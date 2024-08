las 9 mejores alternativas de Intercom para la atención al cliente con IA en 2024

Ninguna empresa puede tener éxito sin un servicio de atención al cliente rápido y eficaz. Y, si está buscando un software de atención al cliente, lo más probable es que tarde o temprano se encuentre con Intercom.

Hay una razón para ello. Intercom es una de las principales plataformas de atención al cliente, en parte gracias a sus funciones básicas y avanzadas, muchas de las cuales ahora funcionan con IA. Pero no todo es salsa, ya que los usuarios suelen quejarse de la pronunciada curva de aprendizaje y de los caros, por no mencionar complicados, niveles de precios de Intercom.

Si está empezando a buscar alternativas a Intercom, tenemos buenas noticias: hay muchas opciones para potenciar sus esfuerzos de compatibilidad al cliente, siempre que sepa dónde buscar. Le ayudaremos a empezar con esta lista de las mejores alternativas a Intercom. Cada una de ellas tiene sus propias ventajas, y todas le ayudarán a crear experiencias de cliente impactantes que impulsen el crecimiento de su empresa.

¿Qué debe buscar en las alternativas de soporte al cliente a Intercom?

Empecemos con una aclaración: no existe una solución única para todos cuando se trata de la mejor alternativa a Intercom. Por el contrario, existen múltiples alternativas a Intercom, todas las cuales aportan sus propias ventajas únicas y gestión de clientes funciones.

Utilice ClickUp AI para escribir más rápido, resumir y pulir textos, generar respuestas de correo electrónico, etc

Aun así, las mejores alternativas a Intercom suelen compartir algunas funciones comunes:

Facilidad de uso: Todos herramientas para un excelente servicio al cliente tienen que ser fáciles de usar, permitiendo a los miembros de su equipo de soporte centrar toda su atención en optimizar las interacciones con los clientes

Todos herramientas para un excelente servicio al cliente tienen que ser fáciles de usar, permitiendo a los miembros de su equipo de soporte centrar toda su atención en optimizar las interacciones con los clientes Seguimiento exhaustivo del cliente: Cuanto mejor puedaseguimiento de sus clientesmás informados estarán sus equipos de soporte al cliente a la hora de trabajar con cada ticket y solicitud de servicio

Cuanto mejor puedaseguimiento de sus clientesmás informados estarán sus equipos de soporte al cliente a la hora de trabajar con cada ticket y solicitud de servicio Opciones de comunicación interna:Comunicación en equipo es un requisito fundamental de un servicio de atención al cliente de calidad; cuanto más fácilmente puedan colaborar sus agentes de soporte al cliente, mejor

Cualquier plataforma de atención al cliente tiene que facilitar a su equipo el seguimiento de los tickets de soporte al cliente para una resolución fiable y puntual de las incidenciascomentarios de los clientes* Integraciones con redes sociales: Desde herramientas de seguimiento de redes sociales hasta unsistema de tickets que se extienden a los mensajes de las redes sociales, el software moderno de atención al cliente tiene que dar cuenta de los canales

Integraciones con redes sociales: Desde herramientas de seguimiento de redes sociales hasta unsistema de tickets que se extienden a los mensajes de las redes sociales, el software moderno de atención al cliente tiene que dar cuenta de los canales Capacidades de IA: Desde el chat en directo hasta el enrutamiento de tickets, cualquier alternativa a Intercom debería ayudar a los agentes de soporte, desde pequeñas empresas hasta grandes equipos, a agilizar su trabajo gracias a la IA

Las 9 mejores alternativas a Intercom para usar en 2024

Intercom puede ser demasiado caro, o demasiado difícil de aprender, o puede que simplemente desee mantener sus opciones abiertas. Desde software para chatear en directo hasta automatización de ventas y marketing, utilice esta lista para iniciar la búsqueda de la mejor alternativa a Intercom que se adapte a su situación específica y a las necesidades de su empresa.

