las 15 mejores plataformas para chatear en 2024

Imagínese ir a una fiesta en la que cada grupo habla un idioma distinto: los equipos de ventas y marketing en una esquina, el soporte al cliente en la otra y los amigos poniéndose al día al otro lado de la sala.

Las plataformas para chatear de hoy en día se parecen a esa fiesta.

Hay una plataforma para cada propósito, y es difícil saber cuál usar y cuándo.

Después de explorar la mayoría de ellas, he elaborado una lista de las mejores plataformas de chat para cualquier conversación, ya sea en el trabajo, para ponerse al día con los amigos o para atender las consultas de los clientes.

¿Qué debe buscar en las plataformas de chat?

Según Forbes, casi el 50% de los empleados afirman que una comunicación deficiente obstaculiza su productividad.

Por lo tanto, para sacar el máximo partido a tu plataforma de chatear, aquí tienes algunas funciones que puedes tener en cuenta al incorporar tu próxima solución.

Soporte omnicanal : Busque plataformas de chat que integren múltiples canales de comunicación: correo electrónico, chat en directo, redes sociales y SMS

: Busque plataformas de chat que integren múltiples canales de comunicación: correo electrónico, chat en directo, redes sociales y SMS Widgets de chat personalizables : Su plataforma de chat debe coincidir con su marca: los widgets de chat personalizables y otras funciones ayudan a aportar un nivel de personalización a su experiencia

: Su plataforma de chat debe coincidir con su marca: los widgets de chat personalizables y otras funciones ayudan a aportar un nivel de personalización a su experiencia Automatización y chatbots : La automatización de tareas repetitivas como responder a preguntas frecuentes o enrutar mensajes ahorra tiempo y mejora la productividad del equipo

: La automatización de tareas repetitivas como responder a preguntas frecuentes o enrutar mensajes ahorra tiempo y mejora la productividad del equipo Integración con CRM : Una plataforma de chat bien integrada ayuda a centralizar la información de los clientes, lo que facilita el seguimiento de las interacciones, la supervisión del progreso de los casos y el establecimiento de relaciones más sólidas

: Una plataforma de chat bien integrada ayuda a centralizar la información de los clientes, lo que facilita el seguimiento de las interacciones, la supervisión del progreso de los casos y el establecimiento de relaciones más sólidas Supervisión en tiempo real: Poder supervisar el comportamiento de los visitantes y analizar los chats en tiempo real mejora la satisfacción del cliente y proporciona información sobre sus preferencias

Las 15 mejores plataformas para chatear

Ahora que ya sabemos qué funciones debemos tener en cuenta al preseleccionar plataformas de chat para mensajería instantánea, voy a compartir mi lista de las mejores:

1. ClickUp (Mejor herramienta de colaboración y gestión de proyectos)

A todos nos ha pasado: tareas dispersas, conversaciones perdidas y archivos que parecen desaparecer en el vacío digital. Buscarlos es como aventurarse en una madriguera de conejos, para volver a la superficie horas más tarde sin nada más que mostrar que frustración. ClickUp es el antídoto contra este caos.

Diseñado para equipos de cualquier tamaño (sí, incluso los que están en continentes diferentes), ClickUp pone orden en la locura con funciones personalizables que impulsan la colaboración en equipo, ahorran tiempo y mantienen a todo el mundo sincronizado, literalmente.

¿Necesita centralizar todas esas conversaciones dispersas? Entra en Vista del chat ClickUp donde todas las conversaciones importantes se reúnen por fin en un práctico hub. Chatea con tu equipo directamente dentro de la tarea o documento correspondiente para que todo el mundo tenga contexto

Con Comentarios asignados en ClickUp los comentarios y la retroalimentación se convierten en tareas rastreables que no se perderán. Y eso es sólo el principio.

Las mejores funciones de ClickUp

Múltiples integraciones : Lleva todo a un solo lugar sin cambiar constantemente de app. Con más de1.000 integraciones con herramientas de trabajo como Slack, Zoom, Google Workspace y Microsoft Office, todos tus compañeros de trabajo son bienvenidos aquí.

: Lleva todo a un solo lugar sin cambiar constantemente de app. Con más de1.000 integraciones con herramientas de trabajo como Slack, Zoom, Google Workspace y Microsoft Office, todos tus compañeros de trabajo son bienvenidos aquí. Seguimiento de metas : Mantén a tu equipo centrado en los OKR (objetivos y resultados clave) conMetas de ClickUp. Usted puede establecer, seguir y aplastar metas mientras se mantiene un ojo en el progreso en tiempo real, si usted está golpeando hitos de marketing o el lanzamiento de un nuevo producto

: Mantén a tu equipo centrado en los OKR (objetivos y resultados clave) conMetas de ClickUp. Usted puede establecer, seguir y aplastar metas mientras se mantiene un ojo en el progreso en tiempo real, si usted está golpeando hitos de marketing o el lanzamiento de un nuevo producto Comentarios asignados: Asegúrese de que no se pierda ningún comentario en la traducción conComentarios asignados de ClickUp en Documentos, tareas y Pizarras. ¿Tienes un comentario específico para Sarah, de marketing, sobre el nuevo texto publicitario? Simplemente @menciónala en el documento, y voilà-comunicación instantánea

colabore eficazmente con su equipo utilizando ClickUp para crear documentos, asignar tareas y supervisar el progreso de los proyectos

Edición de documentos en tiempo real : Aproveche la colaboración en tiempo real enDocumentos ClickUp para editar documentos simultáneamente con varios miembros del equipo sin la pesadilla del control de versiones. Se acabó el "¿Quién ha editado esto?"

: Aproveche la colaboración en tiempo real enDocumentos ClickUp para editar documentos simultáneamente con varios miembros del equipo sin la pesadilla del control de versiones. Se acabó el "¿Quién ha editado esto?" Función de chatear integrada: Mantenga conversaciones instantáneas y en tiempo real directamente en el hilo de tareas, documentos y proyectos conChat ClickUp. Porque los interminables hilos de correo electrónico eran cosa de la década pasada

utilice ClickUp Chat para compartir actualizaciones, enlazar recursos y trabajar juntos en un solo lugar_

Grabe y comparta instrucciones: Grabe su pantalla, capture vídeo y envíe instrucciones detalladas a su equipo conClips de ClickUpclickUp Clips es la función definitiva para esos momentos en los que "no puedo explicarlo por chat". Créame, es la solución perfecta para no perderse en la traducción

