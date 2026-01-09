Cómo utilizar Claude para mejorar la productividad en 2026

El 75 % de los trabajadores del conocimiento ya utilizan la IA generativa en su trabajo. Pero tratan a la IA solo como un complemento.

Abre asistentes de IA como Claude, haga una pregunta, copie la respuesta y pegarla en un documento, una tarea o chatear. Luego, vuelva a hacerlo. Y otra vez.

Claude es ideal para pensar, escribir y resolver problemas. Sin embargo, cuando se utiliza de esta manera, sus resultados permanecen aislados. Las ideas no se conectan automáticamente con tus tareas, proyectos o flujos de trabajo en equipo. Eso significa más pasos manuales, más cambios de contexto y menos seguimiento.

El uso de Claude para mejorar la productividad es más eficaz cuando se integra en el flujo de trabajo diario. Esta guía le mostrará cómo hacerlo.

Y si necesita herramientas de IA contextual más potentes, en las que la IA pueda integrarse directamente en su trabajo, y no solo acompañarlo, siga leyendo hasta el final porque... ¡le presentaremos ClickUp!

El verdadero problema de productividad que resuelve Claude

Tu día es un constante cambio. Saltas entre tu plan de proyecto, una hoja de cálculo, tu correo electrónico y una docena de pestañas más. Este cambio de contexto agota tu concentración.

Las tareas pequeñas y repetitivas lo empeoran. Dar formato a (elaboración de) informes. Limpiar notas. Escribir las mismas actualizaciones una y otra vez. Estas tareas no parecen difíciles, pero consumen silenciosamente el tiempo y la energía destinados a un trabajo más profundo y estratégico.

Esta dispersión laboral es el mayor obstáculo para la productividad hoy en día. El problema no es la carga de trabajo, sino la carga cognitiva. Cada herramienta, pestaña y traspaso exige a tu cerebro que se reinicie. Con el tiempo, esa carga mental ralentiza las decisiones, reduce la claridad y agota el impulso.

👀 ¿Sabías que...? El 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de tener que manejar varias plataformas, gestionar correos electrónicos y saltar de una reunión a otra.

Claude está diseñado para reducir esa sobrecarga mental. Desarrollado por Anthropic, Claude es un modelo de lenguaje grande (LLM) que trabaja a través de la conversación natural. Puede ayudarte a pensar, escribir, resumir y analizar sin necesidad de comandos rígidos o indicaciones técnicas.

A diferencia de los modelos más simples, Claude puede:

Siga instrucciones detalladas.

Mantenga el contexto en discusiones largas.

Le ayuda a trabajar en la resolución de problemas en lugar de darle una respuesta puntual.

Perfeccione sus ideas y convierta pensamientos dispersos en resultados claros.

Si se utiliza bien, Claude deja de ser un chatbot para convertirse en un compañero de reflexión.

💡 Consejo profesional: añadir otra herramienta de IA a tu conjunto, incluso una inteligente, puede provocar una proliferación descontrolada de IA. Esta proliferación no planificada de herramientas de IA sin supervisión conduce a un desperdicio de dinero y a mayores riesgos de seguridad. El entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp ofrece una plataforma única en la que los proyectos, los documentos, las conversaciones y la inteligencia artificial funcionan conjuntamente. Dentro de ClickUp, la IA sensible al contexto conoce y comprende su trabajo. De este modo, dedicará menos tiempo a copiar y pegar y más tiempo a avanzar en su trabajo.

¿Cómo empezar a utilizar Claude para el trabajo?

Si sientes curiosidad por la IA, pero te parece que básicamente estás «jugando», no eres el único. Muchas personas utilizan Claude como si fuera un motor de búsqueda: hacen una pregunta, leen por encima la respuesta y siguen adelante. Es útil, pero rara vez ahorra tiempo real.

El cambio se produce cuando dejas de tratar a Claude como una herramienta de búsqueda y empiezas a tratarlo como a un compañero de equipo. Un compañero de equipo necesita contexto. Instrucciones claras. Y un entendimiento común de lo que es «bueno».

Visite claude.ai y haga el ajuste de su cuenta para empezar.

