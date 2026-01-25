Cómo publicar anuncios en YouTube: guía completa paso a paso

YouTube no es solo un lugar donde la gente va a ver vídeos. Es donde investigan compras, comparan opciones, aprenden nuevas habilidades y matan el tiempo entre medias. Esa combinación lo convierte en una de las pocas plataformas donde la atención y la intención se solapan habitualmente.

Según Pew Research, YouTube es la plataforma online más utilizada entre los adolescentes y adultos estadounidenses.

Para los profesionales del marketing, el alcance es importante, pero la mayor ventaja reside en el formato. YouTube ofrece compatibilidad con narrativas cortas y largas, por lo que puedes llamar la atención con contenido que resulte útil y luego convertirlo con anuncios que se adapten a la experiencia.

Esta guía te explica cómo configurar tu primera campaña de YouTube o mejorar las que ya tienes en marcha, centrándose en convertir las vistas en resultados medibles.

¿Qué son los anuncios de YouTube y por qué son importantes?

Los anuncios de YouTube son anuncios pagados que permiten a las empresas llegar a una audiencia muy diversa y segmentada mediante una segmentación precisa. Se gestionan a través de Google Ads y se clasifican en cuatro tipos principales: anuncios de vídeo, anuncios gráficos, anuncios de audio y anuncios premium.

Con un alcance publicitario de más de 2530 millones de usuarios (casi la mitad de los 5660 millones de usuarios de redes sociales en todo el mundo), YouTube es una de las plataformas para compartir vídeos más grandes y dominantes.

He aquí por qué es importante:

Flexibilidad creativa en todos los formatos : desde anuncios visuales y no visuales hasta anuncios superpuestos y tiras, YouTube te permite experimentar con los anuncios de múltiples formas.

Segmentación precisa mediante el ecosistema de datos de Google : establece objetivos para las personas en función de lo que buscan, ven, sus datos demográficos, señales de intención e incluso los vídeos o canales en los que debe aparecer tu anuncio.

ROI medible con información en tiempo real : los anunciantes de YouTube pueden realizar el seguimiento del rendimiento, la interacción, los datos demográficos de la audiencia, las fuentes de tráfico y las conversiones, lo que les permite optimizar las campañas para lograr una interacción genuina.

Mayor credibilidad que la publicidad tradicional : el 59 % de los encuestados considera que los anuncios de YouTube son más relevantes que los anuncios de televisión lineales. En comparación con otras plataformas sociales y de vídeo, la publicidad en vídeo de YouTube es casi un 16 % más creíble y fiable

Diversidad de público en todos los grupos de edad: mientras que la mayoría de las plataformas de redes sociales se inclinan hacia la generación Z o los millennials, YouTube mantiene usuarios activos en todos los grupos de edad.

🧠 Dato curioso: El primer vídeo de YouTube, con el título «Me at the zoo» (Yo en el zoo), fue subido el 23 de abril de 2005 por el cofundador de YouTube, Jawed Karim, y lo muestra de pie frente a los elefantes del zoo de San Diego.

Tipos de anuncios de YouTube

Veamos los diferentes tipos de anuncios que YouTube te permite publicar:

Anuncios TrueView in-stream

También conocidos como anuncios in-stream que se pueden omitir, los anuncios TrueView son uno de los formatos publicitarios más populares en YouTube. Se reproducen antes, durante o después de otros vídeos. En dispositivos móviles, también pueden aparecer como anuncios intersticiales a pantalla completa antes de que el espectador pueda continuar.

Los espectadores pueden omitir los anuncios in-stream después de 5 segundos. Pero solo pagas por el anuncio cuando:

Un espectador ve el vídeo completo (si tu anuncio dura menos de 30 segundos).

Un espectador ve al menos 30 segundos de tu vídeo (durante más de 30 segundos).

Un espectador interactúa con tu anuncio haciendo clic en un enlace, una cta o una tira complementaria.

Lo que lo hace lucrativo para las marcas es que solo pagas cuando alguien interactúa activamente con tu contenido o realiza una conversión.

¿Qué es una conversión en este contexto?

Una conversión puede ser una solicitud de demostración, un registro o el envío de un formulario, dependiendo de lo que rastrees en Google Ads y Analytics.

La interacción con los anuncios in-stream suele ser mayor, ya que el espectador ha decidido voluntariamente seguir viendo el anuncio más allá de los 5 segundos iniciales.

🔔 Aspectos a tener en cuenta: Los anuncios de vídeo que se pueden omitir deben tener una duración mínima de 12 segundos.

No pueden durar más de 6 minutos.

Estos anuncios aparecen en las páginas de reproducción de YouTube y en sitios web y apps, aplicaciones, que funcionan con socios de vídeo de Google.

Anuncios bumper

Son anuncios cortos, que no se pueden omitir, y que transmiten un mensaje en solo 6 segundos. Se reproducen antes, durante o después de otro vídeo, y se pagan por impresión.

Dado que son cortos, una buena práctica es causar impacto con una sola idea o imagen clara.

Funcionan mejor cuando se combinan con una campaña TrueView o Google Preferred.

🤔 ¿Cuándo utilizar anuncios bumper? Cuando quieras llegar a los espectadores con un único mensaje específico

Para complementar una campaña más larga, es decir, reforzar el lanzamiento de tu producto o las promociones de eventos.

Para que tu marca sea la primera en la mente de los usuarios y aparezca en puntos de contacto frecuentes.

Vídeos in-feed (antes denominados anuncios de descubrimiento de vídeos)

Se muestran en varios lugares, entre ellos:

En la parte superior de los resultados de búsqueda de YouTube

Junto a vídeos relacionados de YouTube

En la parte superior de la página de inicio móvil de YouTube

Estos anuncios aparecen después de realizar una búsqueda. Suelen incluir una miniatura de tu vídeo, un titular y una invitación para hacer clic y ver el vídeo.

Solo pagas por estos anuncios cuando alguien hace clic para verlos o cuando los ve en reproducción automática durante al menos 10 segundos.

💡 Esto es lo que debes saber sobre los anuncios de vídeo in-feed: Están diseñados para adaptarse a la intención del usuario y solo aparecen cuando las personas buscan temas de vídeo relevantes, lo que los hace menos intrusivos y más contextuales.

