Las 10 mejores alternativas a Google Forms en 2024 (gratuitas y de pago)

¿Buscas excelentes alternativas a Google Forms?

Google Forms es un creador de formularios fácil de usar que te ayuda a crear encuestas, cuestionarios y sondeos en línea rápidamente.

Sin embargo, su simplicidad viene a costa de la funcionalidad, y no puede manejar la mayoría de las necesidades avanzadas de creación de formularios que todos necesitamos.

Pero no se preocupe.

En este artículo, veremos algunas limitaciones significativas de Google Forms, luego cubriremos diez fantásticas alternativas y exploraremos sus características clave, ventajas, desventajas, precios y calificaciones.

¿Qué es Google Forms?

Google Forms es una herramienta de formularios que te ayuda a crear y compartir encuestas y formularios en línea.

Está disponible de forma gratuita y viene con:

Varias plantillas

Opciones de tipo de campo

Secciones de formulario

Lógica condicional

Pestaña de respuestas

Diferentes tipos de preguntas (como las de opción múltiple)

a través de Google Forms

Inscripciones a eventos

3. Wufoo

A través de Wufoo

Wufoo es un creador de formularios en línea de arrastrar y soltar que puede crear un formulario de contacto, un formulario de encuesta o un formulario de inscripción a un evento.

pero, ¿esta _alternativa a Google Forms hará que te pongas woohoo encantado? 😍

Características principales de Wufoo

Diseñador de temas para crear una plantilla de formulario personalizada que refleje tu marca

La exportación de datos te permite trasladar los datos del formulario a una aplicación de hoja de cálculo para su análisis

Sus automatizaciones pueden transferir los datos de tu formulario directamente a un CRM, sistema de automatización de marketing, etc.

Ventajas de Wufoo

Te permite cobrar pagos directamente a través del formulario

Permite a tu público subir archivos de cualquier formato a un formulario web

Los formularios son seguros, ya que están cifrados con encriptación SSL de 256 bits

Contras de Wufoo

Algunas funciones, como la creación de un formulario con varias columnas, requieren conocimientos de codificación

Es posible que tengas dificultades para incrustar tus formularios en una página web

Versión gratuita limitada

Precios de Wufoo

*Gratis Cinco formularios 100 entradas Diez campos 100 solicitudes API, y más

Inicio 14,08 $/mes Diez formularios 1.000 entradas Campos ilimitados 10.000 solicitudes API, y más

14,08 $/mes Profesional 29,08 $/mes Ilimitados formularios 5.000 entradas Cinco usuarios 25.000 solicitudes API 5 GB de almacenamiento, y más

29,08 $/mes Avanzado $74.08/mes 25.000 entradas Diez usuarios 50.000 solicitudes API 10 GB de almacenamiento de archivos Soporte prioritario, y más

$74.08/mes Última oferta: 183,25 $/mes 100.000 entradas 20 usuarios 100.000 solicitudes API 20 GB de almacenamiento, y más

183,25 $/mes

Reseñas de Wufoo:

"En general disfruto usando este formulario, y actualmente tengo 6 formularios que uso anualmente, que son fáciles de actualizar cada año. Sólo sugeriría un mejor método para la parte de personalización con enlaces e inserciones de campos." - Revisión verificada de Capterra "Si bien este software es excelente para hacer que formularios simples se vean muy bien dentro de páginas web existentes, no tiene la potencia necesaria para formularios más complejos con mucha lógica y opciones involucradas. Debido a esto, Wufoo no puede ser la única solución para nuestras necesidades de formularios web y seguimos necesitando otros productos para realizar las tareas más complicadas." - Revisión verificada de Capterra

💬Valoraciones de clientes de Wufoo

Capterra: 4.4/5 (170+ opiniones)

4.4/5 (170+ opiniones) G2: 4,2/5 (260+ opiniones)

4. Formstack

A través de Formstack

Formstack es principalmente una plataforma de productividad en el lugar de trabajo que le permite construir formularios de pedidos , formularios de encuestas y cuestionarios.

