ??
Con ClickUp, los gestores de proyectos tienen a su alcance herramientas para automatizar tareas repetitivas, asignar miembros del equipo a formularios específicos y obtener información valiosa a partir de análisis en tiempo real.
Además, las integraciones de ClickUp con otras herramientas y aplicaciones permiten funciones aún más potentes. ¡Crea una cuenta en ClickUp hoy mismo para empezar!