Tus anuncios se integran en la plataforma y parecen sugerencias de vídeos orgánicos en los resultados de búsqueda y las fuentes.

Incluyen llamadas a la acción dobles, en las que un botón está enlazado con tu página de destino y el otro reproduce el vídeo; ambos pueden dirigir a los espectadores a tu URL final.

🧠 Dato curioso: cada día se suben casi 20 millones de vídeos a YouTube. Los anuncios de YouTube te permiten destacar entre la multitud y mostrar tu mensaje directamente a tu público objetivo.

Anuncios in-stream no omitibles

Son anuncios de vídeo de entre 15 y 20 segundos que aparecen antes, durante o después de otro vídeo. Dado que los espectadores no pueden saltarse estos vídeos, considera la posibilidad de combinarlos con una llamada a la acción que anime a los espectadores a realizar una acción.

En el caso de los anuncios que no se pueden omitir, pagas cada vez que se muestra tu anuncio (CPM). Considera la posibilidad de utilizarlos para ofrecer ofertas o anuncios urgentes.

✏️ Nota: Para tus anuncios in-stream no omitibles, puedes utilizar tres formatos publicitarios distintos: Anuncios bumper: vídeos de hasta 6 segundos de duración. Anuncios estándar no omitibles: vídeos de entre 7 y 15 segundos de duración. Anuncios de 30 segundos no omitibles (CTV): vídeos de entre 16 y 30 segundos de duración que se muestran en televisores conectados (CTV).

Anuncios masthead

Se trata de anuncios premium que aparecen en la parte superior de la página de inicio de YouTube durante 24 horas. Se reproducen automáticamente sin sonido durante un máximo de 30 segundos en ordenadores de escritorio y durante toda la duración del vídeo en dispositivos móviles y CTV.

Estos anuncios están diseñados para ofrecer la máxima visibilidad y solo están disponibles previa reserva a través del equipo de ventas de Google.

Son ideales para generar un gran alcance o notoriedad, especialmente para nuevos productos, servicios o eventos de ventas.

Con los anuncios Masthead, puedes personalizar estos recursos:

URL del vídeo de YouTube : el enlace de YouTube a tu vídeo, que debe tener el ajuste «Público» o «No listado» para que se pueda publicar.

Título y descripción : texto que aparece junto al o debajo del masthead.

Botón CTA : dirige los clics a tu URL final.

URL final : obligatoria cuando se utiliza una llamada a la acción (CTA); puede enlazar con otras páginas de YouTube o directamente con tu sitio web.

Ajustes de reproducción automática : especifica cuándo comienza la reproducción automática y cuánto tiempo dura (hasta 30 segundos).

Vídeos complementarios: dos vídeos adicionales que aparecen junto al masthead en el escritorio (no es necesario que sean de tu canal).

⭐ Hay dos tipos de mastheads de YouTube que puedes comprar: Coste por mil impresiones (CPM) Masthead: proporciona un volumen reservado y fijo de impresiones que se muestran a lo largo de la campaña.

Masthead de coste por hora (CPH): proporciona un 100 % de cuota de voz (SOV) de las impresiones elegibles de la unidad Masthead de YouTube durante las horas reservadas que compres.

Anuncios gráficos

Son anuncios publicitarios que no son vídeos y aparecen en la barra lateral derecha de la lista de sugerencias de vídeos. Suelen incluir una imagen o animación y van acompañados de un titular, una descripción y un botón de llamada a la acción. Pagas por el anuncio gráfico de YouTube cada vez que alguien hace clic en él.

Ten en cuenta que los anuncios gráficos solo están disponibles en dispositivos de escritorio.

Los anuncios gráficos funcionan bien cuando quieres:

Apoya tus campañas publicitarias de vídeo con recordatorios visuales persistentes.

Dirige el tráfico a tu sitio web sin crear contenido de vídeo.

Reorienta a los espectadores que han visto tus anuncios de vídeo de YouTube.

Mantén la presencia de la marca mientras los usuarios ven contenido de la competencia o vídeos relacionados.

Estos anuncios no interrumpen la experiencia de visualización, ya que se muestran en la barra lateral. Aunque son menos intrusivos que los formatos in-stream, la contrapartida es una menor visibilidad. Hay muchas posibilidades de que los espectadores se centren en el vídeo en sí, en lugar de en los elementos que lo rodean.

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Brain para crear textos publicitarios persuasivos para YouTube. La IA contextual analiza los patrones publicitarios exitosos y las directrices de voz de tu marca para generar múltiples variaciones de llamadas a la acción, titulares y descripciones publicitarias. Utiliza ClickUp Brain para generar copias y guiones de anuncios de YouTube. Además, puedes dar una indicación a ClickUp Brain para que cree imágenes personalizadas para tus anuncios. 📌 Guarda estas indicaciones para redactar tu próximo anuncio de YouTube: Anuncios TrueView in-stream (que se pueden omitir) Redacta un guion para un anuncio TrueView in-stream de YouTube en el que los primeros 5 segundos expongan claramente el problema principal y el valor. Asume que el espectador está decidiendo si saltarse el anuncio. Despierta la curiosidad sin recurrir a clickbaits, explica las ventajas antes de los 10 segundos y termina con una llamada a la acción clara y alineada con una conversión medible. Anuncios bumper (6 segundos, no se pueden omitir) Crea 5 guiones de anuncios bumper (de un máximo de 6 segundos) para la publicidad en YouTube. Cada guión debe comunicar una sola idea o ventaja, utilizar un lenguaje sencillo y ser memorable sin necesidad de sonido. Anuncios de vídeo in-feed (descubrimiento de vídeos) Redacta el texto de los anuncios de vídeo in-feed de YouTube de forma que se ajuste a la intención de búsqueda. Crea un titular, una sugerencia de texto para la miniatura y un gancho inicial para el vídeo que resulten naturales e informativos, en lugar de promocionales. Anuncios in-stream no omitibles (15-20 segundos) Redacta un guion publicitario de YouTube que no se pueda omitir y que transmita un mensaje completo en menos de 20 segundos. Da prioridad a la claridad sobre la persuasión, introduce urgencia cuando sea relevante e incluye una llamada a la acción que se ajuste a una campaña de concienciación o anuncio basada en el CPM. Anuncios masthead Crea un titular, una descripción y un texto de llamada a la acción para un anuncio Masthead de YouTube diseñado para lograr el máximo alcance. Asume que se reproducirá automáticamente sin sonido, céntrate en el posicionamiento de la marca y en un único mensaje de campaña, y mantén el texto llamativo, sencillo y fácilmente comprensible. Anuncios gráficos (barra lateral) Redacta el texto del anuncio de display de YouTube para su colocación en la barra lateral. Crea un titular conciso, una breve descripción y una llamada a la acción que refuercen el recuerdo de la marca o vuelvan a dirigirse a los espectadores que ya han visto un anuncio de vídeo.