1. Ayuda Scout

A través de Ayuda Scout Listado con frecuencia como una de las mejores soluciones de software de help desk y una de las mejores soluciones de software de help desk alternativa al software de atención al cliente como Freshdesk help Scout da prioridad al compromiso con el cliente. Pero su verdadero lugar como la mejor alternativa de Intercom en esta Lista se debe a sus capacidades de IA, que pueden ayudar con cualquier cosa, desde la condensación de correos electrónicos largos hasta respuestas más dinámicas y otras funciones de automatización.

Help Scout mejores funciones

Una bandeja de entrada compartida facilita a los agentes de soporte colaborar en las consultas y solicitudes de los clientes

La base de conocimientos se integra directamente en la función de chat en directo, lo que acelera las respuestas y aligera la carga de los agentes de chat en directo

La integración con herramientas de automatización de marketing por correo electrónico como MailChimp y Campaign Monitor puede hacer que el seguimiento sea más fácil e intuitivo

El widget de ayuda Beacon proporciona funciones como mensajería dentro de la aplicación y compatibilidad con el chat

Limitaciones de Help Scout

No hay función de chatbot en su widget de chat en directo

El historial de chat ilimitado y la compatibilidad total con redes sociales sólo están disponibles en el plan de pago más alto

Precios de Help Scout

Estándar: 20 $/usuario al mes

Plus: 40 $/usuario al mes

Pro: 60 $/usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Help Scout

G2: 4,4/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 200 opiniones)

2. Hub de servicios HubSpot

A través de Hub de servicios HubSpot HubSpot, un gigante de la automatización del marketing por correo electrónico, también se ha hecho un nombre en el soporte al cliente. Especialmente para los usuarios existentes de HubSpot ya familiarizados con funciones como su Herramientas de IA para CRM el Service Hub puede ser una gran alternativa a Intercom para el software de chat en vivo, chatbots habilitados para IA, un sistema de tickets de asistencia y mucho más.

HubSpot Service Hub mejores funciones

Amplia función de base de conocimientos para crear una biblioteca de respuestas para sus agentes de chat en vivo y compatibilidad

Software VoIP integrado para mantener todas las ventas y compatibilidad con el cliente -incluido su centro de llamadas- en un solo lugar

Panel de (elaboración de) informes exhaustivo para revisar el rendimiento desde los visitantes del sitio web hasta las conversaciones de chat

Un enfoque omnicanal de la atención al cliente con compatibilidad con los principales canales

Limitaciones de HubSpot Service Hub

La funcionalidad completa requiere suscripciones a otras múltiples herramientas, incluyendo HubSpot CRM

Las opciones de personalización pueden ser limitadas para su plataforma de mensajería y otros canales de comunicación

Precios de HubSpot Service Hub

Starter: 20 $ al mes

Profesional: 500 $ al mes

Enterprise: 1.200 $ al mes

Valoraciones y reseñas de HubSpot Service Hub

G2: 4,5/5 (más de 2.000 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 150 opiniones)

3. HelpCrunch

A través de HelpCrunch Ofreciendo servicios de migración gratuitos/a para los usuarios de sus competidores, HelpCrunch es otra de las mejores alternativas a Intercom. Su sistema de tickets de ayuda, combinado con un enfoque multicanal que puede convertirlo en una de las plataformas de atención al cliente más amplias disponibles, lo convierte en una opción especialmente popular para maximizar la satisfacción y el compromiso del cliente.

HelpCrunch mejores funciones

Perfiles de cliente avanzados, generados dinámicamente, que registran y almacenan las rutas de los usuarios, los historiales de compra, los puntos de contacto anteriores, etc

Un widget de chat intuitivo que se puede personalizar para adaptarse a su marca y equipo de soporte

Automatización integrada del marketing por correo electrónico que puede personalizarse en función del comportamiento del usuario, su ubicación, etc

Una bandeja de entrada compartida, transcripciones de chats y paneles de control facilitan la colaboración entre equipos

Límites de HelpCrunch

La función de IA aún está en desarrollo, y algunos usuarios han informado de incidencias en la plataforma de compatibilidad

No hay análisis sobre los visitantes del sitio web o los productos, lo que obliga a las empresas en línea a recurrir a otros proveedores para obtener estos valiosos datos

