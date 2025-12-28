Plantillas de guion gráfico de Miro para la planificación creativa y la narración de historias

La mayoría de los trabajos creativos comienzan con un caos de escenas, notas e ideas a medio desarrollar. Un guion gráfico es el momento en el que todo encaja. Convierte los pensamientos dispersos en una secuencia clara con la que realmente se puede trabajar.

Este mismo enfoque ayuda a los educadores a simplificar temas complejos y ofrece a los equipos de producto una forma rápida de correlacionar el recorrido de los clientes sin necesidad de largas explicaciones.

Las plantillas de guion gráfico de Miro ayudan a los equipos a correlacionar sus ideas de forma visual, tanto si trabajas con una plantilla de guion gráfico para películas, exploras ejemplos de plantillas de guion gráfico o gestionas proyectos creativos complejos que se basan en una narración visual clara.

En este blog, encontrarás útiles plantillas de guiones gráficos de Miro para diferentes casos de uso creativos y educativos. También encontrarás algunas plantillas de ClickUp que te facilitarán convertir tu guión gráfico en un trabajo organizado.

¿Qué son las plantillas de guion gráfico de Miro?

Las plantillas de guion gráfico de Miro son diseños visuales predefinidos que te ayudan a correlacionar escenas, pasos o ideas en una secuencia estructurada. Los diseñadores, educadores, profesionales y equipos creativos las utilizan para planificar proyectos de forma visual, esbozar arcos narrativos o desglosar procesos complejos en paneles claros y fáciles de entender.

Estas plantillas suelen incluir marcos, cuadros o cuadrículas en los que puedes añadir bocetos, notas, imágenes o descripciones. Admiten una amplia gama de formatos, desde sencillas configuraciones de seis marcos hasta tableros detallados y multicapa para la gestión de proyectos de producción de vídeo, la planificación de productos y el mapeo del recorrido del cliente.

✨ Dato curioso: El storyboard comenzó en los estudios Walt Disney a principios de la década de 1930, cuando el animador Webb Smith clavó bocetos en una pared para trazar las escenas. El método se utilizó por primera vez en el cortometraje Three Little Pigs (Los tres cerditos) de 1933 y cambió la forma de planificar las películas al permitir que los equipos vieran la historia completa antes de animarla.

Las mejores plantillas de guion gráfico para tus proyectos

Aquí tienes una breve descripción general de algunas plantillas de guion gráfico gratuitas que puedes utilizar para optimizar tu flujo de trabajo 👇.

¿Qué hace que una plantilla de guion gráfico de Miro sea buena?

Una buena plantilla de guion gráfico de Miro te proporciona estructura sin limitarte. Debe ofrecer soporte para los elementos clave de tu historia y, al mismo tiempo, dejar margen para ajustar los paneles a medida que tu proyecto crece.

La plantilla adecuada:

Ofrece una estructura clara con marcos para escenas clave, con marcos para escenas clave, resúmenes de diseño y diálogos, para que no acabes con ideas dispersas aleatoriamente por todo el tablero.

Ofrece una interfaz flexible y personalizable que te permite realizar la edición de recursos y guardar tu propia versión para usarla en el futuro.

Admite la colaboración en tiempo real integrada para que todo tu equipo pueda realizar la edición conjunta, comentar, compartir opiniones y perfeccionar escenas juntos.

Fomenta el pensamiento visual utilizando colores, dibujos, ilustraciones o referencias fotográficas para convertir conceptos abstractos en algo concreto.

Funciona bien con los procesos existentes, incluidas las integraciones, las exportaciones a PDF y el modo de presentación.

📚 Más información: Los mejores creadores y programas de mapas conceptuales gratuitos

Plantillas de guion gráfico de Miro

Aquí tienes seis plantillas gratuitas de guiones gráficos de Miro que te ayudarán a visualizar y organizar tus guiones gráficos, asegurándote de que tu trabajo empiece con buen pie.

1. Plantilla Story & Telling Lite

a través de Miro

La plantilla Story & Telling Lite te ayuda a convertir tus ideas en historias claras sin perder de vista a tu público. Separa la «historia» (lo que dices) de la «narración» (cómo lo dices), para que puedas realizar el trabajo en ambos aspectos de tu relato.

