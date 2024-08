10 mejores alternativas y competidores de Jotform en 2024

¿Están sus encuestas en línea optimizadas para móviles?

Las empresas modernas utilizan formularios digitales para recopilar información a nivel de cliente y dentro de sus organizaciones. En consecuencia, el acceso móvil es más importante que nunca en nuestra vida cotidiana y nuestro trabajo. Queremos ser más rápidos mejorando los flujos de trabajo y llegando al público en cualquier momento y lugar. 📲 🌎

Jotform, un completo creador de formularios digitales fundado en 2006, ha resuelto este problema para 10 millones de usuarios hasta la fecha. Jotform facilita la recopilación de datos y pagos en línea para que las empresas sean más productivas.

Sin embargo, con las diversas opciones de personalización, las más de 10.000 plantillas de formularios y las integraciones disponibles que ofrece Jotform, las empresas necesitan un verdadero plataforma de productividad para fusionar la recopilación de datos y la gestión de tareas.

En este artículo, repasaremos diez de las mejores alternativas a Jotform y cubriremos sus características, pros, contras y precios para encontrar la que mejor se adapte a las necesidades de tu equipo.

¿Qué es Jotform?

Jotform es un completo creador de formularios en línea que facilita la creación de formularios sólidos y la recopilación de datos importantes.

vía Jotform Los usuarios pueden crear fácilmente formularios en línea eligiendo entre tres opciones:

Empezar desde cero Elegir entre miles de plantillas disponibles Importar un formulario existente

Características principales de Jotform

La función de barra de búsqueda permite a los usuarios escribir los primeros caracteres del nombre de un elemento para que se rellene automáticamente

Integraciones de procesamiento de pagos disponibles en más de 30 programas de pago populares

Seleccione entre cientos de elementos de widget, como Firma electrónica, Cálculo de formularios, Términos y condiciones, etc

La interfaz de arrastrar y soltar permite a los usuarios crear formularios personalizados y creativos

Limitaciones de Jotform

Los scripts de formularios pueden ralentizar sus sitios web en ocasiones

Versión gratuita limitada

Las 10 mejores alternativas a Jotform

1. ClickUp

Acceda a ClickUp desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento ClickUp es la plataforma de productividad definitiva que permite a los equipos gestionar proyectos, colaborar de forma más inteligente y reunir todo el trabajo en una sola herramienta. Tanto si eres nuevo en el mundo de las aplicaciones de productividad como si eres un gestor de proyectos experimentado, la personalización de ClickUp puede adaptarse a cualquier tamaño de equipo -desde pequeñas empresas hasta grandes compañías- para crear el mejor flujo de trabajo. Formularios en ClickUp elimine el trabajo manual agilizando sus procesos de creación y admisión. Personalice la marca del formulario, elija entre una selección de campos personalizados y añada etiquetas de formulario a la descripción de la tarea, y más ¡! A continuación, vea cómo las respuestas de su encuesta se convierten automáticamente en tareas procesables en una lista ClickUp.

Cree potentes formularios para recopilar información y crear tareas en ClickUp

Características principales de ClickUp

¿Conoce ya el nombre, el correo electrónico u otros datos de su encuestado? Introdúzcalos previamente en el formulario para que no tengan que rellenarlo

Elija qué notificaciones automáticas recibe y en qué dispositivos, para estar siempre al tanto

Distribuya fácilmente los formularios copiando el enlace directo y compartiéndolo con ellos o incorpore el formulario a una página mediante el código HTML

Personaliza el envío de formularios con opciones adicionales, como campos ocultos o la asignación automática de envíos a alguien de tu espacio de trabajo

Activa o desactiva si quieres que tu formulario esté activo

Profesionales del clic

Mantenga todas sus conversaciones en un solo lugar enviar y recibir correos electrónicos directamente desde las tareas de ClickUp

Elija entre 100 integraciones nativas junto con miles disponibles a través de Zapier e Integromat

Planifique, gestione y realice el seguimiento de su formulario Objetivos de alto nivel

Invitar a cualquiera a tu ClickUp y colaboraConectar .