Lista de control para creatividades publicitarias de YouTube Utiliza esta lista de control para asegurarte de que tu creatividad publicitaria esté diseñada para llamar la atención y generar acciones, no solo para acumular vistas: Plan de subtítulos: añade subtítulos o texto en pantalla para que tu mensaje llegue sin necesidad de audio.

Capta la atención en los primeros 5 segundos: empieza con el problema o la recompensa para que la gente no se salte el anuncio.

Un mensaje por anuncio: centra el anuncio en una sola idea, ventaja u oferta.

CTA vinculada a la meta: Adapta la CTA a lo que estás optimizando (formulario de contacto, demostración, compra o notoriedad).

Enfoque centrado en los dispositivos móviles: asume que la mayoría de los espectadores verán los anuncios en una pantalla pequeña y con el sonido desactivado.

Cómo crear una campaña publicitaria en YouTube (paso a paso)

A continuación, te explicamos cómo crear y configurar una campaña publicitaria exitosa en YouTube.

1. Configura tu cuenta de Google Ads.

Inicia sesión en tu cuenta de Google Ads con tu cuenta personal o empresarial de Google Workspace.

Una vez que estés dentro, enlaza tu canal de YouTube con Google Ads para poder realizar campañas de vídeo y realizar el seguimiento del rendimiento directamente desde tu canal.

2. Elige la meta de tu campaña

¿Qué quieres conseguir con tu campaña publicitaria en YouTube? ¿Quieres dar a conocer tu marca, captar clientes potenciales, impulsar las ventas directas o dirigir el tráfico a páginas de destino específicas?

Elige entre las diferentes metas de campaña.

Recuerda que la meta que elijas establecerá un límite significativo en cuanto a los formatos de anuncios disponibles, las redes (YouTube frente a la Red de Display) y los subtipos de campaña.

Utiliza esta tabla para evaluar 👇

Cuando quieras... Elige Formatos publicitarios compatibles Impulsa las compras directas desde tus anuncios Compras Anuncios in-stream que se pueden omitir, anuncios de YouTube Shorts Captura clientes potenciales Enviar formularios de clientes potenciales, clientes potenciales por llamada telefónica y contactos Anuncios in-stream que se pueden omitir, anuncios de YouTube Shorts Dirige a los visitantes a tu página de destino o a las páginas de tus productos. Vistas de página Anuncios in-stream que se pueden omitir, anuncios de YouTube Shorts Aumenta el alcance y la consideración de la marca Reconocimiento de marca Anuncios in-stream no omitibles, anuncios de vídeo in-feed, anuncios bumper, anuncios masthead, anuncios de YouTube Shorts.

Si no estás seguro de la meta de la campaña, puedes elegir «Notoriedad de marca y alcance» o seleccionar «Crear campaña sin orientación de metas».

3. Elige el tipo y subtipo de campaña

Ahora alinea la meta de tu campaña con el tipo y subtipo de campaña adecuados. Dispones de diferentes marcos de campaña que determinan:

Dónde aparecen tus anuncios (YouTube, Google TV, sitios asociados, Red de Display de Google)

¿Qué control tienes sobre los objetivos, las pujas y la optimización creativa?

Para qué objetivos se han creado (notoriedad, consideración, conversiones)

Aquí tienes un desglose detallado que te ayudará a comprender cómo la elección de diferentes campañas influye en la elección de la subcampaña:

Campañas de vídeo

Qué significa: campañas publicitarias estándar de YouTube con control total sobre las ubicaciones, la segmentación y los formatos creativos.

Cuándo utilizarlo: cuando desees tener un control total sobre dónde aparecen tus anuncios, quién los ve y cómo se muestran en YouTube.

Ideal para: campañas de reconocimiento de marca, campañas de consideración u objetivos centrados en la acción con necesidades de segmentación precisas.

Formatos y subtipos compatibles: anuncios in-stream que se pueden omitir, anuncios in-stream que no se pueden omitir, vídeos in-feed, anuncios bumper, masthead y outstream.

Campañas Performance Max

Qué significa: campañas automatizadas que utilizan la IA de Google para optimizar las ubicaciones y la segmentación en todas las propiedades de Google.

Cuándo utilizarlo: cuando desees que Google encuentre automáticamente las mejores ubicaciones en YouTube, Search, Display, Discover, Gmail y Maps utilizando tus recursos.

Ideal para: Conversiones y ventas con una configuración manual mínima, especialmente cuando se dispone de datos de conversión para alimentar el algoritmo.

Formatos y subtipos compatibles: combinaciones generadas automáticamente a partir de tus recursos de vídeo e imágenes.

Campañas de generación de demanda

Qué significa: campañas visuales centradas en ubicaciones de descubrimiento en YouTube, Discover y Gmail.

Cuándo utilizarlo: cuando quieras llegar a personas que están en modo exploratorio en las superficies visuales y similares a las redes sociales de Google.

Ideal para: Generar consideración e impulsar la interacción con experiencias publicitarias visualmente inmersivas.

Formatos y subtipos compatibles: anuncios de vídeo in-feed, anuncios gráficos en la página de Inicio de YouTube, «Ver a continuación», «Descubrir» y Gmail.

Campañas de aplicaciones

Qué significa: campañas diseñadas explícitamente para impulsar las instalaciones de aplicaciones y las acciones dentro de las aplicaciones.