Grabe su pantalla, capture vídeo y envíe instrucciones detalladas a su equipo conClips de ClickUpclickUp Clips es la función definitiva para esos momentos en los que "no puedo explicarlo por chat". Créame, es la solución perfecta para no perderse en la traducción Más de 1000 plantillas entre las que elegir: Empiece a trabajar con rapidez gracias a las plantillas listas para usarPlantillas ClickUp para todo, desde la incorporación de clientes hasta la colaboración internacional. ¿Necesita una configuración rápida para una campaña de marketing? Hay una plantilla para ello. ¿Tiene un equipo internacional que gestiona el lanzamiento de un producto? También hay una plantilla para eso

**Lea también Aprovechar la etiqueta de chatear en equipo en el trabajo para una colaboración óptima

añade comentarios directamente a tus Clips de ClickUp con comentarios en el vídeo

Alfred Titus, Director de Soporte Administrativo de la Fundación Brighten A Soul, resume a la perfección la experiencia ClickUp:

A cualquier organización que tenga problemas con la gestión de sus proyectos, ClickUp le ayudará en la colaboración de tareas. Con este software, la gente puede hacer un seguimiento de los elementos de la lista de tareas pendientes y trabajar en esas tareas dentro del tiempo estipulado. También ayuda al equipo de gestión de proyectos a realizar un seguimiento del progreso general de los proyectos para garantizar el cumplimiento de los plazos.

Alfred Titus, Responsable de compatibilidad administrativa, Brighten A Soul Foundation

Limitaciones de ClickUp

Con tantas funciones, ClickUp conlleva una curva de aprendizaje. Sin embargo, ésta es la mejor parte: El proceso de incorporación es sencillo y, una vez que le coja el truco, será imparable. 🏃🏻‍♂️

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $ por miembro del entorno de trabajo al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ opiniones)

: 4.7/5 (9.000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (4.000+ reseñas)

2. Slack (La mejor para la comunicación en equipo y la integración del flujo de trabajo)

vía Slack Al igual que ClickUp, Slack es una app para chatear sobre productividad que ofrece a las empresas un punto central para todo, desde discusiones hasta colaboración.

Una de las ventajas de utilizar Slack son sus más de 2.600 integraciones (sí, de verdad).

Así que, si te embarcas en esta plataforma de chatear, es probable que sea compatible con todas las aplicaciones de empresa que ya utilizas. Gestión de proyectos de Slack de Slack radica en su capacidad para almacenar y organizar todas las comunicaciones para siempre (bueno, casi). Tanto si se trata de un chat individual como de una reunión de grupo, o incluso de mensajes intercambiados durante Slack Huddles (su función de audio y videollamada rápida), todo permanece en un mismo lugar para facilitar el acceso.

Las mejores funciones de Slack

Estas son algunas de las funciones que me han parecido muy útiles para un equipo de alto rendimiento como el mío (y probablemente el tuyo):

Conversaciones organizadas : Mantén las conversaciones organizadas con comentarios en hilos. Perfecto para cuando necesitas hacer un ping a alguien en medio de una discusión

: Mantén las conversaciones organizadas con comentarios en hilos. Perfecto para cuando necesitas hacer un ping a alguien en medio de una discusión Contacto instantáneo : Utiliza Slack Huddles para reuniones espontáneas de voz o vídeo, reduciendo la necesidad de apps externas como Zoom o Teams

: Utiliza Slack Huddles para reuniones espontáneas de voz o vídeo, reduciendo la necesidad de apps externas como Zoom o Teams Comparte archivos fácilmente : Comparte fácilmente documentos a través de Google Workspace o de tu herramienta favorita para compartir archivos mediante la función de arrastrar y soltar

: Comparte fácilmente documentos a través de Google Workspace o de tu herramienta favorita para compartir archivos mediante la función de arrastrar y soltar Colabora visualmente: Intercambia ideas y colabora con tu equipo con Canvases, una herramienta de pizarra integrada. Piense en ella como la versión de Slack de la planificación creativa e interactiva

Límites de Slack

Caro : Slack puede llegar a ser caro, especialmente en comparación con otras apps o plataformas de chatear en directo

: Slack puede llegar a ser caro, especialmente en comparación con otras apps o plataformas de chatear en directo Plan gratuito limitado : Estás restringido a 90 días de historial de mensajes en el plan gratuito/a

: Estás restringido a 90 días de historial de mensajes en el plan gratuito/a Requiere plan de pago : Para acceder al historial de mensajes más antiguos, necesitarás un plan de pago

: Para acceder al historial de mensajes más antiguos, necesitarás un plan de pago Barra lateral desordenada : A medida que se acumulan las conversaciones, la barra lateral izquierda puede parecer desorganizada

: A medida que se acumulan las conversaciones, la barra lateral izquierda puede parecer desorganizada Complejidad de la búsqueda avanzada: Aunque potente, la búsqueda avanzada de Slack puede ser difícil de dominar

Precios de Slack

Plan Free : gratis/a

: gratis/a Plan Pro : 7,25 $ por usuario y mes

: 7,25 $ por usuario y mes Plan Business+ : 12,50 $ por usuario y mes

: 12,50 $ por usuario y mes Plan Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Slack

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.7/5

3. Intercom (Lo mejor para captar clientes y enviar mensajes personalizados)

vía Intercom ¿Arrastrar y soltar es tu idea de código avanzado? Entonces saluda a Intercom, tu nuevo mejor amigo.

La personalización sin código de Intercom permite incluso a los menos expertos en tecnología crear flujos de trabajo eficaces. Utiliza funciones como objetos personalizados para crear estructuras de datos adaptadas a las necesidades de su empresa.

Las mejores funciones de Intercom

Automatización del flujo de trabajo : Ahorre tiempo y aumente la productividad automatizando tareas repetitivas con una mínima intervención manual

: Ahorre tiempo y aumente la productividad automatizando tareas repetitivas con una mínima intervención manual Datos y análisis : Obtenga información valiosa sobre el comportamiento de los clientes y los patrones de interacción para tomar decisiones empresariales más inteligentes

: Obtenga información valiosa sobre el comportamiento de los clientes y los patrones de interacción para tomar decisiones empresariales más inteligentes Chatbot : Utilice el widget de chat para la comunicación en tiempo real con los visitantes del sitio web, proporcionando compatibilidad instantánea y mejorando la eficiencia del servicio al cliente

: Utilice el widget de chat para la comunicación en tiempo real con los visitantes del sitio web, proporcionando compatibilidad instantánea y mejorando la eficiencia del servicio al cliente Integraciones con terceros : Conéctese sin problemas con una amplia variedad de apps para que sus flujos de trabajo sean aún más fluidos

: Conéctese sin problemas con una amplia variedad de apps para que sus flujos de trabajo sean aún más fluidos Objetos personalizados : Adapte sus estructuras de datos para satisfacer las necesidades específicas de su empresa

: Adapte sus estructuras de datos para satisfacer las necesidades específicas de su empresa Personalización sin código: Cree flujos de trabajo personalizados sin necesidad de un asistente técnico