*Personal Creación de contenidos en Google Docs, Sheets, Slides, Forms Google Drive Almacenamiento seguro en la nube (15 GB/por usuario) Google Meet Videoconferencias y conferencias de voz (100 participantes) Gmail Correo electrónico seguro y mucho más

Estándar para empresas: 12 $/usuario al mes Google Drive Almacenamiento seguro en la nube (2 TB por usuario) Unidades compartidas para el equipo Google Meet Videoconferencias y conferencias de voz (150 participantes) Correo electrónico empresarial personalizado, etc



Valoraciones de los clientes de Google Forms

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (más de 8.560 opiniones)

**Comparar

Jotform vs. Google Forms

vía Formulario El siguiente en nuestra lista de alternativas a Jotform es Typeform. Typeform un creador de formularios en línea, tiene una función de lógica condicional incorporada que crea un toque personal con los encuestados.

Características principales de Typeform

Las bibliotecas de fotos y vídeos le ayudan a crear formularios atractivos

Construir diferentes rutas de preguntas para adaptar sus formularios con saltos lógicos

Añada un identificador de píxel de Facebook o un fragmento de código de Google Tag Manager para el análisis del sitio

Profesionales de Typeform

Integre su cuenta Typeform con docenas de aplicaciones

Activar acciones al enviar o redirigir audiencias a cualquier sitio web

Typeforms ilimitados en el plan gratuito

Contras de Typeform

No hay funciones de gestión de proyectos para integrar con los flujos de trabajo

La marca Typeform está presente en todos los planes excepto en el plan Premium

La interfaz se retrasa al crear formularios largos y complicados

Precios de Typeform

*Gratis $0 Consulte con Typeform las características del plan gratuito

*Básico $29/mes 100 respuestas/mes incluidas Un usuario Bifurcación de preguntas/Saltos lógicos Recibir cargas de archivos (1GB de almacenamiento), y más

Plus $59/mes 1.000 respuestas/mes incluidas Tres usuarios Redirección al finalizar Subida de archivos (2 GB de almacenamiento), etc

*Empresa 99 $/mes 10.000 respuestas/mes incluidas Cinco usuarios Google Tag Manager Reciba cargas de archivos (4 GB de almacenamiento), y más



Valoraciones de clientes deypeform

G2: 4,5/5 (más de 480 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 460 opiniones)

Check out this **Tipos de Formularios vs Google Forms **Guía comparativa

5. Paperform

vía FormularioFormulario es una alternativa versátil de Jotform con una variedad de características, incluyendo la capacidad de automatizar procesos de pagos, gestionar reservas y crear potentes formularios.

Características principales de Paperform

Más de 600 plantillas pre-construidas y soporta firmas electrónicas

Integraciones nativas y conexiones con más de 3.000 aplicaciones a través de plataformas de terceros (como Zapier)

Completamente personalizable: crea tus propios temas, elige tu paleta de colores e incrusta contenido donde quieras

Paperform Pros

Las pasarelas de pago funcionan con Stripe, Square, Braintree y PayPal Business

Asolución sin código que ofrece a los usuarios la posibilidad de gestionar cualquier proyecto, desde aceptar pagos hasta recopilar información y organizar reservas.

Un editor que permite una personalización casi ilimitada y flujos de trabajo avanzados

Contras de Paperform

Las plantillas de Paperform sólo son visibles a través del registro para una prueba gratuita

No hay plan gratuito disponible

No hay funciones de gestión de proyectos para integrar las respuestas en los flujos de trabajo

Precios del formulario en papel

Básico $24/mes Formularios ilimitados Un usuario Una cuenta de pago Tamaño máximo de archivo 10 MB/archivo, y más

*Pro $44/mes Puede eliminar la marca Paperform Un usuario Tres cuentas de pago Tamaño máximo de archivo 1 GB/archivo, y más

*Agencia $159+/mes Puede eliminar Paperform Branding Cinco usuarios (Usuarios adicionales +$5/mes) Cuentas de pago ilimitadas Tamaño máximo de archivo 1 GB/archivo, y más



Valoraciones de los clientes de Paperform

G2: 4,6/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 70 opiniones)

¿Busca más software de formularios? Echa un vistazo a esto_ **Lista de alternativas a Formstack !

6. Zoho Forms

vía Formularios Zoho Zoho Forms es un software dedicado a la creación de formularios con un sistema de recopilación de datos front-end accesible en cualquier dispositivo.