Hay dos entornos de trabajo principales, además de un caso de muestra que muestra la planificación narrativa completada, lo que facilita el seguimiento de tu propia secuencia. Puedes utilizar esta plantilla de guion gráfico para organizar visualmente presentaciones o conferencias.

Por qué te gustará esta plantilla:

Organice conferencias, presentaciones, guiones o narrativas de marca en un sistema repetible.

Utiliza el tablero «Telling» para planear el ritmo y el flujo emocional antes de crear el recurso final.

Consulte la muestra cuando necesite un ejemplo real de un guion gráfico terminado.

✅ Ideal para: equipos creativos y educadores que desean un diseño sencillo para mapear narrativas.

💡 Consejo profesional: Combina las plantillas de guion gráfico con herramientas de creación de contenido con IA para generar al instante descripciones de escenas, diálogos de personajes, arcos narrativos o leyendas visuales.

2. Plantilla de historias de referencia

a través de Miro

La plantilla de historias de referencia ofrece a los equipos una forma práctica de alinearse en las estimaciones de puntos de historia. En lugar de hacer conjeturas, todos utilizan las historias completadas como referencia, lo que agiliza las sesiones de perfeccionamiento y mantiene a todo el equipo en sintonía.

Arrastra las historias terminadas al tablero, ordénalas por esfuerzo y colócalas en categorías de Fibonacci. A continuación, selecciona una historia por valor como ejemplo de referencia. Ese conjunto de referencias se convierte en un entendimiento común para el trabajo futuro.

Por qué te gustará esta plantilla:

Utiliza el tablero de arrastrar y soltar para ordenar las tareas completadas según su complejidad percibida.

Agrupa las historias en intervalos de esfuerzo con los carriles de categorías visuales.

Selecciona una referencia para cada categoría en el paso final de selección.

✅ Ideal para: equipos de producto y grupos ágiles que desean puntos de referencia coherentes para la estimación.

3. Plantilla de maquetas de portadas

a través de Miro

Esta plantilla de maquetas de portadas plantea una pregunta divertida: Si tu proyecto acabara en la portada de una revista, ¿qué diría? Puedes elegir un diseño, añadir imágenes y escribir titulares como si tu trabajo ya hubiera llegado a la portada.

Este diseño de guion gráfico es útil cuando se desea contar una historia sin necesidad de una presentación completa.

Por qué te gustará esta plantilla:

Obtén múltiples diseños de portada que se adapten al tono de tu proyecto.

Utiliza paneles separados para imágenes, eslóganes, citas destacadas y aspectos destacados.

Ayuda a las personas a compartir sus ideas sin presión con un formato sencillo y fácil de usar.

✅ Ideal para: Diseñadores y educadores que desean crear rápidamente narrativas atractivas sin tener que crear una presentación completa.

4. Plantilla inicial para diagramas de dependencia

a través de Miro

La plantilla inicial de diagrama de dependencias te ofrece una representación sencilla de cómo se conectan las tareas entre sí. Resulta útil cuando varias personas trabajan con la misma meta y quieres ver qué es lo que hay que hacer primero y quién depende de quién.

El diseño es sencillo, por lo que es fácil de actualizar cuando cambian los cronogramas o las responsabilidades.

Por qué te gustará esta plantilla:

Visualiza el progreso con indicadores sencillos para los elementos pendientes, en curso y completados.

Obtén una vista clara de qué tareas dependen de otras.

Lee la breve guía para obtener ayuda sobre cómo crear tu primer diagrama.

✅ Ideal para: Diseñadores y gestores de proyectos que desean visibilidad rápida de las secuencias de tareas.

5. Tablero de pensamiento de diseño (PIM-Go)

a través de Miro

La plantilla Tablero de diseño (PIM-Go) te guía a través de una sesión completa de diseño creativo sin que te sientas abrumado. Empiezas por desglosar el problema y, a continuación, exploras las posibles causas e ideas. El diseño te ayuda a identificar los puntos débiles y a recopilar diferentes opciones en un solo lugar.

Puedes ordenar los conceptos por confianza y valor para que destaquen las ideas más sólidas. Todo lo que no esté listo se traslada a un aparcamiento que puedes revisar más tarde.

