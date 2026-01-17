Cómo pueden los directores de marketing utilizar ClickUp SyncUps para realizar el seguimiento del progreso de las campañas

Uno de cada tres responsables de marketing afirma que las tasas de conversión son el principal indicador clave de rendimiento que priorizan en su seguimiento. Pero para cualquier equipo de marketing, las conversiones son solo el resultado.

Lo que realmente les motiva es lo bien que se sincronizan los esfuerzos en todas las fases del embudo.

La verdadera dificultad para los directores de marketing es mantener una gestión de proyectos interfuncional en la que las actualizaciones de los proyectos tengan visibilidad, sean procesables y medibles en tiempo real.

Cuando una campaña no da los resultados esperados, el equipo debe diagnosticar y resolver el problema rápidamente; cuando algo funciona, deben tener una señal clara para redoblar esfuerzos.

Ahí es donde entra en juego ClickUp SyncUps. Como parte del ecosistema ClickUp para equipos de marketing, es una herramienta inteligente de gestión de proyectos que ayuda a los jefes de equipo a estructurar las sincronizaciones del equipo de marketing, realizar la automatización de la gestión de tareas y realizar el seguimiento del rendimiento en múltiples canales.

En este artículo, exploraremos cómo los directores de marketing pueden utilizar ClickUp SyncUps para realizar el seguimiento del progreso de las campañas.

⭐️ Plantilla destacada Obtenga una plantilla gratuita Ejecute SyncUps basados en fases en la plantilla de gestión de campañas de marketing para realizar un seguimiento en tiempo real y con propietarios claros. La plantilla de gestión de campañas de marketing se combina a la perfección con tus SyncUps para mantener cada lanzamiento en un plan rastreable. Utiliza sus estados, campos personalizados y vistas predefinidas para centralizar los propietarios, los cronogramas y los presupuestos, y luego ejecuta SyncUps rápidos para convertir las actualizaciones en tareas enlazadas y progreso de metas.

Por qué el seguimiento del progreso de las campañas es esencial para los equipos de marketing

John gestiona tres lanzamientos a la vez. Organiza reuniones semanales para realizar el seguimiento de las campañas, revisa paneles de control desconectados y busca actualizaciones de proyectos en hilos de correo electrónico. Como resultado, nadie sabe con certeza qué indicadores clave de rendimiento cambiaron realmente la semana pasada. Las fechas límite incumplidas se convierten en objetivos incumplidos.

John cambia a una cadencia sencilla: comprobaciones diarias de señales (volumen de clientes potenciales, tendencia del CAC, calidad), una hoja de KPI compartida y una única vista de la plataforma de gestión de proyectos para los propietarios y el cronograma del proyecto.

Este es el poder de la supervisión. Estas son las principales razones por las que es importante realizar el seguimiento del progreso.

1. La visibilidad convierte la actividad en resultados

Cuando los equipos miden las pocas métricas que importan (conversión, canalización cualificada, coste y calidad), aprenden qué ampliar y qué detener. El equipo de medios de Google destaca que una medición rigurosa es la forma en que los especialistas en marketing optimizan, demuestran el retorno de la inversión y comprenden el impacto de la marca.

2. La alineación reduce los retrasos y la repetición del trabajo

Una fuente de información compartida para los propietarios, el estado y los siguientes pasos reduce los malentendidos, una de las principales causas del incumplimiento de los cronogramas y la duplicación del trabajo en las operaciones de marketing.

3. Los ciclos de retroalimentación más rápidos mejoran el rendimiento del equipo

Las pruebas de marketing ágil demuestran que la duración del ciclo más corta y el trabajo en curso visible conducen a un mejor rendimiento y capacidad de respuesta. El seguimiento de la duración del ciclo, el rendimiento y el impacto de los experimentos ayuda a los equipos a adaptarse rápidamente.

4. Control presupuestario y disciplina del ROI

No se puede justificar el gasto sin medirlo. Los marcos de KPI estándar establecen la conexión entre la actividad del canal y la contribución a los ingresos y el ROI atribuible (frente a las métricas vanidosas).

5. Compuestos de aprendizaje

El seguimiento constante crea bases comparativas, por lo que cada prueba perfecciona la creatividad, las ofertas y las audiencias. Las directrices de MMM de Google destacan la importancia de llenar las lagunas de medición para que las decisiones sean más viables.

📖 Lea también: Cómo mejorar la colaboración en el lugar de trabajo

Antes de profundizar: ¿por qué ClickUp para la sincronización de campañas?

