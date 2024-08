Las 10 mejores alternativas y competidores de Typeform para 2024 (características, limitaciones, precios)

Typeform:actualice sus calendarios de Google, Apple o Outlook directamente al añadir tareas programadas

Automatizaciones :automatice las tareas repetitivas de su flujo de trabajo mediante combinaciones personalizadas de desencadenante y acción

:automatice las tareas repetitivas de su flujo de trabajo mediante combinaciones personalizadas de desencadenante y acción Aplicaciones móviles :utilice la app ClickUp para Android o iOS para seguir siendo productivo incluso cuando se desplaza

Ventajas de ClickUp

Ofrece potentes funciones con la versión gratuita/a

Puede crear tareas automáticamente a partir de las respuestas a los Formularios

Permite incluir varios Campos personalizados en los Formularios para recopilar tipos específicos de información

Puede añadir Campos de Tarea para aclarar de qué trata una tarea relacionada con un Formulario, su prioridad, etc

Los usuarios pueden personalizar el aspecto de los Formularios, incluyendo el tema cromático, la imagen del avatar, etc.

Cumple tanto con GDPR como conNormativa CCPA y también proporciona cifrado de datos de última generación para mantener susdatos seguros Limitaciones de ClickUp

No hay vista Tabla en la app, aplicación móvil (todavía)

Precios de ClickUp

ClickUp ofrece múltiples planes de precios que se adaptan a todo tipo de necesidades:

Free :

Tareas ilimitadas Miembros ilimitados 100 MB de almacenamiento Y más

: Unlimited (7 $/miembro al mes):

Todas las funciones del plan "Free Invitados y permisos 1000 Automatizaciones/mes Almacenamiento ilimitado Integraciones ilimitadas

(7 $/miembro al mes): Business (12 $/miembro al mes):

Todas las funciones del plan "Unlimited Control de tiempo avanzado Todas las Automatizaciones Exportación personalizada Personalización

(12 $/miembro al mes):

ClickUp también ofrece un Plan Enterprise con opciones de precios personalizados.

Valoraciones de ClickUp

Capterra: 4.7/5 (3600+ opiniones)

4.7/5 (3600+ opiniones) G2: 4.7/5 (6600+ opiniones)

2. Jotform

A través de Jotform Jotform es una gran alternativa a Typeform, que permite a cualquiera crear potentes formularios personalizados.

pero, ¿tiene todas las funciones que necesita?

Hemos anotado algunas:

Características clave de Jotform

Hacer totalmente personalizadoapps sin código con Jotform Apps

Recopile y organice datos con Jotform Tablas

Convierta los datos recopilados en PDF con Jotform PDF Editor

Profesionales de Jotform

Las apps creadas con Jotform se pueden descargar en cualquier ordenador, tableta o smartphone

Acepte pagos mediante tarjetas de débito o crédito, pagos con cheques electrónicos, pagos ACH y mucho más con las integraciones de procesadores de pagos

más de 100 integraciones de formularios

Contras de Jotform

Las suscripciones tienen límites de formulario y vista

No necesariamente intuitivo para algunos usuarios

Precios de Jotform

Jotform ofrece un plan gratuito, pero para suscripciones más extensas, el precio de su plan de pago comienza en 29 $/mes.

Valoraciones de los clientes de Jotform

G2: 4,7/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 800 opiniones)

**Más información

Más informaciónAlternativas a Jotform Paperform es un creador de formularios en línea que puede utilizar para crear formularios, páginas de productos o de pago, y de forma más intuitiva.

pero, ¿cuánto mejor que el papel es este creador de formularios?_ 🤔

Paperform Funciones clave

Potente constructor de formularios que te ayudará a crear potentes formularios online sin necesidad de conocimientos técnicos

Puede programar reservas y citas directamente a través de sus formularios

Cobra pagos, suscripciones y donaciones desde tus formularios a través de Stripe, Paypal Business y más

Paperform Pros

Puede definir reglas lógicas personalizadas para controlar páginas, secciones de contenido, preguntas de formularios, etc

Proporciona capacidades de análisis directamente en su panel para analizar los envíos de formularios

Puede incrustar fácilmente formularios en su sitio web o compartirlos con los destinatarios mediante una URL personalizada

Limitaciones de Paperform

No hay plan gratuito Free

Flexibilidad limitada en el diseño de formularios

Precios de Paperform

Paperform tiene tres planes de precios:

Essentials (15 $/mes):

Puede crear un número ilimitado de formularios Soporta hasta 10.000 vistas de formulario al mes Tamaño máximo de archivo de 10 MB/archivo Y más

(15 $/mes): Pro (39 $/mes):

Soporta todas las funciones "Essentials Soporta un número ilimitado de vistas de formulario al mes Tamaño máximo de archivo de 1 GB/archivo Y mucho más

(39 $/mes): Agencia ($99+/mes):

Soporta todas las funciones "Pro Soporte de dominio personalizado Tamaño máximo de archivo de 5 GB/archivo Y mucho más

($99+/mes):

Valoraciones sobre Paperform

Capterra: 4.9/5 (60+ opiniones)

4.9/5 (60+ opiniones) G2: 4,6/5 (más de 20 opiniones)

4. SurveyMonkey

A través de SurveyMonkey SurveyMonkey es una popular herramienta de encuestas y creador de cuestionarios que te permite crear encuestas, cuestionarios y sondeos para cualquier público.