Límites de Intercom

Precios elevados : Los planes de Intercom pueden resultar excesivos para pequeñas empresas o nuevas empresas con un presupuesto limitado. Usted tendrá que sopesar sus funciones en función de sus necesidades

: Los planes de Intercom pueden resultar excesivos para pequeñas empresas o nuevas empresas con un presupuesto limitado. Usted tendrá que sopesar sus funciones en función de sus necesidades Personalización del correo electrónico : Aunque algunos usuarios consideran que la automatización del correo electrónico de Intercom es suficiente, otros creen que le falta flexibilidad y profundidad

: Aunque algunos usuarios consideran que la automatización del correo electrónico de Intercom es suficiente, otros creen que le falta flexibilidad y profundidad Complejidad : El enrutamiento y los procesos de automatización de los tickets de compatibilidad pueden parecer como tratar de resolver un cubo de Rubik - factible, pero necesitará paciencia

: El enrutamiento y los procesos de automatización de los tickets de compatibilidad pueden parecer como tratar de resolver un cubo de Rubik - factible, pero necesitará paciencia **Interfaz de usuario abrumadora: La interfaz de usuario puede ser un poco desalentadora a primera vista, con una curva de aprendizaje que puede ralentizar a los nuevos usuarios

Problemas de compatibilidad con el cliente: Irónicamente, algunos usuarios han informado de respuestas lentas o agentes poco serviciales cuando buscan compatibilidad con el propio equipo de Intercom

Precios de Intercom

Esencial : 39 $ por asiento/mes

: 39 $ por asiento/mes Avanzado : 99 $ por asiento/mes

: 99 $ por asiento/mes Experto: 139 $ por asiento/mes

Valoraciones y reseñas de Intercom

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.5/5

4. Tidio (La mejor para chatear en directo y automatización de chatbot)

Tidio combina el software de chat en directo y los chatbots en una plataforma elegante, que le ayuda a interactuar con los clientes, gestionar consultas y aumentar las ventas, tanto si habla con los clientes en tiempo real como si deja que los chatbots se ocupen de las preguntas frecuentes.

Además, Tidio se integra a la perfección con Facebook Messenger, Instagram y el correo electrónico, por lo que todos los canales de comunicación se encuentran bajo un mismo techo.

Las mejores funciones de Tidio

Comunicación unificada : Realiza un seguimiento de las interacciones a través del chat en vivo, Messenger y correos electrónicos, todo desde una sola página

: Realiza un seguimiento de las interacciones a través del chat en vivo, Messenger y correos electrónicos, todo desde una sola página Chat en tiempo real : Interactúe directamente con los visitantes a través de widgets de chat personalizables, aumentando la satisfacción del cliente y el tiempo de respuesta

: Interactúe directamente con los visitantes a través de widgets de chat personalizables, aumentando la satisfacción del cliente y el tiempo de respuesta Chatbots : Automatice las preguntas frecuentes de los clientes con una enorme selección de chatbots que puede personalizar para gestionar todo, desde recomendaciones de productos hasta consultas de compatibilidad

: Automatice las preguntas frecuentes de los clientes con una enorme selección de chatbots que puede personalizar para gestionar todo, desde recomendaciones de productos hasta consultas de compatibilidad Integraciones completas : Integra Tidio con las principales plataformas de comercio electrónico y ventas, convirtiéndolo en una herramienta de chat versátil para tu equipo

: Integra Tidio con las principales plataformas de comercio electrónico y ventas, convirtiéndolo en una herramienta de chat versátil para tu equipo Aplicaciones móviles y de escritorio: No pierda el ritmo: responda a los clientes desde cualquier lugar, ya sea desde su teléfono u ordenador

Límites de Tidio

Soporte limitado de plataformas sociales : Aunque Tidio brilla en Messenger e Instagram, no se integra con WhatsApp o X (antes Twitter), por lo que te estás perdiendo esas conexiones rápidas (a internet)

: Aunque Tidio brilla en Messenger e Instagram, no se integra con WhatsApp o X (antes Twitter), por lo que te estás perdiendo esas conexiones rápidas (a internet) Retrasos en las notificaciones : Los usuarios han informado de que Tidio puede tardar en avisarles de nuevos chats, lo que no es ideal cuando la velocidad es clave

: Los usuarios han informado de que Tidio puede tardar en avisarles de nuevos chats, lo que no es ideal cuando la velocidad es clave Problema de una sola pestaña : Si gestionas varios sitios de comercio electrónico, Tidio pone todos tus mensajes en una sola pestaña. Suena práctico hasta que se llena demasiado

: Si gestionas varios sitios de comercio electrónico, Tidio pone todos tus mensajes en una sola pestaña. Suena práctico hasta que se llena demasiado Caro para escalar : El plan básico es asequible, pero los costes pueden aumentar rápidamente con cada nuevo usuario o cuando las conversaciones gestionadas superan el límite del plan

: El plan básico es asequible, pero los costes pueden aumentar rápidamente con cada nuevo usuario o cuando las conversaciones gestionadas superan el límite del plan Problemas multitarea : Los operadores no pueden hacer frente a varias ventanas de chat sin perder notificaciones, algo desafortunado para una plataforma basada en la comunicación

: Los operadores no pueden hacer frente a varias ventanas de chat sin perder notificaciones, algo desafortunado para una plataforma basada en la comunicación Soporte de idiomas: Tidio no ofrece una amplia compatibilidad multilingüe, lo que podría suponer un obstáculo para las empresas internacionales

Precios de Tidio

Plan Free : gratuito/a

: gratuito/a Plan de inicio : 29 $/mes/100 conversaciones

: 29 $/mes/100 conversaciones Plan Crecimiento : 59 $/mes/2000 conversaciones

: 59 $/mes/2000 conversaciones Plan Tidio+: 749 $/mes

Valoraciones y reseñas de Tidio

G2 : 4.7/5

: 4.7/5 Capterra: 4.7/5

5. LiveChat (Mejor para soporte al cliente y equipo de ventas en tiempo real)

vía LiveChat Imagínatelo: Diriges una tienda online y gestionas las consultas de los clientes sobre envíos, devoluciones y promociones.

Con LiveChat, puede ver lo que escribe un cliente incluso antes de que pulse enviar

Combínelo con respuestas enlatadas y mensajes enriquecidos (incluso puede añadir imágenes y GIF divertidos), y su servicio de atención al cliente obtendrá excelentes críticas.