Una vez que haya entrado, la función más importante que debe comprender es «Proyectos». Un proyecto es una carpeta dedicada en la que Claude recuerda el contexto clave de todas las conversaciones dentro de ese proyecto. Esto puede incluir guías de estilo, documentos de referencia o perfiles de usuario.

vía Anthropic

Los proyectos son lo que convierten a Claude de un ayudante puntual en una herramienta de productividad constante. Reducen la repetición, mejoran la calidad del resultado y hacen que cada nueva indicación sea más rápida que la anterior.

Para lograr la productividad en su primera sesión, siga estos pasos:

Empiece con una tarea real: no haga preguntas abstractas. Elija una tarea real y periódica que realice cada semana, como analizar un informe con IA. no haga preguntas abstractas. Elija una tarea real y periódica que realice cada semana, como redactar una actualización de un proyecto

Proporcione el contexto por adelantado: antes de pedirle nada, proporcione a Claude la información de fondo. Cargue el resumen del proyecto, pegue su guía de estilo o explique la meta de la tarea.

Repita en lugar de reiniciar: el primer intento de Claude es un borrador. En lugar de iniciar un nuevo chat, responda a su resultado con comentarios específicos como «Haz que el tono sea más formal» o «Añade una sección sobre los riesgos presupuestarios». el primer intento de Claude es un borrador. En lugar de iniciar un nuevo chat, responda a su resultado con comentarios específicos como «Haz que el tono sea más formal» o «Añade una sección sobre los riesgos presupuestarios».

El uso adecuado de Claude se reduce a una ingeniería de indicaciones eficaz. Las indicaciones vagas obtienen resultados genéricos. Añadir contexto hace que el resultado sea mucho más impactante.

Claude Free frente a Claude Pro

¿Tienes curiosidad por saber si la versión gratuita es suficiente para ti? Aquí tienes una rápida comparación entre las versiones gratuita y Pro de Claude para orientarte:

Capacidad Claude Free Claude Pro Límites de uso Cuotas de mensajes diarias/por sesión más bajas; la sesión se reinicia cada ~5 horas; puede alcanzar los límites relativamente rápido. Límites de uso sustancialmente más altos (aproximadamente 5 veces más que la versión gratuita); más mensajes y cuotas ampliadas. Carga de archivos Compatibilidad, pero con límite (archivos más pequeños, límite en el total diario). Mayor capacidad de carga y manejo con extensión. Proyectos/memoria contextual No disponible para contexto persistente entre sesiones. Compatibilidad con proyectos/bases de conocimientos para un contexto continuo. Acceso a la API El acceso a la API es independiente y no está vinculado a la versión gratuita. El acceso a la API es independiente y no está vinculado a Pro.

📮ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus versátiles capacidades (para generar contenido, analizar datos y mucho más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos rols y sectores. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña cada vez que quiere hacer una pregunta a la IA, los costes asociados al cambio de contexto y al uso del interruptor se acumulan con el tiempo. Pero no con ClickUp Brain. Está integrado en tu espacio de trabajo, sabe en qué estás trabajando, entiende las indicaciones de texto sin formato y te da respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Experimenta una mejora del doble en tu productividad con ClickUp!

8 formas de utilizar Claude para mejorar la productividad del equipo

Anthropic analizó unas 100 000 conversaciones reales de Claude. Estiman que las tareas que sin IA llevan unos 90 minutos se completan en unos 18 minutos con Claude. Esto tiene como resultado un ahorro de tiempo de aproximadamente el 80 % por tarea.

¿Quiere utilizar Claude para mejorar la productividad de su equipo? ¡Tenemos los consejos perfectos para usted!

Hemos seleccionado procesos que consumen muchas horas de trabajo humano, pero que siguen un patrón que la IA puede automatizar y acelerar.

Automatice hojas de cálculo y consultas de bases de datos.

Tu equipo pasa horas luchando con hojas de cálculo. Limpiar datos, escribir fórmula e intentar extraer información clave puede suponer una gran pérdida de tiempo. Sabes que las respuestas están en los datos, pero llegar a ellas puede ser lento y propenso a errores.