Características principales de Zoho Forms

Active notificaciones condicionales por correo electrónico o SMS desde su formulario en línea cada vez que se envíe o actualice un nuevo registro

Medir el rendimiento de un formulario y optimizar según sea necesario

Incrusta formularios en páginas web o compártelos con un enlace público

Formularios Zoho Pros

Crear formularios offline

Automatiza la asignación de tareas

Establecer un flujo de trabajo de firma electrónica

Contras de Zoho Forms

Opciones limitadas de plantillas de formularios

Las funciones básicas requieren planes de pago

Atención al cliente limitada

Precios de Zoho Forms

*Básico $12/mes Un usuario Formularios ilimitados 10.000 envíos/mes Informes ilimitados, etc

*Estándar 30 $/mes 25.000 envíos/mes Informes ilimitados Integración de pagos 2 GB de almacenamiento, y más

Profesional 60 $/mes 75.000 envíos/mes Temas integrados y personalizados Aprobaciones y tareas 5 GB de almacenamiento, y más

Premium $110/mes 150.000 envíos/mes Aprobaciones y tareas Auditoría de registros 10 GB de almacenamiento, y más



Valoraciones de los clientes de Zoho Forms

G2: 4.4/5 (70+ opiniones)

Capterra: 4.4/5 (60+ opiniones)

7. FormAssembly

vía FormAssembly La siguiente alternativa a Jotform es FormAssembly, una plataforma de formularios web y recopilación de datos con sólidas capacidades de mapeo con Salesforce.

Características principales de FormAssembly

Recopile información de pago con un conector de pago aprobado por FormAssembly

Utilice campos condicionales paraagilizar el proceso para los usuarios

Empezar con una plantilla prefabricada para disponer de un marco sólido

FormAssembly Pros

Divida formularios largos en varias páginas

Insertar CSS personalizado

Incrustar formularios con código HTML u otros métodos de publicación

Conjunto de formularios Cons

No hay plan gratuito disponible

Tipos de campos de pregunta limitados

No es adecuado para pequeñas organizaciones que necesitan funciones de gestión de proyectos

Precios de FormAssembly

FormAssembly no tiene un plan gratuito, y los planes de pago empiezan en 89 $/mes para un usuario, incluyendo soporte 24/7, constructor de arrastrar y soltar, API para desarrolladores y más.

Valoraciones de los clientes de FormAssembly

G2: 4,4/5 (más de 260 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 20 opiniones)

8. ProProfs Survey Maker

vía Encuesta ProProfsProProfs Encuesta Maker es un software en línea para todos los niveles de habilidad para crear y diseñar cuestionarios y encuestas profesionales.

Características principales de ProProfs Survey Maker

Integrar informes avanzados con CRM y automatización de marketing

Añade puntuación y ramificación a las preguntas de la encuesta

Cree encuestas NPS rápidamente y prográmelas para su distribución automática

Profs Survey Maker Pros

Seleccione entre cientos de plantillas de formularios para empezar

Cree cuestionarios con puntuación y cuestionarios de personalidad

Personaliza la apariencia de los cuestionarios con cientos de opciones

Contras de Profs Survey Maker

No hay administradores en el plan gratuito para crear y gestionar los usuarios de la cuenta

Las características básicas requieren la actualización a los planes de pago

Diseñado para equipos de marketing y planificación de eventos

Precios deProfs Survey Maker

*Gratis 0 Diez respuestas/mes Encuestas ilimitadas

Esenciales $0.10/respuesta por mes Logotipo, marca y temas Pantalla de bienvenida y agradecimiento personalizada Notificación por correo electrónico a los encuestados, etc

Premium: 0,20 $/respuesta al mes Puntuación de encuestas Lógica de ramificación y salto Licencia personalizada, seguridad empresarial, propiedad, etc



Valoraciones de los clientes de Profs Survey Maker

G2: 4,2/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 5 opiniones)

9. SurveyMonkey

vía SurveyMonkey SurveyMonkey es otra plataforma de formularios en línea de nuestra lista con diversos planes disponibles para que individuos o equipos creen encuestas, cuestionarios y sondeos para cualquier público.