Las mejores funciones de LiveChat

Mensajes en primicia : Adelántate a las consultas de los clientes viendo lo que escriben antes de pulsar "enviar"

: Adelántate a las consultas de los clientes viendo lo que escriben antes de pulsar "enviar" Widgets de chat personalizables : Adapte sus herramientas de chat para que coincida con el tema de su sitio web y la marca

: Adapte sus herramientas de chat para que coincida con el tema de su sitio web y la marca Respuestas predefinidas : Ahorre tiempo con respuestas predefinidas para las preguntas más comunes, porque a nadie le gusta escribir la misma respuesta 50 veces al día

: Ahorre tiempo con respuestas predefinidas para las preguntas más comunes, porque a nadie le gusta escribir la misma respuesta 50 veces al día Funciones basadas en IA : Automatización de mensajes, reducción del tiempo de respuesta y mejora de las interacciones con los clientes sin mover un dedo

: Automatización de mensajes, reducción del tiempo de respuesta y mejora de las interacciones con los clientes sin mover un dedo Mensajes enriquecidos : Envíe imágenes, vídeos e incluso tarjetas de productos directamente en el chat para disfrutar de una experiencia más interactiva

: Envíe imágenes, vídeos e incluso tarjetas de productos directamente en el chat para disfrutar de una experiencia más interactiva Uso compartido de archivos y archivos de chat: Comparta documentos esenciales en tiempo real y guarde un registro de todas las conversaciones para acceder a ellas más tarde con facilidad

Límites de LiveChat

Retrasos : Ocasionalmente, los mensajes chateados pueden retrasarse, lo que provoca ligeras demoras en las conversaciones y puede resultar molesto cuando la velocidad es clave

: Ocasionalmente, los mensajes chateados pueden retrasarse, lo que provoca ligeras demoras en las conversaciones y puede resultar molesto cuando la velocidad es clave No hay corrección ortográfica automática: Los agentes pueden pasar por alto alguna errata, ya que no hay corrector ortográfico automático

Precios de LiveChat

Para principiantes : 20 $/mes por usuario

: 20 $/mes por usuario Equipo : 41 $/mes por usuario

: 41 $/mes por usuario Empresa : 59 $/mes por usuario

: 59 $/mes por usuario Empresa: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de LiveChat

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.6/5

6. Zendesk (El mejor para compatibilidad completa con el soporte al cliente y emisión de tickets)

/%img/ zendesk Ya sea que se trate de un pequeño negocio o de una corporación global, la plataforma de chat de Zendesk tiene algo para todos.

Puede administrar correos electrónicos, manejar chats en vivo, hacer un seguimiento de los tickets de compatibilidad e incluso ayudar a incorporar a sus empleados.

Mi parte favorita ha sido el sistema de tickets de Zendesk, que centraliza las solicitudes de correo electrónico, chat, voz y canales de mensajería social en un solo paquete.

Las mejores funciones de Zendesk

Sistema de tickets : Convierte las solicitudes de correo electrónico, chat, teléfono y redes sociales en tickets de compatibilidad centralizados

: Convierte las solicitudes de correo electrónico, chat, teléfono y redes sociales en tickets de compatibilidad centralizados Chat y mensajes en vivo : Chatea con los clientes en tu sitio web o a través de apps de mensajería como WhatsApp Business y Facebook Messenger

: Chatea con los clientes en tu sitio web o a través de apps de mensajería como WhatsApp Business y Facebook Messenger Base de conocimientos : Construya y gestione su centro de ayuda con artículos de preguntas frecuentes, compatible con más de 40 idiomas para clientes globales

: Construya y gestione su centro de ayuda con artículos de preguntas frecuentes, compatible con más de 40 idiomas para clientes globales (Elaboración de) informes y análisis : Obtenga informes preconstruidos para medir el rendimiento del equipo y realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes

: Obtenga informes preconstruidos para medir el rendimiento del equipo y realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes Foros comunitarios : Cree foros en los que los clientes puedan interactuar y solucionar los problemas de los demás, reduciendo así la carga de trabajo de su equipo de soporte

: Cree foros en los que los clientes puedan interactuar y solucionar los problemas de los demás, reduciendo así la carga de trabajo de su equipo de soporte CRM de ventas: Aumente la productividad de su equipo de ventas centralizando la información de los clientes y mejorando su gestióncomunicación con su equipo de ventas *Soporte multilingüe: Soporte al cliente en varios idiomas para que ningún cliente se quede fuera

Limitaciones de Zendesk

Etiqueta de precio alto : Las funciones integrales de Zendesk tienen un costo, especialmente para las pequeñas empresas o las nuevas empresas con presupuestos limitados

: Las funciones integrales de Zendesk tienen un costo, especialmente para las pequeñas empresas o las nuevas empresas con presupuestos limitados Interfaz abrumadora : Con tantas funciones, la interfaz de usuario puede parecer un laberinto, y hay una curva de aprendizaje empinada

: Con tantas funciones, la interfaz de usuario puede parecer un laberinto, y hay una curva de aprendizaje empinada Integración limitada con el comercio electrónico: Zendesk no es tan multifacético con plataformas de comercio electrónico como Shopify o BigCommerce, lo que podría ser un factor decisivo para las tiendas en línea

Precios de Zendesk

Equipo de suite : $55 por agente/mes

: $55 por agente/mes Suite Crecimiento : $89 por agente/mes

: $89 por agente/mes Profesional : 115 $ por agente/mes

: 115 $ por agente/mes Suite Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zendesk

G2 : 4.3/5

: 4.3/5 Capterra: 4.4/5

7. HubSpot (Mejor para CRM y automatización de marketing con chatear)

/%img/ HubSpot Hubspot es una popular plataforma de chatear para empresas de todos los tamaños.

Ofrece herramientas para equipos de ventas, marketing y atención al cliente. Puede almacenar hasta un millón de contactos sin fecha de caducidad.

Esto es especialmente útil para quienes gestionan cientos de hojas de cálculo desordenadas.

HubSpot mejores funciones

Base de datos CRM : Almacena hasta 1 millón de contactos y todas sus interacciones en un solo lugar, sin fecha de caducidad

: Almacena hasta 1 millón de contactos y todas sus interacciones en un solo lugar, sin fecha de caducidad Paneles personalizados : Visualiza tu pipeline de ventas y analiza en qué punto te encuentras con tus acuerdos

: Visualiza tu pipeline de ventas y analiza en qué punto te encuentras con tus acuerdos Gestión de tareas : Gestione y programe fácilmente tareas de divulgación, envíe correos electrónicos, establezca recordatorios y no se salte ningún plazo

: Gestione y programe fácilmente tareas de divulgación, envíe correos electrónicos, establezca recordatorios y no se salte ningún plazo Marketing por correo electrónico : Utilice las herramientas de arrastrar y soltar para crear correos electrónicos personalizados o elija entre plantillas prediseñadas

: Utilice las herramientas de arrastrar y soltar para crear correos electrónicos personalizados o elija entre plantillas prediseñadas Integración con Gmail y Outlook : Sincronice su CRM con su bandeja de entrada, registre correos electrónicos y realice un seguimiento de aperturas y clics en tiempo real