Cuándo utilizarlo: estás promocionando una aplicación móvil y necesitas impulsar las descargas o conversiones específicas dentro de la aplicación.

Ideal para: instalaciones de aplicaciones, interacción con aplicaciones y conversiones de compras dentro de aplicaciones.

Formatos y subtipos compatibles: anuncios de vídeo optimizados para la promoción de aplicaciones en YouTube y las redes de aplicaciones de Google.

👀 ¿Sabías que...? El 45 % de los hogares estadounidenses con Netflix ahora ven la plataforma con publicidad, frente al 34 % en 2024. La audiencia es cada vez más receptiva a los anuncios cuando estos tienen resonancia cultural y aportan valor.

4. Configura el presupuesto y la estrategia de puja

Es hora de establecer el presupuesto publicitario de YouTube.

Establece un presupuesto diario o un presupuesto total para la campaña. Define las fechas de ejecución de tu campaña y elige tu estrategia de puja en función de lo que quieras optimizar.

A continuación, se ofrece un desglose de las estrategias de puja más comunes y cuándo utilizarlas. Solo verás las opciones que se ajusten a la meta de tu campaña y al formato de anuncio.

Estrategia de puja Qué significa Úsala cuando CPM objetivo (coste por cada mil impresiones) Pagas por cada mil veces que se muestra tu anuncio. Quieres obtener el máximo alcance y visibilidad para tus campañas ToFu (concienciación de marca). CPV (coste por vista) objetivo Te permite optimizar las pujas por vistas, es decir, pagas cada vez que un espectador ve parte de tu anuncio o el anuncio completo. Quieres controlar los costes y, al mismo tiempo, conseguir vistas de vídeos. CPA (coste por adquisición) objetivo Google optimiza automáticamente las pujas para conseguir conversiones al coste por acción objetivo. Quieres impulsar las ventas, los clientes potenciales e incluso el tráfico del sitio web. ROAS (retorno de la inversión publicitaria) objetivo Google optimiza las pujas para lograr un porcentaje específico de retorno de la inversión publicitaria. Quieres obtener el mayor valor de conversión posible dentro de una meta de retorno de la inversión publicitaria. Maximiza las conversiones Google realiza automáticamente los ajustes de pujas para obtener el máximo número de conversiones dentro de tu presupuesto. Para obtener el máximo valor de conversión posible con un presupuesto fijo.

👀 ¿Sabías que...? Los anunciantes que cambian de una estrategia de puja de CPA objetivo a una de ROAS objetivo pueden obtener un 14 % más de valor de conversión con un retorno de la inversión publicitaria similar.

5. Optimiza tus opciones de segmentación

YouTube permite una segmentación de la audiencia muy específica, lo que significa que cuanto más específicos sean tus anuncios, más probable será que tu presupuesto publicitario genere un mayor retorno de la inversión.

Estas son algunas de las opciones de objetivo disponibles en los anuncios de YouTube:

Datos demográficos

Llega a tu público en función de su sexo, edad, estado parental e ingresos familiares. Sin embargo, es necesario realizar una segmentación matizada, ya que un mismo mensaje no resonará en todo el mundo, aunque pertenezcan al mismo grupo demográfico.

Eventos vitales

El objetivo es dirigirte a los espectadores en función de eventos vitales específicos y diferenciados. Por ejemplo:

Adquirir una nueva mascota

Recientemente he tenido un bebé.

Recién casados

¿Tienes una casa nueva?

Estos momentos cambian el comportamiento de compra, creando oportunidades en las que las personas buscan activamente nuevos productos y servicios.

Datos demográficos detallados

Se trata de una segmentación avanzada. Aquí puedes realizar la selección de tu público por nivel educativo, estado civil, propiedad de la vivienda, empleo y situación parental, con mayor precisión.

Por ejemplo, si tu objetivo son los padres, puedes seleccionarlos de las categorías específicas que se muestran en la imagen.

Incluso dentro de un perfil demográfico amplio, podrás llegar al público exacto.

Audiencias en el mercado

El objetivo es dirigirte a personas que estén buscando activamente o considerando realizar compras en tu categoría en este momento.

También puedes consultar detalles adicionales sobre cada segmento del mercado para seleccionar una audiencia muy relevante:

Descubre qué categorías de contenido de YouTube ve con más frecuencia tu público objetivo.

Descubre audiencias similares en el mercado que quizá hayas pasado por alto.

Estima las impresiones semanales para ese segmento específico.

Afinidad

El objetivo es dirigirte a personas con intereses consolidados y duraderos basándote en sus hábitos de navegación y visualización. Se trata de audiencias creadas en torno a pasiones duraderas: entusiastas del fitness, pioneros en tecnología, aficionados a los viajes o expertos en belleza.

Google también organiza las audiencias afines en categorías amplias con subsegmentos más específicos.

Audiencias personalizadas

¿Quieres algo más específico que las categorías preestablecidas de Google? Crea audiencias personalizadas basadas en palabras clave, URL, aplicaciones o intereses específicos que indiquen relevancia para tu empresa.

💡 Consejo profesional: utiliza ClickUp Docs para documentar la segmentación de tu audiencia y tu estrategia de marketing antes de lanzar campañas. Crea perfiles detallados de clientes con datos demográficos, intereses, puntos débiles y tipos de contenido preferidos. Colabora en documentos con tu equipo y toma notas con ClickUp Docs. Documenta las directrices de tu marca y las estrategias de marketing en ClickUp Docs, accesible para cualquier miembro de tu organización o equipo de marketing.

6. Establece exclusiones y ubicaciones de contenido

¿Tienes contenido en el que no quieres que se muestre tu anuncio?

Por ejemplo, un anuncio de una marca de relojes de lujo no sería una buena ubicación junto a vídeos sobre compras económicas o dificultades financieras.

Puedes excluir tipos de contenido específicos para proteger la reputación de tu marca y evitar malgastar tu presupuesto en ubicaciones irrelevantes. YouTube te permite filtrar el contenido en función de:

Tipo de inventario (excluir contenido con lenguaje soez excesivo, fuerte y moderado)

Rótulos de contenido (público general, público con controles parentales, público adulto)

Temas o canales específicos

Del mismo modo, también puedes controlar dónde aparecen tus anuncios mediante la selección de ubicaciones específicas:

Palabras clave : dirígete a vídeos, canales o sitios web que coincidan con palabras clave específicas relacionadas con tu producto o servicio.