Sin embargo, ¿son sus características stacked a tu favor? 🎇

Formstack Características principales

Constructor de formularios en línea de arrastrar y soltar para crear hermosas formas sin códigos

Lógica condicional que muestra u oculta un campo de formulario basado en la entrada del usuario

Puede utilizar URLs de formularios personalizadas para aumentar la notoriedad de la marca

Ventajas de Formstack

Puede importar fácilmente formularios de otras plataformas a su creador de formularios en línea

Formularios compatibles que se adaptan a cualquier escritorio o dispositivo móvil

Información práctica para mejorar las tasas de generación de clientes potenciales y optimizar su estrategia de marketing

Formstack Contras

El constructor de formularios puede ser difícil de usar para la mayoría de los usuarios novatos

No hay plan gratuito disponible, y sólo hay una prueba gratuita que termina en 14 días

Los planes de pago no ofrecen un número ilimitado de formularios

Precios de Formstack

Formstack ofrece cuatro planes de precios:

Starter $50/mes Un usuario 20 formularios 1.000 envíos Soporte offline para formularios y carga de archivos, y más

$50/mes Equipos 83 $/mes Cinco usuarios 100 formularios 10.000 envíos 2 GB de almacenamiento, y más

83 $/mes Pro 208 $/mes Diez usuarios 1.000 formularios 100.000 envíos 10 GB de almacenamiento, y más

208 $/mes Empresa: solicite un presupuesto personalizado Admite un número personalizado de usuarios, formularios, envíos, temas y almacenamiento Soporte prioritario Soporte de inicio de sesión único, y más

solicite un presupuesto personalizado

Reseñas de Formstack:

"Me encantó trabajar con Formstack. Excelente servicio al cliente y tiempos de respuesta de ayuda también - que hizo la solución de los pocos problemas que tuvimos muy libre de dolor." - Opinión verificada de Capterra "Formstack es bastante sencillo de utilizar. Como todos los productos, tiene una curva de aprendizaje bastante pronunciada, pero una vez que lo aprendes no está tan mal." - Revisión verificada de Capterra

💬Valoraciones de los clientes deormstack

Capterra: 4.2/5 (90+ opiniones)

4.2/5 (90+ opiniones) G2: 4.4/5 (230+ opiniones)

Check out these Alternativas a Formstack !

5. Jotform

A través de Jotform /%href/* https://clickup.com/es-ES/blog/33124/alternativas-a-jotform/ Jotform /%href/

es un creador de formularios en línea que le permite construir formularios adaptados a dispositivos móviles y con capacidad de respuesta. Le ayuda a recopilar y acceder rápidamente a la información a través de encuestas, formularios de opinión formularios de pedido, etc.

¿Podemos jot según su ideal alternativa a Google Forms ? ✏

Jotform Características principales

Generador de informes para visualizar y analizar los datos de respuesta de tus formularios

Pasarelas seguras para aceptar pagos a crédito de forma segura en sus formularios

Smart PDF Forms convierte formularios PDF en formularios móviles al instante

Ventajas de Jotform

más de 10.000 plantillas para crear rápidamente tus formularios

Puedes migrar Google Forms a JotForm fácilmente, para que los usuarios no tengan que preocuparse de crear su formulario web desde cero

Integraciones con aplicaciones de Google Workspace, software CRM, listas de marketing por correo electrónico y sistemas de almacenamiento en la nube

Contras de Jotform

La interfaz de usuario no es muy intuitiva y puede resultar difícil de usar

Los scripts de los formularios pueden ralentizar tus sitios web en ocasiones

Versión gratuita limitada

JotForm Precios

JotFrom ofrece cuatro planes de precios:

*Gratis Cinco formularios 100 envíos mensuales 100 MB de espacio de almacenamiento 1.000 visitas mensuales a formularios, y más

Bronce 24 $/mes 25 formularios 1.000 envíos mensuales 10 GB de espacio de almacenamiento 10.000 visitas mensuales a formularios, y más

24 $/mes Plata 29 $/mes 100 formularios 10.000 envíos mensuales 100 GB de espacio de almacenamiento Ilimitadas visualizaciones mensuales de formularios, y más

29 $/mes Oro 79 $/mes Formularios ilimitados 100.000 envíos mensuales 1 TB de espacio de almacenamiento Ilimitadas vistas mensuales de formularios Eliminar la marca Jotform, y más

79 $/mes Empresa: solicite un presupuesto personalizado Todas las funciones del plan Gold Acuerdos de nivel de servicio (SLA) Dominio personalizado Asistencia prioritaria en tiempo real, etc

solicite un presupuesto personalizado

Reseñas de Jotform:

"Me gusta el amplio conjunto de características junto con la facilidad de uso. Un producto SaaS con un alto grado de personalización, muchas funciones y docenas de integraciones podría convertirse rápidamente en algo inmanejable y difícil de usar. Jotform es potente pero sigue siendo intuitivo y fácil de usar." - Revisión verificada de Capterra "Mi experiencia con Jotform ha sido bastante buena Aparte de los contratiempos que tuve al principio, es una aplicación de formularios sólida. Y ya no tengo que preocuparme por ello Puedo dejar que el software haga lo suyo y no necesito modificar las cosas constantemente." - Revisión verificada de Capterra

💬Jotform Valoraciones de clientes

6. Formularios HubSpot

a través de Hubspot Forms

HubSpot es una plataforma CRM full stack que viene con un conjunto de potentes herramientas gratuitas para ayudarte a hacer crecer tu negocio, entre las que también se encuentra un creador de formularios en línea . Puedes crear cinco tipos diferentes de formularios con HubSpot: formularios independientes, formularios incrustados, ventanas emergentes, cajas deslizantes y banners desplegables.

Al igual que Google Forms, HubSpot Forms es de uso gratuito, lo que significa que los usuarios pueden crear tantos formularios como quieran con tantos campos como deseen, sin ningún coste adicional.

Características principales de HubSpot Forms

Acceso al CRM gratuito de HubSpot donde podrás almacenar la información de quienes rellenen tus formularios.

Creador de páginas de aterrizaje (disponible en el plan gratuito).

Constructor de arrastrar y soltar.

Formularios Hubspot Pros

Integración nativa con otras herramientas gratuitas de HubSpot: CRM, email marketing, chat en vivo, etc.

Almacena hasta un millón de contactos y empresas en el CRM de forma gratuita.

Plan gratuito para siempre disponible.

Formularios Hubspot Cons

No hay soporte telefónico o por correo electrónico para los planes gratuitos.

Usted necesita ser un usuario de pago para eliminar la marca HubSpot.

Precios de HubSpot Forms

HubSpot ofrece un plan gratuito para siempre que te permite crear formularios ilimitados y recoger envíos ilimitados. También obtienes acceso a un CRM gratuito, marketing por correo electrónico, páginas de destino, chat en vivo y más herramientas gratuitas

Para acceder a las herramientas más avanzadas de HubSpot y a las funciones de automatización, los planes de pago empiezan a partir de 50$/mes

Reseñas de HubSpot:

"Con Hubspot, intentábamos tener todo nuestro marketing en un solo lugar para evitar crear una telaraña de herramientas. Utilizamos Hubspot para la organización de listas, campañas de correo electrónico por goteo seguimiento de la atribución, publicación de anuncios, servicio de atención al cliente, canal de ventas, campañas por correo electrónico, tickets de servicio, etc." - Revisión verificada de Capterra "Difícil de personalizar formularios de marketing y lo que no dentro de las herramientas de contenido de Hubspot. Son fáciles de usar y no requieren codificación, pero sería mejor considerar otras opciones." - G2Crowd

💬Hubspot Formularios Valoraciones de clientes

Capterra: 4,5/5 para HubSpot Marketing Hub (4.450+ opiniones)

G2: 4,4/5 para HubSpot Marketing Hub (más de 6.650 opiniones)

Nota: HubSpot Forms aparece como parte de HubSpot Marketing Hub en todas las plataformas de reseñas.

7. Formsite

a través de Formsite

Formsite es un software de creación de formularios en línea que permite a los usuarios ver los resultados de formularios relacionados con una función de flujo de trabajo avanzado.

Características principales de Formsite

Publique formularios y encuestas utilizando un código QR o un código de barras 2D

Divide los formularios largos en varias páginas para facilitar su cumplimentación a los encuestados

Ofrece lógica condicional para enviar notificaciones por correo electrónico en función de las respuestas del formulario, etc

Formsite Pros

Crear el formulario con una caja de herramientas completa de más de 40 tipos de elementos

Utilice elementos sólo para administradores para reportar valores ocultos

Añada rápidamente grupos de elementos con los Bloques de Elementos de Formsite

**Contras de Formsite

Nivel de servicio gratuito limitado: 5 formularios, 10 resultados/formulario y 50 MB de espacio de archivo

Interfaz de usuario anticuada

Funciones de personalización limitadas para la creación de formularios

Precios deormsite

Deluxe $21/mes Cinco formularios 500 resultados/formulario 500 MB de espacio Soporte 24/7/365

$21/mes Pro 1 34 $/mes Diez formularios 1.000 resultados/formulario 1 GB de espacio Marca gratis, y más