: Sincronice su CRM con su bandeja de entrada, registre correos electrónicos y realice un seguimiento de aperturas y clics en tiempo real Herramientas de automatización y flujos de trabajo: Automatice los seguimientos, envíe notificaciones personalizadas y capte clientes potenciales sin mover un dedo

Limitaciones de HubSpot

Los precios suben rápidamente : El plan gratuito de HubSpot es estupendo para los principiantes, pero a medida que tu empresa crece, también lo hacen los precios: rápido

: El plan gratuito de HubSpot es estupendo para los principiantes, pero a medida que tu empresa crece, también lo hacen los precios: rápido Contratos anuales : Una vez que estás dentro, no hay manera fácil de salir. HubSpot te bloquea en contratos anuales sin opción de terminación anticipada

: Una vez que estás dentro, no hay manera fácil de salir. HubSpot te bloquea en contratos anuales sin opción de terminación anticipada Las pruebas A/B son limitadas : Tendrás que pagar por el plan Profesional ($800/mes) para tener acceso a las pruebas A/B

: Tendrás que pagar por el plan Profesional ($800/mes) para tener acceso a las pruebas A/B No es ideal como herramienta fragmentada: HubSpot funciona mejor cuando lo usas como una plataforma todo en uno. Si lo que buscas es mezclar y combinar herramientas, puede que esta no sea la tuya

Precios de HubSpot

Hub de ventas : A partir de $ 20 / mes para dos usuarios

: A partir de $ 20 / mes para dos usuarios Hub de marketing : A partir de 20$/mes para 1.000 leads

: A partir de 20$/mes para 1.000 leads Hub de servicios : A partir de 20 $/mes para dos usuarios (Incluye chat en directo)

: A partir de 20 $/mes para dos usuarios (Incluye chat en directo) Suite CRM: A partir de 20 $/mes

Valoraciones y reseñas de HubSpot

G2 : 4.4/5

: 4.4/5 Capterra: 4.5/5

8. Olark (Lo mejor para el chat en directo y el servicio de atención al cliente de pequeñas empresas)

via Olark ¿Alguna vez ha sentido que perdía clientes porque no encontraban el botón "Contacte con nosotros" o no podían navegar por su sección de ayuda?

La sencilla plataforma de chatear en directo de Olark viene al rescate.

Olark ofrece cajas de chat personalizables y funciones fáciles de usar como herramientas de chat automatizadas, seguimiento de visitantes, transferencia de chat y uso compartido de archivos tanto para pequeñas empresas como para empresas en crecimiento.

Las mejores funciones de Olark

Personalización del widget de chat : Estilo de su caja de chat para que coincida con el aspecto de su sitio web y sentir, o ir la milla extra con el Chatbox PowerUp sin marca

: Estilo de su caja de chat para que coincida con el aspecto de su sitio web y sentir, o ir la milla extra con el Chatbox PowerUp sin marca Herramientas de chat avanzadas : Agilice la comunicación con el uso compartido de archivos, las notificaciones de escritorio y las transferencias de chat

: Agilice la comunicación con el uso compartido de archivos, las notificaciones de escritorio y las transferencias de chat Análisis de chat : Supervise el volumen de chats, añada etiquetas personalizadas y reciba informes por correo electrónico diaria, semanal o mensualmente

: Supervise el volumen de chats, añada etiquetas personalizadas y reciba informes por correo electrónico diaria, semanal o mensualmente Mensajes automatizados : Atraiga a los visitantes de forma proactiva con saludos automatizados, enrutamiento de chats y respuestas enlatadas para ahorrar tiempo a su equipo

: Atraiga a los visitantes de forma proactiva con saludos automatizados, enrutamiento de chats y respuestas enlatadas para ahorrar tiempo a su equipo Chat dirigido: Llegue al cliente adecuado en el momento oportuno con el seguimiento de los visitantes y los desencadenantes del chat

Límites de Olark

Integraciones limitadas : Aunque Olark se conecta con algunas herramientas de CRM y helpdesk, sus integraciones son menores en comparación con otras plataformas de chatear en directo

: Aunque Olark se conecta con algunas herramientas de CRM y helpdesk, sus integraciones son menores en comparación con otras plataformas de chatear en directo Chatbox básico : Si estás buscando funciones llamativas como emojis o GIFs, el chat de sólo texto de Olark puede parecer un poco simple

: Si estás buscando funciones llamativas como emojis o GIFs, el chat de sólo texto de Olark puede parecer un poco simple PowerUps pueden sumar: Las funciones personalizadas como Visitor Insights y Co-browsing requieren tarifas adicionales, lo que hace que Olark sea caro para las empresas más pequeñas

Precios de Olark

Plan estándar : 29 $/mes por asiento

: 29 $/mes por asiento Plan Pro: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Olark

G2 : 4.3/5

: 4.3/5 Capterra: 4.5/5

9. Re:Amaze (Mejor para compatibilidad con soporte al cliente multicanal e integración con helpdesk)

vía Re:Amaze ¿Alguna vez ha tenido la sensación de estar intentando equilibrar simultáneamente un millón de tareas de soporte al cliente? Correos electrónicos, chat en directo, redes sociales e incluso una sección de preguntas frecuentes de los clientes: puede resultar abrumador.

Los widgets de chat personalizables de Re:amaze, la integración con CRM y los flujos de trabajo automatizados son, bueno, ¡"increíbles" para los equipos!

Las mejores funciones de Re:amaze

Soporte omnicanal : Gestione las solicitudes de compatibilidad desde el chat en directo, correo electrónico, redes sociales, SMS, VOIP e incluso bases de conocimiento de preguntas frecuentes en una plataforma unificada

: Gestione las solicitudes de compatibilidad desde el chat en directo, correo electrónico, redes sociales, SMS, VOIP e incluso bases de conocimiento de preguntas frecuentes en una plataforma unificada Flujos de trabajo automatizados : Acelere los tiempos de respuesta y mejore la productividad automatizando tareas repetitivas como la clasificación de tickets y las respuestas

: Acelere los tiempos de respuesta y mejore la productividad automatizando tareas repetitivas como la clasificación de tickets y las respuestas Widgets de chat personalizables : Personalice sus widgets de chat para que coincidan con la estética de su marca y atraiga a sus clientes con estilo

: Personalice sus widgets de chat para que coincidan con la estética de su marca y atraiga a sus clientes con estilo Supervisión en tiempo real : Realice un seguimiento de los visitantes en directo de su sitio e inicie chats proactivos, ofreciendo compatibilidad incluso antes de que los clientes la soliciten

: Realice un seguimiento de los visitantes en directo de su sitio e inicie chats proactivos, ofreciendo compatibilidad incluso antes de que los clientes la soliciten Herramientas de colaboración en equipo : Asigne tareas, añada notas internas y colabore eficazmente con su equipo en las consultas de los clientes