La dispersión del trabajo ralentiza el progreso de las campañas. Los resúmenes se encuentran en documentos, las actualizaciones en el chat, las tareas se ocultan en otras herramientas y los números más recientes están en una hoja de cálculo a la que solo acceden unas pocas personas. Se rompe el hilo conductor entre la decisión y la entrega, y los pequeños problemas se convierten en objetivos incumplidos.

ClickUp reúne todas las piezas en un solo lugar para que sus sincronizaciones sean tranquilas, centradas y estén vinculadas a la acción. Cuando todo se encuentra en un único entorno de trabajo, la conversación tiene lugar junto al trabajo en sí. Las actualizaciones se convierten en los siguientes pasos a seguir sin canales secundarios.

La misma página que contiene el plan también muestra los últimos números, por lo que las decisiones se basan en lo que ha cambiado, no en la memoria. Los resúmenes llegan al lugar donde trabaja el equipo, lo que reduce las reuniones de seguimiento y agiliza las correcciones de rumbo. Se obtiene un ritmo constante de sincronizaciones breves, propiedad clara y resultados visibles.

Cómo ClickUp ayuda a sincronizar sus campañas:

Una única fuente de información veraz para propietarios, estado y próximos pasos.

Las actualizaciones se convierten en tareas con fechas claras mientras las personas están en la sala.

Los paneles se encuentran junto al debate, por lo que las decisiones se basan en números en tiempo real.

Los resúmenes y recopilaciones se encuentran donde se realiza el trabajo, lo que reduce las reuniones adicionales.

Por dónde empezar:

Cree una configuración centralizada del equipo de marketing a través de ClickUp para equipos de marketing .

Realice comprobaciones en vivo y en contexto con ClickUp SyncUp para que las conversaciones, las tareas y los seguimientos permanezcan conectados.

Mantenga las conversaciones rápidas y las aclaraciones del equipo en ClickUp Chat para que las actualizaciones sean fáciles de encontrar.

Convierta las conversaciones en acciones ordenadas con ClickUp Brain para obtener resúmenes instantáneos, realizar la creación de tareas y elaborar agendas rápidas.

¿Qué es ClickUp SyncUps?

Revise los creativos en pantalla para aprobar los activos de una sola vez con ClickUp SyncUps.

Imagínese lo siguiente: está a mitad de una reunión de seguimiento de una campaña con su equipo de marketing y las partes interesadas de diferentes departamentos. Cambia entre aplicaciones de chat, videollamadas, listas de tareas y documentos, con fragmentos de la conversación dispersos por diferentes plataformas y sin que nadie sepa con certeza qué hilo contiene el «siguiente paso».

Con ClickUp SyncUps, puede iniciar una sesión de voz o vídeo en directo dentro de su entorno de trabajo, vincular tareas relevantes al instante, grabar la conversación y compartir resúmenes automáticos después.

💯 En resumen: un único lugar para empezar, debatir, asignar y realizar el seguimiento sin perder el contexto.

Comuníquese con su equipo y cree tareas dentro de su ventana de chat con ClickUp Chat.

Estos son algunos comentarios de usuarios reales:

He trasladado todo el chat interno a ClickUp (antes utilizábamos Google Meet). Funciona muy bien y es útil tener todas las tareas y la documentación allí.

He trasladado todo el chat interno a ClickUp (antes utilizábamos Google Meet). Funciona muy bien y es útil tener todas las tareas y la documentación allí.

– Usuario de Reddit

Aún es pronto, pero cada vez es mejor. Para mí, la integración con el resto de ClickUp es la función más destacada.

Aún es pronto, pero cada vez es mejor. Para mí, la integración con el resto de ClickUp es la función más destacada.

– Usuario de Reddit

Estos comentarios recogen dos aspectos relevantes para los responsables de marketing: en primer lugar, que tener las tareas, la documentación, los chats y las reuniones en un entorno de trabajo unificado aporta un valor añadido real.

En segundo lugar, aunque las funciones siguen evolucionando, los usuarios aprecian la sólida integración con su lista de tareas y su trabajo en proyectos.

Para los responsables de equipos de marketing y los propietarios de campañas, ClickUp SyncUps aborda varios retos persistentes: las notas de reuniones fragmentadas, los pasos a seguir poco claros después de una sincronización y el tiempo perdido buscando adjuntos o comentarios de estado en diferentes herramientas.

📌 Ejemplo: con ClickUp SyncUps, obtienes un espacio de reunión que está intrínsecamente conectado al entorno de trabajo. Eso significa que cuando alguien dice: «Optimizaremos la página de destino antes del viernes», se convierte en una tarea enlazada con estado, fecha límite y propietario en la misma aplicación.