Por qué te gustará esta plantilla:

Utiliza el diseño inspirado en Ishikawa para rastrear los problemas hasta sus causas fundamentales e identificar los puntos débiles.

Utiliza el filtro de cuatro cuadrantes para comparar opciones y decidir qué es lo que hay que hacer.

Guarda las ideas que no se utilicen en un espacio específico para que sigan teniendo visibilidad para futuras sesiones.

✅ Ideal para: Diseñadores y estrategas que necesitan un espacio estructurado para explorar y clasificar las aportaciones.

6. Plantilla retrospectiva de Toy Story

a través de Miro

La plantilla retrospectiva de Toy Story convierte una sesión de revisión habitual en algo un poco más divertido. Cada persona coloca un marcador (por ejemplo, un soldado) en el carácter de Toy Story que cree que mejor representa el sprint.

Tras romper el hielo, el tablero guía al grupo a través de indicaciones relacionadas con preguntas específicas sobre el último sprint.

Por qué te gustará esta plantilla:

Vota los problemas o cuestiones más importantes que se hayan debatido para ayudar al equipo a establecer prioridades.

Añade elementos visuales e interactivos para que las retrospectivas sean más atractivas.

Utiliza indicaciones inspiradas en Toy Story para guiar la reflexión en varias áreas, como «Hacia el infinito y más allá», para celebrar lo que salió bien.

✅ Ideal para: Grupos ágiles y educadores que buscan un formato divertido para reflexionar sobre un sprint.

🎥 Las plantillas de guion gráfico son muy útiles, pero Miro no es la única opción. Este vídeo analiza las principales alternativas a Miro que utilizan los equipos creativos para la lluvia de ideas, la creación de guiones gráficos y la planificación visual.

Límites del uso de Miro para guiones gráficos

Para las primeras fases de brainstorming y bocetos, Miro te ayuda a dar el primer paso. Sin embargo, a medida que tus guiones gráficos se amplían, empiezas a notar lagunas y necesitas un mejor control sobre tus activos.

Estas son las limitaciones más comunes que debes tener en cuenta 👇

Los tableros grandes pueden ralentizarse una vez que añades muchos elementos.

Los nuevos usuarios suelen encontrar la navegación confusa , ya que lleva tiempo aprender a cambiar de herramienta y a utilizar los controles básicos.

Los tableros se saturan a medida que se acumulan escenas y referencias, y resulta más difícil realizar el seguimiento de lo que pertenece a cada lugar sin una organización adecuada.

No hay control de tiempo ni elaboración de informes sólidos nativos, por lo que debe recurrir a herramientas o integraciones de terceros.

Carece de funciones de gestión de tareas, como relaciones, dependencias, hitos, fases de flujo de trabajo personalizadas, etc.

En ese momento, resulta útil echar un vistazo a algunas plantillas de guion gráfico alternativas gratuitas que ofrecen compatibilidad con todo el proceso de creación del guion gráfico y facilitan la distribución de tus recursos.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas y técnicas para la lluvia de ideas

Plantillas alternativas de guion gráfico

ClickUp ofrece una amplia biblioteca de plantillas de guiones gráficos que ayudan a dividir las grandes ideas en fotogramas, pasos o escenas, lo que facilita ver el flujo completo de un proyecto o una campaña de un vistazo. Los elementos del guión gráfico se pueden convertir directamente en tareas, documentos, cronogramas, hitos y paneles, lo que garantiza que las ideas no se queden en lo abstracto y se conviertan rápidamente en resultados.

ClickUp también elimina la proliferación de herramientas al reunir la ideación, la planificación, la colaboración y la ejecución en un solo lugar.

Echemos un vistazo a las mejores plantillas de guion gráfico de ClickUp.

1. Plantilla de guion gráfico de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mapea las escenas fotograma a fotograma con la plantilla de guion gráfico de ClickUp.

Planificar visualmente en un lugar y tomar notas en otro suele crear confusión. La plantilla de guion gráfico de ClickUp soluciona este problema al asignar un fotograma a cada escena, de modo que tu guion gráfico se convierte en una secuencia optimizada en lugar de referencias dispersas.