Precios de HelpCrunch

Básico: 12 $/mes por agente

Pro: 20 $/mes por agente

Enterprise: 495 $/mes para usuarios ilimitados

Valoraciones y reseñas de HelpCrunch

G2: 4,7/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 180 opiniones)

4. LiveChat

A través de LiveChat Puede que su nombre no lo delate, pero LiveChat es un completo comunicación con el cliente plataforma. Sí, dispone de una función para chatear en directo muy completa y con muchas integraciones, desde Squarespace hasta WhatsApp. Pero sus funciones avanzadas también incluyen la capacidad de enviar y recibir mensajes personalizados a todos sus clientes, desde visitantes del sitio web hasta texto.

LiveChat mejores funciones

Capacidades avanzadas de IA que pueden automatizar el soporte al cliente sin sacrificar la calidad

Widget de chat en directo líder del sector con opciones avanzadas de personalización como perfiles de agentes, elaboración de informes de datos de clientes, etc

Sistema de tickets automatizado que realiza un seguimiento de las consultas de los clientes y asigna tareas a los agentes de soporte al cliente para que respondan de forma adecuada

Una (versión de) prueba de 14 días permite a las empresas explorar gratuitamente incluso las funciones avanzadas

Limitaciones de LiveChat

Relativamente caro en comparación con otras alternativas de Intercom, dado su conjunto de funciones

El sistema puede sufrir retrasos, lo que demora la respuesta a los mensajes de chat en directo

Precios de LiveChat

Starter: $20/mes por usuario

Equipo: 41 $/mes por usuario

Business: 59 $/mes por usuario

Enterprise: Consultar precios

Valoraciones y reseñas de LiveChat

G2: 4,5/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1.600 opiniones)

5. Olark

A través de Olark Otro software centrado en el chat en vivo, Olark, brilla en su competencia principal. Un hermoso widget de chat viene con transcripciones de chat automatizadas e ilimitado historial de chat para su posterior consulta. También incluye la posibilidad de convertir esos datos en análisis procesables, lo que contribuye en gran medida a optimizar el servicio de atención al cliente.

Las mejores funciones de Olark

Automatización de Mensajes a través de capacidades de IA, agilizando las interacciones con los clientes

Las traducciones de chat en vivo impulsadas por IA pueden llevar su gestión de clientes a nivel internacional de forma rápida y eficiente

Capacidad de búsqueda avanzada de palabras clave a través de antiguas transcripciones de chats en directo para futuras consultas

Interfaz fácil de usar que facilita la incorporación mediante una curva de aprendizaje mínima

Límites de Olark

No dispone de un sistema de tickets dedicado, lo que limita sus capacidades como software de help desk y verdadera alternativa a Intercom

No dispone de una app, aplicación o plataforma de mensajería móvil que permita gestionar el servicio de atención al cliente sobre la marcha

Precios de Olark

Free 14-day trial (versión de) prueba gratuita/a

Ilimitado: 29 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Olark

G2: 4,3/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 400 opiniones)

6. Tidio

A través de Tidio Cuando se considera IA, cualquier lista de las mejores alternativas a Intercom tiene que incluir Tidio. Es una herramienta diseñada para la satisfacción del cliente, gracias a sus avanzadas funciones de automatización que se combinan con la compatibilidad humana para optimizar su mensajería multicanal e in-app.

Las mejores funciones de Tidio

Sólido widget de chat en directo, que incluye integraciones con redes sociales para una compatibilidad multicanal

Amplia base de datos de plantillas para cualquier cosa, desde respuestas estándar hasta correos electrónicos automatizados y otros canales de comunicación

Sistema de tickets fácil de usar que puede convertir a Tidio en un software de help desk utilizable por pequeñas empresas

Las encuestas automatizadas de satisfacción del cliente ayudan a las empresas a evaluar sus esfuerzos

Límites de Tidio

Integraciones limitadas con otros sistemas de ayudaherramientas de soporte al cliente en comparación con otras alternativas de Intercom

Aunque la configuración general es sencilla, la configuración del chatbot y la creación de su biblioteca de respuestas puede resultar confusa

Precios de Tidio

Gratis/a

Starter: 29 $/mes

Communicator: 25 $/mes por usuario

Chatbots: 29 $/mes

Tidio+: 394 $/mes

Valoraciones y reseñas de Tidio

G2: 4,7/5 (más de 1.400 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 800 opiniones)

7. Zendesk

A través de Zendesk Puede que no sea la alternativa más directa a Intercom, pero ninguna lista de software de help desk puede estar completa sin al menos mencionar Zendesk.