: Asigne tareas, añada notas internas y colabore eficazmente con su equipo en las consultas de los clientes Análisis y (elaboración de) informes : Mida el rendimiento, los tiempos de respuesta y la satisfacción del cliente con informes detallados

: Mida el rendimiento, los tiempos de respuesta y la satisfacción del cliente con informes detallados Soporte multimedia: Gestione fácilmente archivos adjuntos, ya sean imágenes, vídeos o archivos

Limitaciones de Re:amaze

Menor curva de aprendizaje : Con tantas funciones, a los equipos más pequeños les puede resultar abrumador empezar

: Con tantas funciones, a los equipos más pequeños les puede resultar abrumador empezar Interfaz tosca : La interfaz podría simplificarse un poco más: las tareas sencillas a veces requieren demasiados clics

: La interfaz podría simplificarse un poco más: las tareas sencillas a veces requieren demasiados clics Limitaciones del chatbot : El chatbot a veces no capta la intención del cliente, lo que lleva a respuestas no coincidentes

: El chatbot a veces no capta la intención del cliente, lo que lleva a respuestas no coincidentes Sin integración con WhatsApp : A pesar de su versatilidad, Re:amaze aún no es compatible con WhatsApp

: A pesar de su versatilidad, Re:amaze aún no es compatible con WhatsApp Soporte de idiomas: Re:amaze no ofrece compatibilidad integrada con idiomas populares como el español

Precios de Re:amaze

Básico : 29 $ por miembro del equipo/mes

: 29 $ por miembro del equipo/mes Pro : 49 $ por miembro de equipo/mes

: 49 $ por miembro de equipo/mes Plus: 69 $ por miembro del equipo/mes

Re:amaze valoraciones y comentarios

G2 : 4.6/5

: 4.6/5 Capterra: 4.8/5

10. LiveAgent (La mejor solución todo en uno para helpdesk y chatear en directo)

/%img/ LiveAgent ¿Y si pudiera hacer un seguimiento y responder a las consultas de los clientes a través de múltiples canales sin sudar la gota gorda?

Esta es la ventaja que obtiene cuando se incorpora a LiveAgent.

Por otra parte, además de centralizar su compatibilidad, LiveAgent le permite supervisar a los visitantes de su sitio web en tiempo real.

Las mejores funciones de LiveAgent

Videollamadas integradas : Mantén chats cara a cara con los clientes directamente desde la plataforma

: Mantén chats cara a cara con los clientes directamente desde la plataforma Sistema de tickets : Convierta las solicitudes de los clientes de cualquier canal (correo electrónico, mensajería social, chat en directo, etc.) en tickets para facilitar la gestión

: Convierta las solicitudes de los clientes de cualquier canal (correo electrónico, mensajería social, chat en directo, etc.) en tickets para facilitar la gestión Soporte multicanal : Gestione las consultas de los clientes por correo electrónico, chat en directo, teléfono, videollamadas e incluso foros, todo en un mismo lugar

: Gestione las consultas de los clientes por correo electrónico, chat en directo, teléfono, videollamadas e incluso foros, todo en un mismo lugar Supervisión del sitio web: Realice un seguimiento de cómo interactúan los visitantes con su sitio y ofrezca invitaciones personalizadas para chatear en tiempo real

Límites de LiveAgent

Integraciones limitadas : Aunque LiveAgent brilla en la gestión de la comunicación, le vendrían bien más opciones de integración con otras herramientas de empresa

: Aunque LiveAgent brilla en la gestión de la comunicación, le vendrían bien más opciones de integración con otras herramientas de empresa Sin chatbots de IA: A diferencia de algunos competidores, LiveAgent no ofrece chatbots de IA para respuestas automatizadas, lo que podría ralentizar los tiempos de respuesta para las consultas más habituales

Precios de LiveAgent

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Plan pequeño: $9/mes por usuario.

$9/mes por usuario. Plan Medio : 29 $/mes por usuario.

: 29 $/mes por usuario. Plan Grande : 49 $/mes por usuario.

: 49 $/mes por usuario. Plan Enterprise: 69 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de LiveAgent

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.7/5

11. ClickDesk (Mejor para chatear en directo y compatibilidad de voz)

página principal ClickDesk ¿Alguna vez ha deseado poder chatear con sus clientes y al mismo tiempo permitirles hacer una llamada, sin salir de la misma plataforma?

Conozca ClickDesk, la popular combinación de chatear en directo y compatibilidad de voz.

Lo probé hace poco y me gustó cómo combinaba conversaciones en tiempo real, compatibilidad de voz e integración de redes sociales en una sola plataforma.

Las mejores funciones de ClickDesk

Chat en vivo y soporte de voz: Gestionar el chat en vivo y llamadas de voz con los clientes directamente desde la plataforma, dándoles múltiples maneras de llegar a la compatibilidad

Gestionar el chat en vivo y llamadas de voz con los clientes directamente desde la plataforma, dándoles múltiples maneras de llegar a la compatibilidad Integración con redes sociales: Permite a los clientes conectarse a través de Facebook y X (antes Twitter) para una mayor flexibilidad de comunicación

Permite a los clientes conectarse a través de Facebook y X (antes Twitter) para una mayor flexibilidad de comunicación Análisis en tiempo real: Supervise el rendimiento del chat y el comportamiento de los visitantes con datos en tiempo real para mejorar su compatibilidad con el cliente y aumentar el compromiso

Supervise el rendimiento del chat y el comportamiento de los visitantes con datos en tiempo real para mejorar su compatibilidad con el cliente y aumentar el compromiso Widget de llamada con un solo clic: Permite realizar llamadas de voz instantáneas a través del sitio web con un solo clic, lo que ayuda a los clientes a obtener compatibilidad inmediata sin salir de la página

Permite realizar llamadas de voz instantáneas a través del sitio web con un solo clic, lo que ayuda a los clientes a obtener compatibilidad inmediata sin salir de la página Integración con apps de terceros: Se integra a la perfección con sistemas CRM, herramientas de marketing por correo electrónico y software de asistencia para agilizar la gestión de clientes

Limitaciones de ClickDesk

Capacidades básicas de chatbot : ClickDesk ofrece una automatización limitada con chatbots, lo que lo hace menos robusto para manejar consultas comunes sin agentes humanos

: ClickDesk ofrece una automatización limitada con chatbots, lo que lo hace menos robusto para manejar consultas comunes sin agentes humanos Soporte para videollamadas: Aunque dispone de chat de voz y en directo, ClickDesk carece de videollamadas integradas, lo que podría ser un inconveniente para los equipos que necesitan interacciones cara a cara con los clientes

Precios de ClickDesk

Plan Free: gratuito/a

gratuito/a Plan Pro: 14,99 $/mes por agente

14,99 $/mes por agente Plan Plus: 24,99 $/mes por agente

24,99 $/mes por agente Plan Enterprise: 39,99 $/mes por agente

Valoraciones y reseñas de ClickDesk

G2: 3.8/5

Capterra: 3.4/5

12. Acquire (Mejor para soporte al cliente con navegación compartida y chatear con vídeo)

/%img/ Adquirir.io Se supone que el soporte al cliente por vídeo debe crecer un 150 en los próximos años. Tiene sentido. ¿No le gustaría poder hacer una videollamada rápida con un cliente confundido o compartir pantallas para solucionar un problema en cuestión de segundos?