Creado en ClickUp Pizarras, cada panel tiene espacio para la acción, el diálogo, las señales de audio y los comentarios del director. Los miembros del equipo pueden adjuntar imágenes, añadir marcos, ajustar detalles y comentar directamente sobre los elementos visuales.

Descubre por qué las pizarras de ClickUp son ideales para crear guiones gráficos 📹

Por qué te gustará esta plantilla:

Convierte los fotogramas en tareas de ClickUp con personas asignadas y fechas límite para pasar de la planificación a la ejecución.

Realiza un seguimiento del flujo narrativo con fases como la exposición, el conflicto, el clímax y la resolución.

Exporta el guion gráfico como PDF o comparte enlaces de solo lectura para presentaciones a clientes o revisiones internas.

✅ Ideal para: Cineastas y educadores que desean un entorno de trabajo sencillo para estructurar guiones gráficos y enlazar tareas.

2. Plantilla de esquema de historia de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Crea arcos de carácter y estructuras argumentales con la plantilla de esquema de historia de ClickUp.

Una plantilla de guion gráfico no tiene por qué ser visual para ser útil. A veces se necesita un esquema estructurado que se parezca más a un sistema de carpetas que a un lienzo. La plantilla de esquema de historia de ClickUp te ofrece una forma sencilla de realizar el seguimiento de los puntos de la trama y mantener los caracteres organizados. Los escritores pueden utilizarla para un manuscrito, y también sirve para planificar vídeos narrativos.

Puedes realizar un seguimiento de los puntos de la trama, los diálogos y mantener las escenas en orden. Los campos personalizados y los estados de las tareas te ayudan a registrar la ubicación, los caracteres y el lugar que ocupa una escena en la narrativa.

Este esquema tipo guion gráfico mantiene todos los elementos clave en un solo lugar para que puedas ver cómo se desarrolla la historia a lo largo de la secuencia.

Por qué te gustará esta plantilla:

Codifica por colores las escenas según la fase de la trama para que puedas detectar fallos en el ritmo y la estructura.

Asigna caracteres a las escenas para seguir su desarrollo a lo largo de la narrativa.

Realiza un seguimiento de las fases de producción, como la preproducción, el rodaje y la edición, en la misma vista.

✅ Ideal para: Guionistas, novelistas, videógrafos y gestores de contenido que desean un esquema sencillo para organizar historias o campañas de varias partes.

📚 Más información: Cómo redactar un briefing creativo de marketing

3. Plantilla de mapeo de historias de usuario de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Visualiza los recorridos de los usuarios y las prioridades de las funciones con la plantilla de mapeo de historias de usuario de ClickUp.

Comprender cómo se mueve un usuario por tu producto es más fácil cuando todo el flujo se presenta de forma visual. Piensa en la plantilla de mapeo de historias de usuario de ClickUp como un guion gráfico para la experiencia de tu producto. Puedes agrupar los recorridos de los usuarios por persona, lanzamiento o conjunto de funciones. Cada nota adhesiva o tarjeta puede convertirse en una tarea con un propietario, una fecha límite y un estado.

Esta representación visual te ayuda a detectar lagunas en las rutas de los usuarios y a determinar qué pasos son los más importantes.

Por qué te gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento de los perfiles de los usuarios en la parte superior para que cada flujo se ajuste a las necesidades reales de los usuarios.

Ordena las funciones por ventanas de lanzamiento para centrarte primero en las partes críticas.

Reorganiza las rutas de los usuarios en el tablero antes de confirmar el desarrollo.

✅ Ideal para: Gerentes de producto y diseñadores de UX que desean tener una vista clara del recorrido del cliente.

🚀 Ventaja de ClickUp: con ClickUp BrainGPT, puedes hacer borradores, clasificar comentarios y determinar qué hay que hacer a continuación sin salir de tu entorno de trabajo de ClickUp. Lee el contexto y te da una respuesta que se ajusta a lo que estás tratando de hacer. Comparte lo que tienes hasta ahora y Brain lo convertirá en esquemas, guiones, subtítulos o resúmenes de moodboards.

Úsalas durante las revisiones para extraer los puntos principales de largos hilos de comentarios o convertirlos en una lista de acciones. Obtén resúmenes e información de tu entorno de trabajo de ClickUp con ClickUp Brain.