Sube un archivo CSV a Claude y pídele que lo analice en inglés sencillo. Puede generar fórmulas complejas, limpiar datos desordenados o incluso escribir consultas SQL por ti.

💬 Aquí tienes algunas indicaciones para probar:

Este CSV tiene formatos de fecha inconsistentes. Estandarícelos a MM/DD/AAAA

Escribe una fórmula de Hojas de cálculo de Google que extraiga todo el equipo de ventas de la región «Oeste» en el segundo trimestre.

Cree una consulta SQL para encontrar los cinco clientes principales por valor total de compra a partir de estos datos

Aún tiene que copiar la fórmula o los datos limpios y pegarlos de nuevo en su hoja de cálculo.

💡 Consejo profesional: Con ClickUp Brain, puede saltarse este paso por completo. Haga preguntas sobre cualquier dato de la hoja de cálculo en lenguaje sencillo y obtenga respuestas al instante. En lugar de crear fórmulas o exportar datos limpios, puede preguntar cosas como «Muéstrame todo el equipo de ventas de la región oeste del segundo trimestre» y pasar directamente de la información a la acción, sin salir de su entorno de trabajo.

Convierta datos sin procesar en imágenes instantáneas.

¿Necesita un gráfico para una presentación? ¿No tiene tiempo para lidiar con una herramienta de gráficos compleja... ni las habilidades de diseño para que quede bien?

¡La función Artifact de Claude puede ayudarte! Úsala para generar gráficos y diagramas directamente en la ventana de chat. Solo tienes que proporcionar tus datos, especificar el tipo de visualización que deseas y Claude creará una vista previa interactiva.

💬 Es ideal para crear:

Gráficos de barras, gráficos de líneas y gráficos circulares a partir de datos numéricos.

Diagramas de flujo y diagramas de procesos a partir de una descripción escrita.

Gráficos para correlacionar las estructuras de los equipos

Estas imágenes pueden ser perfectas para borradores internos rápidos. Pero tendrás que perfeccionarlas para presentaciones pulidas dirigidas a clientes.

💡 Consejo profesional: Si necesita gráficos y informes de proyecto que se actualicen automáticamente con datos en tiempo real, pruebe ClickUp Dashboards. Los paneles extraen datos en tiempo real de tareas, listas y documentos para que sus números se mantengan actualizados. Con las tarjetas AI, los paneles de control dan un paso más allá. En lugar de limitarse a mostrar gráficos estáticos, las tarjetas AI le permiten hacer preguntas sobre sus datos y obtener información instantánea. Puede mostrar tendencias, resúmenes, obstáculos o actualizaciones de progreso en un lenguaje sencillo. No es necesario filtrar ni calcular nada manualmente. t

Cree prototipos de ideas sin necesidad de código.

He aquí una situación habitual. Una gran idea para una nueva función queda relegada a un documento. ¿Por qué? Porque los miembros de su equipo que no tienen conocimientos técnicos no pueden crear una versión funcional para probarla. Usted está esperando recursos de ingeniería. Esto ralentiza la innovación y dificulta la aceptación por parte de las partes interesadas.

Con Claude, puede generar artefactos de código funcionales sin escribir una sola línea de código. Esto permite a cualquiera crear y probar ideas rápidamente.

💬 Prueba a crear:

Maquetas de páginas de destino: obtenga HTML y CSS de función para ver cómo se ve y se siente una página.

Calculadoras sencillas: cree herramientas interactivas, como una calculadora de precios, a partir de una descripción.

Demostraciones de productos: cree prototipos en los que se puede hacer clic para compartirlos con las partes interesadas y obtener comentarios tempranos.

🧠 Dato curioso: Aunque la calculadora de ahorro de ClickUp anterior es solo orientativa, los usuarios reales de ClickUp han conseguido un ahorro considerable desde que se pasaron a ClickUp. El 40,9 % de los clientes que utilizan ClickUp han sustituido tres o más herramientas.

El 54,7 % de los clientes (elaboración de) informes afirma haber ahorrado dinero al cambiar.