Características principales de SurveyMonkey

Obtén información rápida con gráficos y resúmenes automáticos

Elija entre preguntas de muestra escritas por expertos para incluir en sus encuestas

Utilice controles de permisos flexibles para compartir encuestas de forma segura

Pros de SurveyMonkey

Exporte sus datos en formatos populares como CSV, XLS, PDF, PPT y SPSS

Seleccione entre docenas de temas de encuesta y ajuste los diseños

Mida las respuestas comparándolas con puntos de referencia del sector

SurveyMonkey Cons

La interfaz del formulario puede ser difícil de navegar mientras se crean campos complejos

No es adecuado para organizaciones que no necesitan un gran volumen de formularios

Los planes de precios son caros en comparación con otros programas de encuestas en línea

Precios de SurveyMonkey

Los usuarios pueden elegir entre un plan gratuito, tres planes personales a partir de 32 $/mes y tres planes para empresas a partir de 25 $/usuario al mes para obtener el mejor valor por su tiempo y dinero.

Valoraciones de los clientes de SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (más de 17.440 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (8.790+ opiniones)

10. Pardot

vía Pardot La última alternativa de Jotform en la lista es Pardot, una solución de automatización de marketing con funciones avanzadas de creación de formularios para apoyar sus objetivos de canalización.

Características principales de Pardot

Cree listas de registro, inscripciones a eventos, solicitudes, etc

Alterne las opciones de visualización para mostrar campos cuando se completen otros campos anteriores

Divida formularios largos en múltiples formularios cortos

Pardot Pros

Acceso ilimitado a la Base de Conocimientos de Pardot

Contras de Pardot

No hay plan gratuito disponible

No hay capacidades de colaboración cruzada para la gestión de proyectos

No es adecuado para pequeñas organizaciones que necesitan formularios rápidos y sencillos

Precios de Pardot

Crecimiento: 1.250 $/mes/hasta 10.000 contactos (facturación anual) 50 formularios y 50 páginas de destino Integrado calendario de marketing Seguimiento de publicaciones sociales Lead scoring, calificación y más

Más 2.500 $/mes/hasta 10.000 contactos (facturados anualmente) Análisis avanzado de correo electrónico, renderización de correo electrónico y análisis de vista previa Diez cuadros de mando del historial de interacción B2B análisis de marketing Integración con Google AdWords, y más

Avanzado: 4.000 $/mes/hasta 10.000 contactos (facturación anual) 150 reglas de automatización seguimiento de 1.000 palabras clave SEO Puntuación predictiva de clientes potenciales Funciones y permisos de usuario personalizados, y mucho más

*Premium 15.000 $/mes/hasta 75.000 contactos (facturados anualmente) Modelos de atribución multitoque Información sobre campañas 20 dominios de vanidad SSL / dominios de seguimiento Dirección IP dedicada y mucho más



Valoraciones de clientes de Pardot

G2: 4,4/5 (17.340+ opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 560 opiniones)

Qué buscar en una alternativa a Jotform

Jotform es excelente para crear formularios, pero estás aquí porque necesitas una herramienta más rica en funciones para gestionar también tus tareas.

Hay muchas herramientas de creación de formularios disponibles hoy en día. Sin embargo, sólo unas pocas igualan las capacidades de Jotform y las superan en otros aspectos.

Hemos creado una lista de comprobación para destacar las características que debe buscar para elegir la mejor alternativa a Jotform. ⬇️

Gestión de presupuestos

Serás más preciso con una herramienta de software de creación de formularios que admita presupuestos y gastos cuando recaudes dinero de los formularios. **Gestión de recursos Para la planificación y ejecución de los proyectos es necesario disponer de una visibilidad completa de los recursos, a fin de establecer calendarios realistas para los equipos encargados de la creación y el análisis de formularios.

**Acceso de invitados

Tanto si se trata de partes interesadas externas como de quienes responden a los formularios, la concesión de acceso a cuentas con permisos específicos elimina las preguntas y respuestas por correo electrónico. **Seguimiento de objetivos Mejore la toma de decisiones con análisis del rendimiento de formularios y la satisfacción del cliente para aumentar el valor empresarial.

**Soporte de software gratuito

No es sostenible (ni necesario) aprender todo sobre su herramienta de software, así que cuando se encuentre atascado en una situación, el servicio de atención al cliente debe estar ahí 24/7/365.

La mejor alternativa a Jotform: ClickUp

Las características únicas de ClickUp se adaptan a empresas de todos los sectores y tamaños, eliminando la necesidad de múltiples aplicaciones para productividad . Cree y personalice un formulario ClickUp para compartirlo con cualquier persona dentro o fuera de su organización.

Cree hoy mismo su formulario ClickUp en cuestión de minutos y avance en su próximo proyecto 🚀