4. Plantilla de tablero de inspiración de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Define la identidad visual antes de la producción con la plantilla de Tablero de ClickUp.

Antes de preocuparte por las tomas y los ángulos de cámara, normalmente solo tienes que ponerte de acuerdo sobre el aspecto y el estilo. La plantilla Mood Board de ClickUp te ofrece un espacio visual para recopilar referencias para proyectos creativos.

En lugar de una plantilla de guion gráfico en blanco, obtienes un espacio dedicado para muestras de interfaz de usuario, iconos, ilustraciones, inspiración para sitios web, tipografía y opciones de color, y puedes cambiar estas secciones si tu proyecto necesita algo diferente. Todo lo que tienes que hacer es pegar tus elementos visuales y organizarlos como quieras.

Esta plantilla de tablero de inspiración se convierte en un recurso de uso compartido para visiones creativas. ✨

Por qué te gustará esta plantilla:

Sube o pega códigos hexadecimales de color directamente en la sección Paleta de colores para fijar tu identidad visual.

Compara las diferentes direcciones de diseño arrastrando los activos a grupos.

Utiliza la leyenda integrada para saber qué colocar en cada Box (fuentes, paletas, estilo de interacción, aspecto del sitio web, etc.).

✅ Ideal para: Diseñadores de marca, directores creativos, especialistas en marketing y agencias que desean una referencia visual unificada para sus proyectos.

5. Plantilla de plan de proyecto de producción de vídeo de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Realiza un seguimiento de todas las fases de producción en un solo lugar con la plantilla de plan de proyecto de producción de vídeo de ClickUp.

Los proyectos de vídeo fracasan cuando no se realiza un seguimiento conjunto de la preproducción, el rodaje y la edición. La plantilla de plan de proyecto de producción de vídeo de ClickUp organiza todas las fases (guion, asignación de recursos, presupuesto, hitos y entrega) en listas de tareas codificadas por colores.

Cada sección (resumen ejecutivo, gestión del alcance, gestión de costes) viene preconfigurada. Añade personas asignadas, fechas límite, departamentos y niveles de esfuerzo para ver exactamente quién hace qué y cuándo.

Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza el seguimiento de las personas asignadas, las fechas límite, el impacto y el esfuerzo en los equipos de vídeo, edición y PMO.

Adjunta resúmenes, guiones y archivos de guiones gráficos directamente a las tareas en el campo «Apéndice».

Utiliza la vista de cronograma la vista Gantt para ver las dependencias y evitar retrasos.

✅ Ideal para: Equipos de contenido y productores de vídeo que gestionan flujos de trabajo de vídeo de varios pasos.

6. Plantilla de producción de vídeos de YouTube de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Organiza el metraje, los guiones y los guiones gráficos con la plantilla de producción de vídeos de YouTube de ClickUp.

Si publicas contenido en YouTube con regularidad, necesitas algo más que una simple plantilla de guion gráfico para vídeos. La plantilla de producción de vídeos para YouTube de ClickUp funciona como calendario de contenido y como herramienta de seguimiento, todo en uno.

Cada vídeo tiene su propia tarea, con campos personalizados para el título, la fecha de lanzamiento, las etiquetas, la miniatura, el progreso y mucho más. Se puede añadir a guionistas, editores de vídeo, revisores y equipos de liderazgo como observadores de cada tarea para que reciban alertas en tiempo real de cada actualización y cambio de estado.

Por qué te gustará esta plantilla:

Escribe ideas, borradores de guiones, esquemas de temas o inspiración visual en ClickUp Docs y añádelos a tu tarea de vídeo para que los miembros del equipo puedan consultarlos fácilmente.

Utiliza la vista Tablero de ClickUp para arrastrar tareas a través de fases como idea, guion, filmación, edición, revisión y publicación.

Divida el proyecto de vídeo en fases clave y cambie a la vista del Calendario para comprobar cuándo está programada cada actividad o entrega.

✅ Ideal para: YouTubers, creadores de contenido y equipos de redes sociales que desean un sistema claro para crear y gestionar todos los aspectos de un vídeo de YouTube.