Temas : Mostrar anuncios en contenidos sobre temas específicos, como tecnología, fitness o mejoras para el hogar.

Ubicaciones: elige los canales, vídeos, sitios web o apps de YouTube exactos en los que deseas que se publiquen tus anuncios.

7. Elige la ubicación y los idiomas

Selecciona dónde quieres que aparezcan tus anuncios geográficamente: segmenta por país, región, ciudad o incluso un radio específico alrededor de una ubicación. Configura tus preferencias de idioma y YouTube mostrará tus anuncios a los usuarios que tengan esos idiomas configurados en las preferencias de su cuenta.

⭐ Bonificación: Aumenta la interacción con tus anuncios de vídeo añadiendo vídeos relevantes. Estos vídeos aparecen debajo de tu anuncio de vídeo y ofrecen una experiencia de vídeo inmersiva, reforzando o ampliando el mensaje del anuncio.

8. Ajusta el calendario de la campaña y los límites de frecuencia

Aquí tienes algunos ajustes adicionales que deberías tener en cuenta:

Establece la segmentación por dispositivo: elige los dispositivos (móviles, tabletas, televisores, ordenadores) en los que debe haber visibilidad para tus anuncios de vídeo de YouTube.

Límite de frecuencia de impresiones: establece un límite en el número de veces que los anuncios de esta campaña se pueden mostrar a la misma persona.

Calendario publicitario: realiza los ajustes necesarios para establecer un calendario publicitario con las horas en las que deben publicarse tus anuncios, por ejemplo, de 9:00 a 18:00 (GMT+5:30).

💡 Consejo profesional: crea grupos de anuncios separados para diferentes segmentos de audiencia o formatos de anuncios dentro de la misma campaña para comprobar el rendimiento de forma independiente. De esta manera, tu grupo con bajo rendimiento no afectará negativamente a toda la campaña.

9. Crea recursos de vídeo

Sube tu vídeo a YouTube o a la biblioteca de recursos de Google Ads. Asegúrate de que esté configurado como «Público» o «No listado» para que pueda utilizarse como anuncio. Los vídeos privados no funcionarán.

Pega la URL en la sección de creación de anuncios de Google Ads. En esta fase, puedes crear varios anuncios para probar diferentes creatividades, llamadas a la acción o variaciones de mensajes.

⚡ Archivo de plantillas: utiliza la plantilla de publicidad de ClickUp para optimizar todo el proceso de producción de anuncios, desde la planificación hasta la ejecución. Obtenga una plantilla gratuita Optimiza la producción de tus anuncios de YouTube con la plantilla de publicidad de ClickUp. Con esta plantilla, podrás: Intercambia conceptos publicitarios e ideas creativas con tu equipo en un espacio centralizado.

Convierte las ideas de redes sociales en tareas viables con plazos claros y propiedad asignada.

Realiza un seguimiento de las fases de producción de anuncios, desde la redacción del guion hasta la subida final del vídeo, con 11 Campos personalizados.

Supervisa las métricas de rendimiento y los resultados de las campañas de tus anuncios en 7 vistas de ClickUp.

Mantén a todo tu equipo publicitario alineado en cuanto a cronogramas, presupuestos y resultados con un calendario de contenido visualmente rico.

Una vez que hayas configurado todo, envía tu campaña. YouTube revisará tus anuncios según las políticas de Google Ads para asegurarse de que cumplen con las directrices publicitarias. La mayoría de los anuncios se revisan en el plazo de un día hábil, aunque las revisiones más complejas pueden tardar más tiempo.

📮 ClickUp Insight: Más de la mitad de los empleados tienen dificultades para encontrar la información que necesitan en el trabajo. Mientras que solo el 27 % afirma que es fácil, el resto se enfrenta a cierto grado de dificultad, y el 23 % lo encuentra muy difícil. Cuando el conocimiento está disperso entre correos electrónicos, chats y herramientas, el tiempo perdido se acumula rápidamente. Con ClickUp, puedes convertir los correos electrónicos en tareas rastreables, vincular chats a tareas, obtener respuestas de la IA y mucho más, todo ello en un único entorno de trabajo. 💫 Resultados reales: Los equipos pueden recuperar más de 5 horas cada semana utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

Errores comunes al publicar anuncios en YouTube

Estos son los errores que desperdician silenciosamente el presupuesto, incluso cuando los objetivos y la configuración parecen correctos:

Optimizar para obtener vistas cuando necesitas conversiones: una tasa de vistas alta no se traduce automáticamente en un canal de ventas.

Elegir el tipo de campaña incorrecto: por ejemplo, utilizar configuraciones de reconocimiento amplio cuando lo que necesitas es captar clientes potenciales.

Exclusiones de omisión y controles de seguridad de la marca: tu anuncio aparece junto a contenido irrelevante o arriesgado.

No separar los grupos de anuncios por intención: las audiencias mixtas dan lugar a mensajes confusos y a un rendimiento más débil.

Medición del éxito de los anuncios de YouTube

Crear una campaña publicitaria en YouTube es solo una parte de la ecuación. La otra parte, igualmente importante, es el seguimiento del rendimiento y la optimización de las campañas en función de métricas clave.

Una vez que tu campaña esté activa, podrás acceder a los datos de la campaña y al rendimiento de los activos desde tu panel de control de Google Ads y YouTube Studio. Aquí tienes una panorámica detallada de cómo debes realizar el seguimiento de las métricas y la elaboración de informes.

Métricas clave de seguimiento

No se puede evaluar la eficacia de las campañas basándose solo en la intuición. Se necesitan datos, y estos datos se obtienen en forma de vistas, tasa de finalización, tasa de clics, conversiones y coste por adquisición.

Antes de empezar a realizar el seguimiento de los datos y hacer suposiciones vagas, aclara estas cuestiones:

¿La eficacia de tu campaña depende de las vistas, la interacción o las conversiones reales?

¿Estás optimizando para aumentar el conocimiento de la marca o para generar ingresos directos?