Es ante todo un sistema de tickets, con funciones como respuestas automatizadas, elaboración de informes avanzados y automatización del flujo de trabajo todo lo cual aumenta su atractivo como alternativa a Intercom.

Las mejores funciones de Zendesk

Bot de respuesta automatizada que agiliza su plataforma de mensajería y ayuda a los agentes a centrarse en problemas más complejos

Función avanzada de base de conocimientos para crear un sistema de autoayuda para que las pequeñas empresas orienten a sus usuarios

más de 1.000 integraciones que convierten a Zendesk en una plataforma integral para mejorar la atención al cliente

Chatbot con aprendizaje automático que aprende a mejorar sus respuestas con el tiempo

Límites de Zendesk

El chatbot es confuso de configurar y puede proporcionar respuestas irrelevantes al principio

La función de IA tiene un costo adicional significativo en comparación con otras alternativas a Intercom

Precios de Zendesk

Suite Team: $55/mes por usuario

Suite Growth: $89/mes por usuario

Suite Professional: $115/mes por usuario

Enterprise: Consultar precios

Integraciones avanzadas de IA: 50 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Zendesk

G2: 4.3/5 (5,700+ reseñas)

Capterra: 4.4/5 (3,700+ reseñas)

8. ClickDesk

A través de ClickDesk Con ClickDesk, chatear en directo es sólo el principio. Esta alternativa a Intercom permite a sus agentes chatear por vídeo y voz con los clientes, mejorando sus capacidades de compatibilidad en dispositivos móviles, ordenadores de sobremesa y cualquier otro canal que necesiten.

Las mejores funciones de ClickDesk

Funciones de vídeo y chat de voz basadas en navegador, incluido el uso compartido de pantalla para que los agentes expliquen soluciones complejas

Integración de barras de herramientas de redes sociales para llegar a los clientes allí donde pasan el tiempo

Panel de bandeja de entrada optimizado que facilita la vista, distribución y gestión de las consultas abiertas

App, aplicación móvil nativa para que los agentes gestionen las solicitudes de soporte al cliente y las consultas por chat en directo sobre la marcha

Limitaciones de ClickDesk

Las funciones del servicio de asistencia y de la base de conocimientos son limitadas en comparación con otras alternativas gratuitas a Intercom de esta lista

Alta curva de aprendizaje para las pequeñas empresas que sólo buscan una rápida incorporación a la alternativa de Intercom de su elección

Precios de ClickDesk

Plan Free para hasta 10 usuarios

Lite: 14,99 $/mes

Pro: 24,99 $/mes

Enterprise: 39 $/mes

Valoraciones y reseñas de ClickDesk

G2: 5/5 (1+ opiniones)

Capterra: 3/5 (más de 3 opiniones)

9. Freshdesk

A través de Freshdesk Si está buscando compatibilidad con centros de llamadas, Freshdesk podría ser su mejor alternativa de Intercome. Incluye un sistema de tickets integrado junto con la mensajería y la compatibilidad con chatbot habilitado para IA, junto con la capacidad de convertir los datos del cliente en informes avanzados y procesables para mejorar su servicio al cliente con el tiempo.