Acquire es una plataforma que ya está sacando el máximo partido de esta tendencia.

Su chat en directo con compatibilidad integrada de vídeo y VoIP es perfecto para la atención al cliente cara a cara y en tiempo real.

Las mejores funciones de Acquire

Videollamadas y VoIP : Realice videollamadas unidireccionales o bidireccionales y conecte con sus clientes a través de VoIP, todo ello integrado en la plataforma, sin descargas adicionales

: Realice videollamadas unidireccionales o bidireccionales y conecte con sus clientes a través de VoIP, todo ello integrado en la plataforma, sin descargas adicionales Co-navegación y uso compartido de pantalla : Interactúe directamente con el navegador de su cliente, guiándole a través de formularios, clics y decisiones en tiempo real

: Interactúe directamente con el navegador de su cliente, guiándole a través de formularios, clics y decisiones en tiempo real Vista unificada del agente : Gestione todas las conversaciones con sus clientes -desde el chat en directo hasta los chatbots- en un solo panel para una compatibilidad sin fisuras con el soporte al cliente

: Gestione todas las conversaciones con sus clientes -desde el chat en directo hasta los chatbots- en un solo panel para una compatibilidad sin fisuras con el soporte al cliente Integración con la base de conocimientos: Sugiere automáticamente artículos de ayuda durante los chats, minimizando la necesidad de un agente en directo

Adquirir límites

Sin herramientas de marketing de salida : Acquire destaca en el chat en directo, pero carece de las funciones de marketing saliente de otras plataformas de chat

: Acquire destaca en el chat en directo, pero carece de las funciones de marketing saliente de otras plataformas de chat Canales de marketing limitados: La falta de integración con Facebook Messenger y las opciones básicas de SMS limitan su potencial de marketing

Precios de Acquire

Plan de servicio : 500 $/mes, más 25 $ por agente/mes

: 500 $/mes, más 25 $ por agente/mes Plan de soluciones integradas: 2.000 $/mes, más 45 $ por agente/mes

Adquirir valoraciones y reseñas

G2 : 4.3/5

: 4.3/5 Capterra: No hay suficientes reseñas

12. Facebook Messenger (Lo mejor para la comunicación con los clientes en las redes sociales)

vía Facebook Reconozcámoslo: casi todo el mundo está ya en Facebook 3.000 millones de usuarios activos para ser exactos. ¿Por qué no utilizar Facebook Messenger como plataforma de soporte al cliente?

Es gratis, familiar y te permite conectar con tus clientes donde se sientan más cómodos.

Las mejores funciones de Facebook Messenger

Uso compartido de archivos : Envía fácilmente archivos, documentos e imágenes durante los chats, igual que lo harías por correo electrónico, para que la comunicación con tus clientes sea más rápida y fluida

: Envía fácilmente archivos, documentos e imágenes durante los chats, igual que lo harías por correo electrónico, para que la comunicación con tus clientes sea más rápida y fluida Mensajes de voz y vídeo : Envíe mensajes rápidos de voz o vídeo para dar un toque más personalizado cuando el texto no sea suficiente

: Envíe mensajes rápidos de voz o vídeo para dar un toque más personalizado cuando el texto no sea suficiente Bots automatizados : Configure chatbots con IA para gestionar las consultas más habituales de los clientes, recopilar comentarios e incluso promocionar sus servicios; perfecto para liberar a su equipo de soporte

: Configure chatbots con IA para gestionar las consultas más habituales de los clientes, recopilar comentarios e incluso promocionar sus servicios; perfecto para liberar a su equipo de soporte Chats de grupo : Coordínese con equipos o clientes en tiempo real mediante el ajuste de chats de grupo, ideal para la comunicación basada en proyectos o para la comunicación entre equiposcolaboraciones con clientes en tiempo real *Uso compartido de la ubicación: Comparte tu ubicación en tiempo real, lo que es ideal para empresas que gestionan entregas o servicios en persona

: Coordínese con equipos o clientes en tiempo real mediante el ajuste de chats de grupo, ideal para la comunicación basada en proyectos o para la comunicación entre equiposcolaboraciones con clientes en tiempo real *Uso compartido de la ubicación: Comparte tu ubicación en tiempo real, lo que es ideal para empresas que gestionan entregas o servicios en persona Ajustes de contacto personalizados: Personalice los colores del chat para cada cliente o silencie las conversaciones cuando necesite un descanso

Limitaciones de Facebook Messenger

No todo el mundo usa Facebook : De acuerdo, contrariamente a nuestra introducción, algunas personas han renunciado a las redes sociales, por lo que es posible que aún necesite una plataforma de chat en vivo de copia de seguridad

: De acuerdo, contrariamente a nuestra introducción, algunas personas han renunciado a las redes sociales, por lo que es posible que aún necesite una plataforma de chat en vivo de copia de seguridad Expectativas de respuesta instantánea: Los clientes esperan una respuesta rápida. Afortunadamente, puedes ajustar el horario de la empresa para gestionar sus expectativas

Precios de Facebook Messenger

Plan Free

Valoraciones y reseñas de Facebook Messenger

G2 : 4.2/5

: 4.2/5 Capterra: 4.3/5

14. WhatsApp (Lo mejor para mensajería de empresa y atención al cliente)

via WhatsApp Yo uso WhatsApp; tú usas WhatsApp; 50 millones de empresas usan WhatsApp.

Espera, ¿qué?

Sí, startups y corporaciones de todo el mundo se están pasando a WhatsApp para conectar con su público.

Todos sabemos cómo funciona a nivel personal, pero ¿cómo sirve a una empresa? Averigüémoslo.

Las mejores funciones de WhatsApp

Perfil de empresa : Crea un rostro profesional para tu empresa añadiendo la dirección de tu negocio, tu sitio web y mucho más. Una insignia verificada junto a su nombre ayuda a generar confianza con los clientes

: Crea un rostro profesional para tu empresa añadiendo la dirección de tu negocio, tu sitio web y mucho más. Una insignia verificada junto a su nombre ayuda a generar confianza con los clientes Respuestas rápidas : Ahorra tiempo ajustando mensajes preescritos para las preguntas frecuentes. Sólo tienes que pulsar "/" y seleccionar la respuesta rápida, ¡sin necesidad de escribir lo mismo una y otra vez!