¿Cuál es tu coste por adquisición aceptable y cómo se compara con el valor del ciclo de vida del cliente?

Estas son las métricas clave que debes seguir en función de los objetivos de tu campaña:

Métricas Qué se sigue Análisis e interpretación Impresiones La tasa de visualización revela la calidad creativa y la relevancia para la audiencia de tus campañas. Una tasa de visualización más alta significa que tus mensajes y creatividades tienen repercusión. Una tasa más baja indica problemas con los mensajes, la estructura, el formato e incluso las creatividades. Un número elevado de impresiones con pocas vistas sugiere que las miniaturas son poco atractivas o que la segmentación es deficiente. Vistas Número de vistas que los espectadores tienen de una parte mayor o la totalidad de tu anuncio, más allá de la simple impresión. El aumento de las vistas de los vídeos de marca indica un creciente interés. Índice de visualización Porcentaje de impresiones que dieron como resultado vistas Fuerte afinidad con tu canal o marca, indicador de clientes de alto valor más allá de las conversiones directas. Porcentaje de clics (CTR) Porcentaje de espectadores que hicieron clic en tu CTA o anuncio. Un CTR bajo en las campañas de vídeo es normal en comparación con los anuncios de búsqueda, por lo que no debería tener prioridad. Coste por vista Coste medio cada vez que alguien realiza una vista de tu anuncio Un CPV elevado sugiere una puja competitiva o una segmentación restringida, lo que aumenta los costes. Coste por adquisición Gasto detrás de una conversión Si el CPA es inferior al valor del ciclo de vida del cliente, la campaña es rentable. Retorno de la inversión publicitaria (ROAS) Ingresos generados por cada dólar gastado en anuncios Se considera rentable un ROAS superior a 2. Tiempo de visualización/índice de finalización Cuánto tiempo ven los espectadores antes de saltarse o completar el anuncio completo. Las tasas de finalización más altas indican ganchos sólidos y contenido relevante. Acciones ganadas Vistas, «Me gusta», suscriptores, adiciones a listas de reproducción y compartidos obtenidos en tus canales de YouTube enlazados en los 7 días posteriores a la visualización de un anuncio. Si las acciones ganadas son frecuentes, esto demuestra una gran afinidad con tu canal o marca. A menudo es un indicador claro de que se trata de un cliente de gran valor. Conversiones por vista Cuando los espectadores realizan una conversión en tu sitio web dentro de la ventana de conversión Fuerte afinidad con tu canal o marca Indicador de clientes de alto valor más allá de las conversiones directas Conversiones de vistas comprometidas Cuando un espectador no hace clic en tu anuncio de vídeo, pero ve al menos 10 segundos del anuncio que se puede omitir y, a continuación, realiza una conversión dentro de la ventana de conversión de visualizaciones comprometidas. La exposición a los anuncios influye en las decisiones de compra, incluso sin clics directos. Mide el impacto en la parte superior del embudo.

Realiza el seguimiento de la eficacia de la campaña con los paneles de ClickUp.

Google Ads ofrece una panorámica completa del rendimiento de cada campaña.

Pero, ¿qué ocurre cuando tienes varias campañas publicitarias en YouTube en marcha?

Los datos de la campaña están dispersos en pestañas, intervalos de fechas y filtros, lo que dificulta detectar tendencias o comprender cómo una campaña influye en otra.

Con los paneles de ClickUp, puedes realizar el seguimiento de todas tus campañas de YouTube en una vista consolidada. Aquí puedes comparar el rendimiento entre campañas, periodos de tiempo y diferentes formatos publicitarios sin tener que cambiar de una vista a otra.

Realiza un seguimiento eficaz de tus campañas con las tarjetas de IA del panel de ClickUp.

En combinación con las siguientes tarjetas de IA, los paneles se vuelven instantáneamente potentes.

IA Brain : haz preguntas como «¿Qué campaña tuvo el ROAS más alto el mes pasado?» y obtén respuestas instantáneas sin tener que filtrar los datos manualmente.

StandUp por IA : resumir la actividad de tu campaña durante un periodo de tiempo seleccionado para revisar rápidamente qué está funcionando.

AI Team StandUp : obtén un resumen de las optimizaciones recientes de tu equipo y las pruebas creativas en todas las campañas activas.

Resumen ejecutivo de IA : genera una panorámica actualizada que muestre el estado de la campaña, el ritmo del presupuesto y el rendimiento en relación con las metas.

Actualización del proyecto de IA: crea una panorámica de alto nivel del estado de tu campaña publicitaria en YouTube, incluyendo lo que se ha lanzado, lo que se está probando y lo que requiere atención.

Mira este vídeo para obtener más información sobre la combinación del panel y la tarjeta IA 👇.

Configuración de la elaboración de informes periódicos en ClickUp

Necesitas informes puntuales que te proporcionen información útil cada semana. Con esto nos referimos a información sobre presupuestos, conversiones, métricas de rendimiento, segmentos de audiencia y ROAS sin tener que abrir 10 pestañas para dar sentido a datos dispersos.

¿Y si te dijéramos que es posible realizar la automatización del informe de anuncios de YouTube en ClickUp?

En primer lugar, crea una plantilla de elaboración de informes estándar en ClickUp Docs. Añade métricas, intervalos de fechas y formatos de comparación en todos tus informes de anuncios de YouTube.

A continuación, crea superagentes ClickUp personalizados que puedan recopilar datos de campañas, analizar tendencias de rendimiento y preparar informes en los formatos que tú determine.

Configura compañeros de equipo con tecnología de IA para gestionar flujos de trabajo adaptables y de varios pasos con contexto completo utilizando ClickUp Super Agents.

Los superagentes no necesitan reglas paso a paso para tomar decisiones inteligentes. Como compañeros de equipo de IA, pueden interpretar el contexto y actuar de forma anónima. Estos agentes, además de elaborar informes, también pueden:

Audita las publicaciones en redes sociales para señalar las campañas con bajo rendimiento cuando las métricas caigan por debajo de los umbrales definidos y sugiere la reasignación del presupuesto a formatos publicitarios de YouTube con mejor rendimiento.