34 $/mes Pro 2 59 $/mes 25 formularios 2.500 resultados/formulario 2 GB de espacio 1 Sub-usuario, y más

59 $/mes Pro 3 84 $/mes 100 formularios 10.000 resultados/formulario 4 GB de espacio 5 Sub-usuarios, y más

84 $/mes Empresa 209 $/mes 1.000 formularios 50.000 resultados/formulario 10 GB de espacio 20 subusuarios y más

209 $/mes

Reseñas de Formsite:

"Disfruté la construcción de formularios con Formsite y en su mayor parte, puedo hacer todo lo que necesito hacer para apoyar las necesidades de mis clientes de forma rápida y mucho más barato que el desarrollo de software a medida. Yo se lo recomendaría a cualquiera que al menos evaluar en contra de los muchos otros software de construcción de forma como un servicio de tipo de sistemas por ahí." - Revisión verificada de Capterra "He estado usando Formsite en 2 trabajos diferentes y durante años. Es fácil incrustar los formularios y conseguir que se parezcan mucho a como quieres que se vean. Hacer los formularios lógicos nos hace parecer una empresa más grande de lo que somos. Hay una gran cantidad de casos de uso para los formularios de clientes potenciales a las encuestas a las solicitudes de empleo que usamos esto " - Revisión verificada de Capterra

💬 Valoraciones de los clientes de Formsite

G2: 4.6/5 (20+ opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 opiniones)

Check out these plantillas de desarrollo de software !

8. Paperform

A través de FormularioFormulario es una popular alternativa a Google Forms que permite a los usuarios crear soluciones personalizables para automatizar procesos y realizar el trabajo. Esta potente plataforma permite realizar una gran variedad de tareas, desde aceptar pagos hasta gestionar reservas y recopilar información.

Características principales de Paperform

Más de 600 plantillas prediseñadas

Integraciones nativas y conexiones con más de 3.000 apps a través de plataformas de terceros (como Zapier)

Completamente personalizable: crea tus propios temas, elige tu paleta de colores e incrusta contenido donde quieras

Paperform Pros

Las pasarelas de pago están impulsadas por Stripe, Square, Braintree y PayPal Business

Una solución sin código que ofrece a los usuarios la posibilidad de gestionar cualquier proyecto, desde aceptar pagos hasta recopilar información y organizar reservas.

Un editor que permite una personalización casi ilimitada y flujos de trabajo avanzados

Contras de Paperform

Las plantillas de Paperform sólo son visibles a través del registro para una prueba gratuita

No hay plan gratuito disponible

Precios de Paperform

Esenciales $24/mes Formularios ilimitados Un usuario Una cuenta de pago Tamaño máximo de archivo 10 MB/archivo, y más

$24/mes Pro $44/mes Puede eliminar la marca Paperform Un usuario Tres cuentas de pago Tamaño máximo de archivo 1 GB/archivo, y más

$44/mes Agencia 159 $/mes Puede eliminar Paperform Branding Cinco usuarios (Usuarios adicionales +$5/mes) Cuentas de pago ilimitadas Tamaño máximo de archivo 1 GB/archivo, y más

159 $/mes

Reseñas de Paperform:

"Paperform me ha permitido automatizar muchas tareas en mi negocio, liberando horas de mi tiempo cada semana." - Revisión verificada de Capterra "Me encanta Paperform pero por favor consideren formularios interactivos. ¡Por favor! Por favor!" - Revisión verificada de Capterra

💬 Valoraciones de los clientes de Paperform

G2: 4.6/5 (30+ opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 70 opiniones)

9. Formularios Microsoft

A través de Microsoft Aunque técnicamente podría hacer un formulario en Microsoft Word , Formularios Microsoft ofrece un constructor intuitivo de encuestas y cuestionarios con análisis integrados que permiten a los usuarios ver los resultados en tiempo real a medida que se envían.