Redacta y realiza la edición de documentos de empresa.

Redactar el primer borrador de cualquier documento profesional es una tarea ardua. Mirar fijamente una página en blanco, intentar estructurar (elaboración de) informes o asegurarse de que el tono sea el adecuado consume horas que podrían dedicarse a trabajo más estratégico.

Esta es una de las mayores fortalezas de Claude. Se encarga del trabajo pesado de generar, refinar y reestructurar el contenido escrito por usted.

💬 Pídele a la indicación Claude que te ayude a preparar:

Informes y propuestas: proporcione sus datos y la estructura deseada, y Claude generará un borrador pulido.

Procedimientos operativos estándar y documentación: describa un proceso y obtenga a cambio un describa un proceso y obtenga a cambio un documento con el procedimiento operativo estándar en formato.

Comunicaciones internas: redacte anuncios para toda la empresa, actualizaciones de políticas o memorandos para el equipo con el tono adecuado.

💡 Consejo profesional: en lugar de escribir en una herramienta de IA independiente y pegar los resultados en tu trabajo, puedes crear y editar contenido en el mismo lugar donde gestionas tus proyectos. Escribe documentos junto con tus tareas y plazos utilizando ClickUp Docs, para que todo quede conectado. Con su AI Writer integrado, puedes convertir ideas en borradores, actualizaciones o planes sin cambiar de herramienta.

Aprenda a utilizar la IA para redactar documentación con nuestros mejores consejos:

Redacta correos electrónicos de seguimiento en cuestión de segundos.

Después de cada reunión, ocurre lo mismo. Alguien tiene que redactar el correo electrónico de seguimiento. Si a eso le sumamos los controles de clientes y las actualizaciones internas, esas pequeñas tareas de redacción empiezan a acumularse. Llevan tiempo, ralentizan a los equipos y, a veces, provocan que se pierdan seguimientos.

Este tipo de redacción es repetitiva y predecible, por lo que se adapta bien a la IA.

Para utilizar Claude aquí, pegar las notas de su reunión o un breve resumen de la conversación. A continuación, indíquele el tono que desea (formal, amistoso o urgente) y pídale que redacte el correo electrónico de seguimiento por usted.

💬 Esto funciona bien para:

Resúmenes de reuniones con elementos a tomar

Actualizaciones del estado del cliente

Revisiones internas de proyectos

Correos electrónicos iniciales de contacto y presentación

Refuerce sus estrategias y planes de empresa.

El pensamiento estratégico es un trabajo arduo. Implica recopilar datos del mercado, detectar lagunas en su plan y convertir ideas confusas en argumentos claros. Ese tipo de pensamiento requiere tiempo y concentración, lo que hace que sea fácil posponerlo.

Como resultado, los equipos suelen tomar decisiones con información incompleta.

Claude puede ayudarte en este sentido actuando como un compañero de reflexión. Puedes utilizarlo para organizar tus ideas, explorar opciones y desglosar conceptos complejos en pasos más claros.

Documento estratégico Cómo ayuda Claude Análisis de mercado Sintetiza el contexto del sector en una evaluación competitiva. plan Business Redacta resúmenes ejecutivos o secciones sobre oportunidades de mercado a partir de puntos de datos. Marco de decisión Opciones de estructuras con ventajas y desventajas sistemáticas. Análisis DAFO Organiza fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

Aquí tiene un ejemplo de análisis DAFO generado con Claude:

Resumir reuniones y extraiga elementos de acción.

Su equipo acaba de tener una gran discusión, pero las notas son un desastre y nadie sabe con certeza quién es responsable de qué. Se pierden los elementos a tomar, se olvidan las decisiones y se pierde el impulso de la reunión.

👀 ¿Sabías que...? Según una encuesta de ClickUp, el 64 % de los encuestados tiene dificultades para definir los siguientes pasos en casi la mitad de sus reuniones.

Claude destaca en el procesamiento de texto largo y la extracción de información estructurada. Puede cargar la transcripción de una reunión, pegar notas detalladas y solicitar resultados específicos, como una lista de control de elementos con propietarios y plazos.