📮 Información de ClickUp: El cambio de contexto está mermando silenciosamente la productividad de tu equipo. Nuestra investigación muestra que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de tener que alternar entre plataformas, gestionar correos electrónicos y saltar de una reunión a otra. ¿Y si pudieras eliminar estas costosas interrupciones? ClickUp une tus flujos de trabajo (y el chat) en una única plataforma optimizada. Inicia y gestiona tus tareas desde el chat, los documentos, las pizarras y mucho más, mientras que las funciones basadas en IA mantienen el contexto conectado, buscable y gestionable.

7. Plantilla de tablero de visión de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Correliona la visión del producto y los segmentos de público con la plantilla del Tablero de Vision Board de ClickUp.

La plantilla de tablero de visión de ClickUp ayuda a aclarar el propósito y la dirección de tu producto al definir para quién es y qué problema resuelve. Cada fila representa un producto o función con columnas para la visión, la meta comercial, el grupo objetivo, las necesidades y la prioridad.

Las etiquetas demográficas, como la edad, el empleo, el género, etc., te permiten detectar lagunas en la cobertura del mercado. Puedes utilizar el Formulario de visión del producto para recopilar ideas que se rellenan automáticamente en el tablero.

Por qué te gustará esta plantilla:

Cree una estrategia de producto clara y viable e identifique oportunidades para mejorar las funciones del producto.

Comprenda las necesidades de su mercado objetivo para planear los siguientes pasos y asegurarse de que se ajustan a las metas y requisitos de la empresa.

Divida cada meta en tareas viables con tareas de ClickUp, para que la visión se convierta en una hoja de ruta.

✅ Ideal para: gestores de productos, fundadores y estrategas que desean correlacionar las oportunidades de productos en un solo lugar.

🚀 Ventaja de ClickUp: los mapas mentales de ClickUp son una potente herramienta de guionización que va mucho más allá de las simples historias. Son ideales para trazar secuencias y flujos de procesos antes de diseñar o construir nada visualmente, ya que ayudan a aportar claridad antes de la ejecución. Comience con una idea central y cree ramas de nivel superior para los pasos, pantallas o fases principales. Para procesos complejos y no lineales, puede etiquetar dependencias y resaltar rutas paralelas o variaciones. Los nodos de los mapas mentales se pueden convertir en tareas de ClickUp con personas asignadas, plazos, prioridades, activos y referencias. Esto los hace adecuados para todo, desde la experiencia de usuario y los flujos de productos hasta el diseño de procesos y sistemas. Visualiza ideas y tareas con claridad con los mapas mentales de ClickUp.

8. Plantilla de pizarra blanca ClickUp Vision

Obtenga plantillas gratis Valida los conceptos de producto con la plantilla de pizarra blanca Vision de ClickUp.

La plantilla ClickUp Vision Whiteboard correlaciona la visión, los usuarios objetivo, los problemas de los clientes, las funciones del producto y las propuestas de valor en un único diseño visual. Las secciones predefinidas codificadas por colores ayudan a correlacionar la visión central con ideas relacionadas, proporcionando un único punto de referencia para los miembros del equipo.

Las pizarras de ClickUp te ofrecen un lienzo digital interactivo en el que puedes colaborar con tu equipo en tiempo real y utilizar figuras, notas adhesivas, conectores, imágenes y secciones para correlacionar tu visión.

Las ideas de la pizarra se pueden convertir al instante en tareas de ClickUp y asignarse a los miembros del equipo con fechas límite y prioridades.

Por qué te gustará esta plantilla:

Agrupa tus ideas en secciones o temas lógicos para que sean más fáciles de entender y poner en práctica.

Define reglas que sean desencadenantes de acciones y mantengan el trabajo en marcha sin intervención manual con ClickUp Automatizaciones.

Supervise el estado de las tareas, la propiedad, los cronogramas y los cuellos de botella con los paneles de control de ClickUp para que todos los equipos estén coordinados sin necesidad de reuniones constantes para informar del estado de las tareas.

✅ Ideal para: Equipos de producto, diseñadores y estrategas que trabajan en torno a una única historia de producto.

9. Plantilla de tablero de diseño de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Realiza el seguimiento de los recursos de diseño y las revisiones con la plantilla de tablero de diseño de ClickUp.