Freshdesk mejores funciones

Funciones avanzadas de centro de llamadas que incluyen la capacidad de agilizar todas las llamadas de servicio entrantes y salientes

Las funciones de automatización de IA incluyen enrutamiento y escalado dinámico de tickets, compatibilidad con chatbot y elaboración de informes predictivos

La propiedad compartida de tareas y tickets permite a grandes equipos colaborar en las solicitudes de servicio en todos los canales

Verdadera compatibilidad omnicanal que convierte a Freshdesk en la alternativa de Intercom más completa de esta lista

Limitaciones de Freshdesk

Herramienta muy compleja que requerirá una amplia configuración e integración para ser eficaz

No dispone de una base de datos de clientes centralizada ni de un CRM que permita conocer fácilmente el historial de interacciones

Precios de Freshdesk

Gratuito/a

Crecimiento: 15 $/mes por usuario

Pro: 49 $/mes por usuario

Enterprise: 79 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Freshdesk

G2: 4,4/5 (más de 2.900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3.000 opiniones)

Más allá de Intercom: Otro software de atención al cliente y herramientas de IA

Incluso si encuentra la mejor alternativa de Intercom para su situación, seguirá necesitando otras herramientas diseñadas para ayudarle a optimizar su servicio de atención al cliente. En este caso, las herramientas de IA de Soporte como ClickUp pueden suponer una ventaja definitiva frente a intentar gestionar toda su operación de soporte con una única plataforma.

Gestione el proyecto de su pequeña empresa en cada paso del camino con plantillas, funciones de colaboración y más de 15 vistas de proyectos con ClickUp

ClickUp es una potente plataforma de productividad todo en uno en la que confían los profesionales del servicio de atención al cliente por su amplio conjunto de funciones, facilidad de uso y herramientas integradas de gestión de proyectos.

Mientras que las alternativas de Intercom pueden ayudar en la gestión de las relaciones con los clientes, ClickUp le permite crear el sistema global de gestión de las relaciones con los clientes Estrategia CRM que, en última instancia, impulsa sus decisiones diarias. De hecho, puede utilizar ClickUp CRM funciones para crear una base de datos procesable y completa de todos sus clientes.

Y eso antes de empezar a hablar de ClickUp AI , a software de asistente virtual impulsado por inteligencia artificial y creado específicamente para agilizar su trabajo. Desde resúmenes de documentos hasta creación automatizada de tareas y edición dinámica de copias, ClickUp le ayuda a crear el backend que necesita para optimizar el trabajo de sus agentes de compatibilidad.

Las mejores funciones de ClickUp

Una gran base de datos de plantillas, que incluye opciones comoplantillas de planes de comunicación yplantillas de soporte al cliente* Creación de bases de conocimiento a través deDocumentos ClickUpque puede conectarse directamente a sus tareas y flujos de trabajo

Amplias funciones de IA para automatizar y mejorar su trabajo y centrarse en tareas más estratégicas

Prueba gratuita ilimitada en el plan Free Forever para probar la función principal durante el tiempo que necesite antes de comprometerse

Limitaciones de ClickUp

No es una alternativa dedicada a Intercom diseñada específicamente para el servicio de atención al cliente

El amplio conjunto de funciones puede llevar a una curva de aprendizaje más larga para los nuevos usuarios

Precios de ClickUp

Free Forever (gratuito/a)

Ilimitado: 7 $/mes por usuario

Business: 12 $/mes por usuario

Para corporaciones: Contactar para precios

ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5 $/miembro de ClickUp/mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9.000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 3.800 opiniones)

Lleve la gestión de sus relaciones con los clientes al siguiente nivel con ClickUp

Puede que no sea una alternativa directa a Intercom, pero ClickUp puede convertirse rápidamente en una pieza crucial de su colección de herramientas de atención al cliente.

Esto comienza con la gestión de las relaciones con los clientes. Con las plantillas adecuadas, puede crear su propia base de conocimientos, realizar un seguimiento de los datos de los clientes y mejorar su compatibilidad.

Pero por encima de todo, ClickUp brilla como una software gratuito, gratuito/a de gestión de proyectos directamente conectado con su soporte al cliente. En lugar de empezar con una prueba gratuita que se convierte rápidamente en una suscripción mensual, este software de soporte al cliente no afectará a su presupuesto hasta que lo necesite.

Y, por supuesto, gracias a sus amplias capacidades, podrá gestionar sus equipos de ventas y atención al cliente campañas de marketing junto con su servicio de atención al cliente.

¿Listo para empezar? Cree su cuenta ClickUp gratuita/a hoy mismo para llevar su soporte al cliente al siguiente nivel.