¿Seguro que quieres **_monkey around with this tool ? 🙈

¿O también debería considerar una alternativa a SurveyMonkey?

Funciones clave de SurveyMonkey

Utilice una plantilla prediseñada para comenzar de inmediato

Complemento de WordPress para incrustar directamente formularios y encuestas en su sitio web de WordPress

Gráficos y resúmenes automáticos para analizar el rendimiento de formularios o encuestas

Ventajas de SurveyMonkey

Puede crear formularios personalizados que reflejen la identidad de su marca

Soporte como integración Zapier para conectarse con un gran número de apps de terceros

Puede exportar datos en varios formatos como CSV, XLS, PDF, PPT y SPSS

Limitaciones de SurveyMonkey

Los planes de pago son caros para los equipos

Capacidades limitadas de lógica condicional

La interfaz puede resultar confusa y complicada para los nuevos usuarios

Precios de SurveyMonkey

SurveyMonkey ofrece siete planes de precios:

Básico (gratuito/a para siempre):

Soporta encuestas ilimitadas Recopila ilimitadas respuestas de formularios o encuestas Puede ver hasta 40 respuestas por encuesta Y más

(gratuito/a para siempre): Advantage Anual (32 $/mes):

Puede ver hasta 5000 respuestas al mes Puede crear encuestas recurrentes Soporta formularios de pago Y mucho más

(32 $/mes): Mensualidad estándar (99 $/mes):

Soporta un número ilimitado de recolectores Soporta un número ilimitado de preguntas por encuesta Puede ver hasta 1000 respuestas al mes Y más

(99 $/mes): Premium Anual (99 $/mes):

Puede ver hasta 7500 respuestas al mes Soporte de lógica de encuesta avanzada Correlaciona los clics en el Mapa visualización de datos Y más

(99 $/mes): Team Advantage (25 $/usuario al mes):

Creación conjunta de encuestas Pueden analizar encuestas juntos Soporta permisos avanzados Y mucho más

(25 $/usuario al mes): Team Premier (75 $/usuario al mes) Soporta todas las funciones de "Team Advantage Soporta hasta 15.000 formularios al mes Ofrece compatibilidad telefónica Y mucho más

(75 $/usuario al mes)

Valoraciones de SurveyMonkey

Capterra: 4.6/5 (8020+ opiniones)

4.6/5 (8020+ opiniones) G2: 4,4/5 (16000+ opiniones)

5. Creador de encuestas ProProfs

A través de Creador de encuestas ProProfs *ProProfs Survey Maker herramientas

Plataformas ampliadas, objetos personalizados, pruebas adaptativas

Informes avanzados con atribución multitáctil, desencadenantes de comportamientos y eventos, y elaboración de informes

Y mucho más

Valoraciones de HubSpot

Capterra : 4.5/5 (4500+ opiniones)

: 4.5/5 (4500+ opiniones) G2: 4.6/5 (7200+ opiniones)

10. Formularios Zoho

A través de Formularios Zoho Zoho Forms es un software de creación de formularios con un sistema de recopilación de datos front-end accesible en cualquier tipo de dispositivo.

Funciones clave

Crear Formularios responsivos sin código

Envíe actualizaciones instantáneas por correo electrónico a sus encuestados cada vez que envíen un formulario en línea

Mida el rendimiento de un formulario y optimícelo según sea necesario

Incruste formularios en páginas web o compártalos con un enlace público

Ventajas de los Formularios Zoho

Cree formularios mientras está desconectado

Crea una plantilla con la marca de tu empresa incluyendo registros, temas y colores

Flujo de trabajo de firma electrónica

Contras de los Formularios Zoho

El plan Free tiene funciones limitadas

Plantillas de formulario mínimas

Soporte al cliente limitado

Precios de Formularios Zoho

Básico $12/mes Un usuario Formularios ilimitados 10.000 envíos/mes Unlimited reports, y más

*Estándar 30 $/mes 25.000 envíos/mes Informes ilimitados Integración de pagos 2 GB de almacenamiento, y más

Profesional 60 $/mes 75.000 envíos/mes Temas integrados y personalizados Aprobaciones y tareas 5 GB de almacenamiento, y más

Premium $110/mes 150.000 envíos/mes Aprobaciones y tareas Auditoría de registros 10 GB de almacenamiento, y más



Valoraciones sobre los Formularios Zoho

G2: 4.3/5 (80+ opiniones)

Capterra: 4.5/5 (80+ opiniones)

Elija una herramienta de formularios que sea más de su **tipo

Typeform es una herramienta decente de creación de formularios y software de encuestas.

Sin embargo, no puede ignorar algunas limitaciones evidentes de Typeform, como una versión gratuita limitada, planes de pago caros y una interfaz de usuario complicada.

Afortunadamente, ClickUp es una gran alternativa a Typeform, ya que le ayuda a crear Formularios avanzados rápidamente y le permite convertirlos en tareas.

La vista de Formularios de ClickUp también le permite añadir personas asignadas a las respuestas de los Formularios y crear Formularios personalizados que reflejen la personalidad de su marca.

Y eso es sólo la punta del iceberg porque. . .

ClickUp es una plataforma de productividad todo en uno.

Así que, ¿por qué no ClickUp gratis, gratuito/a y utilizar una herramienta todo en uno que realmente es tu tipo?