Si buscas un tablero de proyectos listo para usar para gestionar proyectos de diseño, la plantilla de tablero de diseño de ClickUp te ayuda a mantener todos los activos y decisiones en un único espacio colaborativo.

La vista Tablero del proceso de diseño agrupa las tareas por cada fase de tu flujo de trabajo de diseño. Te ofrece una visión clara de cuántas tareas hay en cada fase y en qué se está trabajando exactamente. La vista Cronograma de diseño te ofrece una visión clara de los próximos plazos para que puedas mantener el trabajo al día.

Dado que los proyectos de diseño pueden ser complejos de gestionar, la plantilla también incluye una vista Lista por prioridad, que facilita ver qué tareas requieren atención primero. Para agilizar los ciclos de retroalimentación, también hay una vista Lista de revisiones que muestra solo las tareas que requieren cambios, agrupadas por Importantes y Menores para separar los cambios significativos en la experiencia de usuario de los pequeños ajustes en la interfaz de usuario.

Por qué te gustará esta plantilla:

Utiliza ClickUp Documentos para recopilar ideas de diseño en torno a elementos visuales, paletas de colores, referencias o inspiraciones.

Crea tareas en ClickUp para cada parte del diseño y utiliza campos personalizados en ClickUp para almacenar la información relevante.

Estandariza el flujo de trabajo de diseño, desde la solicitud hasta la entrega, con una mayor visibilidad de la carga de trabajo y menos retrasos.

✅ Ideal para: diseñadores y agencias de UI/UX que necesitan un flujo de trabajo claro para realizar el seguimiento del progreso del diseño.

10. Plantilla de lluvia de ideas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Evalúa ideas y organiza soluciones con la plantilla de lluvia de ideas de ClickUp.

La plantilla de lluvia de ideas de ClickUp agrupa las ideas en torno a los problemas que resuelven.

Una vez que todos estén alineados, simplemente haz clic en + Nueva tarea para crear una tarjeta de tarea y capturar cada idea a medida que surja. Los campos personalizados, como Descripción del problema, Responsable, Solución ganadora, Equipo de entrega, Recursos, etc., ayudan a recopilar información detallada sobre cada idea.

Por qué te gustará esta plantilla:

Obtén diferentes vistas, como Cronograma, Departamento, Por fases y Prioridades, para que puedas organizar y visualizar ideas de la forma que mejor se adapte a tu flujo de trabajo.

Organiza las ideas y proporciona a tu equipo claridad sobre los siguientes pasos utilizando etiquetas, advertencias de dependencia y otras funciones.

Convierte las ideas en tareas totalmente viables, asigna propietarios, establece plazos y realiza el seguimiento del progreso.

✅ Ideal para: gestores de productos, grupos de operaciones, equipos de marketing y equipos multifuncionales que realizan sesiones de ideación periódicas.

11. Plantilla de pizarra creativa de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Colabora y crea informes para clientes con la plantilla de pizarra creativa de ClickUp.

La plantilla de pizarra creativa de ClickUp te ofrece una pizarra digital de arrastrar y soltar en la que puedes intercambiar ideas y correlacionarlas durante las sesiones de planificación colaborativa.

Las fases predefinidas le guían a través de cada paso. Las etiquetas muestran si el cliente o el equipo interno es responsable de una parte concreta del proceso existente. Con ClickUp Automatizaciones, avance en sus ideas y tareas sin necesidad de realizar pasos manuales, como cambios de estado a medida que avanza el trabajo y notificaciones por correo electrónico cuando se necesitan aprobaciones.

Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de la fase, la participación, las fechas de inicio y límite, y las personas asignadas, para que la propiedad siempre quede clara.

Sigue las fases predefinidas, como «Enfoque y visión», «Metas», «Marca» y «Dirección», para obtener informes coherentes.

Cambia entre la Vista de cronograma para ver los hitos y los plazos, y la Vista de tareas creativas para ver las tareas con sus estados.

✅ Ideal para: agencias, estrategas de marca y equipos de atención al cliente que gestionan flujos de trabajo complejos.