Características principales de Microsoft Forms

Cree formularios eficaces con herramientas fáciles de usar y sugerencias de diseño claras

Obtenga respuestas rápidas con una encuesta o recopile información más detallada con preguntas ramificadas

Cree y comparta una plantilla de formulario a nivel de plantilla en su entorno MS Teams

Profesionales de Microsoft Forms

Soporte multilingüe

Pre-construidoPlantillas de formularios de Google* Compatible con cualquier navegador y dispositivo

Inteligencia artificial y recomendaciones inteligentes integradas

Contras de los formularios de Microsoft

No dispone de organización por carpetas

Falta de funciones de edición de texto enriquecido, como fuentes en negrita, subrayado, cursiva, subíndices, superíndices, colores y funciones de cálculo

Los encuestados no pueden guardar un formulario en línea para su uso posterior ni actualizar una respuesta enviada

Precios de Microsoft Forms

Microsoft Forms forma parte del plan de suscripción de pago Microsoft 365, Microsoft 365 Apps para clientes empresariales y clientes con una cuenta Microsoft.

Reseñas de Microsoft Forms:

"Microsoft Forms ofrece una forma sencilla de enviar encuestas internas o externas a cualquier persona. Las estadísticas son fáciles de leer y/o exportables. Está integrado en Office 365 y es mejor que SurveyMonkey o los formularios de Google" - G2Crowd "Los formularios de Microsoft son fáciles de usar, pero hay otras alternativas como Google Forms que también son gratuitas y más fáciles de usar." - G2Crowd

💬 Valoraciones de clientes de Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (más de 190 opiniones)

Capterra: N/A

10. Zoho Forms

vía Formularios Zoho La última alternativa a Google Forms que completa nuestra lista es Zoho Forms, un software dedicado a la creación de formularios con un sistema de recogida de datos front-end y accesible desde cualquier dispositivo.

Características principales de Zoho Forms

Activar notificaciones condicionales por correo electrónico o SMS desde su formulario en línea cada vez que se envíe o actualice un nuevo registro

Medir el rendimiento de un formulario y optimizar según sea necesario

Incrusta formularios en páginas web o compártelos con un enlace público

Formularios Zoho Pros

Crear formularios offline

Automatiza la asignación de tareas

Establecer un flujo de trabajo de firma electrónica

Contras de Zoho Forms

Opciones limitadas de plantillas de formularios

Las funciones básicas requieren planes de pago

Atención al cliente limitada

Precios de Zoho Forms

Básico $12/mes 1 usuario Formularios ilimitados 10.000 envíos/mes Informes ilimitados, etc

$12/mes Estándar 30 $/mes 25.000 envíos/mes Informes ilimitados Integración de pagos 2 GB de almacenamiento, y más

30 $/mes Profesional 60 $/mes 75.000 envíos/mes Temas integrados y personalizados Aprobaciones y tareas 5 GB de almacenamiento, y más

60 $/mes Premium 110 $/mes 150.000 envíos/mes Aprobaciones y tareas Auditoría de registros 10 GB de almacenamiento, y más

110 $/mes

Reseñas de Zoho Forms:

"Tiene una buena integración con otro producto Zoho pero tiene una integración limitada con software y servicios fuera del producto Zoho. El diseño proporcionado para la plantilla del formulario también es bastante viejo y no se actualiza para un nuevo diseño. Por suerte, el proceso para hacer mi propio diseño de personalización es bastante fácil de hacer." - Opinión verificada de Capterra "Genial para un uso rápido mientras se utiliza la plataforma Zoho. Fácil de acceder cuando se envían correos electrónicos utilizando Zoho Email." - Revisión verificada de Capterra

💬 Valoraciones de los clientes de Zoho Forms

G2: 4.4/5 (70+ reseñas)

Capterra: 4.4/5 (60+ opiniones)

Elige la mejor alternativa a Google Forms para tu equipo

Sin duda, Google Forms es un gran herramienta de gestión de google .

Sin embargo, como Formularios Excel su limitada personalización y la falta de funciones cruciales lo convierten en un paso difícil a la hora de elegir el constructor de formularios online .

Cada una de las seis herramientas que enumeramos aquí tiene el potencial de satisfacer fácilmente todas sus necesidades de creación de formularios y ayudarle a dejar atrás Google Forms.

Y eso no es todo.

Tampoco hemos cubierto todas las alternativas a Google Form.

También puedes consultar creadores de formularios en línea como Ninja Forms y Zoho Forms. Puede utilizarlos para crear un Formulario de WordPress o añadirlos como un plugin de WordPress para crear formularios directamente para su sitio web WordPress.

¡Dicho esto, no hay still nada como ClickUp!

Te ayuda a crear formularios avanzados en cuestión de minutos con funciones como campos personalizados, convertir los datos del formulario en tareas y compartir formularios al instante con otras personas.

Así que, ¿por qué no obtener ClickUp for libre y volver a estar en forma inmediatamente?