Los 10 mejores resumidores de transcripciones con IA para ahorrarte tiempo

Quiero pasar menos tiempo en reuniones y más tiempo haciendo cosas. No soy el único. Los empleados pasan una media de 11,3 horas en reuniones cada semana, ¡casi el 30 % de una semana laboral!

Las reuniones largas a menudo conducen a la multitarea (desplazamiento sin fin, responder a correos electrónicos y mensajes de Slack). a veces piensan: «Esta reunión realmente podría haber sido un correo electrónico», y el 32 % piensa que la mayoría de las veces o siempre. ## Los 10 mejores programas para resumir transcripciones

Con resúmenes generados por IA y elementos de acción publicados automáticamente en sus canales de chat, ClickUp AI Notetaker mantiene a todos alineados y con productividad. Resuma transcripciones, documentos, discusiones, hilos de comentarios y más con ClickUp Brain

Esta plantilla le ayudará a realizar un seguimiento de cada reunión y a prepararse para las próximas reuniones con agendas, notas, listas de tareas pendientes y actas detalladas de las reuniones. #### Las mejores funciones de ClickUp Traduzca el contenido a más de 10 idiomas, incluidos inglés, francés, español, árabe y chino Resuma el texto de su Bandeja de entrada, documentos de ClickUp, tareas, comentarios y chats con un solo clic, ahorrando tiempo y esfuerzo Otter.ai captura las conversaciones en tiempo real, para que no te veas abrumado por la toma de notas. Después de cada reunión, teníamos que sentarnos y analizar quién había dicho qué (si no teníamos los nombres específicamente anotados). Así que lo que más me gustó de la función de resumen de IA de Otter fue la identificación de los hablantes. También te permite crear vocabulario personalizado para tener en cuenta tu jerga, lo que garantiza que cada conversación se capture con precisión, incluso con términos específicos del sector.

Gracias a su integración con plataformas como Zoom, Google Meet e incluso Microsoft Teams, Otter.ai se une automáticamente a todas las reuniones, las transcribe y crea resúmenes personalizados. #### Las mejores funciones de Otter.ai Reproducción de audio a velocidades de 0,5x a 3x para una revisión cómoda a su ritmo Uso compartido y colaboración fáciles en notas y resumen de transcripción con su equipo

Genera resúmenes de reuniones en el panel Esquema para una referencia rápida de los puntos clave Accede a notas y transcripciones en cualquier momento y lugar, con disponibilidad multiplataforma en la web, iOS y Android #### Limitaciones de Otter.ai No tiene compatibilidad para exportar un resumen detallado en formato PDF, DOCX o TXT, lo que podría ser una molestia para algunos usuarios. * La precisión de la transcripción puede verse afectada por una mala calidad de audio o conexiones (a internet) inestables

Precios de Otter.ai *Free *Pro: 16,99 $/mes por usuario *Business: 30 $/mes por usuario *Enterprise: precios personalizados #### Valoraciones y reseñas de Otter.ai *G2: 4,3/5 (más de 200 reseñas) *Capterra: 4,5/5 (más de 80 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Otter.ai? > Otter es ahora mi herramienta de referencia para grabar y transcribir llamadas. Otter marca el tiempo, genera notas e identifica elementos de acción y aspectos destacados de mis reuniones. ### 3. Sonix (la mejor para transcripciones multilingües) Sonix Las llamadas de lluvia de ideas suelen generar demasiadas emociones, ¡y el argot se apodera de todo! Este generador de resúmenes con IA garantiza que incluso esas se capturen durante la transcripción. Sonix es compatible con la transcripción en más de 50 idiomas con funciones precisas de identificación de hablante y marca de tiempo. 👀 ¿Sabías que...? Según un informe de la London School of Economics, más de un tercio de las reuniones de empresas son improductivas, Scribe es una herramienta que puede ayudarte a evitar reuniones por completo. Si la mayoría de tus reuniones son tutoriales de productos, funciones o procesos, puedes convertirlas en tutoriales detallados paso a paso utilizando Scribe.