💬 Puede obtener resúmenes en diferentes formatos:

Un resumen ejecutivo con solo las decisiones clave.

Notas detalladas con marcas de tiempo

Una lista de control de elementos de tareas pendientes con propietarios y plazos.

Un correo electrónico de seguimiento preescrito.

💡 Consejo profesional: En lugar de lidiar con notas desordenadas después de cada llamada, el tomador de notas con IA de ClickUp escucha y captura todo por ti. Graba automáticamente las reuniones, transcribe lo que se dijo y convierte la conversación en un resumen claro que puedes leer más tarde. Las notas incluyen el nombre de la reunión, la fecha, los asistentes, los puntos clave y una lista de elementos a realizar. También puede utilizar ClickUp Brain para encontrar exactamente lo que necesita en la transcripción sin tener que leerla entera. Todo esto se encuentra dentro de su entorno de trabajo de ClickUp, por lo que sus notas tienen conexión (a internet) con sus tareas y proyectos, y no quedan aisladas en un documento o app (a aplicación) separados. Graba reuniones automáticamente, obtén transcripciones instantáneas y recibe elementos claros al instante con ClickUp AI Notetaker.

Cree flujos de trabajo y automatizaciones personalizados.

Su equipo está atrapado en un bucle de procesos repetitivos y de múltiples pasos que agotan su capacidad. Usted sabe que estos flujos de trabajo podrían automatizarse, pero crearlos parece demasiado complejo sin un desarrollador, por lo que el trabajo manual continúa.

Claude puede actuar como diseñador de flujo de trabajo. Describa un proceso en lenguaje sencillo y obtenga un plan de automatización estructurado.

💬 Te puede ayudar a:

Documenta un proceso: describe cómo debe funcionar un flujo de trabajo y Claude creará un plan paso a paso.

Genera scripts: obtén código inicial para herramientas de automatización como Zapier o Make.

Correlacionar la lógica: Trabe con escenarios condicionales «si... entonces» e identifique posibles casos extremos.

Hay muchas más formas de utilizar Claude para aumentar la productividad en su lugar de trabajo. La clave es ser creativo y estar atento a las tareas que se pueden delegar cómodamente a la IA.

Buenas prácticas para mejorar la productividad en el flujo de trabajo utilizando Claude

Pasar del uso ocasional de la IA a obtener ganancias reales en productividad requiere un cambio de hábitos. Estas prácticas se aplican tanto si utiliza Claude, ClickUp Brain o cualquier otra herramienta de IA.

Impulse los requisitos; deje que Claude se encargue de la implementación.

🚩 Te frustra obtener resultados genéricos e inútiles de la IA. Esto ocurre cuando eres demasiado impreciso o intentas dictar cada paso, lo que supone una pérdida de tiempo. El mejor enfoque es definir claramente el «qué» y dejar que la IA se encargue del «cómo».

✅ Sea específico sobre el resultado deseado, pero flexible en cuanto al método.

Solicitud débil: «Escribe una actualización del proyecto».

Sugerencia clara: «Redacta una actualización del proyecto para nuestros socios no técnicos. Incluye el estado del cronograma, las implicaciones presupuestarias del reciente retraso del servidor y las tres prioridades principales de la próxima semana. El tono debe ser seguro y profesional».

Unos requisitos claros le ahorrarán interminables ciclos de revisión.

Utilice ciclos de iteración rápidos.

🚩 Consideras la primera respuesta de la IA como el producto final, lo que a menudo conduce a la decepción. En cambio, debes ver el resultado inicial como un borrador, un punto de partida para perfeccionarlo.

✅ Adopte un flujo de trabajo iterativo.

Genere el resultado inicial. Identifique rápidamente lo que es trabajo y lo que hay que cambiar. Proporcione comentarios específicos y con objetivo para guiar a la IA. Aproveche las partes de la respuesta que sean intento correcto.

Claude recuerda el contexto de tu conversación, por lo que cada mejora se basa en la anterior. Y si quieres que tu ciclo de retroalimentación sea aún más potente haciendo referencia a datos del proyecto en tiempo real a medida que iterás, prueba ClickUp Brain.