📖 Lea también: Cómo utilizar la IA en las videollamadas

Cómo pueden los directores de marketing utilizar ClickUp SyncUps para realizar el seguimiento del progreso de las campañas

Los equipos de marketing que mantienen su trabajo sincronizado tienden a crecer más rápido y a desperdiciar menos.

McKinsey elabora informes en los que se indica que las empresas que combinan la creatividad con el análisis y las metas ven aproximadamente el doble de crecimiento que sus competidores, lo que es otra forma de decir que las metas compartidas, los datos compartidos y los rituales compartidos son importantes.

Esta es una lección sencilla que también se puede aplicar al trabajo de campaña. Los directores de marketing pueden realizar el seguimiento del progreso en tiempo real cuando reúnen a todo el equipo y acuerdan unos indicadores clave de rendimiento claros.

Teniendo esto en cuenta, veamos cómo los directores de marketing pueden utilizar ClickUp SyncUps para realizar el seguimiento del progreso de las campañas en diferentes niveles.

👀 Dato curioso: los trabajadores del conocimiento siguen dedicando la mayor parte de su jornada a coordinar el trabajo en lugar de realizarlo. Según el estudio Anatomy of Work de Asana, aproximadamente el 60 % del tiempo se dedica a «trabajar sobre el trabajo», y solo las reuniones innecesarias suponen un coste de unas 157 horas al año. Por eso es tan importante contar con sincronizaciones más precisas y contextualizadas.

Configuración previa a la reunión

Proporcione a su equipo un punto de partida tranquilo. Cree un SyncUp para el canal de chat de cada campaña, que ya está enlazado con la lista donde se encuentran las tareas de la campaña conectada.

Inicie SyncUp desde su lista de tareas.

Añada una agenda en ClickUp Docs con una breve sección para los logros, los riesgos y los siguientes pasos. Invite a los miembros adecuados del equipo e incluya los indicadores clave de rendimiento que va a revisar. Añada los propietarios junto a cada punto de debate y un pequeño recordatorio para actualizar el proyecto antes de la llamada.

Abra las vistas que muestran el cronograma del proyecto y las fechas límite para que todos estén en sintonía. Esta sencilla preparación le ayudará a realizar el seguimiento del progreso sin estrés adicional.

📮 ClickUp Insight: Alrededor del 60 % de las personas responden a los mensajes instantáneos en menos de 10 minutos, mientras que aproximadamente el 15 % tarda más de 10 minutos en responder. 2 horas. Esa combinación de mensajes rápidos y respuestas lentas puede crear lagunas y ralentizar el trabajo en equipo. Con ClickUp, los mensajes, las tareas y las actualizaciones conviven, por lo que no se pierde nada y todos se mantienen sincronizados a su propio ritmo. Vea el chat conectado en acción. 👇🏼

Eficiencia en las reuniones

Invite a las partes interesadas y confirme el alcance, los riesgos y los siguientes pasos a través de ClickUp SyncUp.

Mantenga todo en una sola plataforma, para no tener que saltar entre varias aplicaciones.

Inicie la llamada desde su entorno de trabajo y utilice una tarea de ClickUp o un documento de ClickUp para tomar notas rápidas mientras hablan los participantes. Cuando alguien comparta una actualización, abra la tarea específica, asígnela y establezca una fecha límite clara.

Si surge un nuevo trabajo, cree tareas inmediatamente pulsando la opción + t en Mac o alt + t en PC, lo que abre instantáneamente el menú de creación. A continuación, puede utilizar ClickUp AI para capturar un breve resumen para que el equipo pueda mantenerse concentrado.

✍🏻 Mantenga la conversación tranquila y clara: ¿Qué ha cambiado? ¿Qué está bloqueado? ¿Qué necesita una pequeña corrección?

Este procedimiento facilita la detección de posibles cuellos de botella y le ayuda a realizar el seguimiento del rendimiento en tiempo real.

Seguimiento de acciones posteriores a la reunión

Deje que el resumen le guíe en el seguimiento. Realice un seguimiento de sus elementos y los siguientes pasos a partir de las notas de IA. Confirme que a cada decisión se le ha asignado una tarea con un propietario y una fecha límite, e incluya una breve nota en el comentario de la tarea si hay alguna información a la que sea necesario acceder fácilmente más adelante.

Obtenga las notas de las funciones integradas de toma de notas con IA de ClickUp.

Con el tiempo, estos pequeños hábitos crean un registro beneficioso de elecciones y resultados. Mide lo que importa, mantén las prioridades con visibilidad y haz avanzar los proyectos de una manera que se sienta estable y humana.

Ventajas de utilizar ClickUp SyncUps para el seguimiento de campañas

Cuando un equipo realiza un seguimiento conjunto del progreso, el trabajo se hace más ligero y los resultados se ven más claros. ClickUp SyncUps se integra en su entorno de trabajo, por lo que todos los pasos siguientes se encuentran en un solo lugar.

A continuación se indican algunas formas sencillas en las que esto ayuda a los directores de marketing a mantener a todo el mundo en sintonía.

Reducción del cansancio por reuniones

Cuando las actualizaciones llegan antes de la llamada y se obtiene un resumen claro después, se dedica menos tiempo a reuniones largas.

ClickUp SyncUps le permite iniciar una llamada directamente desde su entorno de trabajo, grabarla y compartir un resumen instantáneo con acciones enlazadas a las tareas correspondientes. Esto le ayuda a mantener la conversación breve y el trabajo en marcha.

El Índice de Tendencias Laborales 2024 de Microsoft también muestra que los líderes están recurriendo a la IA para aliviar la carga y facilitar la colaboración, lo que encaja con la forma en que los resúmenes de ClickUp SyncUps capturan notas y pasos a seguir para usted.

Visibilidad clara del estado de la campaña.

Los equipos crecen más rápido cuando las ideas creativas y los análisis se combinan.

McKinsey informa de que las empresas que combinan creatividad, análisis y propósito experimentan aproximadamente el doble de crecimiento que sus competidores. Mantener las decisiones, los KPI y los propietarios de las tareas en un solo lugar sigue ese mismo espíritu.

Puede unirse a SyncUp, consultar algunos números clave a través de sus tareas y paneles, y ver exactamente qué ha cambiado desde la semana pasada.

📖 Lea también: Las mejores herramientas de IA para reuniones y asistentes de reuniones

Mayor responsabilidad y toma de decisiones más rápida.

Los presupuestos son ajustados, por lo que la claridad es importante. Gartner estima que los presupuestos medios de marketing se sitúan en torno al 7,7 % de los ingresos de las empresas.

En ese contexto, la rapidez en la toma de decisiones y la claridad en la propiedad marcan una diferencia real.

Durante una sesión de SyncUp, puede abrir la tarea que se está debatiendo, asignar el siguiente paso y establecer una fecha límite mientras todos están presentes. A continuación, el resumen automático envía un recordatorio a cada persona sobre sus responsabilidades.

Obtenga resúmenes rápidos basados en IA de sus tareas y del entorno de trabajo con ClickUp Brain.

Mejor colaboración entre marketing, diseño y análisis.

Cuando las personas tienen reuniones y comparten las mismas metas y actúan basándose en datos comunes, suceden cosas buenas.

Un ejemplo reciente es Intrepid Travel, que registró un fuerte crecimiento tras alinear los esfuerzos de marca y rendimiento y trabajar a partir de planes compartidos.

En SyncUp, ese mismo tipo de alineación es sencillo. Los diseñadores pueden tener un uso compartido de la pantalla, los analistas pueden señalar una métrica y los especialistas en marketing pueden convertir el momento en una tarea sobre la marcha.

Vea el flujo de trabajo en acción:

👀 Dato curioso: El primer anuncio publicitario en Internet es un recordatorio de que antes era fácil llamar la atención; ahora se necesita una organización más inteligente. El relato de Wired sobre el lanzamiento de la tira de HotWired en 1994 muestra que los primeros anuncios generaban una interacción extraordinaria en comparación con los estándares actuales. Los equipos modernos necesitan flujos de trabajo más limpios y sincronizaciones más inteligentes para llamar la atención de forma similar.

Ejemplos de casos de uso para equipos de marketing

A continuación se presentan tres breves historias de equipos reales que utilizan ClickUp.

Estos casos prácticos simplemente muestran cómo el trabajo organizado ayuda a las personas a trabajar a tiempo. Después de cada historia, encontrará una pequeña nota sobre cómo ClickUp SyncUps podría hacer que la misma configuración fuera aún más fácil de usar.

Una bandeja de entrada para todas las solicitudes en Shipt

El equipo de la plataforma de datos de Shipt se encuentra en el centro de una empresa muy ajetreada. Las solicitudes llegaban de todas partes y era fácil perder detalles importantes. Por lo tanto, trasladaron la recepción a ClickUp Forms, utilizaron etiquetas y ClickUp Automatizaciones para distribuir el trabajo y proporcionaron a los líderes una vista en directo con ClickUp Paneles.

El equipo habla de cómo se ahorra tiempo y se reducen los malentendidos cuando todo se encuentra en un solo lugar. Kelly Smunk lo explica de forma sencilla.

Antes de ClickUp, el seguimiento de nuestros proyectos estaba disperso en varias plataformas. ClickUp centralizó nuestros procesos, lo que nos permitió ahorrar un tiempo inestimable y reducir significativamente los malentendidos.

Antes de ClickUp, el seguimiento de nuestros proyectos estaba disperso en varias plataformas. ClickUp centralizó nuestros procesos, lo que nos permitió ahorrar un tiempo inestimable y reducir significativamente los malentendidos.

Con una única plataforma para las solicitudes y las actualizaciones de estado, el equipo pudo priorizar las tareas de forma justa y tomar decisiones informadas basadas en los datos actuales.

Utilice las funciones AI Assign, AI Prioritize y AI Cards de ClickUp para automatizar la gestión de tareas y obtener información en tiempo real al instante.

Cómo ClickUp SyncUps lo mejora

Los equipos de marketing y datos se reúnen a menudo para revisar la atribución y los KPI. Una breve reunión de SyncUp antes de la planificación semanal puede ayudar a que todos lleguen con los mismos números y el mismo contexto.

Los equipos pueden unirse a la llamada dentro del canal de chat de la lista de solicitudes, abrir juntos el panel y convertir cualquier problema en una tarea con un propietario y una fecha límite. El resumen se guarda en el entorno de trabajo, por lo que las actualizaciones del proyecto son fáciles de localizar más adelante.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas para tomar notas y organizarse mejor

La sencilla configuración que hay detrás de las publicaciones más rápidas de Cartoon Network.

Centralice los calendarios sociales en ClickUp para reducir a la mitad el tiempo de producción, como Cartoon Network .

El equipo social de Cartoon Network necesitaba una fuente de información fiable para poder actuar con rapidez sin perder precisión.

Con ClickUp, redujeron el tiempo de creación y publicación en aproximadamente un 50 %, duplicaron el número de canales sociales gestionados con el mismo equipo y produjeron más de 2000 activos en menos tiempo.

Los estados personalizados permitieron que todos estuvieran al tanto del estado de una publicación. Las vistas facilitaron la planificación entre marcas.

Los paneles de ClickUp mostraban los resultados de forma que los líderes podían analizarlos en un minuto. Como compartió Sarah Lively:

Podemos actuar con mucha rapidez porque hay una única fuente de información veraz que contiene todos los detalles que necesitamos.

Podemos actuar muy, muy rápido porque hay una única fuente de información veraz que contiene todos los detalles que necesitamos.

Cómo ClickUp SyncUps lo mejora

Los resumenes StandUp matutinos son breves cuando el plan está claro. Una rápida sincronización permite a los productores, redactores y diseñadores confirmar las publicaciones del día, ver los resultados del día anterior y detectar cualquier cambio de última hora.

Si hay que mover algo, puede abrir la tarea, asignar un nuevo propietario y establecer una nueva fecha límite mientras todos están presentes.

📖 Lea también: El mejor software de planificación de marketing para campañas

Un lugar para planear y recordar en la Universidad de Miami.

El centro de orientación profesional de la Universidad de Miami organiza más de 200 eventos al año y llega a más de 19 000 estudiantes.

Crearon una base de conocimientos sencilla en ClickUp Docs, utilizaron plantillas para mantener la coherencia en los pasos y organizaron las vistas para que todos pudieran ver la carga de trabajo y el estado de un vistazo. Esto facilitó los traspasos y la formación. También proporcionó a los responsables una forma tranquila de supervisar el progreso.

Los resultados también se reflejaron en los resultados de los estudiantes, con una tasa de éxito del 98 % en los seis meses posteriores a la graduación. Michael Turner explicó el cambio.

ClickUp es la forma en que nos aseguramos de que todos los pasos asociados a un evento se lleven a cabo realmente.

ClickUp es la forma en que nos aseguramos de que todos los pasos asociados a un evento se lleven a cabo realmente.

Cómo ClickUp SyncUps lo mejora

El trabajo relacionado con los eventos afecta a muchos socios. Una reunión SyncUp de 10 minutos a mitad de semana ayuda a confirmar los lugares, los ponentes y las promociones sin tener que cambiar de herramienta.

Comparta una pantalla para revisar el cronograma, convertir cualquier laguna en tareas y asignar propietarios claros. El resumen sirve como un valioso recuerdo para el equipo, ayudando a los nuevos miembros a aprender el proceso y manteniendo prioridades constantes.

📖 Lea también: El mejor software para el uso compartido de pantalla en reuniones remotas

Cómo encaja SyncUp en el ecosistema de flujo de trabajo de marketing de ClickUp.

Ahora que comprendemos cómo ClickUp SyncUps simplifica su proceso, exploremos cómo las diversas funciones de ClickUp se combinan para mejorar sus esfuerzos.

SyncUp + tareas de ClickUp para una visibilidad completa de la campaña.

Cree tareas priorizadas a partir de notas para fijar la propiedad y la responsabilidad hoy mismo con ClickUp Tasks y ClickUp SyncUps.

La mayor parte del estrés de las campañas proviene de pequeños descuidos. Una breve actualización de estado que nunca se comunicó al equipo de diseño. Una nueva idea que no se convirtió en una tarea.

Durante la llamada, abra las pocas tareas que sean relevantes para la semana. Confirme el propietario, el siguiente paso y la fecha límite mientras todos están presentes. Si aparece un nuevo trabajo, cree tareas en el momento utilizando las tareas de ClickUp y añada una descripción de una línea para que nadie tenga que buscar el contexto más tarde.

Utilice campos personalizados para el canal, la audiencia o la fase del embudo para clasificar rápidamente después de la reunión. Añada un comentario para pequeñas aclaraciones y etiquete a los compañeros de equipo específicos que necesiten verlo.

Este sencillo ritmo le proporciona un cronograma real del proyecto en el que puede confiar.

📖 Lea también: Los mejores resumidores de transcripciones con IA para ahorrar tiempo

Los paneles y los documentos de ClickUp como su única fuente de información veraz.

Obtenga esa información más rápidamente con los resúmenes de IA en los paneles de ClickUp.

Las campañas resultan más ligeras cuando los números, los planes y las palabras encajan entre sí.

Cree un panel de control de ClickUp que muestre el rendimiento del equipo y el estado de la campaña de un vistazo. Añada un gráfico circular para el estado de los activos, una línea simple para los registros semanales y una tarjeta de carga de trabajo para que el jefe del equipo pueda verificar el equilibrio.

Si se pregunta cómo crear paneles de ClickUp desde cero en cuestión de minutos, aquí tiene un breve vídeo de YouTube:

A continuación, puede incrustar ese panel en un documento de ClickUp que contenga el resumen, sus notas de voz y tono, y una lista de control de aprobación ligera.

A medida que se completan las tareas, sus objetivos y metas de marketing se alcanzan sin esfuerzo manual. Esto le proporciona una forma clara de medir el progreso en relación con los indicadores clave de rendimiento y explicar las decisiones durante las reuniones de seguimiento de la campaña.

📖 Lea también: Las mejores aplicaciones de mensajería todo en uno

ClickUp Brain para convertir las conversaciones en acciones ordenadas.

Genere transcripciones automáticas con marcas de tiempo para sus reuniones utilizando ClickUp Brain.

Mantenga la sencillez y el toque humano. Deje que las herramientas se encarguen de las partes más laboriosas para que usted pueda centrarse en las personas y las decisiones. Los equipos que utilizan estas funciones suelen ahorrar alrededor de un día a la semana y terminan el trabajo habitual mucho más rápido. Esto suele traducirse en menos notas manuales, menos pasos duplicados y más tiempo para pensar.

Durante un ClickUp SyncUps

Por ejemplo: «Crear tareas para tres variantes de carrusel para Instagram y asignarlas a Maya, con fecha límite el viernes». ClickUp Brain crea las tareas con el propietario y la fecha límite.

Diga: «Resuma la reunión de seguimiento de la campaña de hoy en tres líneas y enumere los elementos a tomar». ClickUp Brain redacta un breve resumen y enlaza cada tarea para que no se pase nada por alto.

Después de la llamada

Abra ClickUp Brain y pruebe una indicación amigable. «Muéstrame las tareas etiquetadas como "Promoción de primavera" que vencen esta semana y que aún están en revisión». Obtendrá una lista que puede pegar en ClickUp Chat con una breve nota.

¿Necesita un empujoncito para sincronizar mañana? «Redacte una agenda de cinco minutos para la revisión de la prueba del correo electrónico con un KPI y un riesgo que debatir».

Solicite las tareas pendientes de esta semana para preparar la sincronización de mañana con ClickUp Brain.

SyncUps que vinculan las reuniones con los OKR y las metas de marketing.

Establezca metas para la campaña y añada tareas dentro de su documento con ClickUp Docs.

El progreso se percibe como real cuando las reuniones se conectan con los resultados. Cree una meta de campaña en un documento de ClickUp que refleje sus OKR. A continuación, vincule las tareas que se derivan de ella, incluyendo la entrega creativa, el recuento de experimentos y métricas más pequeñas, como los formularios semanales rellenados. Abra el documento para revisar sus metas al inicio de su SyncUp, de modo que todos vean la misma puntuación.

Si la meta se está retrasando, puede asignar tareas inmediatamente con las tareas de ClickUp, establecer una fecha límite que se ajuste a su campaña y confirmar su estrategia de seguimiento del rendimiento. Cuando el equipo entrega el trabajo, la meta avanza sin esfuerzo adicional.

Así es como se consigue un progreso constante en múltiples plataformas y se mantienen las prioridades con visibilidad en un solo lugar.

Los superagentes de ClickUp impulsan las campañas entre reuniones.

Acelere los flujos de trabajo con Super Agents en ClickUp.

Los superagentes amplían lo que ocurre en SyncUp manteniendo el trabajo en movimiento entre reuniones.

Mientras que ClickUp Brain ayuda en el momento capturando notas, creando tareas y resumiendo debates, los Super Agents operan continuamente en todo su entorno de trabajo. Supervisan tareas, documentos, Campos personalizados y metas en segundo plano, atentos a trabajos estancados, plazos incumplidos o señales de riesgo tempranas, de modo que los problemas salgan a la luz antes de que ralenticen una campaña.

Después de SyncUp, los superagentes continúan con el trabajo.

Realizan un seguimiento de si las nuevas tareas se completan a tiempo, supervisan el progreso de las metas a medida que se acumulan las tareas y mantienen la precisión de los paneles sin esfuerzo adicional. Si el impulso decae o se produce un estancamiento en el traspaso, la señal aparece pronto, no después de que los resultados se vean afectados.

Esto crea un sistema en el que los planes permanecen activos, el progreso sigue siendo visible y las reuniones se convierten en puntos de control en lugar de centros de control.

📖 Lea también: Cómo utilizar la comunicación directa para mejorar la productividad

Ejemplo real: ejecución de una campaña SyncUp en ClickUp

Aquí tiene una sencilla guía que puede copiar para su próxima reunión de seguimiento de campañas. Mantiene claras las actualizaciones del proyecto, le ayuda a realizar un seguimiento del progreso y ofrece a todos los miembros del equipo una vía tranquila para actuar.

Paso 1: Prepare la fase en ClickUp Docs

Cree una breve agenda en ClickUp Docs con la meta, los indicadores clave de rendimiento, los riesgos abiertos y los tres puntos principales de debate. Enlaze las tareas pertinentes y anote quién debe hablar sobre cada elemento.

Paso 2: Inicie SyncUp desde el trabajo

Abra el canal de chat de la lista de campañas y haga clic en el icono de SyncUp para iniciar la llamada. Invite a otros miembros del equipo y, a continuación, fije el documento de la agenda en el chat para que todos puedan acceder fácilmente a él.

Paso 3: Abra el panel de ClickUp

Comparte tu panel de control de ClickUp para la campaña. Revisa algunos KPI, analiza el rendimiento del equipo y señala cualquier posible obstáculo. Limita esta parte a dos minutos para que el grupo mantenga la concentración.

Paso 4: Clasifique el trabajo y asigne tareas

Abra las tareas específicas que requieren decisiones. Asigne tareas a los propietarios, añada una fecha límite clara y establezca prioridades sencillas. Añada una línea de contexto para que nadie tenga que buscarla más tarde.

Paso 5: Capturar decisiones y notas

Escriba notas rápidas en los comentarios de las tareas o en ClickUp Chat. Convierta cualquier paso siguiente en una tarea, etiquete a la persona adecuada y añada seguidores para las partes interesadas que deseen recibir actualizaciones.

Paso 6: Cierre el ciclo y realice el seguimiento del progreso

Termine con una frase sobre cómo sería el éxito antes de la próxima revisión. El resumen de SyncUp aparece junto al trabajo, las metas se actualizan a medida que avanzan los elementos y el panel refleja el progreso para el jefe de equipo y los gestores de proyectos.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas para campañas de marketing

Métricas que se pueden seguir con ClickUp SyncUps

Atlassian llevó a cabo un experimento interno en el que sustituyó algunas reuniones de estado por vídeos asíncronos y registró un ahorro de 5000 horas de reuniones. La conclusión es sencilla: cuando se miden los aspectos adecuados, se ahorra tiempo y se avanza más rápido en el trabajo.

Estas son las métricas principales que debe seguir cada semana para que la sincronización de sus campañas siga siendo útil y realista:

Porcentaje de progreso de la campaña completado en un panel de control de ClickUp , calculado como tareas terminadas sobre el total de tareas, con una tendencia simple desde las últimas actualizaciones del proyecto, para que pueda realizar el seguimiento del progreso en relación con el cronograma del proyecto.

Tasa de resolución de bloqueos por ClickUp SyncUp , contabilizada como bloqueos cerrados sobre bloqueos planteados en tareas específicas, con una breve nota en ClickUp Docs y una fecha límite para cualquier cosa que siga abierta.

Tiempo de reunión ahorrado gracias a las actualizaciones asíncronas , medido por la duración media de SyncUp mes a mes y el número de actualizaciones gestionadas en ClickUp Chat.

Tasas de participación y seguimiento , registradas como asistentes que compartieron al menos una actualización y tareas completadas dentro de las fechas límite establecidas, filtradas por miembros del equipo para evaluar el rendimiento del equipo de forma justa.

Plazo de decisión desde que se «plantea el problema» en un comentario de la tarea hasta que se «registra la decisión», mostrado en horas o días, para que los gestores de proyectos puedan detectar posibles cuellos de botella y asignar tareas con antelación.

Actualice la puntuación de calidad, una rápida valoración del 1 al 3 añadida después de cada SyncUp con una frase de contexto, para que el jefe de equipo pueda ajustar el formato y mantener a todos en sintonía.

👀 Dato curioso: Los resultados del estudio Work Trend 2024-25 de Microsoft muestran que la «jornada laboral infinita» es una realidad: los trabajadores reciben alrededor de 117 correos electrónicos al día y se ven interrumpidos aproximadamente cada 1,75-2 minutos. Las actualizaciones asíncronas frecuentes y las reuniones más claras son ahora esenciales para mantener la concentración.

Sincronice con ClickUp

Si sueña con sincronizaciones breves y centradas del equipo de marketing, propietarios claros y actualizaciones honestas de los proyectos, ¡necesita SyncUps!

Porque con ClickUp, todo está en un solo lugar. SyncUps se encuentra junto a las tareas, ClickUp Docs y las metas, por lo que puede asignar tareas, actualizar el cronograma del proyecto y realizar el seguimiento del rendimiento sin tener que saltar entre múltiples plataformas.

Puede utilizar SyncUps para que la creación de tareas y el establecimiento de metas formen parte de cada agenda, de modo que cada propietario se vaya con metas claras, plazos realistas y los recursos necesarios para alcanzarlos.

Esos hábitos sencillos basados en tareas, junto con las funciones avanzadas de ClickUp, le dan a su empresa aún más tiempo para desarrollar campañas que mejoren la retención de clientes y logren resultados en su instancia de ClickUp.

Si eso es lo que busca para su semana, regístrese en ClickUp y pruebe SyncUp con su equipo.

Preguntas frecuentes (FAQ)

ClickUp SyncUps se encuentra dentro de su entorno de trabajo, justo al lado de las tareas, ClickUp Docs y las actualizaciones del proyecto. Puede abrir una tarea durante la llamada, asignarla, establecer una fecha límite y mantener el cronograma del proyecto en marcha sin cambiar de herramienta. Está diseñado para la sincronización de equipos de marketing y reuniones de seguimiento de campañas, no solo para videollamadas.

Sí. Inicie la llamada desde el espacio de la campaña y comparta sus paneles de control de ClickUp para realizar el seguimiento del progreso, los indicadores clave de rendimiento y el rendimiento del equipo en tiempo real. Actualice una tarjeta o un estado en el acto y todos verán el cambio en una sola plataforma.

Convierte las conversaciones en acciones ordenadas. Puede capturar decisiones, crear tareas a partir del resumen y extraer resúmenes rápidos en ClickUp Chat para que los miembros del equipo sepan qué hacer a continuación. Esto ayuda a los gestores de proyectos a medir lo que ha cambiado y a mantener la simplicidad del proceso.

Sí. Grabe una breve actualización a través de SyncUps, que aparecerá en sus clips de ClickUp. Copie y publique el enlace en el canal, y añada notas en la tarea o en el documento para contextualizar. Los usuarios pueden responder en ClickUp Chat, marcar sus tareas y avanzar en el trabajo sin añadir estrés ni reuniones adicionales.

Comience con una revisión de dos minutos de los paneles de ClickUp y, a continuación, trabaje en las cinco tareas principales que afectan a las metas. Para cada elemento, confirme el propietario, el siguiente paso y la fecha límite, y registre las preguntas en ClickUp Docs para su seguimiento. Termine señalando los riesgos, las necesidades de seguimiento del tiempo y un logro claro para que el equipo se mantenga centrado y pueda realizar un seguimiento eficaz del rendimiento.