: Ahorra tiempo ajustando mensajes preescritos para las preguntas frecuentes. Sólo tienes que pulsar "/" y seleccionar la respuesta rápida, ¡sin necesidad de escribir lo mismo una y otra vez! Mensajes de bienvenida y de despedida : Salude a los clientes automáticamente e incluso envíe mensajes de despedida cuando no esté conectado, porque la primera impresión importa y a nadie le gusta esperar

: Salude a los clientes automáticamente e incluso envíe mensajes de despedida cuando no esté conectado, porque la primera impresión importa y a nadie le gusta esperar Etiquetas : Organice los contactos y chats con rótulos como "Nuevo cliente" o "VIP" para facilitar la clasificación rápida de las conversaciones

: Organice los contactos y chats con rótulos como "Nuevo cliente" o "VIP" para facilitar la clasificación rápida de las conversaciones Catálogos y colecciones : Muestra tus productos en catálogos. Los clientes pueden navegar por ellos sin salir de WhatsApp

: Muestra tus productos en catálogos. Los clientes pueden navegar por ellos sin salir de WhatsApp Mensajes interactivos: Añade botones para respuestas rápidas y llamadas a la acción (CTA) para facilitar la navegación. Se acabó el teclear manualmente: ¡sólo tienes que hacer clic y listo!

Limitaciones de WhatsApp

No hay compatibilidad con números VoIP : Lamentablemente, WhatsApp ya no es compatible con números VoIP. Necesitará una tarjeta SIM física

: Lamentablemente, WhatsApp ya no es compatible con números VoIP. Necesitará una tarjeta SIM física Una sola cuenta por dispositivo : Sólo se puede utilizar una cuenta por dispositivo a la vez, lo que puede limitar el alcance para equipos grandes

: Sólo se puede utilizar una cuenta por dispositivo a la vez, lo que puede limitar el alcance para equipos grandes Posibilidad de enviar demasiados mensajes : Cuidado con enviar demasiados mensajes a los clientes: puede resultar molesto rápidamente

: Cuidado con enviar demasiados mensajes a los clientes: puede resultar molesto rápidamente Vinculado a Facebook: Dada la propiedad de WhatsApp por parte de Facebook, esto podría ser un factor decisivo para quienes desconfían del gigante de las redes sociales

Precios de WhatsApp

Precios personalizados

Valoraciones y valoraciones de WhatsApp

G2 : 4.7/5

: 4.7/5 Capterra: 4.7/5

15. WeChat (Mejor para la comunicación global y la integración de pagos móviles)

vía WeChat Más de un mil millones de personas utilizan WeChat cada mes. Es una potente plataforma de mensajería individual y de grupo, promociones de marketing y soporte al cliente.

Sin embargo, puesto que WeChat tiene su sede en China, vamos a averiguar cómo va a funcionar para su empresa en el extranjero.

Las mejores funciones de WeChat

Cuenta oficial de WeChat : Crea un perfil de empresa verificado e interactúa directamente con tus clientes. Es como tener tu minisitio web dentro de WeChat. Puedes publicar artículos, realizar promociones y aumentar la credibilidad de tu marca

: Crea un perfil de empresa verificado e interactúa directamente con tus clientes. Es como tener tu minisitio web dentro de WeChat. Puedes publicar artículos, realizar promociones y aumentar la credibilidad de tu marca Miniprogramas WeChat : Crea miniprogramas para interactuar con tu público sin necesidad de que abandonen la app. Piense en ellos como aplicaciones dentro del ecosistema WeChat para todo, desde el comercio electrónico hasta el servicio de atención al cliente

: Crea miniprogramas para interactuar con tu público sin necesidad de que abandonen la app. Piense en ellos como aplicaciones dentro del ecosistema WeChat para todo, desde el comercio electrónico hasta el servicio de atención al cliente Tiendas WeChat : Crea una tienda online directamente en WeChat Tus clientes podrán navegar, comprar e incluso recibir compatibilidad, todo en el mismo sitio

: Crea una tienda online directamente en WeChat Tus clientes podrán navegar, comprar e incluso recibir compatibilidad, todo en el mismo sitio Integración de pagos : Habilite transacciones fluidas con pagos en línea a través de WeChat Pay.

: Habilite transacciones fluidas con pagos en línea a través de WeChat Pay. WeChat CRM : Recopila datos sobre las interacciones y el comportamiento de los clientes. Puede realizar un seguimiento de cuándo hablan de su marca, ofrecer compatibilidad y utilizar estos datos para ajustar su estrategia de marketing

: Recopila datos sobre las interacciones y el comportamiento de los clientes. Puede realizar un seguimiento de cuándo hablan de su marca, ofrecer compatibilidad y utilizar estos datos para ajustar su estrategia de marketing WeChat livestream y canales: Crea vídeos cortos y organiza eventos de compras en directo para interactuar con tu público

Límites de WeChat

Configuración complicada : El ajuste de una cuenta oficial de WeChat puede ser complicado, especialmente para las empresas no chinas. Tendrás que pasar por varios trámites y pagar una tasa de verificación

: El ajuste de una cuenta oficial de WeChat puede ser complicado, especialmente para las empresas no chinas. Tendrás que pasar por varios trámites y pagar una tasa de verificación Vinculado a China : WeChat domina en China, pero si su empresa opera en todo el mundo, necesitará otras plataformas para llegar a clientes internacionales.

: WeChat domina en China, pero si su empresa opera en todo el mundo, necesitará otras plataformas para llegar a clientes internacionales. Personalización limitada: Aunque la plataforma ofrece potentes herramientas, las opciones de personalización para empresas son algo limitadas en comparación con las apps independientes

Precios de WeChat

Empresas extranjeras: Los precios empiezan en 500 $, y hay una tarifa adicional de verificación de 99 $ al año

ClickUp: Bueno para chatear, aún mejor para comunicarse

Volvamos la conversación a lo que importa: encontrar una plataforma para chatear que se adapte a sus necesidades y a las metas de su empresa.

Con tantas opciones disponibles, cada una de las cuales afirma ser la mejor en algún aspecto, ClickUp destaca por una sencilla razón: le ofrece exactamente lo que necesita sin complicaciones. ¿Por qué perder tiempo (y dinero) en funciones que nunca va a utilizar?

ClickUp está diseñado para ofrecerle la experiencia de gestión de proyectos más eficaz y está repleto de herramientas que mantendrán contentos a su equipo y a sus clientes.

¿Está listo para facilitar sus flujos de trabajo? Suba a bordo y inscríbase en ClickUp ¡gratis/a hoy mismo!