Empiece por lo sencillo y vaya avanzando poco a poco.

🚩 Intenta resolver un problema complejo y con múltiples partes en una sola indicación masiva. Esto suele sobrecargar a la IA, lo que da lugar a resultados confusos o incompletos.

✅ Un enfoque mejor es dividir la tarea en pasos más pequeños y manejables.

Por ejemplo, al crear un informe, pídele a Claude que:

Resumir las conclusiones clave de los datos de la encuesta de usuario adjunta. «Ahora, convierta esos hallazgos en tres recomendaciones principales». «Formatoe esto como un informe de una página con un título, un resumen ejecutivo y las tres recomendaciones»

Este enfoque no solo produce mejores resultados, sino que también facilita la identificación de los puntos débiles.

Qué mejoras en la productividad se pueden esperar de Claude

Ajustar expectativas realistas sobre el aumento de la productividad es clave para adoptar con éxito la IA:

Áreas de gran impacto: la IA destaca en la creación de borradores, el procesamiento de grandes conjuntos de datos, la síntesis de investigaciones y la generación de código repetitivo.

Áreas de impacto moderado: es un buen aliado para la edición y el perfeccionamiento del trabajo existente, generar ideas y aprender nuevos conceptos.

Áreas de menor impacto: tiene dificultades con tareas que requieren datos en tiempo real, conocimientos especializados profundos y específicos, o acciones físicas.

Las mayores ventajas de utilizar Claude no siempre tienen que ver con el ahorro de valiosos minutos. Se derivan de la reducción de la fricción. Claude facilita el inicio de la redacción, agiliza el análisis de la información y hace que las tareas técnicas resulten menos intimidantes.

🤝 Recordatorio amistoso: el tiempo que ahorras utilizando Claude depende de la claridad con la que expliques lo que necesitas y de si la tarea es adecuada para la IA en primer lugar.

Límites del uso de Claude para mejorar la productividad

A veces, Claude te da información errónea con total confianza. Otras veces, parece quedarse atascado en un bucle. Ser realista sobre sus límites ayudará a tu equipo a utilizarlo mejor.

Riesgo de alucinación: la IA puede generar «hechos» que parecen plausibles, pero que son incorrectos. Esto es especialmente cierto en el caso de datos, nombres o fechas específicos.

Límite de contexto: en conversaciones muy largas, puede empezar a «olvidar» detalles o instrucciones de menciones anteriores.

Sin capacidad de ejecución: no puede realizar acciones en sus otras aplicaciones.

Por eso, muchos equipos acaban buscando formas de acercar la IA al lugar donde realmente se desarrolla el trabajo, en lugar de mantenerla separada. ClickUp resuelve este problema incorporando la IA directamente en su flujo de trabajo.

Cómo utilizar ClickUp AI como alternativa

ClickUp Brain

¿Quiere dejar de hacer malabarismos con múltiples herramientas de IA? ClickUp Brain le respalda.

Es el asistente de IA nativo de ClickUp, integrado directamente en su entorno de trabajo. Por eso tiene acceso a su contexto de trabajo real: sus proyectos, tareas, documentos y comunicaciones con el equipo. No solo responde a sus indicaciones, sino que lo hace con un conocimiento profundo de su trabajo.

Reciba actualizaciones instantáneas desde su entorno de trabajo de ClickUp con ClickUp Brain.

Esto resuelve los mayores límites de Claude.

Conciencia contextual: en lugar de tener que introducir manualmente el contexto, ClickUp Brain ya conoce los plazos de tus proyectos, la estructura de tu equipo y el historial de tareas.

Ejecución directa: ClickUp Brain puede generar tareas, actualizar su estado y crear documentos directamente en su espacio de trabajo, entre otras potentes acciones.

Datos en tiempo real: puede realizar una consulta de los datos reales y en tiempo real de su entorno de trabajo, en lugar de un conjunto de datos de entrenamiento estático y obsoleto.