📚 Más información: Ejemplos y estrategias de mapeo de procesos

Dale vida a tus guiones gráficos con ClickUp.

Las plantillas de guion gráfico de Miro son un buen primer paso cuando necesitas espacio para esbozar, correlacionar procesos o jugar con la estructura de la historia.

Pero los guiones gráficos solo son eficaces cuando pasan de las ideas a la acción. Con pizarras visuales para la lluvia de ideas, plantillas estructuradas para la planificación y tareas que establecen una conexión perfecta entre el pensamiento creativo y la ejecución, ClickUp te ayuda a convertir conceptos aproximados en flujos de trabajo claros y viables.

¿Quieres convertir tu guion gráfico de una idea aproximada en algo sobre lo que tu equipo pueda trabajar? Regístrate hoy mismo en ClickUp gratis.

Preguntas frecuentes

Una plantilla de guion gráfico te ayuda a convertir una idea vaga en una secuencia clara de pasos, escena por escena o fase por fase. Los creadores la utilizan para planificar las tomas de vídeo, los guiones y las transiciones antes de comenzar la producción. Los educadores las utilizan para dividir lecciones complejas en paneles fáciles de digerir. Los equipos de producto y UX las utilizan para correlacionar el recorrido de los usuarios, los flujos de incorporación o las narrativas de las funciones sin tener que escribir largas especificaciones. Lo importante no es que sean «bonitas», sino que sean claras: qué ocurre primero, qué viene después y qué falta.

Sí. Miro ofrece plantillas de estilo guion gráfico (y tableros que funcionan como guiones gráficos) para la planificación narrativa, talleres, retrospectivas y mapeo de procesos. Son ideales para la ideación, la colaboración y la alineación visual rápida, especialmente al inicio del proyecto, cuando aún se está dando forma a la secuencia. Donde los equipos pueden encontrar fricciones es más adelante, cuando necesitan una estructura más sólida, control de versiones, propiedad y seguimiento del seguimiento de la ejecución más allá del tablero.

Si estás produciendo vídeos, la «mejor» plantilla de guion gráfico es aquella que ofrece compatibilidad tanto con fotogramas como con entregas. Busca: espacio para acciones/diálogos/señales de audio, fácil reordenación y una forma de conectar cada panel con el trabajo real (guion, recursos, revisiones, fechas límite). Si tu equipo necesita pasar del guion gráfico a las tareas y al cronograma, una plantilla que convierta los fotogramas en trabajo rastreable (responsables, fechas límite, estados) siempre será mejor que una cuadrícula puramente visual.

Por supuesto, los guiones gráficos son básicamente «mapas de historias de usuario con imágenes». Puedes crear guiones gráficos para: incorporación, pago, flujos de permisos, procesos de asistencia e incluso flujos de trabajo internos (como aprobaciones). Son especialmente útiles cuando las partes interesadas necesitan ver la experiencia en lugar de leer una especificación. Ventaja adicional: cuando cada paso se convierte en una tarea (diseño, copia, ingeniería, control de calidad), se obtiene una ruta directa desde el proceso del cliente hasta la ejecución sin perder el contexto.

Miro es excelente para la planificación visual, pero los equipos a menudo se encuentran con límites cuando el guion gráfico se convierte en un proyecto real. Problemas comunes: los tableros grandes pueden ralentizarse, los tableros se desordenan rápidamente y es más difícil gestionar las dependencias, los hitos y la elaboración de informes sin añadir más herramientas. Si tu guion gráfico necesita aprobaciones, cronogramas, visibilidad de la carga de trabajo o flujos de trabajo de producción repetibles, es posible que acabes haciendo la combinación de «planificar en Miro, gestionar en otro lugar».

Una buena alternativa es una herramienta que mantenga juntos el guion gráfico visual y el trabajo operativo. Por ejemplo, ClickUp permite a los equipos crear guiones gráficos en pizarras blancas y luego convertir los fotogramas en tareas con propietarios, fechas límite, estados, dependencias y paneles de seguimiento. Eso significa que tu guion gráfico no se queda en un artefacto de planificación, sino que se convierte en el flujo de trabajo. Si tu equipo está cansado de «el tablero aquí, las tareas allá y las actualizaciones en otro lugar», esto cierra el círculo.