Responde a preguntas específicas de la campaña, como «¿Qué formato de anuncio generó más conversiones el mes pasado?», sin tener que buscar entre los datos.

Identifica oportunidades de optimización comparando el rendimiento actual de la campaña con los datos históricos de referencia y recomendando ajustes creativos o de objetivos.

Desencadena asignaciones de tareas para tu equipo cuando sea necesario tomar medidas urgentes, como pausar anuncios que superen los objetivos de CPA o realizar pruebas A/B con nuevos creativos de vídeo.

Crea tu primer Super Agent con ClickUp 👇

👀 ¿Sabías que... El 23,6 % de la generación Z utiliza activamente YouTube para descubrir productos. A menudo se ven influenciados por anuncios en los que no sienten que les estén vendiendo algo; de hecho, el 98 % de los espectadores afirma que confía más en los creadores de YouTube que en los de otras plataformas de redes sociales.

Limitaciones de los anuncios de YouTube

Los formatos de vídeo inmersivos y el amplio alcance publicitario de YouTube la convierten en una plataforma muy lucrativa para los profesionales del marketing. Sin embargo, hay ciertos límites que no debes pasar por alto:

Fatiga publicitaria : tu audiencia consume contenido a través de múltiples canales a diario. Ni siquiera el anuncio más memorable puede garantizar un recuerdo instantáneo de la marca o conversiones.

Disminución del rendimiento de los anuncios : el conocimiento de la marca se construye con el tiempo, y no se puede atribuir de forma definitiva una conversión a una sola exposición al anuncio cuando los espectadores interactúan con tu marca a través de distintos puntos de contacto.

Alta competencia por las audiencias populares : el objetivo de segmentación por datos demográficos y afinidades populares aumenta los costes de CPV y CPM, lo que dificulta la obtención de un ROAS rentable a lo largo del tiempo.

Requiere pruebas continuas de los creativos : aunque YouTube ofrece múltiples recursos para optimizar (CTA, titulares de texto, descripciones, tiras complementarias, miniaturas y ganchos de vídeo), estas amplias opciones de optimización implican que necesitas realizar pruebas A/B constantes para identificar qué genera resultados y qué no.

El ROI puede variar en función de la precisión de la segmentación: YouTube permite una segmentación hiperespecífica, pero la mayoría de los anunciantes no saben cómo aprovecharla de forma eficaz o restringen demasiado su público hasta el punto de que el alcance se vuelve demasiado limitado.

Si estás creando anuncios de YouTube a gran escala, necesitas algo más que textos publicitarios y creatividades. Necesitas un sistema para planificar, probar, revisar y repetir, sin perder el contexto entre los equipos.

Entra en ClickUp, el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo que unifica los flujos de trabajo y las herramientas en una plataforma centralizada.

Así es como ClickUp para equipos de marketing ayuda a poner orden en el caos.

Utiliza plantillas prediseñadas para documentar tus flujos de trabajo.

Antes de lanzar anuncios en YouTube para dar a conocer tu marca, ¿tienes tu propio canal de YouTube que respalde tu inversión publicitaria?

Además de los anuncios de YouTube, debes crear una presencia auténtica en la plataforma.

Para ello, utiliza la plantilla de YouTube de ClickUp para planificar, conceptualizar e implementar estrategias de contenido para tu canal. Desde la lluvia de ideas previa a la producción hasta la publicación posterior a la producción, esta plantilla da forma a tus ideas.

Obtenga una plantilla gratuita Desarrolla tu presencia en YouTube de forma estratégica con la plantilla de YouTube de ClickUp.

Con esta plantilla, podrás:

Planifica conceptos y guiones de vídeo con espacios dedicados a la ideación, la creación de guiones gráficos y los flujos de trabajo de aprobación que mantienen a tu equipo alineado.

Realiza un seguimiento de los hitos de producción, desde el rodaje hasta la edición, pasando por la creación de miniaturas y la redacción de los textos publicitarios.

Gestiona tu calendario de publicaciones con un calendario de redes sociales integrado que coordina las subidas a YouTube con los cronogramas de tu campaña publicitaria para lograr el máximo impacto.

Si estás llevando a cabo varias campañas de marketing al mismo tiempo, necesitas una única fuente de información para realizar el seguimiento de los presupuestos, los cronogramas y todo lo demás.

La plantilla de planificación de campañas de ClickUp te ofrece precisamente eso. Con esta plantilla, puedes establecer metas, realizar el seguimiento del progreso y medir el éxito de múltiples campañas de YouTube sin perder de vista el rendimiento individual.

Obtenga una plantilla gratuita Gestiona varias campañas a la vez con la plantilla de planificación de campañas de ClickUp.

Esta plantilla ofrece flexibilidad para elegir entre 7 campos personalizados diferentes (presupuesto asignado, responsable de la campaña, presupuesto restante y tipo de campaña) para alinear al equipo en torno a objetivos compartidos y tareas priorizadas.

Con esta plantilla, podrás:

Mejora el seguimiento de las campañas con comentarios, etiquetas, advertencias de dependencia, correos electrónicos y actualizaciones en tiempo real que mantienen a todos informados.

Controla la asignación del presupuesto entre campañas y detecta los gastos excesivos antes de que afecten al ROI.

Coordina el lanzamiento de los anuncios con tu calendario de contenido para garantizar que los anuncios de YouTube se alineen con las subidas de vídeos orgánicos y las iniciativas de marketing más amplias.

Intercambia ideas creativas con ClickUp Pizarras.

Las pizarras de ClickUp proporcionan a tu equipo un lienzo visual para estructurar y organizar todas tus ideas creativas, directrices de campaña, referencias, conceptos de vídeo y ángulos de mensaje en un solo lugar.

Organiza tus ideas creativas con ClickUp Pizarras.

Se integra con tu entorno de trabajo y aprovecha la IA para conectar tus ideas.

Así es como las pizarras optimizan tu proceso creativo:

¿Dónde se conecta Pizarra? ¿Cómo te ayuda en tus anuncios de YouTube? Conectarse a las tareas Convierte los conceptos publicitarios que surjan de una lluvia de ideas en tareas prácticas con propietarios y plazos asignados. Conéctate a Docs Los resúmenes de las campañas, los guiones y las directrices de marca están enlazados en tu pizarra para consultarlos fácilmente. Conéctate al chat Discute las direcciones creativas en tiempo real sin salir de la Pizarra ni cambiar de pestaña.