Capacidad Claude ClickUp Brain Conciencia del contexto Requiere la introducción manual del contexto para cada tarea. Comprende de forma nativa sus proyectos, tareas y equipo. Ejecución Sugiere acciones y contenido. Crea tareas directamente, redacta documentos y ejecuta automatizaciones dentro de ClickUp. Colaboración en equipo Los resultados están aislados y deben tener un uso compartido manual. El contenido generado por IA está disponible al instante para su equipo. Acceso a los datos Con límite a datos de formación estáticos y pasados (a menos que le indiques que busque en la web). Accede a la información de tu entorno de trabajo en tiempo real y también es capaz de acceder a la web.

¿La parte con más interés?

Esta no es la única superpotencia de IA que ClickUp ofrece para su productividad. A diferencia de las herramientas de IA independientes, la IA de ClickUp está diseñada para actuar, no solo para dar consejos. También podrá utilizar:

Superagentes de ClickUp AI : agentes autónomos que supervisan su entorno de trabajo y actúan en su nombre. Pueden clasificar tareas, señalar riesgos, actualizar estados, distribuir el trabajo y seguir las reglas que usted defina, sin intervención manual. : agentes autónomos que supervisan su entorno de trabajo y actúan en su nombre. Pueden clasificar tareas, señalar riesgos, actualizar estados, distribuir el trabajo y seguir las reglas que usted defina, sin intervención manual.

Acelere los flujos de trabajo con superagentes similares a los humanos en ClickUp.

Campos de IA : campos inteligentes que generan, resumen o clasifican datos automáticamente. Por ejemplo, pueden etiquetar tareas, evaluar prioridad, extraer detalles clave o redactar resúmenes a medida que se crea o actualiza el trabajo. : campos inteligentes que generan, resumen o clasifican datos automáticamente. Por ejemplo, pueden etiquetar tareas, evaluar prioridad, extraer detalles clave o redactar resúmenes a medida que se crea o actualiza el trabajo.

Autocompletado con IA : rellena automáticamente los detalles de las tareas, como descripciones, propietarios, prioridades o cronogramas, en función del contexto. Esto elimina el trabajo repetitivo de configuración y mantiene la coherencia de las tareas entre los equipos. : rellena automáticamente los detalles de las tareas, como descripciones, propietarios, prioridades o cronogramas, en función del contexto. Esto elimina el trabajo repetitivo de configuración y mantiene la coherencia de las tareas entre los equipos.

Creación de tareas con tecnología de IA: convierta el texto de las notas de reunión, documentos o hilos de chat en tareas estructuradas con personas asignadas, fechas límite y subtareas, sin necesidad de formato manual.

Cree tareas automáticamente a partir de chats, documentos y mucho más con ClickUp AI.

Resúmenes, actualizaciones, reuniones informativas y ponerse al día con la IA: genere al instante actualizaciones de proyectos, resúmenes de progreso, resúmenes para chatear y informes de estado basados en datos en tiempo real, para que la elaboración de informes no ralentice a los equipos.

Para los equipos que desean aún más potencia, ClickUp BrainGPT ofrece un compañero de IA de escritorio con capacidades de voz a texto. ¡También puede acceder a múltiples LLM dentro de esta superaplicación de IA!

Utilice múltiples modelos de IA desde una sola app, aplicación, dentro de ClickUp Brain y ClickUp BrainGPT.

Cómo empezar a utilizar ClickUp para su equipo hoy mismo

Los asistentes de IA más eficaces eliminan la fricción entre pensar y hacer. Eso comienza con el contexto. La IA funciona mejor cuando comprende sus proyectos, sus documentos y sus prioridades.

Claude es ideal para tareas individuales, como redactar textos o explorar ideas. Sin embargo, para la productividad del equipo, la integración siempre será mejor que el aislamiento. ✨

ClickUp lo hace posible al incorporar una capa de IA intuitiva donde ya se encuentra su trabajo. Puede experimentar con:

Convierta las notas de sus reuniones en tareas

Resumir automáticamente las actualizaciones del proyecto

Redacción de documentos mediante IA, basada en el contexto de la tarea.

No es necesario que lo cambies todo desde el primer día. Empieza poco a poco, con un caso de uso sencillo. ¡Regístrate en ClickUp gratis!