Puedes crear guías detalladas con capturas de pantalla, vídeos de YouTube y anotaciones con solo unos clics. Para mí y mi equipo, estas guías fueron perfectas para formar a los nuevos miembros del equipo y documentar los flujos de trabajo.

Scribe: las mejores funciones Combina varias guías, hipervínculos y vídeos en un manual completo con páginas de Scribe Lleva tus guías a cualquier sitio web y utiliza Scribe Sidekick para mostrar las instrucciones en una útil ventana en paralelo Oculta la información sensible y privada con la censura automática o manual del texto Incrusta Scribe en tus plataformas actuales para ayudar a los empleados a completar los procesos desde cualquier lugar

Vea quién ha leído sus guías y recopile los comentarios de los empleados sobre cada conjunto de instrucciones #### Límites de Scribe Scribe no ofrece un nivel gratis La mala calidad del audio o el ruido en la grabación pueden afectar a la precisión del resumen #### Precios de Scribe *Versión de prueba gratis: 30 minutos de transcripción gratis para empezar *Pago por uso: 10 $ por hora

Suscripción mensual: 60 $ por usuario *Suscripción anual: 540 $ por usuario (equivalente a 45 $ al mes) *Soluciones Enterprise: Precios personalizados #### Valoraciones y reseñas de Scribe *G2: 4,4/5 (más de 150 reseñas) *Capterra: 4,5/5 (más de 100 reseñas)

8. Descript (Lo mejor para la edición rápida de vídeos) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-42-1400x887.png Descript: transcriptor que resume con IA /%img/ via undefined Si trabajas tanto en producción de vídeo como de audio, ¡te encantará Descript! Es una herramienta todo en uno que te permite escribir, grabar, transcribir, editar y colaborar, todo ello dentro de una interfaz intuitiva.

En lugar de depender de la edición tradicional de forma de onda, que, créeme, es tediosa y técnica, Descript transcribe tu audio en texto. Puedes editar tus grabaciones como lo harías con un artículo: cortando palabras de relleno como «um» o «uh» o eliminando pausas incómodas con un simple retroceso. #### Las mejores funciones de Descript * Edita audio y vídeo modificando la transcripción con el intuitivo sistema de edición basado en texto

Transcriba archivos de audio y vídeo de forma rápida y precisa utilizando la transcripción basada en IA Sobregrabe texto para crear voces en off y sustituir palabras sin volver a grabar segmentos enteros Mejore la calidad del audio con Studio Sound, reduciendo el ruido de fondo y el eco Recorte, reorganice y mejore el contenido de vídeo con completas herramientas de edición de vídeo Traduzca los subtítulos a varios idiomas para llegar a un público más amplio #### Descript limitaciones * Curva de aprendizaje pronunciada

Las capacidades de exportación son limitadas El plan Free tiene minutos de transcripción limitados #### Descript precios Gratis Creador : 12 $ al mes (facturación anual) *Pro: 24 $ al mes (facturación anual) *Enterprise: precios personalizados #### Descript valoraciones y reseñas *G2: 4,7/5 (más de 1500 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 600 reseñas) #### ¿Qué dicen los usuarios reales sobre Descript? > Descript me ahorra horas de trabajo cada semana, ya que me permite subir archivos de vídeo y, en cuestión de segundos, tengo una transcripción completa. En lugar de ver horas de seminarios web pregrabados, puedo simplemente subir y revisar la transcripción para obtener la información exacta que necesito. Incluso puedes eliminar las palabras de relleno de los ponentes de la transcripción con un solo clic, ¡es genial! /href/ https://www.g2.com/products/descript/reviews/descript-review-10636235 Opinión verificada de G2 /%href/ ### 9. Deepgram (el mejor sistema de texto a voz de alto rendimiento con latencia mínima)

vía /href/ https://deepgram.com/ Deepgram /%href/ Lo que distingue a Deepgram es su potente conjunto de API, que ofrece a los desarrolladores un acceso sin precedentes a las capacidades de la IA de voz, desde la transcripción hasta el análisis de sentimientos. Es compatible con más de 30 idiomas, lo que permite atender diversas aplicaciones en múltiples idiomas e industrias.

Le permite entrenar modelos personalizados adaptados a casos de uso específicos, lo que significa que obtiene una mayor precisión con terminología específica de la industria, asegurando que sus transcripciones sean precisas. Ofrece voces únicas optimizadas para conversaciones similares a las humanas (tono, ritmo y pausas naturales). #### Las mejores funciones de Deepgram * Maximice el control del desarrollador con opciones de código abierto, código cerrado o Bring-Your-Own LLMs

Gestione las interrupciones con el modelado de detección de fin de pensamiento (EOT) para conversaciones más fluidas Transcriba más de una hora de audio en solo 12 segundos Dé formato automáticamente a las transcripciones con puntuación y párrafos para facilitar la lectura * Haga un seguimiento de la intención del hablante a lo largo de conversaciones completas para realizar acciones basadas en la intención que aumenten la satisfacción del cliente

Límites de Deepgram Para integrar la API de Deepgram en tus flujos de trabajo, necesitarás algunos conocimientos técnicos, lo que podría suponer un obstáculo para los que no son desarrolladores La calidad de los resúmenes generados puede depender de la claridad del audio, así que ten en cuenta lo nítidas que son tus grabaciones #### Precios de Deepgram *Versión de prueba gratis: 200 $ en créditos (hasta 45 000 minutos)

Pago por uso: 1,50 $ por hora de transcripción *Suscripción mensual: desde 15 $ al mes por 10 horas de transcripción *Enterprise: precios personalizados #### Valoraciones y reseñas de Deepgram *G2: 4,5/5 (más de 100 reseñas) *Capterra: 4,6/5 (más de 50 reseñas)

10. Fathom (Lo mejor para equipos de ventas y de atención al cliente) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-44-1400x1002.png Fathom: transcriptor y resumidor de IA /%img/ via undefined Fathom es otra herramienta de transcripción impulsada por IA que graba, transcribe y resume automáticamente tus reuniones. Lo que más me gustó fue su enfoque en hacer que el flujo de trabajo posterior a la reunión sea fluido. En lugar de revisar horas de grabación, puedes extraer instantáneamente elementos de acción o puntos clave, lo que me ahorra horas de tomar notas manualmente.

Su capacidad para sincronizarse con CRM como Salesforce y HubSpot lo convierte en una herramienta fantástica para los equipos de ventas y de atención al cliente. Puedes sincronizar automáticamente los resúmenes de las llamadas con el contacto correspondiente en tu CRM. #### Descubre las mejores funciones Resalta los momentos clave durante las llamadas y clasifícalos con etiquetas personalizadas como «positivo» o «punto débil». Recibe una transcripción inmediata en un formato similar al de chatear con la posibilidad de saltar a momentos específicos de la grabación

Editar texto o reasignar hablantes según sea necesario y recortar grabaciones para eliminar pausas o tangentes Generar automáticamente una lista de tareas, decisiones y sugerencias para compartir y actuar fácilmente Redactar correos electrónicos de seguimiento con un resumen de la conversación y un enlace a la reunión Enviar elementos de acción directamente a apps de productividad como Asana, Todoist y Slack, con clips de reuniones relevantes adjuntos para contextualizar #### Limitaciones de Fathom La mayoría de las funciones avanzadas solo están disponibles en la funcionalidad pro

Los formatos de resumen no son personalizables #### Precios de Fathom *Free Forever: acceso a funciones básicas sin coste alguno *Pro: 12 $ por usuario al mes *Business: 24 $ por usuario al mes *Enterprise: precios personalizados #### Valoraciones y reseñas de Fathom *G2: 4,8/5 (más de 100 reseñas)