Revisa los creativos sin reuniones utilizando ClickUp Clips.

Una vez que tengas una idea, utiliza ClickUp Clips para grabar borradores de anuncios, guiones gráficos o notas del editor. Las partes interesadas pueden dejar comentarios con marca de tiempo, asignar comentarios y resolver problemas sin necesidad de realizar una llamada de revisión en directo.

Deja explicaciones detalladas y comentarios con ClickUp Clips.

Configura automatizaciones para tareas repetitivas.

La planificación y ejecución de anuncios de YouTube no es un proceso que pueda realizar una sola persona. No es un flujo de trabajo de un solo paso.

Entre la preproducción y la posproducción, hay una serie de aprobaciones, asignaciones de tareas, actualizaciones de presupuestos y revisiones de rendimiento, tareas cuyas actualizaciones manuales no llevan mucho tiempo, pero sin duda consumen mucha energía.

Las automatizaciones de ClickUp vienen al rescate. Se encargan de las tareas repetitivas para que puedas centrar tu energía creativa en el trabajo real.

A continuación, te mostramos algunos ejemplos de automatización que puedes probar:

El estado cambia a «Guion aprobado» > Asignar automáticamente la tarea de producción de vídeo al equipo creativo.

El campo personalizado «Presupuesto publicitario» supera el límite > Notificar al gestor de la campaña y marcar para revisión.

El estado cambia a «Anuncio en directo» > Crea una tarea de seguimiento del rendimiento y asígnalas al propietario de análisis.

Todos los lunes a las 9:00 a. m. > Genera un resumen semanal del rendimiento de la campaña y publícalo en el chat del equipo.

Utiliza la plantilla de programación de anuncios de ClickUp para planificar los cronogramas de lanzamiento de tus anuncios y coordinar los desencadenantes de automatización con las fechas de lanzamiento de las campañas.

Mira este vídeo para ver cómo funciona Super Agents junto con ClickUp Automatizaciones👇.

Optimiza todo tu flujo de trabajo publicitario con BrainGPT.

ClickUp BrainGPT es un entorno de trabajo de IA convergente que reúne múltiples capacidades de IA en una sola plataforma. En lugar de cambiar entre herramientas de IA para escribir, investigar, recuperar conocimientos y otras 10 cosas, obtienes todo lo que necesitas dentro de esta aplicación de escritorio independiente.

Con BrainGPT, puedes:

Accede a múltiples modelos externos de IA : utiliza la inteligencia de Claude para escribir guiones y subtítulos de vídeos, ChatGPT para variaciones de textos publicitarios o compara los resultados entre modelos para encontrar los mensajes más convincentes.

Realiza búsquedas web en tiempo real : investiga las campañas de la competencia, : investiga las campañas de la competencia, detecta tendencias emergentes u obtén información sobre la audiencia sin salir de ClickUp.

Busca en todo tu entorno de trabajo : cuando los resúmenes de tus campañas, los datos de rendimiento y los recursos creativos están dispersos entre Drive, Docs y herramientas de diseño, : cuando los resúmenes de tus campañas, los datos de rendimiento y los recursos creativos están dispersos entre Drive, Docs y herramientas de diseño, ClickUp Enterprise Search lo reúne todo al instante.

Talk to text: con : con ClickUp Talk to Text , dicta tus ideas para guiones de vídeo, notas de campaña o comentarios sobre creatividades publicitarias sin usar las manos mientras revisas el contenido.

Optimiza tus anuncios de YouTube con ClickUp.

Deja de crear tus campañas publicitarias de YouTube de forma aislada.

Si la planificación, la comunicación del equipo, la ejecución y el seguimiento se realizan en diferentes plataformas, la proliferación de herramientas está acabando con tu productividad y limitando tu capacidad para actuar con decisión.

El entorno de trabajo con tecnología de IA de ClickUp reúne herramientas para la ideación, el seguimiento de tareas, la planificación, la organización, la optimización y la automatización en una plataforma centralizada. Todo lo que necesitas para crear, gestionar y optimizar campañas publicitarias eficaces en YouTube se encuentra en un solo lugar con ClickUp.

Regístrate gratis ahora y empieza a optimizar tu proceso de anuncios de YouTube.

Preguntas frecuentes

Los anuncios de YouTube suelen costar entre 0,10 y 0,30 dólares por vista (CPV), aunque los costes varían en función de la especificidad de la segmentación, la competencia y el formato del anuncio. Puedes empezar con tan solo 10 dólares al día y ampliar la inversión en función del rendimiento.

Los anuncios in-stream no omitibles y los anuncios bumper son los más eficaces para dar a conocer una marca, ya que los espectadores deben ver el mensaje completo. Los anuncios masthead ofrecen la máxima visibilidad si se dispone del presupuesto necesario, mientras que los anuncios in-stream omitibles también pueden dar a conocer una marca si se combinan con otras campañas a largo plazo.

Las pequeñas empresas pueden empezar con presupuestos diarios modestos, de entre 10 y 20 dólares, y centrarse en realizar campañas muy específicas. A continuación, pueden aumentar el gasto una vez que identifiquen las combinaciones ganadoras de segmentación de la audiencia, creatividad publicitaria y mensajes que impulsen las conversiones de forma constante.

Puedes realizar el seguimiento de las conversiones a través de Google Ads enlazando tu canal de YouTube con Google Analytics. YouTube Studio también proporciona datos de conversión por visualización, que muestran cuándo los espectadores realizan una conversión después de ver tu anuncio sin hacer clic.

ClickUp ofrece un entorno de trabajo estructurado para planificar, ejecutar y supervisar varias campañas publicitarias de YouTube simultáneamente. Con paneles de control basados en IA, automatización en la elaboración de informes a través de Super Agents y plantillas para la planificación de campañas y la producción de anuncios, puedes realizar el seguimiento de los presupuestos, los plazos, los activos creativos y las métricas de rendimiento